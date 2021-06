Protest przeciwników spalarni pod ratuszem. Co na to Jacek Sutryk?

- To zdecydowanie za mało, domagamy się deklaracji ze strony prezydenta, że Wrocław nie kupi w przyszłości ciepła powstającego ze spalania śmieci. Jeżeli Fortum nie odniesie się do tego apelu, to przecież nie pociągnie to za sobą żadnych konsekwencji – argumentuje Tomasz Rozkosz z inicjatywy „Stop wrocławskiej spalarni”.

W odpowiedzi, przedstawiciele ratusza argumentują, że Wrocław nie jest przecież miejscem inwestycji, zaplanowano ją poza jego granicami, a że będzie oddziaływać na miasto i budzi obawy mieszkańców, to prezydent podtrzymuje swoje stanowisko, że spalarnia nie powinna powstać.

Elektrociepłownia OdNova spalająca paliwo częściowo pochodzące z niesegregowalnych odpadów ma powstać tuż pod Wrocławiem, u zbiegu dróg S8 i DK 98, na terenie gminy Wisznia Mała. Instalacja ma spalać nawet 200 tysięcy ton odpadów rocznie. Jej szacowany koszt to około 700 mln złotych. Fortum chce rozpocząć budowę elektrociepłowni w 2023 roku, a uruchomienie obiektu planuje już dwa lata później. Elektrociepłownia ma produkować ciepło dla około 35 tys. mieszkańców Wrocławia, a także okolicznych gmin, jeżeli zostaną podłączone do sieci. Nowa instalacja pozwoli także wytworzyć 130 GWh energii elektrycznej rocznie. To tyle prądu, ile rocznie zużywa 45 tys. mieszkań. Fortum – zapewniając, ze ostateczna decyzja o budowie jeszcze nie zapadła - czeka teraz na zgody środowiskowe by móc w ogóle ruszyć z inwestycją. Wójt gminy Wisznia Mała zadeklarował przed kilkoma dniami, że takiej zgody nie wyda. - Obecnie trwa etap analiz i konsultacji, który potrwa co najmniej rok. Spodziewamy się, że wójt Wiszni Małej wyda decyzję środowiskową w tej sprawie do maja przyszłego roku – odpowiedział Piotr Górnik, prezes Fortum Power and Heat Polska.