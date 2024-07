Przegląd prasy 3.07.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź!”?

Prasówka 3.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź!

📢 TOP 11 miejsc na Dolnym Śląsku, które musisz odwiedzić w wakacje. Są urocze i skrywają wiele niespodzianek! Jeśli planujesz urlop na Dolnym Śląsku, odwiedź miasta i miasteczka, które oferują wiele atrakcji turystycznych. Czas spędzony na zachodzie Polski będzie należał do niezapomnianych! Wodospady, zamki i zabytki sprawią, że nie będziesz się nudzić. Sprawdź, co oferują Kowary, Złoty Stok, Zagórze Śląskie czy Srebrna Góra.

📢 Książki z czasów PRL, które mogą być teraz warte fortunę! Te stare książki są poszukiwane przez kolekcjonerów Masz w domu stare książki z czasów PRL? O takie książki walczą teraz kolekcjonerzy. Być może siedzisz na kopalni złota i nawet o tym nie wiesz! Niektóre stare książki są bardzo cenne - to prawdziwe perełki. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Są takie egzemplarze książek, których wartość sięga kilkuset złotych. Jakie tytuły książek osiągają najwyższe ceny? Zobacz teraz w naszej galerii.

Prasówka 3.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wypadek w Bogdaszowicach na Dolnym Śląsku. Dźwig się przewrócił i przygniótł mężczyźnie stopę | ZDJĘCIA We wtorek (2 lipca) przed godziną 17 w Bogdaszowicach niedaleko Kątów Wrocławskich doszło do wypadku. Przewrócony dźwig przygniótł pracującego na nim mężczyznę.

📢 Wiktoria Gąsiewska topless - w internecie aż huczy! Zobaczcie jej pikantne ZDJĘCIA - nie oderwiecie wzroku! Wiktoria Gąsiewska to jedna z najbardziej popularnych polskich aktorek młodego pokolenia. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 1,1 mln użytkowników. Piękna aktorka zamieściła w mediach społecznościowych swoje zdjęcie topless, a w sieci zawrzało. Zobaczcie! 📢 W takich strojach pojawia się Agata Kornhauser-Duda. Mamy zdjęcia stylizacji pierwszej damy [3.07.2024 r.] Agata Kornhauser-Duda, pierwsza dama Rzeczypospolitej Polskiej, jest nie tylko osobą publiczną o wysokim statusie, ale także ikoną stylu, która przyciąga uwagę miłośników mody. Jej sposób ubierania się jest połączeniem elegancji z nowoczesnością, a każda jej stylizacja świadczy o doskonałym wyczuciu trendów. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, jak pierwsza dama inspiruje kobiety na całym świecie, pokazując, że moda nie zna granic wieku ani statusu społecznego.

📢 Czternasta emerytura 2024 - tabela. Zobacz wyliczenia netto - tyle ZUS wypłaci na rękę [3.07.2024 r.] Po wakacjach na konta emerytów trafi czternasta emerytura. W sprawie dodatkowego świadczenia podjęto już wszystkie kluczowe decyzje - wiemy jaka będzie jego wysokość. Czternasta emerytura będzie wypłacona razem ze "zwykłą emeryturą". W galerii zamieszczamy wyliczenia netto - sprawdź, jaka "czternastka" będzie Ci przysługiwać i czy dostaniesz świadczenie w całości. Wyliczenia przeprowadził dla nas Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 📢 Tak mieszkają Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski- zdjęcia wnętrz. Dom pełen stylu i ciepła [3.07.2024 r.] Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski, znani chociażby z programu „Pytania na śniadanie”, postanowili otworzyć nowy rozdział w swoim życiu, przenosząc się do wspólnego domu. Ich nowe mieszkanie, zlokalizowane na przedmieściach Warszawy, zachwyca nowoczesnym designem i luksusem. Zdjęcia wyremontowanych wnętrz, które gwiazda „M jak miłość” podzieliła się z fanami, robią ogromne wrażenie.

📢 Takie będą emerytury w lipcu 2024 - oto stawki brutto i netto. Oto wyliczenia wypłat dla seniorów [3.07.2024 r.] Wkrótce rozpoczną się wypłaty emerytur lipcowych. Jakie będą przelewy? ZUS przekaże seniorom podstawowe świadczenie, które zostało powiększone w marcu po corocznej waloryzacji. Zobacz, ile dostaniesz na konto. 📢 Dzięki temu trikowi pomidor obrodzi. Podlej tym nawozem krzaki pomidora, a będziesz mieć mnóstwo pomidorów [3.07.2024 r.] Pomidor to smaczne i bardzo zdrowe warzywo. To wielka satysfakcja móc zjeść pomidorki, które sami wyhodowaliśmy w swoim ogródku czy na balkonie. Pomidory, by dobrze rosły i miały dużo owoców, trzeba regularnie podlewać i nawozić. Mamy prosty trik, który sprawi, że pomidory będą lepiej wchłaniać składniki mineralne, a dzięki temu krzaczki będą się uginać od pomidorów.

📢 Awaria wodociągowa w centrum Wrocławia. Woda wylewa się na jezdnię przy ul. Hubskiej. Zobaczcie, jak to wygląda Awaria w centrum Wrocławia. Woda wylewa się ze studzienki na chodniku. Na miejscu jest brygada wrocławskiego MPWiK, która ma ustalić przyczynę zdarzenia. Kierowcy jadący w stronę skrzyżowania z ul. Kamienną, mogą spodziewać się utrudnień. 📢 Centrum Wrocławia w latach 90. Stolica Dolnego Śląska na unikatowych zdjęciach Tadeusza Szweda. Rozpoznajesz tamto miasto? Rynek, plac Solny czy ulica Świdnicka, były jednymi z ulubionych fotograficznych tematów naszego fotoreportera Tadeusza Szweda, który fotografował Wrocław przez kilkadziesiąt lat. Los tak chciał, że właśnie ostatnia dekada XX wieku, była również ostatnią dekadą jego życia. Tadeusz zmarł bowiem 25 października 1999 roku. Na jednym z jego ostatnich kadrów w ścisłym centrum znalazł się plac Gołębi. - Tutaj ma w przyszłości stanąć fontanna - opisał fotografię. Niestety fontanny już nie zobaczył, a tzw. "Zdrój" rzeczywiście pojawił się w Rynku w 2001 roku, choć budził wówczas spore kontrowersje. Zobaczcie 50 unikatowych fotografii Wrocławia z lat 90. XX wieku w naszej galerii.

📢 Najpiękniejsze polskie drzewo jest na Dolnym Śląsku. Buk w Dalkowie okrzyknięty Drzewem Roku 2024 Dolnośląskie lasy i rosnące w nich drzewa są piękne. Potwierdza to buk z Arboretum Wojsławice, który został uznany Drzewem Roku 2023. W tym roku konkurs również wygrało drzewo z Dolnego Śląska! To 300-letni pomnik przyrody, buk Serce Wzgórz Dalkowskich z Dalkowa! 📢 Zabójstwo policjantów we Wrocławiu. Maksymilian F. wysłany na obserwację psychiatryczną. Śledztwo jest w toku Sąd Okręgowy we Wrocławiu skierował Maksymiliana F. na obserwację w zakładzie psychiatrycznym. Mężczyzna, któremu postawiono zarzut zabójstwa dwóch policjantów we Wrocławiu, spędzi tam co najmniej cztery tygodnie. Śledztwo trwa.

📢 Piana Party nad Zalewem w Mietkowie. Taneczne szaleństwo i tłumy na plaży. Co i za ile zjecie w barach w Borzygniewie? Tłumy nad Zalewem w Mietkowie! Piana Party i prawdziwe weekendowe szaleństwo. Zobaczcie zdjęcia i filmik z imprezy, a także z plaży w Borzygniewie. Sprawdziliśmy również, co i za ile można zjeść w sezonie letnim 2024 w beach barach przy jeziorze Domanickim.

📢 Industrialna perła urbexu pod Wrocławiem. Mroczne podziemia i walący się komin robią piorunujące wrażenie. Zobaczcie zdjęcia Dawny browar w Sobótce to niemal portal do innego świata. Ruiny wyrastają na końcu wąskiej ulicy. Dziury w elewacji, walący się komin, niekończące się, mroczne piwnice i cisza, którą przerywa syrena z pobliskiego kamieniołomu - oto obraz ruin nieopodal Wrocławia. Zobaczcie jakie są niesamowite. 📢 Tak dziś wygląda Nicole Kidman. Wkrótce skończy 57 lat. Zobaczcie jej zdjęcia! Nicole Kidman jest Australijką, a urodziła się w Stanach Zjednoczonych. Jest wybitną aktorką, ale również piosenkarką. Grała w takich filmowych hitach, jak "Batman Forever", "Szybki jak błyskawica" z Tomem Cruise’em oraz "Billy Bathgate" - z Bruce’em Willisem i Dustinem Hoffmanem. Aktorka skończy wkrótce 57 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda.

📢 Kinga Duda - tak ubiera się córka prezydenta. Oto styl córki prezydenta naszego kraju Kinga Duda to jedyna córka Andrzeja Dudy, prezydenta Polski, i jego żony Agaty Kornhauser-Dudy. W listopadzie skończyła 28 lat. Nie umknęło uwadze mediów polskich i zagranicznych, że prezydencka córka ma doskonałe wyczucie stylu. Ubiera się z klasą i śledzi światowe trendy. Wiele osób inspiruje się jej stylizacjami. Tak ubiera się córka prezydenta RP - zobacz zdjęcia.

📢 Tak wygląda nowa narzeczona Marcina Hakiela - zdjęcia. Para spodziewa się dziecka! Utytułowany tancerz Marcin Hakiel oraz jego narzeczona Dominika Serowska to jedna z popularniejszych par w mediach społecznościowych. Hakiel, po rozwodzie z Kasią Cichopek, chętnie dzieli się swoim życiem, udowadnia, że jest szczęśliwy i dobrze się bawi. Marcin Hakiel z partnerką Dominiką ogłosili, że spodziewają się dziecka. O jego nowej miłości internauci piszą: "Klasa sama w sobie. Czysta natura. Piękna kobieta". Sami zobaczcie! Zdjęcia Dominiki pokazujemy w naszej galerii.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! Cofnijmy się w czasie do kolorowych lat 90. [MEMY] 02.07.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 Oto skutki picia piwa. Czy jedno dziennie szkodzi? Oto aktualne zalecenia ekspertów od zdrowia! Czy piwo szkodzi? A może ma wartości prozdrowotne? To fundamentalne pytania, które zadają sobie wszyscy piwosze. Naukowcy i lekarze mają w tym temacie różne opinie. Jedni uważają, że picie piwa ma pozytywny wpływ na ludzki organizm. Inni zaznaczają, że spożywanie alkoholu - nawet niskoprocentowego - to duże niebezpieczeństwo. Jak jest naprawdę? W naszej galerii znajdziecie odpowiedzi na pytania, co dzieje się z organizmem, gdy pijemy piwo. Czy jedno piwo dziennie szkodzi? Oddajmy głos ekspertom.

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 2.07.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 2.07.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 2.07.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez! 📢 Najlepsze MEMY o nauczycielach. Tak internauci widzą pracę nauczyciela w szkole. Te MEMY rozbawią do łez! 2.07.2024 Takie są najlepsze MEMY o nauczycielach. Jak wygląda praca w szkole? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W społeczeństwie panuje przekonanie, że nauczyciele pracują niekiedy tylko wyłącznie podczas lekcji w szkole, co nie stanowi nawet 40 godzin pracy tygodniowo. Nauczyciele podkreślają, że pracują nie tylko w szkole, ale również w domu, przygotowując się do lekcji, sprawdzając klasówki, czy przygotowując uczniów do szkolnych olimpiad. Jak jest w rzeczywistości? Tak pracę nauczyciela widzą internauci! Zobaczcie najlepsze MEMY o nauczycielach.

📢 Najlepsze memy o spaniu. Śpiochy to świetny temat do żartów. Nie możesz zasnąć? Zobacz te memy 2.07.2024 Czy spanie może być śmieszne? Skoro powstaje na ten temat tyle memów to z pewnością tak! Internetowi prześmiewcy prześcigają się w tworzeniu najbardziej pomysłowych memów o spaniu. Choć - jeśli mamy być szczerzy - to wiele memów jest o tym, dlaczego nie możemy zasnąć. A może teraz jest noc i z powodu bezsenności przeglądasz internet? To świetnie trafiłeś! Zapraszamy do obejrzenia najlepszych memów o spaniu. 📢 Szalony pomysł dolnośląskiego recydywisty skończył się fiaskiem. Skradziony rower schował za grobem babci. Grozi mu więzienie Zaskakującą kryjówkę na skradziony rower o wartości prawie trzech tysięcy złotych znalazł 33-letni recydywista z Dolnego Śląska. Mężczyzna musiał liczyć na prawdziwy cud... albo na wsparcie z zaświatów. Grozi mu kara ponad 5 lat więzienia.

📢 Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez! 2.07.2024 Jazda na rowerze to zarówno jeden z ulubionych środków transportu w zakorkowanym w mieście, jak i jeden z ulubionych sportów Polaków. Tu jednak pojawia się konflikt na linii rowerzyści, kierowcy i piesi. Kto w tym sporze ma rację? Okazuje się, że jest to jeden ciekawszych tematów dla internautów, którzy tworzą MEMY i inne śmieszne obrazki o rowerzystach. Związek rowerzystów, kierowców i pieszych z przymrużeniem oka. Na pewno uśmiejecie się do łez! Zobaczcie najlepsze MEMY o rowerzystach. 📢 Najlepsze memy o motocyklistach. Zobacz, jak Internauci żartują z miłośników motocykli 2.07.2024 Oto najlepsze memy o motocyklistach. Dlaczego o nich przypominamy? Bo słoneczna, wiosenna pogoda zagościła na dobre, a wraz z nią na ulicach pojawili się oni - motocykliści. Wyciągnęli swoje maszyny z garaży, odkurzyli je i pojawili się na naszych drogach. Ich przejazdy w jednych budzą podziw, w innych respekt, a jeszcze w innych - zdenerwowanie. A jaki sposób w memach pokazywani są motocykliści? To zależy od tego, kto je tworzy. Zobacz naszą fotogalerię memów o motocyklistach.

📢 Zakład Karny we Wrocławiu od wewnątrz. Tak żyją osadzeni i strażnicy więzienni. Mamy zdjęcia. Nie chcielibyście tu trafić! Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu to jedna z największych tego typu placówek w Polsce. Na 3 hektarach znajdziemy wiele zabytkowych budynków, a samo więzienie ma aż 1549 miejsc dla osadzonych. Ciekawi was, jak wygląda typowy dzień z życia więźnia, czym zajmują się strażnicy oraz skąd biorą się "więzienne dziary"? Sprawdźcie szczegóły, zobaczcie unikatowe zdjęcia. 📢 Uniwersytecka dermatologia we Wrocławiu opuszcza stare kliniki. Pacjenci będą przyjmowani w szpitalu przy ul. Borowskiej Ważna informacja dla wrocławian zmagających się z chorobami skóry. Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii działająca obecnie w starych budynkach uniwersyteckich przy ul. Chałubińskiego 1 zmienia lokalizację. Pacjenci będą przyjmowani w szpitalu przy ul. Borowskiej. Zmiana ma wyjść pacjentom na dobre.

📢 Te dolnośląskie miasta "pękają w szwach". Tu na kilometr kwadratowy przypada najwięcej ludzi. Człowiek na człowieku Gęstość zaludnienia zależy od wielu czynników, zarówno naturalnych tj. ukształtowanie terenu, czy żyzność gleby, jak i wtórnych. Liczy się łatwiejszy dostęp do ośrodków edukacyjnych, opieki zdrowotnej, kultury oraz zróżnicowanego rynku pracy. Na Dolnym Śląsku średnia gęstość zaludnienia wynosi 145 osób na kilometr kwadratowy. Gdzie jest najwięcej mieszkańców? W czołówce są zarówno duże miasta, jak i mniejsze miejscowości. Kliknijcie w galerię! 📢 Rondo na Powstańców Śląskich we Wrocławiu idzie do remontu, ale kostka zostanie. Miasto szuka projektanta W najbliższych latach ulica Powstańców Śląskich ma zmienić swoje oblicze. Pojawi się asfalt, zniknie kostka brukowa. Ta jednak zostanie na rondzie, lecz w nieco innej formie. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta szuka projektanta i szykuje się do przebudowy. Ma się zmienić także skwer wewnątrz.

📢 Masowy pochówek. Archeolodzy znaleźli szkielety 10 niemieckich żołnierzy, tuż przy drodze! Będą pochowane pod Wrocławiem Co za odkrycie! Badacze z Pracowni Badań Historycznych POMOST odnaleźli masowy grób niemieckich żołnierzy. Znaleźli przy nich nieśmiertelniki oraz inne elementy wyposażenia wojskowego. Interesującym zjawiskiem jest łyżka z wyrytymi cyrylicą literami. To najpewniej trofeum wojenne zdobyte na radzieckim żołnierzu. 📢 Mały kociak utknął w odpływie na deszczówkę. Aby go wyciągnąć, strażacy musieli użyć specjalnej kamery Niecodzienna akcja strażaków w Jeleniej Górze. Dwa zastępy zostały wezwane na ul. Pabla Picassa, skąd dochodziło skomlenie małego kota. Zwierzak utknął w odpływie wody deszczowej. Zdjęcia z akcji znajdziecie w galerii. 📢 Kiedy twoje osiedle we Wrocławiu było wsią? 1945, 1973, a może wcześniej? W ustaleniu pomoże stara mapa Wrocław ostatni raz zmieniał swoje granice ponad 50 lat temu, bo w 1973 roku. Ostatnie wioski przekształcane w osiedla pamiętają więc już tylko nieco starsi wrocławianie. Na mapie miasta można jednak znaleźć osiedla, które jeszcze niecałe 70 lat temu były malutkimi wioskami, a dziś znajduje się tam cała masa inwestycji mieszkaniowych i nowoczesnych dróg. Kiedy wioski dzisiejszego Szczepina, Ołbina, Przedmieścia Oławskiego czy Gaju, stały się osiedlami? Sprawdź!

📢 Tak świętowaliście Dzień Psa we Wrocławiu. Pochwaliliście się nam swoimi pupilami. Oto efekty Dzień Psa 2024. W poście na naszym Facebooku poprosiliśmy was, czytelników, o zdjęcia waszych czworonożnych pupili. Otrzymaliśmy ponad 100 zdjęć. Żeby pozostał po tym ślad, stworzyliśmy galerię zdjęć z najlepszymi przyjaciółmi człowieka. Znajdźcie swojego! 📢 Gazeta Wrocławska sprzed 160 lat i list od dawnych mieszkańców miasta. Przy ulicy Kotlarskiej odkryto kapsułę czasu W Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu na czasowej wystawie można zobaczyć wyjątkowe artefakty. Wśród nich jest egzemplarz Gazety Wrocławskiej (Bresaluer Zeitung) z 1865 roku. Schowana była – razem z listem od ówczesnych mieszkańców Wrocławia – w metalowej rurce, schowanej pod średniowieczną studnią. Tę kapsułę czasu odkryto w 1997 roku przy ulicy Kotlarskiej.

📢 Nawałnica przeszła przez Dolny Śląsk! Mieszkańcy tej gminy wciąż sprzątają po burzy. Spadł grad wielkości kurzych jaj Trwa walka ze skutkami nawałnicy, która wczorajszego wieczora przeszła przez Dolny Śląsk. Mieszkańcy gminy Twardogóra (pow. oleśnicki) mówią o gradzie wielkości kurzych jaj! Zobaczcie zdjęcia.

📢 Pałac w Ciechanowicach to dolnośląski Wawel słynny z XVI-wiecznych fresków. Można tam odpocząć wśród zieleni | ZDJĘCIA Takich miejsc szukamy latem. Jest tu chłodno, zielono i pięknie. Pałac w Ciechanowicach robi furorę wśród turystów. W upalne dni chętnie przyjeżdżają, by nie tylko podziwiać XVI-wieczne freski, ale odetchnąć wśród parkowej zieleni. Ogrody są zachwycające!

📢 Trwają poszukiwania 15-letniej Jagody ze Świdnicy. Nastolatka może przebywać we Wrocławiu. Rodzina prosi o pomoc w odnalezieniu zaginionej Rodzina Jagody Ścisłowskiej ze Świdnicy prosi o pomoc w odnalezieniu zaginionej 15-latki. Dziewczyna może przebywać we Wrocławiu. W sprawę została zaangażowana policja. 📢 Euro 2024: Oceny piłkarzy reprezentacji Polski za występ na mistrzostwach Europy w Niemczech Euro 2024 to dla reprezentacji Polski już przeszłość. Piłkarze rozjechali się na urlopy, a my - na chłodno, blisko tydzień po meczu z Francją - oceniamy podopiecznych Michała Probierza za cały turniej. Kto wypadł najlepiej, a kto najsłabiej?

📢 Wrocław na archiwalnych zdjęciach. Tak stolica Dolnego Śląska wyglądała w 2000 roku. Zaszły obłędne zmiany! Rok 2000 we Wrocławiu nie wydaje się być aż tak odległy. Przynajmniej do czasu jak nie zaczniecie oglądać tej galerii. To właśnie 24 lata temu z krajobrazu stolicy Dolnego Śląska zniknął hotel Panorama, a sedesowce aż wołały o remont. Inna była moda, inaczej wyglądały też poszczególne dzielnice Wrocławia - zresztą zobaczcie sami! 📢 Finał Miss Polski 2024 już za kilka dni. O koronę i tytuł najpiękniejszej walczą dwie wrocławianki. Sesja zdjęciowa finalistek! Gala Miss Polski 2024 już w tym tygodniu. 5 lipca 2024 r. przed jury zaprezentują się najpiękniejsze Polki, wśród których są dwie reprezentantki Dolnego Śląska. Koronę laureatce przekaże Angelika Jurkowianiec, Miss Polski 2023. Zobaczcie wszystkie finalistki konkursu w oficjalnej sesji zdjęciowej.

📢 Hassani Gravett opuszcza Śląsk Wrocław. Podpisał kontrakt z klubem z Dominikany KOSZYKÓWKA. Hassani Gravett odchodzi ze Śląska Wrocław. 27-latek związał się z dominikańskim Indios de San Francisco.

📢 Policjanci z grupy SPEED mierzą prędkość. Uwaga na wysokie mandaty! Gdzie we Wrocławiu stoi najwięcej patroli drogówki? Nadmierna prędkość i nieostrożna jazda to najczęstsze przyczyny kolizji i wypadków drogowych. Nic dziwnego, że policjanci regularnie prowadzą kontrole prędkości. Policyjna akcja "Prędkość" prowadzona jest w poniedziałek (1 lipca) przez m.in. grupę SPEED. Na funkcjonariuszy drogówki można natrafić wszędzie. Gdzie najczęściej - zobaczcie w galerii zdjęć. 📢 Mieszkańcy czekają na remont ul. Gostyńskiej we Wrocławiu od 20 lat. Ktoś wysypał tłuczeń, ZDiUM: To samowola budowlana! Mieszkańcy dwa tygodnie temu zobaczyli rozsypany tłuczeń na ul. Gostyńskiej we Wrocławiu. To droga, która tak naprawdę jest odwodnieniem dla sąsiadującej ulicy należącej już do gminy Długołęka. Jak mówił nam jej zarządca - ZDiUM, kruszywo zostało rozsypane bez jego zgody, więc jest traktowane jako samowola budowlana. Szybko wyjaśniło się, kto jest odpowiedzialny za ten szybki "remont".

📢 Minął rok odkąd Tadeusz Gaik nie wrócił do domu. Bliscy nie przerwali poszukiwań. Co się dzieje z zaginionym mieszkańcem Ziębic? Tadeusz Gaik z podwrocławskich Ziębic zaginął ponad rok temu. Wciąż nie wiadomo, co się z nim dzieje. Mężczyzna nigdy wcześniej nie znikał ani nie zrywał kontaktu z bliskimi. Rodzina nie zaprzestaje poszukiwań. 📢 Krystyna Czubówna - tak kiedyś wyglądała. Oto jej prywatne zdjęcia, także z córką i wnuczkami Nie ma równie znanego głosu w Polsce. Od lat Krystyna Czubówna pozostaje najsłynniejszą polską lektorką. Miliony telewidzów bezbłędnie rozpoznają ten niski, ciepły głos. Zasłynęła jako lektorka filmów dokumentalnych, przyrodniczych. W 2024 roku Krystyna Czubówna skończy 70 lat. Jak teraz wygląda, jak wyglądała kiedyś - pokazujemy w galerii. Tutaj także jej zdjęcia z jej córką i wnuczkami.

📢 Eksplorują sztolnie ukryte przez hitlerowców w 1945 roku. Czy Kamienna Góra w Lubaniu może skrywać "Złoto Wrocławia"? W Lubaniu na Dolnym Śląsku trwa eksploracja Kamiennej Góry - charakterystycznego wzniesienia, które do 1945 roku służyło hitlerowcom. Podczas II wojny światowej wybudowano tam schron przeciwlotniczy oraz prawdopodobnie szpital polowy. Obiekt odkryto dopiero w 2011 r. Jego największe tajemnice wciąż skrywają się pod ziemią, bowiem Niemcy wycofując się przed Armią Czerwoną wysadzili wejście do schronu. 📢 Kilkaset adresów we Wrocławiu bez prądu. Pierwsze wyłączenia już w poniedziałek, mogą potrwać wiele godzin Wyłączenia prądu nie są niczym wyjątkowym, ale w nadchodzącym tygodniu dotkną tysięcy mieszkańców Wrocławia. Warto wcześniej sprawdzić gdzie i kiedy nie będzie prądu, bo wyłączenia każdorazowo mogą trwać nawet do 8-9 godzin! 📢 Pożar składowiska palet pod Wrocławiem. Ogień był wysoki na kilkadziesiąt metrów! W nocy z niedzieli na poniedziałek, w podwrocławskiej miejscowości Krępice, doszło do dużego pożaru w miejscu, gdzie składowane były drewniane palety. Na czas akcji zamknięta została znajdująca się tuż obok droga krajowa nr 94.

📢 Niesamowity plan Wrocławia, miasto zaraz po II wojnie światowej! Tak kiedyś nazywały się wrocławskie osiedla! [ZDJĘCIA] Wyjątkowy, unikatowy, niesamowity - takie określenia przychodzą do głowy, gdy patrzy się na plan Wrocławia, który powstał zaraz po II wojnie światowej. Stara mapa została odnaleziona przez pana Wojciecha, mieszkańca Wielkiej Wyspy, całkiem przypadkowo. Można z niej wyczytać, jakie nazwy nosiły ówczesne osiedla i ulice. Z którego roku pochodzi plan? Jak go wyprodukowano? Przeczytaj poniżej. W galerii zobaczysz fragmenty starego planu Wrocławia.

📢 Tak zmienił się Wrocław przez ostatnie 60 lat. Nie poznasz miejsc, które dziś mijasz! W latach 60. Wrocław, będący wówczas częścią "Ziem Odzyskanych", był jednym z ważnych ośrodków kulturalnych, gospodarczych i naukowych w kraju. Po tragicznych wydarzeniach II wojny światowej, gdy miasto doświadczyło dużych zniszczeń, trwały intensywne prace nad jego odbudową i rewitalizacją. Tych miejsc nie poznasz w ogóle! To prawdziwa podróż w czasie.

📢 Tak wyglądała gala finałowa Miss Polonia 2024. Maja Klajda najpiękniejszą Polką. Pochodząca z Kluczborka Emily Reng również zdobyła tytuł To była niezapomniana gala finałowa Miss Polonia. Ten najstarszy i najbardziej prestiżowy konkurs piękności świętuje swoje 95-lecie. Z okazji jubileuszu zaprezentowały się nie tylko tegoroczne finalistki, ale także Miss Polonia z przeszłości! Nową Miss Polonia została Maja Klajda, 21-letnia studentka psychologii z Łęcznej. 📢 Ogromna burza zbliża się do Wrocławia. Koszmarne warunki pogodowe na autostradzie A4. Gdzie jest burza? Ostrzeżenie, które Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla całego Dolnego Śląska, sprawdza się. Potężna burza zaskoczyła m.in. kierowców na A4 pod Legnicą. Superkomórka burzowa cały czas się przesuwa. O której zagrzmi we Wrocławiu? 📢 Egzotycznie wyglądający wąż grasuje na osiedlu we Wrocławiu. Mieszkańcy są przerażeni [ZDJĘCIA] Egzotycznie wyglądający wąż pełza po osiedlu Widawa we Wrocławiu. Z naszych ustaleń wynika, że do teraz nie został złapany. Mieszkańcy są bardzo zaniepokojeni sytuacją. W przypadku jego zauważenia, osiedlowi radni apelują o kontakt z Ekostrażą lub Centrum Zarządzania Kryzysowego.

📢 Pożar na placu targowym Świebodzki we Wrocławiu. Ludzie w popłochu zabierali meble wystawione na sprzedaż W niedzielę (30 czerwca) około godz. 9 na targowisku przy dworcu Świebodzkim we Wrocławiu wybuchł pożar. Czarne kłęby dymu było widać z daleka, na miejscu pracują cztery zastępy straży pożarnej.

📢 Tyle zarabiają prezesi i dyrektorzy miejskich spółek we Wrocławiu. Sprawdzamy również zarobki prezydenta i wiceprezydentów miasta Prezesi i dyrektorzy miejskich spółek, a także prezydent i wiceprezydenci Wrocławia, złożyli oświadczenia majątkowe, pokazujące ich zarobki oraz majątek w 2023 roku. Sprawdziliśmy, o jakich kwotach mowa. Ile zarabia prezes MPK Wrocław, wrocławskiego zoo, stadionu, Hali Stulecia, Wrocławskich Inwestycji czy TBS Wrocław? Zobacz szczegóły w galerii. 📢 Nawałnica nad Wrocławiem. Pogoda zmieniła się w ułamku sekundy. Padał deszcz i grad, wiatr przewracał drzewa W czwartek wieczorem (27 czerwca) na obrzeżach Wrocławia doszło do krótkiej, ale bardzo intensywnej nawałnicy deszczu i gradu. W ciągu jednej chwili, w miejscowościach na wschód, południowy wschód i północny wschód od stolicy Dolnego Śląska upał przestał doskwierać, a widoczność ograniczyła się do kilkunastu metrów przez ścianę deszczu. Zobacz zdjęcia i filmy od czytelników!

📢 Dolnośląskie Como. Jezioro Bielawskie gwarantuje możliwość plażowania z widokiem na góry W poszukiwaniu najpiękniejszych akwenów na Dolnym Śląsku nie mogliśmy pominąć Jeziora Bielawskiego. Co odważniejsi turyści porównują to miejsce nawet z włoskim jeziorem Como. Obok pięknej plaży mamy tu zagwarantowane zapierające dech widoki. Dojazd z Wrocławia zajmie nam tutaj około godzinę, a do pokonania mamy dystans niespełna 70 km. 📢 Dolnośląskie miasta, w których żyje się jak w bajce. Potwierdzają to sami mieszkańcy! Może warto pomyśleć o przeprowadzce 15 dolnośląskich gmin w których mieszkało się najlepiej w 2023 roku. W zestawieniu znalazły się zarówno duże miasta jak i niewielkie gminy, które kuszą pięknymi widokami i błogim spokojem. Ranking „Gmina Dobra do Życia” został stworzony przez Serwis Samorządowy PAP. W skali kraju bezkonkurencyjny okazał się Kleszczów z woj. łódzkiego. Która z gmin zwyciężyła na Dolnym Śląsku? Przedstawiamy dane z pełnego raportu, który opublikowano już w 2024 roku. Kliknij w zdjęcie i sprawdź!

📢 Kultowe dolnośląskie schronisko "Samotnia" opustoszało. Rodzina Siemaszków udokumentowała to na zdjęciach. Skończyła się pewna epoka Dla kultowej karkonoskiej "Samotni" skończyła się pewna epoka. Po blisko 60 latach prowadzenia, znane schronisko położone nad Małym Stawem, opuściła rodzina Siemaszków. Dotychczasowi właściciele już wyprowadzili się z obiektu uznawanego za jedno z najstarszych schronisk w polskich górach. - Zostawiłyśmy to miejsce w dobrym stanie technicznym - zapewniają w mediach społecznościowych i prezentują bogatą galerię zdjęć z ostatniego dnia urzędowania w tym miejscu. To niecodzienna okazja, bo możemy poznać Samotnię od kuchni, do wielu tych miejsc turyści nie mieli na co dzień wstępu. 📢 Nowa Samotnia. Legendarne schronisko przechodzi zmiany. Wrócą ciepłe posiłki i noclegi dla turystów. Nowości jeszcze tego lata Spore zmiany zapowiada prezes spółki zarządzającej schroniskiem Samotnia w Karpaczu. W najbliższym czasie turyści mogą spodziewać się powrotu ciepłych posiłków i noclegów. Zostanie również wykonany remont.

📢 Ceny w Szklarskiej Porębie. Rodzinne wakacje 2024 tanie nie będą. Ile za noclegi, wjazd koleją na Szrenicę, lody i burgery? Szklarska Poręba to jedna z najbardziej popularnych miejscówek w Karkonoszach. Pod Szrenicę przyjeżdżają rodziny z dziećmi, wytrawni turyści, pokonujący kilometry na szlakach oraz młodzież, lubiąca się bawić w klubach. Każdy znajdzie coś dla siebie. Sprawdziliśmy, ile trzeba wydać w tym roku za tydzień wakacji pod Szrenicą. 📢 Ultrace 2024 Wrocław. Tłumy na Tarczyński Arena, setki samochodów, tysiące miłośników motoryzacji Mimo lejącego się z nieba żaru, na Ultrace 2024 przy stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu przyszła niezliczona ilość pasjonatów motoryzacji. A było co podziwiać. Na esplanadzie i pobliskim parkingu zaparkowało blisko 1000 mocno stuningowanych samochodów z całego świata. Zobacz zdjęcia!

📢 Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku. Piękna plaża, czysta woda i te widoki - wrocławianie chętnie odwiedzają to miejsce Zalew Mietkowski to bez wątpienia jeden z najpiękniejszych, dolnośląskich zbiorników wodnych. W ciepłe dni - takie jak dziś - przyciąga tłumy. Również wrocławian, bowiem ze stolicy Dolnego Śląska dojedziemy tu w ok. 45 minut. Mamy przełom czerwca i lipca, a to oznacza, że czas na dobre rozpocząć sezon letni.

📢 Weekendowy wypad za Wrocław? TOP 15 propozycji na letnią wycieczkę. Tylko pół godziny jazdy samochodem Lato i wakacje w pełni, jest ciepło i słonecznie. Taka pogoda sprzyja krótkim wyjazdom. Mamy dla was kilkanaście propozycji na spontaniczny wypad za Wrocław. Dojazd do tych miejsc zajmie około pół godziny samochodem. 📢 Gwiazdy na scenie i tłum fanów na Festiwalu Pasibrzucha we Wrocławiu. Zabawa na Partynicach trwała do nocy - zobaczcie! Przez cały weekend - od piątku do niedzieli, na torze wyścigów konnych na wrocławskich Partynicach trwa czwarta edycja Festiwalu Pasibrzucha. Wstęp na imprezę jest bezpłatny a organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji. Festiwal to nie tylko food trucki i kraftowe piwa, ale również koncerty gwiazd. Podczas pierwszego dnia, kilkutysięczny tłum fanów rozgrzał do czerwoności Tede. Ależ to było szaleństwo! Mamy dla Was mnóstwo zdjęć – zobaczcie.

📢 Mecz Sparta Wrocław – Włókniarz Częstochowa tym razem bez deszczu. Znajdźcie się na zdjęciach Mecz Betardu Sparty Wrocław z Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa pierwotnie miał odbyć się w ubiegły piątek, ale z powodu obfitych opadów deszczu spotkanie zostało przełożone – pomimo tego, że na trybunach był komplet ponad 13 tysięcy widzów. W ten piątek Stadion Olimpijski ponownie wypełnił się do ostatniego miejsca, ale na szczęście tym razem aura nie sprawiła żużlowcom psikusa. Mecz rozpoczął się punktualnie o 20:30, a Betard Sparta pewnie pokonała Włókniarza 56:34. Znajdźcie się na zdjęciach naszego fotoreportera!

📢 Po 120-letniej willi na Karłowicach pozostały zgliszcza. Ruiny niszczeją w oczach! Sprawa nie jest zamknięta - śledztwo w toku Jeszcze kilka miesięcy temu przy ul. Kasprowicza 23 stała piękna, poniemiecka willa. Ponad 120-letni budynek to wyjątkowy zabytek na mapie stolicy Dolnego Śląska. Niestety, dziś znajdziemy po nim tylko niszczejące ruiny. Prokuratura wciąż nie postawiła zarzutów w sprawie wyburzenia obiektu.

📢 25 budynków we Wrocławiu docenionych w konkursie budowlanym. Kto dostanie nagrodę? Wśród nominowanych - taras Sky Tower! Ogólnopolski Konkurs Budowlany "Modernizacja Roku & Budowa XXI w." rusza z kolejną edycją. W 28 odsłonie nominowano aż 25 budynków. Zobacz, kto ma szansę na wygraną w galerii zdjęć. 📢 Plac Nowy Targ we Wrocławiu przed "betonozą". Kto pamięta? Kiedyś kwitł tu handel, teraz jest bardzo zielono. Zobaczcie zdjęcia! Plan Nowy Targ we Wrocławiu zmienił się nie do poznania. Handel na placu odbywał się jeszcze zanim to miejsce administracyjnie należało do Wrocławia, a więc w odległym średniowieczu. Przed II wojną światową stała na nim legendarna już fontanna Neptuna. W trakcie walk o Wrocław zbudowano pod placem obszerny schron, a już po włączeniu stolicy Dolnego Śląska do polskich granic można było kupić tu wszystko. Tak wyglądało to miejsce, zanim zostało zalane betonem, natomiast obecnie jest tu bardziej zielono niż kiedykolwiek!

📢 Otwarcie dolnośląskiego odcinka drogi S3 już wkrótce. Czesi przygotowują się na najazd aut z Polski. Kierowcy dostaną wysokie mandaty? Budowa drogi ekspresowa S3, okrzykniętej najpiękniejszą "eską" w Polsce, dobiega końca na Dolnym Śląsku. Jej przedłużeniem w Czechach ma być trasa z Lubawki, od granicy z Polską do Trutnova. I choć czeski odcinek na razie nie powstał, to nasi południowi sąsiedzi już przygotowują się na najazd kierowców z Polski.

📢 Koleje Dolnośląskie ruszyły do Świnoujścia! Pociąg Premium Nadmorski będzie woził pasażerów przez całe lato Szybki wypad nad Bałtyk, a może dwutygodniowy urlop? Niezależnie od planów i możliwości urlopowych, każdy chętny może wybrać się do Świnoujścia na pokładzie pociągu Kolei Dolnośląskich. To najszybsze połączenie kolejowe na tej trasie, przejazd trwa tylko 5 godzin i 13 minut!

📢 Takie są objawy raka przełyku. Groźny nowotwór rozwija się długo i po cichu Rak przełyku to groźny nowotwór, który rozwija się powoli i po cichu. Jego objawy są często niezauważalne, aż do osiągnięcia zaawansowanego stadium. Były minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro, jest jednym z tych, którzy toczy walkę z tą chorobą. Poznanie objawów raka przełyku może być kluczowe dla wczesnego wykrycia i zwiększenia szans na przeżycie. 📢 Mandaty na milion złotych! Ten dolnośląski fotoradar bije rekordy. To prawdziwy pogromca piratów drogowych Ten fotoradar to prawdziwy kosiarz mandatów i pogromca kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość, nawet nieznacznie. Przez niecałe trzy miesiące zarejestrował najwięcej naruszeń prędkości na Dolnym Śląsku. Więcej niż każde inne urządzenie przez pół roku! Kierowcy będą musieli zapłacić w sumie około miliona złotych mandatów!

📢 Grzyby w dolnośląskich lasach! Grzybiarze zachwyceni, bo jest wysyp kurek i borowików. Gdzie zbierać najlepsze okazy? Sezon grzybowy już się rozpoczął. Mimo, że mamy dopiero początek lata, na Dolnym Śląsku grzybów nie brakuje, a mieszkańcy regionu wciąż chwalą się swoimi zbiorami. Wśród najładniejszych okazów są borowiki szlachetne, kozaki oraz kurki. Gdzie zbierać grzyby? 📢 Najpiękniejsze dolnośląskie miasta i miasteczka. TOP 10! Kryją wiele zabytków i tajemnic. Musisz je odwiedzić w 2024 roku Położone w najdalszych częściach Dolnego Śląska zachwycają. Na liście nie znajdziecie Wrocławia, bo tym razem przygotowaliśmy dla Was zestawienie 10 mniej znanych, a urokliwych miejsc, które warto odwiedzić latem. Większość z nich uda się zwiedzić w jeden dzień! Na liście znajduje się stolica ceramiki, mekka filmowców na Dolnym Śląsku, miasto z obiektem wpisanym na listę UNESCO i kilka innych. Zobaczcie! Warto wybrać się tam w lipcowy weekend.

📢 Zgłoś swoje zwierzątko do akcji PUPIL ROKU. Jego zdjęcie może trafić na okładkę książki, a Ty możesz wygrać atrakcyjne nagrody Tworzymy wielką galerię zdjęć zwierzaków naszych Czytelników - zarówno tych miauczących, szczekających, jak i latających czy pełzających. Wszystkich tych, którzy w naszych domach i sercach zajmują wyjątkowe miejsca. Zwieńczeniem naszej akcji będzie wydanie albumu NASZE PUPILE. Na właścicieli zwierząt czekają m.in. nagrody finansowe i wyjazdy do SPA. 📢 Mieszkania za ułamek ceny. Najnowsze nieruchomości od komorników z Wrocławia. Licytacje na lato 2024 Latem we Wrocławiu odbędzie się kilka licytacji komorniczych nieruchomości, m.in. mieszkań i domów. Pod młotek pójdą za ułamek ceny. Szukasz mieszkania? Może warto się skusić. Sprawdź konkretne oferty i terminy licytacji komorniczych.

📢 Sensacyjne odkrycie na Dolnym Śląsku! Natrafili na zabytkową sztolnię podczas remontu drogi! To obiekt z XVIII wieku Sensacja w Boguszowie - Gorcach. Podczas wymiany nawierzchni jednej z dróg robotnicy natrafili na zagadkową studzienkę. Okazało się, że to wejście do sztolni z 1787 roku! Do środka wszedł doświadczony, wałbrzyski eksplorator Rafał Romanik, znany szerzej publiczności z kanału "Wyprawy Leona"! Zobaczcie zdjęcia i obejrzyjcie filmik z podziemi.

📢 Najmniejsze miasta na Dolnym Śląsku. Malownicze! 10 urokliwych miejscowości. Żyje tu zaledwie garstka ludzi Każdy wie, że największym miastem na Dolnym Śląsku jest Wrocław, ale czy wiecie, które miasta są najmniejsze? Postanowiliśmy Wam zaprezentować dziesięć najmniejszych na Dolnym Śląsku miejscowości. Poczynając od tego, które jest na miejscu dziesiątym, do tego, które jest najmniejsze. Przynajmniej kilka pozycji może Was zaskoczyć! Dane pochodzą z GUS - stan na początek 2023 roku. 📢 Te miasta na Dolnym Śląsku wymierają. Dlaczego ludzie nie chcą w nich mieszkać? W wielu miejscowościach na Dolnym Śląsku liczba mieszkańców z roku na rok spada. Są takie, które wyludniają się w szybkim tempie. Dlaczego nikt nie chce tam mieszkać? Na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego z roku 2011 oraz danych GUS z 2023 roku przygotowaliśmy ranking gmin na Dolnym Śląsku, które wyludniają się najszybciej. Sprawdź, przechodząc do galerii zdjęć.

📢 Miejsca grozy na Dolnym Śląsku. Nawiedzone rezydencje, domy, lokale i ich ponure historie O wielu z tych miejsc na Dolnym Śląsku krążą legendy, czasem od stuleci. Jest duch rycerza, który spadł z urwiska na zamku Chojnik, w Glince znajduje się pałac wisielców, a w poradzieckim szpitalu w Legnicy podobno wciąż słychać czyjeś głosy. Przedstawiamy wam listę najbardziej nawiedzonych obiektów na Dolnym Śląsku. Przekonajcie się sami, czy jest się czego bać. Na liście jest zamek Czocha, Dom Diabła, zamek Grodziec i Grodno, budynek dawnego Gestapo na Zakaczawiu oraz Pałac Samobójców. Wiele z tych miejsc jest otwartych dla zwiedzających. Inne wymagają specjalnego pozwolenia. Byliście w miejscach, które budzą dreszcze?