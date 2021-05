Redaktor naczelny żegna się z Gazetą Wrocławską

Dlaczego więc aż do TSUE, choć konflikt wygląda bardziej jak fredrowska bajka „Paweł i Gaweł”? Odpowiedź jest prosta. Bo mogli. A gdy się poruszy niebo i ziemię, to łatwiej negocjować. Nie miejsce, by tu analizować istotę konfliktu. Prawdą natomiast jest, że przez ostatnie 30 lat wszystkie rządy bały się podnosić problem elektrowni węglowych i związanych z nimi kopalni. A nieprawdą jest, że to wynika z braku sympatii naszych sąsiadów do Polaków.

Skazani jesteśmy na współistnienie od ponad 1000 lat i zawsze jakoś dawaliśmy radę. Nawet mieliśmy wspólnych władców i tu mamy remis. Dwukrotnie Czesi panowali u nas, a my im też tylu królów oddelegowaliśmy. Zaczęło się psuć w XV wieku, gdy niejaki Jan Hus zrobił z Czechów protestantów, a my zostaliśmy przy religii katolickiej. Ale husyci nam pomogli pod Grunwaldem, a my nie daliśmy się wciągnąć w bitwę na Białej Górze, w wyniku której państwo czeskie zniknęło z mapy na 300 lat. I przez to od dawna inaczej patrzymy na świat.