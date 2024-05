Przegląd prasy (13.05.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 13.05.2024”?

Prasówka 13.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 13.05.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

📢 Śląsk Wrocław - Stal Ostrów. Zdjęcia kibiców. Hala Orbita do końca wierzyła w zwycięstwo Każdy mecz play-offów Orlen Basket Ligi to koszykarskie święto na trybunach Hali Orbita. Czwarte spotkanie ćwierćfinałowe pomiędzy Śląskiem a Arged BM Stalą Ostrów Wielkopolski śledziło 3 000 kibiców. Walka o zwycięstwo toczyła się do ostatnich minut, ale ostatecznie wygrali goście (74:84). Stal w rywalizacji o awans do półfinału doprowadziła do stanu 2-2 (rozstrzygający mecz w środę w Ostrowie Wielkopolskim). Wspieraliście koszykarzy Śląska na żywo? Znajdźcie się na zdjęciach!

📢 Gdzie są burze w Polsce 12.05.2024? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych Gdzie jest burza w Polsce? Sprawdź nasz artykuł, w którym znajdziesz aktualne informacje prosto z Facebooka. Śledzimy popularne profile na Facebooku, które zajmują się tematyką burzową. Dzięki temu możesz dowiedzieć się, gdzie aktualnie może grzmieć w naszym kraju. Sprawdź pogodę burzową w Polsce.

Prasówka 13.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pelargonie pokryją cały balkon - oto trik na bujne kwitnienie. Prosty i tani nawóz do pelargonii Początek maja to doskonały czas, aby zająć się sadzeniem kwiatów. Przymrozki już im nie grożą, a słońce umożliwia odpowiednie warunki rozwoju. Na przełomie kwietnia i maja dobrze jest posadzić pelargonie. Będą one zdobiły balkony bujnymi kwiatami przez całe lato. Oto prosty i tani domowy nawóz, który wspomoże kwitnienie pelargonii.

📢 Ten bob to hit wśród 50-latek. To idealna fryzura nie tylko dla dojrzałych kobiet Bob to od lat jedna z najpopularniejszych kobiecych fryzur. Aktualnie jest wiele wariantów tej fryzury, dzięki czemu kobiety o każdym kształcie twarzy mogą je nosić. Bob to także fryzura, która sprawi że odejmiemy sobie kilka lat. To właśnie ta fryzura potrafi sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Zobaczcie kilka propozycji na fryzurę, które cieszą się teraz największym zainteresowaniem w salonach fryzjerskich. 📢 Festiwal Kolorów we Wrocławiu! Wspaniała zabawa i prawdziwe tłumy. Zobaczcie zdjęcia! Festiwal baniek mydlanych, balonów i szaleństwo z proszkiem holi, którym obrzucali się uczestnicy – przyciągnął tłum ludzi na Kolor Fest. Zobaczcie zdjęcia z tej niezwykłej zabawy, która w niedzielę odbyła się we Wrocławiu. 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Wrocław 25 lat temu. Te zdjęcia ożywią niejedno wspomnienie sprzed ćwierć wieku Na przełomie XX i XXI wieku, Wrocław bardzo się zmieniał. Zasypane gruzem nieużytki zaczęły służyć za place budowy, po Odrze pływały barki, a w Rynku rosły kwiaty. Tych obrazków już nie ma. Niektórzy je pamiętają, innym z radością przypominamy.

📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę. 📢 Rossmann wycofuje produkt ze sprzedaży w całej Polsce! - Prosimy o zwrot - drogeria ostrzega klientów Rossmann informuje klientów o wycofaniu partii produktu, który był dostępny w ofercie sklepów w całej Polsce. - Może prowadzić do choroby - ostrzega GIS. W komunikacie Rossmann prosi klientów o zwrot produktów i odbiór pieniędzy za zakup - paragon nie jest wymagany. Czytaj więcej!

📢 Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [13.05.2024 r.] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski. 📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Kinga Duda - tak ubiera się córka prezydenta. Oto styl córki prezydenta naszego kraju Kinga Duda to jedyna córka Andrzeja Dudy, prezydenta Polski, i jego żony Agaty Kornhauser-Dudy. W listopadzie skończyła 28 lat. Nie umknęło uwadze mediów polskich i zagranicznych, że prezydencka córka ma doskonałe wyczucie stylu. Ubiera się z klasą i śledzi światowe trendy. Wiele osób inspiruje się jej stylizacjami. Tak ubiera się córka prezydenta RP - zobacz zdjęcia. 📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Te uczesania postarzają twarz - zdjęcia Wraz z upływem lat włosy tracą kondycję - starzeją się, stają się łamliwe, cienkie, przerzedzają się. Stosowanie kuracji pielęgnacyjnych na włosy nie zawsze pomaga. Niestety, niewłaściwie dobrana fryzura dodatkowo pogarsza sprawę. Dlatego panie po 40. i 50. roku życia powinny unikać niektórych fryzur. Sposobem na to, by twarz wyglądała młodziej jest właśnie dobrze dobrane uczesanie, właściwe cięcie. Takie fryzury u kobiet po 40. i 50. roku życia dodają lat - zobacz, jakich fryzur unikać.

📢 Olga Fibak - tak żyje na co dzień. Kiedyś była żoną sławnego tenisisty Wojciecha Fibaka Wojciech Fibak, jeden z najlepszych polskich tenisistów w historii, miał dwie żony. Pierwszą była Ewa, drugą Olga Sieniawska-Fibak, młodsza od utytułowanego sportowca o 23 lata. Jak teraz żyje Olga Fibak, o tym piszemy niżej. 📢 Alan Cymbalista wygrał finał Szansy na Sukces. Dolnoślązak wystąpi podczas festiwalu w Opolu! Kim jest Alan Cymbalista? Od dziś to zwycięzca finału Szansy na Sukces, ale ten młody wokalista jest doskonale znany dolnośląskiej publiczności. Pochodzi z Nowej Wsi Wielkiej pod Jaworem, a uczy się w Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy.

📢 Niesamowity, podziemny wodospad. Znajduje się na Dolnym Śląsku, jedyny taki w Polsce. Cudo! Na Dolnym Śląsku znajduje się jedyny w Polsce podziemny wodospad. Ten znajdujący się 23 metry pod powierzchnią ziemi, cud natury można przez cały rok zobaczyć w Złotym Stoku. Aby, to zrobić nie trzeba dokonywać wcześniejszej rezerwacji. Zobacz zdjęcia z tego niezwykłego miejsca.

📢 To będzie największa wytwórnia komórek macierzystych na świecie. Wrocławianie produkują z nich leki dla zwierząt We Wrocławiu powstanie gigantyczna wytwórnia komórek macierzystych. Zostanie zlokalizowana na powierzchni około 1200 m2 i będzie największą taką placówką na świecie. Inwestycję realizuje wrocławska spółka Bioceltix, która produkuje leki biologiczne dla zwierząt. Projekt szacowany jest na prawie 9 mln euro. 📢 Julia Wieniawa w bikini i bieliźnie! Aktorka nie boi się pikantnych zdjęć, a jej profil śledzi ponad 2,1 mln użytkowników Julia Wieniawa, która została nową jurorką w "Mam Talent", lubi szokować. O jej odważnych zdjęciach i strojach mówi cała Polska. Znana jest nie tylko ze swoich kreacji aktorskich czy zdolności wokalnych, ale i z kontrowersyjnych, budzących dyskusję stylizacji. Aktorka nie boi się pozować w bieliźnie czy bikini. Wieniawa, której konto na Instagramie śledzi ponad 2,1 miliona użytkowników, jest inspiracją dla wielu młodych Polek. Można ją nazwać polską ikoną stylu. Zobaczcie!

📢 Tego nie wolno robić w bloku! O grillu na balkonie lepiej zapomnij, a to nie wszystko! Mieszkanie w bloku ma swoje wady i zalety. My skupimy się dziś na tych pierwszych. Jak się bowiem okazuje przepisy prawa i regulaminy spółdzielni - również tych wrocławskich - sprawią, że nie możemy się czuć do końca swobodni w swoim "M". Nie tylko głośne słuchanie muzyki, ale też uciążliwe dla sąsiadów remonty w ciągu dnia, czy seks na balkonie są zakazane. Łamiesz te zakazy? Musisz liczyć się z konsekwencjami. By dowiedzieć się, czego nie wolno robić w bloku, kliknij w pierwsze zdjęcie i przeglądaj dalej strzałkami.

📢 Kiedy otwarcie kąpielisk we Wrocławiu? Te baseny już szykują się do sezonu 2024. Które będą darmowe? W tym sezonie we Wrocławiu będzie czynnych 6 letnich kąpielisk: Orbita, Glinianki, Morskie Oko, Harcerska, Królewiecka i Jeziorowa. Za wejście na połowę z nich nic nie zapłacimy. Zarządcy szykują się do uruchomienia obiektów i informują o terminach otwarcia. Kiedy tam popływamy?

📢 Polskie Hawaje, czyli jedna z piękniejszych plaż na Dolnym Śląsku. Można tu poleżeć pod palmami, a do tego to ledwie godzina z Wrocławia Polskie Hawaje - takim mianem niektórzy określają jedną z plaż w podlegnickich Kunicach. Znajduje się ona na terenie ośrodka wypoczynkowego Skibińscy. Obiekt już kilka tygodni temu rozpoczął nowy sezon, ale wraz z nadejściem słonecznego weekendu postanowiliśmy tam zajrzeć. Znajdziemy tu plażę ze złotym piaskiem, charakterystyczne, słomiane parasole, pyszną rybę i sporą strefę dla dzieci. W upalny, letni dzień ściągają tu ludzie z całego Dolnego Śląska. Plaże znajduje się mniej niż godzinę jazy z Wrocławia. 📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 12.05.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 12.05.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Cały kompleks handlowy Marywilska 44 stanął w ogniu. Na miejscu jest kilkadziesiąt zastępów straży, pożar jest dogaszany Pożar ogarnął cały kompleks handlowy Marywilska 44 w Warszawie - poinformował starszy aspirant Bogdan Smoter z zespołu prasowego Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy. Przed godziną 8 rano mł. bryg Michał Konopka przekazał, że strażacy są na etapie dogaszania pożaru. Dodał, że nikt nie odniósł obrażeń. Najbardziej wstrząsające jest to, że... nikt z ludzi, którzy obserwowali pożar, nie zadzwonił na straż pożarną! W mediach pojawiły się też doniesienia, że na teren płonącego centrum handlowego ktoś próbował wtargnąć z bronią palną. Był mężczyzna z atrapą w dłoni. Widać to na zdjęciu reportera PAP.

📢 Nowości i wyprzedaże w sklepie AMW. Od wojskowych skrzyń, po specjalistyczne noże saperskie Sklep AMW w Internecie działa od lat, a asortyment jest systematycznie uzupełniany o kolejne pozycje. Tym razem prawdziwą gratką dla fanów militariów będzie oryginalny nóż saperski. Co jeszcze znajdziemy w sklepie Agencji Mienia Wojskowego? Kliknij w pierwsze zdjęcie, żeby przejść do galerii. Pod ostatnim ze zdjęć link bezpośrednio prowadzący do sklepu.

📢 Kąpieliska we Wrocławiu: Różanka, Glinianki, Morskie Oko. Zobaczcie, gdzie od lat pływają wrocławianie [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Wrocławianie znają je doskonale. Już lata temu szaleli na nowej zjeżdżalni na Kłokoczycach, skakali na bombę z wysokich skoczni na Morskim Oku, czy tłoczyli się na basenie Olimpijskim. Obejrzyjcie Wrocław na starych zdjęciach przez pryzmat kultowych kąpielisk! Wystarczy kliknąć w zdjęcie powyżej i przechodzić na kolejne slajdy za pomocą strzałek lub gestów na smartfonie. 📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy.

📢 Trik na piwonię - podlewaj tym kwiat raz na tydzień, a bujnie zakwitnie. Oto sprawdzony trik na mnóstwo pąków Piwonie to urocze kwiaty o silnym, urzekającym zapachu. Piwonie są prawdziwą ozdobą ogrodów, a także mieszkań jako kwiaty cięte w wazonach. Są dość łatwe w uprawie i pielęgnacji, jednak bywają kapryśne. Kwiaty u piwonii pojawiają się już w maju, a kwitnienie piwonii przypada na lato. By piwonia miała mnóstwo pąków, a potem kwiatów, już teraz zadbaj o jej nawożenie. Zobacz, jak łatwo domowym i tanim trikiem odżywisz piwonie, by bujnie kwitły.

📢 Zastosuj ten nawóz przed posadzeniem pomidorów! Będą rosły jak szalone i ugną się od warzyw Pomidory najczęściej zaczynamy sadzić do gruntu w połowie maja. Ci, którzy dysponują szklarnią, mogą zrobić to już wcześniej - mniej więcej w połowie kwietnia. Niezależnie od terminu sadzenia, warto wcześniej zadbać o podłoże. Stosując ten nawóz przed posadzeniem, masz gwarancję, że krzak pomidora będzie uginał się od warzyw!

📢 Dwie kobiety z Dolnego Śląska wędrują samotnie po opuszczonych miejscach. Poznaj autorki bloga Nieustanne Wędrowanie Czy można nieustannie wędrować po Dolnym Śląsku i odkrywać jego tajemnice? Okazuje się, że tak! Autorki popularnego bloga podróżniczego od lat tropią ciekawe miejsca i zapomniane legendy naszego województwa. A wszystko zaczęło się od autostopa... 📢 Najbardziej wredne osoby! Osoby o tych imionach potrafią być złośliwe. Sprawdź kto znalazł się na liście 12.05.2024 Od dawna ezoterycy interesują się związkiem między imionami a naszymi predyspozycjami. Imię wpływa na naszą osobowość. Według niektórych teorii istnieją imiona, które są kojarzone z nerwowością. Sprawdziliśmy to i przygotowaliśmy listę imion, które są najbardziej nerwowe. 📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 12.05.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Nie tylko przepiękne Arboretum Wojsławice. Te ogrody na Dolnym Śląsku są równie malownicze.Nasz pomysł na niedzielę? Dolny Śląsk zachwyca! Mieszkańcy regionu i odwiedzający województwo dolnośląskie turyści mogą podziwiać malownicze góry, niezwykłe zamki i pałace, ale też przepiękne parki i ogrody. Jednym z piękniejszych jest arboretum w Wojsławicach, jednak lista przepięknych ogrodów jest długa. Zobaczcie, gdzie warto się wybrać na weekendową wycieczkę. 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 12.05.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Juwenalia Wrocławskie na Polach Osobowickich. Cóż tam się działo w sobotę! Zobaczcie zdjęcia z drugiego dnia studenckiej imprezy Tłum fanów, istne szaleństwo pod sceną i tysiące światełek z telefonów uniesionych w górę – taki klimat panował w sobotę podczas drugiego dnia Juwenaliów Wrocławskich 2024 na Polach Osobowickich. Zobaczcie na zdjęciach, co tam się działo! 📢 Najlepsze MEMY o nauczycielach. Tak internauci widzą pracę nauczyciela w szkole. Te MEMY rozbawią do łez! 12.05.2024 Takie są najlepsze MEMY o nauczycielach. Jak wygląda praca w szkole? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W społeczeństwie panuje przekonanie, że nauczyciele pracują niekiedy tylko wyłącznie podczas lekcji w szkole, co nie stanowi nawet 40 godzin pracy tygodniowo. Nauczyciele podkreślają, że pracują nie tylko w szkole, ale również w domu, przygotowując się do lekcji, sprawdzając klasówki, czy przygotowując uczniów do szkolnych olimpiad. Jak jest w rzeczywistości? Tak pracę nauczyciela widzą internauci! Zobaczcie najlepsze MEMY o nauczycielach.

📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 12.05.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. 📢 Najlepsze memy o spaniu. Śpiochy to świetny temat do żartów. Nie możesz zasnąć? Zobacz te memy 12.05.2024 Czy spanie może być śmieszne? Skoro powstaje na ten temat tyle memów to z pewnością tak! Internetowi prześmiewcy prześcigają się w tworzeniu najbardziej pomysłowych memów o spaniu. Choć - jeśli mamy być szczerzy - to wiele memów jest o tym, dlaczego nie możemy zasnąć. A może teraz jest noc i z powodu bezsenności przeglądasz internet? To świetnie trafiłeś! Zapraszamy do obejrzenia najlepszych memów o spaniu.

📢 Srebrna Góra to dolnośląska wieś we włoskim klimacie. Jeśli jeszcze tam nie byłeś - lepiej szybko to nadrób! Srebrną Górę wielu kojarzy jedynie z twierdzą. Tymczasem u jej podnóża znajduje się piękna wieś o tej samej nazwie. I choć administracyjnie to rzeczywiście wieś, to śmiało można nazwać ją miasteczkiem i to we włoskim klimacie. Warto tu się wybrać - czeka sporo nieodkrytych zakamarków, a turystów jest jak na lekarstwo. 📢 Wrocław i wrocławianie w roku 2000. Choć minęły 24 lata - miało zmieniło sie całkowicie! Wrocław w roku 2000 nie wydaje się wcale aż tak odległy, tymczasem, gdy oglądamy zdjęcia z tego roku... doznajemy szoku. Miasto zmieniło się diametralnie. Ciężko dziś wyobrazić sobie panoramę miasta bez Sky Tower, czy przypomnieć jak wyglądał dworzec. O modzie jaka wówczas panowała wolimy w ogóle nie przypominać. Zresztą... zobaczcie sami Wrocław sprzed dwóch dekad!

📢 Wypadek we Wrocławiu. Samochód stoczył się do stawu przy ulicy Serowarskiej w Leśnicy W sobotę (11 maja) o godzinie 18 służby ratunkowe otrzymały dramatycznie brzmiące zgłoszenie. Wynikało z niego, że do jednego ze stawów położonych w okolicy ul. Serowarskiej w Leśnicy stoczył się samochód w którym byli ludzie. Na miejsce natychmiast udali się ratownicy. 📢 Festiwal Roślin we Wrocławiu. Zobacz jakie rarytasy można znaleźć w Czasoprzestrzeni! W niedzielę kolejny dzień handlowania Festiwal Roślin we Wrocławiu ma już pokaźną rzeszę fanów. Nic dziwnego, bowiem można na nim znaleźć prawdziwe, roślinne rarytasy. Pierwszy dzień handlowania już niemal za nami, ale festiwal można odwiedzić również w niedzielę. Tymczasem zobaczcie jakie ceny czekają na nas w Czasoprzestrzeni. 📢 Byliśmy na szkoleniu wojskowym z AWL. Zobacz, jak wyglądały zmagania przyszłych żołnierzy [ZDJĘCIA] W sobotę (11 maja) w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu odbyła się kolejna edycja jednodniowego szkolenia "Trenuj z wojskiem". Rekruci i przyszli żołnierze zgłębiali tajniki sztuki przetrwania, strzelectwa oraz podstaw walki. Jak było na szkoleniu? Zobacz zdjęcia naszej fotoreporterki.

📢 Bieg Firmowy we Wrocławiu 2024. Ponad 12. tysięcy zawodników pojawiło się na starcie. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć! Wydarzenie to na stałe wpisało się już w kalendarz biegowych imprez we Wrocławiu. 12,5. tysiąca osób reprezentujących różne firmy, po raz kolejny połączyło swoje siły w szczytnym celu i w sobotę (11.05.2024) wystartowało ze Stadionu Olimpijskiego na trasę 12. edycji Biegu Firmowego. Cel sztafety, to pomoc niepełnosprawnym dzieciom, które wymagają kosztownego leczenia. 📢 Zorza polarna nad Dolnym Śląskiem i Wrocławiem pojawi się również najbliższej nocy. Obserwujcie niebo! Zorza polarna będzie doskonale widziana również najbliższej nocy praktycznie z każdego zakątka Dolnego Śląska. Skąd najlepiej ją obserwować? Oczywiście, że z odludnego miejsca, najlepiej położonego na wzniesieniu.

📢 Śląsk Wrocław - Cracovia 4:0. Piękne fanki na meczu Śląska z Cracovią. Zobacz zdjęcia! Śląsk Wrocław wygrał z Cracovią aż 4:0 w meczu 32. kolejki PKO Ekstraklasy. Na trybunach Tarczyński Areny Wrocław zasiadło ponad 22 tys. widzów, w tym wiele kibicek "Trójkolorowych". Zobacz zdjęcia najładniejszych fanek Śląska Wrocław w meczu z Cracovią!

📢 Zwłoki w rzece we Wrocławiu. Na ratunek było już za późno - ciało było w stanie rozkładu W piątek (10 maja) późnym popołudniem, na rzece Bystrzyca na Janówku, obok Pracz Odrzańskich, zauważono ciało. Na pomoc było już zdecydowanie za późno. Ciało było bowiem w stanie znacznego rozkładu. 📢 Szczytnicka zamknięta przez ponad dwa miesiące! Wiemy kiedy ruszy remont jednej z najgorszych ulic we Wrocławiu Mieszkańcy w końcu doczekają się remontu będącej w tragicznym stanie ulicy Szczytnickiej. Na razie częściowego, bo obejmującego wymianę torowiska i nawierzchni w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Utrudnienia dla kierowców i pasażerów MPK zaczną się od lipca i potrwają ponad dwa miesiące. 📢 Modernistyczny Dolny Śląsk. Architektura, która zachwyca! Pomysły na szybkie wycieczki W 1929 roku powstało osiedle we Wrocławiu, które miało odzwierciedlać ducha modernizmu, a jednocześnie pokazać nowy kierunek w budownictwie przyszłości. Przy jego projektowaniu pracowało aż 11 architektów i wybudowano je niemal błyskawicznie. Przetrwało do dziś w niemal nienaruszonym stanie, ale to nie jedyne symbole dwudziestowiecznej architektury we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Jakie obiekty pochodzą z tego okresu?

📢 Ta ulica we Wrocławiu jest remontowana od zeszłego roku. Kiedy zakończą się prace na Radosnej? Obiecany już w zeszłym roku remont ulicy Radosnej we Wrocławiu przedłuża się o kilka miesięcy. Na nowy chodnik i miejsca parkingowe okoliczni mieszkańcy i klienci targowiska Komandor będą musieli jeszcze poczekać. Ile? Sprawdź szczegóły.

📢 Zwierzaki z wrocławskiego schroniska czekają na nowe, kochające domy. Obok tych smutnych oczu nie można przejść obojętnie Te piękne i bardzo mądre zwierzaki są nowymi podopiecznymi TOZ Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu. Milusińscy z cierpliwie czekają na opiekunów, u których zadomowią się na lata. Kto je pokocha? Odwdzięczą się bezgraniczną miłością. 📢 Juwenalia Wrocławskie 2024. Dziś drugi dzień studenckiej imprezy. PLAN KONCERTÓW, ZDJĘCIA Rozpoczęła się coroczna zabawa organizowana przez studentów. Na Polach Osobowickich tłum ludzi imprezuje podczas Juwenaliów Wrocławskich 2024. Wczoraj młodzież bawiła się do późna w nocy, a dziś szykuje się kolejny dzień wspólnych szaleństw. Kto wystąpi na scenie w sobotę - przeczytajcie poniżej.

📢 Objawy raka przełyku. Groźny nowotwór rozwija się długo i po cichu Rak przełyku to groźny nowotwór, który rozwija się powoli i po cichu. Jego objawy są często niezauważalne, aż do osiągnięcia zaawansowanego stadium. Były minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro, jest jednym z tych, którzy toczy walkę z tą chorobą. Poznanie objawów raka przełyku może być kluczowe dla wczesnego wykrycia i zwiększenia szans na przeżycie. 📢 Śląsk Wrocław - Cracovia 4:0. Oceny piłkarzy Śląska Wrocław za mecz z Cracovią Śląsk Wrocław wygrał z Cracovią 4:0 na Tarczyński Arena. Ten wynik sprawia, że WKS - przynajmniej na kilkadziesiąt godzin - wraca na fotel lidera PKO Ekstraklasy. Kto był najmocniejszym punktem Śląska, a kto nie będzie chciał szybko zapomieć o tym spotkaniu? Oceniliśmy piłkarzy WKS-u. Oceny w skali od 1 do 10, gdzie 10 to klasa światowa, a 1 to występ poniżej wszelkiej krytyki. Kto zasłużył na najwyższą, a kto na najniższą notę w zespole Śląska Wrocław?

📢 Zorza polarna nad Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. Zobaczcie zdjęcia! W piątek (10 maja) wieczorem na niebie w całej Polsce pojawiła się zorza polarna. Widać ją doskonale także we Wrocławiu i innych miejscach Dolnego Śląska. Wygląda obłędnie! Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Tłumy kibiców na meczu Śląsk Wrocław - Cracovia. Zobaczcie zdjęcia trybun Tarczyński Arena Grubo ponad 20 tys. kibiców pojawiło się w piątkowy (10 maja) wieczór na meczu Śląsk Wrocław - Cracovia. WKS już do przerwy prowadził 3:0, porywając fanów. Znajdź siebie lub swoich znajomych na trybunach Tarczyński Arena Wrocław! 📢 Linia kolejowa wokół Jeziora Bielawskiego z widokiem na Góry Sowie coraz bliżej. 12 firm chce wybudować tę trasę Kto odbuduje linię kolejową 318 w Bielawie? A dokładnie, odcinek wokół Jeziora Bielawskiego z widokiem na Góry Sowie. Zainteresowanie dość duże, bo chętnych jest 12 firm. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei chce, aby prace zakończyły się prace w 2025 roku.

📢 Jakie tajemnice kryją statki ze stoczni we Wrocławiu? Dolnośląska stocznia wysyła je na całą Europę Czy wiedziałeś, że Wrocław ma nadal spory wkład w przemysł stoczniowy? Zobacz, jakie statki wypłynęły w świat z Dolnego Śląska i jakie statki można zobaczyć w przystani na Szczepinie. 📢 Najtańsze kawalerki we Wrocławiu. Niektóre z tych mieszkań kupisz za mniej niż 200 000 zł! Tak wyglądają od środka Ceny mieszkań we Wrocławiu znów poszybowały w górę, jednak wciąż można znaleźć kawalerki na sprzedaż, których ceny nie przekraczają trzystu, a w niektórych przypadkach nawet dwustu tysięcy złotych! Chcecie zobaczyć, jak wyglądają od środka? Zdjęcia znajdziecie w galerii.

📢 Najpiękniejsze pałace Dolnego Śląska. Do tych miejsc będziecie chcieli wracać! Pałace Dolnego Śląska stanowią o bogactwie kulturowym naszego regionu. Zachód Polski znany jest z pięknych rezydencji, zamków i pałaców, które przyciągają turystów z całego kraju, a nawet ze świata. Wiele z nich doczekało się legend, a część została odrestaurowana i wkomponowuje się w lokalny koloryt. Które z budowli naprawdę zachwycają? Przedstawiamy Wam nasz subiektywny ranking!

📢 Tu utkniesz w najbliższych dniach. Nowe remonty i utrudnienia drogowe we Wrocławiu W weekend (10-12 maja i zaraz po nim na mieszkańców Wrocławia czeka nowy zestaw utrudnień drogowych. Zamknięty zostanie tunel Dominikański, zacznie się remont ulicy Kołłątaja znajdującej się ścisłym centrum. Niełatwo będą mieli pasażerowie MPK Wrocław, bo kursowanie dwóch linii zostanie zawieszone. O szczegółach przeczytacie poniżej. 📢 Wypadek na skrzyżowaniu w centrum Wrocławia. Motocyklista wjechał pod tramwaj. Zobaczcie zdjęcia Poważny wypadek na skrzyżowaniu ulicy Pułaskiego z ulicą Kościuszki we Wrocławiu. Kierowca motocykla wjechał pod tramwaj. Na miejsce zostały wezwane służby. Mężczyzna jest pod opieką ratowników medycznych. 📢 Pociągiem w Karkonosze. Tak odnawiają linię do Karpacza, kiedy tamtędy pojedziemy? Choć liczy sobie zaledwie nieco ponad 7 kilometrów, to jedna z najpiękniej położonych linii kolejowych na Dolnym Śląsku. Nazywana dawniej Kolejką Karkonoską linia nr 340 z Mysłakowic do Karpacza jest odbudowywana. Według nieaktualnych już zapowiedzi, pociągi Kolei Dolnośląskich do Karpacza miały ruszyć z końcem 2023 roku. Później pojawiała się data - marzec 2024, a ostatnio mówiono już o "wiośnie 2024". Nic z tego! Sprawdziliśmy postęp prac. Nie ma szans na dojazd pociągiem do Karpacza ani wiosną, ani najpewniej latem 2024 roku. To jeden wielki plac budowy. Jeśli uda się uruchomić to połączenie do końca tego roku, trzeba to będzie uznać za sukces.

📢 Gdzie jest środek Dolnego Śląska i jakie atrakcje turystyczne czekają na nas w okolicy? Jeśli jeszcze nie wiecie, gdzie znajduje się środek Dolnego Śląska, to przychodzimy do Was z odpowiedzią! Poza punktem na mapie jest tu wiele atrakcji turystycznych, które warto zobaczyć na własne oczy: zabytkowy kościół, zalew, wieże widokowe oraz pałace i zamki! Zapraszamy Was na wirtualną podróż po okolicy! 📢 „Czterej pancerni i pies” - wiesz, że pierwszych osiem odcinków powstało na Dolnym Śląsku? Serial ma już 58 lat! „Czterej pancerni i pies” pierwszy raz pojawili się w telewizji 58 lat temu. Właśnie dlatego przypominamy nasz archiwalny materiał o tej niezwykłej produkcji. Wiele osób o tym nie wie, ale pierwszych 8 odcinków serialu „Czterej pancerni i pies” powstało na Dolnym Śląsku. To tutaj załoga uczyła się, jak być pancerniakami, to stąd pochodziło wielu aktorów. O kulisach powstania serialu „Czterej pancerni i pies” w rocznicę wyemitowania jego pierwszego odcinka opowiadał nam Marek Łazarz, autor monograficznej książki poświęconej temu kultowemu filmowi.

📢 Największe legendy Sparty Wrocław – od Pociejkowicza do Janowskiego Jak zmierzyć i porównać sukcesy Konstantego Pociejkowicza, Macieja Janowskiego czy Dariusza Śledzia, który sięgał po mistrzostwo Polski ze Spartą jako trener i zawodnik? My nie podejmiemy się tego zadania, dlatego ten artykuł nie ma charakteru rankingu, lecz chronologicznego przedstawienia największych legend wrocławskiego klubu. Kliknij w pierwsze zdjęcie i zobacz, kto według nas zasłużył na to miano. 📢 Przebudowa Dworca Świebodzkiego i powrót pociągów. PKP już zaprojektowało układ torów PKP ma już gotowe projekty rozbudowy i modernizacji linii kolejowych pomiędzy Wrocławiem, a Środą Śląską. W ramach tych prac przebudowane zostaną Dworzec Świebodzki, stacja na Muchoborze Wielkim i w Środzie Śląskiej. Do 26 maja mieszkańcy mogą brać udział w konsultacjach społecznych, zaplanowano także spotkanie we Wrocławiu.

📢 Kawałek Alp na Dolnym Śląsku! Piękna karkonoska łąka zachwyca turystów Krajobrazy w Karkonoszach i Górach Izerskich są wprost zachwycające, Przywodzą na myśl sielskie alpejskie wioski albo urocze hale u podnóży Tatr. Soczysta zieleń łąk pokrytych kolorowymi kwiatami, a w tle majestatyczne góry, "lukrowane" gdzieniegdzie śniegiem. Wszystko jak z reklamy czekolady Milka i... na wyciągnięcie ręki. 📢 Masowy grób w małej wsi na Dolnym Śląsku. Archeolodzy wrócili tu po 27 latach i znów dokonali odkrycia W połowie kwietnia i tuż po majówce archeolodzy ponownie, po 27 latach, sprawdzili masowy grób żołnierzy w miejscowości Pławna Dolna na Dolnym Śląsku. Wcześniej, w 1997 roku, odkryto tu 20 żołnierzy. Prace z dni 7-8 maja doprowadziły do kolejnych odkryć. To m.in. mundurowe guziki, odznaki czy nieśmiertelniki. Zobacz!

📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Miasto zakopane w dolnośląskim lesie. Mroczny labirynt podziemnych korytarzy. Jak z horroru! Nie chcesz się tu zgubić! Podziemne schrony, wojskowe bunkry i tunele - tych na Dolnym Śląsku nie brakuje. Wiele podziemnych konstrukcji zostawili po sobie Niemcy i Armia Radziecka. Jeśli lubicie wycieczki z dreszczykiem i jesteście miłośnikami historii, koniecznie odwiedźcie Przemkowski Park Krajobrazowy. W lasach pod Wilkocinem znajdziecie opuszczone wojskowe bunkry połączone kilometrami korytarzy. To podziemne miasto przyprawia o ciarki. Zobaczcie zdjęcia z wewnątrz!

📢 Pomnik Żołnierzy Niezłomnych we Wrocławiu odsłonięty! Na uroczystości tłum, sam pomnik robi wrażenie! Zobaczcie zdjęcia W środę (8 maja) wieczorem oficjalnie odsłonięty został Pomnik Żołnierzy Niezłomnych we Wrocławiu. Tym samym, zakończyły się 14-letnie starania o jego powstanie i przeciągany w nieskończoność montaż. Podświetlane szklane figury stanęły na specjalnie przygotowanym skwerze na Hubach. W uroczystościach wzięli udział żołnierze AK i osoby represjonowane. Zobaczcie, jak wygląda na zdjęciach w naszej galerii! 📢 Działka ROD z zadbaną altanką na sprzedaż we Wrocławiu. Można kupić nawet zamek! Zobaczcie zdjęcia i ceny Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD) cieszą się niesłabnącą popularnością. Działki w mieście są w cenie, zwłaszcza, jeśli na ich terenie znajduje się piękna, zadbana, murowana altana. Ile kosztują ogródki działkowe z zadbaną altanką we Wrocławiu? Zobacz w galerii najciekawsze oferty – prezentujemy ceny i lokalizacje każdej z nich.

📢 Wypadek na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Zderzyły się trzy samochody, są ranni, lądował śmigłowiec LPR | ZDJĘCIA W środę (8 maja) przed godz. 16 na dolnośląskim odcinku autostrady A4 doszło do wypadku. Na jezdni w kierunku Wrocławia samochód osobowy zderzył się tam z autem dostawczym. Na miejscu są wszystkie służby, lądował także helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 📢 Najpiękniejsza wieś na Dolnym Śląsku. Zachwycające Sokołowsko z prestiżowym wyróżnieniem za rok 2023 Sokołowsko to najpiękniejsza wieś na Dolnym Śląsku. Sokołowsko położone jest w województwie dolnośląskim, w powiecie wałbrzyskim, w gminie Mieroszów. Turystów zachwyca nietuzinkową architekturą, pięknymi widokami i niezwykle ciepłymi mieszkańcami, którzy uśmiechem obdarzają gości. Kliknij w zdjęcie i poznaj uroki Sokołowska, z kolei poniżej garść historii tej niezwykłej miejscowości.

📢 Najmniejsze miasta na Dolnym Śląsku. Prawa miejskie mają od wieków, dziś mieszka tam zaledwie garstka ludzi. 10 urokliwych miejscowości Każdy wie, że największym miastem na Dolnym Śląsku jest Wrocław, ale czy wiecie, które miasta są najmniejsze? Postanowiliśmy Wam zaprezentować dziesięć najmniejszych na Dolnym Śląsku miejscowości. Poczynając od tego, które jest na miejscu dziesiątym, do tego, które jest najmniejsze. Przynajmniej kilka pozycji może Was zaskoczyć! Dane pochodzą z GUS - stan na początek 2023 roku.

📢 Nie chcielibyście tu trafić! Zakład Karny we Wrocławiu to prawdziwa twierdza. Jak wygląda życie więźniów i strażników? Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu to jedna z największych tego typu placówek w Polsce. Na 3 hektarach znajdziemy wiele zabytkowych budynków, a samo więzienie ma aż 1549 miejsc dla osadzonych. Ciekawi was, jak wygląda typowy dzień z życia więźnia, czym zajmują się strażnicy oraz skąd biorą się "więzienne dziary"? Sprawdźcie szczegóły, zobaczcie unikatowe zdjęcia. 📢 Wrocławskie place 100 lat temu i dziś. Kiedyś te miejsca wyglądały zupełnie inaczej! Zobaczcie zdjęcia Wrocławskie place najlepiej pokazują, jak miasto się zmieniło przez ostatnie sto lat. To niesamowite, jak te same miejsca się różnią, m.in. układem urbanistycznym. Niektóre się powiększyły, niektóre zmniejszyły. Reprezentacyjne kamienice zastąpiły bloki z PRL. Niekiedy zmieniła się też nazwa niektórych placów, bo zdecydowano się na inną niż ta przetłumaczona z języka niemieckiego. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Jednodniowa wycieczka do Niemczy. Zobaczycie tu rajski ogród, romantyczne kamieniczki i zamek sprzed ponad 700 lat Szukając inspiracji na jednodniową wycieczkę w okolice Wrocławia, warto rozważyć wyjazd do Niemczy. Miejscowość leżąca około 50 kilometrów od stolicy Dolnego Śląska znana jest ze słynnego Ogrodu Botanicznego w Wojsławicach. To jednak niejedyna atrakcja, której możecie doświadczyć. Zapuszczając się nieco dalej, traficie na romantyczne kamieniczki, neogotycki ratusz i zamek, w którym nocowała św. Jadwiga.

📢 Najdroższe osiedla we Wrocławiu. Tu mieszkają prawdziwi krezusi! Znamy wyniki najnowszego rankingu Rynek nieruchomości odnotowuje kolejny wzrost cen. Wyniki analiz pokazują, że przez ostatni miesiąc wartość lokali mieszkalnych w stolicy Dolnego Śląska wzrosła o 1,52%. Oznacza to, że średnia cena mieszkania we Wrocławiu wynosi już ponad 11 820 zł/m². Gdzie jest najdrożej?

📢 Zachwycający pałac godzinę drogi z Wrocławia. Zrujnowane wnętrza i mroczne piwnice. Do tego zabytku wejdziecie z ulicy Przepiękne zamki i pałace stanowią jeden ze znaków rozpoznawczych Dolnego Śląska. Odrestaurować udało się nieliczne. Ten zachwycający pałac nadal czeka na swoją kolej. Ukryty wśród drzew zabytek popada w coraz większą ruinę. Tymczasem pałacowe mury pamiętają jeszcze czasy renesansu. Zobaczcie mroczne piwnice i zniszczone, ale nadal niezwykłe, wnętrza pałacu w Osetnie. 📢 Wystawa psów pasterskich Na Niskich Łąkach we Wrocławiu. Te zwierzaki to prawdziwe championy! Ich miny mówią same za siebie Na Niskich Łąkach we Wrocławiu odbywa się prawdziwe święto miłośników czworonogów z rodowodem: 36. Klubowa Wystawa Psów Pasterskich. Głównymi gwiazdami tego dnia są przepiękne i bardzo mądre zwierzaki. Zdjęcia psiaków znajdziecie w galerii.

📢 Tajemnicze Opactwo Cystersów na Dolnym Śląsku. Weszliśmy tam, gdzie turyści nie mają wstępu! Zobaczcie zdjęcia podziemi i innych zakamarków Stoi szlaku cysterskim i od lat przyciąga turystów. Opactwo w Lubiążu to jedna z najbardziej tajemniczych atrakcji Dolnego Śląska. Ogromny obiekt służył nie tylko zakonnikom. W przeszłości działał tam również szpital dla obłąkanych, zakład pracy przymusowej, mieszkali żołnierze Armii Czerwonej. Odwiedziliśmy miejsca, które turyści mogą zobaczyć tylko dwa razy do roku. Zobaczcie, jak wyglądają podziemia i strych, zamknięte korytarze i sale.

📢 Restauracja Fregata w Zagórzu Śląskim. Na Dolnym Śląsku jak we włoskim kurorcie! Ten skrawek Sycylii jest niedaleko Wrocławia Restauracja Fregata w Zagórzu Śląskim wygląda jakby była żywcem wyjęta z włoskiego wybrzeża. Nam na myśl przywodzi Sycylię. Co ważne, znajduje się zaledwie 60 kilometrów od Wrocławia. Co tam możemy zjeść, jakie czekają atrakcje. Zobaczcie!

📢 Festiwal Kwiatów i Sztuki 2024 na Zamku Książ. Setki tysięcy kwiatów i mnóstwo gości Trwa 34. Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu. To największa majówkowa impreza na Dolnym Śląsku, która przyciąga rokrocznie dziesiątki tysięcy wielbicieli kwiatów i sztuki. W pierwszy dzień majówki odwiedzający dopisali. Podziwiają Zamek Książ i jego otoczenie ozdobione setkami tysięcy kwiatów. Zobaczcie te najpiękniejsze na naszych zdjęciach i odwiedźcie wałbrzyski zamek w tę majówkę!

📢 Tajemniczy Dolny Śląsk. Fascynujące miejsca do odkrywania w weekend majowy. Zobacz! Jeśli nadal szukacie inspiracji na majówkę, a nie macie wolnego całego weekendu, to te kilka propozycji powinno przypaść wam do gustu! Znajdziecie tu tajemnicze pałace, wygasły wulkan, jedyną w Polsce fińską wioskę i wiele innych atrakcji, które można zobaczyć w jeden dzień. Gotowi na przygody?

📢 Pomysł na majówkę. Zagórze Śląskie - trochę piękna wokół "dolnośląskiej Sycylii". Zobacz zdjęcia Zagórze Śląskie to nie tylko "dolnośląska Sycylia", czyli ośrodek Fregata. To także piękne, stosunkowo łatwe szlaki turystyczne wokół Jeziora Bystrzyckiego. Pociągiem dojedziemy tam zaledwie w 70-75 minut z Wrocławia, a okolica wygląda przepięknie. Zobaczcie zdjęcia, które zrobiliśmy wokół jeziora w miniony weekend. 📢 Mikrowyprawy po Dolnym Śląsku. 9 niesamowitych miejsc tylko godzinę jazdy od Wrocławia, w sam raz na weekend bez noclegu Gdzie wybrać się z Wrocławia na mikrowyprawę - krótką, jednodniową wycieczkę bez noclegu? Wyszukałem dla ciebie 9 niezwykłych miejsc, położonych niecałą godzinę jazdy samochodem od stolicy Dolnego Śląska, w sam raz na krótkie weekendowe wypady. Sprawdź, jakie niesamowite zabytki, cuda przyrody, ciekawostki, atrakcje dla dzieci, a nawet miejsca w sam raz na randkę znajdują się tak blisko Wrocławia.

📢 Zorza polarna widziana z Dolnego Śląska. Fantastyczny spektakl na niebie, zobaczcie zdjęcia! Choć efektowne zdjęcia z pięknie widoczną zorzą polarną kojarzą nam się raczej z Islandią czy północną Skandynawią, to bywają momenty w roku, gdy piękną zorzę możemy obserwować także z Polski. Tak dzieje się w ten weekend i prawdopodobnie będzie także w najbliższy poniedziałek - 6 listopada. Piękne kolory zorzy polarnej są widoczne z wielu miejsc Dolnego Śląska. Zobaczcie zdjęcia naszych Czytelników.

📢 Masowe groby ofiar bombardowań we Wrocławiu. W przydomowym ogrodzie znaleziono szczątki 120 osób! Szczątki ponad 120 osób odkryli na jednej z wrocławskich posesji archeolodzy. Były zakopane w ogrodzie wilii przy ulicy Dicksteina. W grobach znaleźli się niemieccy cywile i żołnierze, ofiary bombardowań Festung Breslau. Trwa ich identyfikacja.

📢 Jubileuszowa edycja Biegu Firmowego we Wrocławiu. 12 tysięcy pracowników pobiegło w szczytnym celu! [ZDJĘCIA] W ostatnią sobotę maja (28 maja 2022 r.) blisko 12 tysięcy pracowników z ponad 500 firm z całej Polski wzięło udział w charytatywnej sztafecie. "Całe życie w biegu" to hasło tegorocznej 10. edycji Biegu Firmowego. Dochód z wydarzenia trafi do podopiecznych Fundacji Everest.

ZOBACZ KONIECZNIE Chcesz zaoszczędzić? Wyjmij te urządzenia z gniazdka