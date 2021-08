Przemysław Kaźmierczak: Nie trzeba ważyć 100 kg, żeby być dobrym pomocnikiem. Waldek Sobota ma predyspozycje

Śląsk Wrocław w niedzielę wywalczył w Gliwicach punkt, choć miał przy tym furę szczęścia. Wprawdzie Piast nie był zdecydowanie lepszy od WKS-u, a samo spotkanie stało na niskim poziomie, ale gliwiczanie w 66 min wyszli na prowadzenie i utrzymywali je do 93 min. Potem przepiękny strzał przewrotką oddał Fabian Piasecki i mecz zakończył się remisem. Czwartym w tym sezonie.

- Nie wierzę w fatum, ale mamy na koncie za dużo remisów i tylko jedno zwycięstwo. Pracujemy i dążymy do tego, aby wygrywać, bo to najważniejsze w piłce. Z drugiej strony cieszymy się, że nie przegraliśmy. To buduje morale - mówił po ostatnim gwizdku trener Jacek Magiera.

Po 5. kolejce Śląsk osunął się na ósme miejsce w tabeli. Wyprzedza jednak Legię Warszawa i Raków Częstochowa, które mają rozegrane o dwa spotkania mniej, a tracą tylko jeden punkt do Śląska oraz Górnika Zabrze i KGHM Zagłębie Lubin, które także tracą do Trójkolorowych zaledwie oczko i mają rozegrany o jeden mecz mniej. Paradoks jest taki, że Śląsk i Lech Poznań to jedyne drużyny, które nie poniosły jeszcze porażki w lidze. Różnica polega na tym, że Lech jest liderem z 13 punktami, a Śląsk 8. z siedmioma oczkami. W grze wrocławian ewidentnie coś się zacięło.