Przegląd prasy (14.03.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Potrójna emerytura w marcu 2024 - kto dostanie? Te osoby otrzymają trzy emerytury w jednym miesiącu”?

Prasówka 14.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Potrójna emerytura w marcu 2024 - kto dostanie? Te osoby otrzymają trzy emerytury w jednym miesiącu Niektórzy emeryci dostaną trzy świadczenia w tym samym miesiącu - marcu. Jak to możliwe? Tak wynika z kalendarza wypłat emerytur. Zobacz, kto może liczyć na wypłatę trzech emerytur jednego miesiąca.

📢 Te znaki zodiaku czekają duże zmiany w życiu w marcu. Oni się wzbogacą lub odnajdą miłość! Dzięki pomyślnemu układowi planet osoby spod niektórych znaków zodiaku czeka większa pomyślność i szczęście, niż innych. Wróżka Azalia odczytała ukryte znaczenie układu gwiazd! Te osoby czekają jeszcze w marcu duże zmiany w życiu - pieniądze i szczęście w miłości. Zobacz, czy i twój znak zodiaku jest na tej liście szczęściarzy!

📢 Te osoby nie powinny jeść orzechów włoskich. Zobacz, komu i na co szkodzą orzechy włoskie Orzechy włoskie są bardzo bogatym źródłem wielu cennych składników: zdrowych tłuszczów, białka, steroli roślinnych, przeciwutleniaczy, aminokwasów, witamin, mikro- i makroelementów. Poprawiają kondycję włosów, skóry, przyspieszają regenerację komórek, poprawiają pracę mózgu i układu nerwowego. Jednak orzechy włoskie nie są wskazane dla każdego. Niektórym osobom mogą nawet zaszkodzić. Jeśli masz takie objawy, nie powinieneś jeść orzechów włoskich.

Prasówka 14.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024 roku - zdjęcia i inspiracje. Oto tegoroczne trendy Rok 2024 roku zapowiada się interesujące. Szykuje się sporo nowości i innowacyjnych technik strzyżenia. Fryzjerzy szczególnie wiosną eksperymentują z cięciami i uczesaniami, dlatego to właśnie wiosną pojawia się najwięcej odważnych fryzur. Zobaczcie, co będzie królowało w salonach fryzjerskich wiosną 2024 roku.

📢 Dzieci Mai Ostaszewskiej i Michała Englerta - tak wyglądają. Oto Franciszek Englert i Janina Maja Ostaszewska i jej partner Michał Englert doczekali się dwojga dzieci. Na salony wszedł prawie dorosły syn, córka na razie stroni od fleszy i ciekawskich mediów. Jak wyglądają Franciszek i Janina, owoc miłości utytułowanych aktorki i operatora filmowego - zobaczcie w naszej galerii. Do kogo bardziej podobny jest dziś Franciszek Englert? 📢 Dom Kamila Stocha - wygląda jak z bajki. Zaglądamy do środka posiadłości polskiego skoczka Tak mieszka i żyje na co dzień Kamil Stoch. Legenda polskich skoczków urządził się wraz z żoną Ewą w jednym z najwyżej położonych domów w Polsce. Ze wzgórza w Zębie rozciąga się wspaniały widok na Tatry. Dom Kamila Stocha został wybudowany i urządzony zgodnie z góralskimi tradycjami. Tak wygląda w środku - zobaczcie zdjęcia posiadłości Kamila i Ewy Stochów.

📢 W tych zawodach płacą powyżej 10 tys. złotych. I nie trzeba być kierownikiem czy prezesem Aktualnie najniższe wynagrodzenie na umowie o pracę wynosi 4242 zł brutto. Pracując na umowę o pracę na pełnym etacie nie możemy zarobić mniej. A kolejna podwyżka pensji już 1 lipca 2024 roku. Od tego dnia minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 4300 złotych brutto. A gdzie powinniśmy pracować jak chcemy zarabiać dużo więcej? Zobaczcie, w jakich zawodach zarabia się powyżej 10 tys. złotych. 📢 Lara Kraśko - tak teraz wygląda córka Piotra Kraśki i Karoliny Ferenstein-Kraśko - zdjęcia. To śliczna dziewczynka Karolina Ferenstein-Kraśko i Piotr Kraśko są małżeństwem od 2008 roku. Doczekali się trojga dzieci. Jak dziś wygląda ich córeczka Lara? Dziewczynka to oczko w głowie rodziców. Jej mama Karolina często chwali się swoją najmłodszą latoroślą w mediach społecznościowych.

📢 Takie znaki zodiaku wygrają na loterii w marcu. Oni będą mieć szczęście na początku wiosny Na początku wiosny meteorologicznej odmieni się los niektórych znaków zodiaku. Wróżka Roma przewiduje niektórym osobom szybki sukces finansowy. Oni mają szansę wygrać na loterii dużo pieniędzy lub nowe auto. Sprawdź, jakie znaki zodiaku są na liście. 📢 Modne paznokcie na marzec 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na marzec 2024. Co jest modne w stylizacjach na przedwiośnie? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z regionu. 📢 Modne odcienie blond na 2024 rok. Zobacz TOP fryzury - najmodniejsze koloryzacje i strzyżenie Blond beżowy, piaskowy, śmietankowy, słoneczny, słomkowy, waniliowy - to zdecydowanie najmodniejsze odcienie dla pań preferujących jasny kolor włosów. Zobacz w galerii jakie fryzury w modnej tonacji blond powstały w salonach fryzjerskich w Kujawsko-Pomorskiem. Pokazujemy zarówno fryzury dla włosów krótkich, średniej długości, jak i długich.

📢 Metamorfoza Marcina Tyszki z "Top model". Tak obecnie wygląda znany juror - schudł aż 12 kilogramów! Marcin Tyszka to znany fotograf mody i juror w programie "Top model". Gwiazor w ostatnim czasie przeszedł metamorfozę, co spowodowało, że widzowie show mogli go oglądać w zupełnie innym wydaniu. Schudł aż 12 kilogramów! Zobacz na zdjęciach, jak obecnie wyglada. 📢 Pijani bez picia alkoholu - te produkty wykażą na alkomacie promile. Na to trzeba uważać Czy alkomat może pokazać błędny wynik? Okazuje się, że tak. Policja ma prawo zażądać od obywatela poddania się badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Jednak odczyt alkomatu może zaskoczyć, szczególnie wtedy, gdy wcale nie piliśmy alkoholu a pojawią się promile. Co może spowodować błędny wynik alkomatu? Sprawdź!

📢 Trwa budowa biurowców w miejscu wielopoziomowego parkingu przy ul. Swobodnej we Wrocławiu. Zobaczcie zdjęcia Po wyburzeniu wielopoziomowego parkingu między ul. Swobodną i hotelem Novotel Wrocław deweloper Echo Investment zdecydował o rozpoczęciu budowy w tym miejscu dwóch biurowców. Niedługo zakończy się realizacja części podziemnej jednego z budynków. Zobaczcie wizualizacje i najnowsze zdjęcia z tej dużej inwestycji w centrum Wrocławia.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kręte piwnice, przestronne mieszkania i dach, z którego widać centrum Wrocławia. Takiego Trzonolinowca nie znaliście! Od momentu podjęcia decyzji o wyprowadzce z wrocławskiego Trzonolinowca we Wrocławiu mieszkańcy żyją w ciągłej niepewności. Choć stan techniczny budynku jest stale monitorowany i na ten moment nie zagraża bezpieczeństwu lokatorów, wszyscy chcą wyprowadzić się z niego jak najszybciej. Nasza reporterka była w najbardziej niedostępnych miejscach Trzonolinowca - zobaczcie jaki widok jest z dachu oraz co kryje się w jego piwnicy!

📢 Emerytury wraz z trzynastką - tabela brutto i netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia [14.03.2024] Dzięki marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce wzrosły o 12,12 proc. Wiemy już, ile w 2024 roku wyniesie trzynasta emerytura. Wypłata dodatkowego świadczenia nastąpi wraz z podstawową emeryturą, a pierwsze osoby otrzymają pieniądze już pod koniec marca. Zobacz, ile wyniosą emerytury wraz z "trzynastką". Mamy wyliczenia brutto i netto.

📢 Najlepiej płatne oferty pracy we Wrocławiu. Gdzie można zarobić ponad 10 tys. zł? Zobaczcie Praca z zarobkami na poziomie 10 tysięcy złotych czeka we Wrocławiu. Powiatowy Urząd Pracy co jakiś czas publikuje oferty, w których zarobić można także dużo więcej. Wybraliśmy dla Was te aktualne. W opisach pod zdjęciami znajdziecie informacje: jaka to praca, jakie wymagania stawiają pracodawcy oraz jaki będzie zakres obowiązków. Pod ostatnim slajdem znajduje się link do wszystkich ogłoszeń. Zobacz w galerii. 📢 Wypadek pod Gryfowem Śląskim. Na DK30 zderzyły się 4 samochody, jedna osoba jest ranna W środę (13 marca) około godziny 16 na trasie DK30 doszło do karambolu, w którym udział wzięły cztery samochody. Trasa jest zablokowana. 📢 Nowe ostrzeżenie GIS 13.03.2024! o produktach wycofanych ze sklepów Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 13.03.2024 Nowe ostrzeżenie GIS 12.03.2024! Oto lista produktów wycofanych przez sklepy Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.

📢 Poważny wypadek na DK35 w Gniechowicach pod Wrocławiem. Ciężarówka na dachu, jedna osoba ranna W środę (13 marca) przed godz. 16 na drodze krajowej nr 35 między Gniechowicami i Małuszowem na Dolnym Śląsku doszło do poważnego wypadku. TIR z naczepą wypadł z drogi i przewrócił się kołami do góry. Na miejscu pracują służby, jezdnia w obu kierunkach będzie zablokowana przez wiele godzin.

📢 Kraina wygasłych wulkanów na Dolnym Śląsku ma szansę trafić na listę UNESCO! „To ogromny, ogólnoświatowy prestiż” Dolnośląskie wulkany to niewielkie wzgórza na pogórzu Kaczawskim. Dziś ta atrakcja turystyczna szerszą rozpoznawalnością cieszy się raczej wśród pasjonatów, jednak ma się to zmienić. Kraina Wygasłych Wulkanów ma bowiem duże szanse trafić na listę Światowych Geoparków UNESCO. 📢 Marcowa wycieczka niedaleko Wrocławia. Niezwykłe i piękne miejsca. Nasze propozycje wypraw Propozycje zimowych wycieczek niedaleko Wrocławia sprawdzą się nie tylko podczas zbliżających się wielkimi krokami ferii. To wspaniałe opcje na wypady z bliskimi lub przyjaciółmi praktycznie w każdy weekend. Kliknij w zdjęcie i zobacz gdzie naprawdę warto się wybrać!

📢 Na podwórku, przy domu odkryto grób z czasów II wojny światowej. Opowiada straszną historię Na terenie prywatnej posesji przy ul. Piątnickiej w Legnicy archeologowie z Pracowni Badań Historycznych i Archeologicznych "Pomost" przeprowadzili ekshumację trzech ofiar z czasów II wojny światowej. Niestety, za odkrytą mogiłą kryje się straszna historia. Lokalizację grobu, na podstawie zapisków i wspomnień mieszkańców, ustaliły członkinie stowarzyszenia TILIAE. 📢 Z tych samochodów internauci mają bekę. Poznaj najśmieszniejsze memy o motoryzacji, które rozbawią Cię do łez! 14.03.2024 Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci tworzą memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów i o bieżących wydarzeniach na drogach. Przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne. 📢 Najśmieszniejsze MEMY o disco polo. Nikt tej muzyki nie słucha, ale wszyscy ją znają i dobrze się przy niej bawią Disco polo jest już z nami od blisko 40 lat! To muzyka, która towarzyszy kolejnym pokoleniom i kolejne miliony słuchaczy świetnie się przy niej bawią. Co prawda większość z nas do słuchania disco polo raczej się nie przyzna, ale śmiało można powiedzieć, że prawie wszyscy potrafimy zanucić kilka największych przebojów i świetnie się przy nich bawimy. Proponujemy wam MEMY o disco polo!

📢 Takie widoki tylko w centrum Wrocławia. Naga kobieta z fletem wabi stado szczurów! Wrocław od lat zmaga się z plagą szczurów - jedni mieszkańcy przywykli, inni na widok szczura dosłownie wpadają w panikę. Lokalni artyści postanowili nawiązać do problemu w nieco humorystyczny sposób. Na budynku baru na Tamce, powstał wyjątkowy mural - 50 kolorowych szczurów oraz... naga "szczurołapczyni". 📢 MPK Wrocław awaryjnie wymienia tory. Od soboty pięć linii spod dworca głównego pojedzie inaczej W związku z awaryjną wymianą dwóch łuków tramwajowych na ulicy Peronowej w pobliżu Dworca Głównego PKP, na torze w kierunku centrum, od soboty (16 marca) MPK Wrocław wprowadza zmiany tras pięciu linii tramwajowych 2, 8, 9, 17, 18 i lokalizacji przystanku dla autobusów aż 19 linii. 📢 Dwulatka poparzona we wrocławskim przedszkolu. Z nóg schodziła skóra. Co się tam wydarzyło? Pani Alicja, wysyłając swoją córkę do przedszkola Kids&Co we Wrocławiu, nie sądziła, że dziecku może stać się taka krzywda. Mała Solomia została odebrana przez karetkę pogotowia przez ogromne oparzenia drugiego stopnia, zniszczoną skórę i liczne pęcherze. Przeżyła koszmar i prawdopodobnie zostanie z tą traumą do końca życia. Obrażenia są efektem poparzeń chemicznych. Przedszkole odniosło się do zdarzenia i podjęło współpracę ze służbami.

📢 Julia Wieniawa w bikini i bieliźnie. Aktorka nie boi się odważnych zdjęć, a jej profil na Instagramie śledzi ponad 2,1 mln użytkowników Julia Wieniawa, która została nową jurorką w "Mam Talent", lubi szokować. O jej odważnych zdjęciach i strojach mówi cała Polska. Julia Wieniawa, piękna i utalentowana polska aktorka, jest znana nie tylko ze swoich kreacji aktorskich czy zdolności wokalnych, ale i z kontrowersyjnych, budzących dyskusję stylizacji. Aktorka nie boi się pozować w bieliźnie czy bikini. Wieniawa, której konto na Instagramie śledzi ponad 2,1 miliona użytkowników, jest inspiracją dla wielu młodych Polek. Można ją nazwać polską ikoną stylu. Zobaczcie!

📢 Oto Paweł Kaźmierski mąż Dagmary ZDJĘCIA. Kim był mąż Dagmary Kaźmierskiej? Prawda o jej pierwszej miłości 13.03.2024 Celebrytka Dagmara Kaźmierska miała 19 lat gdy poznała swojego pierwszego męża. Kim był Paweł Kaźmierski?

📢 Czy Unia zakaże upraw warzyw i owoców na własnej działce? Działkowcy w panice. Co polskie przepisy mówią w kwestii upraw roślin na ROD-ach? Media obiegła wiadomość, że przepisy Zielonego Ładu zabronią upraw warzyw i owoców na ogródkach działkowych. Oznaczałoby to, że już wkrótce działkowcy nie będą mogli posiać marchewki lub pietruszki na własnej działce! Wszyscy zainteresowani tematem ROD-ów swoje oburzenie wyrazili w mediach społecznościowych. Wyjaśniamy, czy faktycznie działkowcom może grozić zakaz upraw roślin na ogródkach działkowych. 📢 W Oleśnicy zaginęła 15-letnia Izabela Anioła. Wyszła ze sklepu, w którym miała praktyki, ale nie wróciła do domu 11 marca zaginęła 15-letnia Izabela Anioła. Nastolatka odbywa praktyki w jednym ze sklepów sieci "Grześ" w Oleśnicy. To już drugie zaginięcie dziewczyny w ostatnim czasie. Osoby, mające wiedzę na temat miejsca jej przebywania, są proszone o niezwłoczny kontakt.

📢 25 nowych pociągów dla Kolei Dolnośląskich. Supernowoczesne składy! Kiedy i na jakich trasach pojadą? Koleje Dolnośląskie otrzymały dofinansowanie z pieniędzy unijnych. Kwota 333 milionów złotych zostanie przeznaczona na zakup nowych pociągów. KD sfinansuje tymi pieniędzmi pociągi Elf 2, czyli bardzo pojemne i komfortowe pojazdy dla pasażerów. 📢 Darmowa wystawa zabytkowych pociągów i samochodów w Leśnicy. Będzie oprowadzanie z przewodnikiem! W Leśnicy szykuje się prawdziwa gratka dla miłośników kolei i motoryzacji. W najbliższą niedzielę, 17 marca, na stacji Wrocław Leśnica odbędzie się wystawa taboru kolejowego, połączona ze zlotem starych, klasycznych samochodów. Wydarzenie jest w pełni darmowe. Nie obowiązują żadne zapisy!

📢 Od lat rozpracowywali grupę przestępczą. We Wrocławiu trafili na arsenał zakopany w ziemi Policjanci z komendy miejskiej oraz wojewódzkiej policji namierzyli i zlikwidowali we Wrocławiu skrytkę z bronią palną i amunicją. Ta sprawa dotyczy grupy związanej z przestępczością narkotykową i jest rozpracowywana przez stróżów prawa z Wrocławia już od 8 lat. Jak informują mundurowi - wciąż jest rozwojowa, dlatego nie mogą podać zbyt wielu szczegółów i dokładniejszej lokalizacji skrytki z bronią.

📢 Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów. 📢 Adrianna i Michał - tak mieszkają uczestnicy programu "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! Adrianna i Michał to jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał.

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 13.03.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Tramwaj na Popowice za grube miliony. Zrobiono zielone torowisko, a autobusy MPK stoją w korku Wybudowana za grube miliony nowa trasa tramwajowa na Popowice zaczęła budzić wątpliwości wśród wrocławian. Jadąc miejskim autobusem, mieszkańcy stoją w kilometrowym korku, patrząc na puste torowisko wzdłuż ul. Popowickiej. Według nich, oprócz tramwajów, powinny po nim poruszać się autobusy, wtedy poruszanie się komunikacją miejską miałoby sens.

📢 Najpiękniejsze rasy psów na świecie. Ranking najładniejszych psów. Poznaj TOP 10 najpiękniejszych psów. Są takie urocze! 13.03.2024 TOP 10 najpiękniejszych ras psów na świecie. Internauci wybrali najładniejsze rasy. Pies to wspaniały przyjaciel, wierny towarzysz człowieka. Kto ma pieska w domu, ten wie jakie są kochane i lojalne. Zawsze chętne do zabawy lub przytulenia. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj jednak, że wygląd to nie wszystko. Zanim kupisz psa zapoznaj się z jego potrzebami. Sprawdź szczegóły! 📢 Najzabawniejsze MEMY o pracy! Tak wygląda praca okiem internautów. Słodkie lenistwo czy zaangażowanie? Śmieszne obrazki o pracy 13.03.2024 Jak pracę widzą internauci? Okazuje się, że praca należy do ulubionych źródeł memów i innych śmiesznych obrazków. Z pewnością wiele osób lubi w godzinach pracy zrobić delikatny "skok w bok", zajmujących się oglądaniem filmów, przeglądaniem mediów społecznościowych czy... memów! Memy znakomicie poprawiają humor, tym bardziej jeśli memy o pracy, oglądamy w... pracy! Jesteście ciekawi? Tak pracę widzą internauci. Zobaczcie zabawne memy o pracy!

📢 Najlepsze MEMY o nauczycielach. Tak internauci widzą pracę nauczyciela w szkole. Te MEMY rozbawią do łez! Nauczyciele kontra uczniowie 13.03 Takie są najlepsze MEMY o nauczycielach. Jak wygląda praca w szkole? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W społeczeństwie panuje przekonanie, że nauczyciele pracują niekiedy tylko wyłącznie podczas lekcji w szkole, co nie stanowi nawet 40 godzin pracy tygodniowo. Nauczyciele podkreślają, że pracują nie tylko w szkole, ale również w domu, przygotowując się do lekcji, sprawdzając klasówki, czy przygotowując uczniów do szkolnych olimpiad. Jak jest w rzeczywistości? Tak pracę nauczyciela widzą internauci! Zobaczcie najlepsze MEMY o nauczycielach.

📢 Południowe osiedla Wrocławia można odkorkować. Eksperci wiedzą jak! Te rozwiązania można wprowadzić w życie w trzy lata Wrocław poprosił zewnętrzną firmę z Krakowa, aby wskazała miejsca, w których należy zmienić organizację ruchu. Co proponują eksperci? Nawet kilkanaście rozwiązań komunikacyjnych na najbliższe trzy lata. Sugestie, choć ciekawe, zrodziły dodatkowe pytania ze strony rad osiedli. Mieszkańcy od lat walczą o to, aby południowe osiedla Wrocławia: Jagodno, Wojszyce, Ołtaszyn i Partynice, odkorkowano.

📢 Kilkadziesiąt wrocławskich ulic bez prądu! Uwaga, awaria! Sprawdź, czy twój adres jest na liście Awarie i wyłączenia prądu to dla mieszkańców dużych miast "chleb powszedni". Wrocław nie jest wyjątkiem. W połowie bieżącego tygodnia brak elektryczności odczują dotkliwie mieszkańcy trzech dużych dzielnic. Prądu zabraknie na kilkudziesięciu ulicach. Mamy listę! 📢 Wieża Bismarcka 40 kilometrów od Wrocławia! Ukryta między drzewami popada w ruinę! To najstarsza taka wieża widokowa w Polsce Wieża Bismarcka na Jańskiej Górze (woj. dolnośląskie) z roku na rok jest w coraz gorszej kondycji. Warto ją zobaczyć zanim zupełnie popadnie w ruinę. To najstarsza taka budowla w Polsce. Kamienna wieża ma około 23 metrów wysokości i kosztowała – podobno – 18 000 marek. Dziś dostępu do wieży bronią drzewa i bujna roślinność, która porasta kamienne mury. Zobaczcie zdjęcia tej niezwykłej budowli!

📢 Tylko we Wrocławiu! 15 niezwykłych zdjęć Wrocławia i jego mieszkańców z początku XXI wieku. Zobaczcie fotografie z archiwum Początek XXI wieku to nie tak dawno. Wrocław zdążył jednak zmienić się przez ten czas - i to całkiem sporo. W miejsce starych budynków powstały nowe hotele i galerie handlowe, wyremontowano ulice, do lamusa odeszły niektóre tramwaje. Wybraliśmy dla Was 15 archiwalnych zdjęć sprzed 23 lat. Zobaczcie!

📢 Wrocław "zaściankiem". Komitet Sutryka reaguje na słowa Izabeli Bodnar i zaprasza posłankę na spacer po mieście We wtorek (12 marca) kandydaci do rady miasta we Wrocławiu z komitetu wyborczego Jacka Sutryka zorganizowali konferencję prasową. podczas której odnieśli się do słów posłanki Izabeli Bodnar. Kandydatka Trzeciej Drogi na prezydenta Wrocławia nazwała Wrocław "zaściankiem" i stwierdziła, że turystycznie stolica Dolnego Śląska jest poniżej Łodzi.

📢 Droga donikąd we Wrocławiu. Powstała między Oporowem i Kleciną, ale nikt z niej nie może skorzystać. O co chodzi? "Otwarty niedawno łącznik między ulicami Kupiecką i Stefki, łączący Oporów z Kleciną, to droga donikąd" – twierdzi jeden z okolicznych mieszkańców. I faktycznie, inwestycja zrealizowana przez ZDiUM, nie ma dalszego połączenia. Według zapowiedzi, budowę brakującego odcinka deweloper miał zakończyć w kwietniu. Ale na placu budowy nikogo nie widać. 📢 "Agent", "Big Brother" i wrocławski "Bar" - tak wyglądały pierwsze programy reality show w Polsce. Nie uwierzycie, kto brał w nich udział Pierwsze programy typu reality show zrobiły w Polsce ogromną furorę. Nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z takim formatem, więc telewidzowie siadali tłumnie przed ekranem i śledzili na żywo zmagania uczestników w programie "Agent", "Big Brother" oraz "Bar". Niektórzy z uczestników zrobili duże kariery i dziś są bardzo rozpoznawalni. Jesteście ciekawi, gdzie wystąpili?

📢 Ekologiczna myjnia dla pociągów otwarta we Wrocławiu! PKP do czyszczenia wagonów używa deszczówki Najnowsza inwestycja PKP Intercity we Wrocławiu gotowa. Myjnia automatyczna dla pociągów znajduje się na terenie bocznicy kolejowej niedaleko dworca głównego. Inwestycja kosztowała ponad 33 mln zł, a za jej realizację odpowiadała firma Mostostal Warszawa.

📢 Moda ślubna w PRL. Jak wyglądali państwo młodzi i jakie fasony były popularne? Pamiętacie te czasy? Zobaczcie ZDJĘCIA Ślub i wesele to uroczystości organizowane z ogromnym rozmachem. Przygotowania do uroczystości trwają długie miesiące, a nawet i lata. Rynek jest aż przesycony propozycjami i ofertami, w których pary mogą przebierać. Jak wyglądały śluby w czasach, gdy ludzie byli mocno ograniczeni? Jak wyglądały wtedy panny młode? Co było wtedy modne? By się przekonać wystarczy, że zajrzycie do naszej galerii.

📢 Tanie mieszkania od komornika. Te nieruchomości zostaną zlicytowane we Wrocławiu. Zobaczcie najnowsze oferty! Oto mieszkania, które niebawem trafią "pod młotek" (niektóre jeszcze w marcu). Pod każdym ze zdjęć krótki opis nieruchomości, data spodziewanej licytacji i co najważniejsze - proponowana cena wywoławcza. Są to licytacje komornicze, zatem każda z takich transakcji obarczona jest pewnymi obostrzeniami, ale wszelkie niedogodności może zrekompensować nam cena. Bowiem każde z mieszkań wycenione jest poniżej stawek rynkowych. 📢 Zaginął 36-letni Aleksander Kopytsia. W dniu zaginięcia wysłał do przyjaciół niepokojącą wiadomość 36-letni Aleksander pochodzi z Ukrainy, od 6 lat mieszka we Wrocławiu. Zaginał w niedzielę (10 marca) - wtedy też wysłał niepokojącą wiadomość do swoich bliskich. Policja i rodzina proszą o pomoc w poszukiwaniach. 📢 Piotr Samiec-Talar – brzydkie kaczątko Śląska Wrocław Kto jeszcze kilka miesięcy temu spodziewałby się, że wychowanek Śląska Wrocław tak dobrze wypełni lukę po odejściu Johna Yeboaha? Zaryzykujemy tezę, że nawet on w to nie wierzył. Jacek Magiera dotarł do Piotra Samca-Talara, który w końcu zaczął grać na miarę swojego talentu. 5 goli i 6 asyst w 22 występach mówią same za siebie, zwłaszcza że nie zawsze wychodził w podstawowym składzie.

📢 Michał Jaros czy Jacek Sutryk? Koalicja Obywatelska wciąż nie poinformowała, kto będzie kandydował na prezydenta Wrocławia Trwa kampania wyborcza we Wrocławiu. Jednak Koalicja Obywatelska prowadzi ją tylko do rady miasta. Nie ma jeszcze decyzji w sprawie kandydata na prezydenta. Na pytanie kiedy ją poznamy, Michał Jaros odpowiada: "O godzinie 16 w czwartek (14 marca)" - to wówczas mija termin rejestracji. Ponadto, kandydaci KO do rady miasta podpisali Kodeks Etyki Radnego i zobowiązali się do pracy na rzecz wyborców. To ewidentny przytyk do ostatnich doniesień płynących z wrocławskiego magistratu. 📢 Kampania przed wyborami samorządowymi. Najdziwniejsze hasła i plakaty wyborcze Już za niecały miesiąc wybory samorządowe. W całej Polsce trwa kampania wyborcza, a kandydaci na różne sposoby starają się walczyć o głosy mieszkańców lokalnych społeczności. Z całego kraju do sieci trafiają przykłady najoryginalniejszych i najdziwniejszych plakatów i haseł wyborczych. Oto niektóre z nich.

📢 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ma nowego rektora. Został nim prof. Krzysztof Kubiak We wtorek (12 marca) wybrano nowego rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Został nim prof. Krzysztof Kubiak z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Przez ostatnie lata pełnił funkcje związane z kierownictwem uczelni. 📢 Wpadki deweloperów we Wrocławiu. Jak tutaj mieszkać? Zobacz te zdjęcia! Nowe mieszkania we Wrocławiu kosztują majątek. Deweloperzy, mimo cen, cały czas potrafią oddać je w stanie pozostawiającym wiele do życzenia. Krzywe posadzki, ściany, nieszczelne okna i drzwi – to tylko niektóre z fuszerek, z jakimi muszą mierzyć się nabywcy. Od Czytelników zebraliśmy najpopularniejsze błędy i wpadki wrocławskich deweloperów. Zobacz je w galerii. O aktualnych cenach za mieszkania na rynku pierwotnym we Wrocławiu przeczytasz poniżej.

📢 Ruszyło śledztwo prokuratury w sprawie wyburzenia zabytkowej willi na Karłowicach we Wrocławiu Prokuratura Rejonowa Wrocław - Psie Pole wszczęła śledztwo w sprawie wyburzenia zabytkowej willi przy ul. Kasprowicza 23 na Karłowicach. Z budynku nie zostało niemal nic, a rozbiórka została przeprowadzona bez wymaganych pozwoleń. Prawdopodobnie doszło do samowoli budowlanej, za co grozi nawet 8 lat więzienia.

📢 Te meble Ikea są do kupienia za mniej niż 100 zł. Najnowsze oferty z Dolnego Śląska Szafy, komody, stoły, sofy i krzesła - wszystkie z sklepów Ikea. Choć używane, to w dobrym stanie i za przysłowiowe "grosze". Mieszkańcy Wrocławia i Dolnego Śląska pozbywają się mebli, które nie są im już potrzebne, bo np. przestały pasować do wyremontowanych wnętrz. Te meble Ikea nie kosztują więcej niż 100 złotych. Niektóre są do wzięcia za darmo. Zobaczcie!

📢 Dzisiaj to są korki we Wrocławiu. Kiedyś tak nie było, bo było mniej aut! Na pewno? Często zdarza się nam ubarwiać i przedstawiać w lepszym świetle przeszłość, nawet tą sprzed kilkunastu lat. Dziś sięgamy do archiwum Gazety Wrocławskiej i wyciągamy zdjęcia komunikacyjne z przełomu wieków. Czy 20 i więcej lat temu faktycznie po wrocławskich ulicach jeździło się samochodem lepiej niż dziś? Można mieć wątpliwości. Zakorkowane główne ulice, samochody ciężarowe jadące tranzytem przez miasto, w wielu miejscach gorszy stan nawierzchni niż dziś. Straż miejska już wtedy odholowywała auta i wlepiała mandaty rowerzystom. Można mieć wrażenie, że w korkach stoimy dziś tylko droższymi samochodami lepszych marek. I tylko jeden "szczegół" zmienił się znacząco. Patrzcie na cenę paliwa na stacjach... Popularna 95-tka w obecnej cenie LPG za litr!

📢 Wrocław Główny Wąskotorowy. Kolej dojazdowa docierała kiedyś na ten wrocławski plac! Kiedyś niemal do samego centrum Wrocławia można było dojechać wąskotorówką. Niepozorny budynek przy placu Staszica, zagospodarowany obecnie przez parafię przy kościele św. Bonifacego, to dworzec kolejowy. Wiele osób mijających ten obiekt nie ma pojęcia, że przed laty działał tam pasażerski Dworzec Miejski, a po II wojnie stacja o nazwie Wrocław Główny Wąskotorowy. 📢 Najmodniejsze kolory paznokci 2024: czerwień, zieleń, wzorki 3D, szalony french manicure i mleczna biel dla minimalistek 12.03 Jakie kolory i wzory paznokci będą najmodniejsze w 2024 roku? Wśród najważniejszych trendów w manicure znalazła się klasyczna czerwień, szalone wzory 3D, french manicure w nowym wydaniu i coś co minimalistki lubią najbardziej, czyli jasne, mleczne odcienie bieli. Ale to nie wszystko! Jeśli chcesz wiedzieć, jak modnie pomalować hybrydowe w 2024 roku zobacz inspiracje, które przygotowaliśmy. Przejdź do galerii i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Wrocław zaraz po wojnie. Archiwalne zdjęcia fotoreporterów z odbudowy miasta Jeszcze w styczniu 1945 roku Wrocław był jednym z największych niemieckich miast i liczył blisko milion mieszkańców. W zaledwie pół roku miasto stało się poligonem i uległo ogromnym zniszczeniom. Niemal całe centrum należało stawiać od nowa, a materiałów budowlanych brakowało, bo były wywożone do Warszawy. Dlatego też większość prac trwała prawie dwie dekady, ale gruzy można było spotkać jeszcze w późnych latach 70. W naszym archiwum znaleźliśmy mnóstwo zdjęć z tego okresu. Zobacz, jak odbudowywano Wrocław! 📢 Wrocławskie Mieszkania zaczynają remonty podwórek. Do 2026 roku 10 z nich zmieni się nie do poznania Zobaczcie listę Wrocławskie Mieszkania w rozpoczynają remonty podwórek. Prace odbędą się na tych nieruchomościach, które miejska spółka ma w swoich zasobach. Na ten cel miasto przeznaczy 48 milionów złotych, a roboty mają zakończyć się do 2026 roku. Ile można zrobić za takie pieniądze? Raptem 10 podwórek, choć potrzeby są o wiele, wiele większe.

📢 Wrocław sprzed czterech dekad. Ulice w centrum miasta tętniły życiem! Unikatowe fotografie Wrocław w latach 80. minionego wieku to było zupełnie inne miasto. Na pierwszy rzut oka widać, że wrocławskie ulice tętniły życiem. Z jednej strony - kolejki za wszystkim, z drugiej - handel i drobne usługi, które dziś przeniosły się pod dach. Dla wielu młodszych czytelników to abstrakcyjne dziś obrazki, ale warto zaznaczyć, że na zdjęciach naszych fotoreporterów z tamtego czasu nie widać smutnych, zgnębionych ludzi. Jak Wy wspominacie tamten czas? Znacie to z autopsji czy z opowiadań rodziców?

📢 Dolnośląskie miasta w których żyje się najlepiej. Mieszkańcy je uwielbiają, a ceny nieruchomości szybują. Mieszkać tu czysta przyjemność 15 dolnośląskich gmin w których mieszkało się najlepiej w 2023 roku. W zestawieniu znalazły się zarówno duże miasta jak i niewielkie gminy, które kuszą pięknymi widokami i błogim spokojem. Ranking „Gmina Dobra do Życia” został stworzony przez Serwis Samorządowy PAP. W skali kraju bezkonkurencyjny okazał się Kleszczów z woj. łódzkiego. Która z gmin zwyciężyła na Dolnym Śląsku? Przedstawiamy dane z pełnego raportu, który opublikowano na początku stycznia 2024. Kliknij w zdjęcie i sprawdź!

📢 Zbrodnie, które wstrząsnęły Wrocławiem. To oni terroryzowali stolicę Dolnego Śląska. Niektórzy robili to przez lata Wstrząsające zbrodnie rodem z Wrocławia, którymi żyła cała Polska. Na przestrzeni ostatnich dekad w stolicy Dolnego Śląska przynajmniej kilkukrotnie byliśmy świadkami zbrodni, które paraliżowały mieszkańców. Późniejsze procesy, z zapartym tchem, śledzili ludzie w całym kraju. Kliknij w zdjęcie i zobacz najgłośniejsze zbrodnie z Wrocławia. 📢 Praca w KGHM czeka. Do obsadzenia prawie 40 wakatów. Od pracy biurowej, po górnika na przodku i elektryka. Dobre zarobki i benefity Praca w KGHM to marzenie wielu. Miedziowy gigant nieprzerwanie prowadzi rekrutację. Obecnie czeka blisko 40 wakatów w kilku lokalizacjach Dolnego Śląska, m.in. w Lubinie, Legnicy, Głogowie, czy Polkowicach. Kliknij w zdjęcie i zobacz najnowsze oferty pracy w KGHM.

📢 Piękne i duże mieszkania na obrzeżach Wrocławia. Mają niepowtarzalny klimat i są do sprzedania. Tak wyglądają od środka! Cudo! Tarasy, zieleń za oknem i stylowe wykończenia. To właśnie te cechy są typowe dla jednych z piękniejszych mieszkań, które zostały wystawione na sprzedaż we Wrocławiu. Są bardzo przestronne, a co ważniejsze przykuwają oko. Jesteście ciekawi, ile kosztują i jak wyglądają od środka? Sprawdźcie w galerii.

📢 To jeden z najdroższych domów na Dolnym Śląsku. Posiadłość rodem z Beverly Hills na sprzedaż! Zachwyca na przedmieściach Wrocławia Luksusowa posiadłość na sprzedaż. Na obrzeżach Wrocławia znajduje się wyjątkowa rezydencja. Luksusowa willa została zaprojektowana w stylu kalifornijskich domów, które kojarzymy głównie z amerykańskich filmów i seriali. Niepowtarzalna posiadłość została wystawiona na sprzedaż za ponad 15 mln zł. To jeden z najdroższych domów na Dolnym Śląsku!

📢 Kamery we Wrocławiu rejestrują przejazd przez torowisko na czerwonym świetle. Ponad 2100 mandatów! Do 41 w całej Polsce zwiększa się liczba skrzyżowań, na których zamontowane są rejestratory wjazdu na czerwonym świetle. Urządzenia pojawiły się nie tylko nad skrzyżowaniami drogowymi, ale także kolejowo-drogowymi. We Wrocławiu są dwa takie miejsca. "Złapano" na nich ponad 2100 kierowców. 📢 W tych zawodach we Wrocławiu brakuje ludzi do pracy. Przyjmują od ręki i płacą krocie. Mamy listę. Można negocjować wyższe stawki Nowej pracy w całej Polsce miesięcznie poszukuje ok. 4,5 mln pracowników. Priorytetem dla większości kandydatów jest pensja, jaką można otrzymać. Im bardziej potrzebny jest wykonywany zawód, tym pracodawca chętniej zapłaci więcej nowemu pracownikowi lub przedłuży umowę na preferencyjnych warunkach z już zatrudnioną osobą. We Wrocławiu najbardziej brakuje pracy w 18 zawodach. Mamy ich listę!

📢 Oto tajemniczy dom detektywa Krzysztofa Rutkowskiego i Mai Plich. Tak mieszkają w domu pod Łodzią. Ładnie? ZDJĘCIA 11.03.2024 Słynny detektyw Krzysztof Rutkowski ze swoją rodziną mieszka w luksusowym domu na obrzeżach Łodzi. Większość mebli Rutkowski zaprojektował sam. Na terenie ma również odkryty basen. 📢 Korki na Jagodnie osiągają niebotyczne rozmiary. W poniedziałek nie dało się wyjechać. A będzie coraz gorzej! Mieszkańcy wrocławskiego Jagodna mieli w poniedziałek (11 marca) do czynienia z wyjątkowo uciążliwymi korkami. Dojazd do ulicy Buforowej z każdej bocznej uliczki graniczył z cudem. Od ul. Konduktorskiej, przez Malinowskiego, Dróżniczą, Kopycińskiego i Lutosławskiego kierowcy stali co najmniej kilkanaście minut, żeby wjechać do zakorkowanej już ulicy Buforowej.

📢 Stacja kolejowa, stara kopalnia, hala pamięci i pałace - tu znajdują się najładniejsze domy kultury na Dolnym Śląsku Wraz z oświeceniem, czyli wiekiem rozumu i filozofów, zaczęły powstawać w Polsce już w XVII wieku pierwsze instytucje kultury. W XIX wieku były to głównie czytelnie publiczne dla różnych klas społecznych, choć w tamtych czasach jeszcze się tak nie nazywały. Dziś domy kultury są w każdym mieście na Dolnym Śląsku i zajmują się organizacją rozmaitych wydarzeń dla dzieci i dorosłych. Swoje siedziby mają w pałacach, dawnych stacjach kolejowych i zabytkowych obiektach. Stworzyliśmy listę najciekawszych!

📢 Psy i koty do adopcji. Obok tych pięknych czworonogów z Wrocławia trudno przejść obojętnie! Kto pokocha? W TOZ Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu mieszka kilkaset cudownych zwierząt, które czekają na nowe i kochające domy. Wśród nich znajdziecie prawdziwe śliczności, jak Karmelka, Sabę czy Polę. Ich urocze małe mordki i machające ogonki są rozczulające! 📢 Sanatorium miłości 2024. Poznaj uczestników nowej edycji randkowego show dla seniorów. Kiedy premiera? ZDJĘCIA Już 10 marca wraca na antenę TVP 1 uwielbiany przez widzów w każdym wieku program "Sanatorium miłości". Wiemy już, kto wystąpi w nowej - szóstej edycji randkowego show dla seniorów. Poznajcie uczestników! 📢 Wieże widokowe Dolnego Śląska. Prawdziwy raj dla amatorów górskich widoków i panoram. Byliście? Wieże widokowe Dolnego Śląska zachwycają nie tylko oryginalna konstrukcją, ale i fantastycznymi widokami. Znajdują się obecnie niemal w każdym zakątku regionu, choć zdecydowanie najwięcej z nich znajduje się na zimie kłodzkiej. Jesteście ciekawi, które z nich są bezpłatne i gdzie dokładnie są położone oraz, jakie panoramy oferują? Sprawdzamy!

📢 W tych parkach we Wrocławiu staną wózki z preclami i kawą. Miasto szuka chętnych! Na liście ponad 40 lokalizacji Kalendarzowa wiosna zbliża się wielkimi krokami. Razem z nią, do parków zawitają popularne wśród mieszkańców mobilne wózki z kawą, lemoniadą, preclami czy kukurydzą. Miasto ogłosiło listę lokalizacji, w których pojawią się wózki gastronomiczne. Po szczegóły, kliknij w naszą galerię! 📢 Oto najśmieszniejsze nazwy miejscowości w Polsce! To nie jest żart. One naprawdę istnieją! W Polsce jest mnóstwo śmiesznych nazw miejscowości. Oto najśmieszniejsze nazwy miejscowości w kraju...

📢 O mężczyznach z przymrużeniem oka. Świętujemy Dzień Mężczyzn. W tle Chuck Norris i inni twardziele. MEMY z okazji 10 marca Dziś 10 marca, a więc... Dzień Mężczyzn. Kto nie pamiętał - przypominamy. Kto nie miał pojęcia - informujemy. Nie mylcie Dnia Mężczyzn z Dniem Chłopaka, to dwa różne święta i okazje do świętowania. Jak panów widzi internet? Zobaczcie najśmieszniejsze MEMY o mężczyznach. Będziecie płakać ze śmiechu!

📢 Tak dziś wygląda grób państwa Gucwińskich. Wrocławianie pamiętają o legendarnej parze kierującej miejskim zoo Często jest tak, że wraz ze śmiercią osób znanych, zapomina się o ich dokonaniach, a mogiły w których spoczęli niszczeją. Zupełnie inaczej jest w przypadku państwa Gucwińskich, którzy spoczęli na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. 📢 Opuszczone korytarze i puste sale. Zabytkowy szpital we Wrocławiu po wyprowadzce ostatnich pacjentek. Tak wyglądała opuszczona klinika Ciemne korytarze i wciśnięte w kąt łóżka. Puste sale... W grudniu 2021 roku Klinikę Położnictwa i Ginekologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Chałubińskiego opuściły ostatnie pacjentki. Byliśmy w środku podczas wielkiego sprzątania przed przenosinami na ulicę Borowską. Zobaczcie opustoszałą klinikę, w której przyszły na świat dziesiątki tysięcy wrocławian. 📢 Najtańsze osiedla we Wrocławiu. Tu najlepiej szukać mieszkania. Jest najnowszy raport dotyczący cen nieruchomości Ceny mieszkań we Wrocławiu zmieniają się z miesiąca na miesiąc. Według analityków portalu SonarHome.pl, kwoty za metr kwadratowy niestety cały czas rosną. Tym razem, w porównaniu do zeszłego miesiąca - średnio o 200 złotych. Dzisiaj średni koszt mieszkania z obu rynków: wtórnego i deweloperskiego we Wrocławiu to 11 474 zł za mkw. Gdzie jest najtaniej, a gdzie najdrożej?

📢 Najmniejsze miasta na Dolnym Śląsku. Prawa miejskie mają od wieków, ale dziś mieszka tam garstka ludzi Każdy wie, że największym miastem na Dolnym Śląsku jest Wrocław, ale czy wiecie, które miasta są najmniejsze? Postanowiliśmy Wam zaprezentować dziesięć najmniejszych na Dolnym Śląsku miejscowości. Poczynając od tego, które jest na miejscu dziesiątym, do tego, które jest najmniejsze. Przynajmniej kilka pozycji może Was zaskoczyć! Dane pochodzą z GUS - stan na początek 2023 roku. 📢 Tak wygląda Cleo na odważnych zdjęciach. Piosenkarka chętnie kusi głębokim dekoltem Cleo to obecnie jedna z najbardziej rozchwytywanych wokalistek z branży muzyki rozrywkowej. Gwiazda "The Voice Kids" nie daje o sobie zapomnieć fanom. Chętnie pokazuje się w telewizji, jest aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie Cleo nie brakuje odważnych zdjęć, gdzie wokalistka odsłania swoje ciało, a w szczególności dekolt. Zobacz!

📢 Te imiona noszą najgorsi mężowie. Ci mężczyźni są najbardziej niewierni i leniwi! Sprawdź znaczenie męskich imion 07.03.2024 Imię zdradza bardzo dużo informacji o osobie, która je nosi. Sprawdź, jakie imiona noszą najgorsi kandydaci na męża 📢 We Wrocławiu znajduje się pierwsza stacja kolejowa w Polsce! To niszczejący od lat dworzec Górnośląski Tuż obok dworca Wrocław Główny, który od czasu remontu jest jedną z wizytówek miasta, znajdziecie jego zupełne przeciwieństwo. Opuszczony dworzec Górnośląski, który jest pierwszą stacją kolejową w Polsce, od lat popada w ruinę - niegdyś piękna elewacja jest w tragicznym stanie, a w ukrytych zakamarkach jest pełno śmieci po bezdomnych. Zobaczcie, jak wygląda na zdjęciach. 📢 Matura próbna 2024 matematyka. Oto arkusz pytań oraz odpowiedzi. Sprawdź czy już jesteś przygotowany do egzaminu z matematyki Trwa Świętokrzyska Matura Próbna 2024. Drugi dzień to egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, który rozpoczął się w naszym regionie o godzinie 8 w środę, 6 marca. Maturzyści sprawdzą swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury, która będzie się różniła od egzaminów w poprzednich latach. W tym artykule opublikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2023 z matematyki.

📢 Dolnośląskie jeziora nie tylko na upały. Krystaliczna woda i bajeczne widoki. Gdzie warto jechać? Odkrywaj z nami bogactwo jezior naszego regionu! Dolnośląskie jeziora kuszą czystą wodą, malowniczymi krajobrazami oraz ciekawą historią. Każdy miłośnik natury znajdzie tu coś dla siebie. Wśród dolnośląskich jezior są takie perełki, jak: Jezioro Leśniańskie, Jezioro Daisy oraz Kolorowe Jeziorka. Zobaczcie, co jeszcze wam polecamy! 📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Wciąż możesz przesłać zgłoszenie! Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Regionu. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

