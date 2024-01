Przegląd prasy 23.01.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie nie będzie prądu w dolnośląskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 23.01”?

Prasówka 23.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie nie będzie prądu w dolnośląskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 23.01 Gdzie planowane są wyłączenia prądu w dolnośląskim (23.01)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew dolnośląskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w dolnośląskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

📢 Aktorzy z Dolnego Śląska. Muzycy z Wrocławia i nie tylko! Oto artyści, których ceni i zna cały kraj Tych ludzi zna cała Polska, a urodzili się we Wrocławiu. Oto gwiazdy napawające Wrocław dumą, a wśród nich ludzie telewizji, sportowcy i artyści.

📢 Domy na sprzedaż. Tanie, bo z licytacji komorniczych. Te nieruchomości z Dolnego Śląska są gotowe do wprowadzenia Zakup nieruchomości to dzisiaj spore wyzwanie, m.in. dlatego, że ceny domów i mieszkań mogą przyprawić o zawrót głowy. Jeśli marzy Wam się dom z ogrodem, warto przyjrzeć się nieruchomościom sprzedawanym w ramach aukcji komorniczych. Domy od komornika na pewno są dużo tańsze niż te z rynku wtórnego, czy pierwotnego. Te, które znajdziecie w naszej GALERII są gotowe zamieszkania!

Prasówka 23.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dolnośląskie miasta w których żyje się najlepiej. Mieszkańcy je uwielbiają i ani myślą się stąd wyprowadzać 15 dolnośląskich gmin w których mieszkało się najlepiej w 2023 roku. W zestawieniu znalazły się zarówno duże miasta jak i niewielkie gminy, które kuszą pięknymi widokami i błogim spokojem. Ranking „Gmina Dobra do Życia” został stworzony przez Serwis Samorządowy PAP. W skali kraju bezkonkurencyjny okazał się Kleszczów z woj. łódzkiego. Która z gmin zwyciężyła na Dolnym Śląsku? Przedstawiamy dane z pełnego raportu, który opublikowano na początku stycznia 2024. Kliknij w zdjęcie i sprawdź!

📢 Te choroby wykluczają z powołania do wojska. Takie są aktualne zasady kwalifikacji wojskowej [23.01.2024] Te choroby wykluczą cię z powołania do wojska. W Polsce czynna służba wojskowa nie jest obowiązkowa, ale każdy mężczyzna i tak musi stawić się przed komisją lekarską, podczas której przyznawana jest kategoria wojskowa. Nie wszyscy mogą jednak dołączyć do armii. Wykluczyć nas mogą niektóre choroby przewlekłe i schorzenia. Sprawdź, które choroby sprawią, że nie będziesz mógł wstąpić do wojska. 📢 Tak się zmieniała Doda - zdjęcia. Oto odważne stylizacje kończącej 40 lat Doroty Rabczewskiej [23.01.2024] 15 lutego br. Doda skończy 40 lat. Od ponad 20 lat, czyli przez większość swojego życia, jest ważną częścią polskiej sceny muzycznej. Wizytówką artystki stały się zarówno jej cięte riposty, styl ubierania, skandale, jak i spektakularne koncerty na światowym poziomie. Zobaczcie, jak przez kilkanaście lat swojej działalności zmieniała się Dorota Rabczewska - niejednokrotnie wręcz szokowała swoimi odważnymi stylizacjami. Jej zdjęcia pokazujemy w galerii niżej.

📢 Osoby o tych imionach są najmądrzejsze. Według znaczenia imion mają szansę na sukces [23.01.2024] Tradycyjnie przypisuje się imionom pewne cechy charakteru. Przygotowaliśmy dla was ranking, bazujący na interpretacjach ezoteryków dotyczących znaczenia imion. To zestawienie przedstawia najbardziej inteligentne imiona według tych spostrzeżeń. 📢 Takie są najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia. Oto lista postarzających fryzur [23.01.2024] Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce.

📢 Renta Wdowia 2024 - takie mają być zasady. Mamy nowe wyliczenia w modelu kroczącym [23.01.2024] Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski zaznaczył, że jednym z kluczowych priorytetów jego resortu jest planowane wprowadzenie renty wdowiej oraz podwyższenie zasiłku pogrzebowego. Intensywnie trwają prace nad inicjatywami mającymi na celu zwiększenie wsparcia dla osób starszych. Są jednak dobre i złe wiadomości dotyczący Renty Wdowiej 2024.

📢 Dodatek gazowy, dodatek węglowy oraz inne dodatki po wyborach. Takie są nowe zasady w 2024 roku [23.01.2024] Ogrzewanie domu może być kosztownym przedsięwzięciem, ale od 1 kwietnia 2024 roku wprowadzone zmiany w Programie Czyste Powietrze mogą wpłynąć na Twoje możliwości uzyskania dopłat. Czy wiesz, że teraz istnieją różne dodatki dostępne dla różnych źródeł energii? Dla kogo dodatek gazowy, dodatek osłonowy, dodatek węglowy oraz inne dodatki? 📢 Tak się ubiera Agata Kornhauser-Duda - zdjęcia, stylizacje. Pierwsza dama śledzi światowe trendy [23.01.2024] Stylizacje Agaty Dudy nie umkną uwadze specjalistów z branży modowej. Pierwsza dama RP zbiera pochwały jeśli chodzi o styl. Mówi się, że ubiera się modnie, z klasą, że śledzi najnowsze, światowe trendy oraz że z powodzeniem można się inspirować, przyglądając się jej kolejnym kreacjom, w tym kolorystyce strojów i dodatkom. Zobacz, jak się ubiera żona prezydenta RP - zdjęcia pokazujemy w naszej galerii niżej.

📢 Shazza - tak dziś wygląda królowa disco-polo lat 90. Zobaczcie zdjęcia! [23.01.2024] Marlena Magdalena Pańkowska, znana szerokiej publiczności jako Shazza, to ikona polskiej sceny muzycznej, szczególnie w gatunku disco-polo. Pomimo upływu lat, artystka nie tylko ciągle jest obecna na scenie, ale i przyciąga przed nią rzesze fanów. Zobaczcie, jak dziś wygląda 56-letnia Shazza.

📢 Nowa tabela waloryzacji emerytur z 15 stycznia 2024. To już niemal pewne - takie będą przelewy od marca [23.01.2024] Waloryzacja emerytur od 1 marca 2024 roku. Przedstawiamy prognozowaną tabelę wypłat brutto, gdyż poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku. Wyniósł on 11,9%, a o oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. 📢 Mężczyźni o tych imionach to najgorsi mężowie. Według znaczenia imion oni mają trudny charakter [23.01.2024] Każde imię niesie ze sobą nie tylko dźwięk, ale również ukryte znaczenia i przekonania. Wielu ludzi uznaje, że imię może dostarczyć wglądu w charakter posiadacza oraz jego skłonności do określonych zachowań. Oto jak niektórzy wierzą, że pewne imiona mogą być zwiastunem cech, które nie zawsze są pozytywne.

📢 Zmiany w zasadach Renty Wdowiej. Limity wypłat i mniejsze kwoty - mamy wyliczenia [23.01.2024] Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Renta Wdowia ma być wprowadzona w 2024 roku, ale według obecnych zapowiedzi Lewicy najprawdopodobniej w tzw. modelu kroczącym. 📢 Grażyna Kulczyk - tak się zmieniła przez ostatnie 15 lat. Miliarderka to była żona Jana Kulczyka [23.01.2024] Grażyna Kulczyk to znana postać polskiego biznesu. Była żoną najbogatszego Polaka, Jana Kulczyka. Grażyna Kulczyk jest prawniczką, kolekcjonerką dzieł sztuki, ale najbardziej znana jest jako polska miliarderka. Bierze udział w wielu projektach biznesowych, kulturalnych. Szczególnie związała się ze sztuką. W miejscowości Susch w Szwajcarii buduje prywatną galerię sztuki. Ma na tym polu wiele doświadczenia, zasług i sukcesów. Choć Grażyna Kulczyk ma już 73 lata, wciąż jest kobietą zadbaną i elegancką. Zobaczcie, jak przez ostatnie lata się zmieniła. Mamy zdjęcia, jak wyglądała kiedyś, i jak wygląda teraz.

📢 Córka Katarzyny Dowbor kończy 25 lat - prywatne zdjęcia. Tak wygląda teraz i wyglądała kiedyś u boku pięknej mamy [23.01.2024] Katarzyna Dowbor jest mamą Macieja, prezentera telewizyjnego, oraz Marii, studentki mieszkającej za granicą. O ile Maciej i jego żona Joanna Koroniewska chętnie dzielą się życiem prywatnym w mediach społecznościowych, o Marysi wiadomo niewiele. W ostatnim czasie córka Katarzyny Dowbor uchyliła jednak rąbka tajemnicy i pokazała się z partnerem. Tak teraz wygląda Maria Dowbor-Baczyńska, dorosła córka prezenterki telewizyjnej. Zobacz w naszej galerii. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? [23.01.2024] Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Abonament RTV - tyle wyniesie opłata w 2024 roku. Te osoby zostały zwolnione z opłaty abonamentowej - lista [23.01.2024] Znamy wysokość opłaty abonamentowej, która będzie obowiązywała w 2024 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określiła stawki za korzystanie z odbiornika radiofonicznego oraz telewizyjnego. Jednak nie wszyscy od stycznia będą musieli wnosić opłatę za abonament RTV. Wiemy, kto zostanie zwolniony z obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej w 2024 r. Lista jest bardzo długa - sprawdź, czy na niej jesteś. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jakie będą podwyżki? Mamy szacunkowe wyliczenia [23.01.2024] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika.

📢 Zabytkowa obora, w której powstaje restauracja we włoskim stylu. Dolnośląski Zamek Sarny znów zachwyca! Zamek Sarny w Ścinawce Górnej zmienił się w ostatnich latach. Z ruin przekształcił się w piękną atrakcję i hotel. Już wkrótce turyści będą mogli zobaczyć odrestaurowaną oborę, która posłuży za elegancką restaurację. 📢 Wrocławska, nocna prohibicja uderza w małych przedsiębiorców. Po 16 latach zamyka się całodobowy sklep monopolowy Po 16 latach zamyka się jeden z całodobowych sklepów monopolowych w centrum Wrocławia. Właściciele twierdzą że to efekt nowej uchwały rady miasta, która zakazuje nocą sprzedaży alkoholu na ośmiu dużych osiedlach. Zmiana prawa zrujnuje kolejne sklepy prowadzone przez rodzimych przedsiębiorców?

📢 Influencerka z Wrocławia skazana za znęcanie się nad pieskiem. Czeka ją 10 miesięcy prac społecznych. Pies umierał w bólu przez kilka dni Wrocławska influencerka Kamila J. oraz jej partner, zostali skazani na 30 godzin prac społecznych za znęcanie się nad buldogiem francuskim o imieniu Suzi. Zwierzę, którym miała zajmować się 25-latka, było tak osłabione, że zmarło na rękach weterynarza. Para będzie odbywała karę przez 10 miesięcy. Wyrok jest prawomocny.

📢 3 cuda Dolnego Śląska, których zazdrości nam cały świat. Te niezwykłe atrakcje z listy UNESCO trzeba zobaczyć choć raz w życiu Lista światowego dziedzictwa UNESCO obejmuje miejsca unikalne w skali całego świata. Na Dolnym Śląsku są aż trzy tego rodzaju atrakcje, które przyciągają gości z całej Polski i zagranicy. Przekonajcie się, dlaczego warto obejrzeć te dolnośląskie cuda przynajmniej raz w życiu. Prezentujemy trzy turystyczne skarby Dolnego Śląska – ich dzieje, znaczenie i piękne zdjęcia. 📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 22.01.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

📢 Tabela trzynastych emerytur 2024 brutto i netto. Ile pieniędzy otrzymają seniorzy? Wielu seniorów obawia się o wypłaty trzynastej i czternastej emerytury po wyborach. Nic jednak nie wskazuje, że świadczenie ustanowione przez rząd Zjednoczonej Prawicy zostanie zlikwidowane. Co więcej, od 1 grudnia ubiegłego roku limity zarobkowe dla wcześniejszych emerytów i rencistów są wyższe. W 2024 roku ma być również druga waloryzacja emerytur i rent. Ile pieniędzy netto i brutto otrzymają seniorzy? Przedstawiamy tabelę wyliczeń.

📢 Pijacka bijatyka pod barem na Dolnym Śląsku. Na nagraniu widać, że ta bójka mogła zakończyć się tragicznie! | FILM Czterech mężczyzn pobiło się pod jednym z barów w Lubinie na Dolnym Śląsku. Na nagraniu z kamer monitoringu widać, że ta pijacka bijatyka mogła zakończyć się tragicznie. Obejrzyjcie film poniżej.

📢 Krzysztof Dzierma - tak dziś wygląda. Grał księdza w "U Pana Boga za piecem", a potem zniknął Krzysztof Dzierma zdobył serca Polaków kultową rolą księdza Antoniego, proboszcza w Królowym Moście w serii filmów w reżyserii Jacka Bromskiego "U Pana Boga...". Filmy te są jedyną okazją do podziwiania go na ekranie. Jak obecnie wygląda i czym się zajmuje? Szczegóły w naszym artykule. 📢 Dolnośląska Wioska Muminków - Kalevala - ma szansę na turystycznego Oskara | ZDJĘCIA W Kalevali nikogo nie dziwi zaprzęg z psami husky ani renifery. W namiotach rozstawionych na śniegu jest ciepło i przytulnie. Niebieski Domek Muminków zachęca do pozostania. Kalevala z Borowic koło Karpacza, zwana Dolnośląską Wioską Muminków, po raz trzeci znalazła się w finałowej piątce World Travel Awards, największego turystycznego plebiscytu na świecie. Wyniki poznamy 4 lutego 2024 roku w Berlinie. Wśród kontrkandydatów dolnośląskiej atrakcji są turystyczne potęgi Europy między innymi Chamonix-Mont-Blanc we Francji i Dino Park Lourinha w Portugalii. Co takiego jest w Kalevali, że przyciąga turystów latem i zimą? Zobaczcie zdjęcia.

📢 Córki Michała Wiśniewskiego - tak wyglądają Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni Michał Wiśniewski nie słynie z dochowywania przysięgi małżeńskiej. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. Biorąc przykład ze sławnego ojca, one również coraz chętniej pokazują się w przestrzeni medialnej. Jego dwie córki - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Zobacz jak obecnie wyglądają.

📢 Zapisz dziecko na bezpłatne badania. Szpital Kliniczny we Wrocławiu organizuje "białą niedzielę" W poniedziałek (22 stycznia) rozpoczęła się rejestracja na bezpłatne badania najmłodszych pacjentów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Dzieci bez skierowania będą mogły skorzystać z porad, badań i konsultacji aż 13 specjalistów z obszaru pediatrycznego. Kiedy? Sprawdź harmonogram.

📢 Uwaga kierowcy! Zbliża się remont 15 głównych ulic Wrocławia. Będzie ruch wahadłowy i objazdy Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu szykuje się do remontu 15 ulic w mieście, m.in. Legnickiej, Karkonoskiej, Hallera, Żmigrodzkiej, Kamiennej, Ślężnej czy Pilczyckiej. W trakcie najbliższych miesięcy obejmie on wymianę nawierzchni, regulację krawężników oraz studzienek. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu, pojawią się zwężenia, ruch wahadłowy, a nawet objazdy. O szczegółach przeczytacie poniżej. 📢 Rusza kwalifikacja wojskowa 2024. Do armii zostanie wezwanych 17 tys. Dolnoślązaków. Kto pójdzie w kamasze? Wojsko wzywa! Już 1 lutego 2024 r. rozpocznie się kwalifikacja wojskowa. Wezwanie do wojska dostanie około 17 tysięcy mieszkańców Dolnego Śląska. Do armii trzeba się stawić - to obowiązek. Kto jest na wojskowej liście, a kto na pewno nie trafi do wojska? Sprawdziliśmy!

📢 Wypadek na drodze krajowej nr 3 na Dolnym Śląsku. Ciężarówka całkowicie zablokowała przejazd Spore utrudnienia czekają w poniedziałek (22 stycznia) kierowców podróżujących drogą krajową nr 3 na Dolnym Śląsku. Pod Bolkowem (pow. jaworski) wichura powaliła ciężarówkę. Droga jest kompletnie zablokowana. 📢 Które rasy psów żyją najdłużej, a które najkrócej? Są najnowsze wyniki badań naukowców LISTA RAS 22.01.2024 Każdy właściciel chce, aby jego zwierzę, przyjaciel, było z nim jak najdłużej. Niektóre rasy psów dożywają nawet 20 lat. Niestety są to nieliczne przypadki. Przeciętna długość życia czworonogów wynosi kilkanaście lat. Niektóre nie dożywają dziesięciu... Z naszego materiału dowiecie się, które rasy psów żyją najkrócej, a której najdłużej. Dane pochodzą z raportu opublikowanego przez naukowców na łamach czasopisma Nature.

📢 Wulgarne napisy i nazistowskie symbole na murze Kościoła Pokoju w Świdnicy. Policja złapała sprawcę! Policja zatrzymała mężczyznę, który zniszczył zabytkowy mur otaczający Kościół Pokoju w Świdnicy. Okazał się nim 52-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 22.01.2024 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Tragiczny wypadek na Brochowie we Wrocławiu. Kobieta została potrącona przez pociąg. Zginęła na miejscu W poniedziałek (22 stycznia) przed godziną 9, przed peronami stacji stacji kolejowej Wrocław Brochów doszło do tragicznego wypadku. Kobieta została potrącona przez pociąg IC relacji Bydgoszcz - Zakopane. Na miejscu znajdują się straż pożarna i policja. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 22.01.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych!

📢 Opuszczony szpital na Dolnym Śląsku kusi pełnymi wyposażenia wnętrzami! Blok operacyjny z aparaturą, inkubator i leki to dopiero początek... Mija ponad siedem lat od zamknięcia szpitala powiatowego w Górze na Dolnym Śląsku, a dawny kompleks medyczny wciąż oczekuje na swoją kolejną misję służenia społeczności. Póki co, kupca brak. Imponujący obiekt stoi i niszczeje, a w jego wnętrzach napotkać można niemal kompletne wyposażenie medyczne. Są łóżka dla pacjentów, świeża pościel i ręczniki, blok operacyjny z aparaturą, a nawet... inkubator dla noworodka! Do wnętrza opuszczonego szpitala zajrzał Krystian Zacny. Zobaczcie, co tam zastał! 📢 Zawody pole dance w Grudziądzu - ależ to były wspaniałe występy! Zobacz zdjęcia W zawodach pole dance, które odbyły się w Grudziądzu zmierzyło się około 40 dziewcząt i kobiet. Amatorki i profesjonalistki. Zobaczcie zdjęcia z zawodów.

📢 Te miejsca we Wrocławiu są stworzone do robienia zdjęć. Oto 10 najpiękniejszych zakątków na sesję zdjęciową We Wrocławiu znajdziemy wiele pięknych miejsc, które idealnie nadają się jako tło do zdjęć. Sprawdź 10 naszych propozycji na idealną instagramową sesję fotograficzną.

📢 Pożar hotelu w Karpaczu. Ewakuowano 400 osób, na miejscu 12 zastępów straży pożarnej |ZDJĘCIA W poniedziałek (22 stycznia) rano w jednym z hoteli w Karpaczu na Dolnym Śląsku wybuchł pożar. Ewakuowano gości i personel, trwa akcja strażaków. 📢 Najmodniejsze kolory ubrań na wiosnę 2024. Zobacz co będzie modowym hitem - mamy stylizacje z butików w regionie Wiosna zbliża się wielkimi krokami. W sklepach pojawiły się nowe kolekcje ubrań. Widać już jakie będą kolorystyczne trendy na wiosnę 2024. Zobacz w galerii kolory, które będą HITEM. Prezentujemy modne stylizacje z butików w Kujawsko-Pomorskiem.

📢 Najśmieszniejsze memy o zimie. Oto jak internauci żartują z zimy. Sprawdź najlepsze memy o tej porze roku 22.01.2024 Zima to bardzo ciekawy temat dla twórców internetowych memów. Postanowiliśmy więc przekopać internet i wyłowić najciekawsze memy na temat tej pory roku. Co na nich jest? Na pewno bardzo dużo śniegu, lodu i... humoru. Sprawdź z czego najczęściej śmieją się internauci. Oto kolekcja najśmieszniejszych memów, w których rolę główną odgrywa zima! 📢 Dla nich parkowanie to wyższa szkoła jazdy. Samochody zostawiają gdzie chcą. Zobacz "mistrzów" z Wrocławia Robią to specjalnie, czy nie znają przepisów? To trudno stwierdzić. Pewne jest, że za swoje parkowanie dostaną mandat od Straży Miejskiej, która mimo ciągłych patroli nadal ma pełne ręce roboty. Kierowcy swoje samochody zostawiają, gdzie chcą i jak chcą. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Wyłączenia prądu, wody i ogrzewania we Wrocławiu. Zobacz listę adresów! Sporo osób może w najbliższym czasie zderzyć się z wielogodzinnymi przerwami w dostawach prądu i wody we Wrocławiu. Spowodowane jest to naprawami na sieci energetycznej i wodociągów. Zobacz, gdzie w najbliższych dniach we Wrocławiu Tauron wyłączy prąd, MPWiK zakręci wodę, a Fortum ogrzewanie.

📢 Wypadek podczas rozbiórki budynku na Dolnym Śląsku. Dachowała... koparka, z operatorem w środku! Do niecodziennego wypadku doszło dziś (22 stycznia) w Wambierzycach na Dolnym Śląsku. Podczas prac rozbiórkowych, podjeżdżająca pod górę gruzu koparka przewróciła się i dachowała. Na szczęście operatorowi nic się nie stało. Szczegóły poniżej. 📢 Nowa kładka łącząca oba Muchobory we Wrocławiu jest, ale dojazdu brak. Czy niedługo zostanie wybudowany? Miejska spółka Wrocławskie Inwestycje chce zbudować drogę dla pieszych i rowerzystów, która zapewni dojazd do nowej kładki łączącej Muchobór Wielki z Małym. To ostatni, brakujący element dopełniający całości inwestycji. Ogłoszony przetarg na budowę dotyczy dojazdu od strony Muchoboru Małego. Wielki musi jeszcze poczekać...

📢 Reality show BAR we Wrocławiu. Pamiętacie ten kultowy program? Jedną z gwiazd była Doda! Reality show BAR królowało w telewizji Polsat ok. 20 lat temu. Każdy odcinek, szczególnie pierwszych edycji, przyciągał przed telewizory miliony widzów. Przypominamy, jak wyglądał wówczas ten program. Jedną z jego gwiazd była Dorota Rabczewska, czyli Doda. Program powstawał we Wrocławiu. Kliknij w zdjęcie, żeby przejść do galerii. 📢 Wrocław w kronikach filmowych sprzed dekad. Tak pokazywano w PRL stolicę Dolnego Śląska Rozpoznacie Wrocław na kadrach sprzed niemal 60 lat? Prezentujemy dziś stolicę Dolnego Śląska pokazywaną w popularnej wówczas Polskiej Kronice Filmowej. Tygodniowo powstawały jeden, czasem dwa odcinki mocno propagandowej kroniki produkowanej w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie. Emitowana była w kinach i w telewizji od grudnia 1944 aż do grudnia 1994 roku. Zobaczcie jak prezentował się Wrocław w latach 60 XX wieku na kadrach dwóch kronik. Chętnie pokazywano wówczas odbudowaną starówkę i nowo powstające osiedla z wielkiej płyty, m.in. w rejonie ulicy Grabiszyńskiej. Specjalny odcinek kroniki powstał w 1966 roku z okazji obchodów Tygodnia Ziem Zachodnich. Nie zabrakło mocno propagandowego wydźwięku, gdy o mieszkańcach mówiono "To oni podczas wiecu w Hali Ludowej oklaskiwali słowa: Dla Niemców nie ma biletów powrotnych do Wrocławia."

📢 Mauzoleum w Mrokocinie na Dolnym Śląsku ogarnął mrok. Otwarte trumny wabią szabrowników i fanów urbexu Mroczne, a przy tym zabytkowe mauzoleum na leciwym, cmentarzu skrywa się w Mrokocinie, w gminie Kamieniec Ząbkowicki. Trumny, w których spoczywają członkowie hrabiowskiego rodu von der Rocke-Volmerstein są magnesem na turystów spragnionych mocniejszych wrażeń i szukających niezdeptanych przez dokumentalistów ścieżek. Niestety, przyciągają także cmentarne hieny, które buszują w otwartych trumnach i nieuważnych miłośników urbexu. 📢 Kończy się remont XIX-wiecznego tunelu kolejowego pod Trzcińskiem. Tędy będziemy jeździć z Wrocławia do Jeleniej Góry Trwa przebudowa trzystumetrowego tunelu kolejowego na linii Wrocław – Jelenia Góra. Katarzyna, nowoczesna maszyna "TEM", poszerzyła obiekt do 11 metrów, dzięki czemu równocześnie będą mogły przez niego przejeżdżać dwa pociągi. Teraz pora na zabezpieczenie ścian. Zobaczcie, jak przebiegają prace za 130 mln zł.

📢 Hotel Orlinek w Karpaczu, jeden z symboli luksusowego wypoczynku w Karkonoszach, zostanie uratowany. Inwestor to gigant Hotel Orlinek w Karpaczu to jeden z symboli luksusowego wypoczynku w Karkonoszach. Zbudowany w stylu sudeckim, z dużą restauracją i tarasami widokowymi, cieszył się przed wojną wielką popularnością. W PRL także działał tu hotel, a imprezy urządzane w Orlinku, obrosły legendą. Bywały tu gwiazdy estrady, politycy i sportowcy. Hotel zamknięto w 1997 roku. Wydawało się, że podzieli los innych popadających w ruinę budowli. Tak się nie stanie. Hotel Orlinek właśnie kupił Artur Kozieja, znany właściciel hoteli, który w Karpaczu wzorowo odrestaurował zabytkowy hotel Sanssouci. Artur Kozieja zamierza przywrócić Orlinkowi dawny wygląd i renomę. 📢 Kolejna duża umowa podwrocławskiego Jelcza z wojskiem. Firma zajmie się produkcją JAKÓW Na początku stycznia Agencja Uzbrojenia podpisała z podwrocławską spółką Jelcz umowę na dostawę zestawów JAK, przeznaczonych do transportu czołgów i innego ciężkiego sprzętu gąsienicowego. To kolejny duży kontrakt Jelcza z armią w ostatnim czasie.

📢 Gdzie na narty: Dolny Śląsk czy Czechy? Na których stokach narciarskich jest taniej? Wrocławscy narciarze i snowboardziści mają szeroki wybór stoków. Mogą wyjechać do jednego z kurortów na Dolnym Śląsku, pobliskich Czech, a nawet Austrii czy Francji. Najchętniej na krótkie wypady wybierają jednak nasze góry lub góry naszych południowych sąsiadów. Gdzie za szusowanie zapłacimy mniej? Sprawdziliśmy. 📢 Tyle dostaniesz emerytury po waloryzacji w lutym 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w lutym 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w lutym 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na luty 2024.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi szefami. Niekonsekwentni, niezorganizowani i despotyczni. Zobacz czy twój jest na naszej liście Praca jest nieodzowną częścią życia, na którą poświęcamy 1/3 czasu w ciągu dnia. Ważne jest, aby czuć się tam dobrze i czerpać z niej przyjemność. Nie zawsze tak jest, bo nie dogadujemy się ze współpracownikami lub co gorsza z przełożonym. A mężczyźni z pewnymi imionami są najgorszymi szefami i mają ku temu skłonności - tak przynajmniej wynika ze znaczenia ich imion. 📢 Takie jest jedzenie w sanatoriach. Dla jednych mały talerzyk, a dla drugich full wypas "Dawniej szlachta też jadała obficie na salonach, a poddani gdzie i co popadło". Zebraliśmy opinie na temat wyżywienia w sanatoriach od osób, które były tam na turnusach prywatnych oraz na NFZ.

📢 Mieszkanie Macieja Zakościelnego w modnej dzielnic. Zajrzyj do domu aktorka. Zobacz, jak styl pokochał Maciej Zakościelny Maciej Zakościelny uwielbia mieszkania w kamienicznym stylu, dlatego kilka lat temu zamieszkał z rodziną w domu z duszą w modnej dzielnicy. Wnętrza są urządzone z pomysłem i stanowią idealne gniazdko dla czteroosobowej rodziny. Niestety media donoszą, że Maciej Zakościelny rozstał się ze swoją żoną – Pauliną Wyką, z którą ma dwóch synów. Zobaczmy, jak mieszka popularny aktor i muzyk, który prawdopodobnie znowu jest do wzięcia. 📢 Na sprzedaż mroczny kościół i cmentarz, jak z filmu i książki "Imię róży". Zobaczcie niezwykłą, zdekonsekrowaną posiadłość na Dolnym Śląsku Na sprzedaż w Okrzszeszynie na Dolnym Śląsku został wystawiony kościół cmentarny i sam cmentarz wokół niego, które swoim wyglądem przypominają scenerię z kultowego filmu "Imię róży" z Seanem Connery, który powstał na podstawie książki samego Umberto Eco. Ta niesamowita posiadłość, otoczona starodrzewem i pełna grobów zniszczonych przez upływ czasu, ma niezwykły, średniowieczny klimat. Leży tuż przy granicy z Czechami, godzinę jazdy z Wrocławia. Zdjęcia prezentujące nieruchomość wykonane przez Michała Jabłońskiego możecie zobaczyć poniżej. Czy zdecydowalibyście się spędzić tam noc?

📢 Do tych wiosek i miasteczek uciekają wrocławianie. To prawdziwe sypialnie Wrocławia Od kilku już ładnych lat trwa exodus mieszkańców Wrocławia do sąsiednich miejscowości. Ludzie, którzy mieszkali i pracowali we Wrocławiu, przeprowadzają się już nie na peryferia miasta, ale do szeroko pojętej aglomeracji wrocławskiej. Do miejscowości położonych już nie tylko 5 czy 10, ale nawet 20 i 30 km pod Wrocławiem, bo tam znaleźli swoje nowe miejsce na ziemi. Często stworzyli je od podstaw, budując własny dom. Doskonale widać to na liczbach zaprezentowanych w tym roku przez Główny Urząd Statystyczny.

📢 Najpiękniejsze sukienki ze studniówek we Wrocławiu 2024. Maturzystki wyglądały bajecznie. Zobaczcie zdjęcia! Trwa sezon na studniówki. We Wrocławiu część szkół ma je już za sobą, inne dopiero się do nich przygotowują. To jedyny taki bal w życiu każdego maturzysty - wyjątkowa atmosfera, uroczysty polonez, specjalnie wynajęta sala i eleganckie stroje - często pierwszy garnitur i balowa sukienka. Zobaczcie najpiękniejsze kreacje z wrocławskich studniówek w galerii zdjęć.

📢 50 wyjątkowych zdjęć Wrocławia z lat 90. Tak wtedy wyglądaliśmy - my i samo miasto. Wspomnienia ożywają! Wrocław lat 90. był zupełnie innym miastem niż obecnie i bez wątpienia miał swój unikalny klimat. To powoduje, że tamto miasto wspominają z wielkim sentymentem niemal wszyscy. Czy są do tego realne powody? Co się wówczas działo we Wrocławiu? Zarówno tym dorosłym, jak i nieco młodszym wrocławianom, prezentujemy, niepublikowane dotychczas w internecie, zdjęcia Wrocławia z drugiej połowy lat 90 XX wieku i 2000 roku, czyli wciąż jeszcze formalnie XX wieku. Zobaczcie jakie fantastyczne, kolorowe fotografie z tamtych czasów, udało się nam zdigitalizować. 📢 Libacja alkoholowa zakończyła się dźgnięciem nożem. Mężczyzna w stanie ciężkim trafił do szpitala. Kobieta - do aresztu W sobotę (20 stycznia) na Dolnym Śląsku w Pieszycach (pow. dzierżoniowski) doszło do dramatycznych wydarzeń. Podczas alkoholowej imprezy jeden z jej uczestników został pchnięty nożem. Po dwóch godzinach reanimacji mężczyzna został zabrany śmigłowcem LPR do szpitala we Wrocławiu.

📢 Nocny pożar we Wrocławiu na Brochowie. Spłonęły belki stropowe w domu jednorodzinnym. Interweniowało 6 wozów gaśniczych W niedzielę (21 stycznia) we Wrocławiu doszło do pożaru. W budynku jednorodzinnym na Brochowie spłonęły belki stropowe. Strażacy musieli wyburzyć strop, aby dostać się do zarzewi ognia.

📢 Julia Kamińska na odważnych zdjęciach. "Wyglądasz jak milion funtów plus VAT" Julia Kamińska to polska aktorka, której sławę przyniosła rola Urszuli Cieplak w serialu "Brzydula". Otrzymała za nią nawet Telekamerę dla najlepszej aktorki. Zobaczcie, jak wygląda na swoich prywatnych zdjęciach. Niektóre z nich są bardzo odważne. Zajrzyjcie do naszej galerii. 📢 Takie schorzenia można teraz leczyć w sanatorium w ZUS. Te osoby mogą jechać do sanatorium Wyjazd do sanatorium z ZUS pozwala poprawić stan zdrowia chorych na schorzenia, które są najczęstszą przyczyną niezdolności do pracy. Kto może jechać do sanatorium z ZUS? Jakie schorzenia można teraz leczyć w sanatorium w ZUS? Sprawdź teraz, jak dostać skierowanie do sanatorium z ZUS.

📢 Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" pochwaliła się, że została "matką". Oto jak mieszka i żyje na co dzień Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" ostatnio pochwaliła się fanom na swoim profilu na Instagramie radosną nowiną. Gwiazda została matką chrzestną Wiktora, który prawdopodobnie jest jednym z podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie. "Mieć Krystynę za ciocie to meeeega szczęście", "On ma szczęście że ma taką ciotkę i chrzestną" - komentują fani. 📢 Warunki na Śnieżce wymagające, a niektórzy próbują ją zdobyć w dresach i trampkach Słoneczny weekend sprawił, że chętnych do zdobycia królowej Karkonoszy było sporo. Jak zawsze jednak nie wszyscy byli odpowiednio przygotowani na wyprawę. Zobacz jakie warunki panują na Śnieżce. 📢 Wrocławska gwara. Tylko rodowity mieszkaniec stolicy Dolnego Śląska zrozumie te zwroty. Znasz je? Wrocławska gwara. Czy wrocławianie mają charakterystyczne jedynie dla siebie zwroty? Sprawdźmy! "Panowie z Wrocławia? My też ze Lwowa!". To nie sekretne hasło, a powiedzenie, które zrozumie każdy wrocławianin, a tak przynajmniej było jeszcze do niedawna. Poza kresowianami, do naszego miasta przyjechali ludzie z Wielkopolski, czy Warszawy. Dzięki temu powstała "wrocławska gwara". Te powiedzenia zrozumie tylko wrocławianin zakorzeniony w mieście. Kliknij w fotografię i sprawdź!

📢 Miejsca grozy na Dolnym Śląsku. Nawiedzone rezydencje, domy, lokale i ich ponure historie O wielu z tych miejsc na Dolnym Śląsku krążą legendy, czasem od stuleci. Jest duch rycerza, który spadł z urwiska na zamku Chojnik, w Glince znajduje się pałac wisielców, a w poradzieckim szpitalu w Legnicy podobno wciąż słychać czyjeś głosy. Przedstawiamy wam listę najbardziej nawiedzonych obiektów na Dolnym Śląsku. Przekonajcie się sami, czy jest się czego bać. Na liście jest zamek Czocha, Dom Diabła, zamek Grodziec i Grodno, budynek dawnego Gestapo na Zakaczawiu oraz Pałac Samobójców. Wiele z tych miejsc jest otwartych dla zwiedzających. Inne wymagają specjalnego pozwolenia. Byliście w miejscach, które budzą dreszcze? 📢 Nowe, kochane zwierzaki do adopcji we wrocławskim schronisku. Sprawdź, może wśród nich jest twój wymarzony pupil Samotne, przestraszone i spragnione miłości - te psy i koty trafiły niedawno do wrocławskiego schroniska dla zwierząt. Czekają na kochający dom. Sprawdź, może znajdziesz tam swojego przyszłego pupila

📢 "Protest Wolnych Polaków" na rynku we Wrocławiu. Kilkaset osób manifestowało przeciwko rządowi W sobotę (20 stycznia) we Wrocławiu na rynku odbył się Protest Wolnych Polaków. Kilkaset osób zgromadziło się aby pokazać swój przeciw wobec rządu Donalda Tuska i jego działań. Skandowano liczne hasła. 📢 Ważna zmiana dla pasażerów MPK. Przystanek w centrum Wrocławia wraca do funkcjonowania Zakończyły się prace związane z remontem przystanku autobusowego "Wzgórze Partyzantów" we Wrocławiu. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta informuje, że od soboty (20 stycznia) podróżni będą mogli korzystać z postoju w pierwotnym miejscu. Do użytku wracają też miejsca parkingowe, które na czas prac budowlanych służyły jako zatoczka.

📢 Duży pożar na Krzykach we Wrocławiu. Płonął warsztat samochodowy. Spaliło się sześć aut W sobotę (20 stycznia) na Krzykach we Wrocławiu wybuchł pożar. Spłonął warsztat samochodowy przy alei Wiśniowej. Pewne jest, że uszkodzonych zostało sześć pojazdów.

📢 Wrocław 25 lat temu. Tak wyglądało miasto pod koniec XX wieku i na początku lat dwutysięcznych Około ćwierć wieku temu Wrocław dynamicznie się zmieniał. Ustał ruch samochodowy w Rynku, z krajobrazu zniknęło wiele budynków i wyrosło wiele nowych, które znamy do dziś. Zobaczcie Wrocław, jakiego być może już nie pamiętacie, uchwycony na zdjęciach naszych reporterów.

📢 Poczta Polska sprzedaje domki nad morzem. Szansa na nieruchomość w atrakcyjnej okolicy Poczta Polska ma na sprzedaż nieruchomości położone w województwach nadmorskich. W ofercie są między innymi domki i działki w w woj. pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Zobaczcie, co jest do kupienia w tych regionach kraju. 📢 Te osoby nie trafią do wojska w 2024 r. Kto nie zostanie powołany na ćwiczenia? Kogo ominą wezwania Wojskowego Centrum Rekrutacji do armii? Powołania do wojska w 2024 r. Wojskowe Centrum Rekrutacji tylko w nadchodzącym roku może powołać na ćwiczenia nawet 250 tys. osób. Wszystko w związku z działaniami Ministerstwa Obrony Narodowej. Opublikowano listę osób, które mogą dostać powołanie do odbycia służby wojskowej. W Polsce powszechny obowiązek służby wojskowej obejmuje mężczyzn. W niektórych przypadkach obejmuje on także kobiety. Kogo dokładnie dotyczy? Powołania spodziewać może się każdy, kto podczas komisji wojskowej otrzymał kategorię wojskową "A". Od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki. Kto dostanie, a kto uniknie wezwania na ćwiczenia wojskowe w 2024 r.?

📢 Dolnoślązak w ścisłym finale konkursu Mister Grand International. Michał Kalcowski zgarnął kilka tytułów Michał Kalcowski ma na koncie kolejny sukces. Wielokrotnie nagradzany tancerz, choreograf i fotomodel z Dolnego Śląska reprezentował Polskę w konkursie Mister Grand International, który odbył się w Sewilli. Udało mu się dojść do ścisłego finału i zdobyć kilka tytułów, w tym... za najlepszy uśmiech! Zobaczcie zdjęcia przystojnego Dolnoślązaka.

📢 Mauzoleum blisko Wrocławia, położone w środku lasu. Zimą panuje tu klimat rodem z baśni braci Grimm. Sprawdźcie gdzie jest to miejsce Mauzoleum rodziny Yorck von Wartenburg, położone między drzewami w kompleksie parkowo-leśnym, znajduje się ok. 300 metrów od renesansowego pałacu, leżącego w sercu Oleśnicy Małej. Choć sam pałac jest dość popularnym celem turystycznym wrocławian i to mimo braku możliwości zwiedzania, mauzoleum pozostaje tajemnicze i nie do końca odkryte. Zobaczcie jak wygląda w zimowej aurze. Niczym w brocznej baśni braci Grimm!

📢 Najpiękniejsza wieś na Dolnym Śląsku w roku 2023. Zachwycające Sokołowsko z prestiżowym laurem Sokołowsko to najpiękniejsza wieś na Dolnym Śląsku. Sokołowsko położone jest w województwie dolnośląskim, w powiecie wałbrzyskim, w gminie Mieroszów. Turystów zachwyca nietuzinkową architekturą, pięknymi widokami i niezwykle ciepłymi mieszkańcami, którzy uśmiechem obdarzają gości. Kliknij w zdjęcie i poznaj uroki Sokołowska, z kolei poniżej garść historii tej niezwykłej miejscowości.

📢 Zobacz piękne życzenia dla seniorów. Przeczytaj, co oni mówią o byciu dziadkami. Wybierz z nami Super Babcię i Super Dziadka 2024! Z okazji Dni Babci i Dziadka publikujemy życzenia dla seniorów przesłane przez Czytelników. Sami seniorzy opowiadają także, jak pięknie być dziadkami. Rozpoczęło się głosowanie, w którym wybierzemy Super Babcię i Super Dziadka 2024. Czeka na nich mnóstwo nagród.

