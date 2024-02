Przegląd prasy (25.02.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te zawody to pewniaki w 2024 roku. Pracodawcy zatrudniają "od ręki". Umowa o pracę i pokaźne zarobki gwarantowane”?

Prasówka 25.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te zawody to pewniaki w 2024 roku. Pracodawcy zatrudniają "od ręki". Umowa o pracę i pokaźne zarobki gwarantowane Te zawody to pewniaki w 2024 roku. Okazuje się, że lista zawodów, w których możemy rozwinąć skrzydła i zarobić jest naprawdę długa. Kogo będę zatrudniać pracodawcy w 2024 roku? Sprawdziliśmy. Jeśli szukasz pracy we Wrocławiu, chcesz związać swoją zawodową przyszłość ze stolicą Dolnego Śląska, dobrze trafiłeś. Kliknij w GALERIĘ i sprawdź listę zawodów deficytowych.

📢 Memy o języku polskim rozbawiły do łez niejednego internautę. Zobacz popularne grafiki z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Memy o języku polskim rozbawiły do łez niejednego internautę, bowiem twórcy tych grafik z przymrużeniem oka potraktowali wiele aspektów, związanych z użytkowaniem naszej mowy narodowej. Autorzy humorystycznych obrazków wykorzystali do tego między innymi przykłady z błędami ortograficznymi bądź niewłaściwie zastosowaną interpunkcją. Innym zabawnym grafikom komizmu nadały konkretne skojarzenia czy konteksty źle użytych słów. Użytkownicy sieci śmieją się też z łamańców językowych oraz z dowcipnych sytuacji, towarzyszących obcokrajowcom podczas nauki polskiej mowy. Warto przypomnieć, że memy o naszym języku idealnie wpisują się w Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Zobacz najpopularniejsze grafiki i uśmiechnij się!

📢 Pałace i zamki "widmo" Dolnego Śląska. Kiedyś budziły zachwyt, dziś popadają w ruinę Niewiarygodne, że pałace, które są zrujnowane lub nie istnieją skrywają tak ciekawe historie. Część z budowli jest naprawdę wyjątkowa. Widok wnętrz i ogrodów zapiera dech w piersiach i to smutne, że niektóre zniknęły, a inne za chwilę spotka podobny los, bo od lat popadają w ruinę. Niektóre z nich nie były zwykłymi majątkami. Mogłyby spokojnie konkurować w plebiscytach na najpiękniejsze w Polsce. Tak się niestety nie stało. Dlaczego? Poznajcie historię pałaców koło Bolesławca, Lubania i Zgorzelca. Niektóre zaskakują.

Prasówka 25.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zakończył się remont zajezdni tramwajowej "Gaj" we Wrocławiu. Zobacz, jak wygląda W malowniczej zajezdni „Gaj”, przez wielu uważanej za najładniejszą zajezdnię we Wrocławiu, zakończył się remont hali numer 2. Hala, podobnie jak cała zajezdnia, jest objęta ochroną konserwatorską. Wykonany został przy niej szereg prac, MPK pochwaliło końcowym efektem.

📢 Druga rocznica wybuchu wojny na Ukrainie. Zobacz zdjęcia z wydarzeń we Wrocławiu, gdy przyjechali uchodźcy 24 lutego 2022 roku Rosja zaatakowała Ukrainę. Rozpoczęła się pełnoskalowa wojna, a do Wrocławia przyjechały tysiące uchodźców. Ich pierwszym przystankiem był dworzec główny. Setki osób spały w hali Orbita a mieszkańcy ruszyli z pomocą. Zobacz zdjęcia jak dwa lata temu wyglądał Wrocław. 📢 Lech Poznań - Śląsk Wrocław. Oceny piłkarzy Śląska Wrocław za mecz z Lechem Poznań W hicie 22. kolejki PKO Ekstraklasy Śląsk Wrocław zremisował z Lechem Poznań na wyjeździe 0:0. Oceniliśmy piłkarzy Śląska za występ w tym meczu. Oceny w skali od 1 do 10, gdzie 10 to klasa światowa, a 1 to występ poniżej wszelkiej krytyki. Kto był najlepszy, a kto najsłabszy w drużynie Jacka Magiery? Sprawdź!

📢 Wrocławskie kluby i dyskoteki sprzed lat. Bawiliśmy się tam do białego rana, czasami przez okrągły tydzień Pamiętacie imprezy w WZ, dyskoteki w Radio Barze, koncerty w Pięciu Nutkach? Bawiliśmy się tam do białego rana! Zobaczcie zdjęcia z kultowych, nieistniejących już klubów, pubów i dyskotek we Wrocławiu wraz z adresami, gdzie działały. Może rozpoznacie na tych fotografiach siebie lub swoich znajomych! 📢 Tak wygląda partner Caroline Derpieński. Krzysztof Porowski to 61-letni biznesmen [25.02.2024] Caroline Derpieński to znana influencerka działająca głównie na Instagramie i Tik-Toku. "Dolarsowa królowa" na zdjęciach i filmach dzieli się z fanami swoją opływającą w lusksus codziennością. Gwiazda dotychczas utrzymywała w tajemnicy informacje, kim jest jej partner. Wspominała jedynie, że ma na imię "Jack" i jest z pochodzenia latynosem. Prawda okazała się zupełnie inna. To 61-letni biznesmen Krzysztof Porowski.

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto. Kiedy wypłata i ile na rękę? Oto wyliczenia [25.02.2024] Wiemy już, jakie w tym roku będą trzynaste emerytury. Po tym, jak potwierdzono wskaźnik waloryzacji emerytur można też wyliczyć stawki dodatkowych świadczeń dla seniorów. Zobacz, ile wyniesie 13. emerytura 2024 i jaką kwotę dostaniesz. 📢 Modny kolor włosów 2024 - "blond syropowy". Oto fryzury dla kobiet po 40. - odmładzają i rozświetlają [25.02.2024] Modne fryzury na 2024 rok. "Blond syropowy" albo "miodowy blond" to jedna z najmodniejszych koloryzacji w 2024 roku. Połączenie odcieni złota z bursztynowo-brązowymi tonami daje przepiękny efekt na włosach, wygląda wręcz zniewalająco. To koloryzacja idealna dla blondynek, ale mogą ją wypróbować także szatynki i brunetki. "Blond syropowy" polecany jest między innymi kobietom po 40. roku życia, ponieważ odmładza i rozświetla, dodając blasku i świeżości. Sprawdź, jak prezentują się włosy w kolorze "blond syropowy" i czy ten typ fryzury do Ciebie pasuje.

📢 Bronka z "Daleko od szosy" - tak dziś wygląda Sławomira Łozińska. Zobaczcie zdjęcia! [25.02.2024] Sławomira Łozińska, wybitna polska aktorka, zdobyła serca widzów rolą w kultowym serialu "Daleko od szosy", gdzie wcieliła się w postać niezapomnianej Bronki. Jednak jej kariera obejmuje znacznie więcej niż tylko tę rolę. Aktorka zbliża się do 71. urodzin, a jej dorobek artystyczny jest imponujący. Zapraszamy do zapoznania się z jej historią. Zobaczcie też, jak dziś wygląda Sławomira Łozińska, czyli Bronka z "Daleko od szosy". 📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrell [25.02.2024] Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda.

📢 Zwrot z podatku dla emerytów w 2024 roku. Tyle pieniędzy trafi na konta seniorów [25.02.2024] Już za kilka dni będzie można rozliczyć się z urzędem skarbowym. Dla wielu to dobra wiadomość, bo mogą liczyć na dodatkowy zwrot pieniędzy. Wśród nich są także emeryci, którzy w 2024 roku dostali trzynastą (wszyscy seniorzy) i czternastą (seniorzy z najniższymi świadczeniami) emeryturę. Zobaczcie ile pieniędzy trafi na Wasze konta. 📢 Szymon Bieniuk - tak wygląda 18-letni syn Anny Przybylskiej. Jest bardzo podobny do mamy [25.02.2024] Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk doczekali się trojga dzieci. Ich szczęśliwe, rodzinne życie przerwała tragedia. Dziesięć lat temu popularna i lubiana aktorka zmarła na raka trzustki. Jej starszy synek, Szymon, miał wówczas osiem lat. Dziś to pełnoletni, przystojny młodzieniec. Zobaczcie, jak teraz wygląda 18-letni Szymon Bieniuk, syn Ani i Jarosława - pokazujemy go na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Film Sami Swoi - w tych miejscach kręcono zdjęcia. Tak wyglądają obecne miejsca z filmu Sami Swoi [25.02.2024] Tak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Odwiedził je Sławomir Szeliga z rodziną i podzielił się swoimi wrażeniami. 56 lat temu w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza. Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu. Kargula zagra Karol Dziuba, a Pawlaka - Adam Bobik. 📢 Minimalna emerytura netto 2024. Tyle wyniesie najniższe świadczenie po waloryzacji w marcu [25.02.2024] Znamy już wskaźnik waloryzacji na 2024 rok. Jak podwyżka przełoży się na minimalną emeryturę, która do końca lutego wynosi 1588,44 zł brutto? Zobacz, ile od marca ZUS przeleje na konto emerytów pobierających najniższe świadczenie. W galerii zamieszczamy też wyliczenia podwyżek dla przykładowych emerytur.

📢 Jacek Sutryk konwencją rozpoczął marsz po drugą kadencję. Wiele o przeszłości, mało o przyszłości W sobotę, 24 lutego o godz. 12, sztab Jacka Sutryka rozpoczął oficjalnie walkę o drugą kadencję we wrocławskim magistracie. Zdecydowanie więcej miejsca urzędujący prezydent poświęcił na streszczenie dokonań z minionych ponad 5 lat, niż na prezentację swojego programu. 📢 Najlepsze szkoły podstawowe we Wrocławiu! Poznaj wyniki najnowszego rankingu edukacyjnego Ukazały się oficjalne wyniki jednego z najpopularniejszych rankingów szkół podstawowych w Polsce. W tegorocznym rankingu zorganizowanym przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku. Wiemy również, które szkoły okazały się najlepsze we Wrocławiu. Sprawdźcie szczegółowe wyniki!

📢 Wenecja pod Wrocławiem. Piękny i zapomniany park, prawdziwa magiczna perełka. Warto się tam wybrać na jednodniową wycieczkę Tłumy turystów przejeżdżają tędy i często nie wiedzą co omijają. W Sulistrowiczkach (przy drodze z Sobótki na popularną przełęcz Tąpadła w Masywie Ślęży) znajduje się położony na uboczu, piękny kiedyś park. Dziś to miejsce mocno zaniedbane, choć niewątpliwie warte odwiedzenia. Wciąż widać tu ślady dawnej świetności. To świetny pomysł na krótki i przyjemny spacer w okolicach Wrocławia.

📢 Miejsca wstydu na Dolnym Śląsku. Kiedyś zachwycały, dziś niektóre z nich budzą zwykłą odrazę. Zobacz koniecznie W naszym regionie nie brakuje perełek architektonicznych, ale mnóstwo jest też budynków zaniedbanych, które straszą, grożą zawaleniem i psują krajobraz. Brakuje na nie pomysłu, brakuje też inwestorów, którzy wspomogliby ich ratowanie. Rozpadają się na naszych oczach - w niektórych zamieszkali bezdomni, na głowę sypie się gruz, zalegają sterty śmieci. Te miejsca znajdują się na Dolnym Śląsku: w Wałbrzychu, Legnicy, Jeleniej Górze czy we Wrocławiu. Za większość powinniśmy się wstydzić. Zobaczcie je na zdjęciach. 📢 Jednodniowa wycieczka z Wrocławia. Nasza propozycja na ten weekend. Rzut beretem z miasta, idealne lokalizacje Tajemnicze miejsca Dolnego Śląska. Idealne na weekendową wycieczkę! Nasz region znany jest z tajemniczych historii, starych twierdz i zamków, które rozbudzają wyobraźnię. Część z nich znajduje się bardzo blisko Wrocławia. Zobaczcie niecodzienne miejsca, do których dojazd zajmie Wam mniej niż godzinę! Warto odwiedzić je na przełomie lata i jesieni.

📢 Ktoś truje psy we Wrocławiu? Właściciele czworonogów ostrzegają przed trutką i gwoździami w kiełbasie Właściciele czworonogów z Wrocławia drżą o swoje psy. W internecie ostrzegają przed trutką i gwoździami ukrytymi w przysmakach dla psów. Wiele zwierząt zdążyło się zatruć, podobnych przypadków jest co raz więcej.

📢 Wrocław na przełomie wieków. Zobacz 200 wyjątkowych zdjęć pokazująchych jak bardzo zmieniło się nasze miasto! Mamy dla Was wyjątkową galerię z miasta, którego już w większości nie ma, czyli Wrocławia lat 90. oraz przełomu XX i XXI wieku. Na zdjęciach fotoreporterów Gazety Wrocławskiej oraz znanego portalu Fotopolska.eu doskonale widać miasto sprzed ponad 20 lat jak i nas samych. Zobaczcie te puste place, niewyremontowane budynki, rozkopane ulice i ówczesne stroje i zajęcia wrocławian. Wydaje się, że to był inny świat.

📢 Wiktoria Gąsiewska na odważnych zdjęciach. Aktorka pozowała w Berlinie. Zobaczcie najgorętsze zdjęcia artystki Wiktoria Gąsiewska to jedna z najbardziej utalentowanych i najpiękniejszych aktorek młodego pokolenia w Polsce. Artystka, której profil na Instagramie śledzi ponad 1,1 miliona użytkowników, chętnie dzieli się swoimi odważnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Kilka dni temu aktorka wrzuciła nowe zdjęcia z Berlina. Wygląda wspaniale! Zobaczcie najgorętsze ze zdjęć w naszej galerii! 📢 Na środku skrzyżowania w centrum Wrocławia podróżującym taksówką puściły nerwy. Jest nagranie! Dwóch mężczyzn jadących taksówką o mało nie pobiło kierowcy opla poruszającego się sąsiednim pasem. Chwilę przed awanturą, taxi zajechała mu drogę, nie dając znać o manewrze kierunkowskazem. Po chwili kierowca i pasażer taksówki wybiegli z auta, dopadając do kierowcy opla. Na skrzyżowaniu ul. Pułaskiego i Traugutta we Wrocławiu wywiązała się kłótnia, a wszystko zarejestrowała kamera!

📢 Protest rolników. Blokowane są kolejne drogi w całym kraju Z uwagi na protest rolników zablokowana jest w obu kierunkach droga krajowa S7 w Nowym Dworze Gdańskim - informuje GDDKiA. Wprowadzono objazdy drogami lokalnymi.

📢 Muzeum Mulaży we Wrocławiu, czyli 300 odlewów ludzkiego ciała z wosku. Unikatowe eksponaty Uniwersytetu Medycznego To jedyne takie muzeum w Polsce. Znajduje się we Wrocławiu, ale unikatową – na skalę kraju i Europy – kolekcję eksponatów mogą oglądać wyłącznie studenci Uniwersytetu Medycznego. W oszklonych gablotach Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii jest 300 odlewów ludzkiego ciała z wosku pszczelego. To powstałe na przełomie XIX i XX wieku mulaże. Przyszli lekarze uczyli się kiedyś na nich rozpoznawać choroby skóry. Nam udało się zobaczyć te niezwykłe zbiory z bliska. Zapraszamy do naszej galerii!

📢 Najdroższe działki wystawione na sprzedaż we Wrocławiu. Co może powstać na każdej z nich i gdzie się znajdują? Budowane we Wrocławiu osiedla, sklepy i biurowce nikogo już nie dziwią. Miasto się rozrasta. Taka ekspansja będzie trwała latami, bo w mieście jest jeszcze dużo pustych, niezabudowanych działek. Na kupno wielu z nich nie może sobie pozwolić zwykły śmiertelnik. Cena liczona jest w milionach złotych. Które są najdroższe? Co zostanie na nich zbudowane? Domy, nowe centrum handlowe, galeria sztuki, przychodnia, a może szkoła? Zobacz w galerii TOP 10 najdroższych działek, wystawionych przez miasto na sprzedaż. 📢 Bus wyjeżdżając z parkingu zderzył się z tramwajem. Nikt nie został poszkodowany W sobotę (24 lutego) około godz. 8.45 doszło do kolizji na ul. Wróblewskiego. Tramwaj linii numer 1 zderzył się z busem, który według wyjeżdżał z drogi podporządkowanej i wymusił pierwszeństwo na skrzyżowaniu.

📢 Runęła ściana kamienicy przy ul. Narutowicza w Łodzi. Gruzowisko przeszukane ZDJĘCIA W sobotę (24 lutego) przed godz. 5 runęła ściana kamienicy przy ul. Narutowicza (przy ul. Sienkiewicza) w Łodzi. Budynek to pustostan. Do południa gruzowisko było przeszukiwane przez grupy specjalistyczne strażaków oraz ich psy.

📢 Zagrała Anię w "Daleko od szosy" a potem zniknęła z ekranów. Tak teraz wygląda Irena Szewczyk Irena Szewczyk w PRL-u stała się gwiazdą za sprawą serialu "Daleko od szosy" w reżyserii Zbigniewa Chmielewskiego. W latach 80. zdecydowała się jednak porzucić dobrze zapowiadającą się karierę aktorską. Czym się obecnie zajmuje i jak wygląda? Sprawdź w artykule. 📢 Studniówki we Wrocławiu 2024. Na parkietach królował szyk i styl. Oto najpiękniejsze, tegoroczne kreacje Fotoreporterzy "Gazety Wrocławskiej" towarzyszyli tegorocznym maturzystom podczas ich studniówek. Po przejrzeniu tysięcy zdjęć, przygotowaliśmy dla Was galerię z najpiękniejszymi kreacjami, jakie wybrali na to wydarzenie wrocławscy uczniowie. Wyglądali zachwycająco, zobaczcie!

📢 12-latek zaginął w Sudetach! Duża akcja poszukiwawcza zakończona powodzeniem! Chłopiec w wieku 12-lat zaginął w Sudetach, w masywie Kłodzkiej Góry. Przez kilka godzin trwała akcja poszukiwawcza prowadzona przez policję, straż pożarną, GOPR, a także okolicznych mieszkańców. Szczęśliwie, w piątek wieczorem, udało się odnaleźć chłopca całego i zdrowego. 📢 Poznaliśmy laureatów 71. Plebiscytu Gazety Wrocławskiej na Sportowca i Trenera Roku Hubert Hurkacz Sportowcem Roku 2023 na Dolnym Śląsku! Pochodzący z Wrocławia tenisista wygrał 71. Plebiscyt Gazety Wrocławskiej. W czołowej trójce uplasowali się również golfista Adrian Meronk i kapitan piłkarskiego Śląska Wrocław Erik Expósito. W kategorii trenerów triumfowała Bożena Karkut, która w 2023 roku poprowadziła piłkarki ręczne KGHM MKS Zagłębia Lubin do mistrzostwa i Pucharu Polski. 📢 To on postawił Tomasza Komendę przed sądem. Potem został zwolniony, ale... wrócił do pracy w prokuraturze Tomasza Komendę przed sądem postawił prokurator Tomasz Fedyk. To on skierował przeciwko niemu akt oskarżenia. Nawet wtedy, gdy wyszło na jaw, że Komenda jest niewinny, nie miał sobie nic do zarzucenia. Dwa lata później został usunięty z zawodu za jazdę po alkoholu. Miał ponad pół promila. Kilka miesięcy temu wrócił do pracy w prokuraturze, bo sąd uznał, że nie popełnił przestępstwa, a jedynie wykroczenie, które się przedawniło i sprawę umorzył - informuje w piątek Onet.

📢 Sportowcy, trenerzy i działacze wśród gości Dolnośląskiej Gali Sportu (ZDJĘCIA) W piątkowy wieczór poznaliśmy laureatów 71. Plebiscytu Gazety Wrocławskiej na Sportowca i Trenera Roku. W Q Hotelu Plus na Bielanach Wrocławskich naszymi gośćmi byli popularni dolnośląscy sportowcy, trenerzy, działacze oraz ludzie ze świata polityki.

📢 Wypadek w dawnym elewatorze zbożowym we Wrocławiu. Nastolatka spadła z dużej wysokości Bardzo groźny wypadek we Wrocławiu. W piątkowe popołudnie 15-letnia dziewczyna spadła do szybu dawnego elewatora zbożowego przy ul. Rychtalskiej we Wrocławiu. To już kolejne podobne zdarzenie w ostatnich latach. Młodzi ludzie za nic mają zagrożenie i wchodzą do zrujnowanego obiektu, który należy dziś do prywatnego właściciela. 📢 Młodzi ludzie wprowadzili się do mieszkań we Wrocławiu. Nie muszą za nie płacić! Na lepszy start w życie We Wrocławiu zwiększyła się ilość mieszkań dla podopiecznych domów dziecka. Trzy nowe prowadzi fundacja Hossanova. Młodzi ludzie, po osiągnięciu pełnoletności korzystają z nich, aby usamodzielnić się . Ma to im pomóc i zapewnić lepszy start w życie.

📢 Guru fitnessu i najgorętsza fanka Milika – podziwiajcie seksowną Agatycze [ZDJĘCIA] Agata Sieramska jest wspaniałą dziewczyną rezerwowego napastnika Juventusu Turyn i byłej gwiazdy reprezentacji Polski Arkadiusza Milika. 📢 Jan Holoubek kręci we Wrocławiu serial z gwiazdorską obsadą. Filmowcy pojawią się na ulicach już wkrótce! Już w najbliższych dniach na ulicach Wrocławia pojawią się filmowcy, którzy będą kręcić zdjęcia do największej w historii Netflixa produkcji polskiej. Chodzi o serial katastroficzny "Heweliusz", inspirowany historią zatonięcia promu na Morzu Bałtyckim z 1993 roku, za którego reżyserię odpowiada Jan Holoubek. ZDiUM zapowiada utrudnienia dla mieszkańców. 📢 Baśniowe podwórko! Jedyne takie w Wałbrzychu! Enklawa spokoju udekorowana postaciami z baśni braci Grimm. Zobaczcie zdjęcia! Kogo zachwyca architektura i kto uwielbia spacery po starych miastach, ten doceni baśniowy zakątek z początku XX wieku. W sercu modernistycznej dzielnicy jednego z dolnośląskich miast jest mała uliczka. Stojące przy niej budynki tworzą baśniowe podwórko. Senną enklawę zdobią, wykonane techniką sgraffita, sceny z baśni braci Grimm. Zobaczcie!

📢 Zamek w Domanicach. Kupił go aktor Maciej Musiałowski - zobacz zdjęcia arystokratycznego pałacu Średniowieczny zamek na Dolnym Śląsku ma nowego właściciela. Jest nim aktor Maciej Musiałowski, znany z filmu „Sala samobójców. Hejter”. Zamek Domanice koło Wałbrzycha był miejscem inauguracji trzydniowego Festiwalu Sztuk Zjednoczonych. Zobacz, jak wygląda arystokratyczny pałac– z zewnątrz i w środku! 📢 Oni są znani i pochodzą z Dolnego Śląska. Kot, Mann, Lichota, czy Lubaszenko. Kto jeszcze? To nie powinno nikogo zaskoczyć, że na Dolnym Śląsku nie brakuje aktorów, polityków czy piosenkarzy, rozpoznawalnych w całej Polsce. W końcu to prawdziwa kolebka kultury! Sprawdziliśmy, którzy znani mężczyźni urodzili się we Wrocławiu, Legnicy, Kłodzku czy Jeleniej Górze i przygotowaliśmy dla Was ponad 20 sylwetek. Jesteście ciekawi, kto urodził się tam, gdzie wy? Sprawdzamy!

📢 Kolejne zmiany w rozkładach autobusów i tramwajów MPK Wrocław. Tak w weekend będzie kursowała komunikacja miejska Ogromne zmiany w organizacji wrocławskiej komunikacji miejskiej. Ruszają kolejne remonty, autobusy wracają na pl. Grunwaldzki, a na mapie miasta pojawiają się nowe przystanki. Zobaczcie, jak teraz będzie się jeździć po Wrocławiu. 📢 Kobieta wjechała oplem w pędzący tramwaj. Mamy nagranie z tego groźnego wypadku we Wrocławiu Kamera zarejestrowała moment wypadku, do jakiego doszło w piątek (23 lutego) rano na ul. Pułaskiego we Wrocławiu. Kobieta prowadząca samochód osobowy nie zauważyła nadjeżdżającego z dużą prędkością tramwaju. Na skuteczne hamowanie było za późno. Zobaczcie, jak doszło do tego wypadku. 📢 11 najciekawszych atrakcji Świeradowa-Zdroju. Propozycje dla miłośników przyrody, tajemnic i... wypieków Położony w województwie dolnośląskim Świeradów-Zdrój ma wszystko, czego potrzeba idealnej wakacyjnej destynacji – cudowne krajobrazy, góry i miejsca pełne rozrywek. Patrząc na listę miejsc wartych do odwiedzenia w okolicach miasta, można łatwo się pogubić – dlatego przygotowaliśmy listę 11 najciekawszych atrakcji Świeradowa-Zdroju. Znajdziecie tam propozycje dla miłośników przyrody, tajemnic i... wypieków.

📢 Dolnośląskie miasta w których żyje się najlepiej. Mieszkańcy je uwielbiają, a ceny nieruchoości szybują 15 dolnośląskich gmin w których mieszkało się najlepiej w 2023 roku. W zestawieniu znalazły się zarówno duże miasta jak i niewielkie gminy, które kuszą pięknymi widokami i błogim spokojem. Ranking „Gmina Dobra do Życia” został stworzony przez Serwis Samorządowy PAP. W skali kraju bezkonkurencyjny okazał się Kleszczów z woj. łódzkiego. Która z gmin zwyciężyła na Dolnym Śląsku? Przedstawiamy dane z pełnego raportu, który opublikowano na początku stycznia 2024. Kliknij w zdjęcie i sprawdź!

📢 Uczeń zdębiał jak przeczytał. Najlepsze komentarze nauczycieli na klasówkach! Same autentyki Bzdury, które wypisują uczniowie na sprawdzianach, krążą w sieci jako "humor z zeszytów szkolnych" i nieustannie nas śmieszą. Wynikają najczęściej z braku wiedzy i przygotowania do lekcji, ale także z osobowości uczniów. Ale nie tylko oni potrafią być zabawni. Zobaczcie, co wypisują na klasówkach i sprawdzianach uczniów ich nauczyciele! Te komentarze rozśmieszą Was do łez.

📢 Pijana 17-latka wsiadła za kierownicę samochodu koleżanki. Samochód wylądował na metalowym płocie Pijana 41-latka pozwoliła swojej równie nietrzeźwej koleżance spróbować jazdy samochodem. Auto przebiło się przez metalowy płot jednej z posesji w Jedlinie-Zdroju. Obie kobiety usłyszały już wyrok sądu. 📢 Niewiarygodne! To naprawdę zdarzyło się we Wrocławiu. Te wypadki wstrząsneły wrocławianami. Archiwalne zdjęcia Pożary, stłuczki, awarie - mierzy się z nimi każde miasto i miasteczko. Wrocław nie jest wyjątkiem. Niektóre zdarzenia do dziś przyprawiają o ciarki, inne wydają się wręcz nieprawdopodobne. Zobaczcie wypadki ze stolicy Dolnego Śląska uwiecznione na zdjęciach. Kliknijcie w galerię! 📢 Weekendowe wydarzenia i imprezy we Wrocławiu. Jest co robić! Sprawdź, co będzie działo się 23-25 lutego w stolicy Dolnego Śląska Wrocław, jak co weekend, wyciąga nas z domów i zachęca do wzięcia udziału w różnych wydarzeniach i imprezach. Piątek, sobota i niedziela (23-25 lutego) zapowiadają się wyjątkowo. Dużo koncertów, targów i warsztatów. Rozrywkę znajdą także fani wycieczek. Co ciekawego dzieje się we Wrocławiu w ten weekend? Zobacz nasze zestawienie najciekawszych imprez! Kliknij w galerię!

📢 Nowa myjnia dla pociągów we Wrocławiu. Zakończyła się inwestycja na bocznicy dworca PKP Wrocław Główny PKP zakończyły inwestycję przy dworcu Wrocław Główny. Na bocznicy kolejowej wybudowano nową myjnię dla pociągów. Jest ekologiczna i w pełni automatyczna. Już niedługo skorzystają z niej pierwsze pociągi.

📢 Wypadek i duże utrudnienia w Bielanach Wrocławskich. Karetka pogotowia na sygnałach zderzyła się z mercedesem W piątek (23 lutego) na skrzyżowaniu ul. Tynieckiej z ul. Czekoladową doszło do wypadku. Jadąca na sygnałach karetka pogotowia ratunkowego zderzyła się z samochodem osobowym. Na miejscu pracują służby. 📢 Kobieca Twarz Regionu - prześlij swoje zgłoszenie już dziś! Czekają wspaniale nagrody, a wśród nich piękne samochody Toyota Aygo X Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Regionu. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Wrocławskie Jagodno na zdjęciach satelitarnych. Minęło 25 lat! Tak na mapie Wrocławia "rozlało się" Jagodno Dzięki ostatnim wyborom parlamentarnym Jagodno, zaraz po Ostrowie Tumskim, to najbardziej kojarzona w Polsce część Wrocławia. Osiedle przez ostatnie lata przeszło kolosalną metamorfozę. Zatraciło charakter podmiejskiej wsi na rzecz nowoczesnej dzielnicy o wielkomiejskim charakterze, którą wypełnia ciasna, deweloperska zabudowa. Zobacz na zdjęciach satelitarnych, jak Jagodno rozrastało się przez ostatnie dekady! 📢 Tych miejsc we Wrocławiu już nie ma! Łza się w oku kręci. Zobaczcie zdjęcia z naszego archiwum Wrocław się zmienia. Z mapy miasta znikają budynki, by w ich miejsce powstały nowe. Place, które kiedyś świeciły pustkami, są dziś zajęte przez biurowce, a straszące zrujnowane budowle zastąpiły osiedla apartamentowców. Wybraliśmy archiwalne zdjęcia, na których zobaczycie miasto, którego już nie ma i miejsca, które zniknęły z mapy Wrocławia. Pamiętacie je jeszcze?

📢 Mieszkania zbieraczy - to on je sprząta. Nie są mu straszne również miejsca zbrodni. Pracuje na całym Dolnym Śląsku Mieszkania zbieraczy to coraz częstszy problem. Do tego dochodzą miejsca zbrodni i miejsca w których ludzie po prostu umierają. Ktoś musi je sprzątać. Tym właśnie zajmuje się Robert Krzywicki z Legnicy na Dolnym Śląsku, który prowadzi firmę Crime Service. Mieszkaniec Dolnego Śląska na co dzień sprząta miejsca zbrodni, zajmuje się również opróżnianiem mieszkań tzw. zbieraczy. Często musi się mierzyć także ze strychami, które zostały opanowane przez gołębie. Zobaczcie, jak wygląda jego praca. 📢 Nie kupuj, adoptuj. Te psy przeżyły piekło, możesz odmienić ich los. Ekostraż z Wrocławia zaprasza na Adopcyjny Dzień Otwarty Wrocławska Ekostraż od lat pomaga skrzywdzonym zwierzętom. Ratuje psy trzymane na łańcuchach i w ciasnych kojcach, te bite i poniewierane przez właścicieli, przygarnia psiaki błąkające się w poszukiwaniu schronienia i pożywienia. Swoim podopiecznym szuka kochających domów. Jeśli Ty szukasz czworonożnego przyjaciela, przyjdź koniecznie na Adopcyjny Dzień Otwarty w Ekostraży. Nie kupuj, adoptuj!

📢 Galeria widmo. Kiedyś pływał tu okazały żarłacz, a marki biły się o wolny lokal. Dziś wyprowadzają się jedna po drugiej. To koniec Arkad Arkady Wrocławskie były kiedyś synonimem zakupów w galerii handlowej. Gości kusiły nie tylko znane marki, ale również... okazały żarłacz, który pływał sobie swobodnie w potężnym akwarium. Tego nie ma już od 5 lat, a i same Arkady nie przypominają miejsca z 2007 roku. Pustoszeją. 📢 Dolny Śląsk: Betonowa brama w środku lasu! To dawne wejście do niemieckiej osady o niezykłym kształcie To jedno z bardziej tajemniczych miejsc Dolnego Śląska. Formalnie na większości map jej nie ma lub jest oznaczona jako "nieistniejąca osada". Na zbliżeniu map, w samym środku Borów Dolnośląskich, dostrzeżemy charakterystyczny okręg utworzony przez leśną ścieżkę, z dala od jakiejkolwiek cywilizacji. Gdy już tam dotrzemy, przekonamy się, że po dawnej wzorcowej osadzie niemieckich robotników leśnych pozostało jeszcze sporo śladów! Powstała niepełna 100 lat temu i prezentowała się niezwykle okazale!

📢 Kończą budować najpiękniejszą ekspresówkę w Polsce! 90 procent zaawansowania prac na Dolnym Śląsku. Kiedy finisz? Trwają ostatnie prace przy budowie drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku. Poziom zaawansowania prac przekroczył już 90 procent! To z pewnością będzie najpiękniejsza "eska" w regionie i jedna z najpiękniejszych w Polsce. Trudno się będzie skupić na prowadzeniu, widząc przed sobą takie krajobrazy. Za Bolkowem nowa trasa musi się przebić przez Sudety, na pograniczu trzech pasm: Gór Kaczawskich, Rudaw Janowickich i Gór Kamiennych. Zobaczcie jak efektownie już dziś wygląda ta droga, na której sporymi fragmentami leży już asfalt. 📢 20 najnowszych ofert pracy we Wrocławiu. Sprawdź, ile teraz zarobisz na tych stanowiskach Codziennie we wrocławskim Powiatowym Urzędzie Pracy pojawiają się nowe oferty stanowisk, które czekają na obsadzenie. Wakaty są praktycznie w każdej branży. Poszukiwani są m.in. sprzedawcy, pracownicy fabryk, kierowcy, motorniczowie, nauczyciele, pracownicy biurowi, a nawet oświetleniowcy spektakli w operze. Sprawdziliśmy najnowsze oferty pracy we Wrocławiu. Ile można zarobić? Zobacz szczegóły w galerii.

📢 Pałace we Wrocławiu. Kiedyś było ich tu mnóstwo, dziś po wielu nie ma śladu. Zobacz gdzie się znajdowały! Wrocław jeszcze przed stu laty stał pałacami i zamkami. Dziś po wielu monumentalnych budowlach nie ma najmniejszego śladu. Zobacz gdzie znajdowały się wrocławskie pałace. Nie do pomyślenia, że je rozebrano! 📢 Robert El Gendy - tak mieszka wraz z rodziną nowy prowadzący "Pytanie na śniadanie" Robert EL Gendy to nowy prowadzący w "Pytaniu na śniadanie" w śniadaniowej telewizji TVP. Robert program współprowadzi z Klaudią Carlos. Para śmieje się, że już dostała przydomek - Roberto Carlos, powstały z połączenia imienia prowadzącego i nazwiska prowadzącej. Robert w programie czuje się jak ryba w wodzie, jest w swoim żywiole. Prywatnie również lubi, gdy wiele się dzieje, gra na gitarze, w piłkę, żegluje. Zobaczcie, jak mieszka ze swoją rodziną i jak żyje na co dzień Robert El Gendy.

📢 Wojna Lidla z Biedronką - internauci nie mieli litości i przygotowali prawdziwy desant memów poświęcony dyskontom Wojna Lidla z Biedronką - tak internauci nazywają to co obecnie dzieje się między tymi potężnymi dyskontami. Sklepy przerzucają się promocjami i zachęcają do wizyty właśnie w ich sklepie. Efekt? Istny desant memów. Kliknij w zdjęcie i zobacz te najlepsze. 📢 Najbardziej przyszłościowe osiedla Wrocławia. Tutaj najchętniej wprowadzają się młodzi ludzie! Wrocław rozwija się bardzo szybko, pod względem ludności (oficjalnie zameldowanych mieszkańców) przegonił Łódź i wskoczył na krajowe podium, na trzecie miejsce. Które części Wrocławia są najbardziej rozwojowe. Gdzie meldują się młodzi ludzie wchodzący w swoje zawodowe życie. Sprawdziliśmy to, wyniki są naprawdę zaskakujące. Wcale nie jest to Jagodno! 📢 Szczury we Wrocławiu. Zobaczcie, jak te ogromne gryzonie buszują w śmietniku | FILM Szczury we Wrocławiu to nic nowego. Jedna z czytelniczek przesłała nam film, na którym widać wyjątkowo wielkie gryzonie buszujące w śmietniku. Takich okazów jeszcze nie widzieliście!

📢 1500 zł w ramach jednej ulgi dla każdego Polaka. Ulga na internet. Sprawdź, jak z niej skorzystać w PIT 2024 Ulgi w rozliczeniach PIT 2024 to temat istotny dla wielu z nas. Nadal niewiele mówi się jednak o uldze na internet. Ta przysługuje każdemu podatnikowi, który płaci lub płacił za internet. Zyskać można nawet 1500 zł w jednym rozliczeniu! Warunki tej ulgi są proste. sprawdź, czy możesz skorzystać. 📢 Tymczasem na Dolnym Śląsku... Oto Wrocław, Legnica, Wałbrzych i inne miasta na memach Każde miasto ma swoje brudy, wstydliwe wspomnienia czy miejsca, którymi nie ma się po co chwalić. Twórcy memów doskonale je znają. Zobacz jak śmieją się z nich w internecie. 📢 Do tych pieniędzy nie ma prawa małżonek nawet gdy para ma wspólnotę majątkową W momencie zawarcia związku małżeńskiego między parą powstaje na mocy ustawy wspólnota majątkowa, do której wchodzą wszystkie dochody małżonków, które wygenerują w trakcie trwania związku. Choć czasem wydaje nam się że jako partner mamy prawo do całego majątku współmałżonka to nie jest to prawda! Do czego nie ma prawa partner? Zobaczcie.

📢 Są małe, lecz mają wielkie znaczenie. We Wrocławiu, w bruku pl. Solnego pojawiły się nowe Stolpersteine, poświęcone rodzinie Hertzów W poniedziałek, 19 lutego przed wrocławskim Op Enheimem na pl. Solnym, upamiętniono rodzinę Hertzów, właścicieli znajdującego się przed wojną w kamienicy salonu z obuwiem. Cztery nowe Stolpersteine zostały wbudowane w bruk przed budynkiem. 📢 Bóbr biega w przejściu podziemnym pod pl. Jana Pawła II we Wrocławiu. Mieszkańcy już go lubią! Zdjęcia nietypowego spacerowicza w przejściu podziemnym na pl. Jana Pawła II we Wrocławiu podbijają internet, a sam zwierzak - serca wrocławian. Mowa o bobrze, którego możecie spotkać, tak jak nasza czytelniczka, w drodze do pracy.

📢 Domy na sprzedaż za ułamek ceny. Te nieruchomości z Dolnego Śląska można tanio wylicytować u komornika. Gotowe do zamieszkania Domy na sprzedaż. Na dolnośląskim rynku nieruchomości jest ich naprawdę sporo. Co najważniejsze, nie wszystkie kosztują fortunę. Jeśli Twój budżet jest ograniczony, warto zerknąć na domy licytowane przez komornika. Takie domy są dużo tańsze niż te z rynku wtórnego, czy pierwotnego. W tych, które znajdziecie w naszej GALERII, można od razu zamieszkać!

📢 Tak rozwijał się Wrocław. Które osiedla we Wrocławiu są najmłodsze, a które najstarsze? Wrocław zaczynał skromnie, bo od małej osady. Następnie ewoluował w średniowieczny gród, później stał się miastem i jedną z najszybciej rozwijających się metropolii w Europie. Dopiero od XIX wieku sukcesywnie włączał w swoje granice kolejne miejscowości, które stały się osiedlami. Czy mieszkasz na najmłodszym z nich? Zobacz w galerii. O najstarszych osiedlach i historii Wrocławia przeczytasz poniżej. 📢 Kierowca autobusu zaufał nawigacji i utknął w polu pod Wrocławiem. "Splot niefortunnych zdarzeń". Zobaczcie zdjęcia Kierowca autobusu firmy obsługującej przewozy w gminie Długołęka, nie znając dobrze okolicy, postanowił zaufać internetowym mapom. Nawigacja wywiodła - i to dosłownie - w pole. Autobus ugrzązł. Z pomocą przyjechali lokalni rolnicy. Zobaczcie zdjęcia! 📢 16 pięknych miejsc na Dolnym Śląsku. Niesamowite zdjęcia architektury, zabytków i cudów natury zachęcą was do wycieczek. Co warto zobaczyć? Ciekawe miejsca na Dolnym Śląsku nigdy się nie kończą: atrakcje warte odwiedzenia można tu spotkać na każdym kroku. Każdy weekend przy dobrej pogodzie to znakomita okazja, by wybrać się na dłuższą wycieczkę po regionie i nacieszyć się jego pięknem. Jako inspirację przygotowaliśmy dla was galerię pięknych zdjęć, wykonanych przez fotografa Jana Kołkowskiego. Znajdziecie wśród nich niektóre zakątki znane i nieznane, które naprawdę warto odwiedzić tego lata w podróży po Dolnym Śląsku.

📢 Południe Dolnego Śląska. Top 8 atrakcji turystycznych naszego regionu. Trzeba je zobaczyć! Południe Dolnego Śląska to obszar, który obfituje w zabytki i unikalne krajobrazy. Znajdziemy tu zamek Książ, ale i młyn Hilberta w Dzierżoniowie czy Góry Stołowe i wiele uzdrowiskowych miejscowości. Przygotowaliśmy dla was zestaw atrakcji turystycznych, dostępnych o każdej porze roku. Zobaczcie, czym zachwyca ta część zachodniej Polski i gdzie zainspirowani, możecie się wybrać na weekend. 📢 8 najbardziej niesamowitych zamków Dolnego Śląska. Gdzie straszy Czarna Prababka, w którym miejscu można spotkać Lancelota? Niemal każdy turysta lubi zwiedzać zamki. Na Dolnym Śląsku jest ich ponad 120 – najwięcej w całej Polsce. Wybraliśmy dla was 8 najbardziej niezwykłych dolnośląskich zamków, pełnych tajemnic, sekretów i ciekawostek. Gdzie na Dolnym Śląsku można stanąć oko w oko ze słynnym Lancelotem, zwiedzić tajemnicze podziemia lub niezwykły cmentarz założony w hołdzie zwierzętom? Zapraszamy do galerii 8 najbardziej niezwykłych zamków Dolnośląskiego.

📢 Aż tyle będziemy płacić za prąd od 1 lipca 2024 roku - wyliczenia. Będą duże podwyżki Stawki, jakie aktualnie płacimy za prąd, są na poziomie tych z 2022 roku. To efekt zamrożenia cen energii elektrycznej jeśli nie przekroczymy ustalonego limitu (1500kWh na 6 miesięcy). Sejm zdecydował, ze ceny energii będą zamrożone do 30 czerwca. Jak zatem zmienią się nasze rachunki za prąd od 1 lipca? O ile więcej zapłacimy? Zobaczcie. 📢 Giełda staroci pod Halą Stulecia we Wrocławiu. Takie skarby znajdziecie na placu pod Iglicą. Zobaczcie zdjęcia! Kultowa giełda staroci wróciła pod Halę Stulecia we Wrocławiu. Na placu pod Iglicą stanęły stoiska, na których znajdziecie m.in.: stare meble, porcelanę, monety, zabawki, obrazy czy militaria. To gratka dla miłośników stylu vintage, ale nie tylko. Jeśli nie macie planów na niedzielę (29 października), koniecznie zajrzyjcie na targ staroci!

📢 Z dworu w Mniszkowie powędrujecie w Rudawy Janowickie. 300-letni zabytek na Dolnym Śląsku ma historię gotową na scenariusz Mieszkała tu baronowa, która z rodziną zwiedzała okolicę wielkim kabrioletem. Był tu także lazaret dla niemieckich żołnierzy. Po wojnie urządzono siedzibę dla kierownictwa kopalni uranu w Kowarach. O dalszych losach niezwykłego 300-letniego dworu wiejskiego w Mniszkowie w Rudawach Janowickich na Dolnym Śląsku, przeczytacie poniżej. To jedyna w Kotlinie Jeleniogórskiej zachowana rezydencja wiejsko-dworska. Warto przyjechać tu na weekend. 📢 TOP 7 atrakcji w Świeradowie-Zdroju. Do dolnośląskiego uzdrowiska dojedziecie teraz pociągiem! Po 27 latach do Świeradowa-Zdroju znowu można dojechać pociągiem. To znacznie ułatwi życie kuracjuszom i turystom. Z Wrocławia można wybrać się na jednodniową wycieczkę do uzdrowiska i pospacerować po parku i deptaku lub wybrać się w Góry izerskie. Zobaczcie TOP 7 atrakcji w Świeradowie-Zdroju.

📢 Piękna, zapomniana dolnośląska wieś. Zachwycił się nią Erich Fuchs, artysta który uwieczniał pejzaże karkonoskie Ludzie, którzy przyjeżdżają do Gruszkowa w Rudawach Janowickich, szukają ciszy, czystego powietrza, pustych szlaków i cudownych krajobrazów. Zachwycił się nimi Erich Fuchs, malarz i pejzażysta, który 80 lat temu przemierzał Karkonosze. Obrazy i szkice tego artysty są kopalnią wiedzy o naszym regionie, jego mieszkańcach, zwyczajach, ciekawych miejscach. Dzisiaj tymi samymi pejzażami upajają się turyści. To idealne miejsce na jednodniową, jesienną wycieczkę. 📢 Ta szkoła we Wrocławiu to istne dzieło architektury. Przed wojną mieszkali tu bogacze, dziś grają i śpiewają uczniowie Szkoła muzyczna im. Ryszarda Bukowskiego przy ulicy Podwale co roku prowadzi "tydzień otwarty". Tu nawet dorośli mogą nauczyć się grać i śpiewać - od postaw. A kto nie chciałby uczyć się w takim miejscu? Zajrzyjcie tez do galerii i poznajcie bogate wnęytrza niezwykłych budynków, w których mieści się szkoła.

📢 Rolnik odbudował dolnośląski pałac. Nie mógł patrzeć, jak zabytek popada w ruinę. Co tam urządził? [ZDJĘCIA] Kto jedzie na wycieczkę do Krainy Wygasłych Wulkanów w Górach i na Pogórzu Kaczawskim na Dolnym Śląsku i przejeżdża przez wieś Lubiechowa, powinien koniecznie wstąpić do pałacu. Przez lata budowla popadała w ruinę. Gdyby nie pewien rolnik z pobliskiej wsi, z XVIII-wiecznego pałacu niewiele by zostało. 📢 Górska orla perć wśród skał. To najpiękniejszy szlak pod Wrocławiem Tatrzańską Orlą Perć prowadzącą górskimi graniami pomiędzy Halą Gąsiennicową a Doliną Pięciu Stawów, zna wielu turystów. Z tym szlakiem nie może się równać naturalnie żaden sudecki trakt. Natomiast nieopodal Wrocławia, w niezwykle popularnym Masywie Ślęży, mamy szlak, który na warunki sudeckie śmiało można nazwać orlą percią. Niebieski szlak prowadzi przez najbardziej skaliste ślężańskie tereny i naprawdę trzeba się spocić, by go pokonać, a miejscami warto użyć rąk dla utrzymania równowagi!

📢 Michałowice, dolnośląska wioska, którą upodobali sobie artyści. Dojedziecie tu tunelem wykutym w granitowej skale. Widoki was oczarują Przyjeżdżali tu letnicy, szukając kontaktu z naturą i pięknych pejzaży. Tylko tutaj są tak wspaniałe widoki na całe Karkonosze. Docenili to artyści oraz aktorzy, którym michałowickie ścieżki dają natchnienie. Droga do wioski biegnie przez tunel wykuty w granitowej skale. To jak tunel do innego świata!

