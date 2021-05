Przekręt na ponad 100 mln złotych! Główny oskarżony to były esbek z Wrocławia

Skazany za zbrodnię miłoszycką jest na wolności, bo sąd nie wierzy w jego winę

Wrocławski Sąd Apelacyjny wątpi w winę Norberta Basiury, skazanego we wrześniu na 25 lat więzienia za zbrodnię miłoszycką. To jest jeden z powodów, dla którego kilka dni temu wypuścił mężczyznę z aresztu. W uzasadnieniu decyzji czytamy, że dowody obciążające oskarżonego „nie mają siły przekonywania” wystarczającej, by areszt uznać za konieczny. Inaczej rzecz się ma z drugim z oskarżonych – Ireneuszem M. W jego przypadku sąd ocenia, że są powody by trzymać go za karatami.