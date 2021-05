Przy moście Rędzińskim we Wrocławiu z Odry wyłowiono ciało człowieka

Przypomnijmy, że ratownicy przeszukiwali Odrę we wtorek (25 maja) po tym, jak w miniony czwartek wieczorem na moście Sikorskiego znaleziono kurtkę z dokumentami należącą do obywatela Ukrainy, który zaginął. Akcja prowadzona była nieopodal mostów Sikorskiego, gdzie przy pomocy specjalnego sonaru przeszukiwano dno rzeki.

Czy to jego ciało wyłowiono dziś z Odry przy moście Rędzińskim? Jak poinformowała nas Aleksandra Rodecka z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, policjanci podejrzewają, że może to być ciało zaginionego przed tygodniem Ukraińca.

Ostatecznie jednak zostanie to potwierdzone po przekazaniu ciała na sekcję zwłok.

Na miejscu nadal trwają czynności policyjne pod nadzorem prokuratora.