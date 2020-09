Rafał Dutkiewicz wraca do polityki. Ma układ z Jackiem Sutrykiem?

- Chcemy skupić się na głównie na lokalnych sprawach – mówią nam współtwórcy stowarzyszenia Nowa Nadzieja, które stworzył właśnie Rafał Dutkiewicz. Były prezydent Wrocławia, który jeszcze niedawno mówił, że wycofuje się z polityki, zmienił zdanie i zamierza do niej wrócić. Dzięki stowarzyszeniu utworzonemu rękami polityków .Nowoczesnej. Dutkiewicz chce też współpracować z Szymonem Hołownią i Rafałem Trzaskowskim.

Widać już wyraźnie, że inicjatywa Dutkiewicza wymierzona jest w Bezpartyjnych Samorządowców i ich koalicję z PiS na Dolnym Śląsku. Bezpartyjni ostro krytykują Dutkiewicza, nie wierząc w powodzenie jego projektu. - Wszczynał różnego rodzaju inicjatywy, ale nie znam takiej, która dopełniłaby się spektakularnym sukcesem – komentuje Dariusz Stasiak, szef klubu Bezpartyjnych Samorządowców w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. - To jest grupa moich byłych współpracowników oraz nowych osób, które pojawiają się wokół tej idei. To będą wszyscy ci których zaprosimy do współpracy. Mam nadzieję, że zaiskrzy – powiedział niedawno Rafał Dutkiewicz w Polskim Radiu Wrocław. Jak się okazało, chodzi głównie o ludzi skupionych w .Nowoczesnej, choć - jak podkreślił były prezydent Wrocławia - Nowa Nadzieja jest otwarta na współpracę z nowym Ruchem Polska 2050 Szymona Hołowni oraz z zapowiadaną Nową Solidarnością Rafała Trzaskowskiego.

Rafał Dutkiewicz przez ostatnie blisko dwa lata wykładał na niemieckich uniwersytetach, zapowiadając, że nie myśli już o powrocie do polityki. Zmienił zdanie. We Wrocławiu będzie układ z Jackiem Sutrykiem

Główny trzon stowarzyszenia Nowa Nadzieja, tworzą działacze dolnośląskiej i wrocławskiej .Nowoczesnej, którzy stowarzyszenie zarejestrowali, a także coraz większe grono dolnośląskich samorządowców. W zarządzie znalazł się na przykład Jacek Zahorski, głogowski działacz partii. Do stowarzyszenia przystąpił też Lech Bokszczanin, świdnicki działacz tej partii i przewodniczący tamtejszej rady miejskiej. Jeżeli chodzi o polityków z wrocławskiego podwórka, to znów padają głównie nazwiska działaczy .Nowoczesnej, między innymi radnych: Piotra Uhlego i Tadeusza Grabarka, ale też wiceprezydenta Adama Zawady, który na swoim profilu na Twitterze potwierdził swoje zaangażowanie pisząc: Warto łączyć się wokół wspólnych idei. Obok nich padają też nazwiska ludzi kiedyś blisko współpracujących z Rafałem Dutkiewiczem - Piotra Lecha czy Andrzeja Łosia.

Nowa nadzieja nie będzie na pewno wymierzona w Jacka Sutryka, a wręcz przeciwnie. - Nowa Nadzieja jest otwarta na każdą współpracę. Jeżeli chodzi o koalicję z prezydentem Wrocławia, to z naszej strony nic się nie zmienia – mówi nam Jolanta Niezgodzka z .Nowoczesnej, radna miejska i jednocześnie przedstawicielka Nowej Nadziei we Wrocławiu. - Wspieramy Jacka Sutryka i nadal zamierzamy to robić – zapewniła. - Chcemy być lokalnym think tankiem, wypełniającym politykę treścią, przede wszystkim na poziomie samorządowym. Jednocześnie dodaje, że nie zamierzają odcinać się od polityki, również tej krajowej. - Zebraliśmy blisko 100 osób z różnych miejsc naszej sceny politycznej, będziemy skupiać się na lokalnych problemach, jednak nie ma co ukrywać, że są one często ściśle związane z tak zwaną wielką polityką i od tego nie zamierzamy uciekać - wyjaśnia radna.

Dutkiewicz uderza w Bezpartyjnych Samorządowców. Ci kontratakują

Wiadomo już za to w kogo Nowa Nadzieja uderzy. W zasadzie jej patron już wymierzył pierwszy cios. W wywiadzie dla Polskiego Radia Wrocław, zapytany o ewentualną współpracę z marszałkiem Cezarym Przybylskim i skupionymi wokół niego Bezpartyjnymi Samorządowcami, odpowiedział: „Pan marszałek pozostaje w tej chwili w mylnej, błędnej, złej koalicji”. Chodzi oczywiście o koalicję Bezpartyjnych z Prawem i Sprawiedliwością. Dutkiewicz dodał: „Jeśli pan marszałek poprosi mnie o spotkanie, to ja go najpierw poproszę, żeby zrewidował swoje postępowanie, a potem zobaczymy”. To rozsierdziło Bezpartyjnych Samorządowców, którzy wywodzą się przecież ze współtworzonego przez byłego prezydenta Wrocławia Obywatelskiego Dolnego Śląska. - Kwestie ideologiczne, a o nich mówił przede wszystkim Rafał Dutkiewicz snując swoje plany, są dobre na debaty około parlamentarne, a nie dla samorządowców. Poza zarzutem, ze jesteśmy po złej stronie, nie usłyszałem z jego ust, żadnych merytorycznych zarzutów pod naszym adresem. Nie padły żadne konkretne przykłady, że robimy coś źle i że należałoby to poprawić. Rozpowiadanie po mediach, że ktoś jest zły i jak się przyzna do błędu, to ewentualnie podejmiemy z nim rozmowy, w mojej ocenie świadczy o słabości całej tej koncepcji jak i samego lidera – skomentował w rozmowie z nami Dariusz Stasiak, przewodniczący klubu Bezpartyjnych Samorządowców w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Nie wierząc w powodzenie projektu, kategorycznie zaprzeczył, że jakakolwiek polityczna współpraca z nim jest możliwa. - Porzucenie tego co sam kiedyś zainicjował, próba powrotu do polityki, po tym jak całkiem niedawno, ogłosił, że z niej odchodzi, jest spektakularnym przejawem, tego co Rafał Dutkiewicz robił przez wiele poprzednich lat. Wszczynał różnego rodzaju inicjatywy, ale nie znam takiej, która dopełniłaby się jakimś spektakularnym sukcesem – skwitował Stasiak. W połowie września ma być już wszystko jasne. Poznamy wszystkich ludzi zaangażowanych w projekt Rafała Dutkiewicza.

Fundacja PZU finansuje Rydzyka i Pietrzaka