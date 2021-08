Przed nami kolejny etap remontu tunelu na pl. Dominikańskim. Sprawdź szczegóły

Od czerwca, czyli od momentu rozpoczęcia inwestycji, w tunelu południowy, który został wyremontowany w roku 2013, przebiega ruch w obu kierunkach.

- Zgodnie z zapowiedziami przywracamy ruch w tunelu północnym – wyjaśnia Klaudia Piątek, rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. – Przechodzimy do drugiego etapu inwestycji, a to oznaczą, że planowane zmiany zostaną wdrożone już w sobotę 28 sierpnia br. po godzinie 22:00. Zmiana organizacji ruchu polegać będzie na otwarciu tunelu północnego i dopuszczenie ruchu tylko jednym południowy pasem. Taka organizacja ruchu będzie funkcjonować do końca remontu, a ten ma nastąpić w listopadzie tego roku.