Raków Częstochowa - Śląsk Wrocław 2:0. Śląsk nie zdobył Częstochowy. Zabrakło jakości (Skrót, gole, bramki, wideo, wynik, relacja)

O dziwo miejsce utrzymał Israel Puerto, jeden z antybohaterów spotkania z „Góralami”. Na ławce wylądował za to Márk Tamás, a jego miejsce zajął Łukasz Bejger. Na prawe wahadło wrócił Patryk Janasik (poprzednio grał na lewym), a po drugiej stronie hasał odpoczywający ostatnio Dino Štiglec. Największą niespodzianką była jednak obecność w składzie Szymona Lewkota kosztem Mathieu Scaleta. Na „dziewiątce” Erika Expósito zastąpił Fabian Piasecki.

Śląsk Wrocław do Częstochowy pojechał z zamiarem walki o trzy punkty. Wprawdzie to gospodarze byli faworytem, tym bardziej że pierwszy raz po 23-letniej przerwie rozgrywali mecz w najwyższej klasie rozgrywkowej w Częstochowie (po awansie Rakowa dwa lata temu klub rozgrywał swoje mecze w Bełchatowie).

- Zmiany wynikają z tego, że szukamy intensywności, jakości i chcemy dawać szanse piłkarzom, którzy na to zasługują. Wszyscy muszą być gotowi, także ci, którzy rozpoczynają to spotkanie na ławce - mówił przed pierwszym gwizdkiem Magiera.

Raków Częstochowa przyzwyczaił swoich kibiców do dużej rotacji. Tym razem szkoleniowiec gospodarzy Marek Papszun zmienił aż sześciu piłkarzy, ale tego należało się spodziewać. W poprzedniej kolejce wielu liderów RKS-u odpoczywało.

Mecz rozpoczął się od odważnych ataków gospodarzy. Wrocławianie starali się zakładać wysoki pressing, lecz początkowo nie sprawiał on Rakowowi większych problemów. Inna sprawa, że poza uderzeniem zza pola karnego Bena Ledermana w środek bramki oraz strzałem Vladislavsa Gutkovskisa z ostrego kąta Mateusz Szromnik pracy nie miał.

Śląsk miał lekką przewagę w posiadaniu piłki, ale wszystko na co było stać przyjezdnych, to niezbyt groźne próby z dystansu. Widać było, że jedni i drudzy koncentrowali się na defensywie i na tym, by przede wszystkim gola nie stracić.

"Wojskowi" mogli i powinni rozpocząć drugą połowę z przytupem, ale po płaskim zagraniu w pole karne od Jansika w piłkę nie trafił Robert Pich, a potem Štiglec swoją gorszą prawą nogą przeniósł ją kilka metrów ponad bramką. Odpowiedź Rakowa była natychmiastowa - w 48 min wprowadzony w przerwie David Tijanić otworzył wynik mierzonym strzałem. Piłka odbiła się jeszcze od słupka, Szromnik był bez szans.