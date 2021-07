Ratownicy medyczni we Wrocławiu idą masowo na zwolnienia

Przybierający na sile protest medyków częściowo sparaliżował pracę SOR-u we Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. Marciniaka we Wrocławiu. Placówka znacznie ograniczyła przyjmowanie pacjentów i próbuje się ratować, wysyłając na SOR personel z innych oddziałów.

"Z powodu braku pracowników połowa karetek w Marciniaku nie jest w stanie wyjeżdżać do pacjentów. Kolejny już dzień nie pojawia się tam w pracy około 15 ratowników medycznych, którzy poszli na zwolnienia lekarskie. Do tego dochodzą pielęgniarki i inni pracownicy tamtejszego SOR-u, w sumie połowa personelu" - mówi Tomasz Wyciszkiewicz przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych w naszym regionie. - "Jesteśmy doprowadzeni do skraju wytrzymałości fizycznej i psychicznej. Półtora roku pracy w czasie pandemii w bardzo ciężkich warunkach wyczerpało nas całkowicie, a na to nałożyły się krzywdzące nas decyzje rządu. W tej sytuacji coraz więcej ludzi będzie się zwalniać z pracy z powodów problemów ze zdrowiem i przemęczenia".