Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Kandydaci musza się spieszyć

Po pierwszym naborze szkołę średnią dla siebie znalazło 5 847 uczniów i od września będą uczyć się w wybranych przez siebie placówkach. Jest też spora grupa uczniów, którzy mimo przystąpienia do naboru nie potwierdzili chęci nauki w szkołach, gdzie złożyli dokumenty w pierwszym naborze. W drugim naborze kandydaci, którzy jeszcze nie wybrali szkoły mogą to zrobić od 3 do 5 sierpnia.

Uczniom bez szkoły ponadpodstawowej pozostał jeszcze spory wybór, miejsca są w liceach ogólnokształcących, technikach czy szkołach branżowych.

Zobacz na liście poniżej, jakie szkoły mają jeszcze miejsca:

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 Polskich Zwycięzców Enigmy

Branżowa Szkoła I stopnia nr 10

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 Gen. Józefa Bema

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 Jana Kilińskiego

Branżowa Szkoła I stopnia nr 6

Branżowa Szkoła I stopnia nr 9

Copacabana Technikum Fryzjerskie we Wrocławiu

Liceum Ogólnokształcące nr I Danuty Siedzikówny "Inki"

Liceum Ogólnokształcące nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego

Liceum Ogólnokształcące nr III Adama Mickiewicza

Liceum Ogólnokształcące nr IV Stefana Żeromskiego

Liceum Ogólnokształcące nr IX

Liceum Ogólnokształcące nr V

Liceum ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa

Liceum Ogólnokształcące nr VII Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Liceum Ogólnokształcące nr VIII Bolesława Krzywoustego

Liceum Ogólnokształcące nr X Stefanii Sempołowskiej

Liceum Ogólnokształcące nr XI

Liceum Ogólnokształcące nr XII Bolesława Chrobrego

Liceum Ogólnokształcące nr XIII

Liceum Ogólnokształcące nr XIV

Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra Wysockiego

Liceum Ogólnokształcące nr XVI

Liceum Ogólnokształcące nr XVII Agnieszki Osieckiej

Liceum Ogólnokształcące nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego

Liceum Ogólnokształcące w Długołęce Olimpijczyków Polskich

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX

Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu - ul. Ślężna 2-24

Technikum nr 1 Kemala Mustafy Atatürka

Technikum nr 10

Technikum nr 11

Technikum nr 12

Technikum nr 13

Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi

Technikum nr 15 Marii Skłodowskiej-Curie

Technikum nr 16 Czesława Miłosza

Technikum nr 18

Technikum nr 19

Technikum nr 2

Technikum nr 3

Technikum nr 5 Jana Kilińskiego

Technikum nr 6

Technikum nr 7 Polskich Zwycięzców Enigmy

Technikum nr 8 im. Mikołaja Kopernika

Technikum nr 9

Technikum Salezjańskie

Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu