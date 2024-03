Przegląd prasy (25.03.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście!”?

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Tych modelów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź !

Prasówka 25.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto Paweł Kaźmierski mąż Dagmary ZDJĘCIA. Kim był mąż Dagmary Kaźmierskiej? Prawda o jej pierwszej miłości Celebrytka Dagmara Kaźmierska miała 19 lat gdy poznała swojego pierwszego męża. Kim był Paweł Kaźmierski?

📢 Tak żyje i mieszka Dagmara Kaźmierska, tańcząca Królowa Życia, która szuka męża. Zobacz ZDJĘCIA Jak żyje Dagmara Kaźmierska? To z pewnością interesuje wszystkich tych, którzy śledzą telewizyjne reality show. Okazuje się bowiem, że pani Dagmara i jej poczynania są bardzo interesujące dla telewidzów. Celebrytka niedawno wystąpiła w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Zobacz, jak żyje Dagmara Kaźmierska. 📢 Otwarcie parku Krzyckiego we Wrocławiu. Zamiast betonowej "rury", powstał tu teren zielony dla mieszkańców W niedzielę (24 marca) we Wrocławiu uroczyście został otwarty park Krzycki. To nowe miejsce, które będzie służyć mieszkańcom do wypoczynku i rekreacji. I pomyśleć, że jeszcze cztery lata temu teren ten przeznaczony był do zabetonowania. 📢 Memy na Wielkanoc 2024. Mięsny baranek, nieumyte okna i przedwyborczy small talk przy świątecznym stole Okazuje się, że choć wielkanocne żarty, choć powtarzalne, można podać na różne sposoby. Mamy dla Was nową dawkę memów na Wielkanoc 2024. Sądzimy, że każdy znajdzie wśród nich taki obrazek, który go rozśmieszy.

📢 Syn Tomasza Szczepanika z "Pectus" i Moniki Szczepanik - tak wygląda. Staś jest podobny do taty [25.03.2024] Tomasz Szczepanik od lat pozostaje w szczęśliwym związku małżeńskim ze swoją menadżerką, Moniką Paprocką-Szczepanik. Ich związek tworzył się w atmosferze skandalu rodzinnego, ponieważ muzyk porzucił dla pani Moniki swoją ówczesną narzeczoną tuż przed ślubem. Ich miłość jednak rozkwita. Para doczekała się syna, który ma już 11 lat i jest bardzo podobny do sławnego taty. Oto Stanisław Szczepanik. 📢 Emerytury w kwietniu 2024 - wyliczenia brutto i netto. Seniorzy dostaną dodatkowe pieniądze [25.03.2024] W kwietniu seniorzy otrzymają powiększone przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Poza podstawowym świadczeniem wpłynie także trzynasta emerytura. Jakich pieniędzy się spodziewać? Mamy wyliczenia!

📢 To nowa miłość Arkadiusza Milika. Agata Sieramska na śmiałych zdjęciach rzuca wyzwanie Annie Lewandowskiej [25.03.2024] Arkadiusz Milik znowu zakochany. Po rozstaniu z Jessicą Ziółek piłkarz Juventusu Turyn szuka szczęścia w ramionach Agaty Sieramskiej. Kim jest nowa dziewczyna Arkadiusza Milika? Tak mieszka i żyje na co dzień Agatycze. Fanom chętnie prezentuje swoje śmiałe zdjęcia i rzuca wyzwanie Annie Lewandowskiej.

📢 Paznokcie na wiosnę 2024. Te kolory to najmodniejszy trend w manicure w tym sezonie - zdjęcia [25.03.2024] Wielkimi krokami nadchodzi wiosna, a wraz z nią - nowe trendy w manicure. Nowa pora roku to idealna okazja na zmianę koloru i wzorów na paznokciach. Zadbane dłonie i paznokcie pomalowane zgodnie z najnowszymi trendami na wiosnę 2024 będą piękną wizytówką każdej modnej kobiety. Zobacz, jakie kolory i wzory na paznokciach będą modne na wiosnę 2024. 📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024 roku - zdjęcia i inspiracje. Oto tegoroczne trendy [25.03.2024] Rok 2024 roku zapowiada się interesujące. Szykuje się sporo nowości i innowacyjnych technik strzyżenia. Fryzjerzy szczególnie wiosną eksperymentują z cięciami i uczesaniami, dlatego to właśnie wiosną pojawia się najwięcej odważnych fryzur. Zobaczcie, co będzie królowało w salonach fryzjerskich wiosną 2024 roku.

📢 Alert dla sklepów i klientów - te towary znikają po decyzji GIS. Wirus WZW typu A, salmonella, metal i plastik w jedzeniu! [25.03.2024] Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał ostrzeżenie o szkodliwych i toksycznych dla zdrowia produktach dostępnych w popularnych marketach i dyskontach spożywczych. Na produkty zawierające szkodliwe substancje można trafić w wielu popularnych marketach i dyskontach, jak m.in. Biedronka, Kaufland, Lidl. Ostrzeżenia dotyczą m.in. groźnego wirusa WZW typu A wywołującego zapalenie wątroby czy obecności plastiku i metalu w jedzeniu. Jeśli masz tę toksyczną żywność w domu, koniecznie ją wyrzuć.

📢 Tyle kosztują kryształy PRL w 2024 roku - zdjęcia, ceny. Wazony, misy, patery poszukiwane przez kolekcjonerów [25.03.2024] Moda na PRL kwitnie. Kryształowe naczynia, niegdyś modne, później kiczowate, dziś przeżywają swój renesans. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Oto kryształowe naczynia z czasów PRL - zobacz zdjęcia i aktualne ceny.

📢 Lara Kraśko - tak teraz wygląda córka Piotra Kraśki i Karoliny Ferenstein-Kraśko. Mamy zdjęcia [25.03.2024] Karolina Ferenstein-Kraśko i Piotr Kraśko są małżeństwem od 2008 roku. Doczekali się trojga dzieci. Jak dziś wygląda ich córeczka Lara? Dziewczynka to oczko w głowie rodziców. Jej mama Karolina często chwali się swoją najmłodszą latoroślą w mediach społecznościowych. 📢 Pokaz kotów rasowych w Magnolia Park we Wrocławiu. Spójrzcie w te piękne oczy! W niedzielę (24 marca) goście odwiedzający Magnolię we Wrocławiu mieli okazję spotkać kocie piękności. Na kilkudziesięciu stanowiskach Pokazu Kotów Rasowych można było zobaczyć m.in. koty bengalskie, maine coon czy brytyjskie. 📢 Emerytury wraz z trzynastką - tabela brutto i netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia [25.03.2024] Dzięki marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce wzrosły o 12,12 proc. Wiemy już, ile w 2024 roku wyniesie trzynasta emerytura. Wypłata dodatkowego świadczenia nastąpi wraz z podstawową emeryturą, a pierwsze osoby otrzymają pieniądze już pod koniec marca. Zobacz, ile wyniosą emerytury wraz z "trzynastką". Mamy wyliczenia brutto i netto.

📢 Aneta Kręglicka, Miss Świata 1989, kończy 59 lat - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! Aneta Kręglicka to polska modelka i bizneswoman, która 35 lata temu została Miss Polonia, Miss Świata i Queen of Europe. Wkrótce skończy 59 lat. Patrząc na jej najnowsze zdjęcia, trudno w to uwierzyć. Zobaczcie, jak dziś wygląda najpiękniejsza kobieta świata 1989 roku, przez wielu uważana za najpiękniejsza Polkę wszech czasów.

📢 Pożar samochodu na autostradzie A4. Powstał ogromny korek pod Kątami Wrocławskimi W niedzielę (24 marca) na autostradzie A4 spłonął samochód osobowy. Nikt nie został poszkodowany. Jednak przez to zdarzenie powstał ogromny korek w kierunku Wrocławia. 📢 Rumuńska piękność, która skradła serca polskiej publiczności. Kim jest Madalina Ghenea, gwiazda hitu Netfliksa? "Koszmarna głębia" ("Deep fear") to hit Netfliksa. Thriller jest jednym z najchętniej oglądanych filmów w serwisie, a serca widzów, także tych polskich, skradła piękna rumuńska aktorka Madalina Ghenea. Kim jest artystka, która nieprzypadkowo wcześniej zagrała słynną francuską aktorkę Sophię Loren? Zobaczcie jej odważne zdjęcia, którymi dzieli się w mediach społecznościowych!

📢 100 wrocławskich kamienic do remontu. Gdzie mają pojawić się budowlańcy? Mamy listę adresów W najbliższych kilku latach Wrocław zmodernizuje blisko 100 kamienic. Część z nich poddawana jest już pierwszym pracom. W planach jest m.in. odnowienie elewacji, prace na dachach i klatkach schodowych oraz izolacje i remonty piwnic. Urząd Miejski Wrocławia podał listę adresów. Czy jest na niej Twoja kamienica? 📢 Praca we Wrocławiu od zaraz! Od hydraulika, przez kierowcę taxi, do lekarza! Tyle płacą pracodawcy z Wrocławia. Sprawdź aktualne oferty O pracę we Wrocławiu i okolicach stolicy Dolnego Śląska nie trudno. Dobrą pracę także łatwo znaleźć. Pracodawcy potrzebują fachowców. Pracownikom oferują umowy i wysokie wynagrodzenie. Zebraliśmy dla Was aktualne oferty pracy z Wrocławia z zarobkami powyżej 5 tys. złotych "na rękę". Zobaczcie!

📢 Wiosna u Cystersów. Gigantyczne opactwo w Lubiążu skąpane w słońcu. Pięknie! Zobaczcie wiosenne zdjęcia klasztornych zabudowań Opactwo Cystersów w Lubiążu to miejsca wyjątkowe i tym samym - punkt obowiązkowy na turystycznej mapie Dolnego Śląska. Monumentalny klasztor, pełen barokowych zdobień, robi wrażenie. To drugi co do wielkości obiekt sakralny na świecie i największa tego typu budowla cysterska. Wiosną prezentuje się wyjątkowo pięknie. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Tajemnicze opactwo cystersów na Dolnym Śląsku. Weszliśmy tam, gdzie turyści nie mają wstępu! Stoi szlaku cysterskim i od lat przyciąga turystów. Opactwo w Lubiążu to jedna z najbardziej tajemniczych atrakcji Dolnego Śląska. Ogromny obiekt służył nie tylko zakonnikom. W przeszłości działał tam również szpital dla obłąkanych, zakład pracy przymusowej, mieszkali żołnierze Armii Czerwonej. Odwiedziliśmy miejsca, które turyści mogą zobaczyć tylko dwa razy do roku. Zobaczcie, jak wyglądają podziemia i strych, zamknięte korytarze i sale.

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 24.03.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 24.03.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 24.03.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 Napadali na sklepy monopolowe we Wrocławiu i terroryzowali sprzedawców. Rozboje zostały nagrane przez kamery monitoringu! Napadali na sklepy monopolowe i kradli pieniądze z kas. Gdy ktoś próbował im się przeciwstawić, grozili nożem i bili metalowym prętem. Sprawcy rozbojów we wrocławskich sklepach zostali już ujęci przez policję. Dotarliśmy do nagrań, na których widać, jak terroryzowali sprzedawców. 📢 Nocny pożar we Wrocławiu. Na Ołbinie spłonęły wiaty śmietnikowe. To kolejny taki przypadek! W nocy z soboty na niedzielę (23-24 marca) doszło do groźnego pożaru we Wrocławiu. Na Ołbinie na jednym z podwórek spłonęła wiata śmietnikowa. Strażacy walczyli z wysokim ogniem i dużym zadymieniem. To nie pierwszy taki przypadek w tym miejscu.

📢 Dwadzieścia dwa lata temu zmarł Mariusz Czułczyński. Jego wrocławskie kadry są jednak wiecznie żywe. Oto kilka z nich Mariusz Czułczyński zmarł 24 marca 2002 roku, jeszcze przed pięćdziesiątymi urodzinami. Przez 20 lat pracował w redakcji Słowa Polskiego, przez co jego zdjęcia zna dziś niemal każdy czytelnik Gazety Wrocławskiej. Dowiedz się więcej o wspaniałym człowieku i doskonałym fotoreporterze, a także zobacz niepublikowane dotąd zdjęcia jego autorstwa. 📢 Teściowe o tych imionach to prawdziwe zołzy, czyli teściowe z piekła rodem. Sprawdź listę imion 24.03.2024 Teściowe – te postaci, które w życiu wielu osób stanowią źródło komediowych anegdot, a dla niektórych są niczym wcielenie koszmaru. I jak się okazuje, imię, które noszą, może być często wiążącym się elementem ich charakteru. Wielu z nas słyszało historie o teściowych o imionach, które wydają się przynosić ze sobą pewne cechy. Czy rzeczywiście istnieje związek między imieniem a zachowaniem teściowej? Przyjrzyjmy się nieco bliżej tej komicznej teorii.

📢 Najlepsze MEMY o nauczycielach. Tak internauci widzą pracę nauczyciela w szkole. Te MEMY rozbawią do łez! Nauczyciele kontra uczniowie 24.03 Takie są najlepsze MEMY o nauczycielach. Jak wygląda praca w szkole? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W społeczeństwie panuje przekonanie, że nauczyciele pracują niekiedy tylko wyłącznie podczas lekcji w szkole, co nie stanowi nawet 40 godzin pracy tygodniowo. Nauczyciele podkreślają, że pracują nie tylko w szkole, ale również w domu, przygotowując się do lekcji, sprawdzając klasówki, czy przygotowując uczniów do szkolnych olimpiad. Jak jest w rzeczywistości? Tak pracę nauczyciela widzą internauci! Zobaczcie najlepsze MEMY o nauczycielach.

📢 Najzabawniejsze MEMY o pracy! Tak wygląda praca okiem internautów. Słodkie lenistwo czy zaangażowanie? Śmieszne obrazki o pracy 24.03.2024 Jak pracę widzą internauci? Okazuje się, że praca należy do ulubionych źródeł memów i innych śmiesznych obrazków. Z pewnością wiele osób lubi w godzinach pracy zrobić delikatny "skok w bok", zajmujących się oglądaniem filmów, przeglądaniem mediów społecznościowych czy... memów! Memy znakomicie poprawiają humor, tym bardziej jeśli memy o pracy, oglądamy w... pracy! Jesteście ciekawi? Tak pracę widzą internauci. Zobaczcie zabawne memy o pracy!

📢 Seria wypadków na wrocławskich Krzykach. Zobacz, co zrobił zamroczony alkoholem szaleniec, pędząc slalomem po ulicach miasta! Szaleńcza jazda kompletnie zamroczonego alkoholem mężczyzny, który w sobotni wieczór jechał slalomem ulicami Wrocławia. Z impetem uderzył m.in. w wartego ponad 150 tysięcy złotych mercedesa. Sprawca uciekł z miejsca wypadku, gubiąc po drodze części i wjeżdżając na torowisko tramwajowe. W pościg za nim ruszyli świadkowie zdarzeń. Kilka ulic dalej, uderzył w drzewo. Wcześniej staranował też sygnalizację świetlną. Mężczyzna jest już w rękach policji. Ma prawie trzy promile alkoholu we krwi! Zobaczcie zdjęcia! 📢 Hałas z podwrocławskiej fabryki nie daje żyć mieszkańcom? Kilometr od zakładu wciąż słychać urządzenia. Mamy nagranie W podwrocławskim Mirkowie zakład układów hamulcowych Bosch działa od 1996 roku. Jesienią 2021 roku rozpoczęła się jego rozbudowa. Teraz jest to o 25 proc. większy kompleks. Okoliczni mieszkańcy kontrolują, czy poziom hałasu nie przekracza norm. Do redakcji "Gazety Wrocławskiej" zgłosił się czytelnik z nagraniem z jego własnego mieszkania. Czy jest tak głośno, że nie można żyć i pracować?

📢 Burmistrz Siechnic chce zmienić plan zagospodarowania przestrzennego. Mieszkańcom uniemożliwi to budowę domów. Już liczą straty W podwrocławskich Siechnicach trwa ogromny konflikt pomiędzy burmistrzem a mieszkańcami. Ci alarmują o przedwyborczych zamiarach zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla 194 hektarowej części miasta. Zmiana w przepisach, którą proponuje urząd miasta zablokuje możliwości budowlane obecnym właścicielom działek. To także spadek wartości gruntów w tym rejonie. Deweloperzy już się wycofali, a mieszkańcy liczą straty.

📢 Wspominamy polskie teleturnieje lat 90. "Krzyżówka szczęścia", "Wielka gra" i "Idź na całość". Pamiętacie je jeszcze? To były takie czasy, kiedy przed telewizorem zasiadało się z całą rodziną, a w domu tylko jedna osoba dzierżyła pilot i decydowała, który z teleturniejów dziś oglądamy. Do wyboru było kultowe "koło Fortuny", "Krzyżówka szczęścia", "Idź na całość", ale i "Miliard w rozumie". Jak wspominacie wieczory na kanapie w towarzystwie Agaty Młynarskiej lub Roberta Rozmusa?

📢 Z piątku na sobotę WOPR miało we Wroclawiu pełne ręce roboty. W pobliżu Odry zaginął mężczyzna, inny... chciał się "schłodzić" Pracowita noc za "Wodniakami". Z piątku na sobotę (22 na 23 marca), WOPR wyciągnęło z rzeki amatora kąpieli w Odrze i poszukiwało mężczyzny, który zaginął i mógł wpaść do rzeki.

📢 Dzień otwarty na Wzgórzu Partyzantów we Wrocławiu. Tłumy przyszły zobaczyć wyremontowany Bastion Sakwowy W sobotę (23 marca) został zorganizowany dzień otwarty na Bastionie Sakwowym we Wrocławiu. Kończy się przeszło dwuletni remont. 23 marca każdy mieszkaniec miasta mógł w kasku zwiedzić bastion, będący wciąż formalnie placem budowy. Zainteresowanie było ogromne. Wymurowano też kapsułę czasu. 📢 Oto gorące zdjęcia Igi Muszakowskiej. Tak wygląda partnerka Dominika Abusa z Gogglebox Dominik Abus stał się sławny dzięki udziałowi w programie "Gogglebox" w TTV. Natomiast Iga Muszakowska stała się znana dzięki niezwykłym zdjęciom, które na portalach społecznościowych zamieszcza jej partner. Zobaczcie najbardziej gorące zdjęcia Igi Muszakowskiej, ukochanej Dominika Abusa z "Gogglebox".

📢 Dom wójta z serialu Ranczo - tak wygląda w rzeczywistości. Oto serialowe Wilkowyje na co dzień Tak wygląda w Jeruzalu, czyli serialowych Wilkowyjach. Od czasu pojawienia się serialu "Ranczo", wieś stała się atrakcją turystyczną. Ławeczka często jest zajęta przez stałych bywalców. Wyglądają tak, jakby czekali na przyjazd ekipy filmowej. Nie potrzebują charakteryzacji. 📢 Niebezpieczny wypadek na Dolnym Śląsku. Auto wpadło do rzeki i stanęło pionowo w korycie. Kierowca nie mógł wyjść 23 marca przed godz. 13.00 doszło do groźnego wypadku w Boguszowie - Gorcach. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i wpadł do rzeki. Samochód utknął w korycie - pionowo, a kierowca nie mógł się z niego wydostać. Do tego z auta zaczęły wyciekać płyny - wprost do rzeki.

📢 Dagmara Kaźmierska na prywatnych zdjęciach sprzed lat. Tak kiedyś wyglądała Królowa Życia z Dolnego Śląska Dagmary Kaźmierskiej chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. To niewątpliwie osobowość medialna, która popularność zyskała dzięki występom w reality show "Królowe życia". Pochodząca z Dolnego Śląska celebrytka wystąpiła też w dwóch filmach Patryka Vegi i wydała dwie książki autobiograficzne. Dagmara Kaźmierska ma 49 lat. A jak wyglądała w młodości? Zobaczcie!

📢 Tak będą wyglądały nowe zjeżdżalnie w Aquapark Wrocław przy ul. Borowskiej. Zobacz wizualizacje! W poniedziałek (25 marca) ruszy budowa trzech nowych zjeżdżalni w aquaparku przy ul. Borowskiej. Zastąpią one ślizgawki Magic Eye, Turbo oraz Black Hole. Zobacz w galerii, jak będą wyglądać. Poniżej przeczytasz o szczegółach inwestycji, a także utrudnieniach – wieża zjeżdżalni przez kilka dni będzie nieczynna.

📢 Miłośnicy transportu miejskiego remontują zabytkowy tramwaj. Tak wygląda prawie 100-letni pojazd Klub Sympatyków Transportu Miejskiego pochwalił się swoim remontowanym tramwajem Linke-Hofmann z początku XX wieku. Pojazd jest już we wrocławskich, niebieskich barwach. Ale nie zawsze tak było! Zobacz postępy prac Klubu!

📢 Kamery przed Gądowianką rejestrują mniej piratów drogowych? A może to kierowcy je omijają? Drastycznie spadła liczba mandatów Na skrzyżowaniu ul. Na Ostatnim Groszu, Bystrzyckiej i estakady Gądowianki nadal funkcjonują kamery RedLight. Kontrolują kierowców, którzy skręcają na zielonej strzałce bez zatrzymania pojazdu. Każde takie wykroczenie kosztuje 500 zł i 15 punktów karnych. W zeszłym roku złapano tak 12,5 tys. kierowców. Czy wciąż o nich pamiętają? 📢 Więzienia i areszty we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Tak żyją i mieszkają osadzeni. Cele są małe, a budynki ponure W dolnośląskich zakładach karnych na co dzień przebywa kilka tysięcy osób. Zobacz jak wyglądają cele skazanych, jak spędzają czas wolny i gdzie spożywają posiłki. W galerii znajdziesz zarówno aktualne zdjęcia, jak i takie sprzed kilku lat. Na kolejnych slajdach zakłady karne m.in. z Wrocławia, Świdnicy i Głogowa.

📢 Wypadek na DK8 na Dolnym Śląsku. Trzy osoby zakleszczone w samochodzie, interweniował LPR. Trasa Wrocław-Kłodzko jest zablokowana W sobotę (23 marca) na drodze krajowej DK8 na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznego wypadku. Zderzyły się bus i osobówka. Po poszkodowanych, którzy byli zakleszczeni w jednym z aut przyleciał śmigłowiec LPR. Trasa Wrocław-Kłodzko jest zablokowana w obu kierunkach. 📢 Ten pałac niedaleko Wrocławia jest na sprzedaż. Stoi za nim tragiczna historia. Czy ktoś uratuje zabytek? Tylko 35 kilometrów od Wrocławia, w ruinę popada piękny obiekt. Pałac Sucha Wielka, miał stać się hotelem lub domem opieki. Ostatecznie jego właściciel zmarł, a obiekt popada w ruinę. Wystawiono go jednak na sprzedaż wraz z gołębnikiem, architektonicznym unikatem. Zobaczcie jak wygląda!

📢 Te błędy popełniamy przy gotowaniu rosołu. Tego nigdy nie rób - rosół straci cały smak Rosół to tradycyjna polska zupa. Gotowały ją nasze prababcie, babcie, mamy. Rosół to danie, którego nie może zabraknąć na niedzielnym stole w wielu polskich domach. Jednak wiele gospodyń popełnia szereg błędów podczas gotowania rosołu, które sprawiają, że ta wyśmienita zupa traci cały smak. Zobacz, czego nigdy nie należy robić przy gotowaniu rosołu, by zupa zachowała tradycyjny smak i wartości odżywcze.

📢 Te nieruchomości we Wrocławiu sprzedaje PKP. Gdzie i w jakiej cenie można kupić mieszkanie? Jest tanio! Jeden z większych właścicieli nieruchomości w Polsce, spółka Polskie Linie Kolejowe, co jakiś czas wystawia we Wrocławiu mieszkania na sprzedaż. Ich cena za metr kwadratowy zwykle odbiega od średnich cen mieszkań w mieście. Na dodatek często położone są w atrakcyjnej lokalizacji. Kliknij w zdjęcie i przejdź do galerii, aby poznać szczegóły. 📢 Żużlowcy Sparty Wrocław zaprezentowali się kibicom przed nowym sezonem (ZDJĘCIA) ŻUŻEL. Drużyna Betardu Sparty Wrocław w Magnolia Park zaprezentowała się kibicom przed sezonem 2024. W prezentacji wzięli udział wszyscy zawodnicy pierwszego zespołu WTS-u, w tym m.in. Artiom Łaguta, Daniel Bewley, Tai Woffinden i Maciej Janowski. Kibice zobaczyli też nowe twarze we wrocławskiej drużynie: Jakuba Krawczyka i Filipa Seniuka.

📢 Wrocław ma nowy zabytek słynnego projektanta. To stara hala sportowa przy ul. Osobowickiej Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków budynek hali sportowej Brückeneue przy ul. Osobowickiej 48 we Wrocławiu. Jak informuje, decyzja w tej sprawie nie jest jeszcze prawomocna. 📢 Janusze budownictwa. Oni nie powinni brać narzędzi do ręki! Zobaczcie zdjęcia ich "prac" Nie jest łatwo dziś trafić na prawdziwe "złote rączki", ludzi z wiedzą i doświadczeniem, a do tego rzetelnych i uczciwych, którym ze spokojem możemy powierzyć remont naszego domu czy mieszkania. Gdy zlecimy prace przypadkowemu wykonawcy, możemy wyjść na tym jak Zabłocki na mydle. Do czego są zdolni Janusze budownictwa? Patrząc na ich dokonania, możemy stwierdzić, że nigdy nie powinni pracować w tym zawodzie. Zobaczcie na zdjęciach w galerii.

📢 TOP 10: Piękne dolnośląskie miasta i miasteczka. Kryją wiele zabytków i tajemnic. Trzeba je koniecznie odwiedzić w 2024 roku Położone w najdalszych częściach Dolnego Śląska zachwycają. Na liście nie znajdziecie Wrocławia, bo tym razem przygotowaliśmy dla Was zestawienie 10 mniej znanych, a urokliwych miejsc, które warto odwiedzić wiosną. Większość z nich uda się zwiedzić w jeden dzień! Na liście znajduje się stolica ceramiki, mekka filmowców na Dolnym Śląsku, miasto z obiektem wpisanym na listę UNESCO i kilka innych. Zobaczcie! Warto wybrać się tam w czerwcowy weekend. 📢 Zdumiewające zdjęcia Wrocławia z połowy XX wieku. Fotografie pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego Dzięki wciąż powiększającym się zbiorom Narodowego Archiwum Cyfrowego, dowiadujemy się jak wyglądał nasz kraj przed laty. Wśród zdigitalizowanych zdjęć, w ostatnim czasie, pojawiło się sporo kadrów z Wrocławia. Niektóre, dobrze znane dziś miejsca miasta, są nawet trudne do rozpoznania. Zobaczcie te wyjątkowe ujęcia w naszej galerii.

📢 Dolnośląski Czarnobyl. Wysiedlone miejscowości na tym terenie powoli znikają z krajobrazu Mówi się o nim czasem "dolnośląski Czarnobyl". To obszar ochronny, który powstał podczas rozbudowy Huty Miedzi Głogów. Miejscowości takie jak Żukowice, Rapocin czy Bogomice, kiedyś tętniły życiem. Dziś stoją opustoszałe lub niemal opustoszałe. Z roku na rok walą się kolejne ściany budynków i wioski powoli znikają z powierzchni ziemi. Zobaczcie jak wygląda to tajemnicze miejsce. Przejdźcie do galerii zdjęć, klikając w pierwsze z nich. 📢 TAT na Jagodno nabiera kształtów. Tak wygląda na zdjęciach z drona! Kiedy pojedziemy trasą? Od skrzyżowania ul. Bardzkiej i Świeradowskiej widać już postępy prac nad trasą autobusowo-tramwajową na Jagodno. Wykonawca wydzielił już przestrzeń na jezdnię, po której już w 2025 roku będą jeździły autobusy. A kiedy tramwaj? To największa kość niezgody między urzędnikami a mieszkańcami. Zobacz budowę TAT na Jagodno na naszych zdjęciach!

📢 Majestatyczna ekspresówka na Dolny Śląsku, którą pojedziemy już w te wakacje! Pozostało 8 proc. do zakończenia budowy Około czterech miesięcy powinny jeszcze potrwać prace przy budowie ostatniego dolnośląskiego odcinka drogi ekspresowej S3. Trasa ma być gotowa 12 lipca. W przyszłości droga ma się połączyć z powstającą obecnie po stronie czeskiej nową autostradą D11. Gdy to już nastąpi podróż (nie tylko) z Wrocławia do Pragi znacznie się skróci. Tymczasem, warto zobaczyć jak pięknie położony jest ten fragment S3. Za Bolkowem nowa trasa musi się przebić przez Sudety, na pograniczu trzech pasm: Gór Kaczawskich, Rudaw Janowickich i Gór Kamiennych. 📢 Hotel Hampton by Hilton Wroclaw Airport powstanie w stolicy Dolnego Śląska. Widok na... pas startowy! Przy wrocławskim lotnisku rozpoczęła się budowa hotelu. Powstanie on zaledwie pięć minut drogi spacerem od głównego terminalu portu lotniczego. Wylano już fundamenty pod Hotel Hampton by Hilton Wroclaw Airport. Dziś wmurowany został kamień węgielny pod tę inwestycję.

📢 19 najbardziej zaskakujących miejsc w Polsce. Wanna Johna Malkovicha, cudowna pustelnia, „oddech szatana” i inne niezwykłości W Polsce nie brak miejsc, które wprost zaskakują i zdumiewają. Wiele z nich znajduje się poza utartymi szlakami turystycznymi. Warto je poznać, by urozmaicić wycieczki po Polsce w weekend czy urlop. Czy odważycie się np. zajrzeć do radioaktywnej kopalni, zwiedzić miejsce lądowania UFO, przespacerować się nad strumieniem, z którego wydobywa się „oddech szatana”, albo przejrzeć się w lustrze maga Twardowskiego? Zapraszamy do galerii 19 najbardziej zaskakujących miejsc i atrakcji w Polsce. 📢 Wydarzenia na weekend we Wrocławiu 22-24 marca. Targi turystyczne, wielkanocne warsztaty i zwiedzanie Bastionu Sakwowego Nadchodzący weekend we Wrocławiu zapowiada się arcyciekawie i intensywnie. Będzie można wziąć udział w wydarzeniach związanych z nadchodzącą Wielkanocą, ale nie tylko. Będzie możliwość odwiedzenia Bastionu Sakwowego, który otwiera się po remoncie. Odbędą się także różnego rodzaju warsztaty i koncerty.

📢 Memy po meczu Polska - Estonia 5:1. Bezbłędni internauci komentują w swoim stylu Reprezentacja Polski sprostała zadaniu i na Stadionie Narodowym pokonała w czwartkowy wieczór Estonię aż 5:1. Od pierwszych minut biało-czerwoni ruszyli do ataku i zdominowali Estończyków, spychając ich do obrony. Naszym rywalom zadanie mocno utrudniła czerwona kartka. W drugiej połowie zdołali strzelić honorową bramkę, ale ani przez chwilę nie było wątpliwości, kto wygra ten mecz. Internauci nie próżnowali i komentowali mecz w memach. "Polacy, nic się nie stało". I rzeczywiście, jeszcze nic się nie stało, bo żeby zagrać na Euro 2024 w Niemczech, trzeba pokonać na wyjeździe w najbliższy wtorek. W jakich wtedy będziemy nastrojach? 📢 Tragiczny wypadek motocyklisty we Wrocławiu. Dlaczego nikt nie ratował Piotrka?! Ten tragiczny w skutkach wypadek miał miejsce 1 marca wieczorem. Przy wjeździe na parking marketu Leroy Merlin samochód dostawczy zderzył się z motocyklem. Motocyklista doznał bardzo poważnych obrażeń, jak się później okazało, były one śmiertelne. - Dlaczego nikt z was nie udzielił pierwszej pomocy? Dlaczego nikt z was nie sprawdził czy Piotrek oddycha i czy jest wyczuwalne tętno? - pisze do nas w liście Czytelnik i bliski znajomy rodziny zmarłego motocyklisty. - Od razu założyliście że nie żyje? Na jakiej podstawie? Że sam jest sobie winien... - dodaje rozczarowany postawą świadków tego zdarzenia.

📢 Śmiertelny wypadek na torach przy wrocławskim dworcu. Ustalono tożsamość zmarłego mężczyzny W czwartek - 21 marca, po apelu policjantów, pisaliśmy o śmiertelnym wypadku na torach w pobliżu Dworca Nadodrze. Policja publikowała wizerunek ofiary, by ustalić jej tożsamość. Natomiast samo zdarzenie miało miejsce 11 października 2023 roku. Mundurowi poinformowali, że po publikacji wizerunku, udało się szybko ustalić, kim był mężczyzna.

📢 Dworzec Główny sprzed lat. Tak kiedyś jeździło się pociągami z i do Wrocławia Pięknie wyremontowany Dworzec Główny, wciąż dobrze wyglądający po 11 latach od remontu. Zwykle punktualne i nowoczesne pociągi, wiele miejsc gdzie można smacznie zjeść, poczekać na swoje połączenie. Kiedyś podróżujący koleją z Wrocławia mogli tylko pomarzyć o takich warunkach. Co więcej, udało się w końcu uruchomić likwidowane przez lata połączenia, m.in. do Sobótki, Lubina, Milicza czy w Góry Sowie. Jest także realna szansa na powrót pociągów na Dworzec Świebodzki we Wrocławiu, w perspektywie kilku lat. Korzystający z kolei nie mogą dziś narzekać, co najwyżej na coraz więcej chętnych i tłumy na niektórych trasach. Zobaczcie w naszej galerii jak działa kolej i Dworzec Główny we Wrocławiu przed laty.

📢 Wysyp domów na Dolnym Śląsku, które w najbliższych tygodniach zostaną zlicytowane. Zobacz zdjęcia i poznaj ceny Licytacje domów na Dolnym Śląsku odbywają się w praktyce co tydzień. Pod młotek idą zarówno tanie nieruchomości, które pilnie wymagają gruntownego remontu, jak również niedawno wybudowane wille do których należy jedynie się wprowadzić. Prezentowane nieruchomości znajdują się na terenie Dolnego Śląska. Kliknij w pierwszą fotografię, zobacz wszystkie zdjęcia i poznaj ceny. 📢 Ostatnie szlify na Wzgórzu Partyzantów we Wrocławiu. Tak wygląda wyremontowany Bastion Sakwowy z lotu ptaka. W weekend dzień otwarty Remont na Wzgórzu Partyzantów dobiega końca. Bastion Sakwowy zmienił się nie do poznania. Inwestycja ma zakończyć się pod koniec kwietnia, ale już w sobotę (23 marca) mieszkańcy będą mogli zobaczyć efekty modernizacji zabytku. Szykuje się dzień otwarty. Zanim to nastąpi zobaczcie, jak prezentuje się Bastion Sakwowy z lotu ptaka. Zdjęcia z drona!

📢 Tanie mieszkania w centrum Wrocławia. Do remontu! Kupisz je za mniej niż 375 000 zł! Zobaczcie zdjęcia W centrum Wrocławia można znaleźć wiele mieszkań na sprzedaż. Niektóre mogą stać się prawdziwymi perełkami, pod warunkiem, że zostaną odpowiednio wyremontowane. Gdzie ich szukać? Zobacz nasze zestawienie nieruchomości, które zostały wystawione na sprzedaż za mniej niż 375 000 zł. Mamy zdjęcia ze środka! 📢 Betard Sparta Wrocław po pierwszych treningach na Stadionie Olimpijskim (ZDJĘCIA) ŻUŻEL. Betard Sparta Wrocław znajduje się na ostatniej prostej przygotowań do startu sezonu 2024. We wtorek i środę podopieczni Dariusza Śledzia po raz pierwszy w tym roku trenowali na Stadionie Olimpijskim. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Weź z kuchni trzy produkty i stwórz tanią, naturalną maseczkę. Świetnie ujędrnia dekolt i spłyca zmarszczki Wraz z nadejściem wiosny, coraz częściej i odważniej odsłaniamy ciało. Sięgamy też po wycięte bluzki, dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na wygląd dekoltu, a po zimowej aurze odżywić skórę twarzy. Dzięki prostej w przygotowaniu maseczce zlikwidujemy zmarszczki i nawilżymy oraz rozświetlimy cerę. Sprawdź przepis na naturalną miksturę.

📢 Opuszczony kościół w sercu wsi niedaleko Wrocławia. Jednych zachwyca, w innych budzi lęk. Zobacz jego wnętrze! Niezwykły zabytek, który bez wątpienia budzi zachwyt i respekt. Dawny zbór ewangelicki kryje wewnątrz drewnianą ambonę i poniszczone ławy. Nad budynkiem góruje dzwonnica, która niepokojąco trzeszczy w wietrzne dni. Aż chciałoby się zwiedzać, lecz niestety nie wolno. Zobaczcie zatem zdjęcia ze środka ruin kościoła w Kuźniczysku, w których posiadaniu akurat jesteśmy! 📢 Tak wyglądał kiedyś najstarszy wieżowiec Wrocławia. Latały przy nim sterowce! Z 11. piętra widać było całą panoramę miasta Wzniesiony w latach 1926-29 gmach Urzędu Pocztowego nr 1 we Wrocławiu był pierwszym wieżowcem w mieście. W czasach, gdy drapacze chmur powstawały jedynie w Stanach Zjednoczonych, a w Europie niechętnie patrzyło się na tego typu inwestycje, budynek osiągnął 43 metry wysokości i przez długi czas był najwyższym obiektem w okolicy. Przetrwał II wojnę światową, a teraz jest połączony z nowoczesnym kompleksem hotelowo-usługowym. Zobacz!

📢 Góry Stołowe, czyli formacje skalne, spokój i piękne krajobrazy. Co warto tam zwiedzić? Najlepsze atrakcje, mapy, szlaki i schroniska Sudety to obok Tatr jedno z ulubionych miejsc wypoczynku sporej części Polaków. Góry Stołowe, czyli pasmo górskie w Sudetach Środkowych, to wszechobecny spokój, a także malownicze krajobrazy i formacje skalne. Co warto tam zwiedzić w czasie weekendowej wycieczki, urlopu, majówki czy wakacji? Przygotowaliśmy zbiór najważniejszych informacji o Górach Stołowych: mapy, szlaki, listę schronisk oraz atrakcje turystyczne.

📢 Tragedia na A4 pod Wrocławiem. W wypadku busa i ciężarówki zginęły 3 osoby, 5 zostało rannych. Policja szuka świadków Straszny wypadek na autostradzie A4, na odcinku Wrocław - Legnica. W niedzielny poranek, w zderzeniu busa z samochodem ciężarowym zginęły 3 osoby, kolejnych 5 jest rannych. Droga w stronę Legnicy i granicy z Niemcami jest zablokowana, trwa akcja służb.

📢 Tak wygląda Cleo na odważnych zdjęciach. Piosenkarka chętnie kusi głębokim dekoltem Cleo to obecnie jedna z najbardziej rozchwytywanych wokalistek z branży muzyki rozrywkowej. Gwiazda "The Voice Kids" nie daje o sobie zapomnieć fanom. Chętnie pokazuje się w telewizji, jest aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie Cleo nie brakuje odważnych zdjęć, gdzie wokalistka odsłania swoje ciało, a w szczególności dekolt. Zobacz! 📢 Fregata w Zagórzu Śląskim i Jezioro Bystrzyckie 100 lat temu i w PRL-u. Od drewnianej budy, po murowany pensjonat i świetną restaurację Zobaczcie kultową Fregatę w Zagórzu Śląskim 100 lat temu i Jezioro Bystrzyckie. Prezentujemy też zdjęcia z lat 60. i późniejszych. Kiedyś to był tu klimat. Miejsce nadal uznawane jest za perełkę regionu wałbrzyskiego i chętnie wypoczywają tu mieszkańcy Wałbrzycha, Świdnicy, Wrocławia i okolic. Zobaczcie Fregatę od drewnianej budy, schroniska Śląska Dolina po murowany pensjonat i restaurację.

📢 W tych zawodach we Wrocławiu brakuje ludzi do pracy. Przyjmują od ręki i płacą krocie. Mamy listę. Można negocjować wyższe stawki Nowej pracy w całej Polsce miesięcznie poszukuje ok. 4,5 mln pracowników. Priorytetem dla większości kandydatów jest pensja, jaką można otrzymać. Im bardziej potrzebny jest wykonywany zawód, tym pracodawca chętniej zapłaci więcej nowemu pracownikowi lub przedłuży umowę na preferencyjnych warunkach z już zatrudnioną osobą. We Wrocławiu najbardziej brakuje pracy w 18 zawodach. Mamy ich listę!

📢 Wzgórze Partyzantów moment przed otwarciem. Niedługo wszyscy będą mogli wejść na Bastion Sakwowy Zbliża się termin oddania do użytku widowiskowej inwestycji we Wrocławiu. Mowa oczywiście o wyremontowanym Bastionie Sakwowym na Wzgórzu Partyzantów, gdzie trwają prace wykończeniowe. Wiemy, kiedy mieszkańcy będą mogli zobaczyć odnowiony zabytek na własne oczy.

📢 Tak mieszka Dagmara Kaźmierska. Jej przyjaźń z Marcinem Hakielem kwitnie - zdjęcia Zdecydowanie jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci programu "Królowe życia". Dagmara Kaźmierska to celebrytka, a obecnie gwiazda stacji Polsat, która już niedługo popisze się umiejętnościami tanecznymi. "Królowa życia" wystąpi w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami", a jej partnerem będzie... Marcin Hakiel. Nie da się ukryć, że między nimi wywiązała się ogromna nić porozumienia. Jesteśmy świadkami nowej przyjaźni w show biznesie? Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Dagmara Kaźmierska. Mamy zdjęcia! 📢 Spowiedź święta - tekst - formuła spowiedzi. Co się mówi podczas spowiedzi świętej? [JAK SIĘ POPRAWNIE SPOWIADAĆ] Spowiedź święta - tutaj znajdziesz tekst, który mówi się w konfesjonale podczas spowiedzi. Zobacz jak się spowiadać - tak powinna wyglądać poprawna spowiedź, jak należy się do niej przygotować i co zrobić, by spowiedź była ważna.

📢 Tekst i formuła spowiedzi na święta 2023. Co się mówi podczas spowiedzi świętej? Spowiedź święta. Kościół zaleca, aby każdy Katolik przynajmniej raz w roku przystąpił do spowiedzi świętej. Dawno nie byłaś/byłeś przy konfesjonale i boisz się, że w stresie zapomnisz, co powiedzieć? Tutaj znajdziesz tekst, który mówi się w konfesjonale podczas spowiedzi. Zobacz jak się spowiadać - tak powinna wyglądać poprawna spowiedź, jak należy się do niej przygotować i co zrobić, by spowiedź była ważna. Jak spowiadać się przed świętami 2023?

📢 Pałac w Mokrzeszowie skrywa jedną z najmroczniejszych historii Dolnego Śląska. To właśnie tu miała być "fabryka aryjskich dzieci" Pałac w Mokrzeszowie na Dolnym Śląsku od dekad budzi olbrzymie zainteresowanie. Opuszczony od lat obiekt zachwyca architekturą i intryguje swoją historią. Nic dziwnego, że budynek przykuł również uwagę twórców popularnego programu History Hiking.

📢 Święto WOT na Dolnym Śląsku. Wręczono odznaczenia i awanse - piękna uroczystość w sercu Wrocławia Na placu Wolności we Wrocławiu zostały dziś (26 marca) wręczone odznaczenia osobom zasłużonym dla obronności państwa oraz awanse na wyższe stopnie wojskowe. Można było także przyjrzeć się z bliska uzbrojeniu i używanemu sprzętowi WOT-u, a także spróbować żołnierskiej grochówki. 📢 Największe dolnośląskie miasto widmo jeszcze stoi. Czy tam straszy? [ZDJĘCIA] Takie miejsca od lat wzbudzają ciekawość. Oto największe "miasto duchów" na Dolnym Śląsku, które choć od kilku lat powoli znika, wciąż jest do odnalezienia w terenie. A jak zaczęła się legenda tego miejsca? Najpierw niemieckie Pstransse, (a w latach 1933–1945 Strans) po wojnie radziecki Strachów i dopiero od 1993 polskie Pstrąże. Wówczas też pojawiły się plany zasiedlenia tego miejsca, ale nie zostały zrealizowane. Kilka lat temu wyburzono część bloków cywilnych, w gruzach organizowane są ćwiczenia służb ratunkowych.

