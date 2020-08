Przebudowa A4 i budowa S5 na Dolnym Śląsku. Są nowe decyzje! (DOKŁADNY PRZEBIEG)

Wiemy już znacznie więcej w sprawie przebudowy autostrady A4 i budowy drogi ekspresowej S5 na Dolnym Śląsku! Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zdecydowała, że spośród dotychczasowych aż 9 kombinacji tzw. korytarzy tych tras, do dalszych prac skierowane zostaną tylko dwie kombinacje. Jedna z nich uzyskała najwięcej punktów w tzw. analizie wielokryterialnej i nieoficjalnie wiadomo, że ku temu rozwiązaniu skłaniają się drogowcy, druga kombinacja jest rekomendowana przez projektanta. Obie będą teraz przedmiotem szczegółowej analizy, tzw. studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ). Przetarg na STEŚ ma być rozpisany jeszcze w tym roku. Dopiero po wykonaniu tego etapu zapadnie ostateczna decyzja, która z propozycji trafi do ostatecznych prac projektowych. Może to potrwać dwa lata. Jak prowadzą kierowców dwie kombinacje, które pozostały w grze? Zobacz na szczegółowych mapach na kolejnych slajdach.PRZEJDŹ DO KOLEJNYCH SLAJDÓW - NA SZCZEGÓŁOWYCH MAPACH ZOBACZ PRZEBIEG TRAS W PLANOWANYCH KOMBINACJACH - po galerii poruszaj się przy pomocy strzałek lub gestów.

Jaroslaw Jakubczak / Polska Press