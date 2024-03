Przegląd prasy (20.03.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024 roku - zdjęcia i inspiracje. Oto tegoroczne trendy”?

Prasówka 20.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024 roku - zdjęcia i inspiracje. Oto tegoroczne trendy Rok 2024 roku zapowiada się interesujące. Szykuje się sporo nowości i innowacyjnych technik strzyżenia. Fryzjerzy szczególnie wiosną eksperymentują z cięciami i uczesaniami, dlatego to właśnie wiosną pojawia się najwięcej odważnych fryzur. Zobaczcie, co będzie królowało w salonach fryzjerskich wiosną 2024 roku.

📢 Modne paznokcie na marzec 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na marzec 2024. Co jest modne w stylizacjach na przedwiośnie? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z regionu. 📢 Alert dla sklepów i klientów - te towary znikają po decyzji GIS. Wirus WZW typu A, salmonella, metal i plastik w jedzeniu! Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał ostrzeżenie o szkodliwych i toksycznych dla zdrowia produktach dostępnych w popularnych marketach i dyskontach spożywczych. Na produkty zawierające szkodliwe substancje można trafić w wielu popularnych marketach i dyskontach, jak m.in. Biedronka, Kaufland, Lidl. Ostrzeżenia dotyczą m.in. groźnego wirusa WZW typu A wywołującego zapalenie wątroby czy obecności plastiku i metalu w jedzeniu. Jeśli masz tę toksyczną żywność w domu, koniecznie ją wyrzuć.

Prasówka 20.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. 📢 Tak żyje i mieszka Dagmara Kaźmierska, tańcząca Królowa Życia, która szuka męża. Zobacz ZDJĘCIA Jak żyje Dagmara Kaźmierska? To z pewnością interesuje wszystkich tych, którzy śledzą telewizyjne reality show. Okazuje się bowiem, że pani Dagmara i jej poczynania są bardzo interesujące dla telewidzów. Celebrytka niedawno wystąpiła w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Zobacz, jak żyje Dagmara Kaźmierska.

📢 Wiktoria Gąsiewska prowokuje. Co za odważne zdjęcia! Aktorka lubi i umie pozować. Zobaczcie najgorętsze zdjęcia artystki Wiktoria Gąsiewska to jedna z najbardziej utalentowanych i najpiękniejszych aktorek młodego pokolenia w Polsce. Artystka, której profil na Instagramie śledzi ponad 1,1 miliona użytkowników, chętnie dzieli się swoimi odważnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Aktorka wrzuca stale nowe zdjęcia, na których, na których wygląda wspaniale! Zobaczcie najgorętsze ze zdjęć w naszej galerii! 📢 Polska Miss 30+. O koronę najpiękniejszej powalczą trzy przepiękne kobiety z Dolnego Śląska. Zobaczcie zdjęcia wszystkich finalistek Trzy mieszkanki Dolnego Śląska powalczą o tytuł Polskiej Miss 30+. To pierwsza edycja tego konkursu piękności. W finale zobaczymy 30 pięknych kobiet z całej Polski. "Co je łączy? Pokazują, że po 30 roku życia nadal można spełniać marzenia" - piszą organizatorzy wydarzenia. Zobaczcie wszystkie finalistki w galerii zdjęć.

📢 Tanie mieszkania do remontu w centrum Wrocławia. Kupisz je za mniej niż 375 000 zł! Mamy zdjęcia ze środka W centrum Wrocławia można znaleźć wiele mieszkań na sprzedaż. Niektóre mogą stać się prawdziwymi perełkami, pod warunkiem, że zostaną odpowiednio wyremontowane. Gdzie ich szukać? Zobacz nasze zestawienie nieruchomości, które zostały wystawione na sprzedaż za mniej niż 375 000 zł. Mamy zdjęcia ze środka! 📢 PKS Wrocław. Stary dworzec autobusowy miał wyjątkowy klimat. Oto jego historia i zakamarki na archiwalnych zdjęciach Stary dworzec PKS we Wrocławiu wchłonęła potężna galeria handlowa, ale jeszcze nie tak dawno prezentował się zupełnie inaczej. Dla jednych był to punkt podróży, dla innych miejsce noclegu. Niestety dochodziło tu również do kradzieży, czy pobić. Zobaczcie na archiwalnych zdjęciach, jak do niedawna prezentował się dworzec PKS we Wrocławiu - największy tego typu obiekt na Dolnym Śląsku.

📢 Wrocław na przełomie wieków. Zobacz 200 absolutnie wyjątkowych fotografii ukazująchych jak bardzo zmieniła się stolica Dolnego Śląska Mamy dla Was wyjątkową galerię z miasta, którego już w większości nie ma, czyli Wrocławia lat 90. oraz przełomu XX i XXI wieku. Na zdjęciach fotoreporterów Gazety Wrocławskiej oraz znanego portalu Fotopolska.eu doskonale widać miasto sprzed ponad 20 lat jak i nas samych. Zobaczcie te puste place, niewyremontowane budynki, rozkopane ulice i ówczesne stroje i zajęcia wrocławian. Wydaje się, że to był inny świat. 📢 Lubomierz - dolnośląskie miasteczko, w którym kręcono legendarnych "Samych Swoich". To m.in. tutaj żyli i kłócili się Kargul z Pawlakiem Lubomierz to nie tylko urocza dolnośląska miejscowość z bogatą historią. To również, a może przede wszystkim, miasteczko, w którym osiedli filmowi Kargul z Pawlakiem. Reżyser Sylwester Chęciński właśnie w Lubomierzu nakręcił część scen do swoich legendarnych produkcji: "Sami Swoi", "Nie ma mocnych", "Kochaj albo rzuć".

📢 Na Dworcu Głównym we Wrocławiu byliśmy tam, gdzie mało kto może wejść! Zobaczcie te fantastyczne zakamarki i poznajcie sekrety budynku Przez Dworzec Główny we Wrocławiu przewijają się każdego dnia tysiące ludzi. Wielu z nich jest przekonanych, że dworzec zna na wylot. Nic bardziej mylnego! Są takie zakątki tej imponującej budowli, do których nie ma dostępu na co dzień. To m.in. Sala Cesarska czy Sala Sesyjna. Zobaczcie jakie piękne wnętrza kryje nasz Dworzec Główny. 📢 Majestatyczna ekspresówka, którą pojedziemy już w najbliższe wakacje! Pozostało 8 proc. do zakończenia budowy na Dolnym Śląsku Około czterech miesięcy powinny jeszcze potrwać prace przy budowie ostatniego dolnośląskiego odcinka drogi ekspresowej S3. Trasa ma być gotowa 12 lipca. W przyszłości droga ma się połączyć z powstającą obecnie po stronie czeskiej nową autostradą D11. Gdy to już nastąpi podróż (nie tylko) z Wrocławia do Pragi znacznie się skróci. Tymczasem, warto zobaczyć jak pięknie położony jest ten fragment S3. Za Bolkowem nowa trasa musi się przebić przez Sudety, na pograniczu trzech pasm: Gór Kaczawskich, Rudaw Janowickich i Gór Kamiennych.

📢 Finalistki Polska Miss 30+ 2024 wyłonione. Zobacz zdjęcia pięknych kandydatek W pierwszej edycji konkursu Polska Miss 30+ 2024, 30 wyjątkowych kobiet, Z ogromnej liczby ponad 900 zgłoszeń z całej Polsk, przeszło do finału. Inspirujące finalistki udowadniają, że życie po trzydziestce może być pełne nowych możliwości i sukcesów. Zobaczcie zdjęcia, poznajcie nazwiska kandydatek do tytułu. 📢 Emerytury wraz z trzynastką - tabela brutto i netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia [20.03.2024 r.] Dzięki marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce wzrosły o 12,12 proc. Wiemy już, ile w 2024 roku wyniesie trzynasta emerytura. Wypłata dodatkowego świadczenia nastąpi wraz z podstawową emeryturą, a pierwsze osoby otrzymają pieniądze już pod koniec marca. Zobacz, ile wyniosą emerytury wraz z "trzynastką". Mamy wyliczenia brutto i netto.

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 19.03.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Protest rolników na Dolnym Śląsku. Sąd Okręgowy podjął decyzję w sprawie blokady miasta. Co to oznacza dla mieszkańców? Sąd Okręgowy we Wrocławiu podjął decyzję w sprawie jutrzejszego protestu rolników. Chodzi o wjazd ciągników do centrum stolicy Dolnego Śląska, na który nie zgodził się prezydent miasta. Rolnicy mieli dobę na odwołanie się od zakazu. Jakich utrudnień mogą spodziewać się mieszkańcy?

📢 Nowe ostrzeżenie GIS 19.03.2024! o produktach wycofanych z dyskontów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 19.03.2024 Nowe ostrzeżenie GIS 19.03.2024! To lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne. 📢 Jacek Sutryk z poparciem Donalda Tuska i PO. Zieloni, Nowoczesna i Akcja Miasto odcinają się od tej deklaracji Platforma Obywatelska oficjalnie poparła Jacka Sutryka na prezydenta Wrocławia. To rozwiązuje trwającą blisko dwa miesiące sagę w tej sprawie. Jednocześnie mocno krzyżuje plany niektórym, lokalnym samorządowcom i politykom. Nowoczesna, Akcja Miasto i Zieloni podtrzymują swoje zdanie odnośnie mijającej kadencji włodarza i ani myślą wspierać Jacka Sutryka w bieżącej kampanii. 📢 Przystanek przy ul. Drobnera zostanie poszerzony! To najbardziej niebezpieczny i najwęższy peron w mieście Wąski i niebezpieczny przystanek tramwajowy przy skrzyżowaniu ul. Drobnera z ul. Dubois w końcu zostanie poszerzony. Perony zamienią się w węzeł przesiadkowy, bo jednocześnie zmieszczą się na nim tramwaj i autobus. Zmianie ulegnie także całe skrzyżowanie, które zostanie kompleksowo przebudowane. Sprawdziliśmy, kiedy zapowiedziana inwestycja mogłaby się zacząć.

📢 Protest Rolników 20 marca 2024. Gdzie będą blokowane drogi? Mapa protestów 20 marca 2024 roku odbędzie się kolejny ogólnopolski protest rolników. Dla kierowców w całym kraju oznacza to wiele utrudnień. Zablokowane mają być nie tylko większe miasta, ale również mniejsze miejscowości. Blokowane mają być m.in. autostrady i granice. 📢 Tak wyglądał kiedyś najstarszy wieżowiec Wrocławia. Latały przy nim sterowce! Z 11. piętra widać było całą panoramę miasta Wzniesiony w latach 1926-29 gmach Urzędu Pocztowego nr 1 we Wrocławiu był pierwszym wieżowcem w mieście. W czasach, gdy drapacze chmur powstawały jedynie w Stanach Zjednoczonych, a w Europie niechętnie patrzyło się na tego typu inwestycje, budynek osiągnął 43 metry wysokości i przez długi czas był najwyższym obiektem w okolicy. Przetrwał II wojnę światową, a teraz jest połączony z nowoczesnym kompleksem hotelowo-usługowym. Zobacz!

📢 Nowe miejsca pracy pod Wrocławiem. Ruszyła gigantyczna inwestycja przy autostradzie A4 W Kątach Wrocławskich wystartowała gigantyczna inwestycja mająca zapewnić nawet tysiące nowych miejsc pracy. Przy autostradzie A4 powstanie kompleks trzech hal logistycznych o powierzchni aż 285 tysięcy metrów kwadratowych. 📢 Poważny wypadek na DK30 na Dolnym Śląsku. Dwie osoby są ranne. Ruch odbywa się wahadłowo Dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej numer 30 w okolicach Olszyny. Na miejscu znajdują się służby ratunkowe. Dwie osoby zostały poszkodowane. Ruch odbywa się wahadłowo. 📢 Paznokcie do pracy. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne inspiracje 19.03.2024 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się!

📢 Ogromny korek na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia. Przed Kątami Wrocławskimi pojawiły się spore utrudnienia. Co tam się dzieje Spore utrudnienia dla kierowców, którzy jadą autostradą A4 z Legnicy w kierunku Wrocławia. Drogowcy zajęli jeden pas jezdni. Kierowcy utknęli w korku, który sięga blisko 10 kilometrów. Jak długo potrwają utrudnienia? 📢 Kolejne zakupy w Kolejach Dolnośląskich. Spółka planuje zwiększyć tabor o pociągi spalinowe i piętrowe Unijne pieniądze, które Koleje Dolnośląskie otrzymały na poczet kupionych 25 składów Elf 2, zostaną przeznaczone na powiększenie taboru. Za kwotę 333 milionów złotych DK kupią nowe pociągi spalinowe i… piętrowe. Kiedy?

📢 Zazdrosny 21-latek skakał po aucie znajomego swojej byłej partnerki. Wszystko nagrały kamery monitoringu. Zobaczcie, ile zostało z BMW Filmowe sceny rozegrały się w Czarnym Borze na Dolnym Śląsku. 21-letni mężczyzna zobaczył, że pod domem jego byłej partnerki stoi czarne BMW. Auto należy do 20-letniego znajomego kobiety. Zazdrosny mężczyzna nie opanował emocji i wskoczył na maskę! Wszystko zostało nagrane przez okoliczny monitoring.

📢 W tej wyjątkowej restauracji Polacy zjedzą lunch za darmo! Rachunek został uregulowany przez Hirszfeldów, 100 lat temu! Valjevo jest niewielkim miastem w zachodniej części Serbii, o którym stało się głośno za sprawą wyjątkowej restauracji. To chyba jedyne miejsce na Ziemi, gdzie wszyscy Polacy zjedzą lunch lub wypiją drinka za darmo. Rachunek został uregulowany 100 lat temu przez małżeństwo Hirszfeldów. 📢 W tych zawodach płacą powyżej 10 tys. złotych. I nie trzeba być kierownikiem czy prezesem Aktualnie najniższe wynagrodzenie na umowie o pracę wynosi 4242 zł brutto. Pracując na umowę o pracę na pełnym etacie nie możemy zarobić mniej. A kolejna podwyżka pensji już 1 lipca 2024 roku. Od tego dnia minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 4300 złotych brutto. A gdzie powinniśmy pracować jak chcemy zarabiać dużo więcej? Zobaczcie, w jakich zawodach zarabia się powyżej 10 tys. złotych.

📢 Aleksandra Żebrowska na odważnych zdjęciach. Fani są pod wrażeniem: "Wymiatasz dziewczyno!" Aleksandra Żebrowska to żona Michała Żebrowskiego, wspaniałego polskiego aktora. Prowadzi bardzo ciekawy profil na Instagramie, na którym odsłania kulisy ich związku. Jej portal społecznościowy obserwuje już prawie 400 tysięcy osób. Na popularność jej Instagrama wpływ mają z pewnością też odważne zdjęcia, jakie zamieszcza. Zawsze są szeroko komentowane. Zobaczcie te fotografie.

📢 Te błędy popełniamy przy gotowaniu rosołu. Tego nigdy nie rób - rosół straci cały smak Rosół to tradycyjna polska zupa. Gotowały ją nasze prababcie, babcie, mamy. Rosół to danie, którego nie może zabraknąć na niedzielnym stole w wielu polskich domach. Jednak wiele gospodyń popełnia szereg błędów podczas gotowania rosołu, które sprawiają, że ta wyśmienita zupa traci cały smak. Zobacz, czego nigdy nie należy robić przy gotowaniu rosołu, by zupa zachowała tradycyjny smak i wartości odżywcze.

📢 Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów. 📢 3 triki, aby storczyk szybko zakwitł. Zanurz w tym doniczkę ze storczykiem, a szybko odżyje Storczyki to piękne kwiaty - zdobią parapety milionów domów na świecie. Mają wielu miłośników i wciąż zyskują na popularności. Storczyki - znane też pod nazwą orchidea - są dość wymagającymi kwiatami, jeśli chodzi o pielęgnacją. Zastosuj tę prostą domową odżywkę, by obficie kwitły, wypuszczały nowe pędy i miały piękne, zdrowe liście.

📢 Dom Kamila Stocha - wygląda jak z bajki. Zaglądamy do środka posiadłości polskiego skoczka Tak mieszka i żyje na co dzień Kamil Stoch. Legenda polskich skoczków urządził się wraz z żoną Ewą w jednym z najwyżej położonych domów w Polsce. Ze wzgórza w Zębie rozciąga się wspaniały widok na Tatry. Dom Kamila Stocha został wybudowany i urządzony zgodnie z góralskimi tradycjami. Tak wygląda w środku - zobaczcie zdjęcia posiadłości Kamila i Ewy Stochów.

📢 Armia wietrzy magazyny. Mamy dla Was najlepsze okazje z wojskowych licytacji. Nowe daty przetargów, nowe ceny 19.03.2024 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta dostawcze, busy, i ciężarówki. Są też rowery, pojazdy specjalistyczne oraz sprzęt rolniczy, ogrodniczy czy budowlany. Do tego dochodzi sprzęt medyczny, a nawet drewno opałowe. Sprawdź najlepsze okazje! 19.03.2024

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 19.03.2024 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 19.03.2024 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 19.03.2024 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź !

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 19.03.24 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Najzabawniejsze MEMY o pracy! Tak wygląda praca okiem internautów. Słodkie lenistwo czy zaangażowanie? Śmieszne obrazki o pracy 19.03.2024 Jak pracę widzą internauci? Okazuje się, że praca należy do ulubionych źródeł memów i innych śmiesznych obrazków. Z pewnością wiele osób lubi w godzinach pracy zrobić delikatny "skok w bok", zajmujących się oglądaniem filmów, przeglądaniem mediów społecznościowych czy... memów! Memy znakomicie poprawiają humor, tym bardziej jeśli memy o pracy, oglądamy w... pracy! Jesteście ciekawi? Tak pracę widzą internauci. Zobaczcie zabawne memy o pracy! 📢 Najpiękniejsze rasy psów na świecie. Ranking najładniejszych psów. Poznaj TOP 10 najpiękniejszych psów. Są takie urocze! 19.03.2024 TOP 10 najpiękniejszych ras psów na świecie. Internauci wybrali najładniejsze rasy. Pies to wspaniały przyjaciel, wierny towarzysz człowieka. Kto ma pieska w domu, ten wie jakie są kochane i lojalne. Zawsze chętne do zabawy lub przytulenia. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj jednak, że wygląd to nie wszystko. Zanim kupisz psa zapoznaj się z jego potrzebami. Sprawdź szczegóły!

📢 Zbliżają się remonty torowisk na głównych ulicach Wrocławia. Na liście m.in. Szczytnicka, Powstańców Śląskich i Kazimierza Wielkiego MPK zapowiedziało naprawę torowisk tramwajowych w ważnych częściach Wrocławia. Doczeka się ich m.in. będąca w opłakanym stanie ul. Szczytnicka, a także ul. Powstańców Śląskich i skrzyżowanie ul. Kazimierza Wielkiego z Szewską. Z remontami będą związane objazdy i wyłączenie z ruchu tramwajów. Sprawdziliśmy wstępne terminy. Najszybciej, bo za kilka dni, naprawę przejdą tory przy moście Grunwaldzkim. 📢 Na grzyby w marcu? Czemu nie! W dolnośląskich lasach można znaleźć czarki i smardze. Grzybobranie czas zacząć! Grzybobranie czas zacząć! To nic, że dopiero marzec. Chociaż szczyt sezonu na najpopularniejsze gatunki grzybów przypada na okres od sierpnia do października, niektóre okazy pojawiają się już wczesną wiosną. Lista może nie jest długa, ale jak zapewniają grzybiarze z Dolnego Śląska, w lesie warto "mieć oczy dookoła głowy". Zobaczcie, na jakie jadalne grzyby możecie się natknąć.

📢 Najlepszy pies dla całej rodziny? Oto 10 najłagodniejszych i najbardziej towarzyskich ze wszystkich ras czworonogów Psy towarzyszą ludziom od setek lat i nazywane są najlepszymi przyjaciółmi człowieka z uwagi na ogromne przywiązanie. Dzięki ich obecności zyskujemy nie tylko potencjalną ochronę, ale także wsparcie emocjonalne oraz lepszą kondycję. Obecność psów w naszym życiu wiąże się z szeregiem zalet. Nic dziwnego, że coraz więcej rodzin decyduje się na ich posiadanie. Sprawdzamy, jakie psy najlepiej sprawdzą się w rodzinach. 📢 Patryk Klimala w ogniu krytyki: To nigdy nie był dobry piłkarz Śląsk Wrocław w sobotę zremisował z walczącą o utrzymanie Puszczą Niepołomice 0:0. Mocno krytykowany po tym spotkaniu jest napastnik WKS-u Patryk Klimala, który zmarnował kilka dogodnych okazji i wciąż czeka na swojego pierwszego gola po przyjściu do Śląska.

📢 Beka z branży transportowej. To już przechodzi ludzkie pojęcie. Jak w ogóle do tego doszło? 19.03.2024 Niektóre pomysły przechodzą ludzkie pojęcie. Tak jest zarówno w przypadku branży transportowej, ale również niektóre zwariowane pomysły przytrafiają się nam samym. W naszej galerii znajdziecie najlepsze memy oraz obrazki dotyczące szeroko pojętego transportu. 📢 Nastolatkowie nagrywali filmik na dachu wrocławskiego autobusu. Szokujące nagranie! | FILM Trzech nastolatków nagrywało filmik na dachu autobusu wrocławskiego MPK. Gdy zorientowali się, że pojazd rusza, położyli się na brzuchu i w ten sposób chcieli pojechać na kolejny przystanek. Miejski Przewoźnik składa zawiadomienie na policję. Nastolatkom grozi sąd rodzinny.

📢 Takie będą emerytury w kwietniu 2024 - wyliczenia brutto i netto. Seniorzy dostaną dodatkowe pieniądze W kwietniu seniorzy otrzymają powiększone przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Poza podstawowym świadczeniem wpłynie także trzynasta emerytura. Jakich pieniędzy się spodziewać? Mamy wyliczenia!

📢 Przychodnię zburzono, a deweloper buduje tu bloki na prawie 200 mieszkań. Najnowsza inwestycja przy Pabianickiej we Wrocławiu Dobre skomunikowanie z centrum miasta, w pobliżu wrocławski Aquapark, Uniwersytet Ekonomiczny i Sky Tower. Przy ul. Pabianickiej powstają bloki o wysokim standardzie na 194 mieszkania. Na parterze pojawią się lokale usługowe. A jeszcze w 2022 roku funkcjonowała tu przychodnia! Zobaczcie, jak wygląda najnowsza inwestycja.

📢 Ruszają egzaminy na motocykl we Wrocławiu. Gdzie najlepiej przygotować się na egzamin praktyczny z kat. A? Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego od poniedziałku (18 marca) wznawia egzaminy na zdobycie uprawnień do kierowania motocyklem. Sprawdziliśmy, które wrocławskie ośrodki szkolenia kierowców wybrać, jeśli chcemy zdać egzamin za pierwszym razem. Kliknijcie w zdjęcie powyżej i zobaczcie najlepsze szkoły nauki jazdy dla motocyklistów we Wrocławiu.

📢 Mnóstwo służb na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Nad jezdnią latają drony! Co się dzieje? Akcja mundurowych na Dolnym Śląsku. W poniedziałek (18 marca) na autostradzie A4 pojawiło się mnóstwo policyjnych radiowozów i pojazdy Inspektoratu Transportu Drogowego. Nad drogą latają drony. Sprawdziliśmy, czego szukają funkcjonariusze. 📢 Tajemnicza krypta ukryta pod ziemią w Lubuskiem. Wokół sarkofagi, trumny, szczątki zmarłych. Nikt tu nie ma wstępu Gdzieś w Lubuskiem ukryta jest krypta wypełniona trumnami, sarkofagami, szczątkami zmarłych, a jedną ze ścian zdobią same czaszki. Brzmi przerażająco? Rzeczywiście pobudza wyobraźnię. My wiemy, gdzie to tajemnicze miejsce się znajduje. Mało tego, byliśmy tam! Udało nam się zobaczyć i sfotografować wnętrza, do których na co dzień nikt nie ma wstępu. 📢 Tak się zmieniała Doda - zdjęcia. Oto odważne stylizacje kończącej 40 lat Doroty Rabczewskiej 15 lutego br. Doda skończy 40 lat. Od ponad 20 lat, czyli przez większość swojego życia, jest ważną częścią polskiej sceny muzycznej. Wizytówką artystki stały się zarówno jej cięte riposty, styl ubierania, skandale, jak i spektakularne koncerty na światowym poziomie. Zobaczcie, jak przez kilkanaście lat swojej działalności zmieniała się Dorota Rabczewska - niejednokrotnie wręcz szokowała swoimi odważnymi stylizacjami. Jej zdjęcia pokazujemy w galerii niżej.

📢 Kacper Boski - aktualne zdjęcia. Tak wygląda dziś Mateusz Pawłowski z serialu rodzinka.pl Mateusz Pawłowski zdobył niezwykłą popularność dzięki roli Kacpra w serialu "Rodzinka.pl". Gdy rozpoczynał grę w tej komedii, był sześciolatkiem. Niedawno skończył 19 lat. Zobaczcie, jak się zmienił. Tak wygląda dziś Kacper Boski z serialu "Rodzinka.pl. 📢 Tak wygląda Cleo na odważnych zdjęciach. Piosenkarka chętnie kusi głębokim dekoltem Cleo to obecnie jedna z najbardziej rozchwytywanych wokalistek z branży muzyki rozrywkowej. Gwiazda "The Voice Kids" nie daje o sobie zapomnieć fanom. Chętnie pokazuje się w telewizji, jest aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie Cleo nie brakuje odważnych zdjęć, gdzie wokalistka odsłania swoje ciało, a w szczególności dekolt. Zobacz! 📢 Tu nie będzie prądu! Dokładna lista adresów we Wrocławiu, gdzie planowane są wielogodzinne przerwy w dostawach energii Nowy tydzień oznacza również nowy harmonogram wyłączeń prądu. W dniach od 18 do 22 marca 2024 te niedogodności dotkną tysięcy wrocławian. Kliknij w zdjęcie i zobacz dokładne adresy, gdzie w tym tygodniu zaplanowano wyłączenia prądu związane z modernizacją sieci.

📢 Najdziwniejsze pomniki i rzeźby w miastach na Dolnym Śląsku. Znacie je? Szalony pomysł, wielka sztuka, nieudolność twórcy czy przesadne silenie się na oryginalność? Oglądając niektóre rzeźby i pomniki stojące na Dolnym Śląsku, trudno odpowiedzieć na to pytanie. Weźmy dla przykładu pomnik IQ we Wrocławiu, "Króla ZUS-u" w Legnicy czy pomnik Głupoty Ludzkiej pod Głogowem. Ładne? Zobaczcie. 📢 Wrocławska Dycha i Wrocławska Piątka - tysiąc ludzi biegało w Parku Tysiąclecia ZDJĘCIA, WYNIKI "Wrocławska Dycha" i "Wrocławska Piątka" to już tradycja we Wrocławiu. W niedzielę już po raz dziesiąty biegacze spotkali się na zawodach w Parku Tysiąclecia. Na starcie stanęło w sumie ok. 900 osób.

📢 Prezydent Sutryk wydał decyzje zakazujące organizacji protestów rolników we Wrocławiu. Co na to mieszkańcy? W poniedziałek 18 marca, Jacek Sutryk odniósł się do planów rolników, którzy zamierzają powtórzyć protest we Wrocławiu. - Wydałem cztery decyzje zakazujące organizacji protestów rolniczych - czytamy w mediach społecznościowych włodarza. Co na to wrocławianie i jak te decyzje motywuje sam włodarz?

📢 Julia Wieniawa w bikini i bieliźnie. Aktorka nie boi się odważnych zdjęć, a jej profil na Instagramie śledzi ponad 2,1 mln użytkowników Julia Wieniawa, która została nową jurorką w "Mam Talent", lubi szokować. O jej odważnych zdjęciach i strojach mówi cała Polska. Julia Wieniawa, piękna i utalentowana polska aktorka, jest znana nie tylko ze swoich kreacji aktorskich czy zdolności wokalnych, ale i z kontrowersyjnych, budzących dyskusję stylizacji. Aktorka nie boi się pozować w bieliźnie czy bikini. Wieniawa, której konto na Instagramie śledzi ponad 2,1 miliona użytkowników, jest inspiracją dla wielu młodych Polek. Można ją nazwać polską ikoną stylu. Zobaczcie! 📢 Potężne inwestycje przy węźle Kąty Wrocławskie. Gargantuiczne hale rosną jedna po drugiej. Zobacz zdjęcia Inwestycje powstające właśnie przy węźle autostrady A4 pod Kątami Wrocławskimi, trudno sfotografować inaczej niż z drona. Są potężne! W bliskim sąsiedztwie autostrady rośnie kilka hal gigantycznych rozmiarów. Jedne są już na ukończeniu i trwają prace wewnątrz obiektów, przy innych dopiero wylewane są fundamenty pod słupy podtrzymujące konstrukcje. Zobaczcie te potężne inwestycje z lotu ptaka.

📢 Fregata w Zagórzu Śląskim i Jezioro Bystrzyckie 100 lat temu i w PRL-u. Od drewnianej budy, po murowany pensjonat i świetną restaurację Zobaczcie kultową Fregatę w Zagórzu Śląskim 100 lat temu i Jezioro Bystrzyckie. Prezentujemy też zdjęcia z lat 60. i późniejszych. Kiedyś to był tu klimat. Miejsce nadal uznawane jest za perełkę regionu wałbrzyskiego i chętnie wypoczywają tu mieszkańcy Wałbrzycha, Świdnicy, Wrocławia i okolic. Zobaczcie Fregatę od drewnianej budy, schroniska Śląska Dolina po murowany pensjonat i restaurację.

📢 Mnóstwo wrocławian przyszło zobaczyć stare pociągi we Wrocławiu. Wyjątkowe pokazy na stacji Leśnica W niedzielę 17 marca na stacji kolejowej w Leśnicy sympatycy kolei prezentują wrocławianom zabytkowe pociągi. Każdy może wejść do kabiny i poczuć się jak maszynista. Wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Na peronach dworca panuje tłok.

📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia - zdjęcia, inspiracje. Oto lista postarzających fryzur Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce. 📢 Jagodno to wciąż potężny plac budowy! Tak wygląda z drona. Ilu jeszcze pomieści ludzi? Jeśli komuś wydawało się, że trwająca już dwie dekady moda na Jagodno powoli dobiega końca, zdecydowanie jest w błędzie! Osiedle, które formalnie liczy dziś 6300 mieszkańców, a nieoficjalnie ponad 10 000, wciąż się rozwija. Jagodno to jeden wielki plac budowy, zobaczcie jak to wygląda z drona. Liczba powstających bloków i domów szeregowych i wolnostojących robi wrażenie!

📢 Koszmarny wypadek pod Wrocławiem. Z BMW niewiele zostało, po uderzeniu w drzewo! W sobotę (16 marca) wcześnie rano, samochód osobowy marki BMW roztrzaskał się na drzewie. Do wypadku doszło w miejscowości Suchy Dwór w gminie Żórawina pod Wrocławiem. Z samochodu niewiele zostało. Wewnątrz jechały dwie osoby. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Tak powstają nowe ronda przy autostradzie A4 pod Wrocławiem. Mają rozładować korki! Trwają intensywne prace budowalne tuż przy dwóch ważnych węzłach autostrady A4 pod Wrocławiem. W okolicach węzła Brzezimierz oraz Wrocław Wschód drogowcy budują zupełnie nowe ronda. Mają one upłynnić jazdę w miejscach, gdzie kierowcy tracą mnóstwo czasu w korkach. Ronda będą na tyle duże, że spokojnie zmieszczą się na nich tiry zjeżdżające i wjeżdżające na autostradę. Kiedy koniec tych prac? Przeczytaj poniżej i zobacz najnowsze zdjęcia.

📢 Piękne motocykle w Hali Stulecia. Drugi dzień Wrocław Motorcycle Show Wrocław Motorcycle Show, to największe targi motocyklowe na Dolnym Śląsku. Przez weekend 16-17 marca, w Hali Stulecia dla miłośników motoryzacji przygotowano mnóstwo atrakcji. Zobaczcie, jakie motocykle pojawiły się w tym roku podczas XII edycji targów. 📢 Śląsk Wrocław - Puszcza Niepołomice. Galeria kibiców prosto z Tarczyński Arena W sobotni wieczór piłkarze Śląska Wrocław podejmowali przed własną publicznością Puszczę Niepołomice. O ile piłkarze w tym roku zawodzą, o tyle kibice zawsze dają z siebie wszystko. Dokładnie tak samo był w sobotę! I choć na murawie pojedynek zakończył się bezbramkowym remisem, to na trybunach, tradycyjnie już, był "ogień". Kliknij w zdjęcie i zobacz kibiców z meczu Śląska z Puszczą. 📢 Księże Małe oczami mieszkańców na 40 pocztówkach. Pomysły wrocławian zmieniły się w wyjątkową wystawę Jeszcze tylko w niedzielę (17 marca) wrocławianie będą mogli zobaczyć wystawę kilkudziesięciu pocztówek, przedstawiających jedno z osiedli z perspektywy mieszkańców. Chodzi o Księże Małe, które według niektórych artystów wręcz przypomina... Włochy! Też zauważacie to podobieństwo? Zdjęcia prac możecie zobaczyć w galerii.

📢 Kandydaci na prezydenta Wrocławia. Sześć osób powalczy o magistrat. To jedna kobieta i pięciu mężczyzn Oto wszyscy kandydaci, którzy 7 kwietnia powalczą o fotel prezydenta we Wrocławiu. 14 marca, o godz. 16 minął ostateczny termin zgłaszania wszystkich kandydatur. Jest jedno zaskoczenie - swojego kandydata nie wystawiła Platforma Obywatelska. Kto został w walce o urząd? Kliknij w zdjęcie i poznać wszystkich kandydatów! 📢 Potężny protest rolników szykuje się już 20 marca na Dolnym Śląsku. Które drogi zostaną zablokowane? 20 marca na terenie całego kraju rusza największy do tej pory protest rolników. Protesty będą miały miejsce również pod Wrocławiem, zablokowane zostaną m.in. droga S8. Utrudnień należy spodziewać się także na DK35 i w Bielanach Wrocławskich. Protest potrwa miesiąc, jest efektem braku reakcji eurokratów na postulaty polskich rolników.

📢 Dzik zamieszkał w Parku Wschodnim we Wrocławiu. Zwierzę straszy i goni spacerowiczów! Wrocławianie mają dość Wrocławianie boją się wchodzić do Parku Wschodniego. Okoliczni mieszkańcy ostrzegają się przed dzikiem, który od kilku tygodni krąży między drzewami. Zwierzę nie obawia się kontaktu z człowiekiem i goni spacerowiczów. Sprawa została zgłoszona do służb, jednak dzik wciąż chodzi po wrocławskim parku. 📢 Trzonolinowiec jakiego nie znacie. Kręte piwnice, opuszczone mieszkania i dach, z którego widać centrum Wrocławia. Mamy film! Od momentu podjęcia decyzji o wyprowadzce z wrocławskiego Trzonolinowca we Wrocławiu mieszkańcy żyją w ciągłej niepewności. Choć stan techniczny budynku jest stale monitorowany i na ten moment nie zagraża bezpieczeństwu lokatorów, wszyscy chcą wyprowadzić się z niego jak najszybciej. Nasza reporterka była w najbardziej niedostępnych miejscach Trzonolinowca - zobaczcie jaki widok jest z dachu oraz co kryje się w jego piwnicy!

📢 Mariolka ze Świata Według Kiepskich - aktualne zdjęcia. Tak wygląda teraz Barbara Mularczyk Mariolka to jedna z głównych bohaterek serialu "Świat według Kiepskich". W rolę Mariolki wciela się Barbara Mularczyk-Potocka, polska aktorka urodzona 5 kwietnia 1984 roku. Zobaczcie, jak zmieniała się przez lata. 📢 Najbogatsi ludzie na Dolnym Śląsku. Czym się zajmują na co dzień? Na swoim biznesie zarabiają krocie! Polska edycja czasopisma biznesowo-gospodarczego "Forbes" co roku publikuje ranking 100 najbogatszych Polaków. Od kilku lat regularnie pojawia się w nim kilkunastu przedsiębiorców pochodzących z Wrocławia i Dolnego Śląska lub mocno związanych z naszym regionem. Ich łączny majątek opiewa na kwotę kilkudziesięciu miliardów złotych. Jak zarobili tyle pieniędzy? Sprawdź! 📢 Najlepsze przystawki na Wielkanoc 2024. Tymi rarytasami możesz zacząć śniadanie wielkanocne. Szybkie, smaczne i dla całej rodziny Na Wielkanoc podajemy nie tylko żurek lub barszcz biały, białą kiełbasę i serniki na deser. Podczas śniadania wielkanocnego warto przygotować szereg kolorowych przystawek, które podkreślą wiosenny charakter święta. Zebraliśmy najlepsze przepisy na sałatki, jajka faszerowane i domowe pasztety. Wybieraj spośród 9 sprawdzonych propozycji.

📢 Marcowa wycieczka niedaleko Wrocławia. Niezwykłe i piękne miejsca. Nasze propozycje wypraw Propozycje zimowych wycieczek niedaleko Wrocławia sprawdzą się nie tylko podczas zbliżających się wielkimi krokami ferii. To wspaniałe opcje na wypady z bliskimi lub przyjaciółmi praktycznie w każdy weekend. Kliknij w zdjęcie i zobacz gdzie naprawdę warto się wybrać! 📢 Krzysztof Rutkowski i jego niesamowite fryzury. W jaki sposób detektyw „wyhodował” sobie takie włosy? Hipotez jest kilka 11.03.2024 Niesamowita fryzura Krzysztofa Rutkowskiego, właściciela biura detektywistycznego, budzi od wielu miesięcy olbrzymie emocje.

"Co on za lotnisko ma na głowie?", "To nie lotnisko, to szczotka", "Kto go strzyże? To musi być jakiś odlotowy fryzjer". Takie komentarze padają wszędzie tam, gdzie pojawi się znany łodzianin.

📢 Sanatorium miłości 2024. Poznaj uczestników nowej edycji randkowego show dla seniorów. Kiedy premiera? ZDJĘCIA Już 10 marca wraca na antenę TVP 1 uwielbiany przez widzów w każdym wieku program "Sanatorium miłości". Wiemy już, kto wystąpi w nowej - szóstej edycji randkowego show dla seniorów. Poznajcie uczestników!

📢 100 najpiękniejszych kobiet z Dolnego Śląska. Które z nich przejdą do finału wyborów Miss Województwa Dolnośląskiego? Zobaczcie zdjęcia Już w sobotę (2 marca) odbędzie się półfinał tegorocznego konkursu Miss Województwa Dolnośląskiego. Wśród ponad 100 kandydatek zostaną wyłonione finalistki do tytułu. - Udział w konkursie pozwala na spełnienie marzeń - mówią organizatorzy. Zobaczcie zdjęcia kandydatek. 📢 Najpiękniejsza ekspresówka w Polsce prawie gotowa! Prace na Dolnym Śląsku dobiegają końca. Kiedy otwarcie? Trwają ostatnie prace przy budowie drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku. Poziom zaawansowania prac przekroczył już 90 procent! To z pewnością będzie najpiękniejsza "eska" w regionie i jedna z najpiękniejszych w Polsce. Trudno się będzie skupić na prowadzeniu, widząc przed sobą takie krajobrazy. Za Bolkowem nowa trasa musi się przebić przez Sudety, na pograniczu trzech pasm: Gór Kaczawskich, Rudaw Janowickich i Gór Kamiennych. Zobaczcie jak efektownie już dziś wygląda ta droga, na której sporymi fragmentami leży już asfalt.

📢 Spowiedź święta - tekst - formuła spowiedzi. Co się mówi podczas spowiedzi świętej? [JAK SIĘ POPRAWNIE SPOWIADAĆ] Spowiedź święta - tutaj znajdziesz tekst, który mówi się w konfesjonale podczas spowiedzi. Zobacz jak się spowiadać - tak powinna wyglądać poprawna spowiedź, jak należy się do niej przygotować i co zrobić, by spowiedź była ważna.

📢 Przejażdżka nowym tunelem S3 na Dolnym Śląsku. Niesamowite wrażenie! Wkrótce będą tedy jeździć wszyscy Pracownicy firmy Poor S.A., która jest wykonawcą tunelu drogi ekspresowej S3 koło Starych Bogaczowic, przejechali przez nowy tunel TS 26. Film opublikowali w mediach społecznościowych. Liczący ponad 2 km tunel na S3 na trasie Kamienna Góra - Bolków jest już prawie gotowy. Całość ma być oddana w połowie roku. Zobaczcie film z jazdy! 📢 Te budowle i inne obiekty we Wrocławiu wywołują skrajne emocje. Zobaczcie zdjęcia. Hit czy kit? Niektóre budynki, pomniki i inne dzieła sztuki we Wrocławiu wywołują u mieszkańców miasta kontrowersje. Jedni chwalą, podziwiają i są dumni, że coś takiego stoi na ich osiedlu, inni kpią i mówią, że to wstyd. Świadczą o tym choćby memy tworzone przez internautów, którzy w specyficzny sposób komentują rzeczywistość. Wybraliśmy dla was najbardziej osobliwe, kontrowersyjne i komentowane dzieła architektów i artystów we Wrocławiu. Zobaczcie w galerii zdjęć.