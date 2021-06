Przed nami fala wakacyjnych remontów we Wrocławiu. Sprawdź, co rozkopią

Mogłoby się wydawać, że przez trwające już inwestycje i remonty przejazd przez Wrocław w godzinach to horror. Okazuje się, że może być jeszcze gorzej. Do rozkopanego skrzyżowania ulic Jagiełły i Dmowskiego, ograniczeń na Strzegomskiej i Rogowskiej w związku z budową trasy tramwajowo-autobusowej na Nowy Dwór, zamknięciem tunelu na placu Dominikańskim, a także przebudową skrzyżowań: ul. Milenijnej i Popowickiej oraz Powstańców Śląskich i Swobodnej, planowane są kolejne remonty i inwestycje. Będą się one wiązały z większymi lub mniejszymi ograniczeniami lub objazdami zarówno dla kierowców, jak i dla pasażerów komunikacji miejskiej. Jak informuje nas Ewa Mazur, rzeczniczka Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, do trwającego już remontu tunelu na placu Dominikańskim, dojdą kolejne inwestycje wymuszające zmiany w organizacji ruchu. Sporo zamieszania czeka nas ze strony MPK Wrocław. To za sprawą TORYwolucji i kolejnych remontów torowisk tramwajowych oraz rozjazdów na głównych placach i skrzyżowaniach. Na kolejnych stronach pokazujemy miejsca w których w w najbliższych miesiącach możemy się spodziewać ekip remontowych.

Gazeta Wrocławska