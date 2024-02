Przegląd prasy 21.02.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najbardziej znane rodzeństwa w polskim show biznesie. Uwierzycie, że to bracia i siostry? ”?

Prasówka 21.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najbardziej znane rodzeństwa w polskim show biznesie. Uwierzycie, że to bracia i siostry? Niektórzy pochodzą z rodzin o aktorskich korzeniach, inni brylują w mediach. Wszyscy mają bracia lub siostry, którzy zrobili zawrotną karierę. Jesteście ciekawi, jakie nazwiska znajdują się na liście? Niektóre z nich to spore zaskoczenie i nie uwierzycie, że tych dwóch lub dwoje łączą wspólne więzy krwi!

📢 Nowe ostrzeżenie GIS 20.02.2024 - produkty wycofane ze sklepów Kaufland, Biedronka, Lidl, Netto, Auchan 20.02.2024 Nowe ostrzeżenie GIS 20.02.2024! Oto lista produktów wycofanych przez sklepy Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.

📢 Praca dla specjalisty! "Zatrudnię hejtera z doświadczeniem", czyli ogłoszenia znalezione w Internecie Praca szuka człowieka! Pełno ogłoszeń o pracę znajdziecie w Internecie. Poszukiwani są fachowcy reprezentujący przeróżne branże, z doświadczeniem i bez większej praktyki. Obok niektórych ofert pracy nie da się przejść obojętnie. "Poszukuję hejtera" - czytamy w jednym z anonsów. Niektóre oferty to prawdziwe "perełki". Będziecie płakać ze śmiechu!

Prasówka 21.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Małgorzata Rozenek-Majdan - takie nosi kreacje. Gwiazda ma piękne stroje, klasa i styl [21.02.2024] Małgorzata Rozenek-Majdan to znana polska celebrytka, prezenterka telewizyjna i osobowość telewizyjna. Na Instagramie ma półtora miliona obserwujących! Zobaczcie teraz w naszej galerii, jakie wspaniałe kreacje nosi Małgorzata Rozenek-Majdan. Podobają się wam jej stroje?

📢 Córka Henryka Gołębiewskiego - tak dziś wygląda. Róża ma już 15 lat. Zobaczcie zdjęcia! [21.02.2024] Henryk Gołębiewski to polski aktor, które swoje największe role zagrał będąc dzieckiem. Któż nie pamięta jego fantastycznych kreacji z filmów i seriali młodzieżowych takich jak: "Wakacje z duchami", "Podróż za jeden uśmiech" czy "Stawiam na Tolka Banana". Henryk Gołębiewski ma córkę, która też ma już za sobą debiut telewizyjny i udział w 8. Festiwalu Muzyki i Kultury Polsko-Czeskiej im. Pawła Królikowskiego w Kudowie Zdrój. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Natalia z serialu Ojciec Mateusz. Oto niezwykła metamorfoza aktorki Kingi Preis [21.02.2024] Kinga Preis to znana i lubiana polska aktorka teatralna i filmowa. Kinga Preis to wyjątkowa aktorka, bardzo ceniona, wszechstronnie utalentowana. Od lat zachwyca swoimi rolami. Serca widzów skradła jako Natalia, gospodyni księdza na plebanii w serialu "Ojciec Mateusz". Fanów interesuje także życie prywatne Kingi Preis. Aktorka, która 31 sierpnia świętuje swoje urodziny, przez lata przeszła ogromną metamorfozę. Zobacz teraz w naszej galerii, jak zmieniła się Kinga Preis.

📢 Tak się ubiera Alicja Majewska, piosenkarka 70 plus - zdjęcia. Jej TOP projektantem jest Maciej Zień [21.02.2024] Alicja Majewska skończyła w tym roku 75 lat. Zachwyca sylwetką, energią i gustownymi stylizacjami. Jej ulubionym, polskim projektantem jest Maciej Zień. W swojej garderobie ma wiele bardzo dobrej jakości kreacji - nierzadko wygląda w nich zjawiskowo. Jak się ubiera Alicja Majewska - ikona polskiej piosenki, uwielbiana i szanowana przez tysiące fanów? Zobacz w artykule niżej i naszej galerii. 📢 Renta Wdowia 2024 - takie mają być zasady. Nowe wyliczenia w modelu kroczącym - 20 proc. [21.02.2024] Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski zaznaczył, że jednym z kluczowych priorytetów jego resortu jest planowane wprowadzenie renty wdowiej oraz podwyższenie zasiłku pogrzebowego. Intensywnie trwają prace nad inicjatywami mającymi na celu zwiększenie wsparcia dla osób starszych. Są jednak dobre i złe wiadomości dotyczący Renty Wdowiej 2024.

📢 Szymon Bieniuk - tak wygląda 18-letni syn Anny Przybylskiej. Jest bardzo podobny do mamy [21.02.2024] Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk doczekali się trojga dzieci. Ich szczęśliwe, rodzinne życie przerwała tragedia. Dziesięć lat temu popularna i lubiana aktorka zmarła na raka trzustki. Jej starszy synek, Szymon, miał wówczas osiem lat. Dziś to pełnoletni, przystojny młodzieniec. Zobaczcie, jak teraz wygląda 18-letni Szymon Bieniuk, syn Ani i Jarosława - pokazujemy go na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Mamy kilka przykładów realnych wypłat nauczycieli 2024. Wiemy kiedy podwyżki trafią na ich konto [21.02.2024] Nauczyciele nadal czekają na obiecane podwyżki wynagrodzeń, które przyznano im od 1 stycznia 2024 roku, ale będą wypłacane z wyrównaniem. Im bliżej wypłat tym coraz więcej informacji, że obiecane 1500 złotych podwyżki brutto będzie tylko w teorii, a na konta belfrów trafi zdecydowanie niższa kwota. Zobaczcie, kiedy podwyżki znajdą się na kontach nauczycieli i ile będą wynosić.

📢 Takie paznokcie od Ukrainek są modne w lutym i marcu 2024 roku. Oto nowe wzory i kolory [21.02.2024] Wiele Ukrainek osiedliło się w Polsce, tu mają swoje saloniki, tutaj też przenoszą modę, pomysły na paznokcie ze swojego ojczystego kraju. Po szaleństwie karnawałowym czas na nutę romantyzmu, bo przecież zbliżają się walentynki. Jednak panie w Polsce oczekują już też wiosny. - I o takie wiosenne stylizacje zaczynają pytać - przyznaje Olga Stakhova spod Winnicy w zachodniej Ukrainie. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela netto. To już pewne - takie będą podwyżki od 1 marca 2024 [21.02.2024] Wiemy już o ile dokładnie wzrosną emerytury od 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc., czyli nieco mniej, niż jeszcze kilka dni temu zapowiadano. Jak to wpłynie na wysokość emerytur? Przedstawiamy wyliczenia emerytur od marca.

📢 Minimalna emerytura netto 2024. Tyle wyniesie najniższe świadczenie po waloryzacji w marcu [21.02.2024] Znamy już wskaźnik waloryzacji na 2024 rok. Jak podwyżka przełoży się na minimalną emeryturę, która do końca lutego wynosi 1588,44 zł brutto? Zobacz, ile od marca ZUS przeleje na konto emerytów pobierających najniższe świadczenie. W galerii zamieszczamy też wyliczenia podwyżek dla przykładowych emerytur. 📢 Trzynasta Emerytura 2024. Mamy tabelę wyliczeń netto i brutto świadczenia w tym roku [21.02.2024] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie nurtuje wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez obecne rządy pozostaje w mocy także w 2024 roku. Przygotowaliśmy również wstępne obliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - sprawdźcie tabele zarówno dla kwot brutto, jak i netto.

📢 Są małe, lecz mają wielkie znaczenie. We Wrocławiu, w bruku pl. Solnego pojawiły się nowe Stolpersteine, poświęcone rodzinie Hertzów W poniedziałek, 19 lutego przed wrocławskim Op Enheimem na pl. Solnym, upamiętniono rodzinę Hertzów, właścicieli znajdującego się przed wojną w kamienicy salonu z obuwiem. Cztery nowe Stolpersteine zostały wbudowane w bruk przed budynkiem.

📢 Poważna kolizja przy ul. Tęczowej we Wrocławiu. Sprawcy wypożyczyli auto "na minuty", rozbili cztery pojazdy i zwiali! Na kanale StopCham w serwisie YouTube pojawiła się relacja wideo z kolizji z udziałem aż czterech samochodów. Zdarzenie miało miejsce w minioną niedzielę (18 lutego) przy ul. Tęczowej. Sprawcy jechali autem wypożyczanym na minuty. Rozbili kilka samochodów i uciekli, aż się za nimi kurzyło! Nie przewidzieli jednego... 📢 Śmiertelny wypadek na torach we Wrocławiu. Pociąg potrącił młodego mężczyznę w pobliżu stacji Wrocław Zachód, utrudnienia na trasie Po godzinie 16:00, 20 lutego, nieopodal przejazdu kolejowego na ul. Krzemienieckiej we Wrocławiu doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem pociągu pasażerskiego Kolei Dolnośląskich. Nie żyje młody mężczyzna, przechodzący przez tory w miejscu niedozwolonym. Ruch na trasie został wstrzymany, pasażerowie zostali ewakuowani.

📢 Miasto sprzedało jedną z najdroższych działek we Wrocławiu. Co powstanie przy al. 11 Listopada? Urząd miasta we Wrocławiu sprzedał gigantyczną działkę budowlaną za ponad 21,5 miliona złotych. Teren znajdujący się niedaleko nowo wybudowanego ronda przy al. 11 Listopada został kupiony za drugim podejściem. Kto go nabył i co tam wybuduje? 📢 Bóbr biega w przejściu podziemnym pod pl. Jana Pawła II we Wrocławiu. Mieszkańcy już go lubią! Zdjęcia nietypowego spacerowicza w przejściu podziemnym na pl. Jana Pawła II we Wrocławiu podbijają internet, a sam zwierzak - serca wrocławian. Mowa o bobrze, którego możecie spotkać, tak jak nasza czytelniczka, w drodze do pracy.

📢 Co za pech! Kierowca wjechał prosto w tył policyjnego radiowozu. Duże utrudnienia na Ślężnej we Wrocławiu Ten kierowca zdecydowanie nie miał szczęścia. Samochód osobowy wjechał w tył policyjnego radiowozu. Szykują się spore utrudnienia na ul. Ślężnej.

📢 Domy na sprzedaż za ułamek ceny. Te nieruchomości z Dolnego Śląska można tanio wylicytować u komornika. Gotowe do zamieszkania Domy na sprzedaż. Na dolnośląskim rynku nieruchomości jest ich naprawdę sporo. Co najważniejsze, nie wszystkie kosztują fortunę. Jeśli Twój budżet jest ograniczony, warto zerknąć na domy licytowane przez komornika. Takie domy są dużo tańsze niż te z rynku wtórnego, czy pierwotnego. W tych, które znajdziecie w naszej GALERII, można od razu zamieszkać! 📢 Tak rozwijał się Wrocław. Które osiedla we Wrocławiu są najmłodsze, a które najstarsze? Wrocław zaczynał skromnie, bo od małej osady. Następnie ewoluował w średniowieczny gród, później stał się miastem i jedną z najszybciej rozwijających się metropolii w Europie. Dopiero od XIX wieku sukcesywnie włączał w swoje granice kolejne miejscowości, które stały się osiedlami. Czy mieszkasz na najmłodszym z nich? Zobacz w galerii. O najstarszych osiedlach i historii Wrocławia przeczytasz poniżej.

📢 Kierowca autobusu zaufał nawigacji i utknął w polu pod Wrocławiem. "Splot niefortunnych zdarzeń". Zobaczcie zdjęcia Kierowca autobusu firmy obsługującej przewozy w gminie Długołęka, nie znając dobrze okolicy, postanowił zaufać internetowym mapom. Nawigacja wywiodła - i to dosłownie - w pole. Autobus ugrzązł. Z pomocą przyjechali lokalni rolnicy. Zobaczcie zdjęcia! 📢 16 pięknych miejsc na Dolnym Śląsku. Niesamowite zdjęcia architektury, zabytków i cudów natury zachęcą was do wycieczek. Co warto zobaczyć? Ciekawe miejsca na Dolnym Śląsku nigdy się nie kończą: atrakcje warte odwiedzenia można tu spotkać na każdym kroku. Każdy weekend przy dobrej pogodzie to znakomita okazja, by wybrać się na dłuższą wycieczkę po regionie i nacieszyć się jego pięknem. Jako inspirację przygotowaliśmy dla was galerię pięknych zdjęć, wykonanych przez fotografa Jana Kołkowskiego. Znajdziecie wśród nich niektóre zakątki znane i nieznane, które naprawdę warto odwiedzić tego lata w podróży po Dolnym Śląsku.

📢 Mapa protestu rolników 20 lutego. Trwa kolejna seria strajków w Polsce w walce o przyszłość gospodarstw. Zobacz zdjęcia Na wtorek 20 lutego 2024 r. rolnicy zapowiedzieli kolejną dużą akcję protestacyjną. - Problemem opłacalności produkcji rolnej, przetwórczej i pozostałych branż w naszym kraju jest niekontrolowany napływ towarów z Ukrainy, które są wwożone wobec otwarcia granicy UE z tym krajem - uważa rolnicza Solidarność. Indywidualni rolnicy, związki branżowe czy samorząd rolniczy podnoszą również niekorzystne dla producentów rolnych założenia unijnego Zielonego Ładu. 📢 Studniówki we Wrocławiu 2024. Zobaczcie najlepsze stylizacje tegorocznych maturzystów | ZDJĘCIA Fotoreporterzy "Gazety Wrocławskiej" towarzyszyli tegorocznym maturzystom podczas ich studniówek. Po przejrzeniu tysięcy zdjęć, przygotowaliśmy dla Was galerię z najpiękniejszymi kreacjami, jakie wybrali na to wydarzenie wrocławscy uczniowie. Wyglądali zachwycająco, zobaczcie!

📢 Wrocław wyłączył priorytet dla tramwajów? "Są najwolniejsze w Polsce, a prezydent jeszcze je spowalnia" Jacek Sutryk kłamie czy nie wie, jak działa system ITS? - pyta Jakub Nowotarski z organizacji Akcja Miasto, który zwrócił uwagę na pojawiającą się w internecie dyskusję na temat wyłączenia priorytetu dla tramwajów na skrzyżowaniach Armii Krajowej/Bardzka oraz Hubska/Gliniana we Wrocławiu. Urząd odpowiada, że chce tym sposobem zwiększyć przepustowość dla samochodów, choć w miejskich kampaniach promuje komunikację zbiorową. 📢 Stracili w pożarze majątek. Wiedzą, że to nie był wypadek, ale podejrzanych w sprawie brak. Czy w dolnośląskiej wsi grasuje podpalacz? Rodzina z dolnośląskiej wsi koło Jawora straciła w pożarze 585 tysięcy złotych. Sterta słomy na pelet płonęła przez siedem długich i trudnych dla strażaków dni. Przedsiębiorcy jasno mówią, że to nie był wypadek, zwłaszcza, że dzień wcześniej płonęło pole sąsiada. Tymczasem prokuratura już raz umorzyła śledztwo "z powodu niewykrycia sprawcy". Czy we wsi grasuje podpalacz? Czy mieszkańcy Niedaszowa mogą spać spokojnie?

📢 Zamki i pałace Kotliny Kłodzkiej zachwycają. Jakie skrywają sekrety? W których można nocować? Przekonajcie się! Okolice Kłodzka to świetne miejsce na weekend czy urlop dla poszukiwaczy niezwykłości, zabytków i pereł architektury. Zamki i pałace w Kotlinie Kłodzkiej i całej ziemi kłodzkiej zachwycają rozmachem, splendorem i poruszają wyobraźnię. To miejsca, w których wielka historia spotyka się z pikantnymi opowieściami na temat życia dawnych elit. Czy wiecie, który zamek w okolicach Kłodzka wzorowano na ratuszu włoskiej Florencji, gdzie można oglądać prawdziwe zamkowe tajne przejścia albo w którym pałacu urodziny obchodził pruski król? Przed wami galeria 20 najciekawszych i najpiękniejszych zamków i pałaców Kłodzka i Kotliny Kłodzkiej.

📢 Karambol i korek na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Zderzyło się 5 samochodów! We wtorek (20 lutego) przed godziną 7 na autostradzie A4 pod Wrocławiem doszło do karambolu. Zderzyło się w sumie 5 samochodów osobowych i ciężarowych. Są utrudnienia!

📢 Uczeń zdębiał jak przeczytał. Najlepsze komentarze nauczycieli na klasówkach! Bzdury, które wypisują uczniowie na sprawdzianach, krążą w sieci jako "humor z zeszytów szkolnych" i nieustannie nas śmieszą. Wynikają najczęściej z braku wiedzy i przygotowania do lekcji, ale także z osobowości uczniów. Ale nie tylko oni potrafią być zabawni. Zobaczcie, co wypisują na klasówkach i sprawdzianach uczniów ich nauczyciele! Te komentarze rozśmieszą Was do łez. 📢 Tunel pod Aleją Wielkiej Wyspy we Wrocławiu ożyje. Trwa konkurs na zaprojektowanie muralu Aleja Wielkiej Wyspy we Wrocławiu jest już niemal gotowa. Kierowcy od dwóch miesięcy korzystają z jezdni, a piesi i rowerzyści - z chodników oraz dróg rowerowych. Wokół rośnie już zieleń, a teraz czas na detale, czyli mural, który ozdobi przejście pod aleją! 📢 150 tys. złotych za M3 we Wrocławiu? Zobacz ceny mieszkań z 2000 roku! Dziś mieszkania w stolicy Dolnego Śląska kosztują fortunę We Wrocławiu ceny mieszkań, zarówno tych z rynku wtórnego, jak i pierwotnego, przekraczają już 13 tys. złotych za mkw. Wzrost - w ciągu roku - wyniósł prawie 2 tysiące. Ceny za własne M sprzed prawie ćwierć wieku wydają się dziś śmiesznie niskie. Dokonaliśmy przeglądu archiwalnych wydań "Gazety Wrocławskiej" z 2000 roku. To tylko niektóre z ogłoszeń o sprzedaży mieszkań, domów i działek. Było tanio? Porównajcie!

📢 Protesty rolników na Dolnym Śląsku. Ciągniki na autostradzie A4 i drodze ekspresowej S5. Gdzie są utrudnienia? W miniony czwartek (15 lutego) rolnicy wjechali do Wrocławia i protestowali przed budynkami Komisji Europejskiej, Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Wojewódzkiego. We wtorek (20 lutego) wyjeżdżają w region, aby zablokować najważniejsze drogi na Dolnym Śląsku: autostradę A4, drogę ekspresową S5 oraz drogi krajowe numer 3, 8, 35 i 94. Poniżej relacja na żywo. 📢 Najpiękniejsze rasy psów na świecie - ranking. Oto TOP 14 najładniejszych ras psów Wiele osób marzy o tym, by mieć psa, jednak nie mogą się zdecydować, jaką rasę wybrać. Pies to wspaniały przyjaciel, wierny towarzysz człowieka. Niektóre rasy psów są bardzo mądre, inne bardzo przyjazne i odpowiednie dla rodzin z dziećmi, a jeszcze inne są piękne.

📢 Zagrała Anię w "Daleko od szosy" a potem zniknęła z ekranów. Tak teraz wygląda Irena Szewczyk Irena Szewczyk w PRL-u stała się gwiazdą za sprawą serialu "Daleko od szosy" w reżyserii Zbigniewa Chmielewskiego. W latach 80. zdecydowała się jednak porzucić dobrze zapowiadającą się karierę aktorską. Czym się obecnie zajmuje i jak wygląda? Sprawdź w artykule. 📢 Kinga Duda - tak ubiera się córka prezydenta. Oto styl córki prezydenta naszego kraju Kinga Duda to jedyna córka Andrzeja Dudy, prezydenta Polski, i jego żony Agaty Kornhauser-Dudy. W listopadzie skończyła 28 lat. Nie umknęło uwadze mediów polskich i zagranicznych, że prezydencka córka ma doskonałe wyczucie stylu. Ubiera się z klasą i śledzi światowe trendy. Wiele osób inspiruje się jej stylizacjami. Tak ubiera się córka prezydenta RP - zobacz zdjęcia.

📢 Olaf Lubaszenko - tak teraz wygląda. Znany aktor schudł 80 kilogramów Olaf Lubaszenko to znany, ceniony i wszechstronny polski aktor i reżyser filmowy. Wyreżyserował takie hity jak "Chłopaki nie płaczą" czy "Sztos". 54-letni Olaf Lubaszenko przez lata walczył z depresją oraz otyłością - ważył aż 165 kilogramów. Aktor w ostatnim czasie przeszedł niesamowitą metamorfozę, dzięki ciężkiej pracy nad sobą schudł 80 kilogramów! Zobacz, jak teraz wygląda Olaf Lubaszenko. 📢 Małgorzata Tusk - tak się ubiera. Oto różne stylizacje żony premiera Donalda Tuska Od 45 lat Małgorzata Tusk jest w związku z Donaldem Tuskiem, dziś premierem Polski. Para ma dwoje dzieci, doczekała się wnuków. Jak przez te lata zmieniała się Małgorzata, jaki styl preferuje? Zobaczcie w galerii niżej, jak się ubiera żona premiera.

📢 Krystyna Czubówna - tak kiedyś wyglądała. Oto jej prywatne zdjęcia, także z córką i wnuczkami Nie ma równie znanego głosu w Polsce. Od lat Krystyna Czubówna pozostaje najsłynniejszą polską lektorką. Miliony telewidzów bezbłędnie rozpoznają ten niski, ciepły głos. Zasłynęła jako lektorka filmów dokumentalnych, przyrodniczych. W 2024 roku Krystyna Czubówna skończy 70 lat. Jak teraz wygląda, jak wyglądała kiedyś - pokazujemy w galerii. Tutaj także jej zdjęcia z jej córką i wnuczkami. 📢 Wiktoria Gąsiewska na odważnych zdjęciach. Aktorka pozowała w Berlinie. Zobaczcie najgorętsze zdjęcia artystki Wiktoria Gąsiewska to jedna z najbardziej utalentowanych i najpiękniejszych aktorek młodego pokolenia w Polsce. Artystka, której profil na Instagramie śledzi ponad 1,1 miliona użytkowników, chętnie dzieli się swoimi odważnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Kilka dni temu aktorka wrzuciła nowe zdjęcia z Berlina. Wygląda wspaniale! Zobaczcie najgorętsze ze zdjęć w naszej galerii!

📢 Banksy po raz pierwszy we Wrocławiu. Niedługo rusza wystawa inspirowana twórczością tajemniczego artysty Twórczość Banksy’ego, brytyjskiego artysty graffiti i malarza, od lat wywołuje sensację. Jego dzieła zyskują uznanie na ulicach największych miast, osiągają rekordowe ceny na aukcjach, a on cały czas pozostaje anonimowy. Z nietuzinkowymi pracami będzie można zapoznać się bliżej na organizowanej po raz pierwszy we Wrocławiu wystawie: The Mystery of Banksy – A Genius Mind. 📢 Ulica Powstańców Śląskich we Wrocławiu doczeka się remontu. Zobaczcie, jak wyglądała kiedyś - archiwalne zdjęcia Zapowiedziany przez miasto remont ul. Powstańców Śląskich to doskonała okazja do przypomnienia sobie, jak ta jedna z ważniejszych wrocławskich dróg wyglądała w przeszłości. A prezentowała się okazale. Nic dziwnego, w końcu była reprezentacyjną główną arterią Wrocławia. Wrażenie szczególnie robiły nieistniejące dzisiaj kamienice. Zobaczcie archiwalne zdjęcia w galerii.

📢 152 tysiące mandatów na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku! Mnóstwo kierowców wpadło w tę sprytną pułapkę System odcinkowego pomiaru prędkości na A4 pomiędzy Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi został uruchomiony w lipcu 2023 roku. Główny Inspektorat Transportu Drogowego szybko zauważył, że na drodze jest bezpieczniej. A przy okazji zarejestrowano 152. tys. osób przekraczających prędkość. 📢 Znany wrocławski zakład do wyburzenia? Deweloper widziałby w tym miejscu prestiżowe osiedle Budynki zakładu dawnej Polleny przy ul. Krakowskiej 112 mogą niedługo zniknąć z mapy Wrocławia. Do urzędu miasta wpłynął wniosek o wyburzenie części charakterystycznej zabudowy, z wielkim logo proszku do prania „E”. W ich miejsce deweloper planuje budowę dużego osiedla. Zobacz na zdjęciach z drona, jak teraz prezentuje się teren fabryki. 📢 W lutym 1945 roku zaczęło się oblężenie Wrocławia. Tak sowieci zdobywali Festung Breslau. Niezwykłe zdjęcia z walk ulicznych W lutym 1945 rozpoczęła się jedna z ostatnich bitew II wojny światowej w Europie. Naprzeciwko siebie stanęły Wehrmacht i Armia Czerwona. Żołnierze wojsk walczyli o zdobycie oblężonego Wrocławia, który ogłoszono twierdzą – Festung Breslau. Ta, według niemieckich rozkazów, miała być „broniona do ostatniego żołnierza”. Z kolei radzieckie rozkazy brzmiały „zdobyć za wszelką cenę”! Intensywność i zaciekłość walk doprowadziła piękne miasto do ruiny...

📢 Południe Dolnego Śląska. Top 8 atrakcji turystycznych naszego regionu. Trzeba je zobaczyć! Południe Dolnego Śląska to obszar, który obfituje w zabytki i unikalne krajobrazy. Znajdziemy tu zamek Książ, ale i młyn Hilberta w Dzierżoniowie czy Góry Stołowe i wiele uzdrowiskowych miejscowości. Przygotowaliśmy dla was zestaw atrakcji turystycznych, dostępnych o każdej porze roku. Zobaczcie, czym zachwyca ta część zachodniej Polski i gdzie zainspirowani, możecie się wybrać na weekend.

📢 Tu było pierwsze lotnisko we Wrocławiu. Dziś w hangarze działa... Biedronka, a w wieży kontroli - przedszkole Może najstarsi wrocławianie będą to jeszcze pamiętać, gdy z Gądowa Małego we Wrocławiu startowały samoloty. Z kolei najmłodsi mogą sobie nawet z tego nie zdawać sprawy. W miejscu ich szkoły, znajdował się przed II wojną światową hangar lotniczy. Na Gądowie Małym pozostałości po pierwszym lotnisku we Wrocławiu jest więcej. I to nie tylko w nazwach ulic.

📢 Wyprzedaż kultowej porcelany z ostatniej dolnośląskiej fabryki. Ogromne zainteresowanie i potężne kolejki Wielka wyprzedaż w Zakładach Porcelany "Karolina" w Jaworzynie Śląskiej i długie kolejki po zastawy stołowe w promocji. Mieszkańcy miasta, ale i miłośnicy porcelany z Dolnego Śląska ustawiają się i czekają, by upolować coś dla siebie. Wiedzą, że to może jedna z ostatnich szans na zdobycie serwisów z kultowej "Karoliny", która ogłosiła upadłość i której losami pokieruje teraz syndyk. Warto tam zajrzeć! 📢 Najszybciej rozwijające się osiedle Wrocławia. Morze bloków, a chwilę temu rolnik uprawiał tu swoje pole! Na początku - wcale nie chodzi o wrocławskie Jagodno, najbardziej medialne z wrocławskich osiedli. Faktycznie, jeszcze kilka lat temu także najszybciej rozwijające się, z największą liczbą zameldowań. Dziś wciąż przybywa tam mieszkańców, ale procentowy przyrost (w zestawieniu z liczbą ludności) wynosi nieco poniżej 80 procent w ciągu ostatnich pięciu lat. Pod tym względem na głowę bije Jagodno inne osiedle - Lipa Piotrowska. Procentowy przyrost ludności w ostatnich pięciu latach wynosi tam aż 153 proc. W tym czasie przybyło na osiedlu ponad 2500 mieszkańców! Zobaczcie jak to miejsce zmieniało się na mapach Google, a także jak wygląda obecnie z perspektywy drona.

📢 Widawa zalewa Wrocław i okoliczne wioski. Ulice, ogródki i pola pod wodąz. Dodatkowo - wciąż pada! Tyle wody nie było w Widawie już od dawna! Poziom alarmowy we Wrocławiu i najbliższych okolicach przekroczony jest na tej rzece od wielu tygodni. W ostatnich dniach głębokość rzeki na wodowskazie tuż pod Wrocławiem (w Krzyżanowicach), sięgnął 279 cm, co oznacza, że przekroczył poziom alarmowy o prawie 80 centymetrów. Od dawna nieprzejezdna jest ulica Ludowa we Wrocławiu, znajduje się całkowicie pod wodą. Taki sam los spotkałby ulicę Wilczycką, łączącą Wrocław z Wilczycami, ale ułożono tam zaporę z worków z piaskiem i to pozwala utrzymać jej przejezdność. Zobaczcie, jak wygląda sytuacja na Widawie z lotu drona. 📢 Kończą budować najpiękniejszą ekspresówkę w Polsce! 90 procent zaawansowania prac na Dolnym Śląsku Trwają ostatnie prace przy budowie drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku. Poziom zaawansowania prac przekroczył już 90 procent! To z pewnością będzie najpiękniejsza "eska" w regionie i jedna z najpiękniejszych w Polsce. Trudno się będzie skupić na prowadzeniu, widząc przed sobą takie krajobrazy. Za Bolkowem nowa trasa musi się przebić przez Sudety, na pograniczu trzech pasm: Gór Kaczawskich, Rudaw Janowickich i Gór Kamiennych. Zobaczcie jak efektownie już dziś wygląda ta droga, na której sporymi fragmentami leży już asfalt.

📢 Protest rolników na Dolnym Śląsku. Mamy informację o planowanej blokadzie A4 i S5 pod Wrocławiem. Dolny Śląsk utonie w korkach? Rolnicy nie zamierzają kończyć protestu. Pojawiły się informacje o planach przedłużenia blokad. Tym razem ciągniki pojawią się na głównych trasach Dolnego Śląska. Protestujący zamierzają wjechać na autostradę A4 oraz drogę ekspresową S5. Jak długo potrwają utrudnienia?

📢 Dolnośląski zamek powalczy o Oskary. Wnętrza Zamku Książ pojawiły się w filmie wojennym nominowanym do Nagrody Akademii Filmowej To jeden z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych zamków Dolnego Śląska. Jego dostojne wnętrza przyciągają tłumy turystów, ale też filmowców. Tak było i tym razem. Zamek Książ, bo o nim mowa, pojawił się w kolejnej produkcji filmowej. "Zagrał" w firmie wojennym, który jest nominowany do tegorocznych Oskarów! Zobaczcie zdjęcia!

📢 Najtańsze ulice we Wrocławiu. Na tych ulicach ceny mieszkań i domów są najniższe. Szukacie nieruchomości? Od zeszłorocznych wakacji ceny mieszkań i domów na rynku wtórnym we Wrocławiu wzrosły o ponad 10 procent. Według portalu SonarHome.pl we Wrocławiu, w styczniu średnia cena mieszkań wynosi aż 11 299 zł za metr kwadratowy. Przy których ulicach kwota jest sporo niższa? Gdzie kupić dom lub mieszkanie we Wrocławiu, jeśli mamy ograniczony budżet? Kliknij w zdjęcie powyżej i zobacz w galerii najnowszy spis najtańszych ulic.

📢 Zaginęła 15-letnia Nadia z wrocławskiego Ołbina. Rodzina prosi o pomoc w odnalezieniu nastolatki Trwają poszukiwania Nadii Potkowskiej z Wrocławia. W piątek (9 lutego) 15-latka wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Rodzina nie ma kontaktu z dziewczyną od blisko 10 dni. Jeśli wiecie, gdzie może przebywać, zawiadomcie policję.

📢 Zamek w Domanicach. Kupił go aktor Maciej Musiałowski - zobacz zdjęcia arystokratycznego pałacu Średniowieczny zamek na Dolnym Śląsku ma nowego właściciela. Jest nim aktor Maciej Musiałowski, znany z filmu „Sala samobójców. Hejter”. Zamek Domanice koło Wałbrzycha był miejscem inauguracji trzydniowego Festiwalu Sztuk Zjednoczonych. Zobacz, jak wygląda arystokratyczny pałac– z zewnątrz i w środku!

📢 8 najbardziej niesamowitych zamków Dolnego Śląska. Gdzie straszy Czarna Prababka, w którym miejscu można spotkać Lancelota? Niemal każdy turysta lubi zwiedzać zamki. Na Dolnym Śląsku jest ich ponad 120 – najwięcej w całej Polsce. Wybraliśmy dla was 8 najbardziej niezwykłych dolnośląskich zamków, pełnych tajemnic, sekretów i ciekawostek. Gdzie na Dolnym Śląsku można stanąć oko w oko ze słynnym Lancelotem, zwiedzić tajemnicze podziemia lub niezwykły cmentarz założony w hołdzie zwierzętom? Zapraszamy do galerii 8 najbardziej niezwykłych zamków Dolnośląskiego.

📢 Najmniejsze miasta na Dolnym Śląsku. Niektóre szczycą się prawami miejskimi od wczesnego średniowiecza, a mieszka w nich garstka ludzi Każdy wie, że największym miastem na Dolnym Śląsku jest Wrocław, ale czy wiecie, które miasta są najmniejsze? Postanowiliśmy Wam zaprezentować dziesięć najmniejszych na Dolnym Śląsku miejscowości. Poczynając od tego, które jest na miejscu dziesiątym, do tego, które jest najmniejsze. Przynajmniej kilka pozycji może Was zaskoczyć! Dane pochodzą z GUS - stan na początek 2023 roku. 📢 Koniec budowy słynnego hotelu z lampą w balkonie. Odsłonięto elewację budynku przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu Mieszkańcy Wrocławia przejeżdżający ulicą Grabiszyńską mogą już oglądać elewację nowego budynku, który powstał przy tej ulicy. Na rogu z ulicą Manganową, od półtora roku, wznosi się hotel. Jego budowa dobiega końca, a sam obiekt już jakiś czas temu stał się sławny, po tym jak uliczna latarnia przeszywała balkony na kolejnych kondygnacjach.

📢 Przerwy w dostawach prądu we Wrocławiu. W tym tygodniu to będzie prawdziwy maraton Kilkadziesiąt wrocławskich ulic bez prądu - tak zapowiada się bieżący tydzień. Co gorsza wyłączenia mogą trwać nawet kilka godzin! Wiemy gdzie i kiedy dokładnie nie będzie prądu. Kliknij w zdjęcie i poznaj szczegóły.

📢 Niesamowite spotkanie pod Wołowem! Te zwierzęta można policzyć na palcach jednej ręki Nasz Czytelnik, Pan Maciej Krakowski, wysłał nam niesamowite nagranie. Na drodze pomiędzy Brzegiem Dolnym a Wołowem, w środku nocy, trafił na rysia! Populacja tych zwierząt w Polsce to zaledwie około 200 osobników. Te żyjące na Dolnym Śląsku, można dosłownie policzyć na palcach jednej ręki! Zobaczcie wyjątkowe nagranie! 📢 Agresywne rasy pasów. Są bardzo groźne i niebezpieczne, a na ich posiadanie trzeba mieć zgodę Jeśli zastanawiasz się nad kupieniem psa, to sprawdź najpierw czy nie trzeba mieć na niego pozwolenia. W Polsce 11 ras psów zostało umieszczonych w wykazie ras agresywnych, a ich posiadanie jest objęte formalnościami. Tyczy się to tylko tych, które są bardzo niebezpieczne i groźne, nawet dla ludzi. Ich skłonności do agresji są uwarunkowane genetycznie.

📢 Modny kolor włosów 2024 - "blond syropowy". Oto fryzury dla kobiet po 40. - odmładzają i rozświetlają Modne fryzury na 2024 rok. "Blond syropowy" albo "miodowy blond" to jedna z najmodniejszych koloryzacji w 2024 roku. Połączenie odcieni złota z bursztynowo-brązowymi tonami daje przepiękny efekt na włosach, wygląda wręcz zniewalająco. To koloryzacja idealna dla blondynek, ale mogą ją wypróbować także szatynki i brunetki. "Blond syropowy" polecany jest między innymi kobietom po 40. roku życia, ponieważ odmładza i rozświetla, dodając blasku i świeżości. Sprawdź, jak prezentują się włosy w kolorze "blond syropowy" i czy ten typ fryzury do Ciebie pasuje. 📢 9 niesamowitych miejsc w Polsce, o których istnieniu być może nie wiesz. Las, którym zachwycił się Napoleon i ślady dinozaurów w skale Kiedy aura za oknem robi się coraz przyjemniejsza, warto zaplanować i wybrać się na krajoznawczą wycieczkę. Naszemu krajowi nie można odmówić urody, choć czasem bezsensowne wydaje nam się zwiedzanie atrakcji, które znamy już doskonale. Na szczęście w Polsce wciąż znajdziemy miejsca niezatłoczone, które gwarantują zwiedzającym ciszę i spokój – oto lista miejsc w Polsce, o których istnieniu mogliście nawet nie wiedzieć.

📢 Najmądrzejsze znaki zodiaku. Według Wróżki Romy te znaki cechuje inteligencja Inteligencja jest niezwykle złożoną cechą, która obejmuje zdolność do percepcji, analizy i adaptacji do zmieniającego się otoczenia. Oczywiście, istnieje wiele czynników wpływających na to, czy uważamy kogoś za inteligentnego. Ale czy można w to wierzyć, czy też nie, znaki zodiaku od dawna przypisywane są różnym cechom charakteru, w tym także inteligencji. Zastanawiasz się, które znaki zodiaku są uważane za najmądrzejsze przez ezoteryków? 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Dawna siedziba Gestapo na Dolnym Śląsku. To tu powstawały zdjęcia do hitu Netflixa. Tak wygląda w środku! W sercu Dzielnicy Cudów, przy ul. Daszyńskiego w Legnicy mieści się kamienica z mroczną i przedziwną historią. Niegdyś była tu siedziba Gestapo. Potem utworzono robotniczy hotel. W 2022 roku nakręcono tu sceny do belgijskiej produkcji dla Netflix, od reżysera "Peaky Blinders" Tima Mielantsa, który realizował tu zdjęcia do wojennego filmu "Wil". 📢 Poczta sprzedaje nieruchomości nad morzem. Można kupić domek albo działkę w atrakcyjnej lokalizacji Poczta Polska ma na sprzedaż nieruchomości położone w województwach nadmorskich. W ofercie są między innymi domki i działki w w woj. pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Zobaczcie, co jest do kupienia w tych regionach kraju.

📢 Północny Dolny Śląsk? Czym zaskakuje i co warto tu odwiedzić? Klasztor Cystersów, Twierdza Głogów i Stawy Milickie Północny Dolny Śląsk z Legnica, Oleśnicą, Twardogórą, Głogowem, Miliczem i Wołowem kusi architekturą, przyrodą i ciekawymi historiami, które warto zgłębić. Czy byliście kiedykolwiek w opactwie Cystersów w Lubiążu albo ruinach pałacu w Goszczu? Jeśli nie, to 2024 rok jest najlepszym, żeby to nadrobić!

📢 Tajemnice zamku w Płakowicach na Dolnym Śląsku. Co robiły tu koreańskie sieroty w czasach PRL-u? To była ściśle tajna misja Historia Płakowic na Dolnym Śląsku kryje w sobie niezwykłe opowieści. Niektóre z nich wydarzyły się niespełna kilkadziesiąt lat temu i choć dziś trudno w to uwierzyć, to naprawdę miały miejsce. Co w pałacu z XVI wieku robiły koreańskie dzieci i jakie były jego późniejsze losy? Każda kolejna opowieść to niemałe zaskoczenie. Sprawdźcie, co odkrywamy, spacerując po wnętrzach dawnej szlacheckiej rezydencji.

📢 Ciastka z kawałkami metalu w Kauflandzie! Sklep wycofuje je ze sprzedaży, producent przeprasza Jeśli lubicie słodycze, lepiej sprawdźcie, czy nie macie w domu tych ciastek. Producent przyznał, że można w nich znaleźć metalowe ciała obce, których zjedzenie niesie ryzyko obrażeń. Wyrzuć je do kosza albo odnieś do sklepu!

📢 To jedne z najciekawszych schronisk górskich w Sudetach. Każde z nich oferuje coś wyjątkowego, gdzie warto się wybrać podczas wycieczki? Planujesz wycieczkę w góry? Sudety to malowniczy łańcuch górski na granicy Polski, Czech i Niemiec, to mekka dla miłośników górskich wędrówek i przyrody. Tutaj, w sercu tych majestatycznych gór, znajdują się niektóre z najbardziej urokliwych schronisk, które oferują turystom niezapomniane doświadczenia. 📢 "Miasto" widmo ukryte w lubuskim lesie: Śmierć, eksperymenty, produkcja broni - tym się tutaj zajmowali Niemcy To jedno z najbardziej tajemniczych miejsc na mapie województwa lubuskiego. Kto z was słyszał o DAG Alfred Nobel? Albo o Krzystkowicach - miejscu, które nie bez powodu miało być ukryte przed światem? Te konstrukcje i budynki przypominają jeden wielki kompleks widmo, który ktoś opuścił w pośpiechu. Niewielu wie, gdzie ich szukać, choć niemal każdy o nich słyszał. I rzeczywiście trudno je znaleźć. A cała historia działa się raptem 30 km od Zielonej Góry. Kompleks, który swoim ogromem przytłacza, jest bardzo niebezpieczny i jeszcze bardziej tajemniczy. Zanim zdecydujecie się jechać tam na własną rękę, przeczytajcie.

📢 Obserwatorium astronomiczne i specjalny basen wioślarski. Ta wrocławska szkoła zaskakuje do dziś. Kiedyś była elitarnym gimnazjum Obserwatorium astronomiczne na dachu, fontanna w głównym holu, specjalny basen wioślarski czy sala do szkolnych gal, ze sceną, której pozazdrościłby niejeden teatr.Te i inne skarby kryje budynek Liceum Ogólnokształcącego nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego we Wrocławiu, mieszczącego się przy ul. Parkowej. Przed wojną mieściło się tu gimnazjum św. Marii Magdaleny. Było ono jednym z najbardziej postępowych w Europie!

📢 Ten produkt został wycofany z Pepco! "Prosimy o zwrot produktu" - Pepco ostrzega klientów Pepco ma pilną informację dla klientów. Sieć informuje o wycofaniu produktu, który był dostępny w ofercie sklepów w całej Polsce. Jak czytamy w ostrzeżeniu, produkt nie spełniał wysokich standardów firmy Pepco, dlatego ze względów bezpieczeństwa podjęto decyzję o jego wycofaniu. Klienci są proszeni o zwrot produktu i odbiór pieniędzy. Czytaj więcej!

📢 Janusze tatuażu. Śmiać się czy płakać? Najlepiej amputować! Zobaczcie nowe dzieła "mistrzów" Na stronach społeczności m.in. "Janusze Tatuażu" czy "Tatuażysta płakał jak tatuował" na Facebooku możecie oglądać zdjęcia najdziwniejszych, najbrzydszych, a czasem kompletnie niezrozumiałych dzieł "mistrzów" tatuażu. Wybraliśmy dla Was prawdziwe perełki - tego jeszcze nie widzieliście! 📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 Wrocław 1975 - 1985 na wyjątkowych fotografiach! Dekada z życia miasta w okresie PRL Wrocław z lat 1975-1985 to dla wielu miasto z młodości. Za pośrednictwem tej niezwykłej galerii zapraszamy Was w podróż po mieście, które wyglądało zupełnie inaczej. Znajdziecie tu wrocławskie sklepy, lokale gastronomiczne, czy charakterystyczne punkty na mapie miasta. Dla tych, którzy w tym czasie nie byli jeszcze nawet w planach, te obrazki mogą być zaskakujące. Niektóre zdjęcia ogląda się jak z innego świata. Nawet miłośnicy komunikacji mogą szerzej otworzyć oczy na widok trzech wagonów wrocławskiego tramwaju. Czy to dlatego, że to linia nr 3? No chyba nie do końca... Zapraszamy do oglądania, namawiamy do chwili refleksji i podzielenia się swoimi komentarzami pod galerią zdjęć.

📢 Ta szkoła we Wrocławiu to istne dzieło architektury. Przed wojną mieszkali tu bogacze, dziś grają i śpiewają uczniowie Szkoła muzyczna im. Ryszarda Bukowskiego przy ulicy Podwale co roku prowadzi "tydzień otwarty". Tu nawet dorośli mogą nauczyć się grać i śpiewać - od postaw. A kto nie chciałby uczyć się w takim miejscu? Zajrzyjcie tez do galerii i poznajcie bogate wnęytrza niezwykłych budynków, w których mieści się szkoła.

