Przegląd prasy (20.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

📢 Synowie Joanny Przetakiewicz, dawnej partnerki Jana Kulczyka. Tak wyglądają Aleksander, Filip i Jakub Przetakiewiczowie [20.06.2024] Joanna Przetakiewicz, założycielka marki La Mania, dawna partnerka najbogatszego Polaka Jana Kulczyka, dziś żona Rinke Rooyensa, jest nie tylko znaną bizneswoman, ale także dumą matką Aleksandra, Filipa i Jakuba. Dorośli synowie są owocem jej związku z lat młodości. Milionerka utrzymuje z nimi bliskie kontakty, synowie wspierają mamę w działaniach biznesowych. Zobaczcie piękne zdjęcia Joanny Przetakiewicz-Rooyens oraz Aleksandra, Filipa i Jakuba Przetakiewiczów. Pokazujemy je w naszej galerii.

📢 Krystyna Czubówna - tak kiedyś wyglądała. Oto jej prywatne zdjęcia, także z córką i wnuczkami Nie ma równie znanego głosu w Polsce. Od lat Krystyna Czubówna pozostaje najsłynniejszą polską lektorką. Miliony telewidzów bezbłędnie rozpoznają ten niski, ciepły głos. Zasłynęła jako lektorka filmów dokumentalnych, przyrodniczych. W 2024 roku Krystyna Czubówna skończy 70 lat. Jak teraz wygląda, jak wyglądała kiedyś - pokazujemy w galerii. Tutaj także jej zdjęcia z jej córką i wnuczkami.

Prasówka 20.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Olga Fibak - tak żyje na co dzień. Kiedyś była żoną sławnego tenisisty Wojciecha Fibaka Wojciech Fibak, jeden z najlepszych polskich tenisistów w historii, miał dwie żony. Pierwszą była Ewa, drugą Olga Sieniawska-Fibak, młodsza od utytułowanego sportowca o 23 lata. Jak teraz żyje Olga Fibak, o tym piszemy niżej.

📢 Tyle zostało z potężnego pałacu Stolbergów we Wrocławiu. Zabytek spłonął w nocy. Konserwator reaguje Ogromny pożar strawił znany wrocławski zabytek. W niedzielny wieczór oraz przez całą noc z niedzieli na poniedziałek, płonął pałac Stolbergów na wrocławskich Świniarach. Jeszcze w poniedziałkowy poranek ze zgliszcz wewnątrz pałacu wciąż wydobywał się dym. Płomienie strawiły doszczętnie wnętrze zabytkowej budowli, która była wystawiona na sprzedaż za 4,7 mln złotych. Zobaczcie jak wygląda ten obiekt tuż po pożarze. 📢 Najlepsze MEMY o turystach. Wypoczynek na plaży czy w górach? Wszędzie spotkamy Januszy, czyli Polak na wakacjach W sezonie wakacyjnym turyści są zmorą wielu miejscowości wypoczynkowych. Niezależnie, czy pojedziemy nad morze, czy w góry, wszędzie spotkamy prawdziwe tłumy. Niestety, podczas urlopów turyści często pozostawiają dobre maniery w domu, nie przestrzegają przepisów, a nad morzem nieodłącznym elementem są panowie przechadzający się po centrum miejscowości w samych kąpielówkach. Nie uszło to oczywiście uwadze internautów, którzy tworzą o turystach MEMY i inne śmieszne obrazki. Jak turystów widzą internauci? Na pewno się uśmiejecie! Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach!

📢 Farbą w sprayu zamazano kontrowersyjną grafikę, która „szkaluje służby mundurowe”. Ciąg dalszy sprawy głośnej wystawy we Wrocławiu „Zdejmij mundur i przeproś matkę” tak zatytułowano jeden z obrazów, który wczoraj zawisł w gablocie na ulicy Szewskiej we Wrocławiu. Nie minął dzień, a gablota z kontrowersyjną grafiką została zamazana farbą w sprayu. W mediach społecznościowych internauci mówią o „szkalowaniu służb mundurowych". Miasto, choć to finansuje, to od sprawy się odcina. Stanowisko zajął za to sam organizator. 📢 Srebrna Góra - perła Dolnego Śląska we włoskim klimacie. W tej wsi można się poczuć jak na wzgórzach romantycznej Toskanii Srebrną Górę wielu kojarzy jedynie z twierdzą. Tymczasem u jej podnóża znajduje się piękna wieś o tej samej nazwie. I choć administracyjnie to rzeczywiście wieś, to śmiało można nazwać ją miasteczkiem i to we włoskim klimacie. Warto tu się wybrać - czeka sporo nieodkrytych zakamarków, a turystów jest jak na lekarstwo.

📢 Trąba powietrzna na Dolnym Śląsku. Pojawiała się w okolicy zabytkowej kolegiaty Od jednego z naszych czytelników otrzymaliśmy nagranie leja kondensacyjnego, który pojawił się w północnej części naszego województwa. Z relacji świadków wynika, że w pewnym momencie dotknął ziemi, a to oznacza, że lej zmienił się w trąbę powietrzną. 📢 Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [20.06.2024 r.] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Jest jedną z głównych rywalek Igi Świątek. Zajmuje trzecie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini.

📢 Alicja Walczak z "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [20.06.2024 r.] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera.

📢 Najlepsze miasta do życia na Dolnym Śląsku. Tutaj żyje się komfortowo! Mieszkańcom tych gmin można pozazdrościć Najlepsze gminy do życia na Dolnym Śląsku? Każdy chciałby mieszkać w miejscu, gdzie jakość życia jest najwyższa. A co składa się na jakość życia? Dla każdego będą to inne aspekty, ale ogólnie można powiedzieć, że będą to warunki mieszkaniowe, rynek pracy, zdrowie i bezpieczeństwo czy dostępność usług. W oparciu o te podstawowe, a także wiele innych wskaźników, Serwis Samorządowy PAP ogłosił wyniki rankingu "Gmina dobra do życia 2023". Jak wypadły w nim gminy z Dolnego Śląska i w których miejscach naszego regionu życie jest usłane różami? Sami sprawdźcie i oceńcie czy się z tym zgadzacie. 📢 Najsłynniejsza, serialowa kamienica we Wrocławiu. Tak mieszkali bohaterowie "Kiepskich". Jak dziś wygląda ten budynek? Kultowy polski serial, "Świat według Kiepskich", swoją historię zaczął w jednej z wrocławskich kamienic. Jak teraz wygląda słynna kamienica i podwórze Ćwiartki 3/4? Zobaczcie zdjęcia.

📢 Zmiany w tabeli waloryzacji emerytur ZUS 2025 po decyzji rządu. Mamy wyliczenia zysku na rękę! [20.06.2024] W związku z malejącą inflacją, drugiej waloryzacji emerytur w 2024 roku raczej nie będzie. Nadchodzące zmiany w waloryzacji rent i emerytur oznaczają koniec okresu dużych wzrostów świadczeń dla seniorów. Ministerstwo Finansów przedstawiło prognozy, które mogą zmniejszyć oczekiwania wielu emerytów przyzwyczajonych do regularnych, często dwucyfrowych podwyżek.

📢 Takie będą emerytury w lipcu 2024 - oto stawki brutto i netto. Oto wyliczenia wypłat dla seniorów [20.06.2024] Wkrótce rozpoczną się wypłaty emerytur lipcowych. Jakie będą przelewy? ZUS przekaże seniorom podstawowe świadczenie, które zostało powiększone w marcu po corocznej waloryzacji. Zobacz, ile dostaniesz na konto. 📢 Szwajcarska willa Jana Kulczyka. Ściany ze złota, podziemne jezioro i teatr - zdjęcia [20.06.2024] Spa, teatr, sauna himalajska i widok na góry. Szwajcarska willa Jana Kulczyka warta jest ponad 700 milionów złotych! Nie żartujemy! Rezydencja ma siedem pięter, w tym... jezioro w piwnicy. Mamy zdjęcia! Zobaczcie wnętrza posiadłości Jana Kulczyka.

📢 Najlepsze memy o motocyklistach. Zobacz, jak Internauci żartują z miłośników motocykli 19.06.2024 Oto najlepsze memy o motocyklistach. Dlaczego o nich przypominamy? Bo słoneczna, wiosenna pogoda zagościła na dobre, a wraz z nią na ulicach pojawili się oni - motocykliści. Wyciągnęli swoje maszyny z garaży, odkurzyli je i pojawili się na naszych drogach. Ich przejazdy w jednych budzą podziw, w innych respekt, a jeszcze w innych - zdenerwowanie. A jaki sposób w memach pokazywani są motocykliści? To zależy od tego, kto je tworzy. Zobacz naszą fotogalerię memów o motocyklistach. 📢 Pogrzeb Jana Szurmieja. Artysta przez lata związany z Wrocławiem spoczął w Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych w Warszawie Jan Szurmiej przez lata związany był w wrocławskim teatrem. Zmarł w wieku 78 lat. Dziś został pochowany z najwyższymi honorami w Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych w Warszawie, niedaleko grobu swojego ojca Szymona Szurmieja. Uroczystość miała charakter państwowy.

📢 Te produkty mogą zmienić świat i pochodzą z Dolnego Śląska. Ułatwią nam życie? Szybciej i skuteczniej wykryją raka, pomogą w odnalezieniu zaginionego, zabezpieczą nasze konto w banku. Dziesięciu przedsiębiorców z Dolnego Śląska, wykorzystując nowoczesne technologie i sztuczną inteligencję, może ułatwić życie tysięcy, jeśli nie milionów ludzi. Jak to możliwe? 📢 Muzeum Wena w Oławie już otwarte! Pierwsi goście są pod wrażeniem kolekcji 300 zabytkowych samochodów Muzeum Motoryzacji w Oławie otwarte! W środę (19 czerwca) pierwsi goście przekroczyli progi Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. To niesamowite miejsce z imponującą kolekcją samochodów, motocykli i przedmiotów z PRL-u. Na pierwszych gościach ogromne wrażenie zrobiła jakość wystawy i jej skala oraz to jak odzwierciedla pasję założyciela – Tomasza Jurczaka.

📢 Główne ulice Wrocławia bez tramwajów. Remonty na Powstańców Śląskich, Kazimierza Wielkiego i Szczytnickiej Od najbliższej soboty (22 czerwca) pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na znaczne utrudnienia. Tramwaje nie będą kursować przez główne ulice Wrocławia: Powstańców Śląskich, Kazimierza Wielkiego i Szczytnicką. Wszystkie z nich przejdą wakacyjne, wielotygodniowe remonty torowisk.

📢 Niedługo nocny spływ wrocławską Amazonką. To jedyna taka okazja w roku Najkrótsza noc w roku wypada 22 czerwca, w sobotę. To jednocześnie pierwszy dzień lata. Właśnie wtedy organizowany jest spływ pontonami wzdłuż Bystrzycy. Będzie to jedyna okazja w tym roku, aby zobaczyć fragment tzw. wrocławskiej Amazonki nocą. 📢 Elektryczną hulajnogą przez wrocławski Rynek? Mandat wynosi 200 złotych! 200 złotych mandatu musi zapłacić mężczyzna, który przejechał przez wrocławski Rynek na hulajnodze elektrycznej. Co do zasady nie jest to zabronione, jednak diabeł tkwi w szczegółach. Tym razem strażnicy miejscy z Wrocławia nie mieli jednak wątpliwości. 📢 Duża przebudowa budynku Politechniki Wrocławskiej. Internauci: Wygląda jak ZUS, bezduszny klocek! Popularna Wieża Magów znajdująca się kampusie Politechniki Wrocławskiej, niedługo przejdzie modernizację. Budynek C-11 został zbudowany stylu postmodernistycznym. Przejdzie dużą przebudowę, co wzbudziło falę komentarzy wśród studentów i mieszkańców Wrocławia. Nazywają projekt "bezdusznym klockiem".

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 19.06.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Intensywne burze nad Dolnym Śląskiem! Niesamowite zdjęcia Czytelników. Dziś ciąg dalszy opadów i gradu Burze nad Dolnym Śląskiem, miejscami z intensywnymi wyładowaniami atmosferycznymi. Największe opady, porywy wiatru i wyładowania zanotowano w powiatach głogowskim oraz polkowickim. Jednak, lokalnie , błyskawice pojawiły się na niebie także znacznie bliżej Wrocławia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla naszego regionu. Sprawdźcie szczegóły poniżej. 📢 Klimaty Dworca Głównego we Wrocławiu. Gęś nie dała rady wsiąść do pospiesznego Intercity Nagranie internauty z Dworca Głównego we Wrocławiu jest bardzo często oglądane i szeroko komentowane na Facebooku. Nagrał on jak mężczyzna wsiada ze zwierzętami do pociągu Intrercity, drzwi się zamykają, a na peronie zostaje jego gęś. Próbuje sama dostać się do składu, ale wpada między wagon a peron... Obok stoi konduktor. Zobaczcie!

📢 Monika Goździalska świeci pupą, Joanna Racewicz piersiami, a Edyta Herbuś wyglądała jak panna młoda. Ostatnie stylizacje gwiazd Ostatnie dni obfitują w wydarzenia zorganizowane dla celebrytów. W ostatni wtorek (18 czerwca) bawili się oni między innymi podczas Gali Gwiazd Plejady czy też XXIII Gali Businesswoman Awards. Kto zrobił największe wrażenie? Różnorodnych kreacji nie brakowało, ale kilka szczególnie zwróciło naszą uwagę. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! Cofnijmy się w czasie do kolorowych lat 90. [MEMY] 19.06.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90!

📢 Dantejskie sceny w strefie kibica w Gorzowie. Pobili się fani obu reprezentacji! | FILM Piłkarskie mistrzostwa budzą ogromne emocje. Te wymknęły się jednak spod kontroli kibicom, którzy we wtorek dopingowali swoje drużyny w gorzowskiej strefie kibica. Po zakończonym meczu doszło tam do bójki fanów obu reprezentacji. Krewcy tureccy kibice starli się z równie gorącokrwistymi Gruzinami. Na miejsce przyjechała policja. 📢 Darmowe parkowanie w centrum Wrocławia? To trudne, ale wciąż możliwe, w tych miejscach nie trzeba płacić W ścisłym centrum Wrocławia, a zwłaszcza w okolicy Rynku, trudno z powodzeniem szukać bezpłatnego miejsca parkingowego. Jednak nie jest to całkowicie niemożliwe. Ostało się kilka miejsc, gdzie Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta parkometrów (jeszcze?) nie ustawił. Na mapach zaznaczyliśmy miejsca, gdzie można bezpłatnie zostawić samochód. Szczegóły znajdziecie w galerii do tekstu.

📢 Oto osierocone jeże uratowane przez wrocławską Ekostraż. Te urocze zwierzaki potrzebują pomocy Wrocławska Ekostraż nieustannie ratuje zwierzęta zarówno domowe jak i dzikie. W ostatnim czasie pod ich opiekę trafiło sporo maleńkich jeżyków, które pilnie potrzebują pomocy. Zobacz, które z nich możesz wesprzeć. 📢 Ten bob będzie hitem tegorocznego lata. Ta fryzura będzie popularna w 2024 roku Latem warto postawić na wygodne fryzury, które nie będą obciążać włosów. Warto wybrać fryzurę która sprawdzi się zarówno w upalne dni jak i niespodziewane opady deszczu. W salonach fryzjerskich po raz kolejny będzie królował bob, który ma już wiele wariantów. Mamy dla Was kilka propozycji na fryzurę na lato. Oto one. 📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 19.06.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Remont pozostałości po murach obronnych starego Wrocławia. Będą nowe schody i wzmocnienia Mieszkańcy przechodzą obok tego zabytku codziennie, ale niewiele zwraca na niego uwagę. A warto! Basteja Hioba na tyłach Galerii Dominikańskiej to najlepiej zachowany relikt obwarowań Wrocławia z przełomu średniowiecza i czasów nowożytnych. Prezydent Wrocławia zapowiedział remont obiektu. Kiedy dawne systemy obronne miasta odzyskają blask? 📢 Będzie dalszy remont ulicy Dolnobrzeskiej w Leśnicy. Wybrano firmę, która go wykona Niedługo ruszy kolejny etap remontu ul. Dolnobrzeskiej w Leśnicy. Mowa o wyczekiwanym odcinku od ul. Średzkiej do Krępickiej. Miasto wybrało wykonawcę prac, z którym niebawem zostanie podpisana umowa. Ile potrwa remont i jakich utrudnień należy się spodziewać? 📢 Najmłodszy zabytek we Wrocławiu. Audytorium zamknięte na cztery spusty, my zajrzeliśmy do środka! Określane przez wielu modernistyczną perłą, audytorium chemii Uniwersytetu Wrocławskiego jest najmłodszym zabytkiem we Wrocławiu. Znajduje się w samym centrum miasta, niestety od kilku lat pozostaje nam oglądać je tylko z zewnątrz. Jak wygląda w środku? Udało

📢 Galeria na ulicy Szewskiej we Wrocławiu znów prowokuje. „Zdejmij mundur i przeproś matkę” W gablotach przy ulicy Szewskiej we Wrocławiu znów pojawiła się kontrowersyjna wystawa. Nazywa się „Frenezja i niepodległość”, i powstała w ramach 22. przeglądu sztuki Survival. Wśród obrazów jakie zawisły jeden już wzbudza kontrowersję. Przedstawia nagiego mężczyznę, plączącego przed kobietą. A to zatytułowano „Zdejmij mundur i przeproś matkę”. W mediach społecznościowych internauci mówią o „szkalowaniu służb mundurowych”. 📢 Kolejne szokujące nagranie z Poznania. Czy chodzi o fentanyl? Tym razem jego ofiary miały znajdować się na osiedlu Rusa na Ratajach Niedawno w sieci pojawiło się kolejne nagranie z mężczyzną lekko pochylonym do przodu, bezskutecznie próbującym przejść kilka kroków do przodu i do tyłu. "Fentanyl na bank" - piszą internauci. Policja twierdzi, że bez badania toksykologicznego nie jest w stanie tego potwierdzić.

📢 Unikatowy Wrocław sprzed lat. Gdy tramwaje miały po 3 wagony! Miasto w obiektywie Tadeusza Drankowskiego Dziś przypominamy zdjęcia wybitnego fotoreportera Słowa Polskiego - Tadeusza Drankowskiego. Dziennikarz, fotografik i fotoreporter prasowy był związany ze stolicą Dolnego Śląska od zakończenia II wojny światowej. W latach 50. pracował już dla Słowa Polskiego, a świetne zdjęcia prezentujące architekturę i życie miasta robił przez 40 lat (zmarł w marcu 1991 roku). W tej galerii znajdziecie jego prace z lat 70. i 80., jak również zdjęcia wykonane już w 1990 roku, na kilkanaście miesięcy przed śmiercią. Zobaczycie Wrocław - porównując do dzisiejszego obrazu miasta - mocno zrujnowany. W latach 80-tych trwały intensywne remonty, m.in. kamienic w Rynku. Na głównym placu miasta stanęła nawet skarbonka, do której mieszkańcy wrzucali pieniądze na "rewaloryzację starówki wrocławskiej". Nie brakuje tutaj także kadrów "z lotu ptaka", w których brylował Tadeusz Drankowski. Przeglądając zdjęcia, traficie na takie perełki, jak trójwagonowy skład tramwaju jadący przez plac Solny czy kultową Kredkę i Ołówek w budowie. Przejdzie do kolejnych zdjęć przy pomocy strzałek lub przesuwając je w bok na ekranie smartfona. Oto sentymentalna podróż do miasta, po którym zostały już tylko wspomnienia.

📢 Wrocławski ratusz handluje porzuconymi samochodami! Ceny zaczynają się od tysiąca złotych. Co trzeba zrobić, by je kupić? Pozostawione przez właścicieli samochody to prawdziwa bolączka właścicieli parkingów, także tych, które należą do miasta. Wrocławscy urzędnicy wpadli na pomysł, jak pozbyć się porzuconych aut. Ogłosili przetarg na 9 z ponad 350 pojazdów. Najtańsze z nich wystawiono za tysiąc złotych!

📢 Fekalia na wrocławskim cmentarzu. Mieszkańcy nie kryją oburzenia, policja wyklucza udział sekty To prawdziwy koszmar dla osób, które chciały odwiedzić swoich bliskich zmarłych na cmentarzu przy ul. Rędzińskiej we Wrocławiu. Ktoś oblał fekaliami dziewięć grobów. Policja próbuje ustalić, kto jest odpowiedzialny za znieważenie miejsc pochówku. 📢 Udało się! Przejście przez śluzę Opatowice będzie otwarte. Wiemy, kiedy Od zakończenia remontu śluzy Opatowice, rowerzyści i piesi nie mogą przejść nią na wyspę Opatowicką. Po licznych protestach mieszkańców, petycjach i artykułach Gazety Wrocławskiej na ten temat, Wody Polskie zmieniły decyzję. Zarząd dogadał się z miastem i przejście na wyspę znowu będzie możliwe. Kiedy je otworzą?

📢 Tak biegliście podczas 10. jubileuszowego Nocnego Wrocław Półmaratonu 2024. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć ze startu, trasy i mety Prawie 11 tysięcy uczestników z aż trzydziestu krajów świata pobiegło ulicami Wrocławia w jubileuszowym, 10. Nocnym Wrocław Półmaratonie. Ostatni biegacze, po pokonaniu dystansu 21,0975 km, dotarli na metę w nocy z soboty na niedzielę (15-16 czerwca). Zmagania maratończyków uwieczniał nasz fotoreporter. Biegliście lub kibicowaliście? Koniecznie odnajdźcie się na zdjęciach. 📢 Małe kociaki ze schroniska szukają nowych domów we Wrocławiu. Są cudownie! Nie będziecie w stanie oderwać od nich oczu Wrocławskie schronisko dla bezdomnych zwierząt przeżywa prawdziwe oblężenie. Od początku czerwca prawie każdego dnia trafiają tu kolejne małe kociaki. Maluchy są cudowne, aż trudno odciągnąć od nich wzrok! Mają duże oczy, odstające uszy i napuszone futerko. Ich zdjęcia znajdziecie w galerii.

📢 Wypadek motocyklisty na ul. Ruskiej we Wrocławiu. Mężczyzna jest w szpitalu. MPK Wrocław wprowadza objazdy w centrum Motocyklista, który przejeżdżał przez centrum Wrocławia, miał wypadek. Kierowca jednośladu zahaczył o wystający fragment jezdni w okolicach torowiska. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. MPK Wrocław wprowadza objazdy dla pasażerów.

📢 Mieszkańcy osiedla Olimpia Port boją się o swoje bezpieczeństwo. Wszystko przez wzmożony ruch samochodów Mieszkańcy osiedla Olimpia Port we Wrocławiu zmagają się ze wzmożonym ruchem samochodowym. Kierowcy zrobili sobie ulicami osiedla objazd korków, które tworzą się na ulicy Swojczyckiej i skrót z Mostów Chrobrego. Teraz mieszkańcy chcą zmian w organizacji ruchu drogowego. Jednak urząd nie widzi takiej potrzeby, bo teoretycznie problemu nie ma. Co innego mówią sami mieszkańcy, którzy obawiają się o swoje bezpieczeństwo.

📢 Kolejne UFO nad Wrocławiem? Mieszkańcy zastanawiają się czym są tajemnicze światła W ostatnich dniach nad Wrocławiem mieszkańcy zaobserwowali ciekawy obiekt na niebie. Wygląda jak korona ze świateł. Co to mogło być? 📢 W tych miejscach we Wrocławiu najczęściej policja łapie piratów drogowych. Kary za przekroczenie prędkości są dotkliwe! Nadmierna prędkość i nieostrożna jazda to najczęstsze przyczyny kolizji i wypadków drogowych. Nic dziwnego, że policjanci regularnie prowadzą kontrole prędkości. Drogówkę można zwykle spotkać na prostych odcinkach, ulicach bez progów zwalniających, tam gdzie wprowadzono ograniczenie prędkości czy przy dwupasmowych jezdniach. Gdzie ostatnio widziano funkcjonariuszy z "suszarką" we Wrocławiu? Zobacz w galerii. 📢 Kolebka polskiego urbexu. Ten dolnośląski szpital był jak kapsuła czasu. Dziś to kompletna ruina 100-letni szpital w legnickim Lasku Złotoryjskim dziś jest ruiną, o której krąży jednak wiele legend wśród fanów urbexu. Ten potężny obiekt był kiedyś nowoczesnym lazaretem, w którym leczono chorych i rannych żołnierzy. Zobaczcie, jak wygląda ten obiekt na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Taki pokój dla drugiego dziecka przygotował Wojciech Szczęsny z żoną. Marina prezentuje okrągły brzuszek Wojciech Szczęsny i Marina są szczęśliwymi rodzicami Liama, a wkrótce gwiazda Juventusu po raz drugi zostanie ojcem. Zobaczcie, jak rodzice przygotowali pokój z garderobą dla swojego drugiego dziecka. Tak w ciąży prezentuje się piękna żona Wojciech Szczęsnego - Marina Łuczenko.

📢 Nowa fura Smolastego. Pierwszy taki samochód w Polsce! Cena? Lepiej usiądźcie! Smolasty kupił sobie auto, jakiego w Polsce nie miał jeszcze nikt. McLaren 750s to prędkość maksymalna 330 km/h, moc 750 km mechanicznych i rozwiązania rodem z Formuły 1. - Jak mam go nazwać? - pyta fanów. Oto nowe auto Smolastego - zobaczcie zdjęcia! 📢 Najbardziej niebezpieczne miejsca we Wrocławiu - mówią o nich sami mieszkańcy. Tu się po zmroku nie zapuszczaj! Które ulice, place, podwórka we Wrocławiu są najbardziej niebezpieczne? Zapytaliśmy o to mieszkańców miasta i policję. O niektórych ze wskazywanych miejsc słyszymy od lat - wciąż cieszą się złą sławą, krążą o nich mrożące krew w żyłach historie. I ani inwestycje, ani nowi mieszkańcy nie mogą ich "odczarować". W innych coś zaczęło się zmieniać. Jakich miejsc unikać po zmroku we Wrocławiu. Sprawdźcie, przechodząc do galerii zdjęć.

📢 Memy o Dolnym Śląsku. Wrocław, Wałbrzych, czy Legnica to wyjątkowo wdzięczny temat do kpin i niewybrednych żartów Memy o dolnośląskich miastach potrafią bawić do łez. Nic dziwnego - absurdów nie brakuje we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu, Głogowie czy Lubinie. Oczywiście nie mogło też zabraknąć graficznych żartów np. o Jeleniej Górze. Słowem dzieje się! Internauci nie mają litości i punktują raz po raz kolejne miasta naszego regionu. Kliknij w zdjęcie i zobacz najlepsze memy o miastach Dolnego Śląska. 📢 Ogromny wysyp grzybów na Dolnym Śląsku. Zobaczcie imponujące zbiory mieszkańca powiatu wałbrzyskiego. Prawdziwki aż wysypują się z koszy "Armageddon borowikowy trwa. Oczywiście Góry Sowie, oczywiście Zagórze - Lubachów" - napisał pan Radek w mediach społecznościowych na grupie poświęconej grzybobraniu na Dolnym Śląsku. I pokazał swoje weekendowe zbiory, z soboty i niedzieli (15-16 czerwca). Niektórzy nie wierzyli własnym oczom! A jednak, soczysta, czerwcowa trawa i kwiaty wokół potwierdzają - to nie fake news, to nie jesienne zbiory, a właśnie wiosenne, czerwcowe! Zobaczcie zdjęcia!

📢 Gigantyczny pożar zabytkowego pałacu we Wrocławiu. Ogień zajął cały budynek. Strażacy walczyli z płomieniami przez całą noc Pożar zabytkowego pustostanu przy ul. Pęgowskiej na osiedlu Świniary. Ogień zajął cały duży budynek XIX-wiecznego pałacu. Strażacy pracowali przez całą noc z niedzieli na poniedziałek (16-17 czerwca). 📢 Wakacyjne memy 2024. Lato za pasem, a koniec szkołu coraz bliżej. Czas na MEMY! Wakacje, lato i okres urlopowy to idealna inspiracja do tworzenia memów i zabawnych obrazków. Jako, że mamy połowę czerwca, a niektórzy z nas rozpoczynają już urlopy -pokazujemy najlepsze memy w wakacyjnym klimacie. Też macie czasami poczucie, że zła pogoda tylko czyha na moment jak ruszycie na wakacje? A może wciąż się uczycie i reklamy przyborów szkolnych zaczęły Was prześladować? Kliknijcie w zdjęcie i zobaczcie najśmieszniejsze wakacyjne memy.

📢 Średniowiecznie więzienie w centrum Wrocławia. Aż ciarki przechodzą na myśl, co tam musiało się dziać! Tu karę miał odbywać Wit Stwosz Spacerując ulicami Wrocławia, można dostrzec, że pośród kolorowych zabudowań i bogato zdobionych kamieniczek znajduje się dość prosty, ceglany budynek z kutą bramą. To wejście do zupełnie innego świata. Miejsca z kratami w oknach, gdzie znajdują się dyby i wyjątkowe zapiski na ścianach. Mogły zostać wydrapane przez więźniów, którzy byli tu trzymani nawet 600 lat temu! Zobaczcie zdjęcia. 📢 Szyna wygięła się na Podwalu we Wrocławiu. Do tej awarii dochodzi już piąty rok z rzędu. MPK prowadzi naprawę i zapowiada remont Nie mamy dobrych informacji dla pasażerów MPK Wrocław, którzy w poniedziałek (17 czerwca) chcieli przejechać tramwajem odcinek z placu Orląt Lwowskich na plac Jana Pawła II. Z torów na ul. Podwale wyskoczyła szyna. To pięcioletnia tradycja, która wkrótce może się skończyć.

📢 Basen przy ul. Wilanowskiej na wrocławskim Zakrzowie gotowy na otwarcie. Znamy datę, godzinę i cennik Aquapark na Zakrzowie czeka na otwarcie. Udało nam się ustalić kolejny termin. Czy tym razem uda się go dotrzymać? Wszystko wskazuje na to, że tak. Znamy nie tylko dzień i godzinę uruchomienia pływalni dla mieszkańców, ale także cennik. 📢 Zabytkowy szpital we Wrocławiu po wyprowadzce ostatnich pacjentek. Ciemne korytarze i puste sale. Opuszczona klinika Opuszczony szpital we Wrocławiu. Ciemne korytarze i wciśnięte w kąt łóżka. Puste sale... W grudniu 2021 roku Klinikę Położnictwa i Ginekologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Chałubińskiego opuściły ostatnie pacjentki. Byliśmy w środku podczas wielkiego sprzątania przed przenosinami na ulicę Borowską. Zobaczcie opustoszałą klinikę, w której przyszły na świat dziesiątki tysięcy wrocławian. 📢 Nowy zabytek Wrocławia znajduje się na Psim Polu. XIX-wieczne wnętrza robią wrażenie! Trenują tam japońskie sztuki walki Dolnośląski Konserwator Zabytków wpisał do oficjalnego rejestru kolejny zabytek. To zapomniana hala, która znajduje się przy ul. Bierutowskiej we Wrocławiu. Przed wojną obiekt stanowił część kompleksu rozrywkowo-rekreacyjnego. Dziś, pośród zdobionych kolumn, trenują sportowcy.

📢 Jest umowa na kolejny odcinek S8 Wrocław - Kłodzko. Tak poprowadzi, oto wizualizacje Umowy na trzy odcinki drogi ekspresowej S8 są już w trakcie realizacji. Teraz podpisano, kolejną, czwartą już umowę na budowę trasy ekspresowej Wrocław - Kłodzko. Tym razem chodzi o odcinek drogi z Ząbkowic Śląskich do Barda. 14 kilometrów nowej trasy ma być gotowe w II kwartale 2028 roku. Na początku inwestycję trzeba jeszcze zaprojektować. Zobaczcie jak wygląda na wizualizacjach.

📢 Sensacyjne odkrycie na Dolnym Śląsku! Natrafili na zabytkową sztolnię podczas remontu drogi! To obiekt z XVIII wieku Sensacja w Boguszowie - Gorcach. Podczas wymiany nawierzchni jednej z dróg robotnicy natrafili na zagadkową studzienkę. Okazało się, że to wejście do sztolni z 1787 roku! Do środka wszedł doświadczony, wałbrzyski eksplorator Rafał Romanik, znany szerzej publiczności z kanału "Wyprawy Leona"! Zobaczcie zdjęcia i obejrzyjcie filmik z podziemi.

📢 Praca dla osób po "pięćdziesiątce"! Oto aktualne oferty i proponowane zarobki. We Wrocławiu trudno być bezrobotnym Wrocławski rynek pracy jest jednym z najszybciej rozwijających się w Polsce, z dużym naciskiem na nowe technologie. Zapotrzebowanie na pracowników obejmuje osoby w każdym wieku. Dotyczy to także osób po 50. roku życia. Sprawdziliśmy najnowsze ogłoszenia o pracę dotyczące tej grupy wiekowej. 📢 Polska-Holandia 1:2. Biało-czerwoni przegrali pierwszy mecz na Euro 2024. Tak kibicowaliście polskiej drużynie we Wrocławiu W niedzielę (16 czerwca) reprezentacja Polski od meczu z Holandią rozpoczęła swoją przygodę na trwającym Euro 2024. Kibice dopingowali biało-czerwonych również w strefach kibica. Byliście z naszymi piłkarzami w strefie na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu? Mamy dla Was mnóstwo zdjęć! 📢 Memy po meczu Polska-Holandia na Euro 2024. "Nic się nie stało! Polacy, nic się nie stało". Internauci komentują Euro 2024 wystartowało. Kibice piłki nożnej, jak zwykle, pokładają ogromne nadzieje w polskiej reprezentacji. Dziś pierwszy mecz biało-czerwonych i to nie byle z kim, bo z Holendrami. Przed meczem nastroje były bojowe, po meczu... no cóż. Internauci zareagowali błyskawicznie. Zobaczcie najświeższe memy po meczu Polska-Holandia na Euro 2024.

📢 Wrocław 100 lat temu. Niezwykłe fotografie stolicy Dolnego Śląska z początku XX wieku. Zobacz! Wrocław jest stolicą Dolnego Śląska nie przez przypadek. To trzecie pod względem liczby ludności miasto w Polsce (po Warszawie i Krakowie) i piąte jeśli chodzi o wielkość. Jest też jednym z najstarszych polskich miast pod względem lokacji na prawach miejskich. Od wieków tętnił życiem i zachwycał architekturą. Zobaczcie 15 zdjęć Wrocławia z samego początku ubiegłego wieku! 📢 Wysiedlone miejscowości znikają z krajobrazu. O tym miejscu mówi się dolnośląski Czarnobyl. Przerażający widok! Mówi się o nim czasem "dolnośląski Czarnobyl". To obszar ochronny, który powstał podczas rozbudowy Huty Miedzi Głogów. Miejscowości takie jak Żukowice, Rapocin czy Bogomice, kiedyś tętniły życiem. Dziś stoją opustoszałe lub niemal opustoszałe. Z roku na rok walą się kolejne ściany budynków i wioski powoli znikają z powierzchni ziemi. Zobaczcie jak wygląda to tajemnicze miejsce. Przejdźcie do galerii zdjęć, klikając w pierwsze z nich.

📢 Mroczne tunele dawnego szpitala podziemnego na Dolnym Śląsku. Zobacz zdjęcia z ich opuszczonych wnętrz Te mroczne tunele potrafią przyprawić o gęsią skórkę. Znajdują się pod dzisiejszą uczelnią państwową, jednak w czasie wojny stworzono tu podziemny szpital. Podziemia będzie można zwiedzać. Byliśmy w środku. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Pojazdy służb mundurowych i mnóstwo sprzętu militarnego. We Wrocławiu odbył się Rekon 2024. Zobaczcie zdjęcia Pojazdy i sprzęt używany przez różnego rodzaju służby mundurowe można było zobaczyć w sobotę (15 czerwca) we Wrocławiu. W Muzeum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych przy ulicy Obornickiej, do godziny 18, trwał wielki piknik Rekon 2024. Przygotowano dużo atrakcji. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Oprysk na ćmę bukszpanową - domowy trik Pani Patrycji. Dzięki temu pozbędziesz szkodników Ćma bukszpanowa to jeden z najbardziej uciążliwych szkodników, który może zniszczyć piękne krzewy bukszpanowe. Jej larwy żerują na liściach, powodując poważne uszkodzenia, a czasami nawet całkowite zniszczenie rośliny. Pani Patrycja, pasjonatka ogrodnictwa, korzysta ze sprawdzonego sposobu na walkę z tym szkodnikiem – zdradza nam przepis na domowy oprysk z roztworu octu i wody.

📢 Wysyp grzybów na Dolnym Śląsku! Grzybiarze polecają te miejscówki. Tu znajdziecie borowiki Grzybobranie w czerwcu? Oczywiście, że tak. Jak się okazuje na Dolnym Śląsku jest już sporo miejsc, w których można znaleźć grzyby. Może nie jest to jeszcze taki wysyp jak w najlepszych, jesiennych dniach, ale można się miło zaskoczyć. Zaprzyjaźnieni grzybiarze podpowiadają nam lokalizacje, w których znaleźli dorodne okazy prawdziwków. Kliknij w zdjęcie i przejdź do galerii. 📢 Tak wyglądał Wrocław! 200 wyjątkowych fotografii stolicy Dolnego Śląska z przełomu wieków. Miasto nie do poznania Mamy dla Was wyjątkową galerię z miasta, którego już w większości nie ma, czyli Wrocławia lat 90. oraz przełomu XX i XXI wieku. Na zdjęciach fotoreporterów Gazety Wrocławskiej oraz znanego portalu Fotopolska.eu doskonale widać miasto sprzed ponad 20 lat jak i nas samych. Zobaczcie te puste place, niewyremontowane budynki, rozkopane ulice i ówczesne stroje i zajęcia wrocławian. Wydaje się, że to był inny świat.

📢 Dworek na Dolnym Śląsku jak z horroru. Stary fortepian i tapety w kwiaty. Mroczna rezydencja godzinę drogi od Wrocławia Ten piękny, choć zniszczony dwór myśliwski w Jaskulinie, znajduje się tylko godzinę drogi z Wrocławia. Zakręcone schody, potłuczone szyby i... stary fortepian. Jaki to miejsce jest piękne! Co się z nim stało?

📢 Lada dzień otwarcie Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. To największa kolekcja zabytkowych pojazdów w Europie. Można kupować bilety! Lada dzień otwarcie Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Na 7 tys. metrów kwadratowych znajduje się ponad 450 zabytkowych samochodów i motocykli. Samych "maluchów" jest około 50 sztuk. Wszystko to z prywatnej kolekcji. Na miejscu powstała także wystawa „Życie w PRL-u”. Można już kupować wejściówki! 📢 Skrawek Sycylii niedaleko Wrocławia. Restauracja Fregata w Zagórzu Śląskim. Tu poczujesz się jak we włoskim kurorcie! Restauracja Fregata w Zagórzu Śląskim wygląda jakby była żywcem wyjęta z włoskiego wybrzeża. Nam na myśl przywodzi Sycylię. Co ważne, znajduje się zaledwie 60 kilometrów od Wrocławia. Co tam możemy zjeść, jakie czekają atrakcje. Zobaczcie!

📢 Opuszczone koszary schowane w parku krajobrazowym na Dolnym Śląsku! Ta wojskowa ruina wygląda jak po apokalipsie Koszary, lotniska, wielkie poligony, magazyny, bunkry - to poradziecka spuścizna, którą skrywają lasy Dolnego Śląska. Opuszczone lata temu wojskowe obiekty przyprawiają dziś o gęsią skórkę i stanowią nie lada gratkę dla miłośników urbexu. Na zrujnowane koszary natkniecie się spacerując po Przemkowskim Parku Krajobrazowym. Zobaczcie zdjęcia z tego mrocznego miejsca! 📢 Sahara? Nie, to pustynia w środku lasu na Dolnym Śląsku. Wydmy jak z planu filmowego "Diuny" albo "Mad Maxa" Pustynia w samym środku lasu? Na Dolnym Śląsku wszystko jest możliwe. Pustynia Kozłowska, bo o niej mowa, znajduje się w Borach Dolnośląskich na granicy z woj. lubuskim. Piaszczyste wydmy otoczone wrzosowiskami i strzelistymi sosnami prezentują się przepięknie! Majówka to idealny czas, żeby zobaczyć ten cud dolnośląskiej natury!

📢 Rusza sezon na miejskie plaże i plenerowe miejscówki. Gdzie we Wrocławiu spędzić czas pod chmurką? Beach bary we Wrocławiu każdego roku cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Miejskich plaż z roku na rok przybywa. Najwięcej znajduje się nad Odrą. Sezon powoli rusza, bo pogoda zachęca do odpoczynku na świeżym powietrzu. Wrocławianie szukaja też innych plenerowych miejscówek. Gdzie szukać takich miejsc? Szczegóły znajdziecie w galerii. 📢 Zielona oaza w centrum Wrocławia. Ten ogród botaniczny pamięta XIX wiek. O tej porze roku wygląda bajecznie Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego jest drugim najstarszym takim ogrodem w Polsce. Powstał na początku XIX wieku i od tamtego czasu stanowi zieloną oazę w samym sercu Wrocławia. Na przełomie wiosny i lata ogród prezentuje się przepięknie. Marzycie o ucieczce od zgiełku miasta? Chcecie zrelaksować się na łonie natury, słuchając szumu wodospadu i śpiewu ptaków - koniecznie się tam wybierzcie.

📢 Najpiękniejsza ekspresówka w Polsce prawie gotowa. 97 procent prac zakończonych, mniej niż miesiąc do końca! Droga ekspresowa S3 na odcinku z Bolkowa do Kamiennej Góry jest już niemal gotowa. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - prace przy najważniejszym elemencie tego fragmentu - tunelu TS-26 - już prawie dobiegły końca. Kliknij w pierwszą fotografię i zobacz jak wygląda najpiękniej położona "eska" w Polsce. 📢 Świecki pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki. Żegnały ją prawdziwe tłumy. Aktorka spoczęła na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy Marzena Kipiel-Sztuka spoczęła dziś na Cmentarzy Komunalnym w Legnicy przy ul. Wrocławskiej. Znaną i popularną aktorkę żegnały prawdziwe tłumy - rodzina, przyjaciele, aktorzy, legniczanie i ludzie z najdalszych zakątków kraju. Sławę przyniosła jej rola Halinki Kiepskiej. Zmarła w wieku 58 lat, po długiej chorobie. Kipiel-Sztuka miała niezwykłe, ostatnie życzenie. Chciała, żeby jej pogrzeb był kolorowy. Gdyby zobaczyła tę uroczystość, na pewno by się uśmiechnęła.

📢 To jedna z piękniejszych plaż na Dolnym Śląsku. Polskie Hawaje zaledwie godzinę drogi z Wrocławia Polskie Hawaje - takim mianem niektórzy określają jedną z plaż w podlegnickich Kunicach. Znajduje się ona na terenie ośrodka wypoczynkowego Skibińscy. Obiekt już kilka tygodni temu rozpoczął nowy sezon, ale wraz z nadejściem słonecznego weekendu postanowiliśmy tam zajrzeć. Znajdziemy tu plażę ze złotym piaskiem, charakterystyczne, słomiane parasole, pyszną rybę i sporą strefę dla dzieci. W upalny, letni dzień ściągają tu ludzie z całego Dolnego Śląska. Plaże znajduje się mniej niż godzinę jazy z Wrocławia. 📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Te uczesania postarzają twarz - zdjęcia Wraz z upływem lat włosy tracą kondycję - starzeją się, stają się łamliwe, cienkie, przerzedzają się. Stosowanie kuracji pielęgnacyjnych na włosy nie zawsze pomaga. Niestety, niewłaściwie dobrana fryzura dodatkowo pogarsza sprawę. Dlatego panie po 40. i 50. roku życia powinny unikać niektórych fryzur. Sposobem na to, by twarz wyglądała młodziej jest właśnie dobrze dobrane uczesanie, właściwe cięcie. Takie fryzury u kobiet po 40. i 50. roku życia dodają lat - zobacz, jakich fryzur unikać.

📢 Ciągnęła psa na łańcuchu za samochodem. Sąd zmienił karę dla sołtyski z Dolnego Śląska Sąd Okręgowy we Wrocławiu zmienił karę dla sołtyski wsi Wirki na Dolnym Śląsku. Teresa M. została skazana na rok więzienia za znęcanie się nad psem. Jednak teraz orzeczono wobec niej karę dozoru elektronicznego. O Teresie M. głośno stało się w 2021 roku, gdy na jaw wyszło, że znęcała się nad swoim psem, ciągnąc go za samochodem.

📢 Jeziora i kąpieliska nieopodal Wrocławia. Nie trzeba jechać na Mazury, żeby popływać i powędkować Jeziora i kąpieliska nieopodal Wrocławia. Lato zbliża się wielkimi krokami, a to idealny moment, aby już pomyśleć o plażowaniu i wypoczynku nad wodą. Jeżeli nie macie swojego ulubionego miejsca - spieszymy z podpowiedzią. Oto najciekawsze miejsca na wodą we Wrocławiu i okolicy.

📢 Tak wygląda od środka kultowe schronisko "Samotnia". Rodzina Siemaszków udokumentowała to na zdjęciach. To kres pewnej epoki Dla kultowej karkonoskiej "Samotni" skończyła się pewna epoka. Po blisko 60 latach prowadzenia, znane schronisko położone nad Małym Stawem, opuściła rodzina Siemaszków. Dotychczasowi właściciele już wyprowadzili się z obiektu uznawanego za jedno z najstarszych schronisk w polskich górach. - Zostawiłyśmy to miejsce w dobrym stanie technicznym - zapewniają w mediach społecznościowych i prezentują bogatą galerię zdjęć z ostatniego dnia urzędowania w tym miejscu. To niecodzienna okazja, bo możemy poznać Samotnię od kuchni, do wielu tych miejsc turyści nie mieli na co dzień wstępu. 📢 Nowa wieża widokowa na Dolnym Śląsku. Nocą wygląda obłędnie. Widać z niej panoramę miasta. Otwarcie lada dzień! W nocy pięknością, za dnia zaś szkaradą? Złośliwi parafrazują słowa bajki "Shrek", opisując nową wieżę widokową na Dolnym Śląsku, której otwarcie zaplanowano na 21 czerwca. Wieża ma rdzawy kolor i nawiązuje do górniczej przeszłości regionu. Gdzie się znajduje?

📢 Rajd Koguta 2024 ruszył z Oławy pod Wrocławiem. Przez całą Polskę na Mazury przejedzie 2500 niezwykłych pojazdów! |MNÓSTWO ZDJĘĆ 2500 niezwykłych pojazdów wystartowało w czwartek (30 maja) z Oławy pod Wrocławiem. Samochody, traktory i jednoślady, a także tysiące uczestników (kierowców i ich pasażerów) w pomysłowych przebraniach, ruszyło przez całą Polskę. Atmosfera na starcie i w trasie jest radosna a cel szczytny. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przekazane na cel charytatywny. W tegorocznej edycji padł rekord. Zebrano 2,6 miliona złotych! Za dwa dni uczestnicy dojadą na metę w Mrągowie na Mazurach, pokonując 570 kilometrów. Zobaczcie, jakie niesamowite pojazdy wystartowały w 8. Rajdzie Koguta. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć!

📢 Kontrowersyjna wystawa we Wrocławiu zniszczona. Sprejami zamazano gabloty. "To promowanie pedofilii i LGBT" Na ulicy Szewskiej we Wrocławiu stanęła wystawa pt. „Iron Man”. Fotografie przedstawiają „sylwetki mężczyzn, akty młodzieńców” i rzeźby Krystiana Truth Czaplickiego. Prace artystyczne okazały się na tyle kontrowersyjne, że w nocy z poniedziałku na wtorek (15/16 kwietnia) gabloty zostały zniszczone przez wandali. A w mediach społecznościowych internauci mówią o „promowaniu pedofilii i LGBT”. 📢 Gęś, kaczka, pies i ich opiekun na dworcu we Wrocławiu. Dariusz Brzeski z Dolnego Śląska, a ze swoim stadem jeździ po całym kraju Uśmiech i zaciekawienie wśród mieszkańców Wrocławia budzi widok Pana Dariusza Brzeskiego, który co jakiś czas spotykany jest ze swoim stadem – psem, kaczką i gęsią. Mężczyzna pochodzi z Kłodzka, a podróżuje po całej Polsce. Przy okazji niedawnej wizyty we Wrocławiu udało nam się z porozmawiać z panem Dariuszem.

📢 20 lat temu na ul. Grabiszyńskiej doszło do bitwy 400 kibiców Śląska Wrocław i Arki Gdynia. Jedna osoba zginęła [ZDJĘCIA, FILM] "Na boisku jest kałuża, coś z kałuży się wynurza, wszyscy myślą, że to świnia, a to tylko Arka Gdynia" - tak brzmiała w 2003 r. jedna z najbardziej przyzwoitych przyśpiewek kibiców Śląska Wrocław o rywalach z Gdyni. Równo 20 lat temu doszło do wybuchu tej międzyklubowej kibolskiej nienawiści. W krwawej bitwie na ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu wzięło udział ponad 400 chuliganów obu klubów. Zginął wówczas 24-latek z Gdyni, który został ugodzony nożem w plecy. Dziś przypominamy te tragiczne wydarzenia. Przeczytajcie poniżej.

