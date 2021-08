Protest przeciwko brutalności policji. Doszło do szarpaniny

Protestujący stanęli 9 sierpnia z transparentami na pl. Muzealnym, w ten sposób chcieli wyrazić sprzeciw wobec przymusu bezpośredniego, który mógł spowodować śmierć zatrzymanego w Lubinie. Zwracali w ostrych słowach uwagę, że nie mają zaufania do policji, ponieważ nie jest to wyjątkowa sytuacja, przytaczali tu śmierć Igora Stachowiaka, który również zmarł po zatrzymaniu przez policję.

- Nie pozwólmy tego skandalu zamieść pod dywan, będziemy patrzeć wam na ręce - krzyczeli zgromadzeni, odnosząc się do informacji o skonfiskowaniu telefonu z nagraniem zajścia z Lubina.

W trakcie trwania protestu policjanci wylegitymowali jedną z osób protestujących.

- Przyszliśmy wyrazić swoją niezgodę na to co policja robi w tym kraju, ma za zadanie chronić obywateli, a to jest kolejny przypadek kiedy nadużycia prowadzą do tragedii. To była brutalna interwencja. Jeżeli ktoś jest agresywny, to duszenie nie jest rozwiązaniem. Jeśli policja musi używać takich chwytów, to znaczy ze być może policja nie jest przygotowana odpowiednio do takich o interwencji. A teraz jesteśmy na Trzemeskiej, bo jedną z nas zatrzymano za przekleństwa - mówi Grażyna, ze względu na swoje bezpieczeństwo, nie chce podawać nazwiska.