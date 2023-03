Przetarg na nową siedzibę Dolnośląskiego Centrum Onkologii rozstrzygnięty. Wybrano wykonawcę budowy Maciej Rajfur

Projekt nowego szpitala onkologicznego. Nowy szpital będzie miał powierzchnię 100 502,79 m2 – 4 kondygnacje naziemne oraz 1 podziemną. Archiwum UMWD

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu wybrało firmę PORR w przetargu na budowę nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu. To największa inwestycja w zdrowie w historii regionu, współfinansowana przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz rząd RP.