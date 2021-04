Przychodzi facet na szczepienie, a lekarz na to: Ale pan już jest zaszczepiony! Kinga Czernichowska

Pawel Relikowski / Polskapress

Chociaż brzmi to absurdalnie, to nie żart. W sytuacji jak z kiepskiego dowcipu, znalazł się wrocławianin Adam Arszyło, który wczoraj zgłosił się do punktu szczepień przy ul. Curie-Skłodowskiej. Na ten dzień zarejestrował się, by przyjąć wyczekiwaną pierwszą dawkę szczepionki. Ale na miejscu usłyszał, że... był już szczepiony. Gdy mężczyzna zaprotestował, lekarze wezwali ochronę.