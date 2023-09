Przegląd prasy (5.09.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze MEMY na rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24. Dzisiaj uczniowie płaczą, rodzice przeżywają, a kto dostanie pierwszą jedynkę?”?

Prasówka 5.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze MEMY na rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24. Dzisiaj uczniowie płaczą, rodzice przeżywają, a kto dostanie pierwszą jedynkę? Dzisiaj rozpoczyna się nowy rok szkolny 2023/24. Ale zleciały te wakacje! Uczniowie płaczą, rodzice przeżywają, a kto dostanie pierwszą jedynkę? Potraktujmy nowy rok szkolny z lekkim przymrużeniem oka. Zobaczcie najlepsze memy o rozpoczęciu roku szkolnego, które dla Was zebraliśmy!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 5.09.23

📢 Grzybobranie 2023. Gdzie na grzyby? Tutaj! Podajemy dobre namiary w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku! Doświadczeni grzybiarze wytrwale strzegą swoich sprawdzonych miejsc. Niemniej jednak od lat słychać o lokalizacjach, które we wrześniu obfitują w grzyby. Jedną z takich sprawdzonych "miejscówek" jest bez wątpienia pogranicze tych dwóch województw. Miejcie się jednak na baczności - nie wszędzie tu można zbierać grzyby. Kliknij w zdjęcie i zobacz 9 miejsc pełnych grzybów. Nowy sezon zaczyna się na dobre!

📢 Nowoczesne fantomy, wirtualne prosektorium i symulatory zastrzyków. Tak wygląda nowy Wydział Medyczny Politechniki Wrocławskiej Po rocznych przygotowaniach, w poniedziałek 4 września Politechnika Wrocławska otworzyła Wydział Medyczny. Studenci będą kształcić się na zawodowych lekarzy w nowo wyremontowanym budynku przy ul. Hoene-Wrońskiego. Nacisk nastawiony będzie na naukę praktyczną. Z pomocą przyjdą najnowocześniejsze symulatory oraz ścisła współpraca ze szpitalami.

Prasówka 5.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wielka ekshumacja na Dolnym Śląsku. Ponad 600 żołnierzy odnalezionych na terenie miejskiego parku! Od kilkudziesięciu lat w tym miejscu funkcjonował miejski park. Okazuje się jednak, że ziemia przez lata skrywała skrzętnie swoje tajemnice. To tutaj w ostatniej fazie II wojny światowej masowo chowano niemieckich żołnierzy. Pracownia Badań Historycznych i Archeologicznych Pomost z Poznania przez ostatnich kilka miesięcy prowadziła wieloetapowe ekshumacje w Kłodzku. Właśnie poinformowano o efektach tych skomplikowanych prac i zaprezentowano dokumentację fotograficzną. Czytajcie więcej poniżej, zobaczcie zdjęcia udostępnione dzięki życzliwości Pracowni Pomost.

📢 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 05.09.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Te osoby będą zwolnione z płacenia abonamentu RTV w 2024 r. Oto wysokość opłaty abonamentowej Znana jest wysokość opłat za abonament radiowo-telewizyjny, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 roku. Opłatę za abonament RTV muszą wnieść wszystkie osoby, które posiadają odbiornik radiowy lub telewizyjny. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiła również listę osób zwolnionych z opłaty abonamentowej. Sprawdź, kto nie musi płacić abonamentu RTV oraz ile wynoszą zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż miesiąc. 📢 Wrocław: Te budynki z PRL do dziś robią wrażenie! Są dziwne, nietypowe, unikatowe i często bardzo kontrowersyjne Niektórzy wrocławianie wprost je uwielbiają. Inni woleliby aby zostały wyburzone. Mowa o dziwacznych nierzadko pomysłach architektów z okresu PRL. Oto ikoniczne przykłady minionej epoki, które do dziś wywołują szeroką dyskusję.

📢 Budowa kanalizacji na ul. Jarnołtowskiej. Inwestycja miała zakończyć się ponad rok temu, ale trwa nadal Wrocławianie poruszający się ul. Jarnołtowską po raz kolejny otrzymali nieprzyjemną wiadomość. Wcześniej dla wszystkich kierowców, z wyjątkiem mieszkańców została zamknięta jezdnia tej drogi. Teraz termin zmienionej organizacji ruchu ma zostać przedłużony. Wszystko z powodu budowy kanalizacji nadzorowanej przez MPWiK, która miała zakończyć się ponad rok temu. 📢 Dolnośląskie odrodzenie. Lider na wyciągnięcie ręki Śląska Wrocław i Zagłębia Lubin Już dawno kluby z Dolnego Śląska nie grały tak dobrze. Czy po latach walki o utrzymanie nadchodzą lepsze czasy dla Śląska Wrocław i KGHM Zagłębia Lubin? Oba zespoły są w czubie tabeli i chcą jak najszybciej zapomnieć o poprzednich sezonach. 📢 Złodzieje na ul. Białowieskiej we Wrocławiu oznaczali mieszkania... cukierkami! Mamy nagranie Wrocławianie ostrzegają się przed kolejną serią włamań na Popowicach. Tym razem mieszkańcy nagrali podejrzanych mężczyzn, którzy przed godziną 3:00 w nocy mieli oznaczać mieszkania w niezwykle charakterystyczny sposób. Strzeżcie się TicTac-ów!

📢 Tragiczny wypadek w Ścinawce Średniej. Kierowca ciężarówki nie żyje Przed godziną 12:00 w Ścinawce Dolnej doszło do tragedii. Przewrócił się samochód ciężarowy, którego kierowca zginął na miejscu. Policja ustala przebieg wypadku. 📢 To były prawdziwe perełki! Po tych zamkach i pałacach we Wrocławiu i okolicach nie został kamień na kamieniu! Wrocławskie centrum jak i osiedla i miejscowości pod miastem przed II wojną obfitowały w prawdziwe bogactwo pałaców. O istnieniu wielu z nich nie mamy dziś zielonego pojęcia, bo kilkadziesiąt lat temu dosłownie przestały istnieć. Najczęściej wskutek działań Armii Czerwonej, ale nie zawsze tak było. Te, które przetrwały II wojnę, nie mogły liczyć na remonty czy nawet bieżące utrzymanie. Zarządcy, tacy jak np. PGR, nie liczyli się z historyczną wartością tych miejsc. Często używali tych obiektów, aż do momentu aż zamieniły się w ruinę. Po większości prezentowanych w tej galerii pałaców nie pozostał do dziś dosłownie kamień na kamieniu, w nielicznych przypadkach można się doszukiwać fundamentów czy fragmentów ścian. Zobaczcie jak pięknie prezentowały się te rezydencje przed II wojną światową.

📢 Stowarzyszenie Poranek miesięcznie pomaga 2000 potrzebujących wrocławian. Teraz sami potrzebują wsparcia Stowarzyszenie Poranek na co dzień pomaga najuboższym mieszkańcom Wrocławia. Organizacja od 10 lat prowadzi punkt wydawania żywności. Jednak, aby mógł on dalej funkcjonować, niezbędny jest zakup samochodu chłodni. - Prosimy o wasze wsparcie – mówią wolontariusze. 📢 Wrocław na przełomie wieków. Tych 200 zdjęć pokazuje jak bardzo zmieniło się nasze miasto! Mamy dla Was wyjątkową galerię z miasta, którego już w większości nie ma, czyli Wrocławia lat 90. oraz przełomu XX i XXI wieku. Na zdjęciach fotoreporterów Gazety Wrocławskiej oraz znanego portalu Fotopolska.eu doskonale widać miasto sprzed ponad 20 lat jak i nas samych. Zobaczcie te puste place, niewyremontowane budynki, rozkopane ulice i ówczesne stroje i zajęcia wrocławian. Wydaje się, że to był inny świat.

📢 Zamknięto największy most w Ogrodzie Japońskim. Pękł filar, czy konstrukcja grozi zawaleniem? We wrocławskim Ogrodzie Japońskim został zamknięty drewniany most. Pękł filar, na którym oparta jest konstrukcja mostu. Będzie on nieczynny do odwołania, a Zarząd Zieleni Miejskiej już pracuje nad ekspertyzą. 📢 Drewniany dom z widokiem na Babią Górę. Tak mieszka Ewa Wachowicz. To tutaj powstają zdjęcia do programu „Ewa gotuje” Ewa Wachowicz to uwielbiana przez widzów gospodyni programu kulinarnego „Ewa gotuje”, w którym prezentuje swoje autorskie pomysły na słodkie i wytrawne pyszności. Widzowie kochają ją za pozytywną energię i uśmiech, który jest nieodłącznym atrybutem prezenterki. Prywatnie Ewa Wachowicz jest świeżo poślubioną żoną Sławomira Kowalewskiego, prezentera radiowego i telewizyjnego. Zobacz, jak prezentuje się dom prezenterki, położony u stóp Babiej Góry.

📢 Gigantyczny korek na podwrocławskim odcinku autostrady A4. Zepsuta ciężarówka zablokowała przejazd do Legnicy Zepsuta ciężarówka na 138. kilometrze autostrady A4 zablokowała przejazd w kierunku Zgorzelca. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Korek ma już ponad 13 kilometrów. 📢 Legendy WKS-u odwiedziły Muzeum Śląska Wrocław na Tarczyński Arenie Przed niedzielnym meczem z Jagiellonią Białystok (2:1) Muzeum Śląska Wrocław odwiedziły prawdziwe legendy klubu. Ekspozycję obejrzeli m.in. Władysław Żmuda, Janusz Sybis i Waldemar Prusik. Od 5 września Muzeum będzie otwarte dla wszystkich zwiedzających. 📢 Jagodno o poranku. Ile autobusów 110 dziś nie przyjechało. Zdania są podzielone... Poniedziałkowe, poranne problemy wrocławskiego MPK, to nie tylko przepełnione pojazdy, awarie taboru czy torowiska. Czytelnicy informują, że 4 września wydostanie się komunikacją miejską z osiedla Jagodno graniczyło z cudem. Na przystanek "Malinowskiego" nie przyjechały 3 kolejne autobusy przewidziane w rozkładzie. Nasz Czytelnik Krzysztof pisze, że czwarty co prawda przyjechał, ale wiele to nie zmieniło...

📢 Plan Sparty – wywalczyć awans bez Woffindena, a w finale powalczyć w pełnym składzie Tai Woffinden w sobotniej Grand Prix Wielkiej Brytanii złamał rękę i nie wspomoże Betardu Sparty Wrocław w niedzielnym półfinale PGE Ekstraligi z For Nature Solutions KS-em Apatorem Toruń. Jak udało nam się dowiedzieć, uraz nie wyklucza występu 33-latka w finałach bądź meczach o trzecie miejsce. 📢 Poranny armagedon w MPK Wrocław! Awarie torów i taboru, co się tam dziś dzieje? Pierwszy dzień szkoły to zawsze trudny moment dla uczniów, ale... jeszcze trudniejszy dla wrocławskiego MPK! Mieszkańcy donoszą o licznych utrudnieniach na trasach obsługiwanych przez miejskiego przewoźnika. Pomiędzy Galerią Dominikańską a "Świdnicką" doszło do awarii tramwaju. Od rana problemy pojawiły się też w wielu innych miejscach. Wygląda na to, że miejski przewoźnik przysnął, bo brakuje aktualnych informacji o tych wszystkich utrudnieniach.

📢 Modne fryzury - fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające. 📢 Autentyczny jadłospis łódzkich więźniów. Oto, co jedzą osadzeni w aresztach śledczych i więzieniach ZDJĘCIA Oto, co jedzą więźniowie w Łodzi. Czy posiłki dla osadzonych są monotonne? Okazuje się, że wręcz przeciwnie. Więźniowie mają urozmaiconą dietę, mogą liczyć na potrawy kuchni wegetariańskiej a także specjalne diety wyznaniowe. W jednostkach penitencjarnych dostępnych jest 7 rodzajów posiłków.

📢 Najdroższy dom na sprzedaż w Polsce znajduje się pod Warszawą. Trzeba mieć majątek, żeby tam zamieszkać Dom marzeń zlokalizowany jest w podwarszawskich Łomiankach. Kto zostanie właścicielem, tego nie wiadomo. Pewne jest, że musi mieć gruby portfel, a w nim 30 mln złotych. Dom z basenem i własnym SPA ma najwyższą cenę spośród domów w serwisie Otodom.pl, jakie obecnie można znaleźć w Polsce (2.09.2023 r.). Zobacz, jak dom prezentuje się na zdjęciach. 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 4.09.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Mariusz Pawelec: "Nie chcę być trenerskim dzbanem". Wywiad z legendą Śląska Wrocław Będąc zawodnikiem Śląska powiedziałem sobie, że nigdy nie dopuszczę do tego, by ten klub spadł z ligi - mówi Mariusz Pawelec, były obrońca WKS-u, a dziś piłkarz i trener w rezerwach. Rozmawialiśmy z nim przy okazji otwarcia muzeum Śląska Wrocław. 📢 UWAGA! Niebezpieczne leki w aptekach - aktualna LISTA. Zagrażają zdrowiu i życiu. GIF wydał decyzje. Sprawdźcie i wyrzućcie je! 04.09.2023 Oto leki wycofane z aptek WRZESIEŃ 2023. Niedawno wycofano z aptek morfinę oraz lek przeciwwirusowy. Publikujemy listę leków wycofanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Do podstawowych zadań Głównego Inspektora Farmaceutycznego należy czuwanie nad jakością produktów leczniczych i ich obrotem, tak by pacjenci otrzymali właściwy oraz pełnowartościowy produkt leczniczy. Podstawowym zadaniem organów Inspekcji Farmaceutycznej jest przede wszystkim działanie prewencyjne, a więc niedopuszczenie do potencjalnej możliwości, w której dojdzie do pozostawienia w obrocie produktów leczniczych niespełniających wymagań jakościowych.

📢 Tak żyje i mieszka serialowa Pati, czyli Ola Adamska, aktorka z hitu TVN. Zobacz prywatne zdjęcia Aleksandry Adamskiej 4.09.2023 Aleksandra Adamska, która wcieliła się w rolę Pati w serialu "Skazana" to jedna z najbardziej utalentowanych aktorek młodego pokolenia. Właśnie to, jak zbudowała osadzoną w zakładzie karnym spowodowało, że powstał tzw. spin-off pt. "Pati". Ola Adamska ma więc swój własny serial, w którym gra główną rolę. A jak żyje i mieszka odtwórczyni serialowej Pati? Sprawdź! 📢 Szkoła w okresie PRL-u. Pamiętacie takie ławki i granatowe fartuchy z białymi kołnierzykami? Zobacz archiwalne zdjęcia Dziś pierwszy dzień szkoły po wakacjach. Uczniowie i szkoła w okresie PRL-u na fotografiach archiwalnych to sentymentalny powrót do przeszłości dla wszystkich, którzy pamiętają dawne lata. Dawna szkoła, oprócz przekazywania wiedzy również wychowywała oraz kształtowała ważne umiejętności i zaradność życiową na wielu płaszczyznach. Dzieci oraz młodzież były bardziej zintegrowane, aktywne, zorganizowane i zdyscyplinowane. Zobacz fascynujące zdjęcia archiwalne sprzed kilkudziesięciu lat!

📢 Bez prądu w czterech dużych dzielnicach we Wrocławiu. Zapowiada się ciężki tydzień Początek września oznacza cały szereg nowych wyłączeń prądu na terenie Wrocławia. W kilku przypadkach planowane wyłączenia mogą trwać nawet... dwanaście godzin! Znamy dokładne adresy i terminy. Kliknij w zdjęcie i zobacz dokładne daty wyłączeń. Utrudnienia mogą dotknąć tysięcy wrocławian. 📢 Właściciel tego skansenu w Kudowie-Zdroju ma niezwykłą pamiątkę po zmarłej mamie. Z Kielecczyzny przywiózł... wiatrak Szlak Ginących Zawodów w Kudowie-Zdroju to miejsce, w którym przeżyjemy sentymentalną podróż w czasie. Jednak najpiękniejszą atrakcją skansenu jest stojący w jego sercu wiatrak, który właściciel przywiózł aż z Kielecczyzny. - Taką mam pamiątkę po mamie - mówi. 📢 Dolnośląska straż pożarna ma nowe, specjalistyczne drony. Będą pomagać w ratowaniu życia Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu wzbogaciła się o dwa specjalistyczne drony DIJ Matrice 300 RTK i DJ Mavic 3, wyposażone m.in. w termowizję, dalmierz i czujniki. Nowe, bezzałogowe statki powietrzne będą usprawniały akcje ratownicze na Dolnym Śląsku i pomagały w ratowaniu zdrowia i życia ludzi.

📢 Funkcjonalne części wspólne, czyli fundament nowoczesnych inwestycji mieszkaniowych Lokalizacja inwestycji, ustawność mieszkań oraz aspekty ekonomiczne – to fundamenty, na których opieramy naszą decyzję o zakupie wymarzonego mieszkania. Jednak obecne trendy sprawiają, że równie istotną rolę, jeśli chodzi o rynkową konkurencyjność tego typu realizacji, odgrywają także ich tzw. części wspólne, a więc hole, recepcje, tereny zielone, place zabaw czy obiekty usługowe. 📢 Dominikanin o. Mariusz Woźniak felietonistą Gazety Wrocławskiej. Jego myśli przeczytasz w rubryce: "Nie przyszedłem Pana nawracać" Spędził 29 lat pracując na Wschodzie jako katolicki ksiądz. Był na Krymie, na Białorusi i Ukrainie. Teraz znalazł się we Wrocławiu, w klasztorze przy kościele św. Wojciecha na pl. Dominikańskim. W rozmowie z nami opowiada o warunkach za naszą wschodnią granicą, a także o tym, co ma zamiar przekazywać czytelnikom w swoich cotygodniowych felietonach.

📢 Zmiany dla kierowców od września 2023. Wkrótce nowe przepisy w taryfikatorze Wkrótce kolejne zmiany dla kierowców, które zaczną obowiązywać we wrześniu 2023 roku. W życie wejdą ważne kwestie, dotyczące punktów karnych. Sprawdź, co się zmieni. 📢 Tysiące ludzi na Wielkiej Wrocławskiej. Konie, sportowe emocje i eleganckie kreacje. Znajdź się na zdjęciach! W niedzielę (3 września) na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych odbyła się Wielka Wrocławska o Nagrodę Prezydenta Wrocławia. To druga największa gonitwa przeszkodowa po Wielkiej Pardubickiej. Nic więc dziwnego, że przez całą niedzielę tor na Partynicach odwiedziło tysiące osób. Sportowe emocje to jednak nie jedyne atrakcje tego dnia. Widzowie mogli podziwiać też efektowne, teatralno-kaskaderskie pokazy jazdy konnej. Zobaczcie, jakie eleganckie kreacje towarzyszyły zawodom. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć! 📢 Zamek w Domanicach. Kupił go aktor Maciej Musiałowski - zobacz zdjęcia arystokratycznego pałacu Średniowieczny zamek na Dolnym Śląsku ma nowego właściciela. Jest nim aktor Maciej Musiałowski, znany z filmu „Sala samobójców. Hejter”. Zamek Domanice koło Wałbrzycha był miejscem inauguracji trzydniowego Festiwalu Sztuk Zjednoczonych. Zobacz, jak wygląda arystokratyczny pałac– z zewnątrz i w środku!

📢 Do lekarza bez kolejki. Lista uprawnionych do konsultacji "od ręki" jest coraz dłuższa. Sprawdź, czy na niej jesteś Kolejki do lekarzy, szczególnie specjalistów, potrafią być naprawdę długie. Niektórzy pacjenci mogą jednak skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością. Tak wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia. Lista uprawnionych jest coraz dłuższa. Kto jest na liście? 📢 Praca we Wrocławiu. Nowe oferty pracy za ponad 5 tys. złotych "na rękę". Kogo szukają pracodawcy? Szukasz pracy we Wrocławiu? Jeśli tak, to dobrze trafiłeś. W stolicy województwa dolnośląskiego pracy jest mnóstwo. Wakaty są w różnych branżach i czekają na przedstawiciela niemal każdej profesji. Wybraliśmy dla Was oferty z Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu z zarobkami powyżej 5 tys. złotych. Żeby poznać w szczegóły, wystarczy kliknąć w GALERIĘ.

📢 Śląsk Wrocław - Jagiellonia. Prawie 20 tys. kibiców! Zobacz zdjęcia. Wraca moda na Śląsk? Śląsk Wrocław - Jagiellonia Białystok 2:1. Kibice znów dopisali na Tarczyński Arena. Mecz oglądało 20 tys. osób. Czy wraca we Wrocławiu moda na piłkarski Śląsk? Zobaczcie nasza galerię kibiców ze stadionu. 📢 Po burzy w Internecie PTTK unieważniło przetarg na dzierżawę karkonoskiego schroniska Samotnia. Co dalej? Przetarg na nowego dzierżawcę schroniska Samotnia został unieważniony przez PTTK. To efekt protestów tysięcy ludzi w całej Polsce, którzy stanęli w obronie rodziny Siemaszków, gospodarującej w Samotni od 57 lat. W akcję zaangażowali się turyści, himalaiści, pisarze, aktorzy, dziennikarze, ludzie kochający góry i niepowtarzalny klimat schroniska Samotnia. Co dalej będzie z tym obiektem i dotychczasowymi dzierżawcami? 📢 Dolnośląscy Łowcy Głów w akcji. Zatrzymali przestępcę poszukiwanego trzema listami gończymi W ręce wrocławskich Łowców Głów wpadł groźny przestępca. Był poszukiwany aż trzema listami gończymi. Mężczyzna ma na koncie m.in. spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym.

📢 Śląsk Wrocław - Jagiellonia Białystok 2:1. Oceny piłkarzy Śląska Wrocław za mecz z Jagiellonią Białystok Śląsk Wrocław wygrał z Jagiellonią Białystok 2:1 w 7. kolejce PKO Ekstraklasy. Oceniliśmy piłkarzy WKS-u za występ w tym spotkaniu. Oceny w skali 1 do 10, gdzie 10 to klasa światowa, a 1 występ poniżej wszelkiej krytyki. 📢 Śląsk Wrocław - Jagiellonia Białystok 2:1. Hiszpański goleador się nie zatrzymuje, Śląsk liderem! Zobacz bramki Śląsk Wrocław wygrał z Jagiellonią Białystok 2:1 w meczu 7. kolejki PKO Ekstraklasy. Obie bramki dla WKS-u strzelił niezawodny Erik Expósito, a dla Jagielloni trafił Bartłomiej Wdowik, który wykorzystał rzut karny. Śląsk po tym meczu awansował na fotel lidera ekstraklasy, a Expósito został samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców.

📢 Rośliny, moda, kosmetyki i foodtrucki na zakończenie wakacji we Wrocławiu. Wszystko w jednym miejscu - w Czasoprzestrzeni Targi: słodkości, mody, kosmetyków, roślin a do tego coś dla łasuchów. Wszystko to odbywa się w jednym miejscu. W ostatni dzień wakacji niewątpliwie warto wybrać się do Czasoprzestrzeni w byłej zajezdni Dąbie we Wrocławiu. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Najlepsze MEMY o kotach. Oto władcy naszych domów, kochane sierściuchy. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Najlepsze MEMY o kotach. Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez! 📢 Wrocław z lotu ptaka. Zobacz stolicę Dolnego Śląska z innej niż zwykle perspektywy. Niezwykłe zdjęcia! Wrocław z lotu ptaka prezentuje się wyjątkowo majestatycznie. Szczególnie w ostatnich dniach wakacji. Stolica Dolnego Śląska zdaje się cierpliwie czekać na pierwsze dni jesieni. Zapraszamy Was w podróż nad dachami Wrocławia. Dziś centrum, ale w przyszłości będziemy prezentować w ten sposób kolejne zakątki naszego miasta. 📢 Punkty widokowe we Wrocławiu. Tu zobaczysz miasto z lotu ptaka. Wrocław "z góry" robi wrażenie! Zobaczcie aktualny cennik Punkty widokowe we Wrocławiu - tu zobaczysz miasto z lotu ptaka. Wrocław to jedno z najchętniej odwiedzanych przez turystów miast w Polsce. Stolica Dolnego Śląska oferuje przyjezdnym, ale też mieszkańcom mnóstwo atrakcji. Wśród nich są wieże i punkty widokowe. Warto się na nie wspiąć, bo Wrocław z góry naprawdę robi wrażenie. Panoramę miasta można oglądać nie tylko z wrocławskiego drapacza chmur – Sky Tower. Sprawdźcie!

📢 Pałac Schaffgotschów we Wrocławiu. Perła architektury z niezwykle barwną historia W sercu Wrocławia, nieopodal dworca kolejowego, znajduje się przepiękny, choć nieco zapomniany pałac. Niektórzy kojarzą to miejsce głównie z zakupów... sprzętu narciarskiego, inni z głośnych dyskotek lub zaciętych potyczek w bilarda. To jednak architektoniczna perełka, przy której warto się zatrzymać, a nawet zajrzeć do środka. Willa przebudowana z pozostałości dawnego budynku, była domem pruskiego dowódcy Hansa Ulryka von Schaffgotscha. Na dziedziniec tej willi wejdziecie z ulicy Kościuszki. 📢 Tłum piwoszy przy Hali Stulecia. Przez cały weekend trwa 7. Wrocławski Lotny Festiwal Piwa. Mamy zdjęcia! Tłum miłośników chmielowych trunków opanował plac pod Iglicą przy Hali Stulecia we Wrocławiu. Do niedzieli (3 września) trwa tam 7. Lotny Festiwal Piwa. Degustować można ponad tysiąc różnych kraftowych i rzemieślniczych piw warzonych przez 24 browary. Organizatorzy przygotowali też konkursy z nagrodami i koncerty. Byliście? Odnajdźcie się na zdjęciach naszego fotoreportera. Kto zagra w niedzielę? Przeczytajcie poniżej.

📢 Międzynarodowa wystawa kotów rasowych we Wrocławiu. Kocie piękności rozgościły się w Hali Orbita. Zobaczcie zdjęcia Wystawa kotów rasowych we Wrocławiu. Ponad dwieście kotów czterdziestu rożnych ras zobaczyć można w hali Orbita podczas trwającej przez weekend międzynarodowej wystawy kotów rasowych. Wśród nich ciekawostka – kocie wilkołaki. Zobaczcie na zdjęciach jakie futrzaste słodziaki goszczą we Wrocławiu. 📢 Ogromne zmiany w rozkładach jady MPK Wrocław od 3 września. Tak teraz będą jeździły tramwaje i autobusy Ogromne zmiany w rozkładach jazdy MPK Wrocław. Wchodzą w życie od niedzieli (3 września). Kończy się kursowanie w rozkładzie wakacyjnym, zmieniają się nazwy przystanków i trasy dla kilkunastu linii, a dodatkowo przez kolejny miesiąc będzie prowadzony remont rozjazdów na ul. Świdnickiej.

📢 Tak mieszka i żyje Maciej Zakościelny. Przestronny salon, elegancki kominek. Zobacz dom aktora, Pauliny Wyki i dzieci. Zdjęcia Tak mieszka i żyje Maciej Zakościelny. Zobacz jak wygląda jego dom. Popularny aktor ma przestronny salon, elegancki kominek. Tak mieszka Maciej Zakościelny, Paulina Wyka i ich dzieci.

📢 Dolnośląskie Dożynki Wojewódzkie 2023 za nami. Rolnicy z Dolnego Śląska podziękowali za plony. Zobaczcie zdjęcia! Dożynki Wojewódzkie obchodzimy cyklicznie jako zwieńczenie dożynek gminnych i powiatowych. Tegoroczne dolnośląskie Dożynki Wojewódzkie 2023 odbyły się w Szczepanowie w gminie Marcinowice. 📢 Tego nie można robić na balkonie. Grillowanie, alkohol, co jeszcze na cenzurowanym? Można dostać mandat Balkonowy savoir vivre nie jest taki oczywisty. Jego zasady określa kodeks wykroczeń oraz wewnętrzne regulaminy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Lepiej mieć to na uwadze, bo w przeciwnym wypadku, może nas czekać kara. Mandaty wcale nie należą do najniższych. Co wolno, a czego nie wolno robić na balkonie? Kliknijcie w GALERIĘ, żeby poznać szczegóły. 📢 Zapluskwione meble trafiły do kontenera. W śmieciach grzebią bezdomni. "Pluskwy mogą się rozprzestrzeniać!" Mieszkańcy jednej z wrocławskich kamienic przy ul. Kościuszki od pięciu lat walczą z krwiożerczymi pluskwami, które zagnieździły się w jednym z zaniedbanych mieszkań. Kilka dni po interwencji Gazety Wrocławskiej, pod kamienicą stanął kontener na odpady, który wypełniono starymi meblami i sprzętami z zapluskwionego lokalu. "Pluskwy mogą się rozprzestrzeniać" - skarżą się mieszkańcy budynku.

📢 Pucybuty z Wrocławia. Dzięki nim zniszczone buty dostają nowe życie. Reperują stare trampki, kozaki czy sandały. Część trafia do bezdomnych Trampki, kozaki, sandały czy kamasze – ta wrocławska ekipa zamienia stare, nawet mocno nadszarpnięte zębem czasu buty w “nówki sztuki”. – To dla nas nie tylko praca, ale i pasja – mówią. Odnawiane przez nich obuwie trafia m.in. do bezdomnych.

📢 Jarmark sztuki i szkła, piknik pszczelarski, zjazd aut. To wszystko 2 i 3 września w Kotlinie Jeleniogórskiej Koniec wakacji nie oznacza, że w Kotlinie Jeleniogórskiej i okolicy nic nie będzie się działo. Wręcz przeciwnie. Wrzesień zapowiada się bardzo atrakcyjnie. Możecie wybrać się między innymi na Festiwal Art&Glass do Jeleniej Góry, koncert Kuby Stankiewicz Trio do Gryfowa Śląskiego, dożynki w Mysłakowicach oraz zlot zabytkowych aut do pałacu Pakoszów. To niejedyne ciekawe wydarzenia. Sprawdźcie szczegóły w galerii i zaplanujcie sobie pierwszy wrześniowy weekend. Kolejne także będą ciekawe. Śledźcie nasze zapowiedzi.

📢 Lista PiS do Sejmu z Wrocławia: Stachowiak-Różecka, Hreniak, Soin, Świat i Jaroch. Startują sprawdzone nazwiska Poseł Mirosława Stachowiak-Różecka przedstawiła listę kandydatów PiS z okręgu nr 3 (Wrocław). Zgodnie z przewidywaniami pierwsze miejsca zajmują doświadczone i znane nazwiska. Daleko, bo na 21. pozycji umieszczono posła Przemysława Czarneckiego. 📢 Tak mieszkają gwiazdy polskiego sportu! Zobacz apartamenty Małysza, Kubackiego, Radwańskiej, Lewandowskiego, Stocha, Zmarzlika ZDJĘCIA Majątki mają ogromne, więc przy urządzaniu swoich domów i apartamentów nie muszą się liczyć z każdym groszem. Sprawdziliśmy, jak mieszkają najbogatsze gwiazdy polskiego sportu. W naszej GALERII zobaczycie, jak czują się w domowych pieleszach Agnieszka Radwańska, Adam Małysz, Robert Lewandowski (w Monachium i przy Złotej 44 w Warszawie), Dawid Kubacki, Bartosz Zmarzlik, Joanna Jędrzejczyk, Grzegorz Krychowiak, Kamil Stoch oraz inni sławni zawodnicy. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Uroczysta parada tramwajów i autobusów MPK Wrocław dojechała na Nowy Dwór. Do tego festyn dla pasażerów W sobotę (2 września) uroczysta parada tramwajów i autobusów przejechała całą, gotową już trasę autobusowo tramwajową z pl. Orląt Lwowskich na osiedle Nowy Dwór. Na jej czele pojawił się najnowszy nabytek miejskiego przewoźnika - pierwszy wrocławski autobus elektryczny. Zobaczcie zdjęcia z przejazdu zabytkowych i nowoczesnych pojazdów MPK.

📢 Najlepsze place zabaw we Wrocławiu. Dzieci uwielbiają te miejsca nawet w niepogodę. Nasze TOP 5! Plac zabaw to miejsce, w którym dzieci uwielbiają spędzać czas. Im więcej oferuje atrakcji w postaci zjeżdżalni, huśtawek, torów przeszkód czy ścian wspinaczkowym, tym więcej frajdy sprawia najmłodszym. We Wrocławiu jest mnóstwo placów zabaw, gdzie dzieci mogą bawić się przez długie godziny. Wybraliśmy dla Was pięć, w których maluchy na pewno nie będą się nudzić. Szczegóły znajdziecie w GALERII.

📢 Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich. Idealne miejsce na weekendowy wypad niedaleko Wrocławia. Widoki zapierają dech w piersiach! Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich to miejsce idealne dla miłośników górskich wycieczek, ciszy i spokoju. Park położony jest w Sudetach Środkowych, na południe od Wałbrzycha (stąd nazwa, mimo, iż nie ma pasma górskiego o nazwie Sudety Wałbrzyskie). Dlaczego warto się tam wybrać? Zobaczcie sami. 📢 Bezczelni uczniowie trafili na kontrę. Nauczyciel też potrafi! Najlepsze hity sprawdzianów na początek roku szkolnego Niestety, to już koniec wakacji i przed nami kolejny rok szkolny, a więc i klasówki. Niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli.

📢 Policjant z Dolnego Śląska zdobył Mont Blanc - najwyższy szczyt Europy. W planach jest wyprawa w Himalaje Policjant z Dolnego Śląska zdobył najwyższy szczyt Europy. Dzielnicowy Daniel Piwowarczyk z komisariatu w Niemczy stanął na Mont Blanc. W planach ma już kolejne wyprawy, między innymi w Himalaje.

📢 Te mieszkania kupisz od miasta. Ceny lokali mieszkalnych we Wrocławiu zaczynają się już od 200 tysięcy złotych Te mieszkania kupisz od miasta. Ponad 100 aktywnych ofert sprzedaży mieszkań wystawionych przez Giełdę Nieruchomości Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Część z nich można wylicytować za 200 000 tysięcy zł! Zobaczcie lokale, które zostały dodane przez gminę podczas wakacji. Zdjęcia wybranych nieruchomości wraz z najważniejszymi informacjami znajdziecie w galerii. 📢 Memy o brodaczach. 2 września obchodzimy Światowy Dzień Brody. Tak z brodaczy śmieszkuje Internet ZZ Top, Abraham Lincoln, Ragnar Lothbrok czy Gandalf - co ich łączy? Odpowiedź jest prosta - broda. W historii świata zapisało się wielu brodaczy. Z okazji Światowego Dnia Brody, który w tym roku przypada 2 września, zebraliśmy dla Was porcję najśmieszniejszych memów z brodaczami w roli głównej. Zerknijcie!

📢 Tajemnicze miejsca na Dolnym Śląsku rzut beretem z Wrocławia. Idealne na weekendową wycieczkę pod koniec lata Tajemnicze miejsca Dolnego Śląska. Idealne na weekendową wycieczkę! Nasz region znany jest z tajemniczych historii, starych twierdz i zamków, które rozbudzają wyobraźnię. Część z nich znajduje się bardzo blisko Wrocławia. Zobaczcie niecodzienne miejsca, do których dojazd zajmie Wam mniej niż godzinę! Warto odwiedzić je na przełomie lata i jesieni. 📢 Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu ma niezwykłych podopiecznych. Trzynaście świnek wietnamskich szuka nowego domu! TOZ Schronisko dla Bezdomnych zwierząt we Wrocławiu ma pod swoją opieką blisko poł tysiąca zwierząt. Wśród nich znalazło się trzynaście świnek wietnamskich, które od kilku lat czekają na kogoś, kto je przygarnie. Te zwierzaki są przekochane! Żeby je adoptować, trzeba spełnić określone warunki.

📢 Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. Kobieta zginęła pod kołami ciężarówki. Przechodziła przez przejście dla pieszych Tragedia na Dolnym Śląsku. W piątkowe popołudnie doszło do śmiertelnego wypadku w Szczytnej (powiat kłodzki), na drodze krajowej nr 8. Pod kołami samochodu ciężarowego zginęła młoda kobieta. 📢 Najpiękniejsze rasy psów na świecie - ranking. Oto TOP 14 najładniejszych ras psów Wiele osób marzy o tym, by mieć psa, jednak nie mogą się zdecydować, jaką rasę wybrać. Pies to wspaniały przyjaciel, wierny towarzysz człowieka. Niektóre rasy psów są bardzo mądre, inne bardzo przyjazne i odpowiednie dla rodzin z dziećmi, a jeszcze inne są piękne. 📢 Wenecja pod Wrocławiem. Piękny i zapomniany park, prawdziwa perełka, warto się tam wybrać! Tłumy turystów przejeżdżają tędy i często nie wiedzą co omijają. W Sulistrowiczkach (przy drodze z Sobótki na popularną przełęcz Tąpadła w Masywie Ślęży) znajduje się położony na uboczu, piękny kiedyś park. Dziś to miejsce mocno zaniedbane, choć niewątpliwie warte odwiedzenia. Wciąż widać tu ślady dawnej świetności. To świetny pomysł na krótki i przyjemny spacer w okolicach Wrocławia.

📢 Są już grzyby na Dolnym Śląsku. Oto miejsca, w których warto ich poszukać. Wasze zgłoszenia! Choć wiele osób kojarzy wysyp grzybów i grzybobrania z jesienią, faktycznie sezon na grzyby zaczyna się najczęściej już w sierpniu. Pod warunkiem, że nie jest on wyjątkowo suchy. W tym roku, po intensywnych opadach na początku drugiej dekady sierpnia, na Dolnym Śląsku sypnęło grzybami, a grzybiarze ruszyli do lasów. Ten letni, zwykle nieco uboższy niż jesienny, wysyp grzybów jest zupełnie inny i trzeba wiedzieć, gdzie się wybrać, by nie wrócić z pustym koszem. Na podstawie Waszych wpisów, zdjęć i doniesień w komentarzach, stworzyliśmy listę najpewniejszych "miejscówek". Gdzie najlepiej się wybrać w sierpniu 2023 roku? Sprawdźcie!

📢 Pałac jak z bajki Disneya. Popada w ruinę, a mógłby być perełką Dolnego Śląska! Ten dolnośląski pałac wygląda jak z bajki Disneya. Nie sposób go nie zauważyć. Pałac w Bobrowie to okazały obiekt z wieżą obronną, murami, wieżyczkami i wykuszami. Widzą go grupy wycieczkowe, które odwiedzają budowle z listy Doliny Pałaców i Ogrodów w Kotlinie Jeleniogórskiej. Mijają rowerzyści, jadący trasą wzdłuż rzeki Bóbr i turyści wędrujący po Rudawach Janowickich. Patrzą na rozpadający się budynek i pytają: co poszło nie tak, że nie udało się go uratować, tak jak sąsiednie pałace w Wojanowie, Łomnicy i Karpnikach? Czy jest szansa, że pałac jak z bajki Disneya powróci do dawnej świetności?

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt rolniczy. W ofercie są znowu legendarne Ursusy, a także wiele przyczep transportowych Zainteresowani zakupem sprzętu rolniczego mogą znowu liczyć na przetargi w Agencji Mienia Wojskowego. Armia ma na sprzedaż wiele sprzętu, który może być przydatnego rolnikom. W najnowszych przetargach AMW do kupienia są między innymi ciągniki Ursusy, a także przyczepy transportowe 📢 Aleja Wielkiej Wyspy we Wrocławiu nabiera ostatecznego kształtu. Zostało niewiele zadań do ukończenia Prace na Alei Wielkiej Wyspy trwają trzy lata. Inwestycja zmierza już ku końcowi. Do wykonania są tylko prace kosmetyczne. Wykonawca szykuje się do położenia ostatniej warstwy asfaltu i montażu sygnalizacji świetlnej. Byliśmy na placu budowy. Zobacz, jak prezentuje się trasa! 📢 Dramatyczny wypadek pod Wrocławiem. Cysterna zderzyła się w z busem, są ranni, lądował LPR Przed godz. 11:00 w piątek (1 września), na skrzyżowaniu dróg między miejscowościami Nadolice Wielkie, Wojnowice i Chrząstawa Mała doszło do wypadku cysterny i busa. Ranne zostały dwie osoby, droga jest nieprzejezdna.

📢 Plaga modliszek na Dolnym Śląsku! Przysiadają na balkonach i wchodzą do domów. Jest się czego bać? Na Dolnym Śląsku coraz częściej można spotkać modliszki. Przysiadają na parapetach i wchodzą do naszych domów. Czy należy się ich bać i co zrobić z nieproszonym gościem? Na te pytania odpowiada nam biolożka i przyrodniczka Zuzanna Pestka. 📢 Koniec wakacji, ale sezon na kleszcze w pełni. Uważajcie! W tych miejscach we Wrocławiu i okolicy kleszczy jest najwięcej Kleszcze atakują. Koniec wakacji nie oznacza końca "sezonu na kleszcze". Wprost przeciwnie! Kleszcze, choć niewielkie, są wyjątkowo niebezpieczne, zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Te niepozorne pajęczaki przenoszą szereg groźnych chorób. Na dodatek, potrafią być aktywne przez cały rok. Mieszkańcy Wrocławia i okolicy ostrzegają się przed kleszczami. Gdzie w stolicy Dolnego Śląska jest ich najwięcej? Sprawdziliśmy!

📢 Zaginął Kamil Juda spod Wrocławia. 28-latek był widziany po raz ostatni na dworcu kolejowym w Miastku. Może potrzebować pomocy medycznej! Kamil Juda z Kiełczowa (pow. wrocławski) jest poszukiwany przez bliskich. Mężczyzna został zawieziony przez kuzynkę na dworzec kolejowy w Miastku i ślad po nim zaginął. Od tamtej pory nie nawiązał żadnego kontaktu z rodziną. Mężczyzna może potrzebować pomocy medycznej. 📢 Pobicie mężczyzny na ul. Kościuszki we Wrocławiu. Policja publikuje wizerunek poszukiwanego Wrocławscy policjanci publikują wizerunek mężczyzny, który został nagrany przez kamery przemysłowe jednego ze sklepów. Jest on poszukiwany w sprawie pobicia z użyciem tzw. motylka, do którego doszło przy ul. Kościuszki we Wrocławiu. 📢 Fotograficzne rarytasy z Wrocławia z lat 80. i 90. Archiwalne zdjęcia stolicy Dolnego Śląska Stare zdjęcia Wrocławia wydobyliśmy dla Was z naszego przepastnego archiwum. Sporą część z nich po raz pierwszy można je oglądać w formie cyfrowej. Zdecydowaną większość stanowią tu fotografie z lat 80. 90. minionego wieku. Prezentują jak powstawały wrocławskie osiedla i jak wyglądało normalne życie. U niektórych mogą wzbudzić masę wspomnień, dla innych prezentują miasto jakiego nie mieli okazji poznać.

📢 Koniec wakacji - witaj szkoło. Memy, które rozbawią Was do łez! Koniec wakacji zbliża się nieuchronnie, a wraz z nim rozpoczyna się wysyp memów. Internauci nie mają litości i nie zawodzą również w tym roku. Nacieszmy się ostatnimi dniami wakacji i pośmiejmy z powrotu do szkoły, bo ten bywa ciężki!

Kliknijcie w zdjęcie, żeby przejść do galerii memów i zabawnych obrazków. 📢 Skrzyżowanie Strzegomskiej i Rogowskiej we Wrocławiu nie dla rowerzystów. Azyle przy przejazdach nie mieszczą rowerów We Wrocławiu trasa tramwajowo-autobusowa na Nowym Dworze już prawie gotowa. I już wychodzą pierwsze kwiatki. Okazuje się, że na skrzyżowaniu ulic Rogowskiej i Strzegomskiej azyle na śluzach rowerowych są mniejsze od rowerów. Co na to miasto?

📢 Odpoczynek w sanatorium. W tych uzdrowiskach na Dolnym Śląsku podreperujesz zdrowie i odetchniesz górskim powietrzem Sanatoria na Dolnym Śląsku mają wiele do zaoferowania. Świeże powietrze, zdrowe jedzenie i - najważniejsze - zabiegi, które stawiają na nogi. To właśnie gwarantują dolnośląskie uzdrowiska. Sprawdziliśmy, gdzie można odpocząć i podreperować zdrowie. Zobaczcie, klikając w galerię.

📢 Imponujące - tak wygląda muzeum Śląska Wrocław. Byliśmy w środku - zobacz zdjęcia Puchary, stare koszulki i inne historyczne eksponaty, multimedialne ekrany, unikatowe filmy, nowoczesna aranżacja przestrzeni - muzeum Śląska Wrocław na stadionie Tarczyński Arena wygląda imponująco. Śmiało można powiedzieć, że to miejsca na światowym poziomie. Otwarte zostanie 5. września, ale my już byliśmy w środku. Zobaczcie, jak wygląda. 📢 Tajemniczy pałac, ruiny kaplicy, waląca się oranżeria i wszechobecne bagna. Oto Głębowice, miejsce piękne i za razem jak z dreszczowca Głębowice to jedno z najciekawszych miejsc na Dolnym Śląsku. Znajdziecie tu barokowy kompleks klasztorny, ruiny pałacu, kaplicy i oranżerii, jak i opuszczony dom sprzed dwudziestu lat. Starodrzew choruje i straszy, a na bagnach przypominających krajobraz Louisiany żyje mnóstwo zaskrońców. We wsi obok stoją 300-letnie kaplice, w szczerym polu. To miejsce jak z solidnego, romantycznego dreszczowca, zaledwie godzinę drogi od Wrocławia, po prostu trzeba zobaczyć!

📢 Najlepsze memy na upały. Niekonwencjonalne sposoby na ochłodę w upalne chwile. Oni wiedzą jak ochłodzić się bez klimy! Upały to nie żarty, ale niektóre sposoby internautów na ochłodzenie swojego ciała mogą wprawiać w zdumienie! Zupełnie niepotrzebnie. Stare powiedzenie mówi, że jeśli coś wygląda głupio, ale działa, to wcale nie jest głupie. Buty z butelek pełnych wody? Basen w naczepie do ciągnika? Proszę bardzo, byle tylko uciec od piekielnego żaru. Zobaczcie najciekawsze pomysły.

📢 Unikatowe zdjęcia powojennego Wrocławia. Tramwajem przez Rynek, bez Fredry przed ratuszem Dzięki mrówczej pracy archiwistów z Narodowego Archiwum Cyfrowego mamy niepowtarzalną okazję zobaczyć kolejne, niesamowite zdjęcia z powojennego Wrocławia. W liczącej miliony fotografii bazie zdjęć przybyło ostatnio mnóstwo ciekawych kadrów z Wrocławia z lat 1946 - 1950. To oczywiście czasy brutalnego socrealizmu, ale także odbudowy miasta, a w przypadku Wrocławia, ogromnych ruchów migracyjnych ludności i zasiedlania miasta zamienionego przez nazistów w twierdzę.

📢 Cuda przyrody Dolnego Śląska. Piękne miejsca stworzone przez naturę, które naprawdę warto zobaczyć Dolny Śląsk jest pełen pięknych miejsc, które warto zobaczyć. Wybraliśmy dla Was piękne przyrodniczo miejsca, których "architektem" była natura, no może przy niektórych propozycjach nieco pomógł człowiek. Zobaczcie, gdzie warto się wybrać na kilkugodzinną wycieczkę poza Wrocław. Przejdźcie do kolejnych slajdów, zobaczcie zdjęcia i opisy tych miejsc. 📢 HIPOKRATES 2023 Zgłoś kandydatów do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia w wielkim plebiscycie medycznym Znasz dobrego lekarza rodzinnego, pediatrę albo stomatologa, który ma wyjątkowe podejście do pacjentów? Albo fachową i miłą pielęgniarkę lub położną, której chcesz podziękować za świetną opiekę? Korzystasz z porad ginekologa, chirurga, neurologa albo innego lekarza specjalisty, którego warto polecić innym? A może znasz dobrego fizjoterapeutę albo sympatycznego pracownika apteki? Doceń pracę medyka lub placówki ochrony zdrowia zgłoszeniem do nagrody w Plebiscycie Medycznym HIPOKRATES!

📢 Czeka 20 etatów z zarobkami od 10 do ponad 20 tysięcy złotych miesięcznie. Wszystkie na Dolnym Śląsku Jesteście już po urlopie? To podobno najlepszy moment, żeby rozejrzeć się za nową pracą. Tej na Dolnym Śląsku nie brakuje. Dotyczy to zarówno miast takich jak Wrocław, Wałbrzych, Legnica, czy Jelenia Góra, jak i mniejszych miejscowości. Zarobki są mówiąc delikatnie... zróżnicowane. My wybraliśmy dla Was 9 różnych ofert na których czeka aż 20 wakatów. Zarobki wahają się od 10 do ponad 20 tysięcy złotych miesięcznie. Kliknij w zdjęcie i sprawdź wymagania.

📢 78 lat temu zakończyła się wojna. Festung Breslau skapitulowała kilka dni wcześniej [ZOBACZ ZDJĘCIA] Dziś, 8 maja, mija równo 78 lat od oficjalnego zakończenia II wojny światowej. Dwa dni temu miała miejsce także rocznica, związana bezpośrednio z wydarzeniami we Wrocławiu. 6 maja 1945 roku został podpisany akt kapitulacji tzw. Twierdzy Wrocław (Festung Breslau). Niemiecka załoga twierdzy podpisała kapitulację wobec wojsk radzieckich w budynku Villi Colonia na Krzykach przy obecnej ulicy Rapackiego 14.

📢 Dzień kota we Wrocławiu. Gigantyczna kolejka w Pasażu Grunwaldzkim (ZDJĘCIA) Gigantyczna, kilkusetosobowa kolejka ustawiła się w Pasażu Grunwaldzkim. W sobotę do godziny 17 organizowany jest tam Dzień Kota- wystawa kotów rasowych. 📢 Wystawa kotów we Wrocławiu. Kocie piękności w Hali Ludowej [ZDJĘCIA] We Wrocławiu trwa Międzynarodowa Wystawa Kotów. W Hali Ludowej w sobotę i niedzielę prezentuje swe wdzięki ponad 400 kocich piękności. Najpiękniejsze koty przyjechały do nas z całej Polski i wielu krajów europejskich. Niewątpliwą atrakcją tegorocznej wystawy jest prezentacja jedynego w Polsce kota rasy LYKOI. To bardzo młoda rasa kotów powstała w 2010 roku.

ZOBACZ KONIECZNIE Nasze podatki to nic przy tych pomysłach LISTA

Sonda: Czy opozycja podniesie wiek emerytalny?