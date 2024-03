Przegląd prasy 12.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wrocław sprzed czterech dekad. Ulice w centrum miasta tętniły życiem! Unikatowe fotografie”?

Prasówka 12.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wrocław sprzed czterech dekad. Ulice w centrum miasta tętniły życiem! Unikatowe fotografie Wrocław w latach 80. minionego wieku to było zupełnie inne miasto. Na pierwszy rzut oka widać, że wrocławskie ulice tętniły życiem. Z jednej strony - kolejki za wszystkim, z drugiej - handel i drobne usługi, które dziś przeniosły się pod dach. Dla wielu młodszych czytelników to abstrakcyjne dziś obrazki, ale warto zaznaczyć, że na zdjęciach naszych fotoreporterów z tamtego czasu nie widać smutnych, zgnębionych ludzi. Jak Wy wspominacie tamten czas? Znacie to z autopsji czy z opowiadań rodziców?

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 12.03.24

📢 Najrzadsze nazwiska na we Wrocławiu. Niektóre z nich nosi tylko jedna osoba!... Najrzadsze nazwiska we Wrocławiu - jak brzmią? Ile osób je nosi? Można je sprawdzić w statystykach, którymi dysponuje Główny Urząd Statystyczny. Niektóre z nich nosi zaledwie jedna osoba - inne należą ledwie do 2-3 osób! To prawdziwe unikaty wśród nazwisk. Przedstawiamy Wam pełną listę - ułożoną alfabetycznie. Kliknijcie w zdjęcie i sprawdźcie!

📢 Tu balował śląski półświatek. Po słynnym nocnym klubie pod Częstochową zostały tylko zdjęcia. Co się tutaj działo? Jeszcze niedawno Woźniki (pow. lubliniecki) miały niezwykłą "atrakcję" - różowy budynek na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 789 i 908 będący niechlubną wizytówką miejscowości. Chyba nie było w Częstochowie i na Śląsku osoby, która nie przejechałaby chociaż raz koło tego domu uciech, a był to widok, który trudno było zapomnieć. Dzisiaj po Night Club Sistars zostały jedynie zdjęcia, ale kiedyś prawdopodobnie bawił się tu śląski półświatek. Do dzisiaj po gminie krążą głosy o dokonanym tu morderstwie. Trudno to jednak zweryfikować, a po samym budynku nic nie zostało.

Prasówka 12.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nowe ostrzeżenie GIS 12.03.2024! o produktach wycofanych ze sklepów Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 12.03.2024 Nowe ostrzeżenie GIS 12.03.2024! Oto lista produktów wycofanych przez sklepy Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.

📢 Zbrodnie, które wstrząsnęły Wrocławiem. To oni terroryzowali stolicę Dolnego Śląska. Niektórzy robili to przez lata Wstrząsające zbrodnie rodem z Wrocławia, którymi żyła cała Polska. Na przestrzeni ostatnich dekad w stolicy Dolnego Śląska przynajmniej kilkukrotnie byliśmy świadkami zbrodni, które paraliżowały mieszkańców. Późniejsze procesy, z zapartym tchem, śledzili ludzie w całym kraju. Kliknij w zdjęcie i zobacz najgłośniejsze zbrodnie z Wrocławia. 📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024 roku - zdjęcia i inspiracje. Oto tegoroczne trendy [12.03.2024] Rok 2024 roku zapowiada się interesujące. Szykuje się sporo nowości i innowacyjnych technik strzyżenia. Fryzjerzy szczególnie wiosną eksperymentują z cięciami i uczesaniami, dlatego to właśnie wiosną pojawia się najwięcej odważnych fryzur. Zobaczcie, co będzie królowało w salonach fryzjerskich wiosną 2024 roku. 📢 Takie mają być zasady nowej renty socjalnej i renty wdowiej. Mamy wyliczenia! [12.03.2024] Przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Katarzyna Ueberhan, ogłosiła, że obywatelskim projektem o rencie socjalnej zajmie się podkomisja. Dyskusja nad projektem zgromadziła osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, którzy postulują systemowe wsparcie ze strony państwa. Trwają także prace nad wprowadzeniem renty wdowiej.

📢 Zysk emerytów netto. Mamy wyliczenia miesięcznego zysku na rękę po waloryzacji [12.03.2024] Stało się! Od 1 marca emerytury są wyższe ze względu na przeprowadzoną waloryzację emerytur. Tym razem przedstawiamy dla Państwa tabelę zysku na zmianach stawek emerytalnych świadczeń. Co to oznacza? Prezentujemy tabelę wzrostów poszczególnych emerytur po waloryzacji. 📢 Dom Kamila Stocha - wygląda jak z bajki. Zaglądamy do środka posiadłości polskiego skoczka [12.03.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Kamil Stoch. Legenda polskich skoczków urządził się wraz z żoną Ewą w jednym z najwyżej położonych domów w Polsce. Ze wzgórza w Zębie rozciąga się wspaniały widok na Tatry. Dom Kamila Stocha został wybudowany i urządzony zgodnie z góralskimi tradycjami. Tak wygląda w środku - zobaczcie zdjęcia posiadłości Kamila i Ewy Stochów.

📢 W tych zawodach płacą powyżej 10 tys. złotych. I nie trzeba być kierownikiem czy prezesem [12.03.2024] Aktualnie najniższe wynagrodzenie na umowie o pracę wynosi 4242 zł brutto. Pracując na umowę o pracę na pełnym etacie nie możemy zarobić mniej. A kolejna podwyżka pensji już 1 lipca 2024 roku. Od tego dnia minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 4300 złotych brutto. A gdzie powinniśmy pracować jak chcemy zarabiać dużo więcej? Zobaczcie, w jakich zawodach zarabia się powyżej 10 tys. złotych. 📢 Lara Kraśko - tak teraz wygląda córka Piotra Kraśki i Karoliny Ferenstein-Kraśko - zdjęcia. To śliczna dziewczynka [12.03.2024] Karolina Ferenstein-Kraśko i Piotr Kraśko są małżeństwem od 2008 roku. Doczekali się trojga dzieci. Jak dziś wygląda ich córeczka Lara? Dziewczynka to oczko w głowie rodziców. Jej mama Karolina często chwali się swoją najmłodszą latoroślą w mediach społecznościowych.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [12.03.2024] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów.

📢 Praca w KGHM czeka. Do obsadzenia prawie 40 wakatów. Od pracy biurowej, po górnika na przodku i elektryka. Dobre zarobki i benefity Praca w KGHM to marzenie wielu. Miedziowy gigant nieprzerwanie prowadzi rekrutację. Obecnie czeka blisko 40 wakatów w kilku lokalizacjach Dolnego Śląska, m.in. w Lubinie, Legnicy, Głogowie, czy Polkowicach. Kliknij w zdjęcie i zobacz najnowsze oferty pracy w KGHM. 📢 Właściciel neonów odpowiada miastu. Czy Wrocław straci jedną ze swoich atrakcji?! Od niedzieli 10 marca cały Wrocław żyje sprawą neonów, które już niedługo mogą zniknąć z ul. Ruskiej. Dziś konferencję w tej sprawie zorganizowało miasto. Na odpowiedź właściciela neonów nie trzeba było długo czekać. Faktem jest to, że przez ostatnią dekadę neony stały się jedną z największych, darmowych atrakcji we Wrocławiu. Czy stolica Dolnego Śląska może ją stracić?

📢 Emerytury wraz z trzynastką - tabela brutto i netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia [12.03.2024] Dzięki marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce wzrosły o 12,12 proc. Wiemy już, ile w 2024 roku wyniesie trzynasta emerytura. Wypłata dodatkowego świadczenia nastąpi wraz z podstawową emeryturą, a pierwsze osoby otrzymają pieniądze już pod koniec marca. Zobacz, ile wyniosą emerytury wraz z "trzynastką". Mamy wyliczenia brutto i netto. 📢 Tak mieszka Marta Paszkin z Rolnik szuka żony. Drewniana podłoga i piec kaflowy w kuchni [12.03.2024] Marta Paszkin była uczestniczką 7. edycji programu "Rolnik szuka żony", w której zabiegała o względy Pawła Bodziannego. Od zakończenia emisji popularnego randkowego show w ich życiu dużo się zmieniło. Dziś Marta i Paweł są szczęśliwym małżeństwem, a kilka tygodni temu powitali na świecie swoje drugie dziecko. Zajrzeliśmy, jak popularna para urządziła wnętrza swojego mieszkania. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek. Sprawdź oficjalne wyliczenia [12.03.2024] Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura. 📢 Piękne i duże mieszkania na obrzeżach Wrocławia. Mają niepowtarzalny klimat i są do sprzedania. Tak wyglądają od środka! Cudo! Tarasy, zieleń za oknem i stylowe wykończenia. To właśnie te cechy są typowe dla jednych z piękniejszych mieszkań, które zostały wystawione na sprzedaż we Wrocławiu. Są bardzo przestronne, a co ważniejsze przykuwają oko. Jesteście ciekawi, ile kosztują i jak wyglądają od środka? Sprawdźcie w galerii.

📢 To jeden z najdroższych domów na Dolnym Śląsku. Posiadłość rodem z Beverly Hills na sprzedaż! Zachwyca na przedmieściach Wrocławia Luksusowa posiadłość na sprzedaż. Na obrzeżach Wrocławia znajduje się wyjątkowa rezydencja. Luksusowa willa została zaprojektowana w stylu kalifornijskich domów, które kojarzymy głównie z amerykańskich filmów i seriali. Niepowtarzalna posiadłość została wystawiona na sprzedaż za ponad 15 mln zł. To jeden z najdroższych domów na Dolnym Śląsku! 📢 Najpiękniejsze rasy psów na świecie. Ranking najładniejszych psów. Poznaj TOP 10 najpiękniejszych psów. Są takie urocze! 11.03.2024 TOP 10 najpiękniejszych ras psów na świecie. Internauci wybrali najładniejsze rasy. Pies to wspaniały przyjaciel, wierny towarzysz człowieka. Kto ma pieska w domu, ten wie jakie są kochane i lojalne. Zawsze chętne do zabawy lub przytulenia. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj jednak, że wygląd to nie wszystko. Zanim kupisz psa zapoznaj się z jego potrzebami. Sprawdź szczegóły!

📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 11.03.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. 📢 Kamery we Wrocławiu rejestrują przejazd przez torowisko na czerwonym świetle. Ponad 2100 mandatów! Do 41 w całej Polsce zwiększa się liczba skrzyżowań, na których zamontowane są rejestratory wjazdu na czerwonym świetle. Urządzenia pojawiły się nie tylko nad skrzyżowaniami drogowymi, ale także kolejowo-drogowymi. We Wrocławiu są dwa takie miejsca. "Złapano" na nich ponad 2100 kierowców.

📢 W tych zawodach we Wrocławiu brakuje ludzi do pracy. Przyjmują od ręki i płacą krocie. Mamy listę. Można negocjować wyższe stawki Nowej pracy w całej Polsce miesięcznie poszukuje ok. 4,5 mln pracowników. Priorytetem dla większości kandydatów jest pensja, jaką można otrzymać. Im bardziej potrzebny jest wykonywany zawód, tym pracodawca chętniej zapłaci więcej nowemu pracownikowi lub przedłuży umowę na preferencyjnych warunkach z już zatrudnioną osobą. We Wrocławiu najbardziej brakuje pracy w 18 zawodach. Mamy ich listę! 📢 Kino Lwów we Wrocławiu doczeka się w końcu remontu. Zniszczony budynek został ogrodzony, a my znamy nieco szczegółów Budynek dawnego Kina Lwów we Wrocławiu przejdzie renowację. Obiekt zostało ogrodzony, pojawiła się również charakterystyczna tablica o inwestorze. Budynek cały czas niszczeje, a plany wobec niego były ambitne. Pięć lat temu miał tu powstać wielki klub fitness, ale później przyszła pandemia...

📢 Kinga Rusin - wiek, partner, dzieci, rodzice. Na zdjęciach chwali się swoją figurą Kinga Rusin to znana dziennikarka i prezenterka telewizyjna. W mediach działa już od 1993 roku, gdy rozpoczęła pracę w TVP. Na swoim profilu na Instagramie chwali się licznymi podróżami po całym świecie. Przy okazji często eksponuje swoją figurę. Jak podkreśla to zasługa zdrowego trybu życia. 📢 Szymon Bieniuk - tak wygląda 18-letni syn Anny Przybylskiej. Jest bardzo podobny do mamy Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk doczekali się trojga dzieci. Ich szczęśliwe, rodzinne życie przerwała tragedia. Dziesięć lat temu popularna i lubiana aktorka zmarła na raka trzustki. Jej starszy synek, Szymon, miał wówczas osiem lat. Dziś to pełnoletni, przystojny młodzieniec. Zobaczcie, jak teraz wygląda 18-letni Szymon Bieniuk, syn Ani i Jarosława - pokazujemy go na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela netto. Takie są podwyżki od 1 marca 2024 Wiemy już o ile dokładnie wzrosną emerytury od 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc., czyli nieco mniej, niż jeszcze kilka dni temu zapowiadano. Jak to wpłynie na wysokość emerytur? Przedstawiamy wyliczenia emerytur od marca. 📢 Wielkie emocje na starcie akcji Kobieca Twarz Regionu! Za nami Dzień Kobiet, a wraz z nim start naszej wyjątkowej akcji - Kobiecej Twarzy Regionu! W święto wszystkich Pań media społecznościowe zalała fala niesamowitych emocji, które towarzyszą uczestniczkom już od momentu przesłania zgłoszenia. 📢 Młoda kobieta staranowała zaparkowane auta. Jechała dziurawą ulicą z progami zwalniającymi na wrocławskim Jerzmanowie W poniedziałek, 11 marca po południu, młoda kobieta jadąca fiatem straciła panowanie nad samochodem i staranowała zaparkowane przy drodze auta. Do wypadku doszło na wąskiej, dziurawej ulicy na wrocławskim Jerzmanowie.

📢 Rodzice Roksany Węgiel - tak wyglądają. Internauci piszą, że jaj mama jest coraz piękniejsza Roksana Węgiel ma już 18 lat i choć niektórym wydaje się, że uderzyła jej tzw. "woda sodowa", to młoda wokalistka cały czas jest bardzo rodzinna. Uwielbia spędzać czas z rodzicami i braćmi, co zresztą widać na wielu wspólnych rodzinnych fotografiach. 📢 Erik Exposito zaprasza do składania mu ofert. Napastnik Śląska Wrocław chętnie wróci do Hiszpanii Napastnik Śląska Wrocław udzielił ciekawego wywiadu na antenie „Radio Marca Tenerife”. Erik Expósito mówi o chęci pokazania się w ojczyźnie i zaprasza kluby do składania mu ofert. Wskazał nawet jeden, w którym najchętniej by siebie widział. 📢 Dolnośląska perła urbexu. Ten opuszczony dziecięcy szpital straszy od lat. Zobaczcie zdjęcia Opuszczony szpital dziecięcy na wałbrzyskim Gaju dziś budzi grozę. Farba odchodząca ze ścian, pozostałości wyposażenia i mroczna atmosfera sprawiają, że u wielu osób to miejsce budzi grozę. Budzi również... ciekawość. Szpital został zamknięty w 2003 roku. Po 20 latach od tej chwili budynki po szpitalu są w ruinie. Zobaczcie na zdjęciach to, czego nie widać z zewnątrz. Czy nowi właściciele uratują to miejsce?

📢 Nie żyje arcybiskup Marian Gołębiewski. Metropolita archidiecezji wrocławskiej miał 86 lat 11 marca, około południa, zmarł abp. Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski. Miał 86 lat. W ostatnich miesiącach mieszkał na Ostrowie Tumskim, ale nie pojawiał się publicznie. 📢 Kradli luksusowe samochody "na walizkę". Tak rozpracowali ich policjanci z Dolnego Śląska Spektakularna akcja dolnośląskich policjantów w Legnicy! Ginęły tam ostatnio luksusowe samochody, m.in. mercedes i bmw. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, zatrzymano dwóch podejrzanych o to mężczyzn. Policjanci ujawnili i zabezpieczyli sprzęt służący do kradzieży każdego typu pojazdu od systemu keyless go, po tzw. kości do łamania kodu immobilisera, jak i również wyciągarki do zamków. Przy jednym z zatrzymanych znaleziono walizkę z antenką o wartości ok. 40 tys. złotych.

📢 Tragiczny wypadek pod Wrocławiem. Nie żyje 36-letni motocyklista, który uderzył w drzewo Tragedia na drodze w Oławie. W niedzielę doszło tam do wypadku z udziałem motocyklisty, który zakończył się śmiercią 36-latka. Mężczyzna jechał zbyt szybko, stracił panowanie nad pojazdem i na łuku drogi uderzył w krawężnik, a następnie w drzewo. 📢 Korki na Jagodnie osiągają niebotyczne rozmiary. W poniedziałek nie dało się wyjechać. A będzie coraz gorzej! Mieszkańcy wrocławskiego Jagodna mieli w poniedziałek (11 marca) do czynienia z wyjątkowo uciążliwymi korkami. Dojazd do ulicy Buforowej z każdej bocznej uliczki graniczył z cudem. Od ul. Konduktorskiej, przez Malinowskiego, Dróżniczą, Kopycińskiego i Lutosławskiego kierowcy stali co najmniej kilkanaście minut, żeby wjechać do zakorkowanej już ulicy Buforowej.

📢 Stacja kolejowa, stara kopalnia, hala pamięci i pałace - tu znajdują się najładniejsze domy kultury na Dolnym Śląsku Wraz z oświeceniem, czyli wiekiem rozumu i filozofów, zaczęły powstawać w Polsce już w XVII wieku pierwsze instytucje kultury. W XIX wieku były to głównie czytelnie publiczne dla różnych klas społecznych, choć w tamtych czasach jeszcze się tak nie nazywały. Dziś domy kultury są w każdym mieście na Dolnym Śląsku i zajmują się organizacją rozmaitych wydarzeń dla dzieci i dorosłych. Swoje siedziby mają w pałacach, dawnych stacjach kolejowych i zabytkowych obiektach. Stworzyliśmy listę najciekawszych!

📢 Szok w Skarżysku! Wstrząsające nagranie znalezione w telefonie. Mężczyzna w kolczatce, prowadzony na smyczy, wyzywany, bity i kopany Szokujące, obrzydliwe nagranie znaleźli policjanci ze Skarżyska-Kamiennej w telefonie jednej z osób związanych z nielegalnych hazardem. Na filmie widać, jak człowiek w psiej kolczatce i na smyczy jest bity i kopany przez dwie kobiety. 📢 Minimum 400 złotych więcej w kwietniu. Na tyle mogą liczyć emeryci w kwietniu W marcu mieliśmy jedną z największych w historii waloryzacji świadczeń emerytalnych. Wzrost wyniósł aż 12,12 procent, co dla emerytów i rencistów stanowi bardzo poważne wsparcie finansowe. Szczególnie duży dodatek docenią emeryci w kwietniu, gdyż wtedy też wypłacona będzie 13. emerytura. Ta również uległa podwyższeniu! 📢 Izabela Bodnar chce zrobić z Wrocławia najlepsze miasto do życia w Polsce. Jej plan to m.in. rewolucja w magistracie "Dla urzędu miejskiego najważniejszy powinien być mieszkaniec, inwestor i partner gospodarczy" - powiedziała Izabela Bodnar podczas niedzielnej konwencji wyborczej. Kandydatka na stanowisko Prezydenta Wrocławia zapowiedziała, że jeśli uda jej się przejąć stanowisko po Jacku Sutryku, to stolica Dolnego Śląska stanie się miastem o najwyższych wskaźnikach jakości życia mieszkańców.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 11.03.2024 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 11.03.24 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 11.03.24 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów w 2024 roku 11.03.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 11.03.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 11.03.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Tajemnicze podziemia, ogromne poddasze i kręte schody. Czy znasz te zakamarki wrocławskiego zamku? Leśnicki zamek we Wrocławiu to jeden z najstarszych pałaców na Dolnym Śląsku. Dawniej obronna twierdza otoczona fosą, dziś centrum kultury. Zobacz jego tajemnicze podziemia i ukryte zakamarki, do których na co dzień nie ma wejścia. 📢 Najzabawniejsze MEMY o pracy! Tak wygląda praca okiem internautów. Słodkie lenistwo czy zaangażowanie? Śmieszne obrazki o pracy 11.03.2024 Jak pracę widzą internauci? Okazuje się, że praca należy do ulubionych źródeł memów i innych śmiesznych obrazków. Z pewnością wiele osób lubi w godzinach pracy zrobić delikatny "skok w bok", zajmujących się oglądaniem filmów, przeglądaniem mediów społecznościowych czy... memów! Memy znakomicie poprawiają humor, tym bardziej jeśli memy o pracy, oglądamy w... pracy! Jesteście ciekawi? Tak pracę widzą internauci. Zobaczcie zabawne memy o pracy!

📢 Najlepsze MEMY o nauczycielach. Tak internauci widzą pracę nauczyciela w szkole. Te MEMY rozbawią do łez! Nauczyciele kontra uczniowie 11.03 Takie są najlepsze MEMY o nauczycielach. Jak wygląda praca w szkole? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W społeczeństwie panuje przekonanie, że nauczyciele pracują niekiedy tylko wyłącznie podczas lekcji w szkole, co nie stanowi nawet 40 godzin pracy tygodniowo. Nauczyciele podkreślają, że pracują nie tylko w szkole, ale również w domu, przygotowując się do lekcji, sprawdzając klasówki, czy przygotowując uczniów do szkolnych olimpiad. Jak jest w rzeczywistości? Tak pracę nauczyciela widzą internauci! Zobaczcie najlepsze MEMY o nauczycielach. 📢 Najpiękniejsza restauracja na świecie działa we Wrocławiu! Styl, elegancja i ten widok! Wnętrze zapiera dech. Zobaczcie zdjęcia Restauracja okrzyknięta najpiękniejszą na świecie znajduje się we Wrocławiu! To La Maddalena nagrodzona w międzynarodowym konkursie Muse Design Award w Nowym Jorku. Wyróżnienie przyznano "za styl, elegancję i wykorzystanie w wnętrzach bardzo szlachetnych materiałów". Zobaczcie, jak wygląda w środku!

📢 Jedenastka 24. kolejki PKO Ekstraklasy według GOL24. Jagiellonia walczy o tytuł. Legia - niekoniecznie PKO Ekstraklasa. Czy zdziwi nas mistrzostwo Polski dla Jagiellonii Białystok? Otóż nie. W wyścigu ślimaków, bo tak trzeba nazwać walę o tytuł wśród czołowych drużyn, wbiła zdecydowanie najwięcej bramek, a dzięki rozbiciu Śląska Wrocław w piątek błyskawicznie odzyskała fotel lidera. W jedenastce wyróżnionych znajdziecie: siedmiu seniorów i czterech młodzieżowców

pięciu Polaków, dwóch Portugalczyków, Chorwata, Czecha, Hiszpana oraz Maltańczyka

trzech piłkarzy Jagiellonii Białystok, po dwóch Radomiaka Radom i Zagłębia Lubin, po jednym Górnika Zabrze, Puszczy Niepołomice, Stali Mielec oraz Widzewa Łódź.

📢 Najstarsze Centrum Obsługi Mieszkańca we Wrocławiu otwarte po remoncie. Kolejki będą mniejsze. Co tam załatwimy? Zakończył się remont sali w Centrum Obsługi Mieszkańca przy ul. Zapolskiej, w której możemy m.in. zarejestrować pojazd. Dzięki niemu powinno zwiększyć się tempo obsługi punktu, na które nie tak dawno mocno narzekali nasi Czytelnicy.

📢 Koniec wrocławskich neonów? Galeria neonów przy ul Ruskiej przestaje istnieć. Właściciel kontra miasto Galeria neonów w podwórku przy ul. Ruskiej zdążyła wpisać się w krajobraz Wrocławia. Stała się też jedną z bardziej rozpoznawalnych atrakcji stolicy Dolnego Śląska. Teraz przestaje istnieć. Powód? "Trwające kilka miesięcy rozmowy z Gminą Wrocław nie doprowadziły do zawarcia porozumienia zapewniającego dalsze funkcjonowanie tego miejsca" - informują pracownicy galerii. 📢 Absolutnie unikatowe zdjęcia wrocławskich ulic z połowy XX wieku. Legnicka, św. Antoniego, Świdnicka mocno się zmieniły! Wrocław to miasto, które zachwyca architekturą. Stare kamienice, klimatyczne zaułki, a także pełne restauracji i kawiarenek ulice przyciągają tłumy turystów. Stolica Dolnego Śląska przeszła ogromną metamorfozę. Zobaczcie, jak wyglądały m.in. ul. Kościuszki, Piłsudskiego czy św. Antoniego jeszcze w drugiej połowie XX wieku. Mamy dla Was unikatowe, archiwalne zdjęcia.

📢 Psy i koty do adopcji. Obok tych pięknych czworonogów z Wrocławia trudno przejść obojętnie! Kto pokocha? W TOZ Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu mieszka kilkaset cudownych zwierząt, które czekają na nowe i kochające domy. Wśród nich znajdziecie prawdziwe śliczności, jak Karmelka, Sabę czy Polę. Ich urocze małe mordki i machające ogonki są rozczulające! 📢 Nowe krasnale we Wrocławiu stanęły na Jagodnie. Są pamiątką po rekordowym głosowaniu w wyborach parlamentarnych O wrocławskim Jagodnie usłyszała cała Polska przy okazji ostatnich wyborów parlamentarnych. Wytrwali mieszkańcy osiedla czekali, by oddać głos do późnych godzin nocnych. Teraz pod siedzibą Rady Osiedla Jagodno pojawiły się krasnale - wyborcy, na pamiątkę determinacji mieszkańców. Zobacz, jak wyglądają!

📢 Owoce, warzywa, buty i ubrania. Niedzielny targ na Świebodzkim we Wrocławiu zaprasza. Na stoiskach wszystko, czego dusza zapragnie! Niedzielny handel na Dworcu Świebodzkim we Wrocławiu trwa w najlepsze, jak w każdą niedzielę. To miejsce od lat cieszy się ogromną popularnością, głównie ze względu na niskie ceny i różnorodność produktów. Na Świebodzkim kupisz dosłownie wszystko! Zobacz, co nowego można tam znaleźć.

📢 Targi Mieszkaniowe na stadionie Tarczyński Arena. Tu wrocławianie szukają wymarzonych mieszkań Na stadionie miejskim we Wrocławiu ruszyła wiosenna edycja targów mieszkaniowych. To właśnie tu można dowiedzieć się czegoś o lokalnych inwestycjach deweloperów, a także sprawdzić, czy opłacają nam się rządowe dopłaty do kredytu. Nasza reporterka pytała odwiedzających, o jakich mieszkaniach marzą. Odpowiedzi mogą Was zaskoczyć!

📢 Wieże widokowe Dolnego Śląska. Prawdziwy raj dla amatorów górskich widoków i panoram. Byliście? Wieże widokowe Dolnego Śląska zachwycają nie tylko oryginalna konstrukcją, ale i fantastycznymi widokami. Znajdują się obecnie niemal w każdym zakątku regionu, choć zdecydowanie najwięcej z nich znajduje się na zimie kłodzkiej. Jesteście ciekawi, które z nich są bezpłatne i gdzie dokładnie są położone oraz, jakie panoramy oferują? Sprawdzamy! 📢 Tłumy na Targu Japońskim we Wrocławiu. Sushi, walki samurajów i rękodzieło. Zajezdnia Czasoprzestrzeń zmieniła się w małą Japonię! Ogromne tłumy na "Ningyo Targ Japoński" w Czasoprzestrzeni. Osoby, które chciały spróbować tradycyjnej, smażonej ośmiornicy w cieście, muszą poczekać w sporej kolejce. Ale to niejedyna atrakcja tych targów! Zajezdnia zamieniła się w prawdziwą małą Japonię z walkami samurajów i gadżetami dla miłośników anime. Szczegóły znajdziecie w relacji naszej reporterki.

📢 Kolekcjonerskie motocykle z kultowego warsztatu we Wrocławiu. Jest co podziwiać! Gratka dla fanów motoryzacji na Dzień Mężczyzn Po Dniu Kobiet panowie postanowili nieco odsapnąć od róż i tulipanów. Teraz przychodzi czas na podziwianie wyjątkowych motocykli ze znanego wrocławskiego warsztatu. Od soboty (9 marca) wrocławianie mogą oglądać nietuzinkowe modele z UNIKAT Motorworks. Fotorelację z wydarzenia znajdziecie w naszej galerii. 📢 Najpiękniejsze życzenia na Dzień Mężczyzny. Wierszyki i oryginalne rymowanki na Dzień Mężczyzny 2024 10 marca świętujemy Dzień Mężczyzny - oto najpiękniejsze życzenia na Dzień Mężczyzny. Panie, które chciałyby wysłać życzenia do wybranych mężczyzn, mogą skorzystać z naszych podpowiedzi. Oto najlepsze propozycje życzeń na dzień mężczyzny, wierszyków na Dzień Mężczyzny i SMSów na Dzień Mężczyzny. Oczywiście zawsze lepiej pospieszyć z życzeniami osobiście, ale przecież nie zawsze jest taka możliwość.

📢 Tak dziś wygląda grób państwa Gucwińskich. Wrocławianie pamiętają o legendarnej parze kierującej miejskim zoo Często jest tak, że wraz ze śmiercią osób znanych, zapomina się o ich dokonaniach, a mogiły w których spoczęli niszczeją. Zupełnie inaczej jest w przypadku państwa Gucwińskich, którzy spoczęli na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. 📢 Plac Nowy Targ we Wrocławiu przed "betonozą". Kto pamięta? Było zielono, kwitł handel. Zobaczcie zdjęcia! Plan Nowy Targ we Wrocławiu zmienił się nie do poznania. Handel na placu odbywał się jeszcze zanim to miejsce administracyjnie należało do Wrocławia, a więc w odległym średniowieczu. Przed II wojną światową stała na nim legendarna już fontanna Neptuna. W trakcie walk o Wrocław zbudowano pod placem obszerny schron, a już po włączeniu miasta do polskich granic można było kupić tu wszystko. Tak wyglądało to miejsce zanim zostało zalane betonem!

📢 Barbie świętuje! 9 marca to Dzień Barbie, wiedzieliście? Najpopularniejsza lalka na świecie oczami internautów. Zobaczcie memy! Lalka Barbie - najlepsza przyjaciółka wszystkich dziewczynek! Ostatnio bohaterka kasowego filmu. Nie wszyscy wiedzą, że dziś Barbie obchodzi swoje święto. Idealna okazja, żeby trochę z niej "pośmieszkować". Internauci nie odpuścili. Zobaczcie najśmieszniejsze MEMY! 📢 Najtańsze osiedla we Wrocławiu. Tu najlepiej szukać mieszkania. Jest najnowszy raport dotyczący cen nieruchomości Ceny mieszkań we Wrocławiu zmieniają się z miesiąca na miesiąc. Według analityków portalu SonarHome.pl, kwoty za metr kwadratowy niestety cały czas rosną. Tym razem, w porównaniu do zeszłego miesiąca - średnio o 200 złotych. Dzisiaj średni koszt mieszkania z obu rynków: wtórnego i deweloperskiego we Wrocławiu to 11 474 zł za mkw. Gdzie jest najtaniej, a gdzie najdrożej?

📢 Most Grunwaldzki we Wrocławiu ma 114 lat! Jak go budowano? Zobaczcie unikatowe zdjęcia! Budowa mostu Grunwaldzkiego rozpoczęła się w 1908, a zakończyła w w 1910 roku. Wiszący most kosztował ponad 2,8 mln marek. Kto go zaprojektował, kto wybudował? Jak wyglądały próby obciążeniowe Zobaczcie unikatowe zdjęcia z budowy mostu Grunwaldzkiego we Wrocławiu i poznajcie jego historię. 📢 Najmniejsze miasta na Dolnym Śląsku. Prawa miejskie mają od wieków, ale dziś mieszka tam garstka ludzi Każdy wie, że największym miastem na Dolnym Śląsku jest Wrocław, ale czy wiecie, które miasta są najmniejsze? Postanowiliśmy Wam zaprezentować dziesięć najmniejszych na Dolnym Śląsku miejscowości. Poczynając od tego, które jest na miejscu dziesiątym, do tego, które jest najmniejsze. Przynajmniej kilka pozycji może Was zaskoczyć! Dane pochodzą z GUS - stan na początek 2023 roku.

📢 Wzgórze Partyzantów moment przed otwarciem. Niedługo wszyscy będą mogli wejść na Bastion Sakwowy Zbliża się termin oddania do użytku widowiskowej inwestycji we Wrocławiu. Mowa oczywiście o wyremontowanym Bastionie Sakwowym na Wzgórzu Partyzantów, gdzie trwają prace wykończeniowe. Wiemy, kiedy mieszkańcy będą mogli zobaczyć odnowiony zabytek na własne oczy. 📢 Działki na sprzedaż we Wrocławiu. To najdroższe grunty oferowane przez ratusz. Tu powstaną nowe osiedla i centra handlowe Budowane we Wrocławiu osiedla, sklepy i biurowce nikogo już nie dziwią. Miasto się rozrasta. Taka ekspansja będzie trwała latami, bo w mieście jest jeszcze dużo pustych, niezabudowanych działek. Na kupno wielu z nich nie może sobie pozwolić zwykły śmiertelnik. Cena liczona jest w milionach złotych. Które są najdroższe? Co zostanie na nich zbudowane? Domy, nowe centrum handlowe, galeria sztuki, przychodnia, a może szkoła? Zobacz w galerii TOP 10 najdroższych działek, wystawionych przez miasto na sprzedaż.

📢 Niezwykłe znaleziska w dawnym kurorcie pod Wrocławiem. Las skrywa tajemnice sprzed 100 lat. Byli tu naziści Pudełko po cukierkach Haribo, korek od Maggi czy tablica informacyjna NSDAP, zostały znalezione w lesie otaczającym dawny kurort pod Wrocławiem. Od maja 2023 roku Wrocławska Grupa Poszukiwawcza prowadzi badanie terenu wokół dawnych sanatoriów w Obornikach Śląskich. Znaleziska są bardzo różne lecz każde nich, równie intrygujące. Tych rzeczy używali wczasowicze, potem wkroczyli tu żołnierze. Zobacz co udało się znaleźć. 📢 Pływalnia widmo we Wrocławiu. Pod starym basenem przy ul. Ślężnej znaleziono ludzkie szczątki. Zobaczcie zdjęcia z archiwum Ten basen straszył przez lata. Powstał po wojnie, w miejscu cmentarzy: reformowanego i św. Marii Magdaleny. Obiekt przestał istnieć prawie 15 lat temu. Jak się okazało, skrywał tajemnice. Pod koniec 2015 roku w miejscu dawnego basenu przy ulicy Ślężnej odnaleziono szczątki kilkuset osób. Zobaczcie, jak kiedyś wyglądała, nieistniejąca już pływalnia "pod chmurką".

📢 Z Wrocławia nad Bałtyk i do Niemiec. Kończą budować ważną ekspresówkę! Tak wygląda z drona Ten fragment drogi ekspresowej S3 będzie kluczowy przy dojeździe z Wrocławia i całego Dolnego Śląska nad zachodnią część bałtyckiego wybrzeża. Dziwnów, Międzywodzie, Międzyzdroje i wreszcie Świnoujście. Dojazd do tych miejscowości powinien być jeszcze szybszy już w najbliższe wakacje. Zobaczcie jak przebiegają prace przy budowie ponad 30 kilometrów nowej trasy w województwie zachodniopomorskim. Oto najnowsze zdjęcia z drona. 📢 Tak wygląda Cleo na odważnych zdjęciach. Piosenkarka chętnie kusi głębokim dekoltem Cleo to obecnie jedna z najbardziej rozchwytywanych wokalistek z branży muzyki rozrywkowej. Gwiazda "The Voice Kids" nie daje o sobie zapomnieć fanom. Chętnie pokazuje się w telewizji, jest aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie Cleo nie brakuje odważnych zdjęć, gdzie wokalistka odsłania swoje ciało, a w szczególności dekolt. Zobacz!

📢 Joanna Kulig - taka jest zawodowo i prywatnie. Zobacz jak mieszka i żyje na co dzień popularna aktorka Joanna Kulig to znana, lubiana i utytułowana polska aktorka, którą możemy zobaczyć w serialach, filmach i teatrze. Uzdolniona muzycznie. Była jurorką festiwalu filmowego w Cannes. W ostatnich dniach jest o niej głośno za sprawą filmu „"Kobieta z…", który walczy o główną nagrodę na festiwalu w Wenecji. Była także w Kujawsko-Pomorskiem, gdzie odebrała nagrodę "Politki" i odsłoniła pamiątkową tablicę. Zobacz w galerii jak mieszka i żyje. 📢 Tą linią kolejową pod Wrocławiem znów pojadą pociągi! Właśnie trwa układanie nowych torów Trwa układanie nowych torów na linii kolejowej, która niszczała przez ostatnich blisko 30 lat! Wcześniej pociągi kursowały tam od wieku! Mowa o linii kolejowej Kobierzyce - Piława Górna, łączącej aglomerację wrocławską z przedgórzem sudeckim. Po drodze mija ona kilka sporych miejscowości, dla których dostęp do kolei mógłby być rozwojowym bodźcem. Mowa o Jordanowie, Łagiewnikach czy Niemczy. Kiedy pojawi się tam znów pociąg?

📢 Wyjątkowy Wrocław na przełomie wieków. Mnóstwo rzadkich fotografii ze stolicy Dolnego Śląska To był wyjątkowy czas we Wrocławiu. Miasto i jego mieszkańcy dopiero otrząsnęło się po powodzi tysiąclecia. Wciąż trwały prace przy odbudowie, ale jednocześnie także wyburzaniu kamienic, na których remont nie było pieniędzy w miejskiej kasie. Miasto myślami było już przy roku 2000 i organizacji obchodów milenium Wrocławia. Mamy dla Was wyjątkowe zdjęcia z końca burzliwych lat 90 i samego początku nowego wieku. Powstawały do wydania papierowego i do tej pory nie były publikowane w internecie, część z nich nie trafiło także na łamy tradycyjnej gazety. Zobaczcie te unikatowe kadry naszych fotoreporterów.

📢 Egzamin ósmoklasisty we Wrocławiu. W tych szkołach piszą go najlepiej, niemal na 100 procent! Ten egzamin jest obowiązkowy i musi do niego podejść każdy uczeń. Mowa o egzaminie ósmoklasisty, który w tym roku szkolnym zaplanowano w dniach od 14 do 16 maja. Najważniejszy test dla ucznia szkoły podstawowej, który - można powiedzieć - podsumowuje jego całą pracę na tym etapie nauczania, a wynik ma ogromny wpływ na późniejszy wybór szkoły średniej. Uczniowie których wrocławskich szkół radzą sobie najlepiej z tym zadaniem? Spójrzmy na wyniki za poprzedni rok, zaprezentowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

📢 Okazja! Wielka licytacja mebli w Domarze. Te piękne sofy, fotele i ławy kupisz we Wrocławiu za pół ceny W piątek (8 marca) w Galerii Wnętrz Domar przy ulicy Braniborskiej 14 będzie można kupić, w bardzo atrakcyjnych cenach, m.in. sofy, narożniki, ławy, fotele czy podnóżki. Odbędzie się tam bardzo rzadka licytacja komornicza nowych, nieużywanych mebli. Zostaną wystawione za połowę wartości. Zobacz na zdjęciach, co będzie można kupić. Poniżej przeczytasz, jak wziąć udział w licytacji. 📢 100 lat temu we Wrocławiu. Unikatowe fotografie stolicy Dolnego Śląska z początku XX wieku. Zobacz! Wrocław jest stolicą Dolnego Śląska nie przez przypadek. To trzecie pod względem liczby ludności miasto w Polsce (po Warszawie i Krakowie) i piąte jeśli chodzi o wielkość. Jest też jednym z najstarszych polskich miast pod względem lokacji na prawach miejskich. Od wieków tętnił życiem i zachwycał architekturą. Zobaczcie 15 zdjęć Wrocławia z samego początku ubiegłego wieku!

📢 Termy i gorące źródła na Dolnym Śląsku. Tu się rozgrzejesz, zanim przyjdzie lato Do lata jeszcze daleko. Jeśli tęsknicie za słońcem, wodą i wysokimi temperaturami, wybierzcie się do gorących źródeł, których na Dolnym Śląsku nie brakuje. Zobaczcie, gdzie są, jakie właściwości mają i ile kosztują bilety wstępu, przechodząc do galerii. Pod każdym zdjęciem znajdziesz także mapę.

📢 Gmina Wrocław pozbywa się mieszkań w centrum miasta. Jest tanio, ale są do remontu! Tak wyglądają nieruchomości na sprzedaż Kilkanaście nieruchomości z centrum Wrocławia niedługo trafi pod młotek. To mieszkania należące do Gminy Wrocław, które znajdują się na placu Grunwaldzkim i Starym Mieście. Stan niektórych z nich pozostaje wiele do życzenia, za to ceny... Sprawdźcie sami! 📢 We Wrocławiu znajduje się pierwsza stacja kolejowa w Polsce! To niszczejący od lat dworzec Górnośląski Tuż obok dworca Wrocław Główny, który od czasu remontu jest jedną z wizytówek miasta, znajdziecie jego zupełne przeciwieństwo. Opuszczony dworzec Górnośląski, który jest pierwszą stacją kolejową w Polsce, od lat popada w ruinę - niegdyś piękna elewacja jest w tragicznym stanie, a w ukrytych zakamarkach jest pełno śmieci po bezdomnych. Zobaczcie, jak wygląda na zdjęciach.

📢 Matura próbna 2024 matematyka. Oto arkusz pytań oraz odpowiedzi. Sprawdź czy już jesteś przygotowany do egzaminu z matematyki Trwa Świętokrzyska Matura Próbna 2024. Drugi dzień to egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, który rozpoczął się w naszym regionie o godzinie 8 w środę, 6 marca. Maturzyści sprawdzą swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury, która będzie się różniła od egzaminów w poprzednich latach. W tym artykule opublikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2023 z matematyki. 📢 Nowoczesne pociągi pojawią się na stacji Wrocław Główny. PKP Intercity kupiło 300 takich wagonów Spółka PKP Intercity wybrała firmę, która wykona minimum 300 nowoczesnych wagonów za ponad 4 miliardy złotych. Z rozpiski tras wynika, że futurystycznie wyglądające pociągi będą kursowały także przez Wrocław. To największy przetarg w historii przewoźnika, pod względem liczby pojazdów.

📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie. 📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Wciąż możesz przesłać zgłoszenie! Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Regionu. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

ZOBACZ KONIECZNIE Segregujesz śmieci? Tego nie rób