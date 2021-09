Przedszkole, czy zbudowane w czynie społecznym centrum życia mieszkańców wsi? Świetlica w Krynicznie kością niezgody

Miejsca w przedszkolach publicznych to zwykle elektryzujący temat. Ci, których dzieci nie zakwalifikują się do publicznych placówek zmuszeni są posyłać pociechy do punktów prywatnych, nierzadko drogich, lub wozić je do innych miejscowości. Z takim problemem mierzą się mieszkańcy Kryniczna. Jak sami twierdzą, o konieczności dowożenia swoich dzieci do inne placówki dowiedzieli się... na 4 dni przed pierwszym dniem zajęć.