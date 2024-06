Radni chcą usunięcia symboli religijnych z wrocławskiego urzędu. Czy prezydent zdejmie krzyż?

- Rzeczpospolita jest państwem świeckim co gwarantuje konstytucja i inne ustawy. Każdy ma prawo do swoich wierzeń, jednak tu chodzi o sam Urząd, który powinien zachować neutralność. Eksponowanie symboli religijnych u mieszkańców odwiedzających urząd lub samych pracowników urzędu może powodować zakłopotanie lub poczucie wykluczenia - mówi Dorota Pędziwiatr z rady miejskiej

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Wrocławia (czwartek, 6 maja) zagłosowano za neutralnością religijną w przestrzeni urzędu miejskiego. Według projektu apelu, który ma skłonić Sutryka do usunięcia symboli religijnych oraz nieużywanie ich podczas uroczystości w magistracie. Wrocławscy radni postanowili pójść w ślady prezydenta Warszawy, ale czy Jacek Sutruk dostosuje się do wyboru radnych?

Zdjęcia krzyża chciała Lewica

Projekt apelu stworzyli radni klubu Lewicy pod koniec maja. Oprócz wezwania do usunięcia symboli kultu wszelkich religii radni chcą także zmian w harmonogramie wydarzeń magistratu. Elementy religijne takie jak modlitwy czy święcenia mają zostać usunięte.

Co zrobi prezydent Sutryk?

Usuwanie symboli religijnych wywołało sporo kontrowersji, choćby w Warszawie, gdy taką decyzję podjął Rafał Trzaskowski. W przypadku Wrocławia nie jest wcale pewne jak potoczą się losy krzyży czy ewentualnych innych symboli religijnych. Jacek Sutryk, po głośnej sprawie z Warszawy, przyznał na antenie wrocławskiego radia, że nie jest przychylny takim rozwiązaniom jak usuwanie symboli religijnych.

- Nie otrzymaliśmy jeszcze decyzji prezydenta. Liczymy jednak, że prezydent uszanuje decyzję, za którą głosowała większość. Byłby to dobry znak dla zmian, które nastąpiły w obecnej kadencji - dodaje Dorota Pędziwiatr.

Apel nie nakazuje Sutrykowi zdjęcia symboli, a jedynie do tego nawołuje. Ostateczna decyzja będzie należała więc do niego. Czy prezydent wysłucha głosów większości? Jak dotąd prezydent nie odniósł się do sprawy. O stanowisku prezydenta poinformujemy na łamach portalu gazetawroclawska.pl.