Przegląd prasy 16.05.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Jazda na rowerze to zarówno jeden z ulubionych środków transportu w zakorkowanym w mieście, jak i jeden z ulubionych sportów Polaków. Tu jednak pojawia się konflikt na linii rowerzyści, kierowcy i piesi. Kto w tym sporze ma rację? Okazuje się, że jest to jeden ciekawszych tematów dla internautów, którzy tworzą MEMY i inne śmieszne obrazki o rowerzystach. Związek rowerzystów, kierowców i pieszych z przymrużeniem oka. Na pewno uśmiejecie się do łez! Zobaczcie najlepsze MEMY o rowerzystach.

Do tego miejsca prowadzą tabliczki z napisem "Zamek Górka". Jednak w niektórych opracowaniach piszą o nim "Zamek, który nigdy nie był zamkiem". Dlaczego? Bo powstał pierwotnie jako kościół, do którego później dobudowano plebanię i wreszcie pałac. Całość wygląda niczym z bajki. Warto wiedzieć, że turyści mogą w każdej chwili wejść na teren zamkowy, a nawet za darmo zostawić tutaj samochód. W samej budowli trwa remont, a raczej walka o uratowanie pięknego zabytku. Właściciele wpuszczają do środka przy okazji organizowanych tutaj wydarzeń, ale przyznają, że chcieliby w przyszłości udostępnić obiekt do regularnego zwiedzania.

Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

W środę (15 maja) wrocławscy ratownicy z WOPR i strażacy otrzymali zawiadomienie, który wskoczył do Odry na wysokości mostu Dmowskiego we Wrocławiu. Akcja trwała dłuższą chwilę. Z poszkodowanym nie dało się nawiązać kontaktu.

Śląsk Wrocław - Radomiak Radom. W czwartek do południa liczby wskazywały na to, że podczas sobotniego meczu Śląsk - Radomiak stadion Tarczyński Arena wypełni się do ostatniego miejsca. Bilety sprzedają się błyskawicznie. Jak je kupić? Jakie są ceny biletów na mecz Śląska? Co jest potrzebne do zakupu biletu na mecz Śląsk - Radomiak? Podpowiadamy. Kto nie kupi biletu - temu zostaje transmisja na żywo w TV.

O tym dodatku finansowych mało kto wie! Tymczasem nie jest go trudno dostać, bo wystarczy odrobina chęci, aby zyskać dodatkowe pieniądze. Wyjaśniamy jak zdobyć 600 zł co miesiąc.

Podkomisarz Adam J. - zastępca naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu CBŚP we Wrocławiu, został znaleziony martwy przy drodze gruntowej, z psem uwiązanym na smyczy. Mężczyznę znalazł świadek - już nie żył. Sprawę bada prokuratura.

Pożar mieszkania na ul. Tęczowej we Wrocławiu, który wybuchł przed godziną 11:30, zmusił do ewakuacji 20. osób. Na miejsce dojeżdżają kolejne zastępy straży pożarnej. Jedna osoba trafiła do szpitala.

Do redakcji "Gazety Wrocławskiej" trafiło nagranie, na którym widać niezidentyfikowany obiekt nad drogą między Wrocławiem a Trzebnicą. "UFO" widoczne było także ze stolicy Dolnego Śląska. Autorzy nagrań i zdjęć poszukują odpowiedzi - co spadło z nieba 14 maja?

Zjawiskowa uroda, pewność siebie i klasa - to po prostu piękne Polki z czasów PRL. Bez botoxu i Phonów. Zobaczcie archiwalne fotografie przedstawiające prawdziwe ślicznotki z tamtych lat, które nie potrzebowały wybiegu, by prezentować swoje wdzięki i klasę. Przejdź do galerii zdjęć i przypomnij sobie urokliwe Panie PRL-u.

Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

We wtorek (14 maja) głównym tematem na języku polskim były "Kamienie na Szaniec". Dzień później (15 maja) najważniejszym pytaniem z matematyki również pozostało "co będzie na egzaminie?". Warto przypomnieć sobie to i owo! Znając podstawę programową wiemy, jakiego typu polecenia pojawią się na arkuszu. Sprawdź przykładowe zadania z matematyki przed egzaminem ósmoklasisty!

Otrzymywanie renty wdowiej jest odpowiedzią na palące potrzeby wsparcia finansowego osób, które straciły współmałżonka. Od dłuższego czasu wskazuje się na to, że obecnie funkcjonujące przepisy są złe i wymagają zmiany. Wciąż jednak klasa polityczna nie doszła w tym miejscu do porozumienia, a mają projekty, które czekają na uchwalenie. I właśnie w ich kontekście zaczęły pojawiać się głosy o tym, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom świadczenia te będą jednak o wiele niższe!

Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

Bez Sky Tower i innych szklanych biurowców, za to gęstą zabudową, której trzon stanowią ceglane kamienice. To obraz Wrocławia sprzed stu lat. Miasto w takim wydaniu możemy zobaczyć nie tylko na widokówkach. W archiwach jest także szereg zdjęć lotniczych. Zobacz międzywojenny Wrocław z lotu ptaka.

Wraz z upływem lat włosy tracą kondycję - starzeją się, stają się łamliwe, cienkie, przerzedzają się. Stosowanie kuracji pielęgnacyjnych na włosy nie zawsze pomaga. Niestety, niewłaściwie dobrana fryzura dodatkowo pogarsza sprawę. Dlatego panie po 40. i 50. roku życia powinny unikać niektórych fryzur. Sposobem na to, by twarz wyglądała młodziej jest właśnie dobrze dobrane uczesanie, właściwe cięcie. Takie fryzury u kobiet po 40. i 50. roku życia dodają lat - zobacz, jakich fryzur unikać.

Takie są najlepsze MEMY o nauczycielach. Jak wygląda praca w szkole? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W społeczeństwie panuje przekonanie, że nauczyciele pracują niekiedy tylko wyłącznie podczas lekcji w szkole, co nie stanowi nawet 40 godzin pracy tygodniowo. Nauczyciele podkreślają, że pracują nie tylko w szkole, ale również w domu, przygotowując się do lekcji, sprawdzając klasówki, czy przygotowując uczniów do szkolnych olimpiad. Jak jest w rzeczywistości? Tak pracę nauczyciela widzą internauci! Zobaczcie najlepsze MEMY o nauczycielach.

Czy spanie może być śmieszne? Skoro powstaje na ten temat tyle memów to z pewnością tak! Internetowi prześmiewcy prześcigają się w tworzeniu najbardziej pomysłowych memów o spaniu. Choć - jeśli mamy być szczerzy - to wiele memów jest o tym, dlaczego nie możemy zasnąć. A może teraz jest noc i z powodu bezsenności przeglądasz internet? To świetnie trafiłeś! Zapraszamy do obejrzenia najlepszych memów o spaniu.

To już czwarty hangar naprawczy dla samolotów we Wrocławiu, w którym serwisowane są maszyny linii lotniczych Ryanair. Wrocław Aircraft Maintenance Service (WAMS) przeznaczył na inwestycję 25 mln euro. Zobacz, jak naprawia się samoloty, którymi na co dzień podróżują tysiące osób!

We Wrocławiu został napadnięty i pobity 33-letni motorniczy MPK Wrocław. Jego stan jest bardzo ciężki - mężczyzna z poważnymi obrażeniami głowy walczy o życie w szpitalu. Rodzina poszkodowanego zwróciła się do wrocławian, za pośrednictwem naszej redakcji, z prośbą o pomoc w poszukiwaniach świadków tego zdarzenia. Ponadto została uruchomiona zbiórka pieniędzy na kosztowną rehabilitację.

We wtorek (14 maja) na Dolnym Śląsku doszło do groźnego wypadku. Na drodze wojewódzkiej DW395 kierująca samochodem kobieta uderzyła w bariery. Z rozbitego samochodu wyciągnęli ją strażacy.

Droga ekspresowa S3 z Bolkowa do Kamiennej Góry jest już niemal gotowa. W połowie maja zaawansowanie wszystkich robót wynosi już 94 procent, a to oznacza, że do zakończenia prac zostały już tylko tygodnie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad deklarowała, że droga powinna być gotowa w połowie roku. To oznacza, że na przełomie czerwca i lipca, możemy spodziewać się otwarcia tej niezwykle efektownej trasy, z jednym z najdłuższych tuneli w Polsce!

Egzamin ósmoklasisty 2024. We wtorek (14 maja) o godz. 9 rozpoczął się trzydniowy egzamin ósmoklasisty, na pierwszy ogień "poszedł" jęz. polski. Przystępuje do niego ponad 226 tys. uczniów. Na arkuszu z języka polskiego należy rozwiązać test złożony z zadań otwartych i zamkniętych oraz napisać wypracowanie na jeden z dwóch zaproponowanych tematów. Egzamin trwa 120 minut. Jakie zadania sprawiły największą trudność? Sprawdź arkusze i odpowiedzi!

Nowej pracy w całej Polsce miesięcznie poszukuje ok. 4,5 mln pracowników. Priorytetem dla większości kandydatów jest pensja, jaką można otrzymać. Im bardziej potrzebny jest wykonywany zawód, tym pracodawca chętniej zapłaci więcej nowemu pracownikowi lub przedłuży umowę na preferencyjnych warunkach z już zatrudnioną osobą. We Wrocławiu najbardziej brakuje pracy w 18 zawodach. Mamy ich listę!

Klienci odwiedzający Wroclavię nieraz narzekali na zbyt małe drzwi wejściowe do centrum handlowego. Podczas godzin szczytu ustawiały się przed nimi kolejki, w efekcie skutecznie je blokując. Wkrótce przestanie to być problemem, bo obrotowe drzwi zostaną wymienione na większe.

Ten dolnośląski pałac ma tragiczną historię. Choć udało mu się przetrwać II wojnę światową, dziś z przepięknego pałacu w Gałowie pod Wrocławiem zostały zgliszcza. Ponad ćwierć wieku temu podpalił go nieznany sprawca. Ogień w zaledwie kilka godzin zamienił pałac w ruinę. Mimo to, warto go zobaczyć. Pałacowe mury są niezwykle malownicze. Zerknijcie na zdjęcia!

Kolizje i wypadki drogowe to niestety codzienność, zwłaszcza w dużych miastach, takich jak Wrocław. Zapytaliśmy funkcjonariuszy policji co należy zrobić, gdy jest się świadkiem lub uczestnikiem wypadku. Sprawdziliśmy jak wyglądają pojazdy, które brały udział w poważnych wypadkach. Widok mrozi krew w żyłach!

Mieszkania z licytacji komorniczych to alternatywa dla nieruchomości z rynku wtórnego. Warto przyjrzeć się im uważnie, bo takie mieszkania można nabyć w okazyjnej cenie. Co prawda wiele lokali od komornika wymaga remontu, ale można trafić również na takie, które są w bardzo dobrym stanie, gotowe do wprowadzenia. Zobaczcie mieszkania z Wrocławia, które niedługo będą licytowane. To aktualne oferty!

Już 14, 15 i 16 maja odbędą się egzaminy ósmoklasistów. Potem czeka ich nabór do szkół ponadpodstawowych we Wrocławiu. Oferta liceów jest bogata. Ile trzeba było mieć punktów w 2023 roku? Sprawdź!

Ten sprawdzian jest obowiązkowy i musi do niego podejść każdy uczeń. Mowa o egzaminie ósmoklasisty, który w tym roku szkolnym zaplanowano w dniach od 14 do 16 maja. Najważniejszy test dla ucznia szkoły podstawowej, który - można powiedzieć - podsumowuje jego całą pracę na tym etapie nauczania, a wynik ma ogromny wpływ na późniejszy wybór szkoły średniej. Uczniowie których wrocławskich szkół radzą sobie najlepiej z tym zadaniem? Spójrzmy na wyniki za poprzedni rok, zaprezentowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

Wrocław tramwajami stoi. Tramwaj to popularny i chętnie przez wrocławian wybierany pojazd komunikacji miejskiej. Tak było niemal od zawsze. Pierwszy wrocławski tramwaj był pojazdem konnym. Elektryczne pojawiły się na przełomie XIX i XX wieku. Jednymi z najpopularniejszych - na przestrzeni lat - były nie wątpliwie Konstale. Zobaczcie, jak jeździliśmy tramwajami po Wrocławiu pod koniec minionego stulecia. Mamy dla Was mnóstwo archiwalnych zdjęć.

W tym tygodniu (od 13 do 17 maja), lista ulic we Wrocławiu bez prądu i wody jest wyjątkowo długa. Większość wyłączeń na wodociągach ma związek z usuwaniem awarii. Dostawy prądu zatrzyma modernizacja sieci. Wiemy z kilkudniowym wyprzedzeniem, gdzie i w jakich godzinach nie będzie prądu i wody we Wrocławiu. Kliknij w zdjęcie powyżej, sprawdź czy nie ma tam twojego adresu.

Choć liczy sobie zaledwie nieco ponad 7 kilometrów, to jedna z najpiękniej położonych linii kolejowych na Dolnym Śląsku. Nazywana dawniej Kolejką Karkonoską linia nr 340 z Mysłakowic do Karpacza jest odbudowywana. Według nieaktualnych już zapowiedzi, pociągi Kolei Dolnośląskich do Karpacza miały ruszyć z końcem 2023 roku. Później pojawiała się data - marzec 2024, a ostatnio mówiono już o "wiośnie 2024". Nic z tego! Sprawdziliśmy postęp prac. Nie ma szans na dojazd pociągiem do Karpacza ani wiosną, ani najpewniej latem 2024 roku. To jeden wielki plac budowy. Jeśli uda się uruchomić to połączenie do końca tego roku, trzeba to będzie uznać za sukces.

Każdy mecz play-offów Orlen Basket Ligi to koszykarskie święto na trybunach Hali Orbita. Czwarte spotkanie ćwierćfinałowe pomiędzy Śląskiem a Arged BM Stalą Ostrów Wielkopolski śledziło 3 000 kibiców. Walka o zwycięstwo toczyła się do ostatnich minut, ale ostatecznie wygrali goście (74:84). Stal w rywalizacji o awans do półfinału doprowadziła do stanu 2-2 (rozstrzygający mecz w środę w Ostrowie Wielkopolskim). Wspieraliście koszykarzy Śląska na żywo? Znajdźcie się na zdjęciach!