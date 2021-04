Raków Częstochowa - Śląsk Wrocław. Wrocławianie popsują otwarcie stadionu w Częstochowie? (Gdzie oglądać, gdzie w tv, transmisja, na żywo)

Raków Częstochowa - Śląsk Wrocław. Gdzie oglądać, gdzie w tv, transmisja, na żywo

Śląsk Wrocław wrócił do gry o przepustkę do europejskich pucharów. U schyłku trenera Vítězslava Lavički wierzyli w to już tylko nieliczni, odbierani wręcz jako niepoprawni optymiści, ale teraz trzeba głośno i wyraźnie powiedzieć, że WKS znów liczy się w walce o tę stawkę.

Paradoksalnie najwięcej zależeć będzie od piątkowego rywala wrocławian, czyli Rakowa Częstochowa. Podopieczni Marka Papszuna nie tylko są obecnie w strefie medalowej, ale też awansowali do finału Fortuna Pucharu Polski. Jeśli sięgną po to trofeum (w finale zagrają z pierwszoligową Arką Gdynia) i utrzymają miejsce w pierwszej trójce na koniec sezonu ligowego, to czwarta lokata da prawo startu w eliminacjach nowych rozgrywek UEFA Europa Conference League.

- Raków Częstochowa ma sezon stulecia dosłownie (klub założono w 1921 roku - przyp. PJ) i w przenośni. Ten klub jeszcze nigdy nie był tak wysoko jeśli chodzi o końcówkę sezonu najwyższej klasy rozgrywkowej i ma szansę na wygranie pucharu. To bardzo dobrze poukładana drużyna, która wie czego chce, natomiast my wolimy patrzeć na swój zespół. Jesteśmy zdeterminowani i pojedziemy tam pokazać najlepszą wersję siebie i wygrać spotkanie - powiedział przed meczem trener Śląska Jacek Magiera.