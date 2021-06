Przez nieuwagę matki wózek zjechał do fosy miejskiej. Na szczęście, nie było w nim dziecka Nadia Szagdaj

Spacer z wózkiem. Zdjęcie ilustracyjne. aleksandr podvalny/pexels

We wtorek 22 czerwca około godz. 9.30 doszło do groźnego zdarzenia na Wzgórzu Partyzantów we Wrocławiu. Przez nieuwagę 35-letniej kobiety wózek dziecięcy, który prowadziła stoczył się po zboczu i z dużą prędkością wpadł do Odry. Na szczęście nie było w nim dziecka.