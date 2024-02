Rekordziści Plebiscytu Gazety Wrocławskiej na Sportowca i Trenera Roku. Już w piątek Dolnośląska Gala Sportu

Sportowiec Roku 2023 na Dolnym Śląsku #sportowiecrokuGWr

Pierwsza konkurencja igrzysk i od razu złoto dla Polski! Sukces Renaty Mauer w 1996 r. w Atlancie był jedną z największych niespodzianek tamtej imprezy. Czytelnicy oddający głosy w Plebiscycie „Gazety Wrocławskiej” na Sportowca i Trenera Roku nie mieli wątpliwości - nikt inny nie zasłużył na wygraną bardziej niż mistrzyni olimpijska w strzelaniu z karabinu pneumatycznego z 10 metrów.

Cztery lata później historia zatoczyła koło. Zawodniczka Śląska Wrocław (już jako Renata Mauer-Różańska) z Sydney wróciła ze złotem w konkurencji karabin sportowy trzy postawy i ponownie świętowała zwycięstwo w dolnośląskim plebiscycie, z którym mocno związana jest także obecnie. Mauer-Różańska od kilku lat jest członkinią jego kapituły.

Korek na A4, który prawie zatrzymał Włoszczowską

Maja Włoszczowska to stała bywalczyni Dolnośląskiej Gali Sportu. Po raz pierwszy pojawiła się na niej 20 lat temu, gdy w wieku 17 lat odebrała nagrodę za Debiut Roku (wicemistrzyni świata juniorów w kolarstwie górskim). Jej pierwsza z trzech wygranych w plebiscycie przypadła natomiast w 2009 roku. Niewiele brakowało, a 38-latka nie byłaby w stanie osobiście odebrać nagrody. - Zmierzając do Wrocławia, utknęłam w gigantycznym korku na autostradzie A4 i kiedy przybyłam na miejsce, główna część nagród została już wręczona. Organizatorzy wykazali się na szczęście zrozumieniem, chociaż kosztowało mnie to wtedy sporo stresu. Kiepsko jest się spóźnić na wydarzenie, którego zostało się laureatem - wspomina ze śmiechem.