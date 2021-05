Ratusz zablokuje obniżkę cen biletów MPK? Zdecyduje wojewoda

Jeszcze przed głosowaniem w ubiegły czwartek nad uchwałą obniżająca ceny biletów jednorazowych i czasowych, Jarosław Krauze, przewodniczący klubu radnych Forum Jacka Sutryka Wspólna Sprawa we wrocławskiej radzie radzie miejskiej, zapowiedział złożenie wniosku do wojewody dolnośląskiego Jarosława Obremskiego o jej unieważnienie. Jako powód wskazał na wadę prawną - brak konsultacji i opinii dla projektu uchwały ze strony Wrocławskiej Rady Pożytku Publicznego, co - jak stwierdził - jest obligatoryjne.

Wniosek już trafił na biurko wojewody Jarosława Obremskiego, ale jak na razie nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie. Przypomnijmy, 1 stycznia ceny biletów wrocławskiego MPK poszły drastycznie w górę. W przypadku jednorazowych przejazdówek - średnio o 35 proc. To tę zmianę - po burzliwej debacie w ratuszu - cofnęli radni opozycji. Stare ceny mają wrócić od 1 lipca. Uchwałę - a był to projekt PiS - udało się przeforsować dzięki zgodnemu głosowaniu radnych wszystkich opozycyjnych klubów. Głosowanie przeprowadzono jednak jeszcze przed zaopiniowaniem uchwały przez Wrocławską Radę Pożytku Publicznego. Zrobiły to tylko związki zawodowe w MPK Wrocław.