Przed nami załamanie pogody we Wrocławiu. Oto prognoza na najbliższe dni

Pogoda we Wrocławiu w najbliższych dniach

Prognozę przygotował dla nas dr Marek Błaś z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego. Oto co nas czeka:

W sobotę (24 kwietnia) rano będzie w okolicach plus trzech stopni, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 13 stopni Celsjusza. Pogoda w kratkę, trochę słońca, trochę chmur, czyli podobnie jak w piątek, z tą jednak różnicą, że bez opadów.

Niedziela (25 kwietnia) ma być w pełni słoneczna, ale nad ranem możliwe są przymrozki do -1 st. C, natomiast w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 12 stopni C.

Poniedziałek i wtorek (26-27 kwietnia) będą identyczne jak niedziela: bezchmurne, pełne słońca, nad ranem przymrozki, a w ciągu dnia 12-13 stopni.

To jeszcze nic. W środę czeka nas załamanie pogody

"Termometry wskażą tylko 5-8 stopni, przewidywane są też intensywne opady deszczu" - mówi dr Marek Błaś z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nic więc nie wskazuje na to, żebyśmy już niebawem mieli się cieszyć pełnią wiosny.