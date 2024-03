Przegląd prasy 6.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak wygląda partner Caroline Derpieński. Krzysztof Porowski to 61-letni biznesmen”?

📢 Tak wygląda partner Caroline Derpieński. Krzysztof Porowski to 61-letni biznesmen Caroline Derpieński to znana influencerka działająca głównie na Instagramie i Tik-Toku. "Dolarsowa królowa" na zdjęciach i filmach dzieli się z fanami swoją opływającą w lusksus codziennością. Gwiazda dotychczas utrzymywała w tajemnicy informacje, kim jest jej partner. Wspominała jedynie, że ma na imię "Jack" i jest z pochodzenia latynosem. Prawda okazała się zupełnie inna. To 61-letni biznesmen Krzysztof Porowski.

📢 Tak wygląda Cleo na odważnych zdjęciach. Piosenkarka chętnie kusi głębokim dekoltem Cleo to obecnie jedna z najbardziej rozchwytywanych wokalistek z branży muzyki rozrywkowej. Gwiazda "The Voice Kids" nie daje o sobie zapomnieć fanom. Chętnie pokazuje się w telewizji, jest aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie Cleo nie brakuje odważnych zdjęć, gdzie wokalistka odsłania swoje ciało, a w szczególności dekolt. Zobacz!

📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

Prasówka 6.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najlepsze MEMY o nauczycielach. Tak internauci widzą pracę nauczyciela w szkole. Te MEMY rozbawią do łez! Nauczyciele kontra uczniowie Takie są najlepsze MEMY o nauczycielach. Jak wygląda praca w szkole? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W społeczeństwie panuje przekonanie, że nauczyciele pracują niekiedy tylko wyłącznie podczas lekcji w szkole, co nie stanowi nawet 40 godzin pracy tygodniowo. Nauczyciele podkreślają, że pracują nie tylko w szkole, ale również w domu, przygotowując się do lekcji, sprawdzając klasówki, czy przygotowując uczniów do szkolnych olimpiad. Jak jest w rzeczywistości? Tak pracę nauczyciela widzą internauci! Zobaczcie najlepsze MEMY o nauczycielach.

📢 Najpiękniejsze rasy psów na świecie. Ranking najładniejszych psów. Poznaj TOP 10 najpiękniejszych psów. Są takie urocze! TOP 10 najpiękniejszych ras psów na świecie. Internauci wybrali najładniejsze rasy. Pies to wspaniały przyjaciel, wierny towarzysz człowieka. Kto ma pieska w domu, ten wie jakie są kochane i lojalne. Zawsze chętne do zabawy lub przytulenia. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj jednak, że wygląd to nie wszystko. Zanim kupisz psa zapoznaj się z jego potrzebami. Sprawdź szczegóły! 📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście.

📢 Najzabawniejsze MEMY o pracy! Tak wygląda praca okiem internautów. Słodkie lenistwo czy zaangażowanie? Śmieszne obrazki o pracy Jak pracę widzą internauci? Okazuje się, że praca należy do ulubionych źródeł memów i innych śmiesznych obrazków. Z pewnością wiele osób lubi w godzinach pracy zrobić delikatny "skok w bok", zajmujących się oglądaniem filmów, przeglądaniem mediów społecznościowych czy... memów! Memy znakomicie poprawiają humor, tym bardziej jeśli memy o pracy, oglądamy w... pracy! Jesteście ciekawi? Tak pracę widzą internauci. Zobaczcie zabawne memy o pracy! 📢 Oto Alicja Walczak z programu "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [6.03.2024] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera.

📢 Minimalna emerytura netto 2024. Tyle wynosi najniższe świadczenie po waloryzacji w marcu [6.03.2024] 1 marca 2024 roku przeprowadzona została waloryzacja rent i emerytur. Jak podwyżka przełoży się na minimalną emeryturę, która do końca lutego wynosiła 1588,44 zł brutto? Zobacz, ile od marca ZUS przeleje na konto emerytów pobierających najniższe świadczenie. W galerii zamieszczamy też wyliczenia podwyżek dla przykładowych wyższych emerytur. 📢 Trzynasta emerytura 2024 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" [6.03.2024] Wskażnik, o jaki zwaloryzowane zostaną emerytury w 2024 roku, jest już znany. Na jego podstawie można wyliczyć wysokość trzynastej emerytury, czyli dodatkowego świadczenia emerytalnego, jakie trafi na konta emerytów w marcu i kwietniu 2024 r. W galerii artykułu znajdziesz plansze z kwotami brutto i netto - sprawdź, ile dostaniesz "na rękę"!

📢 Luksusowe życie Caroline Derpienski. Jej partner to znany polski biznesmen - zdjęcia [6.03.2024] Wielka sala kinowa, podgrzewany basen, minigolf i ekskluzywne patio. Tak mieszka Caroline Derpienski, a właściwie Karolina Derpieńska. Ostatnio odwiedził ją dziennikarz Krzysztof Stanowski, który w swoim materiale przyjrzał się bliżej jej karierze, a także postaci Krzysztofa Porowskiego - biznesmena i partnera "dolarsowej" modelki. Przepych w najwyższym tego słowa znaczeniu. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Caroline Derpienski w USA. 📢 Modne paznokcie na wiosnę 2024 - inspiracje i pomysły. Wiosenne wzory i kolory [6.03.2024] Szukasz pomysłów na stylizację paznokci na wiosnę 2024? W naszej galerii przedstawiamy najmodniejsze wzory i kolory. Nude, baby blue, klasyczny french, a może paznokcie w macie? Tej wiosny możemy pozwolić sobie na wiele. Mamy trendy od cenionych salonów stylizacji paznokci. Oto pomysły i inspiracje na modne paznokcie na wiosnę 2024.

📢 Magda Mołek ma 250-metrowy apartament. Klasyczna kuchnia i duża biblioteczka - zobacz zdjęcia [6.03.2024] Magda Mołek przez większość zawodowej kariery była związana ze stacją TVN, a od blisko czterech lat prowadzi własny kanał na Youtube. Dziennikarka udziela się w mediach społecznościowych, a na wielu zdjęciach publikowanych na Instagramie możemy podejrzeć, jak urządziła swoje mieszkanie. Zobaczcie, jak mieszka Magda Mołek. 📢 Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów [6.03.2024 r.] Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów.

📢 Modne odcienie blond na 2024 rok. Zobacz TOP fryzury - najmodniejsze koloryzacje i strzyżenie [6.03.2024 r.] Blond beżowy, piaskowy, śmietankowy, słoneczny, słomkowy, waniliowy - to zdecydowanie najmodniejsze odcienie dla pań preferujących jasny kolor włosów. Zobacz w galerii jakie fryzury w modnej tonacji blond powstały w salonach fryzjerskich w Kujawsko-Pomorskiem. Pokazujemy zarówno fryzury dla włosów krótkich, średniej długości, jak i długich. 📢 Lara Kraśko - tak teraz wygląda córka Piotra Kraśki i Karoliny Ferenstein-Kraśko - zdjęcia. To śliczna dziewczynka [6.03.2024 r.] Karolina Ferenstein-Kraśko i Piotr Kraśko są małżeństwem od 2008 roku. Doczekali się trojga dzieci. Jak dziś wygląda ich córeczka Lara? Dziewczynka to oczko w głowie rodziców. Jej mama Karolina często chwali się swoją najmłodszą latoroślą w mediach społecznościowych. 📢 Dom jak z bajki Kamila Stocha. Zaglądamy do środka posiadłości polskiego skoczka [6.03.2024 r.] Tak mieszka i żyje na co dzień Kamil Stoch. Legenda polskich skoczków urządził się wraz z żoną Ewą w jednym z najwyżej położonych domów w Polsce. Ze wzgórza w Zębie rozciąga się wspaniały widok na Tatry. Dom Kamila Stocha został wybudowany i urządzony zgodnie z góralskimi tradycjami. Tak wygląda w środku - zobaczcie zdjęcia posiadłości Kamila i Ewy Stochów.

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Wypadek pod Wrocławiem. BMW staranowało ogrodzenie domu i latarnię. Auto samo zgłosiło wypadek Groźnie wyglądający wypadek w Bielanach Wrocławskich. We wtorek, 5 marca przed godziną 18 służby ratunkowe otrzymały automatyczne zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego marki BMW przy ul. Ogrodowej. Co ratownicy zastali na miejscu? Zobaczcie zdjęcia.

📢 Protest rolników pod Wrocławiem. Utrudnienia dla kierowców jadących drogą S8. Jak będzie w kolejnych dniach? Ponad sześćdziesięciu rolników przyjechało dzisiaj ciągnikami pod Wrocław. Zajęli oba pasy awaryjne drogi S8 na wysokości węzła Kobierzyce. W kolejnych dniach zmienią lokalizację protestów. 📢 Groźny wypadek na autostradzie A4 pod Godzieszowem. Osobówka wjechała w tył ciężarówki. Na miejscu ląduje śmigłowiec LPR Poważny wypadek na autostradzie A4 pod Godzieszowem. Samochód osobowy wjechał w tył ciężarówki. Na miejscu ląduje śmigłowiec LPR. Na Autostrada została zamknięta.

📢 Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" - w takim domu mieszkają. Zobaczcie zdjęcia! [5.03.2024] Tak mieszkają dziś Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". To jedna z dwóch par, które zdecydowały się rozpocząć wspólne życie po 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Od października mieszkają w w domu Anny pod Kaliszem. Jakub przeprowadził się do niej. Planują wspólne życie. Niewykluczone, że w przyszłym roku będzie ślub i wesele. Zobaczcie, jak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony".

📢 Wiktoria Gąsiewska prowokuje. Co za odważne zdjęcia! Aktorka lubi i umie pozować. Zobaczcie najgorętsze zdjęcia artystki Wiktoria Gąsiewska to jedna z najbardziej utalentowanych i najpiękniejszych aktorek młodego pokolenia w Polsce. Artystka, której profil na Instagramie śledzi ponad 1,1 miliona użytkowników, chętnie dzieli się swoimi odważnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Aktorka wrzuca stale nowe zdjęcia, na których, na których wygląda wspaniale! Zobaczcie najgorętsze ze zdjęć w naszej galerii! 📢 "Złodziejska dziupla" tuż pod Wrocławiem. Nikt nie spodziewał się, że w tym warsztacie jest tyle kradzionych części! Tak wyglądał w środku Międzynarodowe śledztwo w sprawie kradzieży samochodów marek: BMW, Audi i Mercedes doprowadziło śledczych prosto do warsztatu samochodowego, którego właścicielem jest mieszkaniec podwrocławskich Siechnic. To właśnie tu policja odnalazła silniki, poduszki powietrzne, zderzaki i elementy karoserii, które pochodziły z kradzionych samochodów. Części było tak wiele, że warsztat został nazwany "złodziejską dziuplą". Zobaczcie, jak wyglądała od środka!

📢 Rodzina poszukuje Marka Mamaka z Jeleniej Góry. Od kilku dni bliscy nie mają z nim żadnego kontaktu Trwają poszukiwania 44-letniego mieszkańca Jeleniej Góry. Mężczyzna pojechał w piątek (1 marca) do pracy w Jeżowie Sudeckim i od tamtej pory nie wrócił do domu. Jego telefon jest nieaktywny. Rodzina prosi o pomoc.

📢 Najpiękniejsza wieś na Dolnym Śląsku w roku 2023. Zachwycające Sokołowsko z prestiżowym wyróżnieniem Sokołowsko to najpiękniejsza wieś na Dolnym Śląsku. Sokołowsko położone jest w województwie dolnośląskim, w powiecie wałbrzyskim, w gminie Mieroszów. Turystów zachwyca nietuzinkową architekturą, pięknymi widokami i niezwykle ciepłymi mieszkańcami, którzy uśmiechem obdarzają gości. Kliknij w zdjęcie i poznaj uroki Sokołowska, z kolei poniżej garść historii tej niezwykłej miejscowości. 📢 Dwa poważne wypadki pod Zgorzelcem. Autostrada A4 wciąż jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy Spore utrudnienia dla kierowców jadących autostradą A4 w kierunku Niemiec. Po wczorajszych wypadkach pod Zgorzelcem jezdnia wciąż jest zablokowana. Policja w dalszym ciągu kieruje podróżnych objazdami. Ne wiadomo, jak długo będą trwać utrudnienia.

📢 Najlepsze fryzury dla kobiet po 50. roku życia. Te uczesania odejmują lat i wyszczuplają twarz - inspiracje, zdjęcia Odpowiednio dobrana fryzura może zdziałać cuda. Nie każdy kolor włosów pasuje do każdej twarzy. Warto dobrać uczesanie i kolor do kształtu twarzy, tonacji cery, ale także do wieku. Dla kobiet po 50. roku życia niewskazane są na przykład bardzo długie włosy. Włosy z wiekiem przerzedzają się i słabną, dlatego długie włosy u dojrzałych pań mogą wyglądać nieatrakcyjnie. Zobacz, jakie fryzury są najlepsze dla kobiet po 50. roku życia - takie uczesania potrafią odjąć nawet 10 lat! 📢 Dzień Teściowej 2024 i najlepsze memy jakie zrodził Internet - lepiej nie pokazujcie ich swoim przyszywanym "mamusiom" Dzień Teściowej już 5 marca. W związku z tym przygotowaliśmy dla Was galerię memów z przymrużeniem oka o "mamusiach". I choć czasem lubią ingerować w życie "młodych" to czym byłoby życie bez teściowych. Co ciekawe dzień Teściowej po raz pierwszy obchodzono w 1934 roku w Teksasie, z inicjatywy jednego z redaktorów lokalnej gazety. Później święto nieco zanikło i odrodziło się w latach 80. we Francji.

📢 Picie wody z cytryną - na co pomaga? Takie są skutki picia tego napoju. Tak reaguje nasz organizm Szklanka wody z wyciśniętym sokiem z cytryny przez wielu uważana jest za jeden z najlepszych napojów orzeźwiających na początek dnia. Ma on też sporo pozytywnych czynników, które wpłyną na pracę naszego organizmu. Zobacz, jakie są skutki codziennego picia wody z cytryną. 📢 Rodzice Roksany Węgiel - tak wyglądają. Internauci piszą, że jaj mama jest coraz piękniejsza Roksana Węgiel ma już 18 lat i choć niektórym wydaje się, że uderzyła jej tzw. "woda sodowa", to młoda wokalistka cały czas jest bardzo rodzinna. Uwielbia spędzać czas z rodzicami i braćmi, co zresztą widać na wielu wspólnych rodzinnych fotografiach. 📢 Tragiczny wypadek na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej. Nie żyje jedna osoba Tragiczny wypadek na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej w kierunku Katowic, samochód osobowy zderzył się tam z samochodem ciężarowym. Droga jest już przejezdna. Jedna osoba zginęła na miejscu, dwie zostały przewiezione do szpitala.

📢 Oto miejsca znane z filmu "Poszukiwany, poszukiwana". Sławomir Szeliga z Inowrocławia na tropie Sławomir Szeliga z Inowrocławia wybrał się z rodziną w kolejną filmową podróż. Tym razem poszukiwał kadrów znanych z kultowego filmu Stanisława Barei "Poszukiwany, poszukiwana". Zobaczcie, jak wyglądają dziś miejsca, które doskonale pamiętamy z komedii z Wojciechem Pokorą w roli głównej. 📢 Waloryzacja emerytur od 1 marca 2024 - tabela netto. Takie są teraz nowe emerytury To pewne, o ile wzrosną emerytury od 1 marca. Wskaźnik wyniósł 12,12 procent. Jak to się przekłada na realne wypłaty? Przygotowaliśmy wyliczenia emerytur po marcowej waloryzacji. Zobacz, ile dostaniesz pieniędzy.

📢 Szymon Bieniuk - tak wygląda 18-letni syn Anny Przybylskiej. Jest bardzo podobny do mamy Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk doczekali się trojga dzieci. Ich szczęśliwe, rodzinne życie przerwała tragedia. Dziesięć lat temu popularna i lubiana aktorka zmarła na raka trzustki. Jej starszy synek, Szymon, miał wówczas osiem lat. Dziś to pełnoletni, przystojny młodzieniec. Zobaczcie, jak teraz wygląda 18-letni Szymon Bieniuk, syn Ani i Jarosława - pokazujemy go na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Takie imiona noszą najgorsze teściowe. Te kobiety utrudnią ci życie i uczynią je nieznośnym "Życie z nią to droga przez mękę", "Zrobi ci z życia piekło" Tak niektórzy mówią o swoich teściowych. Niektórzy wierzą, że kobiety o konkretnych imionach mają trudniejszy charakter niż inne. Takie imiona noszą najgorsze teściowe. Sprawdź, czy twoja teściowa (może przyszła?) też jest na liście! 📢 Dzień Teściowej 2024 MEMY: Szanuj teściową swoją, bo... mogłeś mieć gorszą! Dzisiaj Dzień Teściowej - złożycie życzenia? [05.03.24] Dzień Teściowej 2024: Memy, żarty i śmieszne obrazki o teściowych, dla jednych są powodów do śmiechu, dla innych zaś okazją do... pochylenia się nad własnym losem. Bez względu na to, czy darzycie swoje teściowe sympatią, albo same jesteście teściowymi (tymi stereotypowymi, czy wręcz odwrotnie) zajrzyjcie do naszej galerii! Dzień Teściowej 2024 z przymrużeniem oka.

📢 Taka maszyna wstawiała nowe szyby do dawnej Reduty w remontowanym Bastionie Sakwowym. To było arcytrudne zadanie! Codziennie coś się dzieje podczas trwającego remontu Bastionu Sakwowego na Wzgórzu Partyzantów. Czas goni, bo otwarcie odnowionego zabytku już niebawem. Ściany za kolumnadą zyskują intensywne kolory, zmienia się plac z fontanną. Ostatnio na placu budowy pojawiła się specjalna maszyna, przy pomocy której zamontowano szyby w dawnej Reducie.

📢 Bezpartyjni Samorządowcy rozpoczynają kampanię wyborczą. Pokazali listy do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego W poniedziałek (4 marca) Bezpartyjni Samorządowcy rozpoczęli kampanię wyborczą i bój o Dolny Śląsk. Na konferencji pod Dworcem Głównym we Wrocławiu zaprezentowali listy wyborcze do sejmiku. Ich hasło wyborcze to: Dumni z Dolnego Śląska! 📢 Praca w KGHM czeka. Obecnie to blisko 40 atrakcyjnych etatów! Od pracy biurowej, po górnika na przodku Praca w KGHM to marzenie wielu. Miedziowy gigant nieprzerwanie prowadzi rekrutację. Obecnie czeka blisko 40 wakatów w kilku lokalizacjach Dolnego Śląska, m.in. w Lubinie, Legnicy, Głogowie, czy Polkowicach. Kliknij w zdjęcie i zobacz najnowsze oferty pracy w KGHM.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów w 2024 roku 5.03.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 Koleje Dolnośląskie pojadą do Warszawy. Złożono wniosek o uruchomienie codziennego połączenia. Znamy trasę i godziny odjazdów O tym, że Koleje Dolnośląskie będą kursować z Wrocławia do Warszawy, redakcja Gazety Wrocławskiej pisała jako pierwsza. Przewoźnik złożył już wniosek do Urzędu Transportu Kolejowego o wydanie pozwolenia. Znamy także szczegóły trasy i godziny odjazdów pociągów KD do Warszawy. Ma być szybciej niż w PKP.

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 5.03.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Wrocławska lista hańby, czyli budynki w mieście, które pilnie potrzebują remontu. Niektóre to zapomniane perełki Te budynki we Wrocławiu dawniej zachwycały, dziś nie są już tak wyrazistą wizytówką miasta. Wielu z nich przydałby się remont. Czy właściciele o nich zapomnieli? Sprawdź o jakie budowle chodzi w galerii zdjęć.

📢 Zdjęcia Wrocławia z przełomu wieków. Mnóstwo rzadkich i pięknych fotografii To był wyjątkowy czas we Wrocławiu. Miasto i jego mieszkańcy dopiero otrząsnęło się po powodzi tysiąclecia. Wciąż trwały prace przy odbudowie, ale jednocześnie także wyburzaniu kamienic, na których remont nie było pieniędzy w miejskiej kasie. Miasto myślami było już przy roku 2000 i organizacji obchodów milenium Wrocławia. Mamy dla Was wyjątkowe zdjęcia z końca burzliwych lat 90 i samego początku nowego wieku. Powstawały do wydania papierowego i do tej pory nie były publikowane w internecie, część z nich nie trafiło także na łamy tradycyjnej gazety. Zobaczcie te unikatowe kadry naszych fotoreporterów. 📢 Wrocławski aquapark na Borowskiej będzie mieć nowe zjeżdżalnie. Jak będą wyglądać i kiedy je zamontują? Wrocławski aquapark przy ul. Borowskiej jeszcze w tym roku zastąpi trzy stare zjeżdżalnie: pontonową, niebieską i turbo, nowymi. Jedną już udało się kupić. Trwa poszukiwanie firmy, od której będzie można nabyć kolejne. Jak będą wyglądać i kiedy nimi zjedziemy?

📢 Gmina Wrocław wyprzedaje mieszkania w centrum miasta. Tanio, ale do remontu! Zobaczcie, jak wyglądają nieruchomości na sprzedaż Kilkanaście nieruchomości z centrum Wrocławia niedługo trafi pod młotek. To mieszkania należące do Gminy Wrocław, które znajdują się na placu Grunwaldzkim i Starym Mieście. Stan niektórych z nich pozostaje wiele do życzenia, za to ceny... Sprawdźcie sami! 📢 Nowe miejsce dla kibiców Śląska Wrocław na mapie Wrocławia - w samym centum! Zobacz Na mapie Wrocławia pojawił się nowy ważny punkt dla kibiców piłkarskiego Śląska Wrocław. W centrum miasta, przy ul. Piłsudskiego 44, pojawiło się Centrum Kibiców Śląska Wrocław, stanowiące połączenie fanshopu z miejscem do spotkań organizowanych przez klub dla fanów.

📢 Dutkiewicz przeprasza za Sutryka, a miasto nie odpowiada w sprawie Collegium Humanum Nowy tydzień to nowe wątki w aferze Collegium Humanum. Sprawie swoją okładkę poświęcił Newsweek, co zapewne rozwścieczyło wrocławski magistrat. Jacek Sutryk na platformie X zapowiedział pozew, a były prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz... przeprasza za Sutryka. Jednocześnie wrocławski magistrat nie odpowiada na nasze pytania w sprawie wyjaśnienia afery.

📢 Zabytkowa willa na Karłowicach zrównana z ziemią. Jak do tego doszło? Wrocławski ratusz zawiadamia prokuraturę "Skandaliczne zburzenie zabytkowej willi przy ul. Kasprowicza 23 zbadają organy ścigania. Powiadomiliśmy Prokuraturę Rejonową Wrocław-Psie Pole o możliwości popełnienia przestępstwa" - poinformował wrocławski ratusz. Zabytek niemal zupełnie zniknął z powierzchni ziemi w minioną sobotę (2 marca). 📢 Ikea meble z drugiej ręki. Tanio! Te szafy, stoły, komody, fotele są do kupienia na Dolnym Śląsku. Nie kosztują więcej niż 100 zł Szafy, komody, stoły, sofy i krzesła - wszystkie z sklepów Ikea. Choć używane, to w dobrym stanie i za przysłowiowe "grosze". Mieszkańcy Wrocławia i Dolnego Śląska pozbywają się mebli, które nie są im już potrzebne, bo np. przestały pasować do wyremontowanych wnętrz. Te meble Ikea nie kosztują więcej niż 100 złotych. Niektóre są do wzięcia za darmo. Zobaczcie!

📢 Wypadek na Karkonoskiej we Wrocławiu. Samochód zawisł na betonowych barierach Wypadek na alei Karkonoskiej we Wrocławiu. W poniedziałek około godz. 14 doszło do groźnego zdarzenia na wyjeździe w kierunku węzła bielańskiego. Są utrudnienia w ruchu. 📢 Tragiczny wypadek na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Zderzyły się 4 samochody, jedna osoba nie żyje W poniedziałek (4 marca) po godzinie 12 na autostradzie A4 doszło do tragicznego wypadku. Na węźle Brzezimierz, na jezdni w kierunku Wrocławia, zderzyły się cztery tiry. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

📢 Karambol pięciu tirów na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Kierowca jest reanimowany. Ogromne korki Ogromny korek tworzy się na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Na jezdni między Opolem a Wrocławiem zderzyły się 3 tiry, a zaraz za nimi kolejne dwa. Tak było przed południem w poniedziałek. Natomiast przed godz. 13 doszło do kolejnego wypadku w pobliżu. Z zderzeniu 4 tirów ciężko ranny został kierowca ciężarówki, trwa walka o jego życie.

📢 Nowoczesne pociągi pojawią się na stacji Wrocław Główny. PKP Intercity kupiło 300 takich wagonów Spółka PKP Intercity wybrała firmę, która wykona minimum 300 nowoczesnych wagonów za ponad 4 miliardy złotych. Z rozpiski tras wynika, że futurystycznie wyglądające pociągi będą kursowały także przez Wrocław. To największy przetarg w historii przewoźnika, pod względem liczby pojazdów. 📢 Najniebezpieczniejsze kraje w Europie – lepiej nie podróżować do nich w 2024 roku. Miłośnicy ciepłych kierunków będą zaskoczeni Bezpieczeństwo to podstawa podczas podróży. Niestety, nawet na Starym Kontynencie trzeba mieć oczy dookoła głowy – najnowszy ranking najniebezpieczniejszych krajów Europy udowadnia, że nawet ukochane przez turystów państwa mają swoje ciemne strony. Dokąd lepiej nie wybierać się na urlop i wakacje w 2024 roku? 📢 PEWEX, czyli luksus w czasach PRL. Takie rzeczy można było kupić tylko w specjalnych sklepach PEWEX. Zobacz! W sklepach Pewex pachniało luksusem. Można tam było kupić rzeczy, których nie dostało się w żadnym innym sklepie. Był tylko jeden szkopuł: pięknych rzeczy było w bród, ale, żeby je kupić, trzeba było zapłacić dolarami (ewentualnie tzw. bonami towarowymi), a nie złotówkami. Sklepy Pewex przeszły do legendy. Każda wizyta w Peweksie dostarczała dreszczyku emocji, a kupiony tam dezodorant czy alkohol przeznaczało się na specjalne okazje.

📢 Dolnośląskie jeziora nie tylko na upały. Krystaliczna woda i bajeczne widoki. Gdzie warto jechać? Odkrywaj z nami bogactwo jezior naszego regionu! Dolnośląskie jeziora kuszą czystą wodą, malowniczymi krajobrazami oraz ciekawą historią. Każdy miłośnik natury znajdzie tu coś dla siebie. Wśród dolnośląskich jezior są takie perełki, jak: Jezioro Leśniańskie, Jezioro Daisy oraz Kolorowe Jeziorka. Zobaczcie, co jeszcze wam polecamy! 📢 Wyłączenia prądu we Wrocławiu w dniach od 4 do 8 marca. Jest tego naprawdę sporo W dniach od 4 do 8 marca mieszkańców Wrocławia czeka cała seria wyłączeń prądu. W niektórych przypadkach wyłączenia mogą trwać nawet dziewięć godzin. Warto się do nich dobrze przygotować. Kliknij w zdjęcie i zobacz gdzie i o której nie będzie prądu. Poniżej najważniejsze informacje na temat zarówno planowanych wyłączeń, jak i awarii.

📢 Dolina Pałaców i Ogrodów w Kotlinie Jeleniogórskiej. Odrobina magii na każdym kroku Dolina Pałaców i Ogrodów to obszar o wyjątkowym historycznym i kulturowym znaczeniu w Polsce. Znajduje się na Dolnym Śląsku (w okolicach Jeleniej Góry) i jest znany z bogatego dziedzictwa architektonicznego oraz przepięknych krajobrazów. Wśród budowli, które trzeba zobaczyć są, m.in: pałac w Wojanowie, pałac w Staniszowie Dolnym czy pałac Paulinum. Co o nich wiemy i kiedy zaczyna się ich historia? 📢 Wrocławski "Central Park" powstanie tuż przy AOW? Jest koncepcja Żernickiego Parku Sportu i Rekreacji. Robi wrażenie! Mieszkańcy Żernik już od ponad siedmiu lat prowadzą starania o zrealizowanie jednej z największych, zielonych inwestycji na terenie Wrocławia. Pod ich oknami ma powstać ogromny park, który stałby cię centrum aktywnego wypoczynku, nie tylko dla nich samych, bo atrakcji starczy dla wszystkich wrocławian.

📢 Te budynki we Wrocławiu zrównano z ziemią lub wysadzono w powietrze. A były przepiękne! Za sprawą jednej decyzji w 1945 roku Wrocław niemal w całości legł w gruzach. Sowieci, organizując ofensywę na Berlin w trakcie II wojny światowej, zaatakowali także Wrocław. Z miasta utworzono twierdzę (Festung Breslau), przez co zginęło nawet 90 tys. cywilów, a setki pięknych budynków nigdy nie odzyskało swojego blasku. Poniżej przypominamy niektóre z nich. 📢 Tramwaj dojedzie na wrocławskie Jagodno? Będą zmiany w przepisach dotyczących przecinania się linii kolejowych i tramwajowych Zgodnie z informacją podaną wrocławskim urzędnikom przez wiceministra infrastruktury Piotra Malepszaka, resort obecnie pracuje nad opracowaniem rozporządzenia dotyczącego uregulowania przejazdów kolejowo-tramwajowych. Projekt ma być konsultowany z mieszkańcami jeszcze w tym kwartale. 📢 Bunkry i schrony we Wrocławiu. Zobaczcie, gdzie się znajdują i jak wyglądają w środku Dwa najbardziej znane bunkry we Wrocławiu stoją przy pl. Strzegomskim i przy ul. Grabiszyńskiej. Ale w całym mieście jest ich znacznie więcej. Zobaczcie na zdjęciach, jak wyglądają w środku.

📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie. 📢 Wśród nich jest nowa Miss Województwa Dolnośląskiego! Poznaliśmy 28 finalistek konkursu piękności Spośród ponad 100 uczestniczek półfinału Miss Województwa Dolnośląskiego aż 28 z nich dostało się do ścisłego finału. Dziewczyny zaprezentowały się w Haston City Hotel w sobotę (2 marca). Głosować mogli nie tylko jurorzy, ale także uczestnicy imprezy oraz internauci. Oto wyniki! Której z dziewczyn najbardziej kibicujecie?

📢 120-letnia zabytkowa willa na wrocławskich Karłowicach zrównana z ziemią. Co mówi rodzina byłego właściciela? Przy al. Kasprowicza we Wrocławiu w sobotę (2 marca) w ciągu kilku godzin została niemal zrównana z ziemią 120-letnia willa wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków. Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wieczorem wydał oświadczenie w tej sprawie. Redakcji "Gazety Wrocławskiej" udało się porozmawiać z rodziną poprzedniego właściciela budynku. Przeczytajcie poniżej. 📢 Najnowszy tramwaj Pesa już przeszedł "chrzest". Uszkodzono go kilka chwil po oficjalnej prezentacji we Wrocławiu. Zobaczcie zdjęcia W czwartek (29 lutego) we Wrocławiu zaprezentowano najnowszy model tramwaju Pesa Twist. Jak powiedziała "Gazecie Wrocławskiej" nasza czytelniczka, zaraz po wydarzeniu miała miejsce przykra sytuacja. - Tradycji stało się zadość i nowa Pesa przeszła "chrzest na bramie" - mówi pani Natalia. Okazuje się, że to nie pierwszy taki wypadek.

📢 Dawna spółdzielnia inwalidów przy Hubskiej we Wrocławiu wyburzona. Powstaną tam mieszkania Przy ul. Hubskiej od lat 70. ubiegłego wieku stał zakład Elektromechanicznej Spółdzielni Inwalidów (Elwatu). W ostatnich tygodniach został niemal całkowicie wyburzony. Na pustym już placu leży dziś sporo gruzu. Teren należy do dewelopera, który postawi tam bloki mieszkalne. 📢 Kultowy hotel Wieniawa we Wrocławiu przechodzi gruntowny remont. Tak będzie wyglądał po przebudowie! Zbudowany w latach 70. XX wieku we Wrocławiu hotel Wieniawa zmieni się nie do poznania. Jesienią z budynku został sam szkielet, a teraz wykonawca wstawia już okna i prowadzi prace wewnątrz. Dwugwiazdkowy hotel ma zyskać kolejne dwie gwiazdki, być przytulnym miejscem blisko centrum miasta i wysoki standard. A jak będzie wyglądał? Sprawdź!

📢 Tak wyglądaliby autorzy lektur szkolnych, gdyby żyli dzisiaj. Rozpoznasz ich? Mickiewicz, Słowacki, Witkacy i Orzeszkowa Adam Mickiewicz ze smartfonem i fantazyjnym tatuażem na klatce piersiowej. Juliusz Słowacki w skórzanej kurtce. Baczyński w bluzie z kapturem. Cyprian Kamil Norwid wyglądający jak hipster ze Zbawixa. Tak wyglądaliby, gdyby żyli w XXI wieku. Przy użyciu sztucznej inteligencji firma Storytel pokazała, jak wyglądaliby autorzy lektur, gdyby żyli w dzisiejszych czasach. Wizualizacje wykonano na podstawie zdjęć i wizerunków pisarzy z XIX i XX wieku.

📢 Kultowe miejsca lat 90. we Wrocławiu: targowiska, modne sklepy i knajpki. Zobaczcie archiwalne zdjęcia W latach 90. XX wieku we Wrocławiu było dużo więcej targowisk i dużo mniej galerii handlowych niż dziś. 30 lat temu te miejsca były modne i znane, a dla niektórych wręcz kultowe. Część z nich przetrwała do dziś, inne zniknęły z mapy Wrocławia, albo lata świetności mają już dawno za sobą. Gdyby zapytać o nie dwudziestolatków z pewnością większość w ogóle nie wiedziałaby, o czym mówimy. Ale starsi pamiętają. Zobaczcie zdjęcia z naszego archiwum. 📢 12 najlepszych miejsc w Polsce na powitanie wiosny. Gdzie jest teraz najpiękniej? Gdzie wiosnę czuć najmocniej? Pomysły na weekend Wiosna zaczyna się w końcu marca, ale przedwiośnie już trwa. To najlepsza pora na wycieczki do wyjątkowych miejsc w Polsce, gdzie przyroda odżywa i pięknieje wyjątkowo wcześnie. Przedstawiamy 12 najlepszych miejsc w Polsce na powitanie wiosny. To gotowe pomysły na wycieczki w marcu i kwietniu. Sprawdźcie, gdzie najbardziej warto się wybrać już teraz, by poczuć wiosnę, uniknąć tłumów turystów i nawet nieco zaoszczędzić.

📢 24 tys. kibiców poniosło piłkarzy Śląska do pierwszego zwycięstwa w rundzie wiosennej (ZDJĘCIA) Piłkarze Śląska Wrocław z pierwszym zwycięstwem w rundzie wiosennej PKO Bank Polski Ekstraklasy. WKS w sobotni wieczór pokonał Widzewa Łódź 2:1 po dwóch bramkach Nahuela Leivy. Dzięki wygranej „Wojskowi” wrócili na fotel lidera tabeli. Mecz z trybun Tarczyński Areny oglądało na żywo 24 117 kibiców – to trzecia najwyższa frekwencja w tym sezonie podczas domowych spotkań Śląska. Wspieraliście wrocławskich piłkarzy na żywo? Znajdźcie się na zdjęciach naszego fotoreportera. 📢 Za czym stoi ta kolejka na wrocławskim Nowym Targu? Ludzie czekają, żeby... zjeść śniadanie! "Za czym kolejka ta stoi?" to fragment "Psalmu stojących w kolejce", piosenki opowiadającej o szarej codzienności w czasach PRL. Okazuje się, że wcale nie tak odległa przeszłość powróciła na plac Nowy Targ we Wrocławiu. W każdy weekend od początku lutego setki osób ustawiają się tam w kolejce. Do czego? Przeczytajcie poniżej.

📢 Pałac Tielscha na Dolnym Śląsku odradza się jak feniks z popiołów. W podziemiach jest przeciwlotniczy schron, w którym będzie restauracja Wałbrzyski Pałac Tielscha odradza się niczym feniks z popiołów. Zwiedzając ten obiekt można śmiało stwierdzić, że Dolny Śląsk odzyskał jedną ze swoich perełek, a to jeszcze nie koniec prac w tym obiekcie. W piwnicach znajduje się pokaźny schron przeciwlotniczy, w którym powstanie docelowo... restauracja! 📢 100 najpiękniejszych kobiet z Dolnego Śląska. Które z nich przejdą do finału wyborów Miss Województwa Dolnośląskiego? Zobaczcie zdjęcia Już w sobotę (2 marca) odbędzie się półfinał tegorocznego konkursu Miss Województwa Dolnośląskiego. Wśród ponad 100 kandydatek zostaną wyłonione finalistki do tytułu. - Udział w konkursie pozwala na spełnienie marzeń - mówią organizatorzy. Zobaczcie zdjęcia kandydatek.

📢 Janusze budownictwa. Oni nie powinni brać narzędzi do ręki! Zobaczcie zdjęcia ich prac Nie jest łatwo dziś trafić na prawdziwe "złote rączki", ludzi z wiedzą i doświadczeniem, a do tego rzetelnych i uczciwych, którym ze spokojem możemy powierzyć remont naszego domu czy mieszkania. Gdy zlecimy prace przypadkowemu wykonawcy, możemy wyjść na tym jak Zabłocki na mydle. Do czego są zdolni Janusze budownictwa? Patrząc na ich dokonania, możemy stwierdzić, że nigdy nie powinni pracować w tym zawodzie. Zobaczcie na zdjęciach w galerii.

📢 Poważny wypadek pod Leroy Merlin na ul. Krakowskiej we Wrocławiu. Motocyklista był reanimowany Do wypadku doszło w piątek (1 marca) o godz. 18.30 na ul. Krakowskiej we Wrocławiu. Przy wjeździe na parking marketu Leroy Merlin samochód dostawczy zderzył się z motocyklem. 📢 Janusze tatuażu i mądrości na skórze. Zobaczcie najnowsze prace tych "artystów" O gustach się nie dyskutuje. Co podoba się jednym, innym nie musi. Ale patrząc na niektóre tatuaże, których zdjęcia pojawiają się w sieci, trudno powstrzymać się od komentarza. Mamy dla was porcję nowych "dzieł" tatuażystów - zobaczcie w galerii zdjęć. UWAGA! Oglądanie grozi wybuchami śmiechu, potokami łez i zakrztuszeniem podczas jedzenia! 📢 Rusza sezon na ogródki działkowe. Zostań działkowcem, oto 10 najtańszych działek ROD na sprzedaż we Wrocławiu We Wrocławiu kalendarzowa zima, ale pogoda iście wiosenna. Oznacza to otwarcie sezonu dla działkowców, którzy już pieczołowicie przygotowują swoje ogródki. We Wrocławiu łatwo można zostać jednym z nich, nabywając prawa do użytkowania działki ROD. Zobacz w galerii najtańsze działki na sprzedaż, kosztują kilka tysięcy złotych.

📢 Najlepsze czeskie MEMY. Poczucie humoru Czesi mają w genach! Zobaczcie W zrozumieniu czeskich żartów czy dowcipów nie ma bariery językowej, w końcu oba języki: polski i czeski są dość podobne. Wybraliśmy dla Was najśmieszniejsze czeskie memy. Zobaczcie, z czego śmieją się nasi południowi sąsiedzi, przechodząc do galerii zdjęć. 📢 Niesamowita metamorfoza Młyna Maria! Piękny z zewnątrz, eleganckie wnętrza. Oto mieszkania na sprzedaż i wynajem Ten wyjątkowy wrocławski zabytek ma korzenie sięgające XIII wieku. Wówczas na wyspie Piasek istniał pierwszy drewniany młyn. Młyn Maria (zwany na przestrzeni dziejów także Klarą, Maciejem czy Arnoldem) przetrwał do naszych czasów. Choć w 1997, podczas powodzi, były plany by go wyburzyć! Już w XXI wieku niszczał przez lata, aż w końcu przeszedł gruntowną modernizację. Przebudowano go, zmieniając funkcję na mieszkaniową. W środku znalazło się ponad 100 mieszkań, od kawalerek po wielkie apartamenty. Wiele z nich jest dziś na wynajem czy też sprzedaż. Jak wyglądają? Zobaczcie wnętrza i metamorfozę Młyna Maria.

📢 We Wrocławiu powstało osiedle rządowych mieszkań na wynajem. Kto tam zamieszka? Te zawody dają najwięcej punktów! Przy ul. Kolejowej we Wrocławiu powstało nowe osiedle, w skład którego wchodzi 469 mieszkań. To pierwsza inwestycja w mieście z rządowego programu Mieszkanie Plus. Rada Miejska Wrocławia właśnie ustaliła zasady przydziału lokali. Kto ma największe szansę na rządowe mieszkanie? Przeczytajcie poniżej. 📢 Nowy, kryty basen we Wrocławiu! Zobacz, jak pływalnia na Zakrzowie wygląda w środku. Kiedy będziemy tam popływać? Na Zakrzowie kończą się prace przy budowie kolejnego wrocławskiego basenu. Jest bliźniaczo podobny do niedawno otwartego na Brochowie. Aktualnie trwają testy niecki basenowej, która została wypełniona wodą. Wiemy już, kiedy będzie można tam popływać.

📢 Rojst Millenium ma dziś swoją premierę, a zdjęcia do serialu Netflixa kręcono na Dolnym Śląsku 28 lutego swoją premierę ma najnowszy sezon serialu Rojst. Produkcja Netflixa zabiera nas w podróż począwszy od lat 80., przez 90. do nowego tysiąclecia. Rojst Millenium - bo taki tytuł nosi trzeci sezon - realizowany w dużej mierze był na Dolnym Śląsku - w Legnicy, Wałbrzychu, czy Świdnicy.

📢 Kobieca Twarz Regionu - prześlij swoje zgłoszenie już dziś! Czekają wspaniałe nagrody, a wśród nich piękne samochody Toyota Aygo X Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Regionu. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X! 📢 Południe Dolnego Śląska. Top 8 atrakcji turystycznych naszego regionu. Trzeba je zobaczyć! Południe Dolnego Śląska to obszar, który obfituje w zabytki i unikalne krajobrazy. Znajdziemy tu zamek Książ, ale i młyn Hilberta w Dzierżoniowie czy Góry Stołowe i wiele uzdrowiskowych miejscowości. Przygotowaliśmy dla was zestaw atrakcji turystycznych, dostępnych o każdej porze roku. Zobaczcie, czym zachwyca ta część zachodniej Polski i gdzie zainspirowani, możecie się wybrać na weekend.

📢 Byliśmy w środku remontowanego Bastionu Sakwowego na Wzgórzu Partyzantów. Tak wygląda zabytek chwilę przed otwarciem Ostatnia prosta rewaloryzacji historycznego Bastionu Sakwowego na Wzgórzu Partyzantów. Trwający od prawie dwóch lat remont dobiega końca, odbywają się prace wykończeniowe m.in. w dawnej Reducie i na głównym placu przy fontannie. Zobaczcie na zdjęciach w galerii, jak teraz wygląda odnawiany zabytek.

📢 MISTRZOWIE MOTORYZACJI! Głosowanie na najlepszych w branży moto rozpoczęte! Oddaj swój głos lub zgłoś do akcji kandydata! Znasz dobrego kierowcę zawodowego? Albo mechanika lub warsztat samochodowy, których możesz rekomendować innym? Wiesz, który instruktor jazdy dobrze przygotowuje do egzaminu i w której szkole jazdy warto zrobić kurs? A może znasz godną polecenia firmę transportową lub spedycyjną? Zgłoś kandydatów do nagród w akcji Mistrzowie Motoryzacji! Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208, wyjazdy na wczasy i nagrody pieniężne!

📢 Życzenia na Dzień Teściowej. Śmieszne, rymowane wierszyki. Jeszcze nie jest za późno! Dzień Teściowej przypada właśnie dziś - 5 marca. Może część z was nie pamięta, a inni.. nie chcą pamiętać, ale wiele osób rzeczywiście obchodzi to święto. Przygotowaliśmy dla was życzenia dla teściowej, które możecie złożyć, by... ocieplić rodzinne relacje. Oczywiście nie zabraknie żartów i żarcików. Możecie ostrzyć zęby! Tym bardziej, że dziś także... Dzień Dentysty. A chyba wszyscy już wiedzą, ile zębów powinna mieć idealna teściowa?

