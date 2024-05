Przegląd prasy 15.05.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „We Wrocławiu otwarto nowy hangar do naprawy samolotów. Ryanair zatrudni dodatkowo 300 osób. Byliśmy w środku!”?

Prasówka 15.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 We Wrocławiu otwarto nowy hangar do naprawy samolotów. Ryanair zatrudni dodatkowo 300 osób. Byliśmy w środku! To już czwarty hangar naprawczy dla samolotów we Wrocławiu, w którym serwisowane są maszyny linii lotniczych Ryanair. Wrocław Aircraft Maintenance Service (WAMS) przeznaczył na inwestycję 25 mln euro. Zobacz, jak naprawia się samoloty, którymi na co dzień podróżują tysiące osób!

📢 Oto Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [15.05.2024 r.] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Jarmark Świętojański we Wrocławiu. W Rynku staną stoiska z rękodziełami i jedzeniem Już 24 maja (w piątek) rozpocznie się coroczny Jarmark Świętojański na wrocławskim Rynku. Na ulicy Świdnickiej i Oławskiej oraz pod pręgierzem staną domki z rękodziełem, jedzeniem, organizowane będą konkursy i warsztaty. Jarmark potrwa ponad miesiąc, w tym roku zapowiedziano sporo nowości.

Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź! 📢 Wypadek na krajowej ósemce niedaleko Kłodzka! Dwa samochody osobowe zderzyły się z ciężarówką, są ranni We wtorek (14 maja) na drodze krajowej numer 8, na odcinku Szczytna - Polanica-Zdrój zderzyły się trzy samochody: dwa osobowe i jeden ciężarowy. Dwie osoby są ranne, droga jest zablokowana!

📢 Niedługo ruszy budowa końcówki Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Kiedy nią pojedziemy? O tym, kto może wybudować ostatni odcinek Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, dowiemy się 28 czerwca. Poznamy wtedy oferty potencjalnych wykonawców trasy, której dokończenie zaplanowano już wiele lat temu. Na razie urząd marszałkowski informuje o wstępnych, aktualnych terminach inwestycji. Czy tym razem uda się ich dotrzymać? 📢 Pelargonie pokryją cały balkon - oto trik na bujne kwitnienie. Prosty i tani nawóz do pelargonii Początek maja to doskonały czas, aby zająć się sadzeniem kwiatów. Przymrozki już im nie grożą, a słońce umożliwia odpowiednie warunki rozwoju. Na przełomie kwietnia i maja dobrze jest posadzić pelargonie. Będą one zdobiły balkony bujnymi kwiatami przez całe lato. Oto prosty i tani domowy nawóz, który wspomoże kwitnienie pelargonii.

📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Te miasta na Dolnym Śląsku wymierają. Dlaczego ludzie nie chcą w nich mieszkać? W wielu miejscowościach na Dolnym Śląsku liczba mieszkańców z roku na rok spada. Są takie, które wyludniają się w szybkim tempie. Dlaczego nikt nie chce tam mieszkać? Na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego z roku 2011 oraz danych GUS z 2023 roku przygotowaliśmy ranking gmin na Dolnym Śląsku, które wyludniają się najszybciej. Sprawdź, przechodząc do galerii zdjęć. 📢 Stolica Dolnego Śląska przeniesiona do Legnicy? Nowy pomysł reformy administracyjnej Jaka przyszłość czeka Dolny Śląsk? Województwo może zostać podzielone albo powiększone. Jest też pomysł przeniesienia stolicy z Wrocławia do Legnicy albo Świdnicy. O szczegółach przeczytacie poniżej. 📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 14.05.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście.

📢 Matura z biologii 2024. Arkusz CKE i odpowiedzi z poziomu rozszerzonego. Jakie były zadania na egzaminie z biologii 14 maja Matura z biologii 2024 rozpoczęła się we wtorek, 14 maja, o godz. 9.00 i trwała 180 minut. Odpowiedzi do zadań i arkusz CKE opublikowaliśmy w tym tekście po godz. 14.00. Rozwiązania zadań przygotowała dla nas nauczycielka. Zobacz, jak wygląda egzamin maturalny z biologii, jakie zadania pojawiły się w arkuszu i sprawdź prawidłowe rozwiązania. 📢 Brutalne pobicie motorniczego MPK Wrocław. Rodzina zorganizowała zbiórkę na rehabilitację mężczyzny We Wrocławiu został napadnięty i pobity 33-letni motorniczy MPK Wrocław. Jego stan jest bardzo ciężki - mężczyzna z poważnymi obrażeniami głowy walczy o życie w szpitalu. Rodzina poszkodowanego zwróciła się do wrocławian, za pośrednictwem naszej redakcji, z prośbą o pomoc w poszukiwaniach świadków tego zdarzenia. Ponadto została uruchomiona zbiórka pieniędzy na kosztowną rehabilitację.

📢 Wypadek w centrum Legnicy, jedna osoba została ranna. Zobaczcie zdjęcia We wtorek (14 maja) na jednej z ulic w Legnicy doszło do wypadku. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Na miejsce przyjechała straż pożarna, policja i pogotowie ratunkowe. 📢 Transfery Śląska Wrocław lato 2024. Nowi piłkarze łączeni z transferem do Śląska. Będzie też wietrzenie szatni Śląsk Wrocław, transfery lato 2024. Śląsk Wrocław na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu 2023/24 pozostaje w grze o tytuł mistrza Polski. Europejskie puchary są już niemal pewne, dlatego władze klubu coraz intensywniej pracują nad letnimi transferami. Do klubu trafi kilku nowych piłkarzy, a kilku innych będzie musiało poszukać sobie nowego pracodawcy.

📢 Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. Najdzielniejsi funkcjonariusze i druhowie otrzymali wysokie odznaczenia Z okazji wspomnienia św. Floriana na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu strażacy z całego województwa obchodzili swoje święto. Za dzielną postawę, odwagę i narażanie życia dla innych wielu otrzymało medale i odznaczenia.

📢 Kościoły we Wrocławiu, które dziś już nie istnieją. Zobaczcie, jak wyglądały Wrocław ma wiele pięknych kościołów, świątyń i obiektów sakralnych. Niektóre mają po kilkaset lat, zachwycają architekturą, wnętrzami i dziełami sztuki, które się w nich znajdują. Część wrocławskich kościołów już nie istnieje - zobaczcie, gdzie się znajdowały i jak wyglądały w galerii zdjęć. 📢 Rossmann wycofuje produkt ze sprzedaży w całej Polsce! - Prosimy o zwrot - drogeria ostrzega klientów Rossmann informuje klientów o wycofaniu partii produktu, który był dostępny w ofercie sklepów w całej Polsce. - Może prowadzić do choroby - ostrzega GIS. W komunikacie Rossmann prosi klientów o zwrot produktów i odbiór pieniędzy za zakup - paragon nie jest wymagany. Czytaj więcej! 📢 Wypadek na Dolnym Śląsku. Samochód uderzył w bariery na drodze wojewódzkiej 395. Kobieta zasnęła za kółkiem We wtorek (14 maja) na Dolnym Śląsku doszło do groźnego wypadku. Na drodze wojewódzkiej DW395 kierująca samochodem kobieta uderzyła w bariery. Z rozbitego samochodu wyciągnęli ją strażacy.

📢 Koniec rejestracji DW dla samochodów we Wrocławiu! Kierowcy dostaną tablice z nowym wyróżnikiem DX Dotychczasowy wyróżnik wrocławskich tablic rejestracyjnych – DW – to już historia. Skończyła się pula wszystkich kombinacji przewidzianych dla nowo rejestrowanych samochodów. Od kilku dni dla mieszkańców Wrocławia wydawane są nowe tablice, zaczynające się od DX.

📢 Egzamin ósmoklasisty 2024 z polskiego. Mamy arkusz CKE i odpowiedzi. Zobacz, jak wyglądał egzamin 14 maja Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w 2024 roku dobiegł końca. Przystąpili do niego uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej. Arkusz CKE zostanie udostępniony przez nas w tym artykule około godziny 13.00. Proponowane odpowiedzi do zadań znajdują się pod zdjęciami. Jakie zadania pojawiły się w arkuszu? Czy było trudno? Wiemy, z jaką lekturą musieli się zmierzyć ósmoklasiści.

📢 Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2024 – jakie zadania i lektury były w arkuszu? Uczniowie są zadowoleni Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2024 dobiegł końca. Przedstawiamy wszystkie najważniejsze informacje na temat egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego 2024. Wiemy, jaka lektura była na egzaminie ósmoklasisty 2024. Przypominamy również terminy kolejnych egzaminów. 📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy. 📢 Kot Wrocek bohaterem gry komputerowej. Pupil prezydenta Sutryka ratuje Wrocław i jego mieszkańców W maju swoją premierę miała gra komputerowa, której głównym bohaterem jest nie byle kto, bo sam kotek Wrocek. Towarzysz Jacka Sutryka ma bardzo ważne zadanie – ocalić miasto. Tak mniej, więcej prezentuje się fabuła "Jumping Wrocek". O szczegółach gry opowiada nam jej twórca Jan Rehetskyi.

📢 Egzamin ósmoklasisty 2024 - język polski. Jakie zadania sprawiły problem uczniom podstawówek? Zobacz ARKUSZE i ODPOWIEDZI Egzamin ósmoklasisty 2024. We wtorek (14 maja) o godz. 9 rozpoczął się trzydniowy egzamin ósmoklasisty, na pierwszy ogień "poszedł" jęz. polski. Przystępuje do niego ponad 226 tys. uczniów. Na arkuszu z języka polskiego należy rozwiązać test złożony z zadań otwartych i zamkniętych oraz napisać wypracowanie na jeden z dwóch zaproponowanych tematów. Egzamin trwa 120 minut. Jakie zadania sprawiły największą trudność? Sprawdź arkusze i odpowiedzi!

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 14.05.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Polacy nie wiedzą o tym dodatku! 600 zł bez żadnych kryteriów. Sprawdź szczegóły 14.05.2024 O tym dodatku finansowych mało kto wie! Tymczasem nie jest go trudno dostać, bo wystarczy odrobina chęci, aby zyskać dodatkowe pieniądze. Wyjaśniamy jak zdobyć 600 zł co miesiąc. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 14.05.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 Tu nie zaparkujesz! W najbliższych dniach centrum Wrocławia opanują filmowcy We Wrocławiu kręcony jest film Lady Love. W związku z tym w dniach 14 - 17 maja, miasto wprowadza zmiany dotyczące parkowania na ulicach w centrum. Sprawdź kiedy i gdzie nie zaparkujesz.

📢 Nowa ekspresówka na Dolnym Śląsku, na chwilę przed otwarciem. Kiedy nią pojedziemy? Droga ekspresowa S3 z Bolkowa do Kamiennej Góry jest już niemal gotowa. W połowie maja zaawansowanie wszystkich robót wynosi już 94 procent, a to oznacza, że do zakończenia prac zostały już tylko tygodnie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad deklarowała, że droga powinna być gotowa w połowie roku. To oznacza, że na przełomie czerwca i lipca, możemy spodziewać się otwarcia tej niezwykle efektownej trasy, z jednym z najdłuższych tuneli w Polsce!

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 14.05.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Ten dolnośląski pałac ma tragiczną historię. Romantyczna ruina tuż pod Wrocławiem nadal robi wrażenie! Ten dolnośląski pałac ma tragiczną historię. Choć udało mu się przetrwać II wojnę światową, dziś z przepięknego pałacu w Gałowie pod Wrocławiem zostały zgliszcza. Ponad ćwierć wieku temu podpalił go nieznany sprawca. Ogień w zaledwie kilka godzin zamienił pałac w ruinę. Mimo to, warto go zobaczyć. Pałacowe mury są niezwykle malownicze. Zerknijcie na zdjęcia! 📢 Najzabawniejsze MEMY o pracy! Tak wygląda praca okiem internautów. Słodkie lenistwo czy zaangażowanie? Śmieszne obrazki o pracy 14.05.2024 Jak pracę widzą internauci? Okazuje się, że praca należy do ulubionych źródeł memów i innych śmiesznych obrazków. Z pewnością wiele osób lubi w godzinach pracy zrobić delikatny "skok w bok", zajmujących się oglądaniem filmów, przeglądaniem mediów społecznościowych czy... memów! Memy znakomicie poprawiają humor, tym bardziej jeśli memy o pracy, oglądamy w... pracy! Jesteście ciekawi? Tak pracę widzą internauci. Zobaczcie zabawne memy o pracy!

📢 Remont we Wroclavii. Wejście do centrum handlowego bez kolejek? Oto co się zmieni Klienci odwiedzający Wroclavię nieraz narzekali na zbyt małe drzwi wejściowe do centrum handlowego. Podczas godzin szczytu ustawiały się przed nimi kolejki, w efekcie skutecznie je blokując. Wkrótce przestanie to być problemem, bo obrotowe drzwi zostaną wymienione na większe.

📢 Najlepsze memy o spaniu. Śpiochy to świetny temat do żartów. Nie możesz zasnąć? Zobacz te memy 14.05.2024 Czy spanie może być śmieszne? Skoro powstaje na ten temat tyle memów to z pewnością tak! Internetowi prześmiewcy prześcigają się w tworzeniu najbardziej pomysłowych memów o spaniu. Choć - jeśli mamy być szczerzy - to wiele memów jest o tym, dlaczego nie możemy zasnąć. A może teraz jest noc i z powodu bezsenności przeglądasz internet? To świetnie trafiłeś! Zapraszamy do obejrzenia najlepszych memów o spaniu.

📢 W tych zawodach we Wrocławiu brakuje ludzi do pracy. Firmy przyjmują od ręki i płacą krocie. Mamy listę Nowej pracy w całej Polsce miesięcznie poszukuje ok. 4,5 mln pracowników. Priorytetem dla większości kandydatów jest pensja, jaką można otrzymać. Im bardziej potrzebny jest wykonywany zawód, tym pracodawca chętniej zapłaci więcej nowemu pracownikowi lub przedłuży umowę na preferencyjnych warunkach z już zatrudnioną osobą. We Wrocławiu najbardziej brakuje pracy w 18 zawodach. Mamy ich listę! 📢 We Wrocławiu nagle zniknie prawie połowa taksówek? 49 proc. licencji na przewozy straci ważność. Co to oznacza? Wrocław musi przeprowadzić weryfikację taksówkarzy, również tych z aplikacji Uber, Bolt czy FreeNow. Wieści z dużych, wojewódzkich miast są jasne - wkrótce duża część osób świadczących te usługi straci licencję. Sprawdziliśmy, jak sprawy się mają w stolicy Dolnego Śląska. "Na teraz sprawa wygląda tak, że ważność straci 855 licencji, czyli ok. 49 procent" - powiedział nam Tomasz Sikora z Urzędu Miejskiego Wrocławia.

📢 Tak wyglądają wraki aut po wypadkach drogowych. Pokazali je nam wrocławscy policjanci Kolizje i wypadki drogowe to niestety codzienność, zwłaszcza w dużych miastach, takich jak Wrocław. Zapytaliśmy funkcjonariuszy policji co należy zrobić, gdy jest się świadkiem lub uczestnikiem wypadku. Sprawdziliśmy jak wyglądają pojazdy, które brały udział w poważnych wypadkach. Widok mrozi krew w żyłach!

📢 Tak zmieniła się Joanna Racewicz. Dziennikarka o medycynie estetycznej - zobaczcie zdjęcia! Joanna Racewicz to polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna, która w ostatnich latach nieustannie atakowana jest za to, że korzysta z medycyny estetycznej. W maju obchodzić będzie swoje 51. urodziny. Zobaczcie, jak zmieniła się przez ostatnie 20 lat. Mamy zdjęcia! 📢 Kinga Duda - tak ubiera się córka prezydenta. Oto styl córki prezydenta naszego kraju Kinga Duda to jedyna córka Andrzeja Dudy, prezydenta Polski, i jego żony Agaty Kornhauser-Dudy. W listopadzie skończyła 28 lat. Nie umknęło uwadze mediów polskich i zagranicznych, że prezydencka córka ma doskonałe wyczucie stylu. Ubiera się z klasą i śledzi światowe trendy. Wiele osób inspiruje się jej stylizacjami. Tak ubiera się córka prezydenta RP - zobacz zdjęcia.

📢 Biżuteria PRL - ceny 2024, zdjęcia. Takich pierścionków, kolczyków, bransoletek szukają kolekcjonerzy Pamiątki z czasów PRL mogą być teraz bardzo cenne. Stara biżuteria z lat 60., 70. i 80. wraca do mody. Niektóre pierścionki, kolczyki, bransoletki czy naszyjniki mogą być dzisiaj sporo warte. Masz w domu taką biżuterię? Nie wyrzucaj jej. Przeszukaj szkatułki po babci i szuflady - być może możesz się na takiej starej biżuterii wzbogacić. Zobacz, ile jest warta. Oto przykładowe zdjęcia i ceny. 📢 Wrocławski szpital zaprasza przyszłe mamy na Dzień Otwarty. Oddział ginekologiczno-położniczy już po remoncie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu zaprasza pary planujące powiększenie rodziny na Dzień Otwarty oddziału ginekologiczno-położniczego. Warto, bo na miejscu będzie można poradzić się specjalistów, ale też zobaczyć wnętrza wyremontowanej niedawno porodówki.

📢 Okazja! Tanie mieszkania we Wrocławiu. Te nieruchomości sprzedaje komornik. Licytacje jeszcze przed wakacjami Mieszkania z licytacji komorniczych to alternatywa dla nieruchomości z rynku wtórnego. Warto przyjrzeć się im uważnie, bo takie mieszkania można nabyć w okazyjnej cenie. Co prawda wiele lokali od komornika wymaga remontu, ale można trafić również na takie, które są w bardzo dobrym stanie, gotowe do wprowadzenia. Zobaczcie mieszkania z Wrocławia, które niedługo będą licytowane. To aktualne oferty! 📢 Przymrozki wracają na Dolny Śląsk! Tutaj będzie na minusie, IMGW wydało ostrzeżenie Pogoda nie pozwala przyzwyczaić się nam do zbliżającego się lata. Zaraz po kolejnej porcji wakacyjnych temperatura, przychodzi ochłodzenie. Termometry wskażą poniżej zera! Gdzie? 📢 Co musi się stać, by Śląsk sięgnął po tytuł mistrza Polski, lub zagrał w europejskich pucharach? Oto najbardziej realistyczne warianty! Śląsk Wrocław na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu plasuje się na 2. miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy i traci zaledwie dwa punkty do lidera - Jagiellonii Białystok. Tu nie wszystko zależy od piłkarzy Jacka Magiery, ale w walce o europejskie puchary jest już zupełnie inaczej. WKS może je sobie zapewnić już w sobotę! Przedstawiamy najbardziej prawdopodobne warianty.

📢 Liceum we Wrocławiu. Którą szkołę wybrać? Sprawdź do jakiej klasy możesz pójść i ile musisz mieć punktów Już 14, 15 i 16 maja odbędą się egzaminy ósmoklasistów. Potem czeka ich nabór do szkół ponadpodstawowych we Wrocławiu. Oferta liceów jest bogata. Ile trzeba było mieć punktów w 2023 roku? Sprawdź! 📢 Skwer z pomnikiem Żołnierzy Niezłomnych we Wrocławiu cieszy się coraz większą popularnością Od odsłonięcia pomnika Żołnierzy Niezłomnych we Wrocławiu i otwarcia skweru, na którym stoi, nie minął jeszcze tydzień. Tymczasem to nowe miejsce na mapie miasta, już przypadło do gustu mieszkańcom stolicy Dolnego Śląska. Widać po ilości osób, która tam przychodzi i korzysta z ławek oraz kamiennych siedzisk.

📢 Poszukiwania turystów w lesie przy Kolorowych Jeziorkach. Zaginęła para z 5-letnim dzieckiem Znana dolnośląska atrakcja w Rudawach Janowickich - Kolorowe Jeziorka, przyciąga turystów jak magnes. Na zwiedzanie barwnych zbiorników wybrała się para z 5-letnim synem. Niedługo później, służby otrzymały wiadomość o ich zaginięciu. Ruszyły poszukiwania.

📢 Ktoś włamał się na podwórku neonów we Wrocławiu! Straty są liczone w tysiącach złotych Złodzieje nie mieli skrupułów i po raz drugi włamali się do fundacji Kalejdoskop Kultur, znajdującej się w galerii neonów przy ul. Ruskiej 46. Sprzęt, który skradziono, wart jest tysiące złotych. Właściciele fundacji proszą o pomoc w poszukiwaniu sprawców kradzieży. 📢 Egzamin ósmoklasisty już jutro! W tych szkołach we Wrocławu piszą go najlepiej, niemal na 100 procent! Ten sprawdzian jest obowiązkowy i musi do niego podejść każdy uczeń. Mowa o egzaminie ósmoklasisty, który w tym roku szkolnym zaplanowano w dniach od 14 do 16 maja. Najważniejszy test dla ucznia szkoły podstawowej, który - można powiedzieć - podsumowuje jego całą pracę na tym etapie nauczania, a wynik ma ogromny wpływ na późniejszy wybór szkoły średniej. Uczniowie których wrocławskich szkół radzą sobie najlepiej z tym zadaniem? Spójrzmy na wyniki za poprzedni rok, zaprezentowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

📢 Tramwajem po Wrocławiu. W drugiej połowie XX wieku na torach w mieście królowały Konstale. Pamiętacie? Mnóstwo zdjęć! Wrocław tramwajami stoi. Tramwaj to popularny i chętnie przez wrocławian wybierany pojazd komunikacji miejskiej. Tak było niemal od zawsze. Pierwszy wrocławski tramwaj był pojazdem konnym. Elektryczne pojawiły się na przełomie XIX i XX wieku. Jednymi z najpopularniejszych - na przestrzeni lat - były nie wątpliwie Konstale. Zobaczcie, jak jeździliśmy tramwajami po Wrocławiu pod koniec minionego stulecia. Mamy dla Was mnóstwo archiwalnych zdjęć.

📢 Dużo ulic bez prądu i wody we Wrocławiu! Tu będą naprawiać awarie energetyczne i wodociągowe, zobacz listę adresów W tym tygodniu (od 13 do 17 maja), lista ulic we Wrocławiu bez prądu i wody jest wyjątkowo długa. Większość wyłączeń na wodociągach ma związek z usuwaniem awarii. Dostawy prądu zatrzyma modernizacja sieci. Wiemy z kilkudniowym wyprzedzeniem, gdzie i w jakich godzinach nie będzie prądu i wody we Wrocławiu. Kliknij w zdjęcie powyżej, sprawdź czy nie ma tam twojego adresu.

📢 Straż Miejska usuwa porzucone wraki z wrocławskich ulic. Znikają nie tylko samochody, ale i rowery! Zajmują cenne miejsca parkingowe, przeszkadzają w ruchu drogowym, psują wygląd miejsca i mogą zanieczyszczać glebę. Wrocławska straż miejska w kwietniu usunęła ponad 160 samochodów wyglądających na porzucone. Bierze się również za zdezelowane rowery, o których właściciele mogli już dawno zapomnieć. Co się potem z nimi dzieje? 📢 Janusze tuningu znów dają znać o sobie! Zobacz najgorsze modyfikacje samochodów polskiego internetu! W tym przypadku to nawet nie jest wiejski tuning. Motoryzacyjne dziwolągi, które odznaczają się wysoką kreatywnością właścicieli. Szkoda, że na dobrych zamiarach się skończyło. Zobacz najgorsze modyfikacje samochodów polskiego internetu, a nie pożałujesz. Prawdziwe hity internetu! 📢 „Sanatorium miłości”. Ich nie ma już wśród nas. Widzowie pożegnali już pięcioro bohaterów programu „Sanatorium miłości” od kilku lat jest niekwestionowanym hitem Telewizji Polskiej. Przez 5 edycji programu przewinęła się cała masa przebojowych seniorów, którzy postanowili udowodnić, że na stare lata nadal można znaleźć miłość. Niestety niektórych z nich nie ma już wśród nas. Którzy bohaterowie „Sanatorium miłości” odeszli od nas zbyt wcześnie?

📢 Śląsk Wrocław - Stal Ostrów. Zdjęcia kibiców. Hala Orbita do końca wierzyła w zwycięstwo Każdy mecz play-offów Orlen Basket Ligi to koszykarskie święto na trybunach Hali Orbita. Czwarte spotkanie ćwierćfinałowe pomiędzy Śląskiem a Arged BM Stalą Ostrów Wielkopolski śledziło 3 000 kibiców. Walka o zwycięstwo toczyła się do ostatnich minut, ale ostatecznie wygrali goście (74:84). Stal w rywalizacji o awans do półfinału doprowadziła do stanu 2-2 (rozstrzygający mecz w środę w Ostrowie Wielkopolskim). Wspieraliście koszykarzy Śląska na żywo? Znajdźcie się na zdjęciach!

📢 Macie takie cyfry w dacie urodzenia? Wiemy, co to oznacza. Lepiej przeczytajcie... Według numerologów nic nie dzieje się przez przypadek, a wielki wpływ na nasze życie mają liczby. Największe znaczenie ma liczba przewodnia, która powiązana jest z datą urodzenia. To z nią powiązane są liczby, które mogą okazać się szczęśliwe.

📢 Wrocław 25 lat temu. Te zdjęcia ożywią niejedno wspomnienie sprzed ćwierć wieku Na przełomie XX i XXI wieku, Wrocław bardzo się zmieniał. Zasypane gruzem nieużytki zaczęły służyć za place budowy, po Odrze pływały barki, a w Rynku rosły kwiaty. Tych obrazków już nie ma. Niektórzy je pamiętają, innym z radością przypominamy. 📢 Alan Cymbalista wygrał finał Szansy na Sukces. Dolnoślązak wystąpi podczas festiwalu w Opolu! Kim jest Alan Cymbalista? Od dziś to zwycięzca finału Szansy na Sukces, ale ten młody wokalista jest doskonale znany dolnośląskiej publiczności. Pochodzi z Nowej Wsi Wielkiej pod Jaworem, a uczy się w Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy. 📢 Niesamowity, podziemny wodospad. Znajduje się na Dolnym Śląsku, jedyny taki w Polsce. Cudo! Na Dolnym Śląsku znajduje się jedyny w Polsce podziemny wodospad. Ten znajdujący się 23 metry pod powierzchnią ziemi, cud natury można przez cały rok zobaczyć w Złotym Stoku. Aby, to zrobić nie trzeba dokonywać wcześniejszej rezerwacji. Zobacz zdjęcia z tego niezwykłego miejsca.

📢 Polskie Hawaje, czyli jedna z piękniejszych plaż na Dolnym Śląsku. Można tu poleżeć pod palmami, a do tego to ledwie godzina z Wrocławia Polskie Hawaje - takim mianem niektórzy określają jedną z plaż w podlegnickich Kunicach. Znajduje się ona na terenie ośrodka wypoczynkowego Skibińscy. Obiekt już kilka tygodni temu rozpoczął nowy sezon, ale wraz z nadejściem słonecznego weekendu postanowiliśmy tam zajrzeć. Znajdziemy tu plażę ze złotym piaskiem, charakterystyczne, słomiane parasole, pyszną rybę i sporą strefę dla dzieci. W upalny, letni dzień ściągają tu ludzie z całego Dolnego Śląska. Plaże znajduje się mniej niż godzinę jazy z Wrocławia.

📢 Nowości i wyprzedaże w sklepie AMW. Od wojskowych skrzyń, po specjalistyczne noże saperskie Sklep AMW w Internecie działa od lat, a asortyment jest systematycznie uzupełniany o kolejne pozycje. Tym razem prawdziwą gratką dla fanów militariów będzie oryginalny nóż saperski. Co jeszcze znajdziemy w sklepie Agencji Mienia Wojskowego? Kliknij w pierwsze zdjęcie, żeby przejść do galerii. Pod ostatnim ze zdjęć link bezpośrednio prowadzący do sklepu.

📢 Kąpieliska we Wrocławiu: Różanka, Glinianki, Morskie Oko. Zobaczcie, gdzie od lat pływają wrocławianie [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Wrocławianie znają je doskonale. Już lata temu szaleli na nowej zjeżdżalni na Kłokoczycach, skakali na bombę z wysokich skoczni na Morskim Oku, czy tłoczyli się na basenie Olimpijskim. Obejrzyjcie Wrocław na starych zdjęciach przez pryzmat kultowych kąpielisk! Wystarczy kliknąć w zdjęcie powyżej i przechodzić na kolejne slajdy za pomocą strzałek lub gestów na smartfonie. 📢 Nie tylko przepiękne Arboretum Wojsławice. Te ogrody na Dolnym Śląsku są równie malownicze.Nasz pomysł na niedzielę? Dolny Śląsk zachwyca! Mieszkańcy regionu i odwiedzający województwo dolnośląskie turyści mogą podziwiać malownicze góry, niezwykłe zamki i pałace, ale też przepiękne parki i ogrody. Jednym z piękniejszych jest arboretum w Wojsławicach, jednak lista przepięknych ogrodów jest długa. Zobaczcie, gdzie warto się wybrać na weekendową wycieczkę.

📢 Juwenalia Wrocławskie na Polach Osobowickich. Cóż tam się działo w sobotę! Zobaczcie zdjęcia z drugiego dnia studenckiej imprezy Tłum fanów, istne szaleństwo pod sceną i tysiące światełek z telefonów uniesionych w górę – taki klimat panował w sobotę podczas drugiego dnia Juwenaliów Wrocławskich 2024 na Polach Osobowickich. Zobaczcie na zdjęciach, co tam się działo!

📢 Srebrna Góra to dolnośląska wieś we włoskim klimacie. Jeśli jeszcze tam nie byłeś - lepiej szybko to nadrób! Srebrną Górę wielu kojarzy jedynie z twierdzą. Tymczasem u jej podnóża znajduje się piękna wieś o tej samej nazwie. I choć administracyjnie to rzeczywiście wieś, to śmiało można nazwać ją miasteczkiem i to we włoskim klimacie. Warto tu się wybrać - czeka sporo nieodkrytych zakamarków, a turystów jest jak na lekarstwo.

📢 Modernistyczny Dolny Śląsk. Architektura, która zachwyca! Pomysły na szybkie wycieczki W 1929 roku powstało osiedle we Wrocławiu, które miało odzwierciedlać ducha modernizmu, a jednocześnie pokazać nowy kierunek w budownictwie przyszłości. Przy jego projektowaniu pracowało aż 11 architektów i wybudowano je niemal błyskawicznie. Przetrwało do dziś w niemal nienaruszonym stanie, ale to nie jedyne symbole dwudziestowiecznej architektury we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Jakie obiekty pochodzą z tego okresu?

📢 Zwierzaki z wrocławskiego schroniska czekają na nowe, kochające domy. Obok tych smutnych oczu nie można przejść obojętnie Te piękne i bardzo mądre zwierzaki są nowymi podopiecznymi TOZ Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu. Milusińscy z cierpliwie czekają na opiekunów, u których zadomowią się na lata. Kto je pokocha? Odwdzięczą się bezgraniczną miłością.

📢 Juwenalia Wrocławskie 2024. Dziś drugi dzień studenckiej imprezy. PLAN KONCERTÓW, ZDJĘCIA Rozpoczęła się coroczna zabawa organizowana przez studentów. Na Polach Osobowickich tłum ludzi imprezuje podczas Juwenaliów Wrocławskich 2024. Wczoraj młodzież bawiła się do późna w nocy, a dziś szykuje się kolejny dzień wspólnych szaleństw. Kto wystąpi na scenie w sobotę - przeczytajcie poniżej. 📢 Zorza polarna nad Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. Zobaczcie zdjęcia! W piątek (10 maja) wieczorem na niebie w całej Polsce pojawiła się zorza polarna. Widać ją doskonale także we Wrocławiu i innych miejscach Dolnego Śląska. Wygląda obłędnie! Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Tłumy kibiców na meczu Śląsk Wrocław - Cracovia. Zobaczcie zdjęcia trybun Tarczyński Arena Grubo ponad 20 tys. kibiców pojawiło się w piątkowy (10 maja) wieczór na meczu Śląsk Wrocław - Cracovia. WKS już do przerwy prowadził 3:0, porywając fanów. Znajdź siebie lub swoich znajomych na trybunach Tarczyński Arena Wrocław!

📢 Linia kolejowa wokół Jeziora Bielawskiego z widokiem na Góry Sowie coraz bliżej. 12 firm chce wybudować tę trasę Kto odbuduje linię kolejową 318 w Bielawie? A dokładnie, odcinek wokół Jeziora Bielawskiego z widokiem na Góry Sowie. Zainteresowanie dość duże, bo chętnych jest 12 firm. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei chce, aby prace zakończyły się prace w 2025 roku.

📢 Jakie tajemnice kryją statki ze stoczni we Wrocławiu? Dolnośląska stocznia wysyła je na całą Europę Czy wiedziałeś, że Wrocław ma nadal spory wkład w przemysł stoczniowy? Zobacz, jakie statki wypłynęły w świat z Dolnego Śląska i jakie statki można zobaczyć w przystani na Szczepinie. 📢 Najpiękniejsze pałace Dolnego Śląska. Do tych miejsc będziecie chcieli wracać! Pałace Dolnego Śląska stanowią o bogactwie kulturowym naszego regionu. Zachód Polski znany jest z pięknych rezydencji, zamków i pałaców, które przyciągają turystów z całego kraju, a nawet ze świata. Wiele z nich doczekało się legend, a część została odrestaurowana i wkomponowuje się w lokalny koloryt. Które z budowli naprawdę zachwycają? Przedstawiamy Wam nasz subiektywny ranking!

📢 Gdzie jest środek Dolnego Śląska i jakie atrakcje turystyczne czekają na nas w okolicy? Jeśli jeszcze nie wiecie, gdzie znajduje się środek Dolnego Śląska, to przychodzimy do Was z odpowiedzią! Poza punktem na mapie jest tu wiele atrakcji turystycznych, które warto zobaczyć na własne oczy: zabytkowy kościół, zalew, wieże widokowe oraz pałace i zamki! Zapraszamy Was na wirtualną podróż po okolicy! 📢 Stary fortepian, rzeźbiony kominek i tapety w kwiaty. Dworek tylko o godzinę drogi od Wrocławia. Co spotkało piękną rezydencję? Ten piękny, choć zniszczony dwór myśliwski w Jaskulinie, znajduje się tylko godzinę drogi z Wrocławia. Zakręcone schody, potłuczone szyby i... stary fortepian. Jaki to miejsce jest piękne! Co się z nim stało? 📢 Kawałek Alp na Dolnym Śląsku! Piękna karkonoska łąka zachwyca turystów Krajobrazy w Karkonoszach i Górach Izerskich są wprost zachwycające, Przywodzą na myśl sielskie alpejskie wioski albo urocze hale u podnóży Tatr. Soczysta zieleń łąk pokrytych kolorowymi kwiatami, a w tle majestatyczne góry, "lukrowane" gdzieniegdzie śniegiem. Wszystko jak z reklamy czekolady Milka i... na wyciągnięcie ręki.

📢 Miasto zakopane w dolnośląskim lesie. Mroczny labirynt podziemnych korytarzy. Jak z horroru! Nie chcesz się tu zgubić! Podziemne schrony, wojskowe bunkry i tunele - tych na Dolnym Śląsku nie brakuje. Wiele podziemnych konstrukcji zostawili po sobie Niemcy i Armia Radziecka. Jeśli lubicie wycieczki z dreszczykiem i jesteście miłośnikami historii, koniecznie odwiedźcie Przemkowski Park Krajobrazowy. W lasach pod Wilkocinem znajdziecie opuszczone wojskowe bunkry połączone kilometrami korytarzy. To podziemne miasto przyprawia o ciarki. Zobaczcie zdjęcia z wewnątrz! 📢 Nie chcielibyście tu trafić! Zakład Karny we Wrocławiu to prawdziwa twierdza. Jak wygląda życie więźniów i strażników? Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu to jedna z największych tego typu placówek w Polsce. Na 3 hektarach znajdziemy wiele zabytkowych budynków, a samo więzienie ma aż 1549 miejsc dla osadzonych. Ciekawi was, jak wygląda typowy dzień z życia więźnia, czym zajmują się strażnicy oraz skąd biorą się "więzienne dziary"? Sprawdźcie szczegóły, zobaczcie unikatowe zdjęcia.

📢 Taki domek letniskowy możesz mieć na własność! Oto najciekawsze oferty do 100 km od Wrocławia | ZDJĘCIA, CENY Na weekend czy urlop najlepiej pojechać do własnego domku letniskowego. Wspaniale byłoby, gdyby był położony w pięknym miejscu z widokiem i nie za daleko od miejsca zamieszkania. Oto najciekawsze oferty domków na sprzedaż położonych w promieniu do 100 kilometrów od Wrocławia. Niektóre są w pełni urządzone, ze wszystkimi udogodnieniami, inne - skromniejsze, a przez to dużo tańsze. Zobaczcie zdjęcia i ceny, przechodząc do galerii zdjęć. 📢 Zachwycający pałac godzinę drogi z Wrocławia. Zrujnowane wnętrza i mroczne piwnice. Do tego zabytku wejdziecie z ulicy Przepiękne zamki i pałace stanowią jeden ze znaków rozpoznawczych Dolnego Śląska. Odrestaurować udało się nieliczne. Ten zachwycający pałac nadal czeka na swoją kolej. Ukryty wśród drzew zabytek popada w coraz większą ruinę. Tymczasem pałacowe mury pamiętają jeszcze czasy renesansu. Zobaczcie mroczne piwnice i zniszczone, ale nadal niezwykłe, wnętrza pałacu w Osetnie.

📢 Dolnośląski Wawel! Zachwycają XVI-wieczne freski i przypałacowe ogrody. Zabytek doczekał się remontu Pałac w Ciechanowicach w Rudawach Janowickich w gminie Marciszów nazwa się często dolnośląskim Wawelem. Bo choć nie dorównuje krakowskiemu zamkowi wielkością, to malowidła ścienne, jakie odkryto na ścianach pałacu w Ciechanowicach, są imponujące. Równie duże wrażenie robią ogromne przypałacowe ogrody w stylu angielskim, włoskim i francuskim. Zabytek można od niedawna zwiedzać. Jego remont trwał 12 lat. 📢 Wystawa psów pasterskich Na Niskich Łąkach we Wrocławiu. Te zwierzaki to prawdziwe championy! Ich miny mówią same za siebie Na Niskich Łąkach we Wrocławiu odbywa się prawdziwe święto miłośników czworonogów z rodowodem: 36. Klubowa Wystawa Psów Pasterskich. Głównymi gwiazdami tego dnia są przepiękne i bardzo mądre zwierzaki. Zdjęcia psiaków znajdziecie w galerii.

📢 Tajemnicze Opactwo Cystersów na Dolnym Śląsku. Weszliśmy tam, gdzie turyści nie mają wstępu! Zobaczcie zdjęcia podziemi i innych zakamarków Stoi szlaku cysterskim i od lat przyciąga turystów. Opactwo w Lubiążu to jedna z najbardziej tajemniczych atrakcji Dolnego Śląska. Ogromny obiekt służył nie tylko zakonnikom. W przeszłości działał tam również szpital dla obłąkanych, zakład pracy przymusowej, mieszkali żołnierze Armii Czerwonej. Odwiedziliśmy miejsca, które turyści mogą zobaczyć tylko dwa razy do roku. Zobaczcie, jak wyglądają podziemia i strych, zamknięte korytarze i sale. 📢 Restauracja Fregata w Zagórzu Śląskim. Na Dolnym Śląsku jak we włoskim kurorcie! Ten skrawek Sycylii jest niedaleko Wrocławia Restauracja Fregata w Zagórzu Śląskim wygląda jakby była żywcem wyjęta z włoskiego wybrzeża. Nam na myśl przywodzi Sycylię. Co ważne, znajduje się zaledwie 60 kilometrów od Wrocławia. Co tam możemy zjeść, jakie czekają atrakcje. Zobaczcie!

📢 Tłumy w Arboretum w Wojsławicach na Dolnym Śląsku. W parku trwa Wielki Majówkowy Kiermasz Ogrodniczy! Kupicie kwiaty, krzewy, zioła Arboretum w Wojsławicach to niezwykłe miejsce. Ten przepiękny ogród botaniczny, położony zaledwie 50 kilometrów od Wrocławia, zachwyca o każdej porze roku. W ten weekend warto się tam wybrać nie tylko dla przepięknych "okoliczności przyrody". W Wojsławicach odbywa się Wielki Kiermasz Ogrodniczy. Zobaczcie, co można tam kupić. 📢 Dolnośląskie jeziora: krystaliczna woda i bajeczne widoki. Gdzie pojechać i odpocząć nad wodą? Dolnośląskie jeziora kuszą czystą wodą, malowniczymi krajobrazami oraz ciekawą historią. Każdy miłośnik natury znajdzie tu coś dla siebie. Wśród dolnośląskich jezior są takie perełki, jak: Jezioro Leśniańskie, Jezioro Daisy oraz Kolorowe Jeziorka. Zobaczcie, co jeszcze wam polecamy!

📢 Technikum we Wrocławiu. Sprawdź ofertę szkół w naszym mieście. Te kierunki mogą zaskoczyć! Technikum we Wrocławiu? W tych szkołach, w roku szkolnym 2024/25 nauczysz się ciekawych i intratnych zawodów. Osoby, które rozważają podjęcie pracy po maturze powinny rozejrzeć się za odpowiednim kierunkiem.

📢 Poznaj bliżej Dolny Śląsk - Krucze Skały w Jerzmanicach-Zdroju koło Złotoryi Dolny Śląsk jest piękny i nie mówimy tu wcale o najpopularniejszych szlakach, czy atrakcjach turystycznych. Dziś pokazujemy bliżej Krucze Skały w Jerzmanicach-Zdroju koło Złotoryi. To niezwykłe miejsce może być świetnym miejscem na wrześniowy wypad z bliskimi.

