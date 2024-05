Przegląd prasy 21.05.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Piękne fanki na meczu Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź. Zobacz zdjęcia!”?

Prasówka 21.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Piękne fanki na meczu Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź. Zobacz zdjęcia! Zagłębie Lubin wygrało z ŁKS-em 2:1. Na trybunach KGHM Zagłębie Areny zasiadło prawie 5 tys. widzów, w tym wiele pięknych kibicek! Zobacz ich zdjęcia w obiektywie naszego fotoreportera.

📢 Tak nie mówią rodowici wrocławianie. Te zdania nie przejdą im przez gardło Przywary, bolączki, zwyczaje. Pewnie już domyślacie się, że chodzi m.in. o korki, smog czy ścisk w komunikacji miejskiej. Takich zdań nie usłyszymy od rodowitego wrocławianina. Jakie to stwierdzenia? Sprawdźcie. 📢 Ostrzeżenie GIS 21.05.2024 Produkty wycofane ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 21.05.2024 Ostrzeżenie GIS 21.05.2024! Lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.

Prasówka 21.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie! 📢 Osoby o tych imionach są niemiłe i podłe. Te osoby są wyjątkowo wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę! Według dawnych wierzeń to jakie imię nosimy determinuje nasz charakter i zachowanie. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Sprawdź znaczenie tych imion. Te osoby są niemiłe i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy ty lub twoi bliscy znaleźli się na liście. Sprawdź listę imion!

📢 Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez! Jazda na rowerze to zarówno jeden z ulubionych środków transportu w zakorkowanym w mieście, jak i jeden z ulubionych sportów Polaków. Tu jednak pojawia się konflikt na linii rowerzyści, kierowcy i piesi. Kto w tym sporze ma rację? Okazuje się, że jest to jeden ciekawszych tematów dla internautów, którzy tworzą MEMY i inne śmieszne obrazki o rowerzystach. Związek rowerzystów, kierowców i pieszych z przymrużeniem oka. Na pewno uśmiejecie się do łez! Zobaczcie najlepsze MEMY o rowerzystach.

📢 Fryzury, które odejmą Ci lat - inspiracje, zdjęcia. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 [21.05.2024] Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki [21.05.2024] Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami. 📢 Trik na kwitnienie begonii. Zastosuj ten nawóz, a łodygi ugną się od nowych kwiatów [21.05.2024] Maj to dobry czas na sadzenie kwiatów w ogrodzie i na balkonie. Przymrozki już im nie grożą, a odpowiednie nasłonecznienie zapewnia dobre warunki do rozwoju. Coraz większą popularnością w Polsce cieszą się begonie. Pełne kwiaty, różnorodność kolorystyczna i intensywny zapach robią wrażenie. Zdarza się jednak, że begonie marnieją. Można tego uniknąć stosując domowe nawozy. Oto trik na kwitnienie begonii.

📢 Zwiedzaj Wrocław za darmo! Te miejsca możesz odwiedzić bez kupowania biletu. To prawdziwe perełki Wrocławskie instytucje kulturalne przeżyły prawdziwe oblężenie podczas Nocy Muzeów. Jeśli nie udało wam się odwiedzić wszystkich miejsc, które chcieliście zobaczyć, to nic nie szkodzi. Przygotowaliśmy zestawienie atrakcji, które można zwiedzać przez cały rok i to całkowicie za darmo! Szczegóły znajdziecie w galerii.

📢 Kiedy skończy się remont esplanady na wrocławskim Manhattanie? Inwestor zapewnia, że jeszcze w tym roku Trwający remont esplanady na wrocławskim Manhattanie wciąż się przedłuża, nowe schody od strony ronda są już gotowe, jakie będą następne elementy i kiedy zakończą się pozostałe prace? Przeczytajcie. 📢 Ślimaki atakują! Przed niebezpieczeństwem ostrzega Karkonoski Park Narodowy. Ślinik luzytański zagraża nawet watasze wilków! Te żarłoczne ślimaki atakują psy, koty, lisy, a nawet wilki. Potrafią tez zjeść pisklę. Ślinik luzytański (Arion lusitanicus), który w Polsce pojawił się w 1987 roku, jako gatunek inwazyjny, zdołał już skolonizować cały kraj. Uważajcie na czworonogi, bo ten ślimak to dla nich śmiertelne zagrożenie.

📢 Hel na archiwalnych zdjęciach. Widoki, dzięki którym ożyją wspomnienia o dawnych wakacjach Półwysep Helski i zlokalizowane na nim miasto Hel to od lat letnia ostoja miłośników wakacji nad morzem. Dziś podróżują tam szczególnie chętnie amatorzy sportów wodnych, ale... jak było kiedyś? Archiwalne zdjęcia obudzą w tobie poczucie nostalgii i sprawią, że zaplanujesz tegoroczny wypoczynek nad Bałtykiem. 📢 Brak prądu i bieżącej wody we Wody we Wrocławiu. Wyłączenia na kilkudziesięciu ulicach! Znamy adresy W najbliższych dniach wrocławianie mogą spodziewać się licznych przerw dystrybucji energii elektrycznej oraz bieżącej wody. Dostawcy zapowiadają prace na sieciach, a to oznacza, że mieszkańcy kilkudziesięciu ulic pozostaną od nich odcięci na kilka godzin. Adresy, gdzie zaplanowano wyłączenia, znajdziecie w galerii. 📢 Współczesne 40-latki miały plakaty z ich wizerunkiem nad łóżkiem. Kultowy zespół z lat 90. wraca na scenę muzyczną „Kolorowe sny”, „Gdzie nie ma róż”, „Zaczarowane sny” – pamiętasz te utwory? To kultowe piosenki jednego z pierwszych polskich boysbandów. Pod koniec lat 90. wiele nastolatek wzdychało do Bartka Wrony, czy Daniela Moszczyńskiego. Po ponad 20 latach ten zespół postanowił reaktywować swoją muzyczną przygodę.

📢 Na zaniedbanej działce w centrum Wrocławia powstanie hotel? W kilka minut spacerkiem do Rynku! Inwestor Genfer Hotel Inwest chce zbudować na działce przy pl. Orląt Lwowskich i ul. Nabycińskiej we Wrocławiu czterogwiazdkowy hotel. Jeden z budynków sieci "Puro" funkcjonuje już przy ul. Włodkowica w naszym mieście. Czy zarośnięta działka przy dworcu Świebodzkim i pozostałościach po dworcu Marchijskim zamieni się w nowoczesny obiekt? 📢 Ale krzywo na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu! Po tych chodnikach nie można chodzić. Kiedy obiecany remont? Chodniki na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu są w fatalnym stanie - krzywe, dziurawe, z zapadniętymi płytami wymagają pilnej naprawy. Na remont mieszkańcy czekają od lat. Wydaje się, że w tej sprawie w końcu coś ruszyło. 📢 PSL i Bezpartyjni Samorządowcy utworzyli wspólny klub w sejmiku. Paweł Gancarz kandydatem na marszałka województwa dolnośląskiego Radni z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego i Bezpartyjnych Samorządowców postanowili utworzyć wspólny klub w dolnośląskim sejmiku. Liczy on pięciu członków i jest niezbędny do utworzenia większościowej koalicji. Kto będzie kandydatem PSL i Bezpartyjnych na marszałka województwa?

📢 Najlepsze memy o polskich piłkarzach i trenerach. „Pressing? Dodaję do sałatki” Piłkarze i trenerzy nie tylko przyciągają uwagę na boisku, ale również podbijają internet. W mediach społecznościowych hitem są memy, które humorystycznie komentują ich występy, osobowości oraz wydarzenia związane z polską reprezentacją. Od Roberta Lewandowskiego, przez Sławomira Peszkę po Michała Probierza – ludzie polskiego futbolu stają się bohaterami licznych, często prześmiewczych, grafik i filmików, które bawią i zaskakują kibiców.

📢 Tłumy przed biblioteką. Za 4 złote kupicie książki, płyty CD, vinyle i czasopisma. Ruszyła Giełda Książki Bibliotecznej we Wrocławiu Około 10 tysięcy książek, czasopism, płyt CD i DVD czy vinylowych krążków - właśnie takie skarby można złowić od poniedziałku (20 maja) do piątku (24 maja) na Giełdzie Książki Bibliotecznej we wrocławskim Rynku. To już 32. edycja imprezy, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Dziś trudno było wejść do Galerii pod Plafonem. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 Potężne utrudnienia na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Wypadki, stłuczki i korki od samego rana. Musicie jechać? Wybierzcie objazdy! Czarna seria na autostradzie A4. W poniedziałek (20 maja), jeszcze przed godziną 9.30, na odcinku blisko 20 kilometrów doszło do trzech wypadków. Jeden samochód wypadł z jezdni. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Tworzą się korki. 📢 Zapylają, żądlą, robią miodek. Dziś przypada Dzień Pszczoły, zobaczcie najlepsze MEMY o pszczołach! Pszczoły w Polsce obchodzą swoje święto dwa razy w roku: 20 maja - Światowy Dzień Pszczoły oraz 8 sierpnia - Wielki Dzień Pszczół. W obu przypadkach w całej Polsce organizowane są wydarzenia poświęcone pszczołom. Każda forma edukacji i przypominania, jak ważne są pszczoły w życiu człowieka, jest dobra. Mogą być to również tworzone przez internautów memy. Wybraliśmy dla Was najzabawniejsze MEMY z pszczołami w roli głównej.

📢 Arkadiusz Milik i jego nowa partnerka - tak żyje polski piłkarz we Włoszech. Co stało się z jego byłą partnerką? ZDJĘCIA 20.05.2024 Arkadiusz Milik dzięki strzelonym 3 golom przeciwko włoskiemu Frosinone, znów znalazł się na ustach polskich kibiców. Zobacz co polski piłkarz robi poza boiskiem!

📢 Wypadek samochodu osobowego pod Wrocławiem. Auto dachowało i wpadło do rowu. Tworzą się korki Spore utrudnienia czekają kierowców jadących drogą wojewódzką numer 455 pomiędzy Oławą a Wrocławiem. Służby pracują nad uprzątnięciem jezdni po wypadku samochodu osobowego. Auto kierowane przez 18-latka wypadło z jezdni i dachowało w rowie. 📢 Śmiertelny wypadek na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Kierowca BMW został zatrzymany po obławie | ZDJĘCIA W niedzielę (19 maja) późnym wieczorem doszło do niezwykle groźnego wypadku na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Samochód osobowy wjechał w dwoje rowerzystów. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

📢 17 niesamowitych atrakcji Wrocławia na pierwszą wizytę w mieście. Pomysły na weekend pełen wrażeń dla całej rodziny Wybierasz się po raz pierwszy do Wrocławia lub planujesz spędzić weekend w stolicy Dolnego Śląska, a nie znasz dobrze miasta? Wrocław ma tak wiele do zaoferowania turystom, że wybór atrakcji może być trudny. Dlatego zebrałem dla ciebie 17 najfajniejszych, najbardziej charakterystycznych i unikalnych atrakcji Wrocławia w sam raz na pierwszą w życiu wycieczkę lub city break solo albo z całą rodziną. Odwiedź te miejsca, by poczuć unikalną atmosferę Wrocławia i spędzić niezapomniany weekend. 📢 Oto tajemniczy dom detektywa Krzysztofa Rutkowskiego i Mai Plich. Tak mieszkają w domu pod Łodzią. Ładnie? ZDJĘCIA 20.05.2024 Słynny detektyw Krzysztof Rutkowski ze swoją rodziną mieszka w luksusowym domu na obrzeżach Łodzi. Większość mebli Rutkowski zaprojektował sam. Na terenie ma również odkryty basen.

📢 27 fascynujących ciekawostek o Dolnym Śląsku. Ukryte skarby, żeliwne drzewo, biegun zimna i inne cuda, które cię zaskoczą Szukasz inspiracji do weekendowych wycieczek i zwiedzania? Wybierz się na Dolny Śląsk, gdzie na każdym kroku możesz napotkać coś niezwykłego. Na zachętę zebrałem dla ciebie 27 niesamowitych ciekawostek o Dolnym Śląsku. Są wśród nich zaskakujące fakty, intrygujące informacje, a przede wszystkim – inspiracje do wycieczek po regionie, których długo nie zapomnisz.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 20.05.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 20.05.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Najbardziej wredne osoby! Osoby o tych imionach potrafią być złośliwe. Sprawdź kto znalazł się na liście 20.05.2024 Od dawna ezoterycy interesują się związkiem między imionami a naszymi predyspozycjami. Imię wpływa na naszą osobowość. Według niektórych teorii istnieją imiona, które są kojarzone z nerwowością. Sprawdziliśmy to i przygotowaliśmy listę imion, które są najbardziej nerwowe.

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 20.05.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Najlepsze MEMY o nauczycielach. Tak internauci widzą pracę nauczyciela w szkole. Te MEMY rozbawią do łez! 20.05.2024 Takie są najlepsze MEMY o nauczycielach. Jak wygląda praca w szkole? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W społeczeństwie panuje przekonanie, że nauczyciele pracują niekiedy tylko wyłącznie podczas lekcji w szkole, co nie stanowi nawet 40 godzin pracy tygodniowo. Nauczyciele podkreślają, że pracują nie tylko w szkole, ale również w domu, przygotowując się do lekcji, sprawdzając klasówki, czy przygotowując uczniów do szkolnych olimpiad. Jak jest w rzeczywistości? Tak pracę nauczyciela widzą internauci! Zobaczcie najlepsze MEMY o nauczycielach.

📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 20.05.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście.

📢 Nowym mostem pojedziemy na kąpielisko Kopalnia. Za chwilę rusza budowa! Pozostało już tylko podpisanie umowy z wykonawcą i można budować zapowiadaną kładkę nad rzeką Widawą, niedaleko jej ujścia do Odry. Mostek, który powstanie w północnej granicy Rędzina pozwoli dojechać rowerem do popularnego kąpieliska Kopalnia, znajdującego się w Paniowicach. 📢 Duże śmieci - duży problem. Mieszkańcy Wrocławia mogą je wyrzucić za darmo. Sprawdź, gdzie! Masz do wyrzucenia meble, dywan albo suszarkę na pranie? Do odpadów zmieszanych takie przedmioty trafić nie mogą. Dlatego spółka Ekosystem regularnie prowadzi wywóz odpadów wielkogabarytowych. Podstawiony kontener dostępny jest dla każdego i to zupełnie za darmo. Co jeszcze można tam wrzucić? Przeczytajcie.

📢 Czy duży remont ul. Reymonta we Wrocławiu tym razem ruszy? Miasto zapewnia, że tak Trwa kolejny przetarg na wykonanie projektu remontu ul. Reymonta we Wrocławiu. Wcześniej, mimo dobrej ceny, została odrzucona oferta jednej z firm chcącej wykonać projekt. Teraz w zaplanowanym na ten cel budżecie mieszczą się dwie spółki. Czy tym razem któraś zostanie wybrana? 📢 Sprawdź swoją datę urodzenia! Masz w niej takie cyfry? Koniecznie to przeczytaj! Uwaga! Największe znaczenie ma liczba przewodnia, która powiązana jest z datą urodzenia. To z nią powiązane są liczby, które mogą okazać się szczęśliwe. 📢 Tak dokończą wschodnią obwodnicę Wrocławia. Droga przetnie osiedle na pół, ależ tu wąsko! Budowa tej ważnej inwestycji drogowej ma wystartować w drugiej połowie tego roku i zakończyć się do przełomu 2026/2027. Tym razem ma się udać, choć podobnych terminów zakończenia było już wiele. Mowa o ostatnim, brakującym fragmencie wschodniej obwodnicy Wrocławia - nieco ponad 3,5 km drogi łączącej węzeł bielański z ul. Grota-Roweckiego. Którędy dokładnie pobiegnie ta trasa? Sprawdziliśmy to wykorzystując drona. Trzeba przyznać, że w rejonie osiedli mieszkaniowych we wsi Wysoka, tuż pod Wrocławiem, robi się naprawdę wąsko! Zobaczcie przebieg na zdjęciach.

📢 Czy Śnieżka była kiedyś wulkanem? Geologia Dolnego Śląska zachwyca. Zapraszamy do Krainy Wygasłych Wulkanów Kraina Wygasłych Wulkanów to miejsce pomiędzy Jelenią Górą, Strzegomiem a Legnicą, gdzie w przeszłości dochodziło do aktywności wulkanów, z których uformowały się skały wulkaniczne. Te miejsca są niezwykłe i wciąż mało znane. Pokażemy Wam, gdzie się znajdują, a także rozprawimy się z mitami, nt. szczytów, jakie wulkanami nie są, choć bardzo je przypominają. Zobaczcie! 📢 Zmiana w zasadach wywozu śmieci we Wrocławiu. Nowe rozwiązania będą obowiązywały do jesieni Ekosystem wprowadza nowe zasady w wywozie śmieci we Wrocławiu. Od 15 maja bioodpady są odbierane co najmniej dwa razy w tygodniu dla budynków wielomieszkaniowych. Zwiększona częstotliwość będzie obowiązywała do 15 września. Zarządcy mogą także zamawiać kontenery na odpady pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych.

📢 Miasto zakopane w dolnośląskim lesie. Mroczny labirynt korytarzy, jak z horroru! Lepiej się tu nie zgubić... Podziemne schrony, wojskowe bunkry i tunele - tych na Dolnym Śląsku nie brakuje. Wiele podziemnych konstrukcji zostawili po sobie Niemcy i Armia Radziecka. Jeśli lubicie wycieczki z dreszczykiem i jesteście miłośnikami historii, koniecznie odwiedźcie Przemkowski Park Krajobrazowy. W lasach pod Wilkocinem znajdziecie opuszczone wojskowe bunkry połączone kilometrami korytarzy. To podziemne miasto przyprawia o ciarki. Zobaczcie zdjęcia z wewnątrz! 📢 Najstarsze miasto w Polsce znajduje się na Dolnym Śląsku. Zachwyca swoim klimatem! Często pojawia się pytanie czy najstarszym miastem w Polsce jest Gniezno czy Kalisz? Odpowiedź brzmi... Złotoryja! Niezależnie od różnych legend i przypowieści, tak właśnie stanowią dokumenty! Złota Góra, bo tak się wówczas nazywała, otrzymała prawa miejskie w 1211 roku i jest to najstarsza udokumentowana lokacja na ziemiach polskich na prawie magdeburskim. A to oznacza, że pod względem prawnym, obecna Złotoryja jest najstarszym polskim miastem. Szkoda, że turyści rzadko tu zaglądają, bo prezentuje się naprawdę pięknie.

📢 Śląsk Wrocław - Radomiak Radom. Partnerki piłkarzy i piękne fanki na meczu Śląsk - Radomiak. Zobacz! Śląsk Wrocław na oczach ponad 37 tys. kibiców pokonał Radomiak Radom i wciąż jest w grze o mistrzostwo Polski. Na trybunach Tarczyński Areny zasiadło kilka tysięcy kobiet, w tym żony i partnerki piłkarzy WKS-u. Zobacz zdjęcia najładniejszych fanek "Wojskowych"! 📢 Weronika Rosati i jej styl na zdjęciach - tak się ubiera córka znanego polityka i kreatorki mody Weronika Rosati od lat dzieli życie między Warszawą a Los Angeles. To córka Teresy Rosati, kreatorki mody oraz ekonomisty i polityka, pół-Włocha Dariusza Rosatiego. Aktorce nie można odmówić urody. Jej zaufaną stylistką jest nie kto inny, a właśnie mama Teresa. Jak się ubiera i jakie życie wiedzie teraz Weronika Rosati, zobaczcie w naszej galerii i tekście niżej.

📢 Mieszkania nie do życia, czyli patodeweloperka. Sprawdź, jakie absurdy proponują dziś deweloperzy. To trzeba zobaczyć Mieszkania w budynkach urągających zdrowemu rozsądkowi spotyka się dziś na rynku coraz częściej. Choć nie ma zgody co do tego, czym dokładnie jest patodeweloperka, to aż trudno nie użyć tego słowa na widok zdjęć, które prezentujemy w galerii. Zobacz deweloperskie absurdy z całej Polski. 📢 Ogromna wyprzedaż wojskowego sprzętu! Do kupienia koparka, ambulans i kwaterunek. Mamy zdjęcia i ceny! Wielką wyprzedaż swojego sprzętu organizuje Agencja Mienia Wojskowego we Wrocławiu. Po atrakcyjnych cenach do kupienia są niespotykane nigdzie indziej pojazdy, wyposażenie oraz urządzenia. To m.in. ambulans, koparka, wojskowe prycze i skrzynie na amunicję. Zobacz, co i za ile sprzedaje AMW we Wrocławiu w galerii. Wybraliśmy najciekawsze z przedmiotów.

📢 Burza, wichura, grad i deszcz we Wrocławiu. Ostrzeżenia IMGW, gwałtownie przybiorą rzeki! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegał przed załamaniem pogody we Wrocławiu. W sobotę (18 maja) przez miasto rzeczywiście przechodziły burzowe chmury, z których miejscami mocniej popadało. Również w niedzielę przewidywany jest "burzowy scenariusz". Tego dnia wieczorem można się spodziewać nawet wyładowań atmosferycznych, a lokalnie opadów gradu na Dolnym Śląsku. 📢 Giełda Staroci pod Halą Stulecia we Wrocławiu trwa. Zobacz, jakie skarby można tam znaleźć Giełda Staroci pod Halą Stulecia we Wrocławiu przyciąga kolekcjonerów sztuki i miłośników dekoracji vintage. Można tam upolować niemal wszystko. Filiżanki, zabawki, lampy, biżuterię a nawet meble czy elektronikę. Zobacz, jakie skarby tam znajdziesz! 📢 Najpiękniejsza linia kolejowa Dolnego Śląska do odbudowy! Mroczne tunele, efektowne wiadukty, piękne widoki Ta linia kolejowa to prawdziwa perła Dolnego Śląska. Połączenie z Jeleniej Góry przez Wleń do Lwówka Śląskiego zostało poprowadzone w niesamowitej, górskiej scenerii w Dolinie Bobru. Nie brakuje tutaj tuneli czy efektownych wiaduktów, na czele z najsłynniejszym - nad Jeziorem Pilchowickim, który został uratowany przez wysadzeniem na potrzeby produkcji filmu z Tomem Cruisem. Dzięki temu oraz zaangażowaniu władz województwa, linie będzie można odbudować i przywrócić tutaj ruch pociągów. Jak teraz wygląda to połączenie? Sprawdziliśmy, zobaczcie zdjęcia.

📢 Kilkadziesiąt tysięcy fanów na meczu Śląsk - Radomiak. Druga galeria kibiców z sobotniego spotkania na Tarczyński Arena! Śląsk Wrocław wygrał z Radomiakiem Radom 2:0 na oczach blisko 37 767 widzów na Tarczyński Arena! Na widowni był nasz fotoreporter. Znajdź siebie lub znajomych na trybunach wrocławskiego stadionu!

📢 Śląsk Wrocław - Radomiak Radom. Oceny piłkarzy Śląska za mecz z Radomiakiem Śląsk Wrocław wygrał z Radomiakiem Radom 2:0. Oceniliśmy piłkarzy WKS-u. Oceny w skali od 1 do 10, gdzie 10 to klasa światowa, a 1 to występ poniżej wszelkiej krytyki. Kto zasłużył na najwyższą, a kto na najniższą notę w zespole Śląska Wrocław? 📢 Śląsk Wrocław - Radomiak Radom 2:0. Wicemistrzostwo już pewne, ale Śląsk zmierza po tytuł! Zobacz skrót i bramki Śląsk Wrocław jest już co najmniej wicemistrzem Polski! WKS pokonał przed własną publicznością Radomiak Radom 2:0 w 33. kolejce i - przynajmniej na kilka godzin - wrócił na fotel lidera PKO Ekstraklasy!

📢 Galeria kibiców Śląsk Wrocław - Radomiak Radom. Znajdź siebie na trybunach! Galeria kibiców Śląsk Wrocław - Radomiak Radom. Blisko 40 tys. kibiców przyszło na żywo obejrzeć mecz Śląska Wrocław z Radomiakiem Radom. Zobacz zdjęcia fanów WKS-u na wypełnionej niemal po brzegi Tarczyński Arenie Wrocław! 📢 Kawałek Szwajcarii na Dolnym Śląsku. To miejsce zachwyca widokami, mało osób o nim wie! Nie chcecie przeciskać się w tłumie turystów, by zobaczyć Błędne Skały czy Szczeliniec Wielki i nie macie za wiele czasu na zwiedzanie? To miejsce będzie dla was idealne! Nieco zapomniane przez turystów, leżące z dala od popularnych szlaków, zwane Szwajcarią Lwówecką! Mowa o Lwóweckich Skałkach, czyli zbudowanych z piaskowca, efektownych basztach skalnych, które tworzą bardzo ciekawe formy, labirynty oraz przepaście. 📢 Noc Muzeów 2024 we Wrocławiu przyciągnęła tłumy. Zobacz, jakie atrakcje można odwiedzić tylko dziś Noc Muzeów we Wrocławiu jak co roku przyciągnęła tłumy ludzi. Widmo deszczu i niepewnej pogody nie odstraszyła zapaleńców sztuki i historii. Zobacz, jakie ciekawe miejsca odwiedzają dziś wrocławianie i turyści.

📢 Industrialna perła urbexu pod Wrocławiem. Walący się komin i mroczne podziemia! Dawny browar w Sobótce to niemal portal do innego świata. Ruiny wyrastają na końcu wąskiej ulicy. Dziury w elewacji, walący się komin, niekończące się, mroczne piwnice i cisza, którą przerywa syrena z pobliskiego kamieniołomu - oto obraz ruin nieopodal Wrocławia. Zobaczcie jakie są niesamowite. 📢 We Wrocławiu prawie 139 tysięcy pojazdów do wyrejestrowania. Jest pełna lista! Czy twój samochód na niej jest? Wielkie czyszczenie bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) we Wrocławiu coraz bliżej. Ponad 138 tysięcy samochodów, motocykli i innych pojazdów zostanie wyrejestrowanych. Znamy pełen spis tablic rejestracyjnych. Zobacz czy twoja też się tam znajduje. 📢 Jak oni się zmienili! Piosenkarze i piosenkarki w latach 90. a dziś. Niektórych trudno rozpoznać! Lata 90. w polskiej muzyce rozrywkowej to czas takich gwiazd, jak Andrzej Piaseczny, Edyta Górniak, Kayah, Edyta Bartosiewicz czy Agnieszka Chylińska. W tym czasie powstało także mnóstwo hitów, a single, wypuszczane na rynek były mocno inspirowane światową muzyką. Sprawdzamy, jak bardzo zmieniły się znane gwiazdy i jak wyglądały w latach 90. Zobaczcie!

📢 Wielkie targi w Czasoprzestrzeni. We Wrocławiu trwa festiwal mody, roślin, foodtrucków, słodkości i kosmetyków W sobotę i niedzielę (18 i 19 maja), dawna zajezdnia Dąbie wypełniła się kolekcjami polskich projektantów ubrań i biżuterii, foodtruckami, słodkościami, roślinami i naturalnymi kosmetykami. Trwa wielki, wiosenny festiwal #KupujŚwiadomie. Co i za ile tam kupimy? Zobacz zdjęcia w galerii! 📢 Zachwycające ogrody i arboreta na Dolnym Śląsku. Idealny pomysł na weekendową wycieczkę Dolny Śląsk zachwyca! Mieszkańcy regionu i odwiedzający województwo dolnośląskie turyści mogą podziwiać malownicze góry, niezwykłe zamki i pałace, ale też przepiękne parki i ogrody. Jednym z piękniejszych jest arboretum w Wojsławicach, jednak lista przepięknych ogrodów jest długa. Zobaczcie, gdzie warto się wybrać na weekendową wycieczkę.

📢 PKP wyprzedaje nieruchomości we Wrocławiu. Potężne mieszkania za 300 tysięcy! PKP S.A. wyprzedaje swoje nieruchomości. Są to lokale położone zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach. Spośród wszystkich ofert wybraliśmy najciekawsze oferty mieszkań na sprzedaż we Wrocławiu. Wycenione są znacznie niżej, niż lokale dostępne na rynku wtórnym przez pośredników! Zobaczcie, klikając w zdjęcie powyżej. Jak kupić takie mieszkanie, przeczytajcie w tekście poniżej.

📢 Jarmark Świętojański 2024 na wrocławskim rynku już prawie gotowy. W tym roku czeka nas wiele nowości Coroczny Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku już powoli nabiera kształtów. Stoiska dla sprzedawców rękodzieła i budki z jedzeniem zdobią ulice rynku, a w samym centrum widać już zielone ozdoby i dekoracje. Tegoroczny jarmark przyniesie sporo nowości, sprawdź jakich. 📢 Deszcz nie wystraszył kibiców Sparty. Komplet widzów na meczu z Unią Leszno (ZDJĘCIA KIBICÓW) Jeszcze na kilkadziesiąt minut przed planowaną godziną rozpoczęcia meczu Betardu Sparty Wrocław z Fogo Unią Leszno kibice mogli mieć wątpliwości, czy tego dnia zobaczą w akcji żużlowców. Ostatecznie opady nie storpedowały zawodów, a fani WTS-u zobaczyli, jak wrocławski zespół gromi swojego odwiecznego rywala z Leszna. Wspieraliście „Spartan” na trybunach Stadionu Olimpijskiego? Znajdźcie się na zdjęciach!

📢 Wrocław w 1936 roku. Właśnie o takim mieście Disney+ kręci serial. Jak żyło się w Breslau w tamtych czasach? W połowie maja Disney ogłosił pierwszą, polską produkcję dedykowaną swojemu serwisowi streamingowemu Disney+. Akcja serialu będzie miała miejsce we Wrocławiu w 1936 roku. Będziemy mogli więc zobaczyć, jak twórcy interpretują życie miasta pod nazistowskimi rządami, na kilka lat przed II wojną światową. My już teraz przenosimy Was w czasie. Zobaczcie Breslau w połowie lat 30. XX wieku.

📢 Praca sezonowa na Dolnym Śląsku. Ile można zarobić przy zbiorze truskawek? Są też oferty dla sprzedawców! We Wrocławiu i na Dolnym Śląsku pojawiły się już oferty pracy sezonowej, głównie przy zbiorze owoców. Zarobić można też sprzedając owoce na stoiskach "pod chmurką". Ile można zarobić? Zobaczcie aktualne oferty.

📢 Tak powstawała Autostradowa Obwodnica Wrocławia i będący jej częścią – most Rędziński, najwyższy w Polsce. Minęło 15 lat! Autostradowa Obwodnica Wrocławia ma ponad 35 kilometrów, omija centrum miasta od strony zachodniej i północnej. Dzięki tej trasie tysiące ciężarówek omija miejskie ulice. Dziś trudno sobie wyobrazić Wrocław bez AOW i jego integralnej części, jaką jest most Rędziński – najwyższy most w Polsce i najdłuższy żelbetowy most podwieszany w kraju. Zobaczcie jak powstawała obwodnica. Mamy mnóstwo archiwalnych zdjęć. 📢 Ten wrocławski sklep z antykami jest pełen pamiątek z czasów PRL! Otwarty tylko przez kilka godzin w tygodniu. Zobaczcie, co ma w ofercie Wrocławianie uwielbiają zaglądać na wszelkie giełdy staroci. Każdy, kto jest fanem wyszukiwania perełek powinien zajrzeć do tego wyjątkowego sklepu z rzeczami używanymi. Jest otwarty tylko raz w tygodniu prze kilka godzin, a można w nim znaleźć dosłownie wszystko.

📢 Dziki zadomowiły się we Wrocławiu. Odwiedzają nawet osiedla w centrum miasta! Jak się przy nich zachować? Całe gromady dzików praktycznie zadomowiły się na kilku osiedlach Wrocławia. Zajmują już nie tylko lasy i parki w pobliżu granic miasta, coraz częściej widziane są między blokami, zaledwie 3 kilometry od wrocławskiego rynku. Czy jest ich coraz więcej? Co z Afrykańskim Pomorem Świń?

📢 Zabytkowe tramwaje komunikacji miejskiej wracają na ulice Wrocławia. Będą wozić pasażerów w Noc Muzeów - za darmo! W najbliższą sobotę (18 maja) odbędzie się Noc Muzeów, ale nie tylko zwiedzanie będzie darmowe. Bezpłatnie będzie można także podróżować po Wrocławiu. Klub Sympatyków Transportu Miejskiego zaplanował kursowanie aż sześciu bezpłatnych linii. Obsłuży je zabytkowy tabor – w tym tramwaje Konstale i autobusy z Jelcza czy tzw. "ogórki".

📢 Ogłoszenie dla mieszkańców we Wrocławiu. Uprzejmie prosimy o niewyrzucanie kału przez okno! Mieszkańcy bramy przy ulicy Strzegomskiej 254 we Wrocławiu od kilku dni są zdziwieni z powodu ogłoszenia, które pojawiło się na drzwiach klatki schodowej. Trzeba przyznać, że to co napisano na karteczce, szokuje. Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalowiec, tu cytat: „uprzejmie prosi o nie wyrzucanie kału przez okno”. Lokatorzy wspomnianego problemu nie zauważyli, ale administracja bez powodu ogłoszenia nie powiesiła. 📢 Disney+ nakręcił serial we Wrocławiu. Miasto zagrało Breslau z lat 30. XX wieku. Na ulicach swastyki, w tle kryminalna zagadka Niedawno na ulicach w centrum Wrocławia pojawiły się flagi ze swastykami, afisze w języku niemieckim i przedwojenne samochody. Miasto wyglądało jak Breslau z lat 30. XX wieku. To na potrzeby kryminalnego serialu, którego akcja toczy się w tamtych czasach. Jak się okazuje, serial jest pierwszą polską produkcją Disney+.

📢 Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Największe takie w Europie. Ponad 450 zabytkowych pojazdów z prywatnej kolekcji Wielkimi krokami zbliża się otwarcie Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Na 7 tys. metrów kwadratowych znajduje się ponad 450 zabytkowych samochodów i motocykli. Samych "maluchów" jest około 50 sztuk. Wszystko to z prywatnej kolekcji. Na miejscu powstała także wystawa „Życie w PRL-u”.

📢 Dziwny obiekt nad Wrocławiem i Trzebnicą. Został nagrany przez naszego czytelnika. Zobacz! Do redakcji "Gazety Wrocławskiej" trafiło nagranie, na którym widać niezidentyfikowany obiekt nad drogą między Wrocławiem a Trzebnicą. "UFO" widoczne było także ze stolicy Dolnego Śląska. Autorzy nagrań i zdjęć poszukują odpowiedzi - co spadło z nieba 14 maja? 📢 Egzamin ósmoklasisty 2024 - matematyka. Takie zadania były na tegorocznym egzaminie. Sprawdź ARKUSZE i ODPOWIEDZI We wtorek (14 maja) głównym tematem na języku polskim były "Kamienie na Szaniec". Dzień później (15 maja) najważniejszym pytaniem z matematyki również pozostało "co będzie na egzaminie?". Warto przypomnieć sobie to i owo! Znając podstawę programową wiemy, jakiego typu polecenia pojawią się na arkuszu. Sprawdź przykładowe zadania z matematyki przed egzaminem ósmoklasisty!

📢 Wrocław na lotniczych zdjęciach sprzed niemal stu lat. Zobacz jak miasto wyglądało z lotu ptaka! Bez Sky Tower i innych szklanych biurowców, za to gęstą zabudową, której trzon stanowią ceglane kamienice. To obraz Wrocławia sprzed stu lat. Miasto w takim wydaniu możemy zobaczyć nie tylko na widokówkach. W archiwach jest także szereg zdjęć lotniczych. Zobacz międzywojenny Wrocław z lotu ptaka. 📢 W tych zawodach we Wrocławiu brakuje ludzi do pracy. Firmy przyjmują od ręki i płacą krocie. Mamy listę Nowej pracy w całej Polsce miesięcznie poszukuje ok. 4,5 mln pracowników. Priorytetem dla większości kandydatów jest pensja, jaką można otrzymać. Im bardziej potrzebny jest wykonywany zawód, tym pracodawca chętniej zapłaci więcej nowemu pracownikowi lub przedłuży umowę na preferencyjnych warunkach z już zatrudnioną osobą. We Wrocławiu najbardziej brakuje pracy w 18 zawodach. Mamy ich listę!

📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 Odbudowują linię kolejową do Karpacza. Tak to dziś wygląda. Kiedy ruszą pociągi? Choć liczy sobie zaledwie nieco ponad 7 kilometrów, to jedna z najpiękniej położonych linii kolejowych na Dolnym Śląsku. Nazywana dawniej Kolejką Karkonoską linia nr 340 z Mysłakowic do Karpacza jest odbudowywana. Według nieaktualnych już zapowiedzi, pociągi Kolei Dolnośląskich do Karpacza miały ruszyć z końcem 2023 roku. Później pojawiała się data - marzec 2024, a ostatnio mówiono już o "wiośnie 2024". Nic z tego! Sprawdziliśmy postęp prac. Nie ma szans na dojazd pociągiem do Karpacza ani wiosną, ani najpewniej latem 2024 roku. To jeden wielki plac budowy. Jeśli uda się uruchomić to połączenie do końca tego roku, trzeba to będzie uznać za sukces.

📢 Nowości i wyprzedaże w sklepie AMW. Od wojskowych skrzyń, po specjalistyczne noże saperskie Sklep AMW w Internecie działa od lat, a asortyment jest systematycznie uzupełniany o kolejne pozycje. Tym razem prawdziwą gratką dla fanów militariów będzie oryginalny nóż saperski. Co jeszcze znajdziemy w sklepie Agencji Mienia Wojskowego? Kliknij w pierwsze zdjęcie, żeby przejść do galerii. Pod ostatnim ze zdjęć link bezpośrednio prowadzący do sklepu.

📢 Kąpieliska we Wrocławiu: Różanka, Glinianki, Morskie Oko. Zobaczcie, gdzie od lat pływają wrocławianie [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Wrocławianie znają je doskonale. Już lata temu szaleli na nowej zjeżdżalni na Kłokoczycach, skakali na bombę z wysokich skoczni na Morskim Oku, czy tłoczyli się na basenie Olimpijskim. Obejrzyjcie Wrocław na starych zdjęciach przez pryzmat kultowych kąpielisk! Wystarczy kliknąć w zdjęcie powyżej i przechodzić na kolejne slajdy za pomocą strzałek lub gestów na smartfonie.

📢 Bieg Firmowy we Wrocławiu 2024. Ponad 12. tysięcy zawodników pojawiło się na starcie. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć! Wydarzenie to na stałe wpisało się już w kalendarz biegowych imprez we Wrocławiu. 12,5. tysiąca osób reprezentujących różne firmy, po raz kolejny połączyło swoje siły w szczytnym celu i w sobotę (11.05.2024) wystartowało ze Stadionu Olimpijskiego na trasę 12. edycji Biegu Firmowego. Cel sztafety, to pomoc niepełnosprawnym dzieciom, które wymagają kosztownego leczenia. 📢 Linia kolejowa wokół Jeziora Bielawskiego z widokiem na Góry Sowie coraz bliżej. 12 firm chce wybudować tę trasę Kto odbuduje linię kolejową 318 w Bielawie? A dokładnie, odcinek wokół Jeziora Bielawskiego z widokiem na Góry Sowie. Zainteresowanie dość duże, bo chętnych jest 12 firm. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei chce, aby prace zakończyły się prace w 2025 roku.

📢 Najpiękniejsze pałace Dolnego Śląska. Do tych miejsc będziecie chcieli wracać! Pałace Dolnego Śląska stanowią o bogactwie kulturowym naszego regionu. Zachód Polski znany jest z pięknych rezydencji, zamków i pałaców, które przyciągają turystów z całego kraju, a nawet ze świata. Wiele z nich doczekało się legend, a część została odrestaurowana i wkomponowuje się w lokalny koloryt. Które z budowli naprawdę zachwycają? Przedstawiamy Wam nasz subiektywny ranking!

📢 Gdzie jest środek Dolnego Śląska i jakie atrakcje turystyczne czekają na nas w okolicy? Jeśli jeszcze nie wiecie, gdzie znajduje się środek Dolnego Śląska, to przychodzimy do Was z odpowiedzią! Poza punktem na mapie jest tu wiele atrakcji turystycznych, które warto zobaczyć na własne oczy: zabytkowy kościół, zalew, wieże widokowe oraz pałace i zamki! Zapraszamy Was na wirtualną podróż po okolicy!

📢 Dolnośląski Wawel! Zachwycają XVI-wieczne freski i przypałacowe ogrody. Zabytek doczekał się remontu Pałac w Ciechanowicach w Rudawach Janowickich w gminie Marciszów nazwa się często dolnośląskim Wawelem. Bo choć nie dorównuje krakowskiemu zamkowi wielkością, to malowidła ścienne, jakie odkryto na ścianach pałacu w Ciechanowicach, są imponujące. Równie duże wrażenie robią ogromne przypałacowe ogrody w stylu angielskim, włoskim i francuskim. Zabytek można od niedawna zwiedzać. Jego remont trwał 12 lat. 📢 Instrumenty, wojskowe pojazdy, a nawet autobus. Taki sprzęt można kupić od wojska we Wrocławiu Agencja Mienia Wojskowego we Wrocławiu w kwietniu organizuje przetarg, podczas którego cywile będą mogli kupić wojskowe pojazdy, komputery, narzędzia, instrumenty muzyczne, wojskowe wyposażenie, a nawet… autobus. O szczegółach piszemy poniżej. Zobacz w galerii, co i za ile można kupić od AMW.

📢 Żyli tu rycerze, zakonnice, a potem zamożna rodzina. Dziś ten dolnośląski pałac to ruina ukryta w lesie, niegdyś przypałacowym parku Dawna siedziba rycerstwa, potem neoklasycystyczny pałacyk w środku romantycznego parku, dziś sypiąca się ruina otoczona dzikim lasem. Ten skutecznie skrywa walący się majątek. Ruinom w Brochocinie pod Trzebnicą nie można odmówić im uroku. Lepiej jednak tu nie wchodzić. Zobaczcie sami!

📢 Dlaczego Rynek we Wrocławiu jest taki krzywy? Okazuje się, że nie tylko on! Spacerując po płycie Rynku, nie zauważymy w jego kształcie nic niezwykłego. Naszą uwagę zwracają kamieniczki, ratusz czy pręgierz. Wszystko równe, piękne, zabytkowe i zachwycające zarówno wrocławian jak i turystów. Tymczasem nie jest tak, jak nam się wydaje. Bo Rynek we Wrocławiu jest po prostu krzywy!