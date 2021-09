PSTRYKNIJ GRZYBA. Zdjęcia z grzybobrania naszych czytelników

Co roku zasypujecie nas fotkami maślaków, borowików, koźlarzy, kurek i innych wspaniałych grzybów znalezionych w dolnośląskich lasach.



Niektóre okazy są naprawdę imponujące! Gdzie ich szukać? Każdy grzybiarz ma swoje "pewne" miejsca i trzyma je w tajemnicy. Ale za to chętnie chwali się zdobyczami. Mamy nadzieję, że tak będzie i w tym roku. Nadesłane przez Was zdjęcia opublikujemy na naszym portalu. Wysyłajcie je na: [email protected], w tytule wpisując: GRZYBY.



Zobaczcie, co udało się znaleźć naszym czytelnikom. Na kolejne zdjęcia możecie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów.