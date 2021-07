Radni naprawili bubel prawny. Nie będzie tanich biletów komunikacji miejskiej

Chodzi o naprawę bubla prawnego, jaki przyjęto w czerwcu. Rządzący Wrocławiem forsując projekt uchwały o wprowadzeniu biletów Nasz Wrocław Kolej, omyłkowo otworzyli furtkę dla tańszego kupowania miesięcznych biletów MPK Wrocław. Tuż po przegłosowaniu projektu, okazało się bowiem, że nabywając nowy bilet kolejowy, miesięcznie można byłoby zaoszczędzić nawet blisko 40 złotych. Dziś radni Forum Jacka Sutryka przegłosowali korektę do felernej uchwały, uniemożliwiającą kupno tańszych biletów. Warto też pamiętać, że skorygowana uchwała przywraca od 1 września ceny jednorazowych i czasowych biletów MPK do poziomów, które obowiązywały od 1 stycznia do 30 czerwca.

- Poprawka doprecyzowuje określenie sposobu zakupu nowego biletu Nasz Wrocław Kolej. Ujęliśmy też w niej minimalną dopuszczalną cenę biletu miesięcznego – tłumaczyła Paulina Tyniec Piszcz z urzędu miasta przedstawiając projekt korekty.

Przypomnijmy, od września mają zacząć obowiązywać nowe reguły biletowe na podróże koleją po Wrocławiu. Kupujący bilet miesięczny na jakąś trasę, po dopłacie 1zł, każdy będzie mógł jeździć do woli tramwajami i autobusami MPK Wrocław. W czerwcowej wersji uchwały nie sprecyzowano jednak jaki dokładnie bilet kolejowy trzeba kupić by za dodatkową złotówkę móc też jeździć autobusami i tramwajami MPK. Okazało się, że kupując najtańszy bilet miesięczny Kolei Dolnośląskich za 52 złote, dopłacając złotówkę w ramach biletu miesięcznego Nasz Wrocław Kolej (dla ulgowych to 50 gr), można by też korzystać z usług z MPK przez miesiąc za 53 złote, a nie za 90 (tyle trzeba zapłacić za najtańszy bilet MPK w programie Nasz Wrocław). W ten sposób kupujący mógłby zaoszczędzić blisko 40 złotych.