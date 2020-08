Razem z Brave Kids na Nadodrzu!

Fundacja OPEN MIND, podobnie jak 15 innych wrocławskich wyjątkowych organizacji, zaprosiło na swoje osiedle NADODRZE dziecięcych i młodzieżowych artystów #BraveKids2020 do przestrzeni CRZ Krzywy Komin, który dla dzieci stanie się sceną tętniącą życiem, wielością barw i uśmiechów. Występom artystycznym towarzyszyć będą warsztaty, animacje i pokazy filmów.

Spotkamy się zarówno po to, żeby nauczyć się czegoś nowego, jak i po prostu, by pobyć razem i poczuć sąsiedzki klimat Nadodrza. Wszystkie dzieci otoczymy pozytywną energią płynącą z natury i twórczych działań. Najmłodsi będą mogli skorzystać z bezpłatnych warsztatów rozwijających zdolności manualne, przybliżające różne techniki artystyczne, ale przede wszystkim będące świetną zabawą!

Przygotowaliśmy dużo zielonych inspiracji! Podczas warsztatów wspólnie stworzymy naturalne obrazy z kwiatów i skarbów lasu. Krok po kroku – od podstaw pokarzemy również jak łączyć, układać i wyplatać naturalne elementy, by powstał kolorowy wianek na głowę pachnący latem. Naturalne wiązanki rozpromienią każdą dziecięcą buzię! Własnoręcznie będziemy motać zwierzaki z siana i kolorowych włóczek. W czasie warsztatów – Herbatki prosto z łąki - przygotujemy aromatyczne mieszanki z suszonych ziół i kwiatów. Takie kompozycje nie tylko pięknie wyglądają, ale skrywają nieocenione bogactwo witamin i szalenie ciekawych smaków. Poznamy również podstawowe sploty i techniki plecionkarskie, które posłużą nam do stworzenia oryginalnych koszyków z trawy i sznurków.