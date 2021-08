Remont nawierzchni na A4 między Legnicą, a Wrocławiem. Będą utrudnienia

Od 16 do 21 sierpnia br. zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu drogowego na A4 między Legnicą, a Wrocławiem. Prace podzielono na dwa etapy.

Naprawa nawierzchni na A4 na Dolnym Śląsku - etap I

Prace będą prowadzone od 16.08.2021r. do 18.08.2021r. Zostanie zamknięta łącznica południowa węzła Mikołajowice. Dla kierowców jadących jezdnią południową autostrady A4 od strony Jędrzychowic do miejscowości Koskowice oraz Snowidza objazd zostanie wyznaczony przez węzeł Wądroże Wielkie, a następnie jezdnią północną do łącznicy północnej węzła Mikołajowice.

Dla kierowców zjeżdżających z drogi powiatowej nr 2186D w kierunku Wrocławia zostanie wyznaczony objazd przez łącznicę północną węzła Mikołajowice, jezdnią północną autostrady A4 do węzła Legnica Wschód, a następnie wjazd na jezdnię południową w kierunku Wrocławia.

Naprawa nawierzchni na A4 na Dolnym Śląsku - etap II

Prace będą prowadzone od 19.08.2021r. do 21.08.2021r. Wtedy zostanie zamknięta łącznica północna węzła Mikołajowice. Dla kierowców jadących jezdnią północną autostrady A4 od strony Wrocławia do miejscowości Koskowice oraz Legnickie Pole objazd zostanie wyznaczony przez węzeł Legnica Wschód, a następnie jezdnią południową autostrady A4 do węzła Legnickie Pole oraz węzła Mikołajowice.