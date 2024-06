Przegląd prasy 27.06.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak dziś wygląda Grażyna Torbicka. Właśnie skończyła 65 lat - zobaczcie zdjęcia! ”?

Prasówka 27.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak dziś wygląda Grażyna Torbicka. Właśnie skończyła 65 lat - zobaczcie zdjęcia! Grażyna Torbicka to niezwykle popularna i lubiana polska dziennikarka, konferansjerka i prezenterka telewizyjna. Specjalizuje się w tematyce filmowej. Świetnie czuje się jako prowadząca duże gale i festiwale. Niedawno skończyła 65 lat. Zobaczcie, jak zmieniła się przez ostatnie lata. Tak wygląda dziś Grażyna Torbicka, z domu Loska.

📢 Takie są objawy raka przełyku. Groźny nowotwór rozwija się długo i po cichu Rak przełyku to groźny nowotwór, który rozwija się powoli i po cichu. Jego objawy są często niezauważalne, aż do osiągnięcia zaawansowanego stadium. Były minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro, jest jednym z tych, którzy toczy walkę z tą chorobą. Poznanie objawów raka przełyku może być kluczowe dla wczesnego wykrycia i zwiększenia szans na przeżycie.

📢 Przyszły upały. Wrocławianie chłodzą się na Morskim Oku! Mnóstwo ludzi na kąpielisku nawet w środku tygodnia Fala upałów dotarła do stolicy Dolnego Śląska. Korzystając z wakacyjnej pogody, znaczna część mieszkańców Wrocławia wybrała się nad wodę. Postanowiliśmy sprawdzić, jak dużą popularnością cieszy się najsłynniejsze wrocławskie kąpielisko - "Morskie Oko". Okazuje się, że nawet w środku tygodnia zrobiło się tam gęsto. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Pijani kierowcy tracą samochody. We Wrocławiu skonfiskowano już kilkadziesiąt pojazdów. Stoją na parkingu, co dalej? Już ponad 3 miesiące minęły od wejścia w życie nowelizacji, która pozwala policji i prokuraturze na konfiskatę samochodu nietrzeźwemu kierowcy. Chodzi o tych, którzy mają co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi. Ile osób straciło już auta we Wrocławiu? Jak wyglądają dalsze procedury?

📢 Alicja Walczak z "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [27.06.2024] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. 📢 Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [27.06.2024] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Jest jedną z głównych rywalek Igi Świątek. Zajmuje trzecie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini.

📢 Wypadek dwóch taksówek przy Arkadach Wrocławskich. Kierowca zignorował czerwone światło? Jedna osoba ranna! Dwie taksówki zderzyły się w centrum Wrocławia. Ranna została pasażerka jednego z pojazdów. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu przy Arkadach Wrocławskich w środę wieczorem (26 czerwca). Są utrudnienia w ruchu. 📢 Dolnośląskie miasta, w których żyje się jak w bajce. Potwierdzają to sami mieszkańcy! Myślicie o przeprowadzce? 15 dolnośląskich gmin w których mieszkało się najlepiej w 2023 roku. W zestawieniu znalazły się zarówno duże miasta jak i niewielkie gminy, które kuszą pięknymi widokami i błogim spokojem. Ranking „Gmina Dobra do Życia” został stworzony przez Serwis Samorządowy PAP. W skali kraju bezkonkurencyjny okazał się Kleszczów z woj. łódzkiego. Która z gmin zwyciężyła na Dolnym Śląsku? Przedstawiamy dane z pełnego raportu, który opublikowano już w 2024 roku. Kliknij w zdjęcie i sprawdź!

📢 Takie będą emerytury w lipcu 2024 - oto stawki brutto i netto. Oto wyliczenia wypłat dla seniorów [27.06.2024] Wkrótce rozpoczną się wypłaty emerytur lipcowych. Jakie będą przelewy? ZUS przekaże seniorom podstawowe świadczenie, które zostało powiększone w marcu po corocznej waloryzacji. Zobacz, ile dostaniesz na konto. 📢 Najpiękniejsze dolnośląskie miasta i miasteczka. TOP 10! Kryją wiele zabytków i tajemnic. Musisz je odwiedzić w 2024 roku Położone w najdalszych częściach Dolnego Śląska zachwycają. Na liście nie znajdziecie Wrocławia, bo tym razem przygotowaliśmy dla Was zestawienie 10 mniej znanych, a urokliwych miejsc, które warto odwiedzić latem. Większość z nich uda się zwiedzić w jeden dzień! Na liście znajduje się stolica ceramiki, mekka filmowców na Dolnym Śląsku, miasto z obiektem wpisanym na listę UNESCO i kilka innych. Zobaczcie! Warto wybrać się tam w lipcowy weekend.

📢 Pomnik Żołnierzy Niezłomnych we Wrocławiu doceniony za oceanem! Trafił do setki najpiękniejszych dzieł sztuki na świecie Wrocławski pomnik poświęcony żołnierzom niezłomnym pierwszej i drugiej konspiracji znalazł się wśród stu najpiękniejszych dzieł sztuki w przestrzeni publicznej na świecie. Ma również szansę na nagrodę publiczności. Organizatorzy prestiżowego konkursu CODAworx ogłoszą wyniki 30 sierpnia 2024 r. Głosować można do 2 lipca. 📢 Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2024. Na podium bez zmian. Politechnika Wrocławska w pierwszej dziesiątce Portal Perspektywy nie tylko tworzy ranking szkół średnich, ale także szkół wyższych. Tegoroczne zestawienie zostało właśnie opublikowane. Przeanalizowano tam 31 wskaźników. Nie ma zaskoczenia co do podium. Jeśli chodzi o uczelnie z Wrocławia, powody do zadowolenia ma nasza politechnika. 📢 Pogrzeb Janusza Rewińskiego ZDJĘCIA. Oni pożegnali znanego aktora i satyryka W Warszawie odbył się pogrzeb Janusza Rewińskiego. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Najlepsze memy na upały. Nietypowe sposoby na radzenie sobie w upalne dni. Oni wiedzą jak ochłodzić się bez klimy! Nadchodzi fala upałów i to nie są żarty. W gorące dni trzeba bardzo dbać o siebie, żeby nie doprowadzić do przegrzania organizmu. Wszystko jednak trzeba robić z głową, a niektóre sposoby internautów na ochłodzenie swojego ciała mogą wprawiać w zdumienie! W czeluściach internetu znaleźliśmy coś wyjątkowego. Buty z butelek pełnych wody? Basen w naczepie do ciągnika? Proszę bardzo, byle tylko uciec od piekielnego żaru. Zobaczcie najciekawsze pomysły Internautów. 📢 Ogromny pożar pod Wrocławiem. Płonie zabytkowy pałac w Jelczu-Laskowicach. Dym widać z Sępolna, na miejscu jest 13 zastępów W środę (26 czerwca) w Jelczu-Laskowicach wybuchł ogromny pożar. Płonie poddasze zabytkowego pałacu, ale ogień rozprzestrzenia się na pozostałe części budynku. Na miejscu z żywiołem walczy 13 zastępów straży pożarnej. Dym widać z kilku kilometrów, m.in. z wrocławskiego Sępolna, a nawet z Oławy.

📢 Vadym L. skazany na 13 lat więzienia. Rok temu bez prawa jazdy śmiertelnie potrącił 21-latkę Vadym L. został skazany na karę 13 lat bezwzględnego więzienia. Sąd Okręgowy w Legnicy wydał wyrok w sprawie śmiertelnego potrącenia, do którego doszło w lipcu 2023 roku. Samochód prowadził bez uprawnień i pod wpływem alkoholu. 21-latka zginęła na miejscu. 📢 Baseny i kąpieliska we Wrocławiu - sezon 2024. Które pływalnie są darmowe, za które musimy zapłacić? W tym sezonie we Wrocławiu działa 6 letnich kąpielisk: Orbita, Glinianki, Morskie Oko, Harcerska, Królewiecka i Jeziorowa. Do tego dochodzą baseny na Brochowie, przy Borowskiej i najnowszy z nich - na Zakrzowie. Które pływalnie są darmowe, za które trzeba zapłacić?

📢 Pustynia z turkusowym jeziorkiem pośrodku. To miejsce na Dolnym Śląsku robi wrażenie, choć może tam być śmiertelnie niebezpieczne! Turkusowa wodą w jeziorku, a wokół biały piasek. I to na Dolnym Śląsku! Wydawałoby się, że to idealne miejsce na wypoczynek. Tymczasem prawda o tym tajemniczym miejscu jest zupełnie inna, a wstęp wzbroniony. Uważajcie, to miejsce jest śmiertelnie niebezpieczne!

📢 To najdroższy dom na sprzedaż w Polsce. W podwarszawskich Łomiankach prawdziwy luksus... Dom marzeń znajduje się w podwarszawskich Łomiankach. Przyszły właściciel będzie musiał posiadać pokaźne zasoby finansowe, gdyż cena tej nieruchomości wynosi aż 30 milionów złotych. Z basenem i prywatnym SPA, jest to najdroższy dom dostępny obecnie na Otodom.pl w Polsce. Zobacz, jak ta wyjątkowa posiadłość wygląda na zdjęciach. 📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 26.06.2024 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych

📢 Syn Justyny Steczkowskiej - tak wygląda. Leon Myszkowski na prywatnych zdjęciach Leon Myszkowski to syn Justyny Steczkowskiej. Uwielbia gotować. W kuchni czuje się wyśmienicie. Mogli się o tym przekonać czytelnicy jego bloga. Teraz spełnia się jako muzyka. Ma już za sobą debiut na festiwalu w Opolu. Zobaczcie, jak żyje na co dzień Leon Myszkowski. Mamy jego prywatne zdjęcia! 📢 Kinga Rusin - wiek, partner, dzieci, rodzice. Na zdjęciach chwali się swoją figurą Kinga Rusin to znana dziennikarka i prezenterka telewizyjna. W mediach działa już od 1993 roku, gdy rozpoczęła pracę w TVP. Na swoim profilu na Instagramie chwali się licznymi podróżami po całym świecie. Przy okazji często eksponuje swoją figurę. Jak podkreśla to zasługa zdrowego trybu życia.

📢 Doda - tak się zmieniła. Oto odważne stylizacje kończącej 40 lat Doroty Rabczewskiej 15 lutego br. Doda skończyła 40 lat. Od ponad 20 lat, czyli przez większość swojego życia, jest ważną częścią polskiej sceny muzycznej. Wizytówką artystki stały się zarówno jej cięte riposty, styl ubierania, skandale, jak i spektakularne koncerty na światowym poziomie. Zobaczcie, jak przez kilkanaście lat swojej działalności zmieniała się Dorota Rabczewska - niejednokrotnie wręcz szokowała swoimi odważnymi stylizacjami. Jej zdjęcia pokazujemy w galerii niżej.

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 26.06.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Oto jak mieszka i żyje Małgorzata Kożuchowska. Luksusowe wnętrza domu popularnej aktorki. Taka jest na co dzień Małgorzata Kożuchowska 26.06 Małgorzata Kożuchowska z pewnością należy do najpopularniejszych polskich aktorek filmowych i teatralnych. Szczególną popularność przyniosły jej główne role w znanych produkcjach filmowych oraz serialowych. Wielu widzów ceni Małgorzatę Kożuchowską nie tylko za umiejętności aktorskie, ale również za działalność charytatywną i społeczną. Jaka Małgorzata Kożuchowska jest na co dzień? Zobaczcie, jak mieszka i żyje popularna aktorka.

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 26.06.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Polskie Hawaje zaledwie godzinę drogi z Wrocławia. Idealne miejsce do przetrwania upałów Polskie Hawaje - takim mianem niektórzy określają jedną z plaż w podlegnickich Kunicach. Znajduje się ona na terenie ośrodka wypoczynkowego Skibińscy. Obiekt już kilka tygodni temu rozpoczął nowy sezon, ale wraz z nadejściem słonecznego weekendu postanowiliśmy tam zajrzeć. Znajdziemy tu plażę ze złotym piaskiem, charakterystyczne, słomiane parasole, pyszną rybę i sporą strefę dla dzieci. W upalny, letni dzień ściągają tu ludzie z całego Dolnego Śląska. Plaże znajduje się mniej niż godzinę jazy z Wrocławia.

📢 Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez! 26.06.2024 Jazda na rowerze to zarówno jeden z ulubionych środków transportu w zakorkowanym w mieście, jak i jeden z ulubionych sportów Polaków. Tu jednak pojawia się konflikt na linii rowerzyści, kierowcy i piesi. Kto w tym sporze ma rację? Okazuje się, że jest to jeden ciekawszych tematów dla internautów, którzy tworzą MEMY i inne śmieszne obrazki o rowerzystach. Związek rowerzystów, kierowców i pieszych z przymrużeniem oka. Na pewno uśmiejecie się do łez! Zobaczcie najlepsze MEMY o rowerzystach. 📢 Czy uda się dokończyć remont esplanady na Manhattanie? To już dwa lata opóźnienia Do całkowitej odbudowy esplanady, czyli podwyższenia łączącego 6 budynków wrocławskiego Manhattanu przy pl. Grunwaldzkim, pozostało niewiele. Ale remont powinien zakończyć się dawno, bo w połowie 2022 roku. Kolejnego terminu nie uda się dotrzymać, bo po drodze pojawił się nowy problem na linii zarząd spółdzielni - miasto. Czy i kiedy projekt ma szansę dobrnąć do finału? Sprawdziliśmy.

📢 Najlepsze memy o motocyklistach. Zobacz, jak Internauci żartują z miłośników motocykli 26.06.2024 Oto najlepsze memy o motocyklistach. Dlaczego o nich przypominamy? Bo słoneczna, wiosenna pogoda zagościła na dobre, a wraz z nią na ulicach pojawili się oni - motocykliści. Wyciągnęli swoje maszyny z garaży, odkurzyli je i pojawili się na naszych drogach. Ich przejazdy w jednych budzą podziw, w innych respekt, a jeszcze w innych - zdenerwowanie. A jaki sposób w memach pokazywani są motocykliści? To zależy od tego, kto je tworzy. Zobacz naszą fotogalerię memów o motocyklistach.

📢 Ta piekarnia we Wrocławiu działała od 1945 roku. Teraz zamiast chleba kupisz tam tylko... bułki do kebabów Z końcem czerwca we Wrocławiu zniknie kolejny rzemieślniczy biznes, prowadzony od 80 lat. Mowa o niewielkim sklepie i piekarni na osiedlu Gaj. Właścicielka zdradziła nam, dlaczego musi zamknąć swoje przedsiębiorstwo.

📢 Wrocław ponad 30 lat temu. Oto 30 wyjątkowych zdjęć naszych fotoreporterów. Ta galeria obudzi masę wspomnień! Taki był Wrocław kilka dekad temu. Giełdy komputerowe, zabawy na trzepaku, kolejki do sklepów, mroźne i śnieżne zimy, no i my - wrocławianie. Z naszego archiwum wybraliśmy 30 fantastycznych zdjęć zrobionych przez fotoreporterów "Gazety Wrocławskiej" na przełomie lat 80 i 90. Zobaczcie sami! Pamiętacie te czasy? 📢 Wrocławskie schronisko świętuje Dzień Psa! To okazja, żeby poznać lojalnego przyjaciela. Te psy czekają na dom. Nie kupuj - adoptuj! Ponad 160 bezdomnych psów i około 200 kotów z wrocławskiego schroniska czeka na nowe, kochające domy. Już w najbliższy weekend będzie szansa, żeby zobaczyć zwierzaki na żywo! To właśnie wtedy psiaki (nie tylko) ze Ślazowej będą obchodzić swoje święto. Szczegóły znajdziecie poniżej.

📢 Kultowe dolnośląskie schronisko "Samotnia" opustoszało. Rodzina Siemaszków udokumentowała to na zdjęciach. Kończy się pewna epoka Dla kultowej karkonoskiej "Samotni" skończyła się pewna epoka. Po blisko 60 latach prowadzenia, znane schronisko położone nad Małym Stawem, opuściła rodzina Siemaszków. Dotychczasowi właściciele już wyprowadzili się z obiektu uznawanego za jedno z najstarszych schronisk w polskich górach. - Zostawiłyśmy to miejsce w dobrym stanie technicznym - zapewniają w mediach społecznościowych i prezentują bogatą galerię zdjęć z ostatniego dnia urzędowania w tym miejscu. To niecodzienna okazja, bo możemy poznać Samotnię od kuchni, do wielu tych miejsc turyści nie mieli na co dzień wstępu.

📢 Zdemontowano organy w Katerze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Gigantyczny instrument przejdzie gruntowany remont Katedra św. Jana Chrzciciela została bez organów. Trzeba je było zdemontować, bo przez najbliższe cztery lata będą remontowane. Koszt prac (na dziś) to prawie 16 milionów złotych. Organy do katedry trafiły po wojnie, ale niekompletne – z 230 głosów ozostało 151. Po remoncie ma być ich więcej, aż 180. "Zabrzmią tak, że przejdą ciarki".

📢 Rektor wrocławskiej uczelni zatrzymany. Miał wręczać kolosalne łapówki. CBA przeszukało jego mieszkanie Rektor i założyciel Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA. Wraz z rektorem i profesorem dwóch niepublicznych uczelni w Gdańsku i Toruniu chcieli wpływać na decyzje członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Mowa o łapówkach, które miały wynieść ponad 630 tysięcy złotych.

📢 Miniaturowa wersja dworca PKP Wrocław Główny? Pałac w Boguszycach, niecała godzina drogi z Wrocławia. Tak wygląda w środku Wyjęta z epoki Tudorów fasada pałacu w Boguszycach, od razu przywodzi na myśl największy dworzec we Wrocławiu. Budynki łączy nie tylko charakterystyczny angielski neogotyk, ale i bliskość – są oddalone od siebie o jedyne 30 kilometrów. Boguszycki zabytek ostatnio przeszedł remont, ale nadal jest w opłakanym stanie. Czy uda się go uratować i otworzyć?

📢 Tłumy na kąpieliskach, dworcu PKS i kolejka do saturatora. W PRL-u tak wrocławianie spędzali wakacje Przyszły wakacje - czas słonecznej pogody, urlopów, relaksu nad wodą. A jak odpoczywaliśmy ponad 40 lat temu we Wrocławiu? Tłumy na dworcach, pełne kąpielisko i saturator na rynku - tak to było w czasach PRL. Zobaczcie archiwalne zdjęcia! 📢 Ekscytująca gra terenowa na Kampusie Pracze: Nauka i zabawa w Łukasiewicz – PORT Na Kampusie Pracze, siedzibie Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, odbyła się emocjonująca gra terenowa. Kilkuset uczestników bawiło się, rozwiązując zagadki i biegając po zielonych terenach między zabytkowymi budynkami. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia! 📢 Ci piłkarze dołączyli do dolnośląskich klubów przed sezonem 2024/25 Dolnośląskie kluby Ekstraklasy – Śląsk Wrocław i Zagłębie Lubin – na miesiąc przed startem nowego sezonu ligowego sfinalizowały transfery kilku zawodników. Zobaczcie, kto w kampanii 2024/25 będzie przywdziewał barwy klubów z naszego regionu.

📢 Praca na wakacje. Te zawody gwarantują najlepsze zarobki. Kogo szukają pracodawcy i ile płacą? Znamy stawki Praca na wakacje – korzystają z niej nie tylko studenci. To dobry sposób, żeby podreperować domowy budżet. W tym roku (2024) wakacyjnych ofert pracy nie brakuje. Jak raportują specjaliści, jest ich więcej niż przed rokiem, a zarobki poszły w górę o mniej więcej 10 proc. Kogo szukają pracodawcy i ile można zarobić w wakacje? Zobaczcie stawki!

📢 Dorota Gardias - sesja nago i w strojach kąpielowych. 43-latka oszałamia zdjęciami w internecie Dorota Gardias wzbudza podziw na Instagramie. Gwiazda, która dawniej pracowała jako modelka, może pochwalić się pięknym ciałem, które chętnie prezentuje na zdjęciach. Pogodynka TVN-u chętnie pozuje w strojach kąpielowych, a nawet zgodziła się na nagą sesję.

📢 Oto 14-letni Henry Tadeusz Farrell - syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella. Fani: "Cała Alicja" Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella jest już nastolatkiem! Gwiazdy chronią prywatność chłopca, nie wstawiają z nim zdjęć do internetu i nie zabierają na czerwone dywany. Raz zrobili jednak wyjątek od tej reguły. Colin Farrell pojawił się z synem na ceremonii wręczenia Oscarów w 2023 roku. Nastolatek wzbudził zachwyt obecnych na gali gwiazd oraz mediów. 📢 Krwawe morderstwo na Dolnym Śląsku. Ciało wyglądało jak po ataku bestii! Sprawca nie pamięta, dlaczego skatował swoją ofiarę Wałbrzyska prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko 49-latkowi, który miał dopuścić się brutalnego morderstwa. W jego mieszkaniu znaleziono skatowane ciało 55-latka. Zwłoki, które leżały w kałuży krwi, były pełne ran ciętych, kłutych i tłuczonych. Domniemany sprawca nie przyznaje się do winy, bo nic nie pamięta.

📢 Andrea Bocelli i jego córka Virginia - zdjęcia. 12-latka żyje jak księżniczka, ma talent po sławnym ojcu Andrea Bocelli, jeden z najsłynniejszych śpiewaków na świecie, doczekał się trojga dzieci. Karierę muzyczną robią jego dorośli synowie, szczególnie Matteo, ale wielotysięczną publikę zaczyna też podbijać najmłodsza latorośl - Virginia, owoc miłości artysty z jego drugą żoną. 12-letnia córka Andrei Bocellego żyje niemal jak księżniczka. Zobaczcie, jak wygląda, mieszka i podróżuje - jej zdjęcia pokazujemy w naszej galerii.

📢 Gdzie robić prawko? W tych szkołach jazdy we Wrocławiu egzamin za pierwszym razem zdaje najwięcej osób Szkoła nauki jazdy nie tylko odpowiednio przygotuje nas do zdania egzaminu, ale przede wszystkim nauczy nas bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym. Które z nich są najpopularniejsze we Wrocławiu i gdzie zdaje najwięcej osób? Mamy najnowsze zestawienie zdawalności. Zobacz w galerii TOP 15 szkół nauki jazdy na kat. B we Wrocławiu, według liczby zdających egzamin praktyczny za pierwszym razem.

📢 Najstarszy antykwariat we Wrocławiu ma już prawie 70 lat! Znajdziecie tam perełki z Polski, Europy, a nawet ze Stanów Zjednoczonych Przy pl. Kościuszki 15 znajduje się wyjątkowe miejsce na mapie Wrocławia. To właśnie tu, w 1956 roku, przeniesiono z Rynku lokalną siedzibę pierwszej powojennej sieci antykwariatów w Polsce! O historii tego miejsca oraz kolekcjonerskich perełkach, które można w nim odnaleźć, rozmawialiśmy z Dariuszem Stocesem, rzeczoznawcą oraz aktualnym właścicielem sklepu DAES. 📢 Letnie remonty torowisk we Wrocławiu. Główne ulice miasta są nieprzejezdne i rozkopane W weekend ruszyły letnie remonty torowisk na najważniejszych drogach miasta. Wiąże się to z objazdami dla kierowców i tramwajów, więc w efekcie reorganizacją całej komunikacji. 📢 "Mała Czeczenia". Zwiedziła Świat a teraz zamieszkała z owcami na podwrocławskich mokradłach. Zobacz, jak żyje się w domu na kółkach Paula przez wiele lat podróżowała po świecie, zwiedziła kilkanaście krajów, a to wszystko mieszkając w kamperze. Dziś kobieta osiedliła się na stałe niedaleko Wrocławia, jednak jej styl życia wciąż jest dość nietypowy. Postawiła na działce dom na kółkach, który remontuje od podstaw własnoręcznie a dodatkowo hoduje owce, psy i koty. Zobacz, jak mieszka wrocławska nomadka.

📢 To miało być modelowe osiedle Wrocławia. Jak dziś wygląda, jak się tam mieszka? Tzw. modelowe osiedla mają we Wrocławiu już blisko 100-letnią historię. Słynna wrocławska WUWA powstała na osiedlu Dąbie, przy parku Szczytnickim w ciągu zaledwie kilku miesięcy 1929 roku i przyniosła do niemieckiego wówczas Breslau falę modernizmu. Ponad 80 lat później, gdy Wrocław był Europejską Stolicą Kultury, postanowiono powtórzyć ten eksperyment i stworzyć od podstaw modelowe osiedle WUWA 2 - Nowe Żerniki, w pobliżu autostradowej obwodnicy Wrocławia i wrocławskiego stadionu. Jak udał się ten eksperyment? 📢 Niesamowite zdjęcia lotnicze przedwojennego Wrocławia. Dzisiaj te miejsca wyglądają zupełnie inaczej Niezwykle popularne są dzisiaj zdjęcia z drona, ale moda na fotografie z lotu ptaka sięga wiele dalej. Niemal 100 lat temu nie było takich udogodnień, jedyną szansą na zobaczenie Wrocławia z góry był lot samolotem. Miasto przed II wojną światową wyglądało kompletnie inaczej. Jak? Możemy się o tym przekonać, oglądając zdjęcia lotnicze z tego okresu. Zobacz je w galerii.

📢 Tragiczne wypadki we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Zdjęcia mrożą krew w żyłach "Gazeta Wrocławska" każdego dnia relacjonuje wydarzenia z miejsc wypadków. Fotoreporterzy uwieczniają na zdjęciach warunki na drogach, a dziennikarze informują o utrudnieniach w ruchu. Niestety, bywa i tak, że część z tych zdarzeń ma charakter tragiczny i tak już jest od lat. Oto wydarzenia, które udokumentowali w latach 90. ubiegłego wieku nasi reporterzy. Uwaga, to materiał tylko dla osób pełnoletnich i o mocnych nerwach. 📢 Duża akcja służb na Zalewie Mietkowskim. Co się tam działo? Duża akcja służb na podwrocławskim Zalewie Mietkowskim. Na znanym akwenie swoje umiejętności doskonalili żołnierze, policjanci, a także ratownicy z WOPR-u i Wodnej Służby Ratowniczej.

📢 Bastion Sakwowy to nowa duma Wrocławia, a co z dawnym obserwatorium? Doczeka się remontu? Byliśmy w środku Wyremontowany Bastion Sakwowy niedawno został otwarty dla wrocławian i turystów. I choć robi bardzo dobre wrażenie, wiele osób wciąż zastanawia się czy w przyszłości remont przejdzie także dawne obserwatorium astronomiczne? Sprawdziliśmy to i zajrzeliśmy do jego wnętrza, zobacz zdjęcia.

📢 We Wrocławiu otwierają się nowe kierunki studiów. Trwa rekrutacja na wrocławskie uczelnie Uczelnie wyższe co roku zmieniają swoją ofertę. Głównie poprzez otwieranie nowych kierunków. Nie inaczej jest we Wrocławiu, gdzie trwa rekrutacja na nowy rok akademicki. Ale będą także zmiany organizacyjne na uczelniach. m.in. nowe wydziały i budynki. O szczegółach piszemy dla Was poniżej. 📢 Wrocławska ulica hańby do remontu. Zamknęli przejazd, to dopiero początek zmian Szczytnicka uważana jest za jedną z najgorszych ulic Wrocławia. Tragicznie wyglądająca jezdnia znajduje się jedynie 200 metrów od pl. Grunwaldzkiego i 400 metrów od katedry. „Ścisłe centrum milionowego miasta, a wygląda jak trzeci świat” – opisywali jednogłośnie mieszkańcy, domagając się remontu. Ten właśnie wystartował, ale to dopiero początek zmian na tej ulicy. 📢 Skała jak z "Króla lwa" i afrykańskie motywy. To nowa lwiarnia w Zoo Wrocław. Kiedy wprowadzą się tam dzikie koty? Nowy pawilon dla lwów z wrocławskiego zoo jest gotowy i wygląda jak prawdziwa wioska afrykańska. To jedyna okazja, by zobaczyć go od środka. Już niedługo wprowadzą się tam lwy.

📢 Wielka wyprzedaż w OH Kinie w Arkadach Wrocławskich. Do kupienia kinowe fotele, elektronika, maszyna do popcornu Po zamknięciu Arkad Wrocławskich OH Kino zdecydowało o sprzedaży całego wyposażenia z dawnych sali kinowych. Na aukcji dostępne są meble, kinowe fotele, elektronika, nawet maszyna do popcornu. Zobacz, za ile możesz urządzić w domu własne kino.

📢 Barbarzyński atak mieczem samurajskim na Dolnym Śląsku. Prokuratura stawia zarzuty usiłowania zabójstwa. Sprawca nie wie, czemu zaatakował Wałbrzyska prokuratura postawiła zarzuty trzem mężczyznom w wieku 30-34 lat, którzy w piątek (21 czerwca) mieli brać udział w krwawym ataku mieczem samurajskim na ulicach Boguszowa. Jeden z nich przyznał się do zadania ciosów, które mogły doprowadzić do śmierci ofiary. 31-letni mężczyzna z ranami rąbanymi rąk i nóg trafił do szpitala.

📢 Zarobki wszystkich selekcjonerów Euro 2024. Probierz w końcówce listy płac (RANKING) Michał Probierz zarabia w reprezentacji Polski mniej niż większość innych selekcjonerów Euro 2024. Według analizy „Finance Football”, Probierz plasuje się na 17. miejscu w rankingu wynagrodzeń trenerów. Tylko siedmiu trenerów zarabia mniej od niego. Na czele zestawienia znajduje się Gareth Southgate, selekcjoner Anglii, co nie jest zaskakujące. Kliknij „zobacz galerię” i przekonaj się, ile zarabiają selekcjonerzy uczestników Euro 2024. 📢 W tym dolnośląskim pałacu żyli rycerze, zakonnice, a potem zamożna rodzina. Dziś to ruina ukryta w zagajniku Dawna siedziba rycerstwa, potem neoklasycystyczny pałacyk w środku romantycznego parku, dziś sypiąca się ruina otoczona dzikim lasem. Ten skutecznie skrywa walący się majątek. Ruinom w Brochocinie pod Trzebnicą nie można odmówić im uroku. Lepiej jednak tu nie wchodzić. Zobaczcie sami!

📢 Wypadek na S5 pod Trzebnicą. Samochód ciężarowy leży na boku. Pojazd zablokował jezdnię Spore utrudnienia dla kierowców, którzy w poniedziałek (24 czerwca) planowali jechać ekspresową "piątką" w kierunku Poznania. Na wysokości węzła Trzebnica doszło do wypadku ciężarówki. Jezdnia została zablokowana. Są utrudnienia! 📢 16 darmowych atrakcji Dolnośląskiego. Pomysły na wakacje pod Wrocławiem bez wydawania pieniędzy. Muzea, punkty widokowe, tajemnicze miejsca Dolnośląskie to jeden z najatrakcyjniejszych turystycznie regionów Polski. Województwo można zwiedzać wzdłuż i wszerz, na różne sposoby, od miast po wiejskie skanseny, od gór po jeziora, między najwyższymi szczytami i najgłębszymi podziemiami, pieszo, rowerem, samochodem lub koleją. Mimo wielkiej popularności regionu wśród turystów nie wszystko na Dolnym Śląsku jest na sprzedaż, a w każdym razie nie za wszystkie atrakcje trzeba płacić. Przedstawiam pomysły na darmowe wycieczki po Dolnym Śląsku w sam raz na wakacje, urlop czy weekend. Jakie atrakcje Wrocławia są darmowe, gdzie blisko miasta szukać tajemniczych ruin i cudów przyrody, dostępnych bez płacenia?

📢 Wrocław i jego mieszkańcy 24 lata temu. Unikatowe zdjęcia stolicy Dolnego Śląska. Tak to wyglądało na przełomie wieków Wrocław w roku 2000 nie wydaje się wcale aż tak odległy, tymczasem, gdy oglądamy zdjęcia z tego roku... doznajemy szoku. Miasto zmieniło się diametralnie. Ciężko dziś wyobrazić sobie panoramę miasta bez Sky Tower, czy przypomnieć jak wyglądał dworzec. O modzie jaka wówczas panowała wolimy w ogóle nie przypominać. Zresztą... zobaczcie sami Wrocław sprzed dwóch dekad! 📢 Bezpośredni pociąg z Wrocławia do Pragi. Jeszcze w 2024 roku pojedziemy do stolicy Czech z PKP Intercity Do czeskiej Pragi znów będziemy mogli pojechać bezpośrednim pociągiem. Koleje Czeskie (České dráhy) jeszcze w 2024 roku uruchomią połączenie do Gdyni, które będzie przebiegać przez Wrocław. To oznacza, że do stolicy Czech wrocławianie dojadą w mniej niż cztery godziny.

📢 Te samochody najczęściej kradną we Wrocławiu. Złodzieje robią to "na walizkę". Twoje auto jest na liście? Mamy listę modeli Policyjne statystyki udowadniają, że z roku na rok spada liczba skradzionych samochodów na terenie Dolnego Śląska. Mimo to, właściciele swoich czterech kółek wciąż muszą mieć się na baczności. Są bowiem modele pojazdów, które wyjątkowo często padają łupem złodziei. Które auta są najbardziej narażone na kradzież? Jak działają przestępcy? 📢 Tam warto wybrać się na wycieczkę. Oto laureaci w konkursie turystycznym Dolnego Śląska Dolnośląska Organizacja Turystyczna od 20 lat organizuje konkurs, który promuje atrakcje turystyczne warte odwiedzenia. Już 35 atrakcji turystycznych z Dolnego Śląska zostało wyróżnionych prestiżowym certyfikatem, teraz znajdą się na specjalnej mapie. Jakie to atrakcje? Wśród nich jest ciekawa nowość. Sprawdź szczegóły.

📢 Wrocławska Mediateka kończy 20 lat. Kiedyś była tam piękna palarnia kawy i słodownia piwa Wrocławska Mediateka rozpoczęła swoją działalność w 2004 roku i stała się pierwszą multimedialną biblioteką w Polsce. Lata wcześniej budynek miał zupełni inne przeznaczenie. Zobacz archiwalne Mediateki. 📢 Wrocław znów zamienił się w plan filmowy. Zabytkowe auta na ulicach, a komenda stała się "Polizeipräsidium Breslau" Zabytkowe samochody, szyldy w języku niemieckim i zamknięta ulica Podwale we Wrocławiu. Disney po raz kolejny zjawił się w naszym mieście, aby realizować zdjęcia do swojej produkcji o przedwojennym Breslau. Komenda Wojewódzka Policji zamieniła się w nazistowski posterunek. Zobacz! 📢 Porzucili Warszawę i pracę w korporacji dla Rudaw Janowickich. W Miedziance otworzyli hostel i Muzeum Militariów Miedzianka, wieś w Rudawach Janowickich, słynna w XIX wieku z browaru i wczasowisk, skazana w PRL na likwidację i zapomnienie z powodu górniczej przeszłości, przemienia się w miejsce dla wyjątkowych turystów, takich, którzy kochają niezadeptane szlaki, odkrywanie ciekawych miejsc i poznawanie ludzi, zakochanych w Rudawach Janowickich. Takich jak Alicja Majewska i Marcin Gajewiak. Porzucili Warszawę dla Miedzianki i prowadzą tu niezwykły hostel "Stara Szkoła". Niedawno otworzyli także Muzeum Militariów.

📢 Nie tylko Arboretum Wojsławice. Te ogrody i arboreta na Dolnym Śląsku są równie zachwycające. Pomysł na weekend! Dolny Śląsk zachwyca! Mieszkańcy regionu i odwiedzający województwo dolnośląskie turyści mogą podziwiać malownicze góry, niezwykłe zamki i pałace, ale też przepiękne parki i ogrody. Jednym z piękniejszych jest arboretum w Wojsławicach, jednak lista przepięknych ogrodów jest długa. Zobaczcie, gdzie warto się wybrać na weekendową wycieczkę.

📢 Tak wygląda Cleo na odważnych zdjęciach. Piosenkarka chętnie kusi głębokim dekoltem Cleo to obecnie jedna z najbardziej rozchwytywanych wokalistek z branży muzyki rozrywkowej. Gwiazda "The Voice Kids" nie daje o sobie zapomnieć fanom. Chętnie pokazuje się w telewizji, jest aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie Cleo nie brakuje odważnych zdjęć, gdzie wokalistka odsłania swoje ciało, a w szczególności dekolt. Zobacz!

📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Oto poszukiwani za zabójstwa - zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni! 📢 Wycieczki rowerowe we Wrocławiu i okolicach. Oto najpiękniejsze trasy, które warto wybrać Słoneczna pogoda zachęca do wypoczynku na świeżym powietrzu. Dla tych, którzy wolą spędzić popołudnie aktywnie przygotowaliśmy kilka tras rowerowych w okolicach Wrocławia. Sprawdź, gdzie warto się wybrać na dwóch kółkach i podziwiać piękne krajobrazy.

📢 Dlaczego jazda MPK Wrocław doprowadza nas do szału? To najbardziej nie podoba się pasażerom komunikacji miejskiej Co najbardziej denerwuje pasażerów komunikacji miejskiej we Wrocławiu? Okazuje się, że… inni pasażerowie. Tak wynika z odpowiedzi naszych Czytelników, których zapytaliśmy o irytujące problemy związane z MPK Wrocław. Pretensji jest znacznie więcej, a niektóre tłumaczenia z pewnością skomentujecie słowami: „skąd ja to znam”… Co dokładnie doprowadza pasażerów tramwajów i autobusów do szału? Przeczytaj poniżej i zobacz w galerii.

📢 Barbarzyński atak na Dolnym Śląsku. Pociął człowieka mieczem samurajskim! Uwaga! Drastyczne zdjęcia To się nie mieści w głowie! Do barbarzyńskiego ataku na człowieka doszło w piątkowy wieczór w Boguszowie-Gorcach na Dolnym Śląsku. Początkowo mówiło się, że napastnik użył ostrej maczety. Okazuje się jednak, że było to narzędzie przypominające miecz samurajski. Zadał nim mężczyźnie kilka głębokich i długich ran. Na miejscu pomocy próbowali mu udzielić świadkowie zdarzenia, jednak upływ krwi był bardzo duży. Mężczyzna w stanie bezpośredniego zagrożenia życia został zabrany do szpitala. Udało nam się dotrzeć do zdjęć zrobionych przez świadków tego zdarzenia, uwaga są drastyczne i pokazują dramatyzm tej sytuacji.

📢 Dzień Ojca 2024. Memy, które rozbawią cała rodzinę, ojca może też! Tak to widzą internauci Dzień Ojca obchodzimy 23 czerwca. W 2024 roku święto to zbiegło się akurat z zakończeniem roku szkolnego. Z tej okazji przygotowaliśmy dla was zbiór najlepszych, najśmieszniejszych memów opisujących święto Taty. Jesteś ojcem? Z całą pewnością zrozumiesz, co mieli na myśli autorzy memów. Dzień Ojca z humorem i dystansem. Zobacz najlepsze memy o ojcostwie. 📢 Tak odbudowują linię kolejową do Karpacza. Ma być gotowa do grudnia 2024 roku, najnowsze zdjęcia Określenie "Lepiej późno, niż wcale" aktualnie świetnie nadaje się do opisania prac prowadzonych przy odbudowie linii kolejowej do Karpacza. Pociągi nie kursują tam już od ponad 20 lat, ale dzięki zaangażowaniu urzędu marszałkowskiego, połączenie jest przywracane. Co prawda, miało być gotowe w grudniu 2023 roku, ale wszystko wskazuje na roczne opóźnienie. Zobaczcie jak aktualnie wyglądają prace na tym odcinku. Najnowsze zdjęcia z drona udostępnił nam Pan Marcin Zachariasz, miłośnik kolei, prowadzący na You Tube kanał Kolejowy Raj.

📢 Promocja oficerska absolwentów AWL we Wrocławiu. Tłumy na placu Wolności, łzy wzruszenia i radość W sobotę (22 czerwca) odbyła się na placu Wolności Promocja oficerska Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. 494 absolwentów otrzymało promocję na pierwszy oficerski po pięcioletnich, dwustopniowych studiach magisterskich i kursie oficerskim dla podoficerów zawodowych. 📢 Pociągiem KD z Wrocławia bezpośrednio nad Bałtyk. Dziś ruszyły połączenia, ogromne zainteresowanie KD Premium Nadmorski tak nazywa się bezpośredni pociąg Kolei Dolnośląskich z Wrocławia do Świnoujścia. To już drugi sezon wakacyjny, w którym będzie on łączył Wrocław z Bałtykiem. Pierwszy skład w te wakacje wyjechał z Wrocławia Głównego w sobotę o godz. 6:44. To połączenie będzie dostępne dla pasażerów w każdy weekend, aż do końca wakacji. W zeszłym roku cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, pociągi były wypełnione w około 90 procentach!

📢 Najdroższe osiedla Wrocławia. Bez dużych pieniędzy, nie szukaj mieszkań w tych lokalizacjach! Szalejące ceny mieszkań we Wrocławiu dają się we znaki tym, którzy chcą je kupić. Z podniesienia wartości nieruchomości cieszą się natomiast osoby, które mają w ten sposób ulokowany kapitał lub sprzedają „M”. Gdzie mieszkania we Wrocławiu są warte najwięcej? Z pomocą przychodzi ranking, opracowany na podstawie portalu SonarHome.pl. Zobacz w galerii średnie kwoty za metr kwadratowy na najdroższych wrocławskich osiedlach. 📢 Oto zarobki w policji w roku 2024. Dokładne stawki co do złotówki - od kursanta po komendanta Na jakie zarobki można liczyć, wstępując do policji? Prezentujemy szczegółowe zarobki funkcjonariuszy - począwszy od kursanta, aż po komendanta. Kliknij w zdjęcie i sprawdź szczegóły.

📢 Oto piękne finalistki konkursu Miss Polski 2024. Zobacz ich sesję zdjęciową w kostiumach kąpielowych. O tytuł walczą dwie Wrocławianki Już w lipcu kandydatki do tytułu Miss Polski 2024 staną na scenie podczas Gali Finałowej. Wśród nich oczywiście znajdują się panie reprezentujące Dolny Śląsk. Zobacz, jak wrocławianki oraz pozostałe finalistki wypadły podczas wakacyjnej sesji zdjęciowej.

📢 Najpiękniejsze miejsca w Polsce. 25 cudownych zakątków, które musisz zobaczyć: zabytki, cuda przyrody, skarby UNESCO Co warto zobaczyć w Polsce? Zobacz moją subiektywną listę aż 25 najpiękniejszych miejsc w Polsce, które każdy turysta powinien odwiedzić choć raz w życiu. To gotowe pomysły na weekend, urlop czy wakacje dla miłośników wędrówek, zwiedzania i podziwiania. Na liście są zabytki, cuda przyrody, skarby UNESCO i inne miejsca w Polsce, które po prostu trzeba zobaczyć. Sprawdź, gdzie już byłeś, a gdzie jeszcze powinieneś się udać.

