Przemysław Stefan Szatański zaginiony we Wrocławiu. Rozpoznajesz go? Koniecznie daj znać Fundacji ITAKA!

Przemysław Stefan Szatański zaginął we Wrocławiu 26.06.2021. Rodzina szuka go z pomocą Fundacji ITAKA. Mężczyzna ma 39 lat i 183.0 cm wzrostu, oczy - niebieskie. Przemysław Stefan Szatański zaginął we Wrocławiu. Jeśli widziałaś lub widziałeś osobę ze zdjęcia po 26.06.2021, koniecznie skontaktuj się z Fundacją ITAKA. Pamiętaj, że każda wiadomość może być przydatna.