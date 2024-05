Przegląd prasy 29.05.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez! 29.05.2024”?

Prasówka 29.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez! 29.05.2024 Jazda na rowerze to zarówno jeden z ulubionych środków transportu w zakorkowanym w mieście, jak i jeden z ulubionych sportów Polaków. Tu jednak pojawia się konflikt na linii rowerzyści, kierowcy i piesi. Kto w tym sporze ma rację? Okazuje się, że jest to jeden ciekawszych tematów dla internautów, którzy tworzą MEMY i inne śmieszne obrazki o rowerzystach. Związek rowerzystów, kierowców i pieszych z przymrużeniem oka. Na pewno uśmiejecie się do łez! Zobaczcie najlepsze MEMY o rowerzystach.

📢 Najlepsze memy o motocyklistach. Zobacz, jak Internauci żartują z miłośników motocykli 29.05.2024 Oto najlepsze memy o motocyklistach. Dlaczego o nich przypominamy? Bo słoneczna, wiosenna pogoda zagościła na dobre, a wraz z nią na ulicach pojawili się oni - motocykliści. Wyciągnęli swoje maszyny z garaży, odkurzyli je i pojawili się na naszych drogach. Ich przejazdy w jednych budzą podziw, w innych respekt, a jeszcze w innych - zdenerwowanie. A jaki sposób w memach pokazywani są motocykliści? To zależy od tego, kto je tworzy. Zobacz naszą fotogalerię memów o motocyklistach.

📢 Stare zdjęcia Wrocławia. Tak stolica Dolnego Śląska wyglądała w roku 2000. Zaszły obłędne zmiany! Rok 2000 we Wrocławiu nie wydaje się być aż tak odległy. Przynajmniej do czasu jak nie zaczniecie oglądać tej galerii. To właśnie 24 lata temu z krajobrazu stolicy Dolnego Śląska zniknął hotel Panorama, a sedesowce aż wołały o remont. Inna była moda, inaczej wyglądały też poszczególne dzielnice Wrocławia - zresztą zobaczcie sami!

Prasówka 29.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najstarsze drzewo w Polsce. Cis Henryk rośnie na Dolnym Śląsku. Pamięta nawet... Chrzest Polski w 966 roku! Najstarsze drzewo w Polsce rośnie w Henrykowie Lubańskim na Dolnym Śląsku. Ten dostojny cis pamięta nawet... chrzest Polski w roku 966! Obecnie ten przepiękny okaz jest pod stałą kontrolą dendrologów. Więcej o cisie henrykowskim przeczytasz poniżej!

📢 Dolnośląskie miasta w których żyje się najlepiej. Potwierdzają nam to sami mieszkańcy! 15 dolnośląskich gmin w których mieszkało się najlepiej w 2023 roku. W zestawieniu znalazły się zarówno duże miasta jak i niewielkie gminy, które kuszą pięknymi widokami i błogim spokojem. Ranking „Gmina Dobra do Życia” został stworzony przez Serwis Samorządowy PAP. W skali kraju bezkonkurencyjny okazał się Kleszczów z woj. łódzkiego. Która z gmin zwyciężyła na Dolnym Śląsku? Przedstawiamy dane z pełnego raportu, który opublikowano już w 2024 roku. Kliknij w zdjęcie i sprawdź! 📢 Zakaczawie w obiektywie wrocławskiego fotografa. Mroczna i tajemnicza dzielnica Legnicy wygląda obłędnie Projekt dokumentalny “Dzielnica Cudów”, autorstwa wrocławskiego fotografa Amadeusza Świerka zdobył 2. miejsce w prestiżowym konkursie Grand Press Photo. Poruszające i pełne emocji zdjęcia przedstawiają mieszkańców Zakaczawia, słynnej dzielnicy Legnicy. Musisz je zobaczyć.

📢 Koniec XX wieku we Wrocławiu czyli miasto, które przeszło już do historii. Takiego Wrocławia już nie ma. Niesamowite, reporterskie zdjęcia Ostatni rok z jedynką z przodu we Wrocławiu. Po powodzi z 1997 roku, miasto powoli stawało na nogi. W 1999 roku życie toczyło się już względnie normalnie, choć gdy dziś spoglądamy na fantastyczne, reporterskie zdjęcia Andrzeja Łuca, trudno porównać tamten Wrocław z obecnym. Zapraszamy na wyjątkową podróż w czasie. W galerii zdjęć znajdziecie charakterystyczne miejsca, wydarzenia i a także znanych wrocławian i przyjezdnych. 📢 Tanie mieszkania na sprzedaż we Wrocławiu. Do kupienia prosto od miasta. Za ułamek ceny, ale bez remontu ani rusz Kolejne mieszkania komunalne odzyskane przez Gminę Wrocław trafiły na rynek nieruchomości i zostały wystawione na sprzedaż. Ich ceny są mocno konkurencyjne, dodatkowym atutem jest świetna lokalizacja, często ścisłe centrum Wrocławia. Większość lokali jest niestety w złym stanie. Przed przeprowadzką trzeba je będzie wyremontować. Zobaczcie nieruchomości wystawione na sprzedaż!

📢 Wnętrza domu Andrzeja Piasecznego. Tak mieszka na wsi znany piosenkarz [29.05.2024] Andrzej Piaseczny, znany również jako Piasek, jest postacią nieodłącznie związaną z polską sceną muzyczną. Jego kariera obfituje w przeboje, które zdobyły serca milionów Polaków. Artysta wybrał życie w zaciszu natury, w przepięknej drewnianej willi położonej w malowniczych Górach Świętokrzyskich. 📢 Te osoby nie powinny jeść truskawek. Oni powinni uważać - z tymi schorzeniami lepiej omijać truskawki [29.05.2024] Truskawki to jedne z najpopularniejszych owoców w Polsce. Spożywamy je surowo, a także dodajemy je do koktajli i lodów i robimy z nimi pyszne ciasta. Niektórzy nie powinni jednak jeść truskawek, bo przy niektórych schorzeniachmogą źle wpływać na organizm. Zobacz, kto powinien omijać truskawki. 📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu [29.05.2024] Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej.

📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku [29.05.2024] Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy.

📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki [29.05.2024] Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Karol Okrasa i jego żona - zdjęcia. Taka jest Monika Okrasa, miłość życia popularnego kucharza [29.05.2024] Karol Okrasa, znany mistrz sztuki kulinarnej, to także szczęśliwy mąż i ojciec. Swoją żonę poznał jeszcze w szkole średniej. Są nierozłączni od prawie 20 lat. Jak wygląda i czym się zajmuje Monika Okrasa, ukochana gwiazdy polskiego świata kulinarnego? Zobacz w naszej galerii. 📢 Zobacz najdroższy dom na sprzedaż w Polsce. Dom marzeń zlokalizowany jest w podwarszawskich Łomiankach [29.05.2024] Dom marzeń znajduje się w podwarszawskich Łomiankach. Przyszły właściciel będzie musiał posiadać pokaźne zasoby finansowe, gdyż cena tej nieruchomości wynosi aż 30 milionów złotych. Z basenem i prywatnym SPA, jest to najdroższy dom dostępny obecnie na Otodom.pl w Polsce (stan na 26 maja 2024 roku). Zobacz, jak ta wyjątkowa posiadłość wygląda na zdjęciach.

📢 Oto pierwszy mąż Agnieszki Chylińskiej. Zobaczcie, jak dziś wygląda i czym się zajmuje [29.05.2024] Agnieszka Chylińska to aktualnie jedna z najbardziej popularnych polskich wokalistek. Nie wszyscy wiedzą, że jej pierwszym mężem był Krzysztof Krysiak, wówczas menedżer działu marketingu w "Sony Music". Zobaczcie, jak dziś wygląda i czym się zajmuje mężczyzna, który mężem Agnieszki Chylińskiej był zaledwie przez 16 miesięcy.

📢 Andrzej Gołota wychował dwójkę dzieci. Tak wyglądają Alexandra i Andrzej junior. Córka poszła w ślady mamy [29.05.2024] Andrzej Gołota wraz z żoną Mariolą wychowali dwójkę dzieci. Starsza córka Alexandra wybrała karierę mamy, syn zajmuje się finansami. Czy jest podobny do taty? Zobaczcie zdjęcia dzieci Andrzeja Gołoty. Tak mieszka w Chicago słynny bokser na sportowej emeryturze. 📢 Emerytury w czerwcu 2024 - terminy wypłat. Mamy wyliczenia po waloryzacji i daty wypłat [29.05.2024] Wkrótce rozpoczną się wypłaty emerytur czerwcowych. Jakie będą wypłaty? Niektórzy dostaną pieniądze szybciej, niż w podstawowym terminie. Zobacz, kiedy pieniądze trafią na konto i jakie będą wypłaty.

📢 Joanna Liszowska - tak teraz wygląda. Aktorka pokazała teraz zdjęcia bez makijażu [29.05.2024] Joanna Liszowska, polska aktorka, piosenkarka i prezenterka telewizyjna, opublikowała na Instagramie zdjęcie bez makijażu. - Love yourself... I do... 40+ ktoś coś? I przytyła... I co?? A wciąż cieszy się życiem - napisała w opisie zdjęcia. Jak teraz wygląda Joanna Liszowska? Ile ma lat? Zobacz w naszej galerii, jak się zmieniła! 📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru 28.05.2024 Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule.

📢 Prawie 140-letnia czynszówka przy Mierniczej we Wrocławiu odnowiona. Wygląda olśniewająco! Już nie zagra w filmie Spielberga? Przy ulicy Mierniczej, najbardziej "filmowej" w całym Wrocławiu, odnowiono kolejną kamienicę. Teraz nie przypomina starej i zaniedbanej czynszówki, a budynek wręcz luksusowy! Renowacja obejmowała m.in. odnowienie tynków, elewacji i ozdób oraz ocieplenie mieszkań i klatki schodowej. Zobacz ją na zewnątrz i w środku! 📢 To są mocne HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie naprawdę to napisali! Dzieci i młodzież sięga do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 Oto Matteo Bocelli - syn Andrei Bocelliego. Przystojny Włoch jest muzykiem i modelem Matteo Bocelli to syn najsłynniejszego na świecie śpiewaka Andrei Bocelliego. Przystojny Włoch poszedł w ślady ojca i również rozwija karierę muzyczną. Razem nagrywają i koncertują. Pracuje także jako model. Zobacz jego prywatne zdjęcia - oto jak mieszka i żyje na co dzień Matteo Bocelli. 📢 Tak wygląda nowa narzeczona Marcina Hakiela - zdjęcia. Para spodziewa się dziecka! Utytułowany tancerz Marcin Hakiel oraz jego narzeczona Dominika Serowska to jedna z popularniejszych par w mediach społecznościowych. Hakiel, po rozwodzie z Kasią Cichopek, chętnie dzieli się swoim życiem, udowadnia, że jest szczęśliwy i dobrze się bawi. Marcin Hakiel z partnerką Dominiką ogłosili, że spodziewają się dziecka. O jego nowej miłości internauci piszą: "Klasa sama w sobie. Czysta natura. Piękna kobieta". Sami zobaczcie! Zdjęcia Dominiki pokazujemy w naszej galerii.

📢 Monika Olejnik i jej niebanalny styl - zdjęcia. Takich stylizacji pozazdroszczą nawet dziewczyny 20+ Monika Olejnik, znana dziennikarka radiowa, telewizyjna i prasowa, od lat inspiruje stylem. Jest na bieżąco z trendami, nie boi się odważnych kolorów i ich oryginalnych połączeń. Kreacje wieczorowe, w których się pokazuje, zwykle robią furorę. Podobnie jak dodatki - buty i torebki. Na co dzień Monika Olejnik lubi luźne stylizacje, prezentuje modę miejską, czasem sportową. Zobaczcie, jak się ubiera jedna z najpopularniejszych gwiazd telewizji. Zdjęcia pokazujemy w galerii. 📢 Chojnowski handlarz bronią i narkotykami zatrzymany przez policję. W jego domu policjanci znaleźli prawdziwy arsenał Sceny rodem z filmu sensacyjnego rozegrały się w Chojnowie (na Dolnym Śląsku). Policja weszła do domu handlarza bronią i narkotyków. Znaleźli pistolety, strzelby, amunicję i metamfetaminę. Teraz grozi mu nawet 12 lat więzienia.

📢 Z Wrocławia nad morze. Sprawdziliśmy koszt dojazdu nad Bałtyk pociągiem, autem i autobusem. Takie są ceny! Przed nami długi weekend, wielkimi krokami zbliżają się wakacje. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie środków transportu, którymi można dojechać do najpopularniejszych nadmorskich miejscowości. Pod uwagę wzięliśmy: cenę, czas i komfort podróży. Zobaczcie! 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 28.05.24 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Kształtna Georgina Rodriguez na odważnych kadrach. Partnerka Cristiano Ronaldo wygląda bardzo zmysłowo! Przytyła? Zdjęcia 28.05.2024 Piękna Georgina Rodriguez zamieściła ostatnio na swoim profilu film, na którym pokazała, jak jej ukochany świętował swoje 37. urodziny. Georgina Rodriguez ZDJĘCIA

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 28.05.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Produkty znikają z marketów Lidl, Biedronka, Auchan. GIS ostrzega: tej mąki nie kupujcie! To wycofane produkty GIS ostrzega! Kolejne produkty znikają z półek w sklepach i supermarketach. Pestycydy w pieprzu, niebezpieczna dla alergików soja w chipsach, plastik w mięsie. Z obrotu wycofano też popularne mleko, a ostatnio kolejną mąkę. Sprawdź, czy nie masz ich w swojej kuchni. To najnowsza lista produktów wycofanych ostatnio (marzec, kwiecień, maj 2024) przez sanepid.

📢 Praca sezonowa za granicą. Można zarobić nawet 5 tys. euro! Kogo szukają pracodawcy? Praca sezonowa za granicą. Niemcy, Norwegia czy Wielka Brytania? Do jakiego kraju najlepiej wyjechać na kilka miesięcy, aby zarobić dobre pieniądze? Polacy wyjeżdżają najczęściej wahadłowo w okresie marzec-grudzień. Pracują na obczyźnie kilka miesięcy, a potem wracają do domu. Na jakie zarobki mogą liczyć? W niektórych zawodach pensje sięgają ponad 5 tys. euro!

📢 Pieseł nie żyje. Najbardziej znany pies w internecie bawił nas przez lata! Zobaczcie najlepsze MEMY W piątek (24 maja) świat obiegła smutna informacja o śmierci Kabosu, psa rasy shiba. Psa wyjątkowego, któremu popularność przyniosło jedno zdjęcie i setki tysięcy memów stworzonych przez internautów z całego świata. Zobaczcie najlepsze memy z piesełem w roli głównej w naszej galerii zdjęć.

📢 Koszykarze Śląska zagrają o brązowy medal. Tak kibice wspierali WKS w Hali Orbita (ZDJĘCIA) Koszykarze Śląska Wrocław w czwartym półfinale Orlen Basket Ligi przegrali z Treflem Sopot 77:81 i w całej serii przegrali 1-3. To oznacza, że WKS powalczy o brązowy medal z PGE Spójnią Stargard. „Trójkolorowi” przez cztery kwarty mogli liczyć na głośny doping 2,5 tys. widzów w Hali Orbita. Wspieraliście zawodników Śląska? Znajdźcie się na zdjęciach naszego fotoreportera! 📢 Trwa rozbudowa "najładniejszej" galerii handlowej we Wrocławiu. Będzie wyglądać równie imponująco. Jakie sklepy się tam otworzą? Galeria handlowa Swoja Olimpia to zeszłoroczny laureat konkursu "Piękny Wrocław", w którym jury wyróżnia m.in. najładniejsze i najbardziej użyteczne budynki powstające w stolicy Dolnego Śląska. Obiekt został doceniony za zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności i niestandardową elewację. Teraz trwa jego rozbudowa, a już wkrótce przyjedziemy tu tramwajem!

📢 Śmiertelny wypadek na autostradzie A4. Trasa jest całkowicie zablokowana! Utrudnienia mogą potrwać do późnej nocy Wypadek na autostradzie A4 całkowicie zablokował trasę w kierunku zachodniej granicy. Zderzyły się tam 4 pojazdy, jedna osoba nie żyje. O szczegółach przeczytacie poniżej. 📢 Oszukali skarbówkę, sprawa trafiła do prokuratury. Na liście podejrzanych znalazł się ten mężczyzna. Wiecie, jak się nazywa? Wrocławscy śledczy prowadzą sprawę oszustw podatkowych. Podejrzanych w niej jest kilka osób, w tym mężczyzna ze zdjęcia. Jeśli wiecie, kim on jest, skontaktujcie się z policją!

📢 Dolnośląscy policjanci uratowali dwie osierocone sarenki. Ich mama zginęła pod kołami samochodu W ubiegły weekend (18 maja) złotoryjscy policjanci otrzymali wezwanie na miejsce kolizji samochodu osobowego z sarną. Zwierzę, niestety, nie przeżyło zderzenia z autem, za to natychmiastowej pomocy potrzebowały dwa małe koźlęta, które straciły mamę.

📢 Tak kiedyś wyglądał Trójkąt we Wrocławiu. Tramwaje jeździły po ul. Kościuszki, był też CPN i WPO Alba. Zobaczcie zdjęcia! Na Trójkącie znajduje się wiele charakterystycznych punktów Wrocławia. Dawny szpital im. Marciniaka czy najsłynniejsza filmowa ulica miasta - Miernicza. Wiele budynków, które tu stały, już nie istnieje. Przy ul. Traugutta działała stacja CPN, a skrzyżowanie z Krakowską zdobiła widowiskowa kamienica. Jak kiedyś wyglądała popularna część Przedmieścia Oławskiego? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w galerii. 📢 Kaczki podgorzałki już pływają po Stawach Milickich! Naukowcy z Wrocławia ratują zagrożony gatunek. Zobaczcie film i zdjęcia Kaczka podgorzałka, według polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, jest gatunkiem narażonym na wyginięcie. Uniwersytet Wrocławski, ZOO Wrocław oraz Spółka Stawy Milickie S.A. wspólnie odbudowują jej populację, hodując te ptaki, a potem wypuszczając na wolność. Zobaczcie nagranie!

📢 Zarobki w MPK Wrocław. Spółka poszukuje 100 kierowców i motorniczych. Oferty pracy są także dla dyspozytorów i techników w zajezdniach Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji we Wrocławiu rekrutuje! Na kandydatów czeka 100 miejsc na stanowiskach: motorniczy lub kierowca autobusu oraz innych, m.in. "dyspozytor mocy w Dziale Torów i Sieci”. Sprawdziliśmy, jakie warunki są wymagane i ile można zarobić. 📢 Potężny korek na S8 pod Wrocławiem. Bus zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba jest ranna Wielkie utrudnienia czekają kierowców jadących drogą S8 w kierunku Wrocławia. Na wysokości Bukowiny (gmina Długołęka) doszło do wypadku - samochód ciężarowy zderzył się z busem. Jedna osoba została ranna. Korek w kierunku Wrocławia cały czas rośnie.

📢 Te aktorki są typowane do roli Yennefer z Wiedźmina przez fanów i nie tylko. Zgadzasz się z tą listą? Są też Polki wśród kandydatek Wybór aktorów do serialu Wiedźmin Netflix wywołał ogromne kontrowersje,a w ich centrum znalazła się m.in. postać czarodziejki Yennefer, którą zagrała Anya Chalotra. Które aktorki nadają się natomiast do tej roli w Wiedźminie według samych fanów i byłyby odpowiednie, jako ekranowa Yennefer ? Sprawdź propozycje.

📢 Jan Błachowicz i 15 tys. kibiców na meczu Panthers Wrocław. Mamy dużo zdjęć z trybun 15 tys. ludzi oglądało zwycięstwo futbolistów Panthers Wrocław z Berlin Thunder 49:39 na inaugurację prestiżowych rozgrywek European League of Football na Tarczyński Arena. Spotkanie - rzutem monetą - zaczął były mistrz UFC Jan Błachowicz. Byłeś na meczu? Znajdź się na zdjęciach? 📢 Wyłączenia prądu i wody przed długim weekendem. Pod tymi adresami możecie spodziewać się przerw w dostawach! Już w najbliższy czwartek (30 maja) rozpocznie się kolejny długi weekend. Z tego powodu dostawcy energii elektrycznej oraz bieżącej wody będą musieli skumulować prace remontowe we Wrocławiu. Oznacza to kolejne wyłączenia. Kto musi szykować się na utrudnienia? 📢 Uwaga! 5000 złotych za złamanie ciszy nocnej. Tego mieszkańcom bloku robić nie wolno! Balkon na cenzurowanym Cisza nocna - to "zjawisko" dobrze znane mieszkańcom bloków. Obowiązuje od godz. 22 do 6 rano. Do ciszy nocnej warto się stosować, w przeciwnym wypadku możemy "dostać po kieszeni". Kara finansowa może być naprawdę dotkliwa. Przeczytajcie, czego jeszcze nie wolno robić mieszkańcom bloków.

📢 Koalicja Obywatelska zaprezentowała kandydatów do europarlamentu. „Musimy odeprzeć siły prorosyjskie w Europie” W poniedziałek (27 maja) Koalicja Obywatelska zaprezentowała swoich kandydatów do Europarlamentu. Ci zaprezentowali swoje plany na najbliższą kadencję i obszary, jakimi będą chcieli się zająć. Wybory już 9 czerwca.

📢 Tor Formuły 1 we Wrocławiu? Koncern LG chciał stworzyć trasę w centrum miasta. Mija 14 lat od ogłoszenia konkursu Bolid Formuły 1 na moście Grunwaldzkim lub pod Galerią Dominikańską? W 2009 roku tysiące wrocławian widziało te obrazki oczami wyobraźni, lecz nie tylko. Wszystko za sprawą koncernu LG Electronics, który był partnerem technologicznym najpopularniejszych wyścigów świata i zorganizował konkurs na tor wyścigowy w jednym z polskich miast. 14 lat po zapowiedzi z toru zostały tylko grafiki koncepcyjne i wspomnienia.

📢 Dym nad wrocławskim osiedlem! Palił się samochód w garażu podziemnym. To elektryk? W niedzielne popołudnie (26 maja) mieszkańcy Promenad Wrocławskich przy ul. Słonimskiego zauważyli dym wydobywający się z garażu podziemnego jednego z bloków. Na miejsce wezwano 8 zastępów straży pożarnej.

📢 Nocny pożar postawił mieszkańców zachodniej części Wrocławia na równe nogi! Na nagraniu widać kłęby ciemnego dymu Niespokojna noc dla mieszkańców jednego z zachodnich osiedli Wrocławia. Przed godz. 2 wybuchł pożar. Ogień postawił wrocławian na równe nogi. Niektórzy z nich słyszeli huk strzelających opon. Na miejsce wezwano służby. 📢 Aquapark Wrocław zapłacił Śląskowi 4,5 mln złotych, a radni Jacka Sutryka zarobili tu kilkadziesiąt tysięcy złotych Po milionie złotych w 2019 i 2020 roku. 1,3 miliona w sezonie 2022/23. To kwoty, które Aquapark Wrocław płacił Śląskowi Wrocław za usługi marketingowe. "Początkowo umowy opiewają na loże na Trybunie C, w późniejszych latach następuje zmiana na loże na Trybunie A" - informuje Tomasz Darłak, osiedlowy radny z Psiego Pola, który podjął się kontroli miejskich spółek. Jego działania ujawniły również zarobki radnych miejskich z ramienia Jacka Sutryka. Zarabiali nawet 70 tys. złotych rocznie.

📢 Średniowieczny klasztor cysterek w Górnych Łużycach. Działa nieprzerwanie od setek lat Najstarszy klasztor w Niemczech to imponujący kompleks, który warto odwiedzić po drodze do Zittau czy Budziszyna. Opactwo cysterek działa nieprzerwanie od 789 roku i wciąż przyjmuje nowe zakonnice. Ich celem jest dawanie wytchnienia ludziom w trudnych czasach. Zobaczcie, jak wygląda cały kompleks. 📢 Kibice na fecie Śląska Wrocław w Rynku. Śpiewy, race i tańce Exposito. Więcej ZDJĘĆ Kilka tysięcy kibiców Śląska Wrocław przyszło w niedzielę popołudniu na wrocławski Rynek by fetować z piłkarzami wicemistrzostwo Polski. 📢 Pociąg Kolei Dolnośląskich, także w tym roku pojedzie nad morze. Będzie jeszcze szybciej i... drożej Koleje Dolnośląskie w tym roku, na wakacje mają w planach ponownie uruchomienie pociągu KD Nadmorski. Ten zabierze mieszkańców Wrocławia, Legnicy i całego regionu do Międzyzdrojów czy Świnoujścia. W tym roku podróżnych czekają jednak zmiany.

📢 Komplet widzów na Stadionie Olimpijskim oklaskiwał zwycięstwo Sparty nad Stalą Gorzów (ZDJĘCIA) To już tradycja, że podczas meczu żużlowców Betardu Sparty Stadion Olimpijski wypełnia się do ostatniego miejsca. W niedzielę wrocławianie w obecności ponad 13,5 tys. widzów rozbił ebut.pl Stal Gorzów 56:34. Wspieraliście żużlowców WTS-u na trybunach? Znajdźcie się na zdjęciach! 📢 Feta, zabawa, śpiewy i tłumy kibiców! Piłkarze Śląska Wrocław gorąco powitani w Rynku po zdobyciu wicemistrzostwa Polski "WKS! WKS! WKS!" - przy tych i innych okrzykach zjawili się piłkarze i trenerzy Śląska Wrocław na placu Gołębim wrocławskiego Rynku. Gromkimi oklaskami byli odprowadzani aż spod stadionu przy ul. Oporowskiej. Trwa zabawa, zawodnicy prezentują medale, a każdy z nich otrzymał swoje pięć minut chwały. Przyszliście na Rynek? Szukajcie się na zdjęciach! 📢 Odwiedziłeś już "Gastro Miasto" we Wrocławiu? To ostatnia szansa by tam zajrzeć. Koniecznie sprawdź, co można kupić We Wrocławiu trwa długo wyczekiwany weekend z "Gastro Miasto", podczas którego spróbujecie pysznych dań i napojów z całego świata. W tym roku pojawiło się także mnóstwo stoisk z winem oraz kilka dodatkowych atrakcji. To już ostatni dzień by tam zajrzeć.

📢 Twoje osiedle we Wrocławiu również było kiedyś wsią! Kiedy przyłączono te tereny do miasta? Pomoże w tym stara mapa Wrocław ostatni raz zmieniał swoje granice ponad 50 lat temu, bo w 1973 roku. Ostatnie wioski przekształcane w osiedla pamiętają więc już tylko nieco starsi wrocławianie. Na mapie miasta można jednak znaleźć osiedla, które jeszcze niecałe 70 lat temu były malutkimi wioskami, a dziś znajduje się tam cała masa inwestycji mieszkaniowych i nowoczesnych dróg. Kiedy wioski dzisiejszego Szczepina, Ołbina, Przedmieścia Oławskiego czy Gaju, stały się osiedlami? Sprawdź!

📢 Na dworzec Świebodzki wrócą pociągi. A co z ważnym przejściem dla pieszych i rowerzystów? Jest petycja Tysiące wrocławian nie dowierza, że pociągi faktycznie mogą wrócić na dworzec Świebodzki. Wstępne plany na rewitalizację linii kolejowych 274, 275 i 757 są już niemal gotowe. Właśnie odbyły się konsultacje społeczne, w których mieszkańcy Wrocławia i potencjalni pasażerowie mogli wyrazić swoją opinię. Najczęściej poruszanym tematem był łącznik ul. Góralskiej z ul. Tęczową, który jest sprawdzonym skrótem dla pieszych i rowerzystów. Co się z nim stanie?

📢 Tu kiedyś produkowano dolnośląską celulozę. Dziś to miejsce dla turystów kochających wrażenia. Zobacz zdjęcia z wnętrz ruin "Celsłomu" Fabryka celulozy z 1911 roku, po wojnie nazwana "Celsłom", dziś stanowi tylko wspomnienie dawnej świetności. Jednak miejsce to fascynuje fanów urbexu. Odważylibyście się wejść? Najpierw obejrzyjcie zdjęcia. 📢 Kibice Śląska w Częstochowie, także na sektorach Rakowa (ZDJĘCIA) Raków Częstochowa - Śląsk Wrocław. Kilkuset kibiców Śląska Wrocław dopingowało swoich kibiców w Częstochowie podczas wygranego 2:1 meczu z Rakowem. Co ciekawe - nie siedzieli tylko na sektorze gości, ale także wśród fanów miejscowych. 📢 Sprzęt ogrodniczy i do warsztatu prosto od wojska. Niedługo duża wyprzedaż Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu 29 maja we Wrocławiu odbędzie się duży przetarg organizowany przez Agencję Mienia Wojskowego. Do kupienia będzie m.in. dobrej jakości sprzęt do warsztatu i ogrodu. W sam raz na tegoroczny sezon. Co i za ile będzie można kupić od AMW? Zobacz zdjęcia i ceny w galerii.

📢 Mniej i bardziej znane atrakcje Kotliny Jeleniogórskiej. Pałace, park i... bociany! Kotlina Jeleniogórska to zachwycający region, który kusi nie tylko pięknymi pałacami, ale i bajkowymi widokami. Znajdziemy tu dawne rezydencje na wodzie, panoramę Karkonoszy oraz malutkie wioski zaklęte w czasie. Jesteście ciekawi, jakie znane i mniej znane atrakcje warto zobaczyć w okolicy? Te szczególnie polecamy!

📢 Pogrzeb Jana A.P. Kaczmarka w Krakowie. Wybitny kompozytor, laureat Oscara, spoczął na Cmentarzu Rakowickim w Alei Zasłużonych W sobotę w samo południe w krakowskim kościele Piotra i Pawła rozpoczęła się msza pogrzebowa Jana A.P. Kaczmarka - wybitnego polskiego kompozytora, laureata Oscara za muzykę do "Marzyciela", twórcy festiwalu Transatlantyk. Uroczystość ma charakter państwowy. Jan A. P. Kaczmarek spocznie na Cmentarzu Rakowickim w Alei Zasłużonych. 📢 Śląsk pokonał Trefl i wciąż jest w grze o tytuł! Tak kibicowaliście w Hali Stulecia (ZDJĘCIA) Koszykarze Śląska Wrocław w trzecim półfinale Orlen Basket Ligi pokonali Trefla Sopot 76:70 i w serii o awans do finału przegrywają już tylko 1-2. Czwarty mecz w poniedziałek o godz. 20 w Hali Orbita. Wspieraliście w sobotę „Trójkolorowych” na trybunach Hali Stulecia? Znajdźcie się na zdjęciach!

📢 Burze i wichury nad Wrocławiem. W Mietkowie spadł grad! Pogoda zepsuła się w kilkanaście minut W sobotę (25 maja) do godziny 14 mieszkańcy Wrocławia i okolic mogli delektować się fantastyczną pogodą. Temperatura w cieniu osiągała 24 stopnie, więc można było wybrać się nad wodę, na rower lub dłuższy spacer. Pogoda jednak spłatała nam figla. W kilkanaście minut niebo zrobiło się ciemna, a wokół stolicy Dolnego Śląska grzmi. W Mietkowie spadł taki grad, że strach było jechać autem. Wszędzie pomruki i błyski. Zobacz! 📢 Bulgocząca woda w fosie miejskiej we Wrocławiu. Przyciąga wzrok spacerowiczów. Co to naprawdę jest? W okolicy Promenady Staromiejskiej i placu Orląt Lwowskich we Wrocławiu można zaobserwować tajemnicze bąble, na powierzchni wody. Spacerujący przez kładkę wrocławianie robią temu zjawisku zdjęcia, obawiając się o duże zanieczyszczenie naszej fosy. Czy to ulatniający się gaz? A może to jakaś chemiczna substancja? Znamy odpowiedź!

📢 Sauna i balia na szczycie wzgórza, z widokiem na Wrocław. Można przyjść nawet nocą. Niesamowite przeżycie! Zatrzymują się w różnych miejscowościach i stawiają SPA na wolnym powietrzu. Można z niego korzystać 24 godziny na dobę. Oto jak wygląda weekend z "Nagrzani Odjechane SPA" w miejscowości, z której doskonale widać Wrocław. Tu są najczęściej! Nocna panorama zapiera dech w piersiach, szczególnie, gdy można ją podziwiać, relaksując się w balii. 📢 Zapomniane miejsca na Dolnym Śląsku. Dawniej popularne atrakcję turystyczne, dziś mało kto o nich pamięta Dolny Śląsk to piękny region pełen nieodkrytych historycznych skarbów. Choć wiele z nich zostało zapomnianych i opuszczonych, wciąż czekają na odkrycie przez miłośników historii i turystów. Przedstawiamy kilka miejsc, które urzekają swoją unikalnością i tajemniczym urokiem. Odkryj zapomniane atrakcje Dolnego Śląska i zanurz się w ich niezwykłej atmosferze.

📢 Zabytkowy klasztor z XVIII wieku na sprzedaż. Dawna siedziba karmelitów pełniła też funkcję koszar Zabytkowy klasztor z XVIII wieku wystawiono na sprzedaż w Wołowie. Na co można przeznaczyć historyczny, zabytkowy obiekt? Przeczytaj o szczegółach oferty i zobacz zdjęcia. 📢 Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki budują dom – zdjęcia. Zobacz prywatne chwile tancerki i producenta Tancerka i aktorka Edyta Herbuś z producentem filmowym Piotrem Bukowieckim po ośmiu latach związku wiją wspólne gniazdko. Budowa ich domu idzie pełną parą. Herbuś i Bukowiecki wychowują wspólnie trójkę dzieci Bukowieckiego z poprzednich związków. Zobacz, jak żyje para. 📢 Kobieca Twarz Dolnego Śląska 2024. Poznajcie laureatki wybrane głosami czytelników Gazety Wrocławskiej Forum Kobiecości we Wrocławiu za nami. Była to dla nas okazja do spotkania z absolutnie niezwykłymi paniami, laureatkami naszej akcji "Kobieca Twarz Dolnego Śląska". Na miejscu na laureatki czekał cały szereg atrakcji, w tym sesja zdjęciowa. Poznajcie jej efekty!

📢 Dzień Matki 2024. Internauci już świętują i zamiast laurek tworzą MEMY Dzień Matki to święto, którego nie można przegapić. Od lat (w Polsce), zawsze 26. maja, kupujemy mamom kwiaty i słodkości. Internauci postanowili potraktować to święto z przymrużeniem oka. W sieci pojawiło się mnóstwo memów stworzonych z myślą o mamach i Dniu Matki. Wybraliśmy najzabawniejsze. Zobaczcie! 📢 Dworzec Świebodzki w środku! Te zdjęcia to unikaty! Podróżni korzystali z restauracji, a bilety kupowali w przestronnym holu Dworzec Świebodzki we Wrocławiu to jeden z najstarszych dworców kolejowych w mieście. Wzniesiono go w drugiej połowie XIX wieku, a w swojej historii miał różne funkcje. Poza obsługą połączeń pasażerskich i towarowych służył też jako targowisko, a obecnie mieści się tam strefa gastronomiczna. Pociągi nie wyjeżdżają stąd od ponad 30 lat, ale dzięki tym zdjęciom przeniesiecie się w czasie!

📢 Będzie ciąg dalszy obwodnicy śródmiejskiej we Wrocławiu? Są wstępne terminy i wizualizacje tzw. Alei Północnej Ostatni fragment, który finalnie nie zamknie ringu śródmiejskiej obwodnicy Wrocławia, to tzw. Aleja Północna. Połączy ona ul. Żmigrodzką z ul. Krzywoustego przy CH Korona. Im bliżej końca projektowania trasy, tym więcej szczegółów. Urzędnicy pokazali pierwszą wizualizację, znamy też wstępną datę startu budowy. 📢 Wrocław w roku 2004. Najpiękniejsze to wtedy nasze miasto raczej nie było. Dominowała... szarość Rok 2004 nie wydaje się wcale aż tak odległy. Tymczasem minęły już dwie dekady, a to szmat czasu. Jego upływ najlepiej widać na starych fotografiach, a tych w archiwach Gazety Wrocławskiej mamy całkiem sporo. Dziś cofamy się dokładnie o 20 lat. Dla stolicy Dolnego Śląska i całej Polski był to czas wyjątkowy. W końcu wchodziliśmy wtedy do Unii Europejskiej, tymczasem Wrocławiowi daleko było do wizytówki za jaką możemy uważać go dziś.

📢 To jedna z piękniejszych plaż na Dolnym Śląsku. Polskie Hawaje zaledwie godzinę drogi z Wrocławia Polskie Hawaje - takim mianem niektórzy określają jedną z plaż w podlegnickich Kunicach. Znajduje się ona na terenie ośrodka wypoczynkowego Skibińscy. Obiekt już kilka tygodni temu rozpoczął nowy sezon, ale wraz z nadejściem słonecznego weekendu postanowiliśmy tam zajrzeć. Znajdziemy tu plażę ze złotym piaskiem, charakterystyczne, słomiane parasole, pyszną rybę i sporą strefę dla dzieci. W upalny, letni dzień ściągają tu ludzie z całego Dolnego Śląska. Plaże znajduje się mniej niż godzinę jazy z Wrocławia. 📢 Wrocławskie firmy szukają pracowników. Zatrudniają od zaraz. Dostaniesz umowę o pracę i dobre pieniądze. To aktualne oferty Szukasz pracy? Dobrze trafiłeś! Wrocławskie firmy potrzebują pracowników. Fachowcom oferują umowy i wysokie wynagrodzenie. Zebraliśmy dla Was aktualne oferty pracy z Wrocławia z zarobkami powyżej 5 tys. złotych "na rękę". Zobaczcie, gdzie teraz rekrutują!

📢 Pochód Juwenaliowy 2024 we Wrocławiu. Studenci w fikuśnych strojach przeszli przez miasto. Przed nami dwa dni szalonych imprez Od środy (22 maja) odbywa się we Wrocławiu największe wydarzenie studenckie. Juwenalia 2024 pod hasłem "#WrocławRazem" zostały oficjalnie rozpoczęte pochodem, w którym wzięło udział ponad 1000 studentów. Część z nich była przebrana w postacie znane z popkultury. Nad głowami maszerujących można było zobaczyć zabawne banery, jak np. "Inżynieria środowiska, mniej smogu, więcej piwska". Zobaczcie pochód na naszych zdjęciach! 📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

📢 Miasto zakopane w dolnośląskim lesie. Mroczny labirynt korytarzy, jak z horroru! Lepiej się tu nie zgubić... Podziemne schrony, wojskowe bunkry i tunele - tych na Dolnym Śląsku nie brakuje. Wiele podziemnych konstrukcji zostawili po sobie Niemcy i Armia Radziecka. Jeśli lubicie wycieczki z dreszczykiem i jesteście miłośnikami historii, koniecznie odwiedźcie Przemkowski Park Krajobrazowy. W lasach pod Wilkocinem znajdziecie opuszczone wojskowe bunkry połączone kilometrami korytarzy. To podziemne miasto przyprawia o ciarki. Zobaczcie zdjęcia z wewnątrz! 📢 Jak oni się zmienili! Piosenkarze i piosenkarki w latach 90. a dziś. Niektórych trudno rozpoznać! Lata 90. w polskiej muzyce rozrywkowej to czas takich gwiazd, jak Andrzej Piaseczny, Edyta Górniak, Kayah, Edyta Bartosiewicz czy Agnieszka Chylińska. W tym czasie powstało także mnóstwo hitów, a single, wypuszczane na rynek były mocno inspirowane światową muzyką. Sprawdzamy, jak bardzo zmieniły się znane gwiazdy i jak wyglądały w latach 90. Zobaczcie!

📢 Budynki szpitala im. Marciniaka we Wrocławiu do rozbiórki? Jest wniosek inwestora o "modernizację" obiektu. Tak wygląda dawna Betania Inwestor złożył wniosek o pozwolenie na rozbiórkę budynków położonych na terenie dawnego Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu - informuje tygodnik "Property Insider. To w związku z planowaną "rewaloryzacją". Obiekt jest kompleksem szpitalnym, którego pierwsze wzmianki datuje się na rok 1852.