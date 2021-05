Rekrutacja do żłobków we Wrocławiu. Jak zdobyć miejsce?

Przypominamy, że w rekrutacji do wrocławskich żłobków mogą uczestniczyć dzieci mieszkające na terenie gminy Wrocław. W dniu przyjęcia do placówki dziecko musi mieć ukończony 20 tydzień życia oraz poddane zostało obowiązkowym szczepieniom.

Chodzi o wprowadzanie do systemu informacji o nowych żłobkach, aktualizacji grup wiekowych, przynoszenie dzieci z kontynuacji do nowych grup wiekowych . Od 25 maja rodzice zobaczą stan wolnych miejsc na 1 września, oraz swoją pozycje na liście oczekujących – wyjaśnia Agata Dzikowska z urzędu miasta.

Obecnie trwa wiosenno-letni na miejsca wolne od 1 września. W czasie tego naboru trzykrotnie wstrzymane zostanie przyjmowanie wniosków, by przeprowadzić prace w systemie rekrutacyjnym. Jak wyjaśniają przedstawiciele miasta - pierwsza przerwa będzie miała miejsca w dniach od 6 do 24 maja i będzie przeznaczona na aktualizację danych.

- W tym czasie system będzie przydzielał miejsca oczekującym w taki sposób, by jak największa liczba dzieci została zakwalifikowana. Wyniki kwalifikacji będą znane 1 lipca, do 8 lipca rodzice będą mieli czas na złożenie dokumentów a do 16 lipca czas na podpisanie umowy - tłumaczy Agata Dzikowska.

Trzecia, ostatnia przerwa w działaniu systemu potrwa od 9 do 15 lipca. Potem system ma powrócić do trybu rekrutacji ciągłej. Wyjaśniamy, że we Wrocławiu wnioski o przyjęcie można składać przez cały rok. Również przez cały rok przydzielane są dzieciom miejsca. Wyjątkiem jest okres wiosenno-letni, podczas którego jednocześnie przydzielana jest duża liczba miejsc wolnych od września, uwalnianych przede wszystkim przez dzieci idące do przedszkoli i zmieniające grupy w żłobkach. Aby przeprowadzić ten nabór system rekrutacyjny musi zostać zaktualizowany o informacje o wolnych od września miejscach, nowych żłobkach i grupach.