Przegląd prasy 22.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Memy po meczu Polska - Estonia 5:1. Bezbłędni internauci komentują w swoim stylu”?

Prasówka 22.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Memy po meczu Polska - Estonia 5:1. Bezbłędni internauci komentują w swoim stylu Reprezentacja Polski sprostała zadaniu i na Stadionie Narodowym pokonała w czwartkowy wieczór Estonię aż 5:1. Od pierwszych minut biało-czerwoni ruszyli do ataku i zdominowali Estończyków, spychając ich do obrony. Naszym rywalom zadanie mocno utrudniła czerwona kartka. W drugiej połowie zdołali strzelić honorową bramkę, ale ani przez chwilę nie było wątpliwości, kto wygra ten mecz. Internauci nie próżnowali i komentowali mecz w memach. "Polacy, nic się nie stało". I rzeczywiście, jeszcze nic się nie stało, bo żeby zagrać na Euro 2024 w Niemczech, trzeba pokonać na wyjeździe w najbliższy wtorek. W jakich wtedy będziemy nastrojach?

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 22.03.24

📢 Polska walczy w barażach o Euro 2024. 5:1 z Estonią, teraz czas na Walię. Zobaczcie najlepsze memy Po losowaniu piłkarscy eksperci twierdzili, że z tak łatwej grupy nie da się nie awansować do Mistrzostw Europy. Ale Polska pokazała, że potrafi przegrać z każdym. Nawet z Mołdawią, czyli 159. drużyna w światowym rankingu. Ale w pierwszym meczu baraży Polska wygrała 5:1 z Estonią, czyli ze 123. drużyną piłkarskiego świata. Teraz czas na finał baraży z Walią.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

Prasówka 22.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Tych modelów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź ! 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

📢 Tak żyje i mieszka Dagmara Kaźmierska, tańcząca Królowa Życia, która szuka męża. Zobacz ZDJĘCIA Jak żyje Dagmara Kaźmierska? To z pewnością interesuje wszystkich tych, którzy śledzą telewizyjne reality show. Okazuje się bowiem, że pani Dagmara i jej poczynania są bardzo interesujące dla telewidzów. Celebrytka niedawno wystąpiła w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Zobacz, jak żyje Dagmara Kaźmierska. 📢 Tragiczny wypadek motocyklisty we Wrocławiu. Dlaczego nikt nie ratował Piotrka?! Ten tragiczny w skutkach wypadek miał miejsce 1 marca wieczorem. Przy wjeździe na parking marketu Leroy Merlin samochód dostawczy zderzył się z motocyklem. Motocyklista doznał bardzo poważnych obrażeń, jak się później okazało, były one śmiertelne. - Dlaczego nikt z was nie udzielił pierwszej pomocy? Dlaczego nikt z was nie sprawdził czy Piotrek oddycha i czy jest wyczuwalne tętno? - pisze do nas w liście Czytelnik i bliski znajomy rodziny zmarłego motocyklisty. - Od razu założyliście że nie żyje? Na jakiej podstawie? Że sam jest sobie winien... - dodaje rozczarowany postawą świadków tego zdarzenia.

📢 Śmiertelny wypadek na torach przy wrocławskim dworcu. Policja publikuje wizerunek samobójcy i prosi o pomoc Wrocławska policja prosi o pomoc w śledztwie w sprawie śmiertelnego wypadku. Doszło do niego na torach kolejowych dworca Wrocław Nadodrze w październiku 2023 roku. Funkcjonariusze publikują wizerunek samobójcy, aby ustalić jego tożsamość. 📢 Dworzec Główny sprzed lat. Tak kiedyś jeździło się pociągami z i do Wrocławia Pięknie wyremontowany Dworzec Główny, wciąż dobrze wyglądający po 11 latach od remontu. Zwykle punktualne i nowoczesne pociągi, wiele miejsc gdzie można smacznie zjeść, poczekać na swoje połączenie. Kiedyś podróżujący koleją z Wrocławia mogli tylko pomarzyć o takich warunkach. Co więcej, udało się w końcu uruchomić likwidowane przez lata połączenia, m.in. do Sobótki, Lubina, Milicza czy w Góry Sowie. Jest także realna szansa na powrót pociągów na Dworzec Świebodzki we Wrocławiu, w perspektywie kilku lat. Korzystający z kolei nie mogą dziś narzekać, co najwyżej na coraz więcej chętnych i tłumy na niektórych trasach. Zobaczcie w naszej galerii jak działa kolej i Dworzec Główny we Wrocławiu przed laty.

📢 Jaki jest Jakub Piotrowski? Wzorem Jude Bellingham. Partnerka Kasztiego jest trenerką jogi Jakub Piotrowski wybrał nieoczywisty klub na rozwijanie kariery. Gra bowiem w bułgarskim Łudogorcu Razgrad, którego został nawet kapitanem. W reprezentacji Polski przebija się do podstawowego składu. Ma już za sobą debiutanckiego gola, teraz liczy na udział w pierwszym turnieju. W półfinale baraży o Euro 2024 z Estonią dołożył póki co kolejną bramkę - przepiękną. Poznajcie Kasztiego, który wypłynął na szerokie wody z Pogoni Szczecin. 📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024 roku - zdjęcia i inspiracje. Oto tegoroczne trendy [22.03.2024] Rok 2024 roku zapowiada się interesujące. Szykuje się sporo nowości i innowacyjnych technik strzyżenia. Fryzjerzy szczególnie wiosną eksperymentują z cięciami i uczesaniami, dlatego to właśnie wiosną pojawia się najwięcej odważnych fryzur. Zobaczcie, co będzie królowało w salonach fryzjerskich wiosną 2024 roku.

📢 Lara Kraśko - tak teraz wygląda córka Piotra Kraśki i Karoliny Ferenstein-Kraśko - zdjęcia. To śliczna dziewczynka [22.03.2024] Karolina Ferenstein-Kraśko i Piotr Kraśko są małżeństwem od 2008 roku. Doczekali się trojga dzieci. Jak dziś wygląda ich córeczka Lara? Dziewczynka to oczko w głowie rodziców. Jej mama Karolina często chwali się swoją najmłodszą latoroślą w mediach społecznościowych. 📢 Alert dla sklepów i klientów - te towary znikają po decyzji GIS. Wirus WZW typu A, salmonella, metal i plastik w jedzeniu! [22.03.2024] Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał ostrzeżenie o szkodliwych i toksycznych dla zdrowia produktach dostępnych w popularnych marketach i dyskontach spożywczych. Na produkty zawierające szkodliwe substancje można trafić w wielu popularnych marketach i dyskontach, jak m.in. Biedronka, Kaufland, Lidl. Ostrzeżenia dotyczą m.in. groźnego wirusa WZW typu A wywołującego zapalenie wątroby czy obecności plastiku i metalu w jedzeniu. Jeśli masz tę toksyczną żywność w domu, koniecznie ją wyrzuć.

📢 Emerytury wraz z trzynastką - tabela brutto i netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia [22.03.2024] Dzięki marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce wzrosły o 12,12 proc. Wiemy już, ile w 2024 roku wyniesie trzynasta emerytura. Wypłata dodatkowego świadczenia nastąpi wraz z podstawową emeryturą, a pierwsze osoby otrzymają pieniądze już pod koniec marca. Zobacz, ile wyniosą emerytury wraz z "trzynastką". Mamy wyliczenia brutto i netto. 📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 21.03.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 21.03.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. 📢 Teściowe o tych imionach to prawdziwe zołzy, czyli teściowe z piekła rodem. Sprawdź listę imion 21.03.2024 Teściowe – te postaci, które w życiu wielu osób stanowią źródło komediowych anegdot, a dla niektórych są niczym wcielenie koszmaru. I jak się okazuje, imię, które noszą, może być często wiążącym się elementem ich charakteru. Wielu z nas słyszało historie o teściowych o imionach, które wydają się przynosić ze sobą pewne cechy. Czy rzeczywiście istnieje związek między imieniem a zachowaniem teściowej? Przyjrzyjmy się nieco bliżej tej komicznej teorii.

📢 Poważny wypadek we Wrocławiu. Samochód osobowy uderzył w ścianę domu handlowego. Kierowca był reanimowany ZDJĘCIA W czwartek (21 marca) we Wrocławiu doszło do groźnego wypadku. Samochód osobowy rozbił się na ścianie Domaru przy ulicy Braniborskiej. Kierowca był reanimowany. Nieprzytomny, w ciężkim stanie trafił do szpitala. O szczegółach przeczytajcie poniżej. 📢 Aneta Kręglicka, Miss Świata 1989, kończy 59 lat - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! Aneta Kręglicka to polska modelka i bizneswoman, która 35 lata temu została Miss Polonia, Miss Świata i Queen of Europe. Wkrótce skończy 59 lat. Patrząc na jej najnowsze zdjęcia, trudno w to uwierzyć. Zobaczcie, jak dziś wygląda najpiękniejsza kobieta świata 1989 roku, przez wielu uważana za najpiękniejsza Polkę wszech czasów.

📢 Wiktoria Gąsiewska prowokuje. Co za odważne zdjęcia! Aktorka lubi i umie pozować. Zobaczcie najgorętsze zdjęcia artystki Wiktoria Gąsiewska to jedna z najbardziej utalentowanych i najpiękniejszych aktorek młodego pokolenia w Polsce. Artystka, której profil na Instagramie śledzi ponad 1,1 miliona użytkowników, chętnie dzieli się swoimi odważnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Aktorka wrzuca stale nowe zdjęcia, na których, na których wygląda wspaniale! Zobaczcie najgorętsze ze zdjęć w naszej galerii!

📢 Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Oto najlepsze okazje i najnowsze przetargi. 21.03.2024 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta dostawcze, busy, i ciężarówki. Są też rowery, pojazdy specjalistyczne oraz sprzęt rolniczy, ogrodniczy czy budowlany. Do tego dochodzi sprzęt medyczny, a nawet drewno opałowe. Sprawdź najlepsze okazje! 21.03.2024

📢 Paznokcie do pracy. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne inspiracje 21.03.2024 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

📢 Śmiertelny wypadek pod Oleśnicą. Samochód potrącił 13-letnią rowerzystkę na przejściu dla pieszych W środę (20 marca) doszło do tragicznego wypadku pod Oleśnicą na Dolnym Śląsku. Na przejściu dla pieszych w Ligocie Polskiej samochód potrącił 13-letnią rowerzystkę. Prokuratura zatrzymała sprawcę. 📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 21.03.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Robert Lewandowski i jego życie w Barcelonie. Zobacz jego luksusową posiadłość, na którą mało kogo stać OBSZERNA GALERIA 21.03.2024 Robert Lewandowski jest bez dwóch zdań najlepszym polskim piłkarzem. Od 2022 gra w barwach legendarnego klubu - FC Barcelony, z którym zdążył zdobyć już Mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii.

📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować. 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 21.03.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Wysyp domów na Dolnym Śląsku, które w najbliższych tygodniach zostaną zlicytowane. Zobacz zdjęcia i poznaj ceny Licytacje domów na Dolnym Śląsku odbywają się w praktyce co tydzień. Pod młotek idą zarówno tanie nieruchomości, które pilnie wymagają gruntownego remontu, jak również niedawno wybudowane wille do których należy jedynie się wprowadzić. Prezentowane nieruchomości znajdują się na terenie Dolnego Śląska. Kliknij w pierwszą fotografię, zobacz wszystkie zdjęcia i poznaj ceny. 📢 Najpiękniejsze rasy psów na świecie. Ranking najładniejszych psów. Poznaj TOP 10 najpiękniejszych psów. Są takie urocze! 21.03.2024 TOP 10 najpiękniejszych ras psów na świecie. Internauci wybrali najładniejsze rasy. Pies to wspaniały przyjaciel, wierny towarzysz człowieka. Kto ma pieska w domu, ten wie jakie są kochane i lojalne. Zawsze chętne do zabawy lub przytulenia. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj jednak, że wygląd to nie wszystko. Zanim kupisz psa zapoznaj się z jego potrzebami. Sprawdź szczegóły!

📢 Najlepsze MEMY o nauczycielach. Tak internauci widzą pracę nauczyciela w szkole. Te MEMY rozbawią do łez! Nauczyciele kontra uczniowie 21.03 Takie są najlepsze MEMY o nauczycielach. Jak wygląda praca w szkole? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W społeczeństwie panuje przekonanie, że nauczyciele pracują niekiedy tylko wyłącznie podczas lekcji w szkole, co nie stanowi nawet 40 godzin pracy tygodniowo. Nauczyciele podkreślają, że pracują nie tylko w szkole, ale również w domu, przygotowując się do lekcji, sprawdzając klasówki, czy przygotowując uczniów do szkolnych olimpiad. Jak jest w rzeczywistości? Tak pracę nauczyciela widzą internauci! Zobaczcie najlepsze MEMY o nauczycielach. 📢 Banksy ma swoją wystawę we Wrocławiu! Ponad 150 prac znanego w świecie, choć anonimowego artysty można obejrzeć w hali IASE Banksy, artysta graffiti i malarz z Bristolu, zdobył światową sławę, pozostając równocześnie tajemniczym i anonimowym. Jego twórczość nie tylko zachwyca, ale również stawia wiele pytań. Na pewno widzieliście chociaż jedną z jego prac, jak choćby dziewczynkę z balonikiem czy mężczyznę rzucającego bukiet kwiatów. Teraz znany grafficiarz ma swoją wystawę we Wrocławiu. Co można na niej zobaczyć?

📢 Strajk rolników na Dolnym Śląsku. 21 marca 2024 będą blokady dróg, mostów i utrudnienia w ruchu. Sprawdź listę! Rolnicy z Dolnego Śląska nie odpuszczają. Choć nie mają w planach blokować autostrady A4, to utrudnień kierowcy mogą się spodziewać na szeregu innych dróg. Dolnośląski Urząd Wojewódzki podał gdzie 21 marca i w jakiej formie można się spodziewać manifestacji. 📢 Kobieta wpadła do Odry we Wrocławiu przy Bulwarach Dunikowskiego. Służby momentalnie ruszyły na ratunek W środę (20 marca) o godz. 17.43 Centrum Powiadamiania Ratunkowego odebrało zgłoszenie o kobiecie, która wpadła do Odry. Dramatyczne sceny rozgrywały się w okolicy Bulwarów Dunikowskiego.

📢 Gigantyczny niewybuch przy ul. Białowieskiej we Wrocławiu. Saperzy zabezpieczyli pocisk i przetransportowali go na poligon Na terenie budowy przy ul. Białowieskiej we Wrocławiu, podczas prac ziemnych, natrafiono na gigantyczny niewybuch. Prace zostały wstrzymane na wiele godzin. W czwartek (21 marca) na miejscu pojawią się saperzy. Wcześniej trzeba będzie ewakuować pracowników budowy i znajdującego się tuż obok - Urzędu Celnego. Na szczęście około godz. materiał przetransportowano bezpiecznie na poligon.

📢 Inteligentne osiedle we Wrocławiu. Z ładowarkami do aut i systemem sterowanym z aplikacji! Jaka cena mieszkania? Archicom planuje we Wrocławiu nową inwestycję tuż przy Odrze. To mieszkania blisko centrum miasta i z widokiem na rzekę. "Przystań Reymonta" ma być inteligentnym osiedlem, z ładowarkami do samochodów elektrycznych, własnym punktem odbioru paczek, a nawet systemem obsługiwanym przez aplikację na smartfonie. Cena za taki lokal? Sprawdźcie sami! 📢 Tragedia na S8 podczas protestu rolników. 36-latek wpadł pod pędzący samochód. Mężczyzny nie udało się uratować Do tragicznego zdarzenia doszło w środę przed godz. 17 na trasie S8 na wysokości Działoszy (gmina Syców). Zginął 36-letni mężczyzna potrącony przez samochód. Wyszedł z pojazdu, który utknął w korku podczas protestu rolników. 📢 Majestatyczna ekspresówka, którą pojedziemy już w te wakacje! Pozostało 8 proc. do zakończenia budowy tego giganta na Dolnym Śląsku Około czterech miesięcy powinny jeszcze potrwać prace przy budowie ostatniego dolnośląskiego odcinka drogi ekspresowej S3. Trasa ma być gotowa 12 lipca. W przyszłości droga ma się połączyć z powstającą obecnie po stronie czeskiej nową autostradą D11. Gdy to już nastąpi podróż (nie tylko) z Wrocławia do Pragi znacznie się skróci. Tymczasem, warto zobaczyć jak pięknie położony jest ten fragment S3. Za Bolkowem nowa trasa musi się przebić przez Sudety, na pograniczu trzech pasm: Gór Kaczawskich, Rudaw Janowickich i Gór Kamiennych.

📢 Wypadek na ul. Legnickiej we Wrocławiu. Auto zderzyło się z tramwajem. Są utrudnienia Utrudnienia na ul. Legnickiej na wysokości skrzyżowania z Małopanewską. Zderzyły się tam auto osobowe i tramwaj. MPK Wrocław wyznaczyło objazdy dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej. 📢 Ostatnie szlify na Wzgórzu Partyzantów we Wrocławiu. Tak wygląda wyremontowany Bastion Sakwowy z lotu ptaka. W weekend dzień otwarty Remont na Wzgórzu Partyzantów dobiega końca. Bastion Sakwowy zmienił się nie do poznania. Inwestycja ma zakończyć się pod koniec kwietnia, ale już w sobotę (23 marca) mieszkańcy będą mogli zobaczyć efekty modernizacji zabytku. Szykuje się dzień otwarty. Zanim to nastąpi zobaczcie, jak prezentuje się Bastion Sakwowy z lotu ptaka. Zdjęcia z drona! 📢 Forum Seniora we Wrocławiu. Specjaliści pokazali, jak zadbać o zdrowie i dobrą kondycję ZDJĘCIA W środę (20 marca) we Wrocławiu odbyło się Forum Seniora. Podczas wydarzenia zorganizowanego przez Gazetę Wrocławską, specjaliści doradzali, jak w każdym wieku zadbać o zdrowie i dobrą kondycję. Ale to tylko część atrakcji, jakie przygotowaliśmy w tym dniu. Seniorzy jak zawsze nie zawiedli i licznie przybyli do hotelu Scandic. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć. Zobaczcie!

📢 Nowoczesna, Zieloni, Akcja Miasto i Wrocławskie Forum Osiedlowe przeciw poparciu dla Sutryka. "Nie jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej" W środę (20 marca) odbyła się konferencja prasowa kandydatów do rady miasta we Wrocławiu. Środowiska tworzące Koalicje Obywatelską, razem z ruchami miejskimi, odcinają się od decyzji zarządu krajowego PO. Chodzi o poparcie kandydatury Jacka Sutryka na prezydenta Wrocławia. 📢 Zorganizowana grupa przestępcza wyłudziła 17 mln zł podczas remontu Starej Kopalni w Wałbrzychu! W tle m.in. pranie brudnych pieniędzy Sprawę potężnego przekrętu finansowego w Starej Kopalni w Wałbrzychu bada obecnie Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze. Sumy są szokujące. Podczas rewitalizacji i remontu Starej Kopalni w Wałbrzychu działała zorganizowana grupa przestępcza, która wyłudziła w sumie 17 mln zł! Na trop afery wpadł Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu i to on zaalarmował prokuraturę.

📢 Oszustwo na MPK Wrocław! Sprawdziliśmy krok po kroku, jak działają internetowi złodzieje. Można stracić majątek Na Facebooku pojawiła się mocno podejrzana oferta związana z Urbancard i przejazdami wrocławskim MPK. Jej autorzy obiecują 90 dni darmowych przejazdów tramwajami i autobusami za jedyne 10 złotych. Wystarczy kliknąć w link. Pod żadnym pozorem tego nie róbcie! To oszustwo! Sprawdziliśmy, co kryje się za fałszywą stroną oraz w jaki sposób działa mechanizm złodziei. Można stracić majątek życia. 📢 Tanie mieszkania w centrum Wrocławia. Do remontu! Kupisz je za mniej niż 375 000 zł! Zobaczcie zdjęcia W centrum Wrocławia można znaleźć wiele mieszkań na sprzedaż. Niektóre mogą stać się prawdziwymi perełkami, pod warunkiem, że zostaną odpowiednio wyremontowane. Gdzie ich szukać? Zobacz nasze zestawienie nieruchomości, które zostały wystawione na sprzedaż za mniej niż 375 000 zł. Mamy zdjęcia ze środka!

📢 Betard Sparta Wrocław po pierwszych treningach na Stadionie Olimpijskim (ZDJĘCIA) ŻUŻEL. Betard Sparta Wrocław znajduje się na ostatniej prostej przygotowań do startu sezonu 2024. We wtorek i środę podopieczni Dariusza Śledzia po raz pierwszy w tym roku trenowali na Stadionie Olimpijskim. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Finalistki Polska Miss 30+ 2024 wyłonione. Zobacz zdjęcia pięknych kandydatek W pierwszej edycji konkursu Polska Miss 30+ 2024, 30 wyjątkowych kobiet, Z ogromnej liczby ponad 900 zgłoszeń z całej Polsk, przeszło do finału. Inspirujące finalistki udowadniają, że życie po trzydziestce może być pełne nowych możliwości i sukcesów. Zobaczcie zdjęcia, poznajcie nazwiska kandydatek do tytułu. 📢 Ulica przy której mieszka Jacek Sutryk została zablokowana w ramach protestu rolników. Interweniowała policja. Zobacz zdjęcia Strajkujący przeciwko ustaleniom Zielonego Ładu rolnicy blokują dolnośląskie główne drogi i ulice wielu miast. Protest nie ominął także domu Jacka Sutryka, prezydenta Wrocławia. W środę (20 marca), w godzinach porannych osoby poruszające się ciągnikami rolniczymi zablokowały ulicę przy której mieszka, a na płocie jego posesji powiesiły transparenty. Według prezydenta, blokada ulicy przy jego domu to odpowiedź na zakaz protestów na terenie Wrocławia.

📢 W co zainwestowali mistrzowie Polski ze Śląskiem Wrocław? Gikiewicz uchyla rąbek tajemnicy W co inwestowali piłkarze Śląska Wrocław z 2012 roku? Co nieco zdradził Łukasz Gikiewicz w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą. – Sam mam dzisiaj 5 mieszkań we Wrocławiu. Kiedyś kupowało się po 7 tys. za metr na Ogrodach Hallera. Dzisiaj metr kosztuje tam 15-17 tys. zł. Trochę Śląska tam kupiło – wspomina popularny Giki i podaje konkretne nazwiska. 📢 Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów.

📢 Te błędy popełniamy przy gotowaniu rosołu. Tego nigdy nie rób - rosół straci cały smak Rosół to tradycyjna polska zupa. Gotowały ją nasze prababcie, babcie, mamy. Rosół to danie, którego nie może zabraknąć na niedzielnym stole w wielu polskich domach. Jednak wiele gospodyń popełnia szereg błędów podczas gotowania rosołu, które sprawiają, że ta wyśmienita zupa traci cały smak. Zobacz, czego nigdy nie należy robić przy gotowaniu rosołu, by zupa zachowała tradycyjny smak i wartości odżywcze. 📢 Z tymi fryzurami odejmiesz sobie lat - zdjęcia i inspiracje 2024. Tak powinny się czesać kobiety 50+ Inspiracji na fryzurę na wiosnę znajdziemy na wybiegach mody, w filmach i serialach Netflixa, ale także na Instagramie. Jak wybrać odpowiednie uczesanie na tę porę roku? Mamy dla Was wiele inspiracji, które doskonale sprawdzą się między innymi dla kobiet dojrzałych. Koniecznie zobaczcie.

📢 W tych zawodach płacą powyżej 10 tys. złotych. I nie trzeba być kierownikiem czy prezesem Aktualnie najniższe wynagrodzenie na umowie o pracę wynosi 4242 zł brutto. Pracując na umowę o pracę na pełnym etacie nie możemy zarobić mniej. A kolejna podwyżka pensji już 1 lipca 2024 roku. Od tego dnia minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 4300 złotych brutto. A gdzie powinniśmy pracować jak chcemy zarabiać dużo więcej? Zobaczcie, w jakich zawodach zarabia się powyżej 10 tys. złotych. 📢 Ta koncepcja nie odkorkuje wrocławskich osiedli? Osiedlowi radni wyśmiali pomysł ekspertów i urzędników Wrocławscy urzędnicy poprosili ekspertów firmy "Via Vistula" o rozwiązania problemów komunikacyjnych na południowych osiedlach Wrocławia. "Pakiet dla Południa" to 18 propozycji, aby ograniczyć codzienne korki. Na temat wypowiedzieli się ludzie z Ołtaszyna, Wojszyc czy Jagodna. Delikatnie mówiąc, wyśmiali koncepcję.

📢 Dwa nowe punkty do wyrobienia paszportu na Dolnym Śląsku. Mają odciążyć Urząd Wojewódzki we Wrocławiu W 2024 roku na Dolnym Śląsku zostaną otwarte dwa nowe biura paszportowe. Łącznie będzie więc 17 takich miejsc w regionie. W ostatnich dwóch latach przybyło 6 takich punktów. Cel? Usprawnienie funkcjonowania Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 📢 Promocja AMW. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania. Wojskowa jakość i wytrzymałość w rozsądnej cenie Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje ubrania. AMW znana jest z szerokiej gamy wojskowych produktów wystawionych na sprzedaż, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że wśród nich znajduje się również odzież. To prawda, wojsko sprzedaje ubrania, w tym koszule, kurtki, buty, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów. 📢 Opuszczony kościół w sercu wsi niedaleko Wrocławia. Jednych zachwyca, w innych budzi lęk. Zobacz jego wnętrze! Niezwykły zabytek, który bez wątpienia budzi zachwyt i respekt. Dawny zbór ewangelicki kryje wewnątrz drewnianą ambonę i poniszczone ławy. Nad budynkiem góruje dzwonnica, która niepokojąco trzeszczy w wietrzne dni. Aż chciałoby się zwiedzać, lecz niestety nie wolno. Zobaczcie zatem zdjęcia ze środka ruin kościoła w Kuźniczysku, w których posiadaniu akurat jesteśmy!

📢 Strefa czystego transportu, spalarnia śmieci, prohibicja. Zadaliśmy kandydatom na prezydenta Wrocławia kilka trudnych pytań Dziennikarze Gazety Wrocławskiej zadali kandydatom na urząd Prezydenta Wrocławia pytania dotyczące palących, miejskich problemów. Zobacz jakie pomysły na ich rozwiązanie mają: Izabela Bodnar, Grzegorz Prigan, Jerzy Michalak, Robert Grzechnik, Łukasz Kasztelowicz i urzędujący obecnie prezydent Jacek Sutryk. Odpowiedzi są różne, bywają zaskakujące, a niektóre rozwiązania - wprost rewolucyjne. 📢 Polska Miss 30+. O koronę najpiękniejszej powalczą trzy przepiękne kobiety z Dolnego Śląska. Zobaczcie zdjęcia wszystkich finalistek Trzy mieszkanki Dolnego Śląska powalczą o tytuł Polskiej Miss 30+. To pierwsza edycja tego konkursu piękności. W finale zobaczymy 30 pięknych kobiet z całej Polski. "Co je łączy? Pokazują, że po 30 roku życia nadal można spełniać marzenia" - piszą organizatorzy wydarzenia. Zobaczcie wszystkie finalistki w galerii zdjęć.

📢 PKS Wrocław. Stary dworzec autobusowy miał wyjątkowy klimat. Oto jego historia i zakamarki na archiwalnych zdjęciach Stary dworzec PKS we Wrocławiu wchłonęła potężna galeria handlowa, ale jeszcze nie tak dawno prezentował się zupełnie inaczej. Dla jednych był to punkt podróży, dla innych miejsce noclegu. Niestety dochodziło tu również do kradzieży, czy pobić. Zobaczcie na archiwalnych zdjęciach, jak do niedawna prezentował się dworzec PKS we Wrocławiu - największy tego typu obiekt na Dolnym Śląsku. 📢 Wrocław na przełomie wieków. Zobacz 200 absolutnie wyjątkowych fotografii ukazująchych jak bardzo zmieniła się stolica Dolnego Śląska Mamy dla Was wyjątkową galerię z miasta, którego już w większości nie ma, czyli Wrocławia lat 90. oraz przełomu XX i XXI wieku. Na zdjęciach fotoreporterów Gazety Wrocławskiej oraz znanego portalu Fotopolska.eu doskonale widać miasto sprzed ponad 20 lat jak i nas samych. Zobaczcie te puste place, niewyremontowane budynki, rozkopane ulice i ówczesne stroje i zajęcia wrocławian. Wydaje się, że to był inny świat.

📢 Lubomierz - dolnośląskie miasteczko, w którym kręcono legendarnych "Samych Swoich". To m.in. tutaj żyli i kłócili się Kargul z Pawlakiem Lubomierz to nie tylko urocza dolnośląska miejscowość z bogatą historią. To również, a może przede wszystkim, miasteczko, w którym osiedli filmowi Kargul z Pawlakiem. Reżyser Sylwester Chęciński właśnie w Lubomierzu nakręcił część scen do swoich legendarnych produkcji: "Sami Swoi", "Nie ma mocnych", "Kochaj albo rzuć". 📢 Na Dworcu Głównym we Wrocławiu byliśmy tam, gdzie mało kto może wejść! Zobaczcie te fantastyczne zakamarki i poznajcie sekrety budynku Przez Dworzec Główny we Wrocławiu przewijają się każdego dnia tysiące ludzi. Wielu z nich jest przekonanych, że dworzec zna na wylot. Nic bardziej mylnego! Są takie zakątki tej imponującej budowli, do których nie ma dostępu na co dzień. To m.in. Sala Cesarska czy Sala Sesyjna. Zobaczcie jakie piękne wnętrza kryje nasz Dworzec Główny.

📢 Przystanek przy ul. Drobnera zostanie poszerzony! To najbardziej niebezpieczny i najwęższy peron w mieście Wąski i niebezpieczny przystanek tramwajowy przy skrzyżowaniu ul. Drobnera z ul. Dubois w końcu zostanie poszerzony. Perony zamienią się w węzeł przesiadkowy, bo jednocześnie zmieszczą się na nim tramwaj i autobus. Zmianie ulegnie także całe skrzyżowanie, które zostanie kompleksowo przebudowane. Sprawdziliśmy, kiedy zapowiedziana inwestycja mogłaby się zacząć. 📢 Tak wyglądał kiedyś najstarszy wieżowiec Wrocławia. Latały przy nim sterowce! Z 11. piętra widać było całą panoramę miasta Wzniesiony w latach 1926-29 gmach Urzędu Pocztowego nr 1 we Wrocławiu był pierwszym wieżowcem w mieście. W czasach, gdy drapacze chmur powstawały jedynie w Stanach Zjednoczonych, a w Europie niechętnie patrzyło się na tego typu inwestycje, budynek osiągnął 43 metry wysokości i przez długi czas był najwyższym obiektem w okolicy. Przetrwał II wojnę światową, a teraz jest połączony z nowoczesnym kompleksem hotelowo-usługowym. Zobacz!

📢 Nowe miejsca pracy pod Wrocławiem. Ruszyła gigantyczna inwestycja przy autostradzie A4 W Kątach Wrocławskich wystartowała gigantyczna inwestycja mająca zapewnić nawet tysiące nowych miejsc pracy. Przy autostradzie A4 powstanie kompleks trzech hal logistycznych o powierzchni aż 285 tysięcy metrów kwadratowych. 📢 Ogromny korek na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia. Przed Kątami Wrocławskimi pojawiły się spore utrudnienia. Co tam się dzieje Spore utrudnienia dla kierowców, którzy jadą autostradą A4 z Legnicy w kierunku Wrocławia. Drogowcy zajęli jeden pas jezdni. Kierowcy utknęli w korku, który sięga blisko 10 kilometrów. Jak długo potrwają utrudnienia? 📢 3 triki, aby storczyk szybko zakwitł. Zanurz w tym doniczkę ze storczykiem, a szybko odżyje Storczyki to piękne kwiaty - zdobią parapety milionów domów na świecie. Mają wielu miłośników i wciąż zyskują na popularności. Storczyki - znane też pod nazwą orchidea - są dość wymagającymi kwiatami, jeśli chodzi o pielęgnacją. Zastosuj tę prostą domową odżywkę, by obficie kwitły, wypuszczały nowe pędy i miały piękne, zdrowe liście.

📢 Tragedia na A4 pod Wrocławiem. W wypadku busa i ciężarówki zginęły 3 osoby, 5 zostało rannych. Policja szuka świadków Straszny wypadek na autostradzie A4, na odcinku Wrocław - Legnica. W niedzielny poranek, w zderzeniu busa z samochodem ciężarowym zginęły 3 osoby, kolejnych 5 jest rannych. Droga w stronę Legnicy i granicy z Niemcami jest zablokowana, trwa akcja służb. 📢 Przychodnię zburzono, a deweloper buduje tu bloki na prawie 200 mieszkań. Najnowsza inwestycja przy Pabianickiej we Wrocławiu Dobre skomunikowanie z centrum miasta, w pobliżu wrocławski Aquapark, Uniwersytet Ekonomiczny i Sky Tower. Przy ul. Pabianickiej powstają bloki o wysokim standardzie na 194 mieszkania. Na parterze pojawią się lokale usługowe. A jeszcze w 2022 roku funkcjonowała tu przychodnia! Zobaczcie, jak wygląda najnowsza inwestycja.

📢 Mnóstwo służb na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Nad jezdnią latają drony! Co się dzieje? Akcja mundurowych na Dolnym Śląsku. W poniedziałek (18 marca) na autostradzie A4 pojawiło się mnóstwo policyjnych radiowozów i pojazdy Inspektoratu Transportu Drogowego. Nad drogą latają drony. Sprawdziliśmy, czego szukają funkcjonariusze.

📢 Tak wygląda Cleo na odważnych zdjęciach. Piosenkarka chętnie kusi głębokim dekoltem Cleo to obecnie jedna z najbardziej rozchwytywanych wokalistek z branży muzyki rozrywkowej. Gwiazda "The Voice Kids" nie daje o sobie zapomnieć fanom. Chętnie pokazuje się w telewizji, jest aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie Cleo nie brakuje odważnych zdjęć, gdzie wokalistka odsłania swoje ciało, a w szczególności dekolt. Zobacz! 📢 Najdziwniejsze pomniki i rzeźby w miastach na Dolnym Śląsku. Znacie je? Szalony pomysł, wielka sztuka, nieudolność twórcy czy przesadne silenie się na oryginalność? Oglądając niektóre rzeźby i pomniki stojące na Dolnym Śląsku, trudno odpowiedzieć na to pytanie. Weźmy dla przykładu pomnik IQ we Wrocławiu, "Króla ZUS-u" w Legnicy czy pomnik Głupoty Ludzkiej pod Głogowem. Ładne? Zobaczcie. 📢 Potężne inwestycje przy węźle Kąty Wrocławskie. Gargantuiczne hale rosną jedna po drugiej. Zobacz zdjęcia Inwestycje powstające właśnie przy węźle autostrady A4 pod Kątami Wrocławskimi, trudno sfotografować inaczej niż z drona. Są potężne! W bliskim sąsiedztwie autostrady rośnie kilka hal gigantycznych rozmiarów. Jedne są już na ukończeniu i trwają prace wewnątrz obiektów, przy innych dopiero wylewane są fundamenty pod słupy podtrzymujące konstrukcje. Zobaczcie te potężne inwestycje z lotu ptaka.

📢 Fregata w Zagórzu Śląskim i Jezioro Bystrzyckie 100 lat temu i w PRL-u. Od drewnianej budy, po murowany pensjonat i świetną restaurację Zobaczcie kultową Fregatę w Zagórzu Śląskim 100 lat temu i Jezioro Bystrzyckie. Prezentujemy też zdjęcia z lat 60. i późniejszych. Kiedyś to był tu klimat. Miejsce nadal uznawane jest za perełkę regionu wałbrzyskiego i chętnie wypoczywają tu mieszkańcy Wałbrzycha, Świdnicy, Wrocławia i okolic. Zobaczcie Fregatę od drewnianej budy, schroniska Śląska Dolina po murowany pensjonat i restaurację.

📢 Mnóstwo wrocławian przyszło zobaczyć stare pociągi we Wrocławiu. Wyjątkowe pokazy na stacji Leśnica W niedzielę 17 marca na stacji kolejowej w Leśnicy sympatycy kolei prezentują wrocławianom zabytkowe pociągi. Każdy może wejść do kabiny i poczuć się jak maszynista. Wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Na peronach dworca panuje tłok.

📢 Jagodno to wciąż potężny plac budowy! Tak wygląda z drona. Ilu jeszcze pomieści ludzi? Jeśli komuś wydawało się, że trwająca już dwie dekady moda na Jagodno powoli dobiega końca, zdecydowanie jest w błędzie! Osiedle, które formalnie liczy dziś 6300 mieszkańców, a nieoficjalnie ponad 10 000, wciąż się rozwija. Jagodno to jeden wielki plac budowy, zobaczcie jak to wygląda z drona. Liczba powstających bloków i domów szeregowych i wolnostojących robi wrażenie! 📢 Kandydaci na prezydenta Wrocławia. Sześć osób powalczy o magistrat. To jedna kobieta i pięciu mężczyzn Oto wszyscy kandydaci, którzy 7 kwietnia powalczą o fotel prezydenta we Wrocławiu. 14 marca, o godz. 16 minął ostateczny termin zgłaszania wszystkich kandydatur. Jest jedno zaskoczenie - swojego kandydata nie wystawiła Platforma Obywatelska. Kto został w walce o urząd? Kliknij w zdjęcie i poznać wszystkich kandydatów!

📢 Wzgórze Partyzantów moment przed otwarciem. Niedługo wszyscy będą mogli wejść na Bastion Sakwowy Zbliża się termin oddania do użytku widowiskowej inwestycji we Wrocławiu. Mowa oczywiście o wyremontowanym Bastionie Sakwowym na Wzgórzu Partyzantów, gdzie trwają prace wykończeniowe. Wiemy, kiedy mieszkańcy będą mogli zobaczyć odnowiony zabytek na własne oczy. 📢 Janusze budownictwa. Oni nie powinni brać narzędzi do ręki! Zobaczcie zdjęcia ich prac Nie jest łatwo dziś trafić na prawdziwe "złote rączki", ludzi z wiedzą i doświadczeniem, a do tego rzetelnych i uczciwych, którym ze spokojem możemy powierzyć remont naszego domu czy mieszkania. Gdy zlecimy prace przypadkowemu wykonawcy, możemy wyjść na tym jak Zabłocki na mydle. Do czego są zdolni Janusze budownictwa? Patrząc na ich dokonania, możemy stwierdzić, że nigdy nie powinni pracować w tym zawodzie. Zobaczcie na zdjęciach w galerii.

📢 Najpiękniejsza ekspresówka w Polsce prawie gotowa! Prace na Dolnym Śląsku dobiegają końca. Kiedy otwarcie? Trwają ostatnie prace przy budowie drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku. Poziom zaawansowania prac przekroczył już 90 procent! To z pewnością będzie najpiękniejsza "eska" w regionie i jedna z najpiękniejszych w Polsce. Trudno się będzie skupić na prowadzeniu, widząc przed sobą takie krajobrazy. Za Bolkowem nowa trasa musi się przebić przez Sudety, na pograniczu trzech pasm: Gór Kaczawskich, Rudaw Janowickich i Gór Kamiennych. Zobaczcie jak efektownie już dziś wygląda ta droga, na której sporymi fragmentami leży już asfalt. 📢 Śmiertelny wypadek na DK94 w Krępicach pod Wrocławiem. Zderzyły się dwie osobówki Do śmiertelnego wypadku na drodze krajowej nr 94 doszło w niedzielę wieczorem na wysokości miejscowości Krępice (81 kilometr drogi). W zdarzeniu brały udział dwa samochody osobowe.

📢 Pałac w Mokrzeszowie skrywa jedną z najmroczniejszych historii Dolnego Śląska. To właśnie tu miała być "fabryka aryjskich dzieci" Pałac w Mokrzeszowie na Dolnym Śląsku od dekad budzi olbrzymie zainteresowanie. Opuszczony od lat obiekt zachwyca architekturą i intryguje swoją historią. Nic dziwnego, że budynek przykuł również uwagę twórców popularnego programu History Hiking. 📢 Malownicze ruiny zamku Bolczów. Ta średniowieczna warownia w Rudawach Janowickich przyciąga turystów. Skalne mury pamiętają husytów! Ruiny tego średniowiecznego zamku należą do najlepiej zachowanych na Dolnym Śląsku. Zamek warowny Bolczów to jedna z największych atrakcji w Rudawach Janowickich. Fragmenty jego naturalnych skalnych ścian można podziwiać do dziś. Malowniczy, położony ponad 560 metrów n.p.m. zamek Bolczów po prostu trzeba zobaczyć! Zerknijcie do naszej GALERII!

📢 Śmiertelny wypadek na dworcu Nadodrze. Mężczyzna wpadł pod pociąg, koła odcięły mu głowę W środę (11 października) przed godziną 17 straż pożarna i służby ochrony kolei zostały wezwane na dworzec Wrocław Nadodrze. Tuż przed wjazdem na dworzec pod koła pociągu towarowego dostał się mężczyzna.

📢 Dania Magdy Gessler nie smakowały? Restauracja zamknięta Nie minęły dwa miesiące od emisji programu Magdy Gessler "Kuchenne Rewolucje" z Jelcza-Laskowic, a restauracja "Chrup Chrup Kartofel" została zamknięta na dobre. - Rady Magdy Gessler się nie sprawdziły, jej menu nie cieszyło się specjalnym zainteresowaniem - mówi były właściciel restauracji.

ZOBACZ KONIECZNIE Najdziwniejsze festiwale świata, które przyciągają turystów