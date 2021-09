Przewidywany skład Śląska Wrocław na mecz Fortuna Pucharu Poski z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza (Śląsk - Termalica SKŁAD)

Śląsk Wrocław podejmie w czwartkowy wieczór Bruk-Bet Termalicę Nieciecza w meczu I rundy Fortuna Pucharu Polski. Trener WKS-u Jacek Magiera nie ukrywa, że będzie to okazja do sprawdzenia tych piłkarzy, którzy zwykle grają mniej. Oto przewidywany skład Śląska Wrocław na to spotkanie.WAŻNE! Do kolejnych piłkarzy przejdziesz za pomocą strzałek obok lub gestów na Twoim telefonie.

Paweł Relikowski