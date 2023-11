Przegląd prasy 12.11.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 12.11.2023”?

Prasówka 12.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 12.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 12.11.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Dolny Śląsk to zagłębie... rozwodników. Oto miasta z największym odsetkiem rozwódek i rozwodników Życie pokazuje, że nie każde małżeństwo usłane jest różami. Efekt? Odsetek osób, które są po rozwodzie systematycznie rośnie od lat. Jak podaje portal polskawliczbach.pl w 2002 roku odsetek rozwódek/rozwodników wynosił w Polsce 3,8 proc. W 2011 roku było to już 5 proc, a w 2021 roku 7,6 proc. Jak wypada na tym tle Dolny Śląsk i tutejsze miasta z Wrocławiem na czele? Zdziwicie się...

Prasówka 12.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wanda Nara wypuściła zmysłowy utwór na tle choroby – w klipie „Wredna Suka” występują luźne ubrania i nadzy mężczyźni [WIDEO] Modelka i blogerka Wanda Nara zaimponowała swoim kolejnym talentem. Niezrównana żona argentyńskiego napastnika Galatasaray Stambuł Mauro Icardiego zademonstrowała swoje umiejętności wokalne. Ponętna brunetka zaprezentowała na swoim koncie na Instagramie prowokacyjną piosenkę „Bad Bitch” (Wredna Suka) z gorącym klipem. Wanda tańczyła w towarzystwie nagich mężczyzn na śmiałych ujęciach zdjęciach.

📢 Jerzy Kalina odznaczony Orderem Orła Białego. Jest autorem wrocławskich pomników, w tym Anonimowego Przechodnia przy ul. Świdnickiej W sobotę (11 listopada) w Belwederze prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. Wśród odznaczonych znalazł się Jerzy Kalina, który dostał Order Orła Białego. Rzeźbiarz jest autorem kilku pomników we Wrocławiu, w tym Pomnika Anonimowego Przechodnia, który stoi na rogu ulic Świdnickiej i Marszałka Piłsudskiego. 📢 Najśmieszniejsze memy o zmianie opon na zimowe hitem internetu. Zobacz najzabawniejsze grafiki i uśmiechnij się! Najśmieszniejsze memy o zmianie opon na zimowe stały się hitem internetu, co oznacza, że coraz więcej osób jest już w temacie zbliżającej się wielkimi krokami zimy, a wraz z nią – dostosowania pojazdu do warunków pogodowych. Chociaż Złota Polska Jesień nie odpuszcza nawet w listopadzie, to trzeba liczyć się z tym, że sytuacja może zmienić się nawet z dnia na dzień. Odkładanie na ostatnią chwilę wizyty w punkcie wulkanizacyjnym wiąże się ze sporym ryzykiem, związanym z koniecznością zmagania się na ulicach ze śniegiem oraz lodem podczas poruszania się pojazdami z letnimi oponami. Na szczęście wiele osób pamięta o wyposażeniu kół w zimowe, ale nie brakuje też takich, które ponoszą konsekwencje niedopilnowania tej kwestii na czas. To właśnie takie przypadki stały się jednym z najpopularniejszych obecnie tematów memów, jakie publikowane są na bieżąco w sieci przez internautów. Zobacz najzabawniejsze grafiki i uśmiechnij się!

📢 Najśmieszniejsze MEMY o kotach. To władcy naszych domów, kochane sierściuchy. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Najlepsze MEMY o kotach. Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez!

📢 Oszałamiający dekolt i idealne nogi: córka legendy Chelsea urzeka odważnym wyglądem [WIDEO, ZDJĘCIA] Jade LeBeouf, córka byłego obrońcy Chelsea Londyn i reprezentacji Francji Franka LeBeoufa oraz i stylistki Beatrice Bodas , wybrała niezapomniany strój. 📢 Warsztaty, moda i potańcówka w stylu lat 20. Tak Zamek w Leśnicy obchodził Święto Niepodległości W sobotę (11 listopada) w leśnickim zamku odbyły się nietypowe obchody Święta Niepodległości pod hasłem "Jest Klawo". Warsztaty, pokaz mody z lat 20. oraz wesoła potańcówka. Sprawdź szczegóły!

📢 Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony" na zdjęciach sprzed lat. Piękna 30-latka jest nie do poznania! [12.11.2023 r.] Ewa Kryza to jedna z gwiazd 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Piękna 30-latka napisała list do rolnika Waldemara i została zaproszona do niego na gospodarstwo. Od razu zostawiła konkurencję w tyle, stając się faworytką do serca Waldka. Nie każdy wie, że Ewa od lat próbuje swoich sił w branży muzycznej. Oto jej zdjęcia sprzed lat. Bardzo się zmieniła? 📢 Biżuteria modna w PRL - zdjęcia, ceny z OLX. Oto ile można zarobić na starych pierścionkach, naszyjnikach, kolczykach [12.11.2023 r.] W czasach PRL, podobnie jak współcześnie, biżuteria odzwierciedlała styl kobiety. Inna niż dziś panowała moda na kolczyki, pierścionki, bransoletki czy naszyjniki. Tyle dzisiaj są warte te jubilerskie artystyczne dzieła. Zobacz zdjęcia i ceny biżuterii PRL wystawianych na portalu OLX.

📢 Te rośliny przyciągają pieniądze, miłość i szczęście. Takie rośliny doniczkowe warto mieć w domu i pracy [12.11.2023 r.] Roślinom od tysięcy lat przypisuje się magiczną moc. Wiele osób wierzy, że niektóre rośliny mogą przynosić pieniądze, miłość i szczęście. Są też i takie, które mogą sprowadzić pecha. Jakie rośliny warto mieć w swoim domu czy pracy? Zobaczcie teraz najpopularniejsze rośliny doniczkowe, które przyciągają szczęście, miłość i pieniądze.

📢 Mieszkania PRL - zdjęcia. Tak wyglądały pokoje, kuchnie i łazienki w latach 60., 70., i 80. [12.11.2023 r.] Mieszkania naszych babć budzą u wielu nostalgię. Kiedyś wszystkie mieszkania były tak do siebie podobne, że wyglądało niemal tak samo. Duże i pokoje dziecięce kojarzą się z meblościankami, ławami, półkotapczanami, korytarze z boazerią, kuchnie z westfalkami i ceratami, a łazienki z żeliwnymi wannami i górnopłukiem. Kultowe już miano zyskały popularne wtedy sprzęty i dekoracje. Zobacz na zdjęciach, jak mieszkaliśmy w PRL-u.

📢 Adam Driver i Willem Dafoe przyjechali do Torunia! Tak wyglądało otwarcie festiwalu EnergaCAMERIMAGE! Czas rozpocząć wielkie święto kina! W Toruniu właśnie rozpoczął się 31. Międzynarodowy Festiwal Filmowy EnergaCAMERIMAGE. Na gali otwarcie imprezy nie zabrakło prawdziwych gwiazd; pojawili się Adam Driver i Willem Dafoe! Zobaczcie zdjęcia z uroczystego otwarcia festiwalu. 📢 Alarm w sklepach! Te produkty wycofano z półek. Mogą być groźne dla zdrowia. Salmonella w majeranku! Oto nowe ostrzeżenia GIS Główny Inspektor Sanitarny wydał nowe decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności. Ostrzeżenia GIS dotyczą artykułów żywnościowych w sklepach w całej Polsce, które powinny być niezwłocznie wycofane ze sprzedaży. Produkty te mogą być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego nie wolno ich spożywać, ani sprzedawać. Jeśli je kupiliście i macie je w domu, to oddajcie je niezwłocznie do sklepu! Niektóre produkty można kupić w najbardziej popularnych sklepach, jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Stokrotka, Żabka. Zobacz najnowsze ostrzeżenia GIS w naszej galerii.

📢 Wystawa Body Worlds czyli zachwycające eksponaty ludzkich ciał. Choć dla wielu jest kontrowersyjna, zgromadziła rekordową liczbę widzów Body Worlds to jedna z najchętniej oglądanych wystaw. Eksponaty ludzkich ciał urzekają, skłaniają do refleksji. Na wystawie znajduje się ponad 150 prawdziwych eksponatów ludzkich ciał w ruchu. Zobacz wybrane zdjęcia w naszej galerii.

📢 Poniżał i brutalnie pobił 12-latka. Są zarzuty dla 17-latka Zarzuty dotyczące zmuszania przemocą innej osoby do określonego zachowania oraz uszkodzenia ciała postawiono 17-latkowi z powiatu krakowskiego, który poniżał i pobił 12-latka. Spraw wyszła na jaw, bo w sieci pojawiło się nagranie z tego zajścia. 📢 W Oleśnicy 11 listopada odsłonięto pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego. Zaprezentowano wzruszający spektakl o życiu bohatera [ZDJĘCIA] Przy gminnej hali sportowej przy ul. Wileńskiej w Oleśnicy stanął pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego. Uroczystego odsłonięcia dokonali samorządowcy oleśniccy wraz z wnukiem polskiego bohatera narodowego. Z tej okazji mieszkańcy zaprezentowali spektakl o życiu Pileckiego.

📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź obowiązkowo ! 📢 Waloryzacja emerytur 2024. Zobacz tabelę emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 11.11.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu! 📢 Marsz Niepodległości we Wrocławiu. Pod Dworcem Głównym zebrały się tysiące ludzi z biało-czerwonymi flagami. Są utrudnienia w ruchu Z placu przed Dworcem Głównym PKP we Wrocławiu wyruszył w sobotę (11 listopada) wrocławski Marsz Niepodległości. Organizatorzy zgłosili udział w marszu do 5 tys. osób. W tłumie powiewały biało-czerwone flagi. Porządku pilnowali policjanci.

📢 Zniszczona willa Maxa Erfurta w Jeleniej Górze rozbudzała wyobraźnię miłośników horrorów. Teraz zmienia się nie do poznania Miejscowi mówią na ten budynek "zameczek". Mają rację. Z licznymi wieżyczkami, spadzistym dachem, wykuszami przypomina pałac z bajek Disneya lub z powieści detektywistycznych. Bez trudu można sobie wyobrazić tajemnicze wydarzenia, które mogłyby się tu rozgrywać. Willa ma zresztą za sobą epizod filmowy. Trudno uwierzyć, że znajduje się w centrum Zabobrza, największej dzielnicy Jeleniej Góry. Willa Maxa Erfurta, jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w stolicy Karkonoszy, doczekała się remontu. Co w niej teraz będzie? 📢 Tak mieszka Szymon Hołownia i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda ich przytulny dom przy lesie niedaleko Warszawy Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni i jego rodziny.

📢 Dolnośląskie obchody 11 listopada odbyły się w Oławie. Był apel, pokaz sprzętu wojskowego. "Niepodległość nie jest nam dana raz na zawsze" Główne dolnośląskie obchody Narodowego Święta Niepodległości odbyły się w na rynku Oławie. - Ojcowie niepodległości to byli ludzie, którzy reprezentowali różne środowiska. Daszyński, Witos, Paderewski, Korfanty, Dmowski i Piłsudski bardzo się różnili. Jedna sprawa ich łączyła. To wolna, niepodległa Polska. Bierzmy z nich przykład - mówił burmistrz Oławy Tomasz Frischman. 📢 Bestialstwo pod Trzebnicą! Kot z obdartym ze skóry ogonem. Interweniowała wrocławska Ekostraż W piątek (10 listopada) do Ekostraży we Wrocławiu trafił młody kot znaleziony przy drodze we wsi pod Trzebnicą. Okazało się, że zwierzę jest oskórowane. Pomocy udzieliła mu kobieta, która jechała samochodem, a mieszkańcy wsi, gdzie znaleziono zwierzę mieli inny pomysł… dobić kota łopatą. Czeka go ciężkie leczenie i amputacja.

📢 Wrocławski Bieg Niepodległości z wąsem. Na starcie ponad 900 uczestników. Świętowanie 11 listopada na sportowo. Mamy zdjęcia! W sobotę (11 listopada) na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu odbył się Wrocławski Bieg Niepodległości z wąsem. Ponad 900 uczestników na sportowo postanawiało uczcić święto 11 listopada. Zainteresowanie było ogromne, a nastroje jeszcze lepsze. 📢 Tak będą otwarte sklepy 11.11.2023. Oto godziny otwarcia sklepów w Narodowe Święto Niepodległości: Biedronka, Lidl, Żabka Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada to dzień wolny od pracy. W tym dniu w Polsce obowiązuje zakaz handlu i większość sklepów będzie zamknięta. Tradycyjnie część sieci handlowych zmienia godziny otwarcia swoich placówek 10 listopada. W Narodowe Święto Niepodległości markety i galerie handlowe będą nieczynne - są to dni ustawowo wolne od pracy, dlatego większość sklepów pozostanie zamknięta. Otwarte będą niektóre Żabki. Zobacz, gdzie można zrobić zakupy w Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada i jakie sklepy zmieniają godziny otwarcia.

📢 Radosna Parada Niepodległości przeszła przez Wrocław. Zobacz jak wyglądał marsz ulicami miasta 11 listopada. Mamy zdjęcia! 11 listopada obchodzimy 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji przez Wrocław, kolejny raz, przeszła Radosna Parada Niepodległości. Wrocławianie ruszyli z Placu Wolności do Centrum Historii Zajezdnia, by tam dalej świętować. Byłeś? Znajdź się na zdjęciach! 📢 Kryształy z PRL w 2023 roku - ceny i ogłoszenia. To szkło i wazony są poszukiwane przez kolekcjonerów W czasach PRL synonimem luksusu były kryształy. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Mimo że dziś są niemodne, mają swój urok. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Listopadowe grzybobranie na Dolnym Śląsku. W tych lasach wciąż są prawdziwki! Kto mówi, że sezon grzybowy na Dolnym Śląsku już się skończył, z pewnością nie ma racji i być może sam jeździ do lasu i wychodzi z pełnymi koszami! Prawda jest taka, że w tym roku jesienny wysyp grzybów i sezon grzybobrań zaczął się nieco później niż zwykle i wciąż trwa. Oczywiście nie jest tak, że pojedziemy gdzie bądź i zapełnimy kosz grzybami, jednak jest sporo lokalizacji, z których grzybiarze nie wracają z pustymi rękami. Zebraliśmy dla Was najnowsze zgłoszenia z forów, gdzie miłośnicy grzybowego szaleństwa chwalą się zbiorami. 📢 Wrocław w listopadzie 1918 roku. Przegrane miasto, w Breslau szalała rewolucja Jak wyglądał Wrocław w listopadzie 1918 roku, gdy Polska odzyskiwała niepodległość, a w Warszawie miały miejsce historyczne wydarzenia? Choć wrocławskie ulice, prezentowały się pięknie, nastroje społeczne były fatalne. W wielu niemieckich miastach, w tym także w Breslau, szalała rewolucja listopadowa.

📢 Te znaki zodiaku żyją najdłużej. Sprawdź listę! Według astrologów mają zapisaną długowieczność w gwiazdach! Wpływ znaku zodiaku na długość naszego życia jest tematem poruszanym od zawsze przez astrologów. Pomimo że wiele czynników wpływa na nasze zdrowie i długowieczność, astrologowie sugerują, że w długości naszego życia znak zodiaku może mieć pewne znaczenie. Osoby urodzone w konkretnych miesiącach mają większą szansę na długie życie. Kto może cieszyć się długowiecznością? 📢 Ośrodek kolonijny niczym z horroru w Kulach pod Kłobuckiem. To przerażające miejsce napawa grozą! Zobaczcie sami Ośrodek kolonijny jak z horroru pod Kłobuckiem. Opuszczony ośrodek kolonijny w Kulach w powiecie kłobuckim czasy swojej świetności ma już dawno za sobą. Ruiny tego miejsca odwiedziła ostatnio grupa "NaUrbexie", która przekonała się na własne oczy, jak wygląda ośrodek wieczorem.

📢 Biżuteria w PRL-u różniła się od współczesnej. Klipsy, plastikowe naszyjniki i bursztyn. Przypominamy, co się wtedy nosiło! Podobnie jak obecnie, była ozdobą, uzupełniała stylizacje, pokazywała charakter właścicielki, ale też stanowiła wyraz statusu majątkowego. Biżuteria w PRL-u odpowiadała tamtym czasom, możliwościom złotników, nabywców oraz aktualnie panującej modzie. Jeszcze współcześnie wiele osób ją nosi, podczas gdy dla innych stanowi inspirację bądź jedynie wspomnienie dawnych czasów. 📢 Święto Niepodległości 100 lat temu. Jak obchodzono pierwsze rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości? Zobacz archiwalne zdjęcia! Święto Niepodległości w wielu miastach zawsze jest uroczyście obchodzone. To chyba najlepszy moment na to, by spojrzeć wstecz i zobaczyć, jak wyglądały obchody Święta Niepodległości w pierwszych latach po jej odzyskaniu. Jak bardzo różniły się od obecnego świętowania? Zobaczcie w galerii!

📢 Rogale św. Marcina. Przysmakiem z Wielkopolski zajadamy się także na Dolnym Śląsku. Gdzie kupicie pyszne rogaliki? Obchody rocznicy odzyskania niepodległości 11 listopada od lat kojarzą nam się także z rogalami marcińskimi. Dawnej były znane tylko w Wielkopolsce. Teraz można je kupić w cukierniach w całej Polsce. Gdzie na Dolnym Śląsku po rogale marcińskie ustawiają się kolejki? I jak zrobić je w domu? Przeczytajcie poniżej. 📢 Dojrzała Teresa Werner pokazuje swoje zgrabne ciało! To niesamowite, że tak wygląda 65-letnia artystka 11.11.2023 65-letnia Teresa Werner jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jej odważne zdjęcia robią furorę w sieci. 65-letnia piosenkarka wygląda na nich bardzo seksownie. 📢 Film Sami Swoi - w tych miejscach kręcono zdjęcia. Tak wyglądają obecne miejsca z filmu Sami Swoi Tak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Odwiedził je Sławomir Szeliga z rodziną i podzielił się swoimi wrażeniami. 56 lat temu w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza. Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu. Kargula zagra Karol Dziuba, a Pawlaka - Adam Bobik.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 11.11.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 11.11.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie!

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 11.11.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii!

📢 Matki i ojcowie polskiej niepodległości. To dzięki ich działalności nasz kraj odzyskał wolność 11 listopada 1918 roku Polska po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość. Za tym, że nasz kraj odzyskał wolność, a granice państwa znów powróciły na mapy, stało wiele osób. Przedstawiamy matki i ojców polskiej niepodległości, którzy swoją działalnością znacząco przyczynili się do odzyskania przez Polskę wolności.

📢 Dolnośląski pałac wygląda jak z bajki. Marianna Orańska stworzyła tam letnią rezydencję. Budowa pałacu kosztowała 3 tony złota! Ten monumentalny pałac jest jednym z piękniejszych na Dolnym Śląsku. Wzniesiony w XIX wieku w Kamieńcu Ząbkowickim zachwyca swoją neogotycką architekturą. Był letnią rezydencją królewny niderlandzkiej Marianny Orańskiej. Pałac odzyskuje dawny blask i jest punktem obowiązkowym na turystycznej mapie regionu. Zobaczcie zdjęcia tego zachwycającego pałacu. 📢 Mnóstwo atrakcji na weekend 11-12 listopada we Wrocławiu. Koncerty, parady i targi zoologiczne. Zobaczcie co będzie się działo! Nadchodzący weekend we Wrocławiu zapowiada się arcyciekawie i intensywnie. I to nie tylko z okazji przypadającego w sobotę (11 listopada) Święta Niepodległości. W weekend odbędą się parady, marsze i szereg koncertów, a do tego jeszcze m.in. targi zoologiczne. Pogoda powinna dopisać, warto skorzystać z weekendowych propozycji.

📢 Polska Miss. Wrocławianki w finale konkursu piękności! O koronę Miss zawalczą pod koniec listopada. Z kim konkurują? Zdjęcia! Polska Miss 2023. Gala finałowa tego konkursu piękności zbliża się wielkimi krokami. Odbędzie się we Wrocławiu, co oznacza, że będziecie mogli "na żywo" kibicować młodym wrocławiankom, które zakwalifikowały się do finału Polskiej Miss. O tytuł i koronę Miss zawalczą Amanda Bialic i Eliza Ciuła. W finale zobaczymy też Patrycję Czarny z Międzylesia (woj. dolnośląskie). Zobaczcie, jak prezentują się kandydatki z naszego regionu oraz inne finalistki konkursu.

📢 Cracovia - Śląsk Wrocław 0:1. Oceny piłkarzy Śląska Wrocław za mecz z Cracovią Śląsk Wrocław wygrał z Cracovią na wyjeździe 1:0 w meczu 15. kolejki PKO Ekstraklasy. To 12. z rzędu mecz Śląska bez porażki w lidze i przy okazji 10. zwycięstwo w tej serii. WKS kończył to spotkanie w dziewiątkę po dwóch czerwonych kartkach. Kto wypadł najlepiej, a kto najgorszej w zespole gości? Oceniliśmy piłkarzy Śląska Wrocław za występ w tym spotkaniu.

📢 Nowe MEMY o Wrocławiu. Z niektórych śmieje się cała Polska. Zobaczcie! Wrocław miastem korków, remontów i wykolejonych tramwajów to stałe tematy memów, które tworzą internauci. Nie brakuje też zabawnych obrazków z prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem i innym znanymi osobami z naszego miasta. Ostatnio pojawiło się sporo nowych memów, m.in. dotyczących wyborów i głosujących do 3 rano mieszkańców Jagodna, o których mówiła cała Polska. Zebraliśmy najlepsze memy o Wrocławiu w naszej galerii. Zobaczcie, z czego śmieją się internauci! 📢 Nożownik w Legnicy. W pociągu podrywał pasażerkę, na dworcu wyciągnął nóż i zranił dwie osoby Legnicka policja zatrzymała mężczyznę, który ranił nożem dwie osoby na dworcu w Legnicy. Wcześniej natarczywie adorował kobietę w pociągu. O sprawie przeczytajcie poniżej. 📢 Święto Niepodległości na słodko. Rogale marcinowe i wypieki patriotyczne z Wrocławia Rogale świętomarcińskie to przysmak, który od kilku lat podbija całą Polskę. Szczególnie smakuje 11 listopada, w Święto Niepodległości i dzień św. Marcina. Choć to przysmak z Wielkopolski, bardzo popularny jest dziś także we Wrocławiu, gdzie wypiekają go m.in. w najstarszej w mieście cukierni – Łomżance.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt warsztatowy i komunalny. Tanio można też kupić wózki, pługi, a nawet samochody Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowe przetargi, które odbędą się w drugiej połowie listopada. Do nabycia w atrakcyjnej cenie są m.in. samochody, sprzęt warsztatowy i komunalny, a także wiele innych ruchomości przydatnych w każdym gospodarstwie domowym. Co ciekawego można kupić w najbliższym czasie od wojska? Dowiesz się z tego artykułu. 📢 Bulwersujące sceny pod Krakowem. 17-latek bił i znęcał się nad dzieckiem, wszystko nagrywano. Szok i oburzenie w Michałowicach Brutalne zachowanie 17-latka w Michałowicach w powiecie krakowskim wobec młodszego chłopca zarejestrowano na wideo. Nagranie pokazuje jak 17-latek bije znacznie młodszego chłopca - jak ustaliliśmy 12-latka. Chłopiec prosi, żeby go nie bił, przeprasza napastnika. A agresor rozkazuje, żeby klękał i całował jego buty.

📢 Nowy park przemysłowy powstaje pod Wrocławiem. Będzie jednym z największych w Polsce 9 listopada Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna kupiła blisko 300 hektarów nieruchomości gruntowych od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego we Wrocławiu. Umowa podpisana przez obie strony rozpoczęła kolejny etap utworzenia Parku Przemysłowego Miękinia – Środa Śląska. 📢 Uzdrowiska w Polsce 2023: mapa wszystkich miejscowości uzdrowiskowych na jesienny wypoczynek. Gdzie jest największe uzdrowisko? Jeżeli cały rok ciężkiej pracy dał wam w kość, odpoczynek jest nie tylko zasłużony, ale i konieczny. Nie wszyscy wiedzą, że są w naszym kraju miejscowości, w których piękne krajobrazy i bogactwo atrakcji to tylko miły dodatek do prawdziwej regeneracji organizmu. Jesień to chyba najlepsza pora na wypoczynek w uzdrowisku, ale które wybrać? Dla wszystkich tych, którzy czują się zmęczeni, przygotowaliśmy mapę uzdrowisk w Polsce. Gdzie znajduje się największe z nich? W tym artykule zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje.

📢 Nielegalna wycinka drzew na placu budowy we Wrocławiu. Tuż przy osiedlach deweloperów wycięto kilkadziesiąt drzew i krzewów Eko Patrol wrocławskiej straży miejskiej otrzymał informację, że przy ulicy Browarnej we Wrocławiu, przy jednym z deweloperskich osiedli, doszło do wycinki drzew bez zezwolenia. Sprawa trafi do prokuratury. 📢 Termy na jesienny weekend: 19 najlepszych miejsc z gorącymi źródłami w Polsce. Jak wpływają na zdrowie? Ile kosztują bilety? Termy to świetny pomysł na relaks, zwłaszcza jesienią i zimą. Gorące źródła nie tylko usuwają zmęczenie i stres, ale też pomagają leczyć choroby skóry, łagodzą ból i mają dobroczynny wpływ na odporność całego organizmu. Gdzie w Polsce znajdują się najlepsze termy, oferujące dodatkowe atrakcje dla dorosłych i dzieci? Ile kosztują bilety? Co warto zabrać ze sobą do term? Zapraszamy do przewodnika: 19 najlepszych term w Polsce na relaks i zabawę.

📢 Budynki z historią we Wrocławiu. Niektóre mają nawet kilkaset lat! Tego o nich nie wiedzieliście Najstarsze budynki we Wrocławiu, które przetrwały wojenną zawieruchę, mają po kilkaset lat. To prawdziwe perełki na mapie naszego miasta. Wybierzcie się na wycieczkę do miejsc, gdzie wciąż można dotknąć historii Wrocławia. 📢 Przepychanki na Gądowiance we Wrocławiu. Byle wyprzedzić, zajechać i dać nauczkę. Zobaczcie film "Zawalidroga" na lewym pasie, nerwowy szeryf na prawym i trzy bardzo niebezpieczne sytuacje. To wszystko wydarzyło się w ciągu kilkunastu sekund. Zdarzenie miało miejsce pod koniec października na wrocławskiej Gądowiance. Zostało zarejestrowane przez kamerę samochodową i opublikowane na Youtube. Obejrzyjcie poniżej.

📢 Pociąg na wrocławskie lotnisko powstrzymał płot? Tory, podobnie jak i plany, też się rozjechały Kiedy pojedziemy pociągiem na lotnisko we Wrocławiu? Z pewnością nie wcześniej, niż ułożone zostaną tory kolejowe na całym odcinku! A tym na razie na drodze stanął płot lotniska, a w innym miejscu łączenie starych i nowych torów... delikatnie się rozjechało. W efekcie tego, mamy około 200 metrów torów znikąd do płotu i to w dodatku z przejazdem kolejowym na Muchoborze Wielkim. O co tu chodzi?

📢 Upiorna latarnia we Wrocławiu znów zapuszcza brodę. Znów trafi pod nożyce? Upiorna latarnia, która na początku tego roku stała się niezwykle popularna wśród wrocławian i internautów, mogła stać się również nową atrakcją turystyczną miasta. Chociaż zarośnięta była od dawna, to dopiero po naszej publikacji i pokazaniu tego miejsca, ulicznym potworem zainteresowali się miejscy "styliści". Pracownicy Taurona chwycili wówczas za sekatory i obcięli obrastający ją bluszcz. Upiór nie daje jednak za wygraną i ponownie zapuszcza brodę. Zobaczcie najnowsze zdjęcia. 📢 Kolejny wrocławski Krasnal to hołd dla wieloletniego działacza PCK. Zobacz jak wygląda nowy Krasnal We Wrocławiu powstał kolejny Krasnal. Figurka upamiętnia liczne dokonania oraz zaangażowanie społeczne wieloletniego ratownika medycznego działającego w PCK. Zobacz, jak wygląda! 📢 Tajna rządowa policjantka z Wrocławia. Co wyprawia ta kobieta? Już zajęli się nią policjanci, zobacz nagranie Na wrocławskich Osobowicach miały miejsce irracjonalne sceny. Kobieta terroryzowała swoich sąsiadów, wszczynała awantury i zajmowała pomieszczenia, które nie należały do niej. Miarka się przebrała, gdy zaczęła się podawać za tajną, rządową policjantkę. Wtedy na miejsce przyjechała prawdziwa policja. Niedoszła policjantka może trafić nawet na 5 lat za kratki.

📢 Domy w cenie mieszkania. Takie rzeczy możliwe jedynie w ten sposób. Wszystkie nieruchomości znajdują się na Dolnym Śląsku Czy można kupić dom w cenie niedużego mieszkania? Oczywiście, że tak, ale trzeba przygotować się na nieco papierologii i małe kompromisy. Jakie? Np. to, że kupiona przez nas nieruchomość będzie wymagała remontu, czasami nawet sporego. Nagrodą za to może być wymarzone lokum za ułamek wartości. Trzeba również znać miejsca w sieci, gdzie takich nieruchomości szukać. 📢 Korek na autostradzie A4 pod Wrocławiem. 15 km zatoru, kierowcy stoją przez drogowców W czwartek (9 listopada) od godz. 14 kierowcy stoją w ogromnym korku na autostradzie A4 w kierunku Opola. Zaczęły się tam prace przy rozbudowie dwóch obiektów. Zator ma ponad 15 kilometrów. 📢 Para policjantów z Wrocławia wydalona ze służby. Mundurowi byli zamieszani w przestępstwa narkotykowe Biuro Spraw Wewnętrznych Policji zatrzymało parę funkcjonariuszy z Wrocławia. Jak dowiedziała się Gazeta Wrocławska, mundurowi byli zamieszani w przestępstwa narkotykowe. Oboje zostali wydaleni ze służby.

📢 Polska Miss 2023. To finalistki ogólnopolskiego konkursu piękności. Wśród nich mieszkanki Dolnego Śląska Finał konkursu Polska Miss 2023 już 25 listopada. Impreza odbędzie się we Wrocławiu. Wśród finalistek zobaczymy aż trzy reprezentantki naszego województwa, w tym dwie wrocławianki. Zobaczcie efekty sesji zdjęciowej pięknych pań, które powalczą o koronę najpiękniejszej. 📢 Śląsk - Raków. Bilety sprzedają się błyskawicznie. Sprawdź ceny. Gdzie i jak je kupić? Śląsk - Raków Częstochowa. Od wtorku (7.11) można już kupić bilety na mecz Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa, który rozegranie zostanie na stadionie Tarczyński Arena 3.12 (godz. 17:30). W środę (8.11) przed godz. 22 WKS poinformował, że sprzedało się już 14 tys. wejściówek! Wygląda zatem na to, że mecz z mistrzem Polski obejrzy komplet kibiców. Jak kupić bilety na Śląsk - Raków? Ile kosztują. Oto nasz poradnik.

📢 Będą nowe miejsca pracy! To dzięki nowej inwestycji pod Wrocławiem. Powstanie tam fabryka Polskiej Grupy Zbrojeniowej W Czernicy pod Wrocławiem, na bazie Wojskowych Zakładów Łączności nr 2, powstanie Dolnośląskie Centrum Produkcyjno-Serwisowe Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Oznacza to rozbudowę i modernizację wartą nawet kilkaset milionów złotych, a dla mieszkańców nowe miejsca pracy. Czym dokładnie będzie się zajmować nowy zakład? 📢 Janusze tatuażu nie mają wstydu! Trudno uwierzyć, że ktoś im za to zapłacił! Na stronach społeczności m.in. "Janusze Tatuażu" czy "Tatuażysta płakał jak tatuował" na Facebooku możecie oglądać zdjęcia najdziwniejszych, najbrzydszych, a czasem kompletnie niezrozumiałych dzieł "mistrzów" tatuażu. Wybraliśmy dla Was prawdziwe perełki - zobaczcie, przechodząc do galerii zdjęć.

📢 Dolina pałaców tuż pod Wrocławiem. Te budowle robią wrażenie! Co z nich dziś pozostało? Co trzeci pałac w Polsce znajduje się na... Dolnym Śląsku! Ta statystyka daje do myślenia i przekonuje nas, że mieszkamy w wyjątkowej części kraju. Wystarczy pojechać pół godziny drogi od Wrocławia, nad popularny Zalew Mietkowski, by przekonać się, że właściwie w co drugiej miejscowości wciąż stoi zabytkowa budowla. Niestety, ich stan pozostawia dziś wiele do życzenia. A niegdyś cieszyły oko właścicieli i zachwycały przyjezdnych. Zobaczcie, o których pałacach mowa.

📢 Sanatoria na Dolnym Śląsku. Te uzdrowiska postawią cię na nogi. W bonusie górski klimat i przepiękne widoki! Zobaczcie Sanatoria na Dolnym Śląsku mają wiele do zaoferowania. Nasze uzdrowiska gwarantują świeże powietrze, zdrowe jedzenie i - najważniejsze - zabiegi, które stawiają na nogi. Dolnośląskie sanatoria oczarowują też niezapomnianym klimatem. Sprawdziliśmy, gdzie można odpocząć i podreperować zdrowie. Zobaczcie, klikając w galerię.

📢 Badają podziemia dolnośląskiego miasta. Jakie tajemnice kryją stare korytarze? Speleolodzy odwiedzili Kłodzko Po sześćdziesięciu latach Speleoklub Warszawski ponownie eksploruje podziemia miasta Kłodzka. Prace rozpoczęła Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa na początku lat 60. ubiegłego wieku. To prace badawcze związane z ulegającymi katastrofie budowlanej, dużymi częściami starej zabudowy Kłodzka. 📢 Kryzys Mateusza Żukowskiego. Kim jest jego dziewczyna Ola Mizgalska? Zobacz zdjęcia Mateusz Żukowski - piłkarz Śląska Wrocław - przeżywa trudny moment w swojej karierze. Krytykowany jest za formę, jaką prezentuje na boisku, a teraz wylała się na niego fala hejtu za sprawą jego narzeczonej, influencerki Oli Mizgalskiej. Sytuacja jest na tyle poważna, że w obronie zawodnika stanął dyrektor sportowy David Balda.

📢 Coraz bliżej powrotu pociągów na trasę z Jeleniej Góry do Karpacza Dolnoślązacy i turyści z całej Polski, którzy kochają wędrówki w Karkonoszach, śledzą pilnie postępy prac na rewitalizowanej linii kolejowej z Jeleniej Góry do Karpacza. Ostatni pociąg przejechał tędy 23 lata temu. Mamy dobre wiadomości. Prace na pierwszym odcinku są na ukończeniu. Kiedy dojedziemy pociągiem do kurortu pod Śnieżką? Przeczytajcie poniżej. 📢 Meble IKEA do wzięcia za darmo! Zadzwoń i umów się na odbiór Sofy, łóżka, szafy, stoliki możesz mieć, nie płacąc ani grosza. Mieszkańcy Wrocławia i Dolnego Śląska oddają meble z IKEA, których już nie potrzebują. Obejrzyj zdjęcia, wybierz coś dla siebie! 📢 Korki na autostradzie A4. Kierowcy stoją przed granicą z Niemcami w 10-kilometrowych zatorach. Jak je ominąć? Na dolnośląskim odcinku autostrady A4, na jezdni w kierunku granicy z Niemcami, od weekendu kierowcy stoją w ogromnych korkach. Najlepiej omijać ten fragment trasy, wybierając drogę nawet przez Czechy.

