Przestańmy wyrzucać jedzenie, gdy wokół tylu ludzi cierpi głód. Rozmowa z wrocławianinem, Janem Piontkiem

Czasy trudne nastały – ceny rosną, wielu ludzi straciło pracę, zbiedniało w czasie pandemii. Jedzenia marnuje się więc pewnie mniej niż kiedyś?

Nic podobnego – moim zdaniem marnuje się coraz więcej pełnowartościowej żywności. To, co zbieramy my i inne fundacje działające tak, jak nasza, to ledwie cząstka tego, co trafia do koszy na śmieci. Zapraszam na wyprawę z nami wieczorem pod niektóre sklepy – przyjeżdżają ciężarówki, które odbierają dobrej jakości żywność, którą wywożą do utylizacje. Ręce opadają, serce mi się kraje, kiedy to widzę, bo przecież wokół jest mnóstwo biedy.