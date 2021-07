Protest ratowników medycznych. Kiedy będzie otwarty SOR w szpitalu Marciniaka?

Szpitalny oddział ratunkowy w szpitalu im. Marciniaka przy ul. Fieldorfa pozostaje zamknięty od 21 lipca. Chociaż od kilkunastu tygodni narasta protest ratowników medycznych, powodem wyłączenia SOR-u w Marciniaku jest brak personelu. Ratownicy medyczni i pielęgniarki wzięli zwolnienia chorobowe. Oficjalnie akcji protestacyjnej na tym SOR-ze nie ma.

- Zmniejszyła się liczba nieobecnego personelu w obszarze SOR-u do liczby poniżej 30 osób, ale nie jest to jeszcze liczba personelu pozwalająca na pełne uruchomienie SOR-u. Nie mogę obecnie podać daty wznowienia pełnego działania SOR-u – to dotyczy powrotu personelu ze zwolnień lekarskich - informuje rzecznik marszałka Dolnego Śląska Michał Nowakowski, ale dodaje, że część zwolnień lekarskich obowiązuje do końca lipca i z tym wiąże nadzieję, iż SOR ruszy w przyszłym tygodniu.

Pozostała część szpitala przy ul. Fieldorfa działa normalnie i mimo wyłączenia SOR-u jest udzielana pomoc pacjentom ostrodyżurowym. - Wyjątkiem są pacjenci w stanach ciężkich, którzy przyjmowani są w pozostałych SOR-ach: na ul. Kamieńskiego, Borowskiej i Weigla - mówi Michał Nowakowski.